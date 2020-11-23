На фоне происходящего вице-президент Гватемалы предложил главе государства вместе подать в отставку. В Конгрессе пообещали пересмотреть план.

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Фото Оливера де Роса, АР

Конгресс Гватемалы утвердил государственный бюджет: финансирование социальной сферы сократили, но расходы на питание депутатов увеличили. В ответ жители страны устроили протесты и даже подожгли здание Конгресса. Правительство увидело в этом попытку госпереворота, но из-за народного возмущения бюджет пообещали пересмотреть.

Процедуру утверждения бюджета называют непрозрачной. Люди недовольны распределением финансирования

18 ноября гватемальский Конгресс утвердил государственный бюджет на 2021 год. Он сократил финансирование здравоохранения, образования, борьбы с голодом и нарушением прав человека. Всё это на фоне распространения коронавируса Covid-19 и ураганов, обрушившихся в ноябре на Центральную Америку. В то же время законодатели заложили в бюджет 65 тысяч долларов на оплату своего питания.

При утверждении бюджета в 13 миллиардов долларов — рекордного для Гватемалы — присутствовали только 115 из 160 членов Конгресса. Подписание произошло в очень краткие сроки, неожиданно для жителей страны. Приоритет в распределении средств отдали большим инфраструктурных проектам, на которых могут заработать представители крупного бизнеса. Из-за этого Конгресс обвиняют в непрозрачности.

Гватемальцы вышли на улицы. После того, как загорелось здание Конгресса, протестующих разогнали

В Гватемале начались протесты. Крупнейшая акция в столице 21 ноября собрала около десяти тысяч человек. Они выдвигали разные требования — от пересмотра бюджета до отставки действующего президента.

Большинство демонстрантов прошли по городу мирным маршем. Но некоторые из них прорвалась к Конгрессу — депутатов внутри в это время не было. Люди стали закидывать здание камнями, разбивать окна и выносить мебель. Часть Конгресса загорелась.

Sandra Cuffe @Sandra_Cuffe It is a VEEEEERY different vibe down here outside congress, where a march led by university students has stopped. CONGRESS IS NOW LITERALLY ON FIRE... https://t.co/fASv4MKCZj

Пожарные успели потушить пламя за несколько минут, а полиция разогнала протестующих с помощью слезоточивого газа. Больше 30 человек задержали.

Власти Гватемалы назвали происходящее попыткой госпереворота. Церковь и вице-президент предложили наложить на бюджет вето

23 ноября правительство Гватемалы обратилось к странам Объединения американских государств с призывом поддержать демократию в стране. «Такие действия являются лишь средством, с помощью которого группы меньшинств стремятся осуществить настоящий государственный переворот», — говорится в заявлении о протестах.

Вице-президент страны Гильермо Кастильо предложил президенту Алехандро Джамматтеи вместе уйти в отставку, чтобы дать новый импульс развитию страны. Он также призвал наложить вето не утверждённый бюджет. Об этом же попросила архиепархия Римско-Католической церкви в Гватемале. Джамматтеи не отреагировал на эти предложения. Он лишь призвал манифестантов мирно отстаивать гражданскую позицию и заявил, что все участники беспорядков будут наказаны.