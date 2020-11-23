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Аня Бегиашвили
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В Гватемале урезали бюджет на борьбу с голодом, повысив расходы на питание Конгресса. И жители подожгли его здание Материал редакции

На фоне происходящего вице-президент Гватемалы предложил главе государства вместе подать в отставку. В Конгрессе пообещали пересмотреть план.

14 комментариев
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Фото Оливера де Роса, АР

Конгресс Гватемалы утвердил государственный бюджет: финансирование социальной сферы сократили, но расходы на питание депутатов увеличили. В ответ жители страны устроили протесты и даже подожгли здание Конгресса. Правительство увидело в этом попытку госпереворота, но из-за народного возмущения бюджет пообещали пересмотреть.

Процедуру утверждения бюджета называют непрозрачной. Люди недовольны распределением финансирования

18 ноября гватемальский Конгресс утвердил государственный бюджет на 2021 год. Он сократил финансирование здравоохранения, образования, борьбы с голодом и нарушением прав человека. Всё это на фоне распространения коронавируса Covid-19 и ураганов, обрушившихся в ноябре на Центральную Америку. В то же время законодатели заложили в бюджет 65 тысяч долларов на оплату своего питания.

При утверждении бюджета в 13 миллиардов долларов — рекордного для Гватемалы — присутствовали только 115 из 160 членов Конгресса. Подписание произошло в очень краткие сроки, неожиданно для жителей страны. Приоритет в распределении средств отдали большим инфраструктурных проектам, на которых могут заработать представители крупного бизнеса. Из-за этого Конгресс обвиняют в непрозрачности.

Гватемальцы вышли на улицы. После того, как загорелось здание Конгресса, протестующих разогнали

В Гватемале начались протесты. Крупнейшая акция в столице 21 ноября собрала около десяти тысяч человек. Они выдвигали разные требования — от пересмотра бюджета до отставки действующего президента.

Sandra Cuffe @Sandra_Cuffe
Right now in #Guatemala:

"Estado fallido, ya viene el estallido" https://t.co/X8aqsiqSZe

Большинство демонстрантов прошли по городу мирным маршем. Но некоторые из них прорвалась к Конгрессу — депутатов внутри в это время не было. Люди стали закидывать здание камнями, разбивать окна и выносить мебель. Часть Конгресса загорелась.

Sandra Cuffe @Sandra_Cuffe
It is a VEEEEERY different vibe down here outside congress, where a march led by university students has stopped. CONGRESS IS NOW LITERALLY ON FIRE... https://t.co/fASv4MKCZj
Sandra Cuffe @Sandra_Cuffe
#GUATEMALA'S CONGRESS IS LITERALLY ON FIRE RIGHT NOW: https://t.co/A51CDLkzSI

Пожарные успели потушить пламя за несколько минут, а полиция разогнала протестующих с помощью слезоточивого газа. Больше 30 человек задержали.

Sonny Figueroa @Sonny_Figueroa
Enfrentamiento frente al congreso https://t.co/YJxClKNkmC

Власти Гватемалы назвали происходящее попыткой госпереворота. Церковь и вице-президент предложили наложить на бюджет вето

23 ноября правительство Гватемалы обратилось к странам Объединения американских государств с призывом поддержать демократию в стране. «Такие действия являются лишь средством, с помощью которого группы меньшинств стремятся осуществить настоящий государственный переворот», — говорится в заявлении о протестах.

Вице-президент страны Гильермо Кастильо предложил президенту Алехандро Джамматтеи вместе уйти в отставку, чтобы дать новый импульс развитию страны. Он также призвал наложить вето не утверждённый бюджет. Об этом же попросила архиепархия Римско-Католической церкви в Гватемале. Джамматтеи не отреагировал на эти предложения. Он лишь призвал манифестантов мирно отстаивать гражданскую позицию и заявил, что все участники беспорядков будут наказаны.

Джамматтеи также рассказал, что провёл несколько встреч, чтобы обсудить изменения, которые необходимо внести в спорный проект бюджета. Спикер Конгресса Алан Родригез заявил, что бюджет пока не будут направлять не подписанию президенту — соответственно, он (как минимум, временно) не вступит в силу. Лидеры партий договорились отложить это из-за нестабильности в стране. Внесёт ли Конгресс изменения в уже принятый бюджет или успеет подготовить новый до дедлайна в декабре, неизвестно.

#протесты #законы #политика

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Предвыборный жар

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Он сократил финансирование здравоохранения, образования, борьбы с голодом и нарушением прав человека

В то же время законодатели заложили в бюджет 65 тысяч долларов на оплату своего питания

Подписание произошло в очень краткие сроки, неожиданно для жителей страны

«Такие действия являются лишь средством, с помощью которого группы меньшинств стремятся осуществить настоящий государственный переворот», — говорится в заявлении о протестах

Ответить

Abram Dikoy

Предвыборный
0

Каждый раз одно и то же

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эСТОНКСкий

0

Теперь голодать будут и те и другие, потому что здание конгресса придётся за чей-то счёт ремонтировать

Ответить

Андрей Ионов

эСТОНКСкий
1

блин ну да наверное они лучше бы дома сидели или в соцсетях писали

Ответить

эСТОНКСкий

Андрей
0

Нет, было бы лучше, если гильотина на фотке пошла в ход

Ответить

test

эСТОНКСкий
1

гильотина

Ответить

эСТОНКСкий

test
0

Вот уж и правда я тупой, даже не знаю как я так умудрился

Ответить

Андрей Ионов

эСТОНКСкий
0

убивать людей не выход

Ответить

эСТОНКСкий

Андрей
0

Сжигать здания выход?

Ответить

Андрей Ионов

эСТОНКС…
0

выход сжечь, вход оставить

что бы люди могли войти, но не могли выйти

Ответить

Антон Сциталов

Андрей
0

Выход, просто нам не нравится

Ответить

Владимир Филатов

0

Очень круто, что в этом году во многих странах люди просыпаются. 

Ответить

пепси

0

Блин, такому даже российские чиновники обзавидуются

Ответить

I S

–1

Кто первый напишет про пример для белорусов? 

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