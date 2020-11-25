Инициативу считали «законом против Apple», но власти пошли ей навстречу и снизили требования. Вплоть до иконок для загрузки.

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После 1 января 2021 года на смартфоны и планшеты в России должны будут предустанавливать минимум 16 отечественных приложений, на компьютеры — три, на Smart TV — четыре. Правило действует как в отношении и тех устройств, что произведены в стране, и на те, что просто здесь продаются.

TJ разобрался, какие приложения могут попасть в перечень для установки, и предположил, как именно это будет реализовано.

Путин подписал закон о предустановке российского ПО ещё в декабре 2019 года

Он должен был заработать 1 июля 2020 года, но в апреле (в России только ввели ограничения из-за пандемии) Путин дал отсрочку до 1 января 2021 года. В ноябре комитет Госдумы по экономической политике одобрил перенос на 1 марта 2021 года, но парламент это изменение пока не утвердил.

Депутат Сергей Жигарев также пообещал внести в Госдуму другую поправку — она отложит введение закона в силу на 1 апреля. Минцифры уже поддержало такой перенос, заявив, что до 1 января участники рынка не успеют подготовиться к новым требованиям.

Президент этим законом лишь дополнил статью 4 закона «О защите прав потребителей» пунктом о том, что отдельные виды технически сложных товаров должны продавать в России с предустановленными отечественными программами. Указания на то, что вся техника в обязательном порядке должна содержать российские программы, в законе нет.

Что за программы нужно предустанавливать, на какие устройства и каким образом, определяет правительство. Закон обосновали в том числе тем, что он «обеспечит защиту интересов российских интернет-компаний».

Потребителю обеспечивается возможность использовать отдельные виды технически сложных товаров с предварительно установленными программами для электронных вычислительных машин. поправки в закон «О защите прав потребителей»

Депутаты уже предложили предустанавливать на некоторые категории устройств ПО не только из России, но и из стран-членов Евразийского экономического союза — Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. Ещё одна инициатива из Госдумы — чтобы правительство определяло браузер и поисковик, предустановленные по умолчанию на смартфонах, компьютерах и других устройствах. Этот пункт хотят ввести с 1 июля 2021 года.

Спустя год правительство утвердило порядок предустановки российского ПО на технику и категории приложений

Правительство определило 16 категорий программ, которые должны быть предустановлены на смартфоны, планшеты, стационарные и портативные компьютеры, системные блоки с операционной системой, а также телевизоры. Все эти «классы» есть в постановлении.

Представитель Ассоциации торговых компаний и производителей бытовой и компьютерной техники (РАТЭК) Антон Гуськов заявил, что исходя из этого постановления, в России нельзя будет продавать технику без предустановки отечественных приложений.

На смартфоны будут устанавливать программы из каждого класса, на компьютеры только браузер, офисное ПО и антивирус, на телевизоры — браузер, поисковик, соцсети и аудиовизуальные сервисы. Российским приложением будет считаться программа, право на которую принадлежит российскому юрлицу, контролирующему не менее 50% голосов в компании-разработчике.

Предустанавливать программы будут изготовители устройств или уполномоченные ими лица, например поставщики и продавцы гаджетов. Приложения должны оставаться на устройстве при возвращении к заводским настройкам и техническом обслуживании. Правительство предусмотрело три варианта предустановки ПО, можно выбрать один из них или несколько сразу:

Приложения установят на жёсткий диск устройства;

Размещение иконок программ для загрузки;



Установка программ при первом включении устройства — пользователь не может пропустить такое диалоговое окно.

После принятия законопроекта в первом чтении The Bell со ссылкой на профильного чиновника называл Apple главной целью этой инициативы — её операционная система не позволяет предустанавливать сторонние приложения, но депутаты всё же хотели обязать её устанавливать на телефонах и планшетах российские программы. Источник «Ведомостей» рассказал, что на одном из совещаний представители компании предупредили, что реализация закона вынудит их «пересмотреть свою бизнес-модель в России» и, возможно, уйти с российского рынка.

В июне 2020 года стало известно, что власти передумали обзывать компании полностью предустанавливать приложения — ФАС разрешила показывать только иконки для их скачивания или окно на этапе активации смартфона. Источник «Коммерсанта» назвал такое послабление уступкой Apple — спустя год компания всё ещё была против нового закона, поэтому власти решили ввести послабления.

В бета-версии iOS 14.3 обнаружили экран при первой настройке устройства, который предлагает установить программы из списка, необходимые в рамках исполнения законодательства.

Версия предварительной установленной программы должна быть бесплатной для потребителя в момент первого включения устройства и в процессе обслуживания, включая обновления. Правообладатель вправе предлагать расширенный платный функционал.

Перечня конкретных приложений, которые могут предустанавливать на гаджеты, пока нет. Правообладатели должны до 1 декабря отправить заявки в Минцифры. Ведомству, в свою очередь, поручено сформировать до 15 декабря рейтинг на основании аудитории сервисов за год. Выбирать будут из числа приложений, чья аудитория не меньше 500 тысяч пользователей в год. Рейтинг хотят обновлять ежегодно до 1 августа.

В финальный список о предустановке попадёт одно самое популярное приложение из каждой категории. Исключения — социальные сети (два приложения), аудиовизуальные сервисы (не более десяти). Отдельно также стоят платёжная система «Мир», «Госуслуги» и программы для доступа к социально значимым ресурсам.

Какие приложения могут попасть в перечень для установки

TJ пофантазировал о том, как могут выглядеть наши смартфоны после принятия закона. Учитывая, что в список необходимых предустановленных приложений попадут самые популярные в своих категориях, большинство из них, скорее всего, будут принадлежать «Яндексу», Mail.ru и Сберу.

Вероятно, браузер будут выбирать между «Яндексом» и российским «Спутником», но предпочтение могут отдать первому из-за его популярности. У Mail.ru тоже есть свой браузер Atom, пришедший на смену Amigo в 2019 году, однако пока его нет в AppStore. Предустановленной «Поисковой системой» может стать «Яндекс» или Mail.ru, так как у «Спутника» нет отдельного приложения — поисковик встроен в браузер.

В категории картографических сервисов выбирать, скорее всего, будут между «Яндексом» и сервисом Сбера «2ГИС». В рейтинг также мог быть включен Maps.me, однако в начале ноября Mail.ru продал его швейцарской компании Daegu Limited, входящей в группу Parity.com.

В качестве облачного хранилища на смартфонах могут предустанавливать облако от «Яндекса» и Mail.ru. Приложения тех же компаний, вероятно, выберут и в качестве почтовых сервисов.

У Mail.ru есть сразу три мессенджера, которые могли бы попасть в список предустановленных: TamTam, ICQ и Агент. Самый популярный российский мессенджер — Telegram, однако неизвестно, какой процент голосов в компании принадлежит российскому юрлицу.

Голосовым помощником, предположительно, станет Маруся от Mail.ru. Вторым претендентом могла быть Алиса «Яндекса», однако у помощника нет отдельного приложения — он интегрирован в различные сервисы. Претендентами предустановленного новостного агрегатора выступят «Яндекс», Mail.ru (Новости России и мира) и Rambler.

Предустановленных соцсетей в смартфонах может быть сразу две, вероятно, ими станут «ВКонтакте» и «Одноклассники» — обе принадлежат Mail.ru. В аудиовизуальные сервисы входят приложения для прослушивания музыки и просмотра роликов, сериалов и фильмов. По закону в смартфоны можно будет предустановить не больше 10 таких сервисов. «Яндекс.Музыка», BOOM от «ВКонтакте», СберЗвук и Зайцев.нет могут отвечать за аудиосервисы.

Видеоформат могут представлять самые популярные видеосервисы «КиноПоиск» («Яндекс»), Okko (Сбер), Premier и RuTube List («Газпром-медиа»), More tv (Национальная медиа группа), «Амедиатека» ( «Амедиа-ТВ»), ivi, Start и TVZavr.

Антивирус, скорее всего, будет представлять «Касперский». Не ясно, как предустановка будет осуществляться на iPhone, ведь из-за особенностей операционной системы приложений с антивирусами в AppStore нет (при этом есть другие приложения от «Касперского»). Apple считает, что проектировала платформу iOS как уже защищённую, в связи с чем она не нуждается в дополнительном антивирусе.

Вне конкурса выберут «социально значимые сервисы», предустановят «Госуслуги» и платёжную систему «Мир». Банковского приложения в AppStore тоже нет, так как Apple не допускает сторонних разработчиков к NFC-оплате.