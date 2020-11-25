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16 приложений и больше: как будет выглядеть новый смартфон с предустановленным российским ПО Материал редакции

Инициативу считали «законом против Apple», но власти пошли ей навстречу и снизили требования. Вплоть до иконок для загрузки.

81 комментарий
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После 1 января 2021 года на смартфоны и планшеты в России должны будут предустанавливать минимум 16 отечественных приложений, на компьютеры — три, на Smart TV — четыре. Правило действует как в отношении и тех устройств, что произведены в стране, и на те, что просто здесь продаются.

TJ разобрался, какие приложения могут попасть в перечень для установки, и предположил, как именно это будет реализовано.

Путин подписал закон о предустановке российского ПО ещё в декабре 2019 года

Он должен был заработать 1 июля 2020 года, но в апреле (в России только ввели ограничения из-за пандемии) Путин дал отсрочку до 1 января 2021 года. В ноябре комитет Госдумы по экономической политике одобрил перенос на 1 марта 2021 года, но парламент это изменение пока не утвердил.

Депутат Сергей Жигарев также пообещал внести в Госдуму другую поправку — она отложит введение закона в силу на 1 апреля. Минцифры уже поддержало такой перенос, заявив, что до 1 января участники рынка не успеют подготовиться к новым требованиям.

Президент этим законом лишь дополнил статью 4 закона «О защите прав потребителей» пунктом о том, что отдельные виды технически сложных товаров должны продавать в России с предустановленными отечественными программами. Указания на то, что вся техника в обязательном порядке должна содержать российские программы, в законе нет.

Что за программы нужно предустанавливать, на какие устройства и каким образом, определяет правительство. Закон обосновали в том числе тем, что он «обеспечит защиту интересов российских интернет-компаний».

Потребителю обеспечивается возможность использовать отдельные виды технически сложных товаров с предварительно установленными программами для электронных вычислительных машин.

поправки в закон «О защите прав потребителей»

Депутаты уже предложили предустанавливать на некоторые категории устройств ПО не только из России, но и из стран-членов Евразийского экономического союза — Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. Ещё одна инициатива из Госдумы — чтобы правительство определяло браузер и поисковик, предустановленные по умолчанию на смартфонах, компьютерах и других устройствах. Этот пункт хотят ввести с 1 июля 2021 года.

Спустя год правительство утвердило порядок предустановки российского ПО на технику и категории приложений

Правительство определило 16 категорий программ, которые должны быть предустановлены на смартфоны, планшеты, стационарные и портативные компьютеры, системные блоки с операционной системой, а также телевизоры. Все эти «классы» есть в постановлении.

Представитель Ассоциации торговых компаний и производителей бытовой и компьютерной техники (РАТЭК) Антон Гуськов заявил, что исходя из этого постановления, в России нельзя будет продавать технику без предустановки отечественных приложений.

На смартфоны будут устанавливать программы из каждого класса, на компьютеры только браузер, офисное ПО и антивирус, на телевизоры — браузер, поисковик, соцсети и аудиовизуальные сервисы. Российским приложением будет считаться программа, право на которую принадлежит российскому юрлицу, контролирующему не менее 50% голосов в компании-разработчике.

Предустанавливать программы будут изготовители устройств или уполномоченные ими лица, например поставщики и продавцы гаджетов. Приложения должны оставаться на устройстве при возвращении к заводским настройкам и техническом обслуживании. Правительство предусмотрело три варианта предустановки ПО, можно выбрать один из них или несколько сразу:

  • Приложения установят на жёсткий диск устройства;
  • Размещение иконок программ для загрузки;
  • Установка программ при первом включении устройства — пользователь не может пропустить такое диалоговое окно.

После принятия законопроекта в первом чтении The Bell со ссылкой на профильного чиновника называл Apple главной целью этой инициативы — её операционная система не позволяет предустанавливать сторонние приложения, но депутаты всё же хотели обязать её устанавливать на телефонах и планшетах российские программы. Источник «Ведомостей» рассказал, что на одном из совещаний представители компании предупредили, что реализация закона вынудит их «пересмотреть свою бизнес-модель в России» и, возможно, уйти с российского рынка.

В июне 2020 года стало известно, что власти передумали обзывать компании полностью предустанавливать приложения — ФАС разрешила показывать только иконки для их скачивания или окно на этапе активации смартфона. Источник «Коммерсанта» назвал такое послабление уступкой Apple — спустя год компания всё ещё была против нового закона, поэтому власти решили ввести послабления.

В бета-версии iOS 14.3 обнаружили экран при первой настройке устройства, который предлагает установить программы из списка, необходимые в рамках исполнения законодательства.

Скриншот пользователя vc.ru Ilgar Dadashov

Версия предварительной установленной программы должна быть бесплатной для потребителя в момент первого включения устройства и в процессе обслуживания, включая обновления. Правообладатель вправе предлагать расширенный платный функционал.

Перечня конкретных приложений, которые могут предустанавливать на гаджеты, пока нет. Правообладатели должны до 1 декабря отправить заявки в Минцифры. Ведомству, в свою очередь, поручено сформировать до 15 декабря рейтинг на основании аудитории сервисов за год. Выбирать будут из числа приложений, чья аудитория не меньше 500 тысяч пользователей в год. Рейтинг хотят обновлять ежегодно до 1 августа.

В финальный список о предустановке попадёт одно самое популярное приложение из каждой категории. Исключения — социальные сети (два приложения), аудиовизуальные сервисы (не более десяти). Отдельно также стоят платёжная система «Мир», «Госуслуги» и программы для доступа к социально значимым ресурсам.

Какие приложения могут попасть в перечень для установки

TJ пофантазировал о том, как могут выглядеть наши смартфоны после принятия закона. Учитывая, что в список необходимых предустановленных приложений попадут самые популярные в своих категориях, большинство из них, скорее всего, будут принадлежать «Яндексу», Mail.ru и Сберу.

Вероятно, браузер будут выбирать между «Яндексом» и российским «Спутником», но предпочтение могут отдать первому из-за его популярности. У Mail.ru тоже есть свой браузер Atom, пришедший на смену Amigo в 2019 году, однако пока его нет в AppStore. Предустановленной «Поисковой системой» может стать «Яндекс» или Mail.ru, так как у «Спутника» нет отдельного приложения — поисковик встроен в браузер.

В категории картографических сервисов выбирать, скорее всего, будут между «Яндексом» и сервисом Сбера «2ГИС». В рейтинг также мог быть включен Maps.me, однако в начале ноября Mail.ru продал его швейцарской компании Daegu Limited, входящей в группу Parity.com.

В качестве облачного хранилища на смартфонах могут предустанавливать облако от «Яндекса» и Mail.ru. Приложения тех же компаний, вероятно, выберут и в качестве почтовых сервисов.

У Mail.ru есть сразу три мессенджера, которые могли бы попасть в список предустановленных: TamTam, ICQ и Агент. Самый популярный российский мессенджер — Telegram, однако неизвестно, какой процент голосов в компании принадлежит российскому юрлицу.

Голосовым помощником, предположительно, станет Маруся от Mail.ru. Вторым претендентом могла быть Алиса «Яндекса», однако у помощника нет отдельного приложения — он интегрирован в различные сервисы. Претендентами предустановленного новостного агрегатора выступят «Яндекс», Mail.ru (Новости России и мира) и Rambler.

Предустановленных соцсетей в смартфонах может быть сразу две, вероятно, ими станут «ВКонтакте» и «Одноклассники» — обе принадлежат Mail.ru. В аудиовизуальные сервисы входят приложения для прослушивания музыки и просмотра роликов, сериалов и фильмов. По закону в смартфоны можно будет предустановить не больше 10 таких сервисов. «Яндекс.Музыка», BOOM от «ВКонтакте», СберЗвук и Зайцев.нет могут отвечать за аудиосервисы.

Видеоформат могут представлять самые популярные видеосервисы «КиноПоиск» («Яндекс»), Okko (Сбер), Premier и RuTube List («Газпром-медиа»), More tv (Национальная медиа группа), «Амедиатека» ( «Амедиа-ТВ»), ivi, Start и TVZavr.

Антивирус, скорее всего, будет представлять «Касперский». Не ясно, как предустановка будет осуществляться на iPhone, ведь из-за особенностей операционной системы приложений с антивирусами в AppStore нет (при этом есть другие приложения от «Касперского»). Apple считает, что проектировала платформу iOS как уже защищённую, в связи с чем она не нуждается в дополнительном антивирусе.

Вне конкурса выберут «социально значимые сервисы», предустановят «Госуслуги» и платёжную систему «Мир». Банковского приложения в AppStore тоже нет, так как Apple не допускает сторонних разработчиков к NFC-оплате.

Подготовили Артём Мазанов и Екатерина Кузнецова

#разборы #законы #право #технологии

Технологии
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81 комментарий
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Куколдиш Гамбино

30

Мама, роди меня обратно!

Ответить

Нормальный пистолет

Куколдиш
10

Не хватает еще приложения рутрекера

Ответить

Левый файл

Нормальный
8

Такому предустановленному российскому по я был бы рад

Ответить

Pavel Melikhov

Куколдиш
8

Вот они и вернули 2007 😂😂😂

Ответить

Современный Гоша

Pavel
4

да даже 2004

Ответить

Куколдиш Гамбино

Современный
1

Зашел на этот сайт. Оказывается, он еще жив

Ответить

Нормальный пистолет

Куколдиш
1

Посмотрела приложение, не так уж и плохо, по крайней мере не такое говно как спотифай

Ответить

Куколдиш Гамбино

Нормаль…
0

"ТУТ ЗАЙЦЕВ НЕТ" в 2020? Очень странно...

Ответить

Andre Macareno

Pavel
0

в главклубе их рекламу до сих пор можно увидеть

Ответить

Закомплексованная Душа

Куколдиш
0

Этим говном до сих пор кто-то пользуется?

Ответить

Новогодний браслет

Куколдиш
0

До недавних времен там не было ублюдской аудиорекламы и ограничения фонового прослушивания, как на других сервисах, потому пользовался. Теперь на Spotify.

Ответить

Незнакомый крюк

14

 Вероятно, браузер будут выбирать между «Яндексом» и российским «Спутником»

TamTam, ICQ и Агент

 Предустановленных соцсетей в смартфонах может быть сразу две, вероятно, ими станут «ВКонтакте» и «Одноклассники»

Ответить

rossoshmap

Незнакомый
1

Я думаю если убрать мессенджеры, остальное и так стоит на большинстве телефонов в России сейчас

Ответить

rossoshmap

rossoshmap
3

причем добровольно

Ответить

Просто Тимуррр

6

Ну всякие Окко и Иви уже давно предустановлены в смарт ТВ. Насколько я понимаю, разработчики за это платят производителям телеков. Лично у меня это вызывало сдержанное понимание. Бизнес есть бизнес. Возможно, мой телек частично оплачен разработчиками за счет таких вот предустановок. Теперь скорее всего будет вызывать лишь негативное отношение к брендам приложений. Ну это как браузер от мейл.ру который вызывал тонну хейта.

Ответить

Критический магнит

Просто
8

Но ты ведь понимаешь что тут дело не в бизнесе, а конкретно в товарище майоре? 

Ответить

Борщевик Обыкновенный

Критический
3

Товарищу майору больше делать нехуй, смотреть как ты дрочишь. 
Они получают весь трафик на уровне провайдера. 
Ну и я думаю, что их не интересуют террористы, которые планируют теракты в тамтам или в яндекс музыке создали плейлист "подготовка к теракту". 

Ответить

Критический магнит

Борщевик
2

Все верно, спцслужбы именно так и работают, на каждого гражданина по одному майору смотрящему в дверной глазок  

Ответить

Борщевик Обыкновенный

Критический
1

Ну конечно же нет.
Они проводят хитрожопую спец. операцию, проводят законопроекты через гос.думу, подкупают компании для внедрение через них "скрытого шпионского софта" (учитывая что в первый же день все эти приложения, на том же TJ разберут на винтики), ставят все общество в известность. И все этого для того чтобы следить за человеком из Бердянска, который покупает смартфоны в кредит.
Или же все дело просто в деньгах, и наши чинуши опять не дополучают прибыль. 

Ответить

Критический

Борщевик
0

Или так, да. 

Ответить

Александр Ярви

Борщевик
1

А в плейлисте Муцураев

Ответить

Просто Тимуррр

Критический
2

Я о том и говорю. Когда это был бизнес, можно было понять. Рынок. Теперь это не рынок, а госрегулирование.

Ответить

Рыжий

Критический
0

А где связь между товарищем майором и приложением Яндекс.Музыка, которое удаляется в 4 тапа по экрану?

Ответить

Критический магнит

Рыжий
0

Вам лучше знать как ФСБ работает с Биг Датой 

Ответить

Рыжий

Критический
0

Почему это? Я же не разработчик и не дата сайнтист 

Ответить

Jakub Marona

Рыжий
0

ну ты же рыжий

Ответить

Илья Гераськин

Просто
0

Похоже теперь просто перестанут платить за предустановку

Ответить

Влюбленный торшер

Просто
0

А реклама в смарт ТВ Самсунга не смущает? Никто не ноет почему-то и никто про это не предупреждал перед покупкой меня.

Ответить

Грубый химик

6

Зайцев.нет

Сейчас какой год нахой, я проснулся в 2004? А че курс не 27, что происходит

Ответить

Эдуард Суровый

Грубый
0

Зато нефть стоит те же $40-50 за баррель.

Ответить

po_leen0m

5

таким образом расейские власти изобрели корзину в моем смартфоне

Ответить

rossoshmap

po_leen0m
0

все же так делают

Ответить

Ra

5
Ответить

onemanshow

4

А это что за зверь?
Типа если у россиянина нет денег, он может послушать через приложение как счётные машинки считают деньги в офисе Грефа?

Ответить

Процентный крюк

onemanshow
1

Это бывший звук.ру, теперь часть "экосистемы сбербанка" (лол)

Ответить

onemanshow

Процентный
5

Офигеть, первый раз о таком слышу. Сбер что вообще любое гавно мамонта покупает?

Ответить

Современный Гоша

onemanshow
1

Он сейчас ведет переговоры по покупке соцсетей MySpace и Friendster

Ответить

-M-O-S-K-O-V-S-K-I-Y-

4

Так, секунду, предустановленные или предлагаемые к загрузке?

Ответить

Артём Мазанов

-M-O-S-K-O-V-S…
0

Будут доступны оба варианта

Ответить

Современный Гоша

Артём
1

То есть будут предустановлены и будут заставлять еще раз скачивать

Ответить

AttentiveMilk

Современный
2

И плотить нологи

Ответить

Критический магнит

1

Хмммм, почему все эти приложения заблокированы в Украине? 

Ответить

Грубый химик

Критический
6

Не представляю как украинцы без зайцев нет и тамтама живут

Ответить

Современный Гоша

Грубый
3

АХАХАХА, лошары!

Ответить

Тепловой шар

Современный
0

@Шахтёр !!!!!!

Ответить

Jakub Marona

3

нормально вас кошмарят

Ответить

Anton Gostev

3

А где "мой мир"?

Ответить

Тепловой шар

2

Говнофон 

Ответить

AttentiveMilk

Тепловой
0

Брать будете?

Ответить

Проклятый чайник

AttentiveMilk
2

Да, будет. Сказал тов. майор

Ответить

Тепловой шар

AttentiveMilk
1

Да, конечно, это говно заблокированное будет охрененно работать на территории Украины.

Ответить

AttentiveMilk

Тепловой
1

Хорошо, тогда заверну 2

Ответить

Критический магнит

AttentiveMilk
0

Вот был бы это диван с ИКЕИ тогда можно и Крым обсудить 

Ответить

Новогодний браслет

2

 Приложения должны оставаться на устройстве при возвращении к заводским настройкам и техническом обслуживании.

А вот это уже совсем читерство

Ответить

Рыжий

Новогодний
0

Это давно уже есть, я еще 4 года назад покупал телефон Хуавей - и так была куча всякого говна типа Яндекса, приложения Сбербанка и еще чего-то. И при сбросе к заводским настройкам - все восстанавливается 

Ответить

Denis Manchenko

1

Apple опомнись !
Вы серьёзно решили вшить майора в App Store ?

Ответить

Влюбленный торшер

0

Пиздец сделали трагедию. Купили телефон, 2 минуты удалить все это.
Всего-то делов.

Ответить

Грубый химик

Влюбленный
0

Когда был Самсунг, то вотс удалить было нельзя. А я не хакир, да и 99% не заморачивается. Если такую же залупу сделают, то так и останутся в отдельной папке личные данные собирать

Ответить

Борщевик Обыкновенный

Грубый
1

Разница менталитета. 

Ответить

Влюбленный торшер

Борщевик
1

Тебе так больше нравится?
Понимаешь, это пока ты школьник такие вещи как крутой телефон или сиськи увидеть для тебя имеет большое значение, но для взрослых это не главное.

Ответить

Грубый химик

Борщевик
0

Хуязница

Ответить

Argumenta Ambigua

0

Если не обяжут оставлять их на телефоне в принудительном порядке и пользоваться то абсолютно пох.

Ответить

Современный Гоша

Argumenta
0

Когда начнут предустанавливать говноприложения в телефон, тогда и поговорим

Вы находитесь здесь

Когда обяжут оставлять их на телефон в принудительном порядке и пользоваться ими, тогда и поговорим

Ответить

Рыжий

Современный
1

Когда обяжут оставлять их на телефон в принудительном порядке и пользоваться ими, тогда и поговорим

Для начала надо запретить пользоваться телефоном без возможности установки приложений

Ответить

Argumenta Ambigua

Современный
0

Какой вы наблюдательный, определили базис развития. Поговорим на другой стороне, за чертой, которую они так хотят перейти.

Ответить

Грубый химик

0

Конкурировать на одном уровне с другими приложениями? Пф, зачем

Ответить

Вова А.

0
Ответить

Ближний меч

0

Судя по наличию обильного говна, mail.ru решил протолкнуть все свои инновационные разработки в виде Маруси, Агента и Поиска

Ответить

Армейский месяц

0

 У Mail.ru тоже есть свой браузер Atom, пришедший на смену Amigo в 2019 году, однако пока его нет в мобильной версии.

Шта?

Ответить

Екатерина Кузнецова

Армейский
0

а в эппсторе по-прежнему нет. поправлю 

Ответить

Борщевик Обыкновенный

0

-

Ответить

Имя Фамилия

0

Надеюсь эпл пошлёт их нахуй и уйдёт с рынка. Ха-ха.

Ответить

Новогодний браслет

0

Да не оскудеет благословенный 4pda кастомными прошивками. Не раз уже выручал.

Ответить

f1print

Новогодний
0

Если загрузкик у телефона будет заблокирован (а у фирмы Хуавей, которой в последнее время очень любят в ножки кланяться это почти всегда так), никаких прошивок ты не накатишь.

Ответить

Новогодний браслет

f1print
0

Ну у того же сяоми, которым сейчас пользуюсь, загрузчик заблокирован, но разблокируется прямо из меню разработчика. Да и у других производителей часто сохраняется возможность разблокировки загрузчика, иногда платно.

Ответить

Azret Shaulukhov

0

Не куплю телефон с таким гавном встроенным, никакой не куплю.

Ответить

Старший глобус

0

Пока вы живёте в 2020 я уже в 2021.
Тут всё плохо, не переходите сюда

Ответить

Новогодний браслет

Старший
0

TJournal тоже предустановлен?

Ответить

Старший глобус

Новогодний
0

Да, только он теперь Яндекс.Журнал
Иконку скоро поменяют

Ответить

Новогодний браслет

Старший
0

Нееет!

Ответить

William Nash

0

а пидорское mail (там там, аська, мейл и прочая нечисть) разве не монополия?

Ответить
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