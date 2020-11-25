16 приложений и больше: как будет выглядеть новый смартфон с предустановленным российским ПО Материал редакции
Инициативу считали «законом против Apple», но власти пошли ей навстречу и снизили требования. Вплоть до иконок для загрузки.
После 1 января 2021 года на смартфоны и планшеты в России должны будут предустанавливать минимум 16 отечественных приложений, на компьютеры — три, на Smart TV — четыре. Правило действует как в отношении и тех устройств, что произведены в стране, и на те, что просто здесь продаются.
TJ разобрался, какие приложения могут попасть в перечень для установки, и предположил, как именно это будет реализовано.
Путин подписал закон о предустановке российского ПО ещё в декабре 2019 года
Он должен был заработать 1 июля 2020 года, но в апреле (в России только ввели ограничения из-за пандемии) Путин дал отсрочку до 1 января 2021 года. В ноябре комитет Госдумы по экономической политике одобрил перенос на 1 марта 2021 года, но парламент это изменение пока не утвердил.
Депутат Сергей Жигарев также пообещал внести в Госдуму другую поправку — она отложит введение закона в силу на 1 апреля. Минцифры уже поддержало такой перенос, заявив, что до 1 января участники рынка не успеют подготовиться к новым требованиям.
Президент этим законом лишь дополнил статью 4 закона «О защите прав потребителей» пунктом о том, что отдельные виды технически сложных товаров должны продавать в России с предустановленными отечественными программами. Указания на то, что вся техника в обязательном порядке должна содержать российские программы, в законе нет.
Что за программы нужно предустанавливать, на какие устройства и каким образом, определяет правительство. Закон обосновали в том числе тем, что он «обеспечит защиту интересов российских интернет-компаний».
Депутаты уже предложили предустанавливать на некоторые категории устройств ПО не только из России, но и из стран-членов Евразийского экономического союза — Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. Ещё одна инициатива из Госдумы — чтобы правительство определяло браузер и поисковик, предустановленные по умолчанию на смартфонах, компьютерах и других устройствах. Этот пункт хотят ввести с 1 июля 2021 года.
Спустя год правительство утвердило порядок предустановки российского ПО на технику и категории приложений
Правительство определило 16 категорий программ, которые должны быть предустановлены на смартфоны, планшеты, стационарные и портативные компьютеры, системные блоки с операционной системой, а также телевизоры. Все эти «классы» есть в постановлении.
Представитель Ассоциации торговых компаний и производителей бытовой и компьютерной техники (РАТЭК) Антон Гуськов заявил, что исходя из этого постановления, в России нельзя будет продавать технику без предустановки отечественных приложений.
На смартфоны будут устанавливать программы из каждого класса, на компьютеры только браузер, офисное ПО и антивирус, на телевизоры — браузер, поисковик, соцсети и аудиовизуальные сервисы. Российским приложением будет считаться программа, право на которую принадлежит российскому юрлицу, контролирующему не менее 50% голосов в компании-разработчике.
Предустанавливать программы будут изготовители устройств или уполномоченные ими лица, например поставщики и продавцы гаджетов. Приложения должны оставаться на устройстве при возвращении к заводским настройкам и техническом обслуживании. Правительство предусмотрело три варианта предустановки ПО, можно выбрать один из них или несколько сразу:
- Приложения установят на жёсткий диск устройства;
- Размещение иконок программ для загрузки;
- Установка программ при первом включении устройства — пользователь не может пропустить такое диалоговое окно.
После принятия законопроекта в первом чтении The Bell со ссылкой на профильного чиновника называл Apple главной целью этой инициативы — её операционная система не позволяет предустанавливать сторонние приложения, но депутаты всё же хотели обязать её устанавливать на телефонах и планшетах российские программы. Источник «Ведомостей» рассказал, что на одном из совещаний представители компании предупредили, что реализация закона вынудит их «пересмотреть свою бизнес-модель в России» и, возможно, уйти с российского рынка.
В июне 2020 года стало известно, что власти передумали обзывать компании полностью предустанавливать приложения — ФАС разрешила показывать только иконки для их скачивания или окно на этапе активации смартфона. Источник «Коммерсанта» назвал такое послабление уступкой Apple — спустя год компания всё ещё была против нового закона, поэтому власти решили ввести послабления.
В бета-версии iOS 14.3 обнаружили экран при первой настройке устройства, который предлагает установить программы из списка, необходимые в рамках исполнения законодательства.
Версия предварительной установленной программы должна быть бесплатной для потребителя в момент первого включения устройства и в процессе обслуживания, включая обновления. Правообладатель вправе предлагать расширенный платный функционал.
Перечня конкретных приложений, которые могут предустанавливать на гаджеты, пока нет. Правообладатели должны до 1 декабря отправить заявки в Минцифры. Ведомству, в свою очередь, поручено сформировать до 15 декабря рейтинг на основании аудитории сервисов за год. Выбирать будут из числа приложений, чья аудитория не меньше 500 тысяч пользователей в год. Рейтинг хотят обновлять ежегодно до 1 августа.
В финальный список о предустановке попадёт одно самое популярное приложение из каждой категории. Исключения — социальные сети (два приложения), аудиовизуальные сервисы (не более десяти). Отдельно также стоят платёжная система «Мир», «Госуслуги» и программы для доступа к социально значимым ресурсам.
Какие приложения могут попасть в перечень для установки
TJ пофантазировал о том, как могут выглядеть наши смартфоны после принятия закона. Учитывая, что в список необходимых предустановленных приложений попадут самые популярные в своих категориях, большинство из них, скорее всего, будут принадлежать «Яндексу», Mail.ru и Сберу.
Вероятно, браузер будут выбирать между «Яндексом» и российским «Спутником», но предпочтение могут отдать первому из-за его популярности. У Mail.ru тоже есть свой браузер Atom, пришедший на смену Amigo в 2019 году, однако пока его нет в AppStore. Предустановленной «Поисковой системой» может стать «Яндекс» или Mail.ru, так как у «Спутника» нет отдельного приложения — поисковик встроен в браузер.
В категории картографических сервисов выбирать, скорее всего, будут между «Яндексом» и сервисом Сбера «2ГИС». В рейтинг также мог быть включен Maps.me, однако в начале ноября Mail.ru продал его швейцарской компании Daegu Limited, входящей в группу Parity.com.
В качестве облачного хранилища на смартфонах могут предустанавливать облако от «Яндекса» и Mail.ru. Приложения тех же компаний, вероятно, выберут и в качестве почтовых сервисов.
У Mail.ru есть сразу три мессенджера, которые могли бы попасть в список предустановленных: TamTam, ICQ и Агент. Самый популярный российский мессенджер — Telegram, однако неизвестно, какой процент голосов в компании принадлежит российскому юрлицу.
Голосовым помощником, предположительно, станет Маруся от Mail.ru. Вторым претендентом могла быть Алиса «Яндекса», однако у помощника нет отдельного приложения — он интегрирован в различные сервисы. Претендентами предустановленного новостного агрегатора выступят «Яндекс», Mail.ru (Новости России и мира) и Rambler.
Предустановленных соцсетей в смартфонах может быть сразу две, вероятно, ими станут «ВКонтакте» и «Одноклассники» — обе принадлежат Mail.ru. В аудиовизуальные сервисы входят приложения для прослушивания музыки и просмотра роликов, сериалов и фильмов. По закону в смартфоны можно будет предустановить не больше 10 таких сервисов. «Яндекс.Музыка», BOOM от «ВКонтакте», СберЗвук и Зайцев.нет могут отвечать за аудиосервисы.
Видеоформат могут представлять самые популярные видеосервисы «КиноПоиск» («Яндекс»), Okko (Сбер), Premier и RuTube List («Газпром-медиа»), More tv (Национальная медиа группа), «Амедиатека» ( «Амедиа-ТВ»), ivi, Start и TVZavr.
Антивирус, скорее всего, будет представлять «Касперский». Не ясно, как предустановка будет осуществляться на iPhone, ведь из-за особенностей операционной системы приложений с антивирусами в AppStore нет (при этом есть другие приложения от «Касперского»). Apple считает, что проектировала платформу iOS как уже защищённую, в связи с чем она не нуждается в дополнительном антивирусе.
Подготовили Артём Мазанов и Екатерина Кузнецова
Мама, роди меня обратно!
Не хватает еще приложения рутрекера
Вот они и вернули 2007 😂😂😂
Современный Гоша
да даже 2004
Зашел на этот сайт. Оказывается, он еще жив
Посмотрела приложение, не так уж и плохо, по крайней мере не такое говно как спотифай
Новогодний браслет
До недавних времен там не было ублюдской аудиорекламы и ограничения фонового прослушивания, как на других сервисах, потому пользовался. Теперь на Spotify.
Я думаю если убрать мессенджеры, остальное и так стоит на большинстве телефонов в России сейчас
Ну всякие Окко и Иви уже давно предустановлены в смарт ТВ. Насколько я понимаю, разработчики за это платят производителям телеков. Лично у меня это вызывало сдержанное понимание. Бизнес есть бизнес. Возможно, мой телек частично оплачен разработчиками за счет таких вот предустановок. Теперь скорее всего будет вызывать лишь негативное отношение к брендам приложений. Ну это как браузер от мейл.ру который вызывал тонну хейта.
Критический магнит
Но ты ведь понимаешь что тут дело не в бизнесе, а конкретно в товарище майоре?
Товарищу майору больше делать нехуй, смотреть как ты дрочишь.
Они получают весь трафик на уровне провайдера.
Ну и я думаю, что их не интересуют террористы, которые планируют теракты в тамтам или в яндекс музыке создали плейлист "подготовка к теракту".
Критический магнит
Все верно, спцслужбы именно так и работают, на каждого гражданина по одному майору смотрящему в дверной глазок
Ну конечно же нет.
Они проводят хитрожопую спец. операцию, проводят законопроекты через гос.думу, подкупают компании для внедрение через них "скрытого шпионского софта" (учитывая что в первый же день все эти приложения, на том же TJ разберут на винтики), ставят все общество в известность. И все этого для того чтобы следить за человеком из Бердянска, который покупает смартфоны в кредит.
Или же все дело просто в деньгах, и наши чинуши опять не дополучают прибыль.
Я о том и говорю. Когда это был бизнес, можно было понять. Рынок. Теперь это не рынок, а госрегулирование.
А где связь между товарищем майором и приложением Яндекс.Музыка, которое удаляется в 4 тапа по экрану?
Критический магнит
Вам лучше знать как ФСБ работает с Биг Датой
Почему это? Я же не разработчик и не дата сайнтист
Влюбленный торшер
А реклама в смарт ТВ Самсунга не смущает? Никто не ноет почему-то и никто про это не предупреждал перед покупкой меня.
таким образом расейские власти изобрели корзину в моем смартфоне
А это что за зверь?
Типа если у россиянина нет денег, он может послушать через приложение как счётные машинки считают деньги в офисе Грефа?
Процентный крюк
Это бывший звук.ру, теперь часть "экосистемы сбербанка" (лол)
Офигеть, первый раз о таком слышу. Сбер что вообще любое гавно мамонта покупает?
Современный Гоша
Он сейчас ведет переговоры по покупке соцсетей MySpace и Friendster
Так, секунду, предустановленные или предлагаемые к загрузке?
Будут доступны оба варианта
Современный Гоша
То есть будут предустановлены и будут заставлять еще раз скачивать
Грубый химик
Не представляю как украинцы без зайцев нет и тамтама живут
Современный Гоша
АХАХАХА, лошары!
Брать будете?
Тепловой шар
Да, конечно, это говно заблокированное будет охрененно работать на территории Украины.
Хорошо, тогда заверну 2
Это давно уже есть, я еще 4 года назад покупал телефон Хуавей - и так была куча всякого говна типа Яндекса, приложения Сбербанка и еще чего-то. И при сбросе к заводским настройкам - все восстанавливается
Грубый химик
Когда был Самсунг, то вотс удалить было нельзя. А я не хакир, да и 99% не заморачивается. Если такую же залупу сделают, то так и останутся в отдельной папке личные данные собирать
Разница менталитета.
Если не обяжут оставлять их на телефоне в принудительном порядке и пользоваться то абсолютно пох.
Современный Гоша
Когда начнут предустанавливать говноприложения в телефон, тогда и поговорим
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Когда обяжут оставлять их на телефон в принудительном порядке и пользоваться ими, тогда и поговорим
Когда обяжут оставлять их на телефон в принудительном порядке и пользоваться ими, тогда и поговорим
Для начала надо запретить пользоваться телефоном без возможности установки приложений
Какой вы наблюдательный, определили базис развития. Поговорим на другой стороне, за чертой, которую они так хотят перейти.
Если загрузкик у телефона будет заблокирован (а у фирмы Хуавей, которой в последнее время очень любят в ножки кланяться это почти всегда так), никаких прошивок ты не накатишь.
Новогодний браслет
Ну у того же сяоми, которым сейчас пользуюсь, загрузчик заблокирован, но разблокируется прямо из меню разработчика. Да и у других производителей часто сохраняется возможность разблокировки загрузчика, иногда платно.
TJournal тоже предустановлен?
Старший глобус
Да, только он теперь Яндекс.Журнал
Иконку скоро поменяют
а пидорское mail (там там, аська, мейл и прочая нечисть) разве не монополия?