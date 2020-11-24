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Екатерина Кузнецова
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Неделя без воды, тепла и света: как жители Приморья выживают после ледяного дождя Материал редакции

Власти открыли полевые кухни и временные пункты приёма, а местные помогают друг другу едой, жильём и теплом.

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Жительница Владивостока после шторма Фото Vl.ru

Уже шесть дней в Приморье борются с последствиями ледяного дождя и сильного ветра. Стихия покрыла практически весь регион толстым слоем льда, повалила деревья и опоры линий электропередач — и лишила света, тепла и воды десятки тысяч человек.

Власти отчитываются о восстановлении систем ЖКХ и открывают полевые кухни, но не некоторые жалуются на недостаточную помощь государства. Пока жители ждут полного восстановления городов, они помогают друг другу тёплым жильём, едой и газовыми баллонами.

Что происходило в первые дни после ледяного дождя

18 ноября приморские синоптики предупредили жителей о приближении циклона: им порекомендовали работать из дома, а детям — не ходить в школу. В ночь на 19 ноября в регионе начался дождь, который вскоре превратился в ледяной из-за снижения температуры.

Ледяной дождь сопровождался сильным ветром, так что на утро жители обнаружили больше четырёх тысяч поваленных деревьев и столбов освещения, вмёрзшие в дорогу автомобили и дороги, покрытые льдом. Лёд и ветер повалили даже опоры ЛЭП, обеспечивавшие электричеством целые районы. Толщина льда на поверхностях достигала 12 миллиметров — такого в регионе не было уже 30 лет, отметили метеорологи.

Без света остались жители 73 населённых пунктов — около 170 тысяч человек во Владивостоке, Артёме и других городах. Из-за отсутствия электричества в городах перестали работать насосы — в дома не подавали отопление и воду. Десятки тысяч человек оказались в холодных квартирах, отапливать которые можно было только газовыми баллонами. В некоторых районах свет в домах включали на несколько часов за счёт генераторов — на них же работали большинство больниц. 20 ноября в крае ввели режим ЧС.

Lyubov K. @kalinnikovalyu3
#Владивосток Последствия ледяного дождя в Приморье.>> https://t.co/HNP2SQCH3P

Остров Русский оказался отрезан от Владивостока: власти перекрыли автомобильный мост из-за обледенения конструкций. Его открытие переносили несколько раз, а теперь обещают восстановить движение 25 ноября. Людей с острова переправляют на паромах, однако они жалуются на многочасовые очереди. Паром курсировал каждые два часа, вмещая всего 20 машин, тогда как очереди скапливались по 50-60 автомобилей. «Сын, чтобы утром в понедельник уехать на пароме на машине, всю ночь стоял в очереди», — рассказала РИА «Новости» жительница Русского.

Из-за обледенения дорог и железнодорожных путей на несколько часов задерживались поезда, не ходили пригородные электрички и отменялись рейсы в аэропортах. Наземный общественный транспорт тоже ходил с задержками из-за обрушения деревьев на дороги.

Из-за непогоды во Владивостоке около 600 человек получили травмы, а один человек погиб — бездомного нашли вмёрзшим в лёд.

Жители жаловались также на проблемы с телевидением и интернетом. У некоторых он работал медленнее, чем обычно, а у других не работал совсем. Интернет-провайдеры сообщили, что проблему пытаются решить с помощью мобильных электростанций, однако примерные даты восстановления подключения не назвали. Работы могут занять около трёх недель, рассказал «Восток Медиа» источник, знакомый с ситуацией.

Последствия ледяного дождя и ветра устраняли 120 бригад приморских рабочих, а позже на помощь к ним приехали сотрудники из Хабаровского края, Амурской, Сахалинской области и Еврейской автономной области. За несколько дней энергетики смогли восстановить часть линий электропередач, но без света по прежнему остаются больше 60 тысяч человек, а без отопления больше 19 тысяч.

Власти открыли полевые кухни и временные пункты размещения, а местные помогают друг другу едой, жильём и просто теплом

Во Владивостоке организовали 11 полевых кухонь и пункты временного размещения, где жители могли согреться, поесть горячую еду, набрать питьевую воду и переночевать. В некоторых детских садах открыли группы круглосуточного пребывания для детей, в домах которых нет света и тепла.

Правда, в группах в социальных сетях Владивостока жители пишут, что взять еду для детей власти предлагают в районах, сильно удалённых от места жительства. Жалуются и на отсутствие воды в районах, в которых «Водоканал» отчитался о восстановлении водоснабжения, однако другие пользователи отметили, что воды в их квартирах не было всего несколько часов. На недостаточную помощь жителям обратили внимание и на острове Русском.

Не стыдно заниматься враньём? Посёлок Экипажный сегодня на 18.00 – сидим без электричества! Подачка в виде воды и газовых печек, загруженных в УАЗ, людей превращают в животных. На такое количество и всего-то уазик, который люди ждали с утра!

Анжела Шиповалова
жительница острова Русский

В соцсетях заметили, что улицы Владивостока в течение четырёх дней не убирали: «С работы шла домой пешком полтора часа: скользко, центральная улица города не освещена, в темноте по льду перепрыгивала поваленные ветки и провода». Из-за неочищенных дорог во Владивостоке образовываются пробки.

Власти города призвали жителей заниматься волонтёрством: разносить газовые баллоны, горячую еду и воду, работать на полевых кухнях, расчищать улицы от веток, снега и наледи. На помощь властям уже пришли около 2500 добровольцев. «Для меня это ещё и воспитательный момент – детям нужно показывать своим примером, что если мы не будем улучшать мир вокруг нас, то он не станет добрее. Если ныть, как всё плохо, то ничего не изменится», — рассказала одна из волонтёров Наталья.

В местных группах жители предлагали нуждающимся приходить в гости погреться, выпить «чая с печеньками», набрать воды и зарядить телефоны. «Заряжаем мобильники, повербанки, набираем горяченькой в термосы или греем еду детям, которых я тоже с радостью накормлю. В масштабах города это капля, но не стесняемся», — написала жительница Владивостока Екатерина Седова.

Другие предлагали заряжать телефоны от генераторов в автомобилях, развозили еду по разным районам города и даже предоставляли свои дома для тех, кому до сих пор не восстановили электроснабжение и отопление. «Могу разместить у себя семью с двумя детьми, снимаю домик на Весенней, есть двухъярусная кровать детская, свет, вода. Родителям надую матрас в той же комнате, есть Wi-Fi. Днём буду по Чуркину еду развозить. Пишите, не стесняйтесь! Здоровье детей важнее», — писали в соцсетях.

Жительница Приморья сделала тред о проблемах в регионе и рассказала, что один из владельцев ресторана на острове Русском «три дня кормил бесплатно по 100 человек в день. Супермаркеты со своими генераторами давали заряжать смартфоны».

Смех и грех @graphomanstvo
Напишу свой тредик про «ледяную катастрофу» во Владивостоке. Для истории. Глазами «маленького человека». Все началось с небольшого дождичка со среды на четверг 19 ноября. Ну мне-то что, подумала я про погоду, я на удаленке. Около 11 утра вырубился интернет.

Из-за стихии в Приморье сильно вырос спрос на бутилированную воду, соль (ей посыпают дорожки со снегом) и газовые баллоны. Хоть волонтёры и разносят эти товары по квартирам нуждающимся, на всех их не хватает, жалуются жители.

У меня в голове одни нехорошие слова. Я еле сюда дошла, чтобы хоть телефон подзарядить. Печку пришлось покупать, полторы тысяч отдала с этой пенсии несчастной. Баллоны какие дорогие, это же ужас один. Мрак! Где-то волонтеры, блин, в Сирии. А у нас вот — приползла сюда.

Тамара Баженова
жительница Владивостока
Anna @SantaFantik
Владивосток шестой день без отопления и электричества в минусовку погоду. Такое скотство путинского рыночного управления центральное ТВ упорно не замечает. Кроме Владика замерзает город Артем, Яковлевский и другие муниципальные районы... https://t.co/SD2QbJ2577
HOMO DIGITAL 2.0 @TandaPanda4
мммм сочненько получается https://t.co/rz607ISsLr
HOMO DIGITAL 2.0 @TandaPanda4
конкурс на выживание "Владивосток 2020" https://t.co/Xp4EVQ36lg
Borisenko @borisenkodmitr
Остров Русский. Владивосток. Стоят ЛЭП с оборванными проводами, именно по ним шла подача электричества на остров для гражданского населения. Пять суток прошло...Линии так и стоят оборванными. Электричества в поселках нет. Работы по восстановлению ЛЭП не ведутся. https://t.co/lyJOHIViWH
Pavaleks2 @pavaleks2
Сколько радости , людям много не нужно для счастья.👍 Владивосток. Свет дали😂 https://t.co/O0Q3GlJo4T
Borisenko @borisenkodmitr
Владивосток. Остров Русский. Не прошло и пяти суток, как пострадавшим от стихийного бедствия людям, сидящим без света, а некоторым и без тепла, начали выдавать вот такие плитки для приготовления пищи. Оперативность зашкаливает😡 (фото и видео мне шлют с места люди) https://t.co/8Gy4DMLmIj
HOMO DIGITAL 2.0 @TandaPanda4
#Владивосток
зашибись, света нет почти неделю, слава богу мы с сестрой смогли уехать домой, но возвращаться страшно, у многих не выдержала канализация, так ещё кражи начались и машины на улицах разбирают ночью
кошмар, надеюсь у нас в квартире все на месте 😩😩
Маша ты пиздец @glllitchy
Просто 21 век
Люди скупают газовые баллоны и печки
Накрутка на них сейчас просто НЕВЕРОЯТНАЯ (та же история с масками и ковидом)
По слухам электричество и воду дадут в среду
ОБЪЯСНИТЕ КАК ЛЮДЯМ ЖИТЬ НЕДЕЛЮ БЕЗ ВОДЫ И СВЕТА?!
#Владивосток

Большинству домов электричество вернут 26 ноября

Власти Приморья прикладывают все усилия, чтобы справиться с последствиями шторма, считает пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. «Ледяной шторм был очень сильный, и он нанёс колоссальный вред городской инфраструктуре, будь то энергетика или другие области ЖКХ. Эти последствия, к сожалению, сейчас до сих пор ещё ощущаются», — добавил пресс-секретарь.

Пик кризиса в Приморье уже пройден, заявил прибывший в регион глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. «Большая часть тех, кто остался без тепла и воды, – они уже либо получили, либо в ближайшие сутки их получат. Со светом, с электричеством немножко сложнее», — глава министерства.

Электричество в пострадавших районах закончат не раньше 25-26 ноября, сообщил глава региона Олег Кожемяко. «Главная помощь, которая сейчас требуется краю, — генераторы, электродвигатели. Мы задействовали все резервы, которые были, максимально закрыв потребность в источниках питания, но всё равно есть нехватка такого оборудования», — отметил губернатор. На восстановление региона после стихии власти потратят как минимум 180 миллионов рублей.

#приморье #владивосток #проишествия #россия

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38 комментариев
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Постоянный клуб

8

В приморье постоянно с природой какая-то жопа происходит. То шторм ебанет и снесет всю пляжную линию, то ледяной дождь, то медузы приплывут. Зато крабы дешевые.

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ouxen

Постоянный
0

а знаешь, что такое перспектива?

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Постоянный клуб

ouxen
0

знаю, а где ты ее видел?

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ouxen

Постоянный
1

давай я сначала продемонстрирую тебе, что такое нюанс ( ಠ ͜ʖಠ) 

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Постоянный клуб

ouxen
2

не хотелось бы

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ouxen

Постоян…
0

( ͡~ ͜ʖ ͡°)

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Постоянный клуб

ouxen
1

/╲/\╭(ఠఠ益ఠఠ)╮/\╱\

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A big purple

Постоян…
1

/╲/\/╲/\╭(ఠఠఠఠ益ఠఠఠఠ)╮/\╱\/\╱\

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Постоянный клуб

A
0

/\╱\/\╱\/\╱\/\╱\/\╱\/\╱\╭(ఠఠఠఠఠఠఠఠ益ఠఠఠఠఠఠఠఠ)╮/\╱\/\╱\/\╱\/\╱\

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Постоянный клуб

Постоян…
1

ой ебать раздавило паучька 

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A big purple

Постоян…
0

разъебало, ты проиграл

Ответить

Постоянный клуб

Постоянный
0

Пиздец ((( https://www.farpost.ru/vladivostok/food/seafood/strigun-v-kosti-parnoj-i-pervichnaja-zamorozka-v-nalichii-65694423.html

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yaroshdomain

2

Ущерб, конечно, колоссальный, но на некоторых фотках это выглядит очень красиво

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AttentiveMilk

yaroshdomain
4

Прям как моя готовка

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yaroshdomain

AttentiveMilk
1

Ответить

AttentiveMilk

yaroshdomain
2

Прямл как моя готовка

Ответить

Закомплексованная Душа

2

Новости сверхдержавы

Ответить

Глупый Влад

1

как жители Приморья выживают после ледяного дождя

Спасибо @Екатерина Кузнецова за бодрый заголовок!

Ответить

Екатерина Кузнецова

Глупый
4

благодарности от Кенчанского принимаю донатами

Ответить

AttentiveMilk

Екатерина
3

Не готовы женщины к чистой любви

Ответить

Глупый Влад

Екатерина
0

Эх вы, Катерина, не готовы вы ещё к отношениям уровня моего возраста…

Ответить

Полноценный дебаркадер

Глупый
0

донат твоего возраста - хлеб и две рыбы

Ответить

Полноценный американец

0
Ответить

Tape Arsonist

Полноценный
–4

Да, это ведь Путин ледяной дождь послал. А Трамп, наверное, леса поджигал. Лишь бы приплести

Ответить

Полноценный американец

Tape
4

Это твоё мозг дорисовал приплетание
Власти открыли полевые кухни и временные пункты приёма,

Спасибо Путину

Ответить

A big purple banana 🍆

Полноценный
0

не нужно было открывать?

Ответить

the art of гепард

Полноценный
1

зачем она выделила буквы? СПИ ПУИУ? Асбо тн?

Ответить

Папа Римский

1

Это и есть путинских прорыв?

Ответить

Фирменный якорь

0

На Юпитере вон вихрь бушует размером больше нашей планеты уже несколько веков, нам ещё повезло с погодой.

Ответить

A big purple banana 🍆

0

Катя, где новость про хуи?? Теряю сознание...

Ответить

Предстоящий шмель

0

У вас на фотографиях обесточенного острова Русский изображён Золотой мост через бухту Золотой рог, не имеющий отношения к острову Русский. Мосты очень схожи, но это разные места

Ответить

Предстоящий шмель

Предстоящий
0

На этой фотографии остров Русский на заднем плане. Там же и огромный мост на остров

Ответить

Марк Туллий

–1

Мне кажется, власти делают, что могут. Естественно, резервного оборудования оказалось немного, МЧС не экипирован подходящими инструментами для восстановления ЛЭП в экстремальных условиях, а Москва не особо торопится помогать. Но в этих условиях, думаю, щас у губернатора и мэра сущий хаос творится.
В наше новое время стихийных митингов и протестов никто не хочет заработать себе толпу обозлённых граждан.

Ответить

Илья Гераськин

Марк
0

Какие экстремальные условия-то? Ледяной шторм уже прошёл. Щас там нормальная более-менее погода

Ответить

Марк Туллий

Илья
–1

Думаю, объективных причин не чинить эту ЛЭП нет. Судя по ситуации, сил МЧС не особо много, и чинят что могут в порядке очереди. Вначале Владивосток — потом вширь по островам. 🤷🏻‍♂️

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Senrigan

Марк
0

Можете тут почитать про починку https://twitter.com/graphomanstvo/status/1330826783999074304?s=19

Ответить

Задний нос

Марк
0

 МЧС не экипирован подходящими инструментами для восстановления ЛЭП в экстремальных условиях

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Марк Туллий

Задний
–1

как всегда, денег в бюджете ни на что нет.

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