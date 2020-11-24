Неделя без воды, тепла и света: как жители Приморья выживают после ледяного дождя Материал редакции
Власти открыли полевые кухни и временные пункты приёма, а местные помогают друг другу едой, жильём и теплом.
Уже шесть дней в Приморье борются с последствиями ледяного дождя и сильного ветра. Стихия покрыла практически весь регион толстым слоем льда, повалила деревья и опоры линий электропередач — и лишила света, тепла и воды десятки тысяч человек.
Власти отчитываются о восстановлении систем ЖКХ и открывают полевые кухни, но не некоторые жалуются на недостаточную помощь государства. Пока жители ждут полного восстановления городов, они помогают друг другу тёплым жильём, едой и газовыми баллонами.
Что происходило в первые дни после ледяного дождя
18 ноября приморские синоптики предупредили жителей о приближении циклона: им порекомендовали работать из дома, а детям — не ходить в школу. В ночь на 19 ноября в регионе начался дождь, который вскоре превратился в ледяной из-за снижения температуры.
Ледяной дождь сопровождался сильным ветром, так что на утро жители обнаружили больше четырёх тысяч поваленных деревьев и столбов освещения, вмёрзшие в дорогу автомобили и дороги, покрытые льдом. Лёд и ветер повалили даже опоры ЛЭП, обеспечивавшие электричеством целые районы. Толщина льда на поверхностях достигала 12 миллиметров — такого в регионе не было уже 30 лет, отметили метеорологи.
Без света остались жители 73 населённых пунктов — около 170 тысяч человек во Владивостоке, Артёме и других городах. Из-за отсутствия электричества в городах перестали работать насосы — в дома не подавали отопление и воду. Десятки тысяч человек оказались в холодных квартирах, отапливать которые можно было только газовыми баллонами. В некоторых районах свет в домах включали на несколько часов за счёт генераторов — на них же работали большинство больниц. 20 ноября в крае ввели режим ЧС.
Остров Русский оказался отрезан от Владивостока: власти перекрыли автомобильный мост из-за обледенения конструкций. Его открытие переносили несколько раз, а теперь обещают восстановить движение 25 ноября. Людей с острова переправляют на паромах, однако они жалуются на многочасовые очереди. Паром курсировал каждые два часа, вмещая всего 20 машин, тогда как очереди скапливались по 50-60 автомобилей. «Сын, чтобы утром в понедельник уехать на пароме на машине, всю ночь стоял в очереди», — рассказала РИА «Новости» жительница Русского.
Из-за обледенения дорог и железнодорожных путей на несколько часов задерживались поезда, не ходили пригородные электрички и отменялись рейсы в аэропортах. Наземный общественный транспорт тоже ходил с задержками из-за обрушения деревьев на дороги.
Жители жаловались также на проблемы с телевидением и интернетом. У некоторых он работал медленнее, чем обычно, а у других не работал совсем. Интернет-провайдеры сообщили, что проблему пытаются решить с помощью мобильных электростанций, однако примерные даты восстановления подключения не назвали. Работы могут занять около трёх недель, рассказал «Восток Медиа» источник, знакомый с ситуацией.
Последствия ледяного дождя и ветра устраняли 120 бригад приморских рабочих, а позже на помощь к ним приехали сотрудники из Хабаровского края, Амурской, Сахалинской области и Еврейской автономной области. За несколько дней энергетики смогли восстановить часть линий электропередач, но без света по прежнему остаются больше 60 тысяч человек, а без отопления больше 19 тысяч.
Власти открыли полевые кухни и временные пункты размещения, а местные помогают друг другу едой, жильём и просто теплом
Во Владивостоке организовали 11 полевых кухонь и пункты временного размещения, где жители могли согреться, поесть горячую еду, набрать питьевую воду и переночевать. В некоторых детских садах открыли группы круглосуточного пребывания для детей, в домах которых нет света и тепла.
Правда, в группах в социальных сетях Владивостока жители пишут, что взять еду для детей власти предлагают в районах, сильно удалённых от места жительства. Жалуются и на отсутствие воды в районах, в которых «Водоканал» отчитался о восстановлении водоснабжения, однако другие пользователи отметили, что воды в их квартирах не было всего несколько часов. На недостаточную помощь жителям обратили внимание и на острове Русском.
В соцсетях заметили, что улицы Владивостока в течение четырёх дней не убирали: «С работы шла домой пешком полтора часа: скользко, центральная улица города не освещена, в темноте по льду перепрыгивала поваленные ветки и провода». Из-за неочищенных дорог во Владивостоке образовываются пробки.
Власти города призвали жителей заниматься волонтёрством: разносить газовые баллоны, горячую еду и воду, работать на полевых кухнях, расчищать улицы от веток, снега и наледи. На помощь властям уже пришли около 2500 добровольцев. «Для меня это ещё и воспитательный момент – детям нужно показывать своим примером, что если мы не будем улучшать мир вокруг нас, то он не станет добрее. Если ныть, как всё плохо, то ничего не изменится», — рассказала одна из волонтёров Наталья.
В местных группах жители предлагали нуждающимся приходить в гости погреться, выпить «чая с печеньками», набрать воды и зарядить телефоны. «Заряжаем мобильники, повербанки, набираем горяченькой в термосы или греем еду детям, которых я тоже с радостью накормлю. В масштабах города это капля, но не стесняемся», — написала жительница Владивостока Екатерина Седова.
Другие предлагали заряжать телефоны от генераторов в автомобилях, развозили еду по разным районам города и даже предоставляли свои дома для тех, кому до сих пор не восстановили электроснабжение и отопление. «Могу разместить у себя семью с двумя детьми, снимаю домик на Весенней, есть двухъярусная кровать детская, свет, вода. Родителям надую матрас в той же комнате, есть Wi-Fi. Днём буду по Чуркину еду развозить. Пишите, не стесняйтесь! Здоровье детей важнее», — писали в соцсетях.
Жительница Приморья сделала тред о проблемах в регионе и рассказала, что один из владельцев ресторана на острове Русском «три дня кормил бесплатно по 100 человек в день. Супермаркеты со своими генераторами давали заряжать смартфоны».
Из-за стихии в Приморье сильно вырос спрос на бутилированную воду, соль (ей посыпают дорожки со снегом) и газовые баллоны. Хоть волонтёры и разносят эти товары по квартирам нуждающимся, на всех их не хватает, жалуются жители.
Большинству домов электричество вернут 26 ноября
Власти Приморья прикладывают все усилия, чтобы справиться с последствиями шторма, считает пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. «Ледяной шторм был очень сильный, и он нанёс колоссальный вред городской инфраструктуре, будь то энергетика или другие области ЖКХ. Эти последствия, к сожалению, сейчас до сих пор ещё ощущаются», — добавил пресс-секретарь.
Пик кризиса в Приморье уже пройден, заявил прибывший в регион глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. «Большая часть тех, кто остался без тепла и воды, – они уже либо получили, либо в ближайшие сутки их получат. Со светом, с электричеством немножко сложнее», — глава министерства.
Электричество в пострадавших районах закончат не раньше 25-26 ноября, сообщил глава региона Олег Кожемяко. «Главная помощь, которая сейчас требуется краю, — генераторы, электродвигатели. Мы задействовали все резервы, которые были, максимально закрыв потребность в источниках питания, но всё равно есть нехватка такого оборудования», — отметил губернатор. На восстановление региона после стихии власти потратят как минимум 180 миллионов рублей.
а знаешь, что такое перспектива?
знаю, а где ты ее видел?
давай я сначала продемонстрирую тебе, что такое нюанс ( ಠ ͜ʖಠ)
не хотелось бы
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Постоянный клуб
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Постоянный клуб
Ущерб, конечно, колоссальный, но на некоторых фотках это выглядит очень красиво
Прям как моя готовка
*л
как жители Приморья выживают после ледяного дождя
Спасибо @Екатерина Кузнецова за бодрый заголовок!
Да, это ведь Путин ледяной дождь послал. А Трамп, наверное, леса поджигал. Лишь бы приплести
Полноценный американец
Это твоё мозг дорисовал приплетание
Власти открыли полевые кухни и временные пункты приёма,
Спасибо Путину
Предстоящий шмель
На этой фотографии остров Русский на заднем плане. Там же и огромный мост на остров
Мне кажется, власти делают, что могут. Естественно, резервного оборудования оказалось немного, МЧС не экипирован подходящими инструментами для восстановления ЛЭП в экстремальных условиях, а Москва не особо торопится помогать. Но в этих условиях, думаю, щас у губернатора и мэра сущий хаос творится.
В наше новое время стихийных митингов и протестов никто не хочет заработать себе толпу обозлённых граждан.
Какие экстремальные условия-то? Ледяной шторм уже прошёл. Щас там нормальная более-менее погода
Думаю, объективных причин не чинить эту ЛЭП нет. Судя по ситуации, сил МЧС не особо много, и чинят что могут в порядке очереди. Вначале Владивосток — потом вширь по островам. 🤷🏻♂️
Можете тут почитать про починку https://twitter.com/graphomanstvo/status/1330826783999074304?s=19
Задний нос
МЧС не экипирован подходящими инструментами для восстановления ЛЭП в экстремальных условиях