Власти открыли полевые кухни и временные пункты приёма, а местные помогают друг другу едой, жильём и теплом.

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Жительница Владивостока после шторма Фото Vl.ru

Уже шесть дней в Приморье борются с последствиями ледяного дождя и сильного ветра. Стихия покрыла практически весь регион толстым слоем льда, повалила деревья и опоры линий электропередач — и лишила света, тепла и воды десятки тысяч человек.

Власти отчитываются о восстановлении систем ЖКХ и открывают полевые кухни, но не некоторые жалуются на недостаточную помощь государства. Пока жители ждут полного восстановления городов, они помогают друг другу тёплым жильём, едой и газовыми баллонами.

Что происходило в первые дни после ледяного дождя

18 ноября приморские синоптики предупредили жителей о приближении циклона: им порекомендовали работать из дома, а детям — не ходить в школу. В ночь на 19 ноября в регионе начался дождь, который вскоре превратился в ледяной из-за снижения температуры.

Ледяной дождь сопровождался сильным ветром, так что на утро жители обнаружили больше четырёх тысяч поваленных деревьев и столбов освещения, вмёрзшие в дорогу автомобили и дороги, покрытые льдом. Лёд и ветер повалили даже опоры ЛЭП, обеспечивавшие электричеством целые районы. Толщина льда на поверхностях достигала 12 миллиметров — такого в регионе не было уже 30 лет, отметили метеорологи.

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Без света остались жители 73 населённых пунктов — около 170 тысяч человек во Владивостоке, Артёме и других городах. Из-за отсутствия электричества в городах перестали работать насосы — в дома не подавали отопление и воду. Десятки тысяч человек оказались в холодных квартирах, отапливать которые можно было только газовыми баллонами. В некоторых районах свет в домах включали на несколько часов за счёт генераторов — на них же работали большинство больниц. 20 ноября в крае ввели режим ЧС.

Остров Русский оказался отрезан от Владивостока: власти перекрыли автомобильный мост из-за обледенения конструкций. Его открытие переносили несколько раз, а теперь обещают восстановить движение 25 ноября. Людей с острова переправляют на паромах, однако они жалуются на многочасовые очереди. Паром курсировал каждые два часа, вмещая всего 20 машин, тогда как очереди скапливались по 50-60 автомобилей. «Сын, чтобы утром в понедельник уехать на пароме на машине, всю ночь стоял в очереди», — рассказала РИА «Новости» жительница Русского.

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Из-за обледенения дорог и железнодорожных путей на несколько часов задерживались поезда, не ходили пригородные электрички и отменялись рейсы в аэропортах. Наземный общественный транспорт тоже ходил с задержками из-за обрушения деревьев на дороги.

Из-за непогоды во Владивостоке около 600 человек получили травмы, а один человек погиб — бездомного нашли вмёрзшим в лёд.

Жители жаловались также на проблемы с телевидением и интернетом. У некоторых он работал медленнее, чем обычно, а у других не работал совсем. Интернет-провайдеры сообщили, что проблему пытаются решить с помощью мобильных электростанций, однако примерные даты восстановления подключения не назвали. Работы могут занять около трёх недель, рассказал «Восток Медиа» источник, знакомый с ситуацией.

Последствия ледяного дождя и ветра устраняли 120 бригад приморских рабочих, а позже на помощь к ним приехали сотрудники из Хабаровского края, Амурской, Сахалинской области и Еврейской автономной области. За несколько дней энергетики смогли восстановить часть линий электропередач, но без света по прежнему остаются больше 60 тысяч человек, а без отопления больше 19 тысяч.

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Власти открыли полевые кухни и временные пункты размещения, а местные помогают друг другу едой, жильём и просто теплом

Во Владивостоке организовали 11 полевых кухонь и пункты временного размещения, где жители могли согреться, поесть горячую еду, набрать питьевую воду и переночевать. В некоторых детских садах открыли группы круглосуточного пребывания для детей, в домах которых нет света и тепла.

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Правда, в группах в социальных сетях Владивостока жители пишут, что взять еду для детей власти предлагают в районах, сильно удалённых от места жительства. Жалуются и на отсутствие воды в районах, в которых «Водоканал» отчитался о восстановлении водоснабжения, однако другие пользователи отметили, что воды в их квартирах не было всего несколько часов. На недостаточную помощь жителям обратили внимание и на острове Русском.

Не стыдно заниматься враньём? Посёлок Экипажный сегодня на 18.00 – сидим без электричества! Подачка в виде воды и газовых печек, загруженных в УАЗ, людей превращают в животных. На такое количество и всего-то уазик, который люди ждали с утра! Анжела Шиповалова жительница острова Русский

В соцсетях заметили, что улицы Владивостока в течение четырёх дней не убирали: «С работы шла домой пешком полтора часа: скользко, центральная улица города не освещена, в темноте по льду перепрыгивала поваленные ветки и провода». Из-за неочищенных дорог во Владивостоке образовываются пробки.

Власти города призвали жителей заниматься волонтёрством: разносить газовые баллоны, горячую еду и воду, работать на полевых кухнях, расчищать улицы от веток, снега и наледи. На помощь властям уже пришли около 2500 добровольцев. «Для меня это ещё и воспитательный момент – детям нужно показывать своим примером, что если мы не будем улучшать мир вокруг нас, то он не станет добрее. Если ныть, как всё плохо, то ничего не изменится», — рассказала одна из волонтёров Наталья.

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В местных группах жители предлагали нуждающимся приходить в гости погреться, выпить «чая с печеньками», набрать воды и зарядить телефоны. «Заряжаем мобильники, повербанки, набираем горяченькой в термосы или греем еду детям, которых я тоже с радостью накормлю. В масштабах города это капля, но не стесняемся», — написала жительница Владивостока Екатерина Седова.

Другие предлагали заряжать телефоны от генераторов в автомобилях, развозили еду по разным районам города и даже предоставляли свои дома для тех, кому до сих пор не восстановили электроснабжение и отопление. «Могу разместить у себя семью с двумя детьми, снимаю домик на Весенней, есть двухъярусная кровать детская, свет, вода. Родителям надую матрас в той же комнате, есть Wi-Fi. Днём буду по Чуркину еду развозить. Пишите, не стесняйтесь! Здоровье детей важнее», — писали в соцсетях.

Жительница Приморья сделала тред о проблемах в регионе и рассказала, что один из владельцев ресторана на острове Русском «три дня кормил бесплатно по 100 человек в день. Супермаркеты со своими генераторами давали заряжать смартфоны».

Смех и грех @graphomanstvo Напишу свой тредик про «ледяную катастрофу» во Владивостоке. Для истории. Глазами «маленького человека». Все началось с небольшого дождичка со среды на четверг 19 ноября. Ну мне-то что, подумала я про погоду, я на удаленке. Около 11 утра вырубился интернет.

Из-за стихии в Приморье сильно вырос спрос на бутилированную воду, соль (ей посыпают дорожки со снегом) и газовые баллоны. Хоть волонтёры и разносят эти товары по квартирам нуждающимся, на всех их не хватает, жалуются жители.

У меня в голове одни нехорошие слова. Я еле сюда дошла, чтобы хоть телефон подзарядить. Печку пришлось покупать, полторы тысяч отдала с этой пенсии несчастной. Баллоны какие дорогие, это же ужас один. Мрак! Где-то волонтеры, блин, в Сирии. А у нас вот — приползла сюда. Тамара Баженова жительница Владивостока

Anna @SantaFantik Владивосток шестой день без отопления и электричества в минусовку погоду. Такое скотство путинского рыночного управления центральное ТВ упорно не замечает. Кроме Владика замерзает город Артем, Яковлевский и другие муниципальные районы... https://t.co/SD2QbJ2577

Borisenko @borisenkodmitr Остров Русский. Владивосток. Стоят ЛЭП с оборванными проводами, именно по ним шла подача электричества на остров для гражданского населения. Пять суток прошло...Линии так и стоят оборванными. Электричества в поселках нет. Работы по восстановлению ЛЭП не ведутся. https://t.co/lyJOHIViWH

Borisenko @borisenkodmitr Владивосток. Остров Русский. Не прошло и пяти суток, как пострадавшим от стихийного бедствия людям, сидящим без света, а некоторым и без тепла, начали выдавать вот такие плитки для приготовления пищи. Оперативность зашкаливает😡 (фото и видео мне шлют с места люди) https://t.co/8Gy4DMLmIj

HOMO DIGITAL 2.0 @TandaPanda4 #Владивосток

зашибись, света нет почти неделю, слава богу мы с сестрой смогли уехать домой, но возвращаться страшно, у многих не выдержала канализация, так ещё кражи начались и машины на улицах разбирают ночью

кошмар, надеюсь у нас в квартире все на месте 😩😩 зашибись, света нет почти неделю, слава богу мы с сестрой смогли уехать домой, но возвращаться страшно, у многих не выдержала канализация, так ещё кражи начались и машины на улицах разбирают ночьюкошмар, надеюсь у нас в квартире все на месте 😩😩

Маша ты пиздец @glllitchy

Люди скупают газовые баллоны и печки

Накрутка на них сейчас просто НЕВЕРОЯТНАЯ (та же история с масками и ковидом)

По слухам электричество и воду дадут в среду

ОБЪЯСНИТЕ КАК ЛЮДЯМ ЖИТЬ НЕДЕЛЮ БЕЗ ВОДЫ И СВЕТА?!

#Владивосток Просто 21 векЛюди скупают газовые баллоны и печкиНакрутка на них сейчас просто НЕВЕРОЯТНАЯ (та же история с масками и ковидом)По слухам электричество и воду дадут в средуОБЪЯСНИТЕ КАК ЛЮДЯМ ЖИТЬ НЕДЕЛЮ БЕЗ ВОДЫ И СВЕТА?!

Большинству домов электричество вернут 26 ноября

Власти Приморья прикладывают все усилия, чтобы справиться с последствиями шторма, считает пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. «Ледяной шторм был очень сильный, и он нанёс колоссальный вред городской инфраструктуре, будь то энергетика или другие области ЖКХ. Эти последствия, к сожалению, сейчас до сих пор ещё ощущаются», — добавил пресс-секретарь.

Пик кризиса в Приморье уже пройден, заявил прибывший в регион глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. «Большая часть тех, кто остался без тепла и воды, – они уже либо получили, либо в ближайшие сутки их получат. Со светом, с электричеством немножко сложнее», — глава министерства.

Электричество в пострадавших районах закончат не раньше 25-26 ноября, сообщил глава региона Олег Кожемяко. «Главная помощь, которая сейчас требуется краю, — генераторы, электродвигатели. Мы задействовали все резервы, которые были, максимально закрыв потребность в источниках питания, но всё равно есть нехватка такого оборудования», — отметил губернатор. На восстановление региона после стихии власти потратят как минимум 180 миллионов рублей.