Главные вакцины от Covid-19: долго ли ждать, сколько будут стоить и появятся ли в России зарубежные препараты Материал редакции
Российскую вакцину пока закупают страны Латинской Америки, а Moderna, Pfizer и Astro Zeneca заняли рынки США и Европы.
Разработка вакцин от коронавируса постепенно подходит к финишу. Главные в этой гонке фармкомпании скоро завершат исследования третьей фазы и перейдут к производству — а пока делятся результатами анализа эффективности, регулярно опережая друг друга.
Ведущие производители вакцин Moderna, Pfizer, Astra Zeneca и «Спутник V» уже делят рынки сбыта: у европейских и американских компаний уже предзаказали миллиарды доз вакцин в развитых странах, а Россия договорилась с Латинскими странами. Возможно, зарубежные вакцины появятся и в России. Однако темпы предзаказов опережают возможности компаний производить препараты — и не ясно, когда до россиян дойдёт очередь.
В материале идёт речь только о главных вакцинах в России и мире. Недавно к третьей фазе исследований подключился и препарат от российской компании «Вектор», однако результаты стоит ждать не скоро.
Какие вакцины есть и на каких этапах находятся
Разработка вакцин проходит через три фазы исследований: на первой изучают безопасность и подбирают дозировку, на второй проверяют её на узком круге добровольцев, а на третьей — на тысячах людей из разных возрастных категорий. Затем вакцину могут одобрить для использования на узком круге людей: врачах и военных. Массово прививать препаратом можно только после завершения всех испытаний и регистрации вакцины.
Сейчас на разных этапах исследований находятся 68 вакцин, а ещё 87 — на доклиническом этапе проходит изучение на животных.
Дальше всего продвинулись американские производители генетических вакцин Moderna и Pfizer совместно с немецкой BioNTech, векторные препараты российского производителя «Спутник V» и британо-шведская AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом, а также белковая американская вакцина Novavax. Все они уже несколько месяцев проводят испытания третьей фазы.
«Спутник V»
Вакцину аденовирусно векторного типа «Спутник V» (Гам-КОВИД-Вак) разработали в Центре имени Гамалеи при финансировании Российского фонда прямых инвестиций. Иммунитет от вакцины вырабатывается в организме за счёт двух вирусов обычной простуды (Ad5 и Ad26), из которых удаляют их геном, а затем в них подсаживают геном коронавируса. Вакцина вводится в два этапа: сначала Ad26, а спустя три недели — Ad5.
Разработчики вакцины к началу сентября провели две фазы испытаний, а затем зарегистрировали её, миновав третий этап. Это вызвало критику со стороны учёных, назвавших регистрацию «страшной», «преждевременной» и политизированной.
Результаты доклинических исследований, проводимых на животных, разработчики до сих пор не обнародовали. Отчёты о результатах первых двух фаз, опубликованных в медицинском журнале The Lancet спустя месяц после регистрации, вызвали много вопросов со стороны учёных США, Австралии и европейских стран. Они указали на «статистические аномалии» и отсутствие исходных числовых данных в исследованиях. Разработчики «Спутник V» отвергли обвинения в недостоверности опубликованного исследования.
Эффективность
Сейчас идёт третья фаза исследований «Спутника V» — разработчики уже сообщили два результата промежуточной эффективности вакцины. 11 ноября она составляла 92% по результатам клинических исследований (при 20 заболевших из числа вакцинированных) и 90% по наблюдениям за добровольцами. 24 ноября при подведении промежуточных итогов эффективность стала больше 95% (при 39 заболевших), заявили разработчики. Пострегистрационные испытания закончатся только летом 2021 года, заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Как хранить
Вакцину в замороженном виде необходимо хранить при –минус 18 градусах Цельсия, а в порошкообразном — при плюс 2-8 градусах.
Когда и сколько произведут вакцин
Производство запустили ещё до начала третьей фазы исследований — 15 августа. В конце июля глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявлял, что к концу 2020 года в России будет готово около 30 миллионов вакцин «Спутника V». Чтобы выйти на планируемый Дмитриевым объём, необходимо было бы выпускать около шести миллионов вакцин в месяц.
Прогнозы по объёмам производств у специалистов расходятся. 11 ноября Гинцбург сообщил, что сейчас производится около 200 тысяч вакцин в месяц, а объёма в шесть миллионов Россия сможет достичь к «январю-февралю» — тогда же начнётся массовая вакцинация. Российский вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что к 24 ноября произвели 117 тысяч доз «Спутника V», а к Новому году будут готовы ещё два миллиона препаратов.
Сколько будет стоить
Для россиян вакцина «Спутник V» будет бесплатной, а для других стран — 20 долларов (1511 рублей по курсу 26 ноября) за две дозы. Производители заявили, что вакцина «будет в два и более раз дешевле, чем мРНК-вакцины с аналогичным уровнем эффективности».
Pfizer и BioNTech
Клинические исследования генетической вакцины BNT162b2 на основе мРНК американской компании Pfizer и немецкой BioNTech начались в мае, а третья фаза испытаний — в июле. Вакцина, как и «Спутник V», состоит из двух доз, которые нужно вводить с промежутков в 21 день. Препарат уже протестировали на пожилых людях и детях младше 12 лет. Вакцины на основе мРНК, в отличие от векторной, клинически исследовались впервые.
Генетическая вакцина Pfizer работает так: искусственную мРНК помещают в липидные пузырьки, которые, попадая в клетку, стимулируют выработку белка. В ответ на это вырабатываются антитела, подавляющие инфицирование коронавирусом.
Эффективность
9 ноября Pfizer первыми объявили об эффективности вакцины более 90%. При этом по решению FDA (Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных препаратов США), фармкомпания отказалась от промежуточного анализа при 32 заболевших из числа вакцинированных, впервые оценив эффективность при 94 заболевших. В компании не уточнили, сколько человек из инфицированных были привиты BNT162b2, а сколько получили плацебо. Вакцину использовали на 43 тысячах испытуемых.
18 ноября Pfizer обновил результаты анализа при 170 заболевших, заявив, что эффективность вакцины достигла 95% у молодых и 94% у пожилых людей. Разработчики отметили, что иммунитет к коронавирусу развивается в организме к 28 дню после введения первой дозы вакцины.
Однако пока не ясно, как долго продлится иммунитет — компания опубликовала результаты исследования всего спустя неделю после введения второй дозы. Также неизвестно, сформируется ли у пожилых людей, которые находятся в группе риска коронавируса, устойчивая защита, ведь на них вакцина показала худшие результаты, чем на молодых людях.
Как хранить
Проблема вакцины Pfizer в том, что хранить её можно только в термосистемах, использующих сухой лёд, при температуре минус 70 градусов по Цельсию. Контейнеры с глубокой заморозкой необходимо перезаряжать льдом каждые 15 дней. В них будут встроены термодатчики с отслеживанием местоположения и температуры каждой партии вакцины.
Когда и сколько произведут
20 ноября Pfizer и BioNTech подали заявку в FDA на разрешение использования вакцины из-за чрезвычайно ситуации с Covid-19 — её рассмотрят в течение нескольких недель. Такой же запрос компании сделали в регистрирующие органы «по всему миру».
Фармкомпания планирует произвести 50 миллионов доз BNT162b2 к концу 2020 года и до 1,3 миллиарда доз к концу 2021 года, если вакцина получит разрешение на использование.
Сколько будет стоить
Pfizer отказалась от финансирования разработки вакцины властями США, инвестируя собственные деньги — это позволит компании отказаться от бесплатного вакцинирования, пишет The Guardian.
Для США вакцина из двух доз будет стоить 39 долларов (2946 рублей). Евросоюзу BNT162b2 обойдётся немного дешевле — 31 евро (2788 рублей) за две дозы, выяснил Reuters. Более низкая цена связана с тем, что BioNTech получил 375 миллионов евро от правительства Германии и ссуду в размере 100 миллионов евро от Европейского инвестиционного банка. Сколько будет стоить вакцина Pfizer для России, пока не ясно.
Moderna
Вакцина американской компании Moderna мРНК-1273 тоже основывается на мРНК для выработки иммунитета от коронавируса при помощи белков. Клинические исследования препарата начали в марте, а третью фазу — в июле. мРНК-1273 так же, как «Спутник V» и вакцина Pfizer состоит из двух доз.
В мае компанию критиковали за публикацию пресс-релиза, в котором она сообщила о «положительном» результате исследований вакцины на людях. Учёных смутило, что Moderna не предоставила подтверждений выработки иммунитета вакцинированными. Партнёр компании Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний США не стал комментировать пресс-релиз, что также добавило сомнений учёным.
Эффективность
16 ноября компания опубликовала результаты первого анализа эффективности, оценив её в 94,5%. Из 30 тысяч человек заболели 94 — только пятеро из них были привиты вакциной, а остальные получили плацебо.
Учёные отмечают, что пока не ясно, будет ли эффективна вакцина на беременных женщинах и детях, поэтому результаты Moderna можно считать лишь предварительными. Также специалистов смутило, что компания сообщила об 11 тяжёлых случаях заболевания коронавирусом из группы добровольцев, однако так и не раскрыла подробности. Помимо тяжёлых заболеваний, в отчёте говорилось и о побочных эффектах в виде усталости и боли в мышцах у каждого десятого волонтёра, что может помешать вакцинированным вести обычный образ жизни после прививки.
Как хранить
Изначально компания сообщала, что хранить вакцину нужно при температуре плюс 2-8 градусов Цельсия не больше семи дней, однако теперь срок увеличили до 30 дней. В условиях глубокой заморозки до минус 30 градусов вакцина будет стабильна полгода, а при комнатной температуре 12 часов. Несмотря на схожий принцип работы, вакцину Moderna транспортировать будет легче, чем Pfizer.
Когда и сколько произведут
К концу 2020 года Moderna планирует произвести 20 миллионов доз препарата, а в 2021 году — от 500 миллионов до миллиарда. В ближайшее время компания планирует подать заявку на регистрацию препарата в FDA и «глобальные регулирующие органы».
Сколько будет стоить
Две дозы вакцины будут стоит от 50 до 74 долларов (3781-5596 рублей), в зависимости от объёма закупки, заявили в Moderna. В компании назвали цену «справедливой» и отметили, что учитывают, во сколько системе здравоохранения обходится лечение больного коронавирусом. «Мы не заинтересованы в максимальной прибыли», — добавили в Moderna.
AstraZeneca и Оксфордский университет
Британско-шведская компания AstraZeneca и Оксфордский университет разработали векторную вакцину на основе аденовируса шимпанзе. Её необходимо вводить в два этапа с промежутком минимум месяц.
Исследования на животных учёные начали в марте, а третья фаза стартовала в конце мая. Правда, её пришлось прекратить в начале сентября из-за смерти одного из вакцинированных. Позже выяснилось, что ему ввели плацебо. 23 октября исследования оксфордской вакцины продолжились.
Эффективность
26 ноября разработчики сообщили о 90% эффективности вакцины у людей, которые получили половину первой дозы, и 62% при полной первой дозе. Среди 23 тысяч испытуемых, коронавирусом заразились 131 человек, включая тех, кто получил плацебо. Иммунитет у вакцинированных появляется спустя примерно полтора месяца от первой прививки.
Позже оказалось, что введение половины дозы было ошибкой компании, однако это только повысило эффективность вакцинации. Невнимательность разработчиков к исследованиям вызвала критику учёных, которые отметили, что теперь Astra Zeneca придётся повторно провести исследования, особенно на пожилых людях. Специалисты заметили, что фармкомпания объединила результаты исследований в Великобритании и Бразилии, хотя в странах по-разному проводили испытания.
Как хранить
В сравнении с Pfizer, хранить и транспортировать вакцину AstraZeneca легко — при плюс 2-8 градусах Цельсия в течение полугода.
Когда и сколько произведут
Компания планирует произвести до трёх миллиардов вакцин в 2021 году.
Сколько будет стоить
Оксфордская вакцина пока самая бюджетная — 8-10 долларов (605-756 рублей) за две дозы вакцины. Производители заявили, что не будут получать прибыль во время пандемии.
Гонка эффективности вакцин
На третьей фазе исследований разработчики вакцин публикуют, как правило, три промежуточных анализа эффективности препарата. Между ведущими производителями практически началась гонка, а от графика отставала разве что Astra Zeneca.
- 9 ноября Pfizer первыми озвучили эффективность 90%;
- 11 ноября «Спутник V» объявил об эффективности 90%;
- 16 ноября Moderna заявила об эффективности вакцины 94,5%;
- 18 ноября Pfizer обновил результаты — 95%;
- 24 ноября эффективность «Спутника V» составляла тоже 95%;
- 26 ноября объявили о 90% эффективности оксфордской вакцины.
«Зоны влияния» вакцин
Производители ведущих вакцин распределили зоны влияния в зависимости от доходов стран-закупщиков. По данным исследовательской компании Airfinity, самым популярным препаратом для стран с низким уровнем жизни должна стать Astra Zeneca — её закупят 40% подобных государств. Около 3,2 миллиардов доз британской вакцины поступит в 50 стран Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, Азии и Восточной Европы и в страны с высоким достатком.
«Для стран с низким доходом от Astra многое зависит. [Её значение] огромно», — считает содиректор Центра глобального здоровья при Высшем институте международных исследований в Женеве Сьюри Мун. А вот установленные цены Moderna и Pfizer могут сделать вакцину недоступной для большинства людей в мире, отметила научный сотрудник Human Rights Watch Маргарет Вурт.
Справедливым распределением вакцин среди разных стран занимается глобальная программа Еврокомиссии и ВОЗ Covax. Она бронирует часть вакцин для бедных стран и следит за тем, чтобы производители вакцин от коронавируса не продавали препараты исключительно по высокой цене в развитые страны Европы и США. При содействии Covax AstraZeneca и Novavax заключили договор на производство вакцин в Индии по цене не более трёх долларов.
Какие страны получат вакцины за счёт субсидий, в каком количестве и когда — пока не ясно. В первую очередь, вероятно, препараты появятся в тех странах, в которых компании проводили исследования третьей фазы.
Контакты на покупку заключают в основном развитые страны Евросоюза, США, Японии и Канады. Китай, вероятно, будет использовать свои вакцины. Россия тоже выступит экспортёром — производители «Спутника V» заявили о заинтересованности 30 стран в закупке.
У Astra Zeneca предзаказали 3,2 миллиарда доз вакцин, Novavax — 1,4 миллиарда, у Pfizer — около 1,1 миллиарда, Moderna — 770 миллионов доз, а российская вакцина на седьмом месте рейтинга — 537 миллионов.
Российский «Спутник V» будут закупать:
- Венесуэлла;
- Аргентина;
- Бразилия;
- Мексика;
- Индия.
Американо-немецкую Pfizer и BioNTech будут закупать:
- Евросоюз;
- Япония;
- США.
Американскую Moderna будут закупать:
- Канада;
- Япония;
- Катар;
- США.
«Оксфордскую» вакцину Astra Zeneca будут закупать:
- Великобритания;
- Евросоюз;
- США.
К тому же в апреле правительство изменило закон о лекарственных средствах, чтобы ускорить экстренную регистрацию препаратов от коронавируса. Теперь вакцины смогут проходить регистрацию всего за пять дней, если они уже одобрены в США, Евросоюзе и Канаде.
В Роспотребнадзоре отметили, что по возможности будут предоставлять россиянам доступ к иностранным вакцинам. «В РФ действует закон об иммунопрофилактике, который позволяет населению выбирать вакцинный препарат, будь то импортная или отечественная вакцина. Если будет возможность приобретать [импортную] вакцину, то, конечно, штаб борьбы с коронавирусной инфекцией предпримет все попытки для того, чтобы у населения был выбор», — заявил замдиректора по научной работе Института эпидемиологии Роспотребнадзора.
Однако даже несмотря на одобрение властей, вакцины Moderna и Pfizer могут появиться в России ещё не скоро, считает руководитель научной экспертизы фармацевтического фонда Inbio Ventures Илья Ясный. «Вакцину такого типа миллионами доз ещё никто в мире не производил и не распространял. Но обычно только на промышленное производство вакцины уходит минимум год, и это не просто так — непременно появляются проблемы, часть партий приходится переделывать», — отметил Ясный.
А где про вакцину вектора? Пока самый обнадеживающий вариант чтобы в начале 21го в россии привиться.
Мы намеренно сосредоточились на несколько главных. Вектор — это не самый обнадёживающий вариант, и ему ещё далеко до результатов
Почему? В январе обещали https://www.interfax.ru/russia/731503 , вероятно это будет заметно раньше чем описанные импортные сертифицируют + бесплатно.
не самый обнадёживающий вариант
А можно по конкретнее пожалуйста. Очень интересно почитать.
Мечтаю о вакцинном туризме. Но закрытые границы шепчут: обломись.
Хочешь вколоть все что можно?
обмазаться пфайзером
Мадам знает толк
вот так лучше
(только они у нас не продаются и это страдание)
Украина тоже вакцину делает, добавь в статью
Считаю что украину нужно лишить домена .ru в интернете.
Не может быть вакцины от простуды. Вы в совем уме в интернетах своих???
"Простуда" - общее название проявлений, которые вызываются в том числе вирусами - аденовирусами, коронавирусами (не этим, они разные), парагрипом и другими.
От них вполне может быть прививка, но вообще в статье речь о том, что для вакцины от коронавируса использовали вирусы, вызывающие простуду.
Так вроде и Пфайзеровская ГМО и половина остальных самых модных. Это мировой заговор.
Рен-ТВ явно недорабатывает.
Дешевый колос
Я примерно понимаю что это неправильная формулировка, но не знаю как сформулировать правильно
11 ноября она составляла 92% по результатам клинических исследований (при 20 заболевших из числа вакцинированных) и 90% по наблюдениям за добровольцами.
@Екатерина Кузнецова
Что значит по наблюдениям за добровольцами - 92% тоже по наблюдениям за добровольцами, насильно в исследовании никто не участвует. Имеется в виду что 90% это "народные результаты" которые собрали добровольцы самостоятельно в том самом телеграм чате?
Американские компании заработают миллиарды долларов на нормальных качественных вакцинах, пока наш дед будет странам третьего мира рассылать бесплатную гуманитарку с нашим спутником (и эта щедрость будет оплачена офк как и разработка этого чудо зелья из наших нологов)
Пострегистрационные испытания закончатся только летом 2021 года, заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Не доверял бы я человеку с (((такой))) фамилией