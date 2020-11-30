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Разборы
Екатерина Кузнецова
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Во Франции хотят принять закон о запрете распространения фото силовиков и цензуре СМИ — теперь в стране протесты Материал редакции

Сотни тысяч человек выходят на акции против «репрессивного» закона.

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Протестующие в Париже Фото Филиппа Лопеса, AFP / Scanpix / LETA

Во Франции с октября рассматривают закон о «Глобальной безопасности», который запретит распространять фотографии или другую информацию о силовиках под угрозой тюремных сроков и больших штрафов. Он коснётся СМИ и обычных граждан.

Больше недели в стране проходят протесты с жестокими столкновениями с полицией, журналисты и общественные организации пишут открытые письма с требованием не принимать закон, а некоторые даже призывают Эммануэля Макрона к отставке.

Что за закон собираются принять

24 ноября Национальная ассамблея Франции (нижняя палата парламента) в первом чтении приняла законопроект о «Глобальной безопасности», который расширяет полномочия полиции и ограничивает свободу граждан.

Поправки к законопроекту в октябре предложила партия действующего президента Франции Эммануэля Макрона «Вперёд, республика!». Тогда их отклонил французский парламент, однако спустя месяц одобрила ассамблея, в которой у партии большинство. За законопроект проголосовало 388 депутатов, против — 104, а 66 воздержались.

Закон должны рассмотреть в сенате предположительно в январе, а затем ему необходимо получить одобрение в Конституционном совете, прежде чем он сможет вступить в силу.

В законопроект входит три спорные статьи. Согласно пункту 21 полицейские смогут транслировать изображение с персональных видеорегистраторов в командный пункт, что позволит распознавать лица демонстрантов. 22 статья предполагает наблюдение за общественными местами во время демонстраций при помощи дронов.

Больше всего критики обрушилось на 24 статью, предполагающую запрет на распространение «любым способом» изображений лица или «любого другого идентифицирующего элемента» полицейских с целью «причинения вреда его физической или психологической неприкосновенности». Нарушение статьи грозит лишением свободы до года и штрафом до 45 тысяч евро (4,1 миллион рублей).

Законопроект необходим для защиты полицейских от преследования, а ограничения не будут распространяться на изображения идентификационного номера сотрудников, уточнил соавтор законопроекта и бывший командир французского полицейского спецназа RAID депутат Жан-Мишель Форверг.

Вдобавок министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен призвал журналистов уведомлять полицейские участки о намерении освещать акции протеста, чтобы «избежать путаницы», хотя законом это не предусмотрено.

Журналисты и общественные организации требуют отозвать «репрессивный» законопроект

Закон о «Глобальной безопасности» в первую очередь коснётся журналистов, поэтому они одни из первых высказались против его принятия. Открытое письмо с заголовком «Мы не будем аккредитовать наших журналистов для освещения демонстраций» подписали редакции нескольких десятков изданий, в том числе AFP, Charlie Hebdo и Le Monde.

Журналисты не должны ходить по полицейским участкам для освещения демонстраций. Для беспрепятственной работы на улицах не требуется никаких аккредитаций.

открытое письмо французских СМИ

«Уже существуют законы, защищающие государственных служащих, в том числе полицию, когда они становятся мишенями, и это правильно — полиция выполняет очень важную работу. Но речь идёт об ограничении способности граждан и журналистов задокументировать насилие со стороны полиции, когда оно происходит, — заявил главный редактор французской газеты Le Monde Люк Броннер.

К журналистам присоединились также телеканалы, создатели документальных фильмов и ведущие новостей. В открытом письме они осудили закон о «Глобальной безопасности», который вынудит телекомпании согласовывать выпуск роликов с участием полиции, а «записи не должны будут подрывать имидж бренда национальной полиции и не должны включать „шокирующие“ сцены» с протестов. Журналисты отметили, что введением закона госорганы «хотят предоставить себе право на цензуру».

Протестующий разбивает камеру наблюдения в Париже Фото Франсуа Мори, AP

Против поправок выступили 150 французских общественных организаций, в том числе экологических, феминистических, правозащитных и студенческих. «Если бы со стороны полиции не было насилия, нам не пришлось бы снимать жестоких полицейских», — заявила активистка Асса Траоре, чей брат умер в полицейском участке во Франции в 2016 году.

На ограничения полицейских в освещении демонстраций уже жаловались журналисты. Во время акций в Париже 17 ноября несколько репортёров рассказали, что им запрещали снимать аресты и разгон протестующих, а журналиста France Televisions арестовали из-за присутствия на «незаконной акции».

Протесты обостряются из-за выселения мигрантов из лагерей и видео с жестоким избиением человека полицейскими

Протесты против закона о «Глобальной безопасности» начались во Франции в середине ноября. Жители жаловались на жестокое обращение полиции с мигрантами в пригороде Парижа Сен-Дени, где 17 ноября силовики разогнали их палаточный лагерь с помощью слезоточивого газа.

Remy Buisine @RemyBuisine
A Saint-Denis, plusieurs centaines de réfugiés sans place d’hébergement après l’évacuation de leur camp sont repoussés par les forces de l’ordre avec des gaz lacrymogènes. https://t.co/5dKISza2r8
В Сен-Дени несколько сотен беженцев, которым негде остановиться после эвакуации из лагеря, разгоняются слезоточивым газом

Вечером после разгона сотни парижан собрались у здания Национальной ассамблеи, требуя отзыва инициативы и прекращения полицейского насилия. Демонстранты собрались с плакатами «Работать — не значит убивать» и «Большой брат следит за тобой». Символом протеста стало изображение открытого глаза. Полиция оттесняла протестующих от здания Ассамблеи щитами, разгоняла водомётами и слезоточивым газом.

Remy Buisine @RemyBuisine
Forte mobilisation devant l’Assemblée Nationale contre la loi #PPLSecuriteGlobale.

#StopLoiSecuriteGlobale https://t.co/tKZi1MKfkm
Акция у Национальной ассамблеи
Remy Buisine @RemyBuisine
La police utilise des gaz lacrymogènes après le départ d’une manifestation spontanée autour de l’Assemblée. #LoiSecuriteGlobale https://t.co/vE0rvhWRPm
Полиция применила слезоточивый газ после начала спонтанной демонстрации возле Национальной ассамблеи
Remy Buisine @RemyBuisine
Utilisation du canon à eau à Paris. #PPLSecuriteGlobale https://t.co/XcA0O41qQa
Использование водомёта в Париже

В следующие дни в Париже тоже проходили мирные акции протеста, но уже без столкновений с полицией. 21 ноября многотысячной толпа собралась у площади Прав и свобод человека — саму площадь перекрыла полиция.

Alessandro 7 @AlessandroCere7
Enorme manifestazione a #Parigi contro la legge sulla Sicurezza Globale. Piazza dei diritti umani è inaccessibile dietro le barricate della polizia. (un simbolo)
#Francia
#Macron
#StopLoiSécuriteGlobale
#GiletsJaunes https://t.co/0eWNLebxdt
Демонстрация в Париже против закона о «Глобальной безопасности»

24 ноября протесты против цензурирующего закона смешались с акциями из-за выселения мигрантов из временного палаточного лагеря в центре Парижа. Около 450 человек, которых неделей ранее оттеснили из лагеря в Сен-Дени, поселились на площади Революции, потому что им «некуда было идти». Парижане, наблюдавшие за эвакуацией мигрантов, сочли действия полиции «жестокими».

Remy Buisine @RemyBuisine
Des policiers sortent directement des réfugiés en train de se reposer dans les tentes. #Republique https://t.co/9lAELHi1fL

Во время акций вновь произошли столкновения с полицией и разгон слезоточивым газом. Один из силовиков подставил подножку бегущему протестующему, из-за чего он упал лицом в пол. Журналисты фиксировали также нападения полицейских на активистов, а также избиения и угрозы самим репортёрам.

Rémi Ink @selectaa
Voici l'intégralité de la séquence que j'ai pu tourner hier soir pour @RMCinfo dans les rues de Paris (Centre Pompidou). On y voit la fuite de migrants, ce jeune homme en blanc qui cherche une sortie et ne représente aucune menace. Repoussé violemment puis fauché par un policier. https://t.co/XYjp8XkQ3e
Мы видим бегство мигрантов, этого молодого человека в белом, не представляющего угрозы. Его сильно оттолкнул, а затем поставил подножку полицейский

Ситуация обострилась после того, как в интернете распространился видеоролик с избиением полицией темнокожего музыкального продюсера Мишеля Зеклера в его студии. В течение 13 минут силовики втроём били мужчину, якобы называя его «грязным н****м». Позже полицейские утверждали, что он оказывал сопротивление при задержании и пытался завладеть оружием. Силовиков отстранили от работы, а адвокат Зеклера отметил, что виновность полицейских смогут доказать только при помощи видео.

Loopsider @Loopsidernews
DOCUMENT: la séquence intégrale des 13 minutes de l'agression policière contre un producteur de musique parisien. Attention: images difficiles de violences et d'insultes racistes. https://t.co/37EbfgID2T
Полное видео с избиением французского темнокожего продюсера Мишеля Зеклера. На видео присутствуют сцены жестокости

Макрон заявил, что был «шокирован» происходящим на видео: «Кадры агрессии, которые мы все видели, неприемлемы. Они позорят нас. Франция никогда не должна прибегать к насилию или жестокости, откуда бы они ни исходили. Франция никогда не должна мириться с ненавистью или расизмом».

Публикация ролика только усилила уверенность протестующих в необходимости отмены законопроекта о «Глобальной безопасности», так как если он заработает, зафиксировать жестокость полицейских и доказать их виновность станет гораздо сложнее.

28 ноября во Франции прошли наиболее массовые протесты за последнее время. Данные расходятся: по версии МВД, в акциях участвовали 133 тысячи человек, по словам организаторов — около 500 тысяч человек. В одном только Париже на улицы вышли 46 тысяч человек.

Фото Томаса Коекса, AFP / Scanpix / LETA

Демонстранты собрались с плакатами «Демократия под ударом», «Безопасность глобальная, диктатура тотальная», «Улыбайтесь, вас снимают» и «Кто защитит нас от полиции?». Некоторые активисты требовали отставки Макрона, Дарманена и префекта парижской полиции Дидье Лальмана. Протестующие заявляли, что «закон не пытается решать проблемы, а пытается скрыть грубые ошибки». Позже демонстранты устроили марш в защиту свободы слова. Его запретила парижская префектура из-за эпидемиологической обстановки, однако позже разрешил суд.

Ближе к вечеру мирная акция переросла в жестокие столкновения с полицией. Группы протестующих строили баррикады из мусорных баков, разбивали витрины, переворачивали фургоны, поджигали автомобили и бросали фаеры в полицию. В ответ силовики жёстко оттесняли демонстрантов слезоточивым газом, избивали их дубинками и задерживали.

Bloomberg Quicktake @Quicktake
LIVE LOOK: Protesters in Paris are rallying against a new security law that would make it a crime to publish images of officers with intent to cause them harm, the measure has provoked outrage from journalist organizations and civil liberties groups https://t.co/0HNik6dZkQ
Протестующие в Париже объединились против нового закона о безопасности, который объявит преступлением публикацию изображений офицеров с намерением причинить им вред
CND Global @cnd_global
FRANCE #Bordeaux
President #macron its time to leave 😊
28th Nov #StopLoiSecuriteGlobale
#PPLSecuriteGlobale #PoliceBrutality https://t.co/iJrUNZrQV5
Президент Макрон, время уходить
The Bias News @thebias_news
Ongoing protests in France. https://t.co/fmm21C7oZC
Протесты во Франции
Nantes Révoltée @Nantes_Revoltee
MARCHES DES LIBERTÉS : NANTES A OUVERT LE BAL

Quelques images de la grande marche des Libertés qui a eu lieu hier soir à #Nantes.

#StopLoiSecuriteGlobale #PPLLoiSecuriteGlobale #Naoned #EtatPolicier https://t.co/blHwQ8RuEv
Кадры великого марша свобод, прошедшего вчера вечером
Papua Militant International @WimmoFreedom201
🎥🛑In #France footage of police heavily repressing protesters in Paris demonstrating against a new bill that makes it illegal to share identifiable images of police and security forces.

#ACAB #DefundThePolice
#GiletsJaunes #StopLoiSecuriteGlobale
https://t.co/FxdhPbeoBJ
Французская полиция жестоко подавляет протестующих против нового закона, который запрещает публиковать идентифицируемые изображения полиции и сил безопасности
Soureh🚩🏴 @soureh_design
Paris tonight is a hot zone
#France
https://t.co/ofk5SV2z3K
Париж — горячая зона
Remy Buisine @RemyBuisine
Plusieurs policiers attaqués en fin de manifestation, l’un d’eux tombera au sol et s’en suit une scène violente.

Images issue de mon direct sur @brutofficiel. https://t.co/FofMRHY9xX
В конце демонстрации протестующие напали на нескольких полицейских, один из них упал на землю

Полиция задержала больше 80 протестующих. Во время столкновений ранения получили 62 силовика, 23 из них в Париже. Пострадали и журналисты — репортёра AFP ранили дубинкой.

Закон отправили на доработку, а бывший президент Франции призывает и вовсе его отменить

Смягчить настроения в обществе премьер-министр Франции Жан Кастекс решил созданием независимой комиссии, которая будет заниматься разработкой нового текста закона о «Глобальной безопасности». Его представят общественности в конце года перед слушаниями в Сенате.

Депутат от партии Макрона Хью Ренсон призвал отказаться от принятия закона: «Когда существует такое сильное сопротивление какой-либо мере, иногда лучше отказаться от неё, чем продолжать». Такого же мнения придерживается и бывший президент Франции Франсуа Олланд.

Когда текст поражает совесть и разделяет общество, когда он рискует спровоцировать насилие, его необходимо отозвать. Полиция должна действовать в соответствии с законами республики, недопустимое поведение должно караться с максимальной жесткостью.

Франсуа Олланд
бывший президент Франции

В Еврокомиссии заявили, что «внимательно следят за ситуацией» во Франции, однако не комментируют законопроекты. «Само собой разумеется, что во время кризиса как никогда важно, чтобы журналисты могли выполнять свою работу свободно и безопасно», — добавили в комиссии. Если закон не будет соответствовать нормам ЕС, то его смогут пересмотреть в Еврокомиссии, отметил её представитель.

#протесты #происшествия #франция

Екатерина Кузнецова PLUS
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19 комментариев
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Мелкий дебаркадер

–28

Типичные либерахи, а помощь они к кого будут просить, когда их бить или грабить будут? Правильно - у силовиков, сейчас удобно бухтеть и кидать бутылки Молотова, не прижало, мужики-силовики терпят их спасают, еще немного и Европа захлестнется кровью по самое не хочу.....

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Нелепый хот-дог

Мелкий
14

«Война начнётся, все к мусорам побежите»

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ouxen

Нелепый
3

Отнимать оружие?

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alexferman

Нелепый
1

Чтобы поубивать их нахуй

Ответить

ouxen

alexfer…
0

чтобы сплотиться

Ответить

Испанский ключ

Мелкий
3

А силовики не бьют и грабят и пиздиться они могут только с безоружными?

Ответить

Мелкий дебаркадер

Испанский
–1

Нельзя по горстке преступников судить асех

Ответить

Испанский ключ

Мелкий
5

Какая горстка? Это не суть силовиков?

Ответить

Мелкий

Испанск…
0

Суть - мирное небо над головой, даже для либерах, всех без исключений проще говоря.

Ответить

Влажный Илья

Мелкий
7

Суть - мирное небо над головой

В решётку.

Ответить

социальныирудимент

Мелкий
1

50% всех побоев и ограблений устраивают слабовики, еще и за средства налогоплательщиков. 

Ответить

ouxen

2

Протесты белого человека

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MrZlydnya

1

Так-так-так. Что это такое? Очередной пост от Екатерины на остросоциальную тему. Что же, поставлю лайк!
з.ы. А по теме сказать нехуй.

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Senrigan

0

Вы хотите как в РБ?

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Nikolay Borisov

Senrigan
1

Беззубых и бесполезных протестов? Нет, конечно, забитым постсовкам стоит поучиться у развитых стран, что такое настоящий протест и почему мирным он быть в принципе не может. Нарушается сама суть.

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Следующий хичхакер

0

я против

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alexferman

Следующий
0

Я тоже

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Артур Логвинов

0

Праваки просто не могут в элементарный рисерч, мусора могли законно пиздить людей с камерами с 1980 года, а сейчас просто с применением дубинок! Как всегда популизм не разобравшись...

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Oleg Vorogushin

0

Где на другом конце Европы всплакнул белорус

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