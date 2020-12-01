Приписанные ей цитаты про флот у берегов Белоруссии и ростовские горы вспоминают и сейчас. Правда это или нет — вспомнить труднее.

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Джен Псаки у Белого дома AFP

Бывшая глава пресс-службы Госдепа США Дженнифер (Джен) Псаки станет пресс-секретарём Белого дома при Джо Байдене. Кандидат-демократ сообщил о грядущих назначениях в ситуации, когда крупнейшие СМИ уже уверенно называют его избранным президентом. Правда, окончательные результаты выборов ещё не объявлены — Трамп оспаривает итоги в нескольких штатах.

Новость о смене второстепенного чиновника по ту сторону океана не попала бы в топ «Яндекс.Новостей» и прошла бы для России незаметно, если бы речь шла о другом человеке. Но Псаки по-своему близка россиянам. Шесть лет назад она стала олицетворением «Соединённых Штатов, которые агрессивно вмешиваются в события на Украине и в Крыму, но ничего в них не понимают». Именно такой образ старательно создавала российская пропаганда. И, кто знает, может, захочет в каком-то виде воссоздать.

Для начала небольшой тест. Знаете ли вы, кто сейчас работает представителем Госдепа? Как думаете, сколько людей на посту сменил Дональд Трамп? А кто, кроме Псаки, занимал эту должность при Бараке Обаме или при любом другом президенте США?

Скорее всего, ответить будет трудновато. Если вы живёте за пределами США и ваша профессия не обязывает изучать внутреннюю или внешнюю политику этой страны, то знать это просто не нужно. Spokesperson for the United States Department of State — это даже не самостоятельный политик, а рупор ведомства. В российских реалиях это Мария Захарова при Сергее Лаврове в МИДе. В Госдепе менее двух лет, при Джоне Керри, таковой была Джен Псаки.

Несмотря на это, малоизвестная на родине Псаки в какой-то момент упоминалась на российском ТВ чуть ли не ежедневно. А критикующие США мемы с ней заполонили русскоязычный сегмент соцсетей.

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Когда Псаки понадобилась российской пропаганде

Псаки не упоминалась на российском ТВ большую часть политической карьеры, которая берёт начало в 2001 году. В первые годы она участвовала в региональных избирательных кампаниях, а затем поработала пресс-секретарём у Керри: тот баллотировался в президенты на выборах-2004, но проиграл Бушу. После ещё двух лет работы (тоже с демократами) Джен присоединилась к первой кампании Обамы, став его пресс-секретарём в поездках. Работа в Белом доме, уход в частный сектор, возвращение в пресс-службу Обамы перед переизбранием — Псаки всё ещё была неизвестна российскому зрителю. Да и американскому тоже.

Jen Psaki @jrpsaki Back in the day 12 years ago when Presidents were more focused on serving others (on ⁦ @BarackObama ⁩ birthday on the campaign plane) https://t.co/H0DblBOiPZ Джен Псаки (слева) на борту самолёта Обамы во время кампании-2008

11 февраля 2013 года, практически сразу после второй инаугурации Обамы, Псаки стала представителем Госдепартамента. Хотя отношения США и России уже были не особо тёплыми, опуститься на нынешний уровень им только предстояло.

Причины для разногласий, после которых вернуться назад уже невозможно, нашлись несколько позже: украинский майдан (США — за протестующих, Россия — за Виктора Януковича) и статус Крыма (Россия заявляет о справедливом «воссоединении» при поддержке местных жителей, США говорят о нарушении международных законов и прямо заявляют: «Крым — это Украина»).

Судя по имеющимся наблюдениям, пропаганда нацелилась на Псаки вскоре после референдума в Крыму (16 марта) и в разгар информационной войны. Так, первый громкий повод для обсуждения спикера Госдепа датируется 10 апреля — это очередной брифинг ведомства для журналистов. И если тогда речь шла об Украине, то затем российские государственные медиа стали «ловить» ошибки пресс-секретаря по любым другим поводам.

Российские телеканалы пристально следили за словами Псаки и её личной жизнью (Дмитрий Киселёв даже рассказывал «анекдот» о её беременности). RT регулярно транслировал выступления представителя Госдепа на разные темы (не только о России), отмечал любые неточности и чуть ли не первым составил подборку её «фейлов». Слова Псаки о военных учениях с иронией комментировало Минобороны.

Киселёв посвящал Псаки целые блоки в итоговой передаче на ВГТРК и объяснял, как пресс-секретарь должна выглядеть в глазах россиян: «Есть уже такое словечко — псакинг. Человек, не разобравшись, делает безапелляционные заявления, при этом путает факты без последующих извинений». Он утверждал, что «термин» применим к американской дипломатии в целом. Киселёв ссылался на появление «псакинга» в соцсетях, хотя это слово, скорее всего, пошло именно от него.

Во время, когда шутить на ТВ о собственной власти было всё труднее, основой для креатива юмористов становился в том числе образ Псаки. В КВН показывали о ней номера как о «самом смешном дипломате в истории» и сочиняли песни со строками: «И не знаем мы, не знает и Госдеп, есть ли мозг у Псаки али его нет». На НТВ в ток-шоу «Анатомия дня» (название — продолжение серии «разоблачительных» фильмов об оппозиционерах) появилась рубрика «Псаки на ночь».

Кадр из передачи НТВ

Параллельно рунет заполнился шутками, высмеивающими Псаки. BuzzFeed обращал внимание, что на онлайн-кампанию против представительницы Госдепа сильно повлиял медиаменеджер, бывший депутат Госдумы и идеолог кампании «За Путина» Константин Рыков. Мемов про Псаки было много, но они по отдельности практически не получали больше нескольких сотен ретвитов, а созданные сообщества о ней во «ВКонтакте» оставались пустыми с самого начала.

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Летом 2014 года российские СМИ сообщили, что Псаки «шокировала» журналистов, выйдя на брифинг «в одном сапоге». Видео быстро распространилось по рунету, хотя для американцев во внешнем виде спикера Госдепа не было ничего неожиданного. Она сама заранее рассказала, что повредила ногу и вынуждена ходить в специальном ортопедическом сапоге.

Когда Псаки не появилась на нескольких брифингах подряд, российские блогеры запустили слух об её увольнении и параллельно — ироничный хэштег #SavePsaki. В тот период она и не могла общаться с журналистами из Вашингтона, поскольку сопровождала Керри в поездке во Францию, где глава Госдепа встретился с Лавровым. На фоне этого Псаки написала по-английски и по-русски, что с ней всё в порядке.

Morgan Ortagus @statedeptspox Несмотря на слухи пропагандистской машины #Кремля , я все еще здесь. Так же, как и сильная демократическая #Украина Это заявление Псаки в государственном аккаунте пресс-секретаря Госдепа. С апреля 2019 года его ведёт Морган Ортагус

Заодно СМИ и прокремлёвские блогеры выставляли героем журналиста агентства AP Мэтта Ли, который был одним из тех, кто задавал вопросы Псаки на брифингах. В одном из случаев российские издания приписали спикеру ведомства «ответ на вопрос Ли», которых вообще не было (об этом ниже). Также RT акцентировал внимание на конфликтах своих корреспондентов на таких брифингах — именно они стали главным источником для критики Псаки.

Пять цитат Псаки: что было правдой, а что — фейком

TJ вспомнил несколько примеров новостей на основе высказываний Псаки, которые распространились в российских СМИ. Спикер Госдепа несколько раз действительно ошиблась, но во многих других случаях ей даже не понадобилось ничего говорить — всё придумали за неё.

О направлении газа

Реальная цитата/фейк

На одном из брифингов Псаки спросили об угрозах России прекратить поставки природного газа на Украину. Отвечая, она ошиблась при описании направления потока, сказав, что газ идёт не из России через Украину в Западную Европу, а наоборот. Представительница Госдепа моментально поправилась, но российские СМИ выставили это как доказательство незнания Госдепом отношений РФ с другими странами.

О «каруселях»

Реальная цитата/фейк

Отвечая на вопрос о «референдуме» на Донбассе (ни Европа, ни США его не признали), Псаки рассказала о подозрениях на нарушения и упомянула слово «карусель» (carousel) – способ фальсификации на выборах. Когда Мэтт Ли переспросил, что такое карусель, спикер ответила: «Правда в том, что я не знакома с этим термином». Вероятнее всего, эту часть заявления подготовил один из помощников Псаки. СМИ преподнесли это как очередное заявление Госдепа без попытки разобраться в вопросе.

О хоккее

Реальная цитата/фейк

12 мая 2014 года сборная России победила США со счётом 6:1 на чемпионате мира по хоккею. Российские пользователи соцсетей на этом фоне распространили несуществующую цитату Псаки. Цитата попала на «трибуну» Sports.ru, в «Комсомольскую правду», во «Взгляд» и другие издания.

Псаки якобы сказала: «Этот матч не имел ничего общего с настоящим хоккеем. В 21 веке нельзя играть в хоккей так, как будто на дворе век 20-й. Имперские амбиции сборной России наглядно продемонстрированы в самих методах ведения игры, как это было в худшие годы существования СССР: грязная шайбовая карусель, которую устроила команда России в ворота сборной США и блокирование демократических шайб в свои ворота, это попытка пересмотра сложившегося статуса-кво и угроза общеевропейской безопасности».

На самом деле Псаки ничего ничего о результате игры Россия-США на первом брифинге после матча.

О флоте у берегов Белоруссии

Реальная цитата/фейк

Псаки никогда не говорила фразу «В случае вторжения Белоруссии на территорию Украины 6-й флот США будет немедленно переброшен к берегам Белоруссии».

На самом деле в рунете сочинили это заявление, чтобы высмеять незнание географии со стороны спикера Госдепа. «Анекдот» цитировала даже Ирада Зейналова в новостной передаче на Первом канале.

О ростовских горах

Реальная цитата/фейк

Один из самых известных фейков о Псаки пошёл в народ от ведущего Александра Гордона, который произнёс в эфире Первого канала её несуществующую цитату. «Это просто туристы. Например, говорят, в ростовских горах прекрасный лечебный горный воздух», — якобы ответила Псаки на вопрос Мэтта Ли о беженцах из Украины в Россию. Цитата попала в «Российскую газету» (уже удалено) и другие СМИ.

Гордон преподнёс это как ложь и очередной пробел Псаки в географии, поскольку гор в Ростовской области нет. Однако спикер Госдепа никогда этого не говорила, что подтвердил сам Мэтт Ли — в комментарии изданию Slon и в своём твиттере. В расшифровках брифингов Госдепа об этом также не упоминалось.

В апреле 2015 года Псаки ушла с поста представителя Госдепа в пресс-службу Белого дома — и СМИ окончательно исключили её из числа «мишеней». Она проработала на Обаму до января 2017 года — до самого конца его второго срока.

России неприятно, что США осуждают её незаконные действия, её агрессию на Украине. Мотивация именно такова. Именно поэтому мишенью стала я — как официальный представитель госсекретаря я озвучиваю неприятную для России позицию. Россия — прекрасная страна, с замечательными людьми, богатейшей культурой и историей. И очень грустно, что столько усилий направлено на то, чтобы дискредитировать меня. Джен Псаки интервью «Медузе» в 2015 году

Псаки, «исчезнув с радаров», работала политическим обозревателем CNN. Также она является научным сотрудником Института политики и государственной службы в Джорджтаунском университете. Во время кампании Байдена Псаки выступала его советником.

Часть российских медиа встретили новость о грядущем назначении Псаки, перечислив некоторые старые фейки. Например, «Московский комсомолец» вспомнил о рассказе спикера Госдепа про Викторию Нуланд и американский мат (не упомянув, что это шутка), Первый канал — про брифинг в одном сапоге, «Аргументы и факты» — про белорусское побережье.

AP