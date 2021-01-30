Есть ли у народа право на восстание

Что говорят по этому поводу философы, юристы и законы разных стран в 5, 50 и 500 словах.

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Цитата из книги «Государство и революция», В.И. Ленин

После того, как 6 января сторонники Трампа ворвались в Капитолий и потребовали пересчёта голосов на президентских выборах, в СМИ вновь вспыхнула дискуссия о «праве народа на восстание». Суть её сводится к решению вопроса, имеет ли право гражданское общество сопротивляться тирании и угнетению с оружием в руках. А если такое право существует, то как его отличить от терроризма и вооружённого мятежа.

Последний раз перед 2021 годом эту тему бурно обсуждали в 2014 году — в связи с украинскими событиями. Однако философы и правоведы высказывались о «праве на восстание» и гораздо раньше, за сотни лет до нашей эры в Древнем Китае и Древней Греции. За прошедшее время юридическую науку обогатили труды мыслителей как признававших и оправдывающих свержение тиранов, так и выступавших резко против узаконения такой возможности.

Что характерно, признавал «право на восстание» и первый лидер Советской России Владимир Ленин. В своём классическом труде «Государство и революция» он писал, что усиление репрессий, укрепление аппарата репрессий «вынуждает революцию концентрировать все силы разрушения против государственной власти».

Признают ли в различных правовых системах и государствах «право на восстание» и как оно закрепляется — в зависимости от свободного времени можете прочитать это в 5, 50 или 500 словах.

В 5 словах

Вообще да, в России — нет.

В 50 словах

«Право на восстание» признают Германия, Чехия, Франция, США, даже Великобритания. Уже в 1793 году французская «Декларация прав человека и гражданина» провозгласила восстание «самым священным правом, необходимой обязанностью для народа». Ряд участников совещания по проекту Конституции России 1993 года предлагали закрепить такое право и в ней, в итоге идею не поддержали.

В 500 словах

Концепцию «права на восстание» мыслители разрабатывали давно. Вероятно, первыми были в XII-XI веках до нашей эры правители Древнего Китая из династии Чжоу. Чтобы оправдать захват власти у предыдущей династии, они разработали целое учение, известное как «Мандат небес». Его центральный тезис гласит: Небо благословляет естественный порядок и волю справедливого правителя, который является в этом смысле «Сыном Неба». Однако тираном Небеса будут недовольны и отзовут свой мандат, передав его более достойному правителю.

«Право на восстание» есть и в исламской традиции. Министр по делам ислама Саудовской Аравии в 1998-2014 годах шейх Салих али Шейх разъяснял содержание 28-го хадиса, в котором сказано: «Слушайте и повинуйтесь, даже если повелевать вами будет раб». По его мнению, «послушание и повиновение правителю необходимо только в том, что не является ослушанием Аллаха». Если же по какой-то причине правитель приказывает совершить грех, то ему нельзя повиноваться.

В Европе начало идеологии «права на восстание» положили «тираноборцы» Гармодий и Аристогитон в Древней Греции. Около 514 года до нашей эры они предприняли покушение на тиранов Гиппия и Гиппарха и погибли сами. Благодарные граждане почитали тираноубийц как национальных героев и воздвигли памятник, который считается первым политическим памятником на континенте.

В 1215 году английские бароны вынудили короля Иоанна Безземельного подписать «Великую хартию вольностей». Одна из статей документа говорила, что если монарх «в чём-либо против кого-либо погрешит или какую-либо из статей мира или гарантии нарушит», то бароны пусть «совместно с общиною всей земли будут принуждать и теснить его всеми способами, какими только могут, то есть путём захвата замков, земель, владений и всеми другими способами». Несмотря на то, что фактически работающей эта статья так и не стала, сама Хартия в целом до сих пор признаётся британским законодателем как действующая.

Помимо французской декларации 1793 года, «право на восстание» описано в Декларации независимости Соединённых Штатов: «Когда длинный ряд злоупотреблений и насилий свидетельствует о коварном замысле вынудить народ смириться с неограниченным деспотизмом, свержение такого правительства и создание новых гарантий безопасности на будущее становится правом и обязанностью народа». На самом деле не все юристы согласны с тем, что такое описание оправдывает все возможные восстания на будущее. Некоторые из них полагают, что декларация имела разовое действие.

В современных действующих конституциях «право на восстание» напрямую зафиксировано, например, в Основном законе Германии. Статья 20 говорит, что «все немцы имеют право оказывать сопротивление всякому, кто попытается отменить конституционный порядок, если нет других средств правовой защиты». Схожие по смыслу положения есть в Конституции Греции: «Соблюдение Конституции возлагается на патриотизм греков, которые имеют право и обязанность всеми возможными средствами сопротивляться любому, кто пытается насильственно её отменить» и Чехии: «граждане имеют право оказывать сопротивление любому, кто посягает на демократический порядок прав человека и основных свобод».