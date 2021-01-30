Есть ли у народа право на восстание

Что говорят по этому поводу философы, юристы и законы разных стран в 5, 50 и 500 словах.
После того, как 6 января сторонники Трампа ворвались в Капитолий и потребовали пересчёта голосов на президентских выборах, в СМИ вновь вспыхнула дискуссия о «праве народа на восстание». Суть её сводится к решению вопроса, имеет ли право гражданское общество сопротивляться тирании и угнетению с оружием в руках. А если такое право существует, то как его отличить от терроризма и вооружённого мятежа.
Последний раз перед 2021 годом эту тему бурно обсуждали в 2014 году — в связи с украинскими событиями. Однако философы и правоведы высказывались о «праве на восстание» и гораздо раньше, за сотни лет до нашей эры в Древнем Китае и Древней Греции. За прошедшее время юридическую науку обогатили труды мыслителей как признававших и оправдывающих свержение тиранов, так и выступавших резко против узаконения такой возможности.
Что характерно, признавал «право на восстание» и первый лидер Советской России Владимир Ленин. В своём классическом труде «Государство и революция» он писал, что усиление репрессий, укрепление аппарата репрессий «вынуждает революцию концентрировать все силы разрушения против государственной власти».
Признают ли в различных правовых системах и государствах «право на восстание» и как оно закрепляется — в зависимости от свободного времени можете прочитать это в 5, 50 или 500 словах.
В 5 словах
Вообще да, в России — нет.
В 50 словах
«Право на восстание» признают Германия, Чехия, Франция, США, даже Великобритания. Уже в 1793 году французская «Декларация прав человека и гражданина» провозгласила восстание «самым священным правом, необходимой обязанностью для народа». Ряд участников совещания по проекту Конституции России 1993 года предлагали закрепить такое право и в ней, в итоге идею не поддержали.
В 500 словах
Концепцию «права на восстание» мыслители разрабатывали давно. Вероятно, первыми были в XII-XI веках до нашей эры правители Древнего Китая из династии Чжоу. Чтобы оправдать захват власти у предыдущей династии, они разработали целое учение, известное как «Мандат небес». Его центральный тезис гласит: Небо благословляет естественный порядок и волю справедливого правителя, который является в этом смысле «Сыном Неба». Однако тираном Небеса будут недовольны и отзовут свой мандат, передав его более достойному правителю.
«Право на восстание» есть и в исламской традиции. Министр по делам ислама Саудовской Аравии в 1998-2014 годах шейх Салих али Шейх разъяснял содержание 28-го хадиса, в котором сказано: «Слушайте и повинуйтесь, даже если повелевать вами будет раб». По его мнению, «послушание и повиновение правителю необходимо только в том, что не является ослушанием Аллаха». Если же по какой-то причине правитель приказывает совершить грех, то ему нельзя повиноваться.
В Европе начало идеологии «права на восстание» положили «тираноборцы» Гармодий и Аристогитон в Древней Греции. Около 514 года до нашей эры они предприняли покушение на тиранов Гиппия и Гиппарха и погибли сами. Благодарные граждане почитали тираноубийц как национальных героев и воздвигли памятник, который считается первым политическим памятником на континенте.
В 1215 году английские бароны вынудили короля Иоанна Безземельного подписать «Великую хартию вольностей». Одна из статей документа говорила, что если монарх «в чём-либо против кого-либо погрешит или какую-либо из статей мира или гарантии нарушит», то бароны пусть «совместно с общиною всей земли будут принуждать и теснить его всеми способами, какими только могут, то есть путём захвата замков, земель, владений и всеми другими способами». Несмотря на то, что фактически работающей эта статья так и не стала, сама Хартия в целом до сих пор признаётся британским законодателем как действующая.
Помимо французской декларации 1793 года, «право на восстание» описано в Декларации независимости Соединённых Штатов: «Когда длинный ряд злоупотреблений и насилий свидетельствует о коварном замысле вынудить народ смириться с неограниченным деспотизмом, свержение такого правительства и создание новых гарантий безопасности на будущее становится правом и обязанностью народа». На самом деле не все юристы согласны с тем, что такое описание оправдывает все возможные восстания на будущее. Некоторые из них полагают, что декларация имела разовое действие.
В современных действующих конституциях «право на восстание» напрямую зафиксировано, например, в Основном законе Германии. Статья 20 говорит, что «все немцы имеют право оказывать сопротивление всякому, кто попытается отменить конституционный порядок, если нет других средств правовой защиты». Схожие по смыслу положения есть в Конституции Греции: «Соблюдение Конституции возлагается на патриотизм греков, которые имеют право и обязанность всеми возможными средствами сопротивляться любому, кто пытается насильственно её отменить» и Чехии: «граждане имеют право оказывать сопротивление любому, кто посягает на демократический порядок прав человека и основных свобод».
В российской Конституции «право на восстание» официально не закреплено. Научное сообщество не достигло компромисса в том, является ли это право «естественным» (присущим человеку в силу его природы) или всё же «позитивным» (требующим принятия специального закона). Неясно пока также, является ли это право индивидуальным (как право на тираноубийство) или коллективным (восстать может только народ, а не один человек). Серьёзная проблема — однозначное разграничение террористов и борцов за свободу. Она пока не нашла своего удовлетворительного разрешения.
@Анатолий Чиквин
Так же:
Преамбула Всеобщей декларации прав человека.
Принята резолюцией 217 А (III) Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 года.
принимая во внимание, что необходимо, чтобы права человека охранялись властью закона в целях обеспечения того, чтобы человек не был вынужден прибегать, в качестве последнего средства, к восстанию против тирании и угнетения;
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml
ммм.. цитаты Ленина.....
Что характерно, признавал «право на восстание» и первый лидер Советской России Владимир Ленин. В своём классическом труде «Государство и революция» он писал, что усиление репрессий, укрепление аппарата репрессий «вынуждает революцию концентрировать все силы разрушения против государственной власти».
Нононо он же сам троцкистов давил ☹️
Ленин запретил фракции внутри партии. Троцкизм при нем только оформлялся как движение. И запретил он фракции не потому что "ууу, сцуко лицемер", а потому что в стране бушевало кронштадское восстание и большая часть внутрипартийных фракций была против новой экономической политики, считая что военный коммунизм - заебись
Право на изменения имеет критически мыслящая нация. Ситуация с друзьями и дворцом Путина и последующие опровержения - это как раз тест на критическое мышление. А результатом этого теста будет кол-во вышедших на улицы.
Если тест провалится, то и никаких изменений такой народ не заслуживает.
Закрой рот и не позорься, если ты настолько дегенерат, что редуцировал обсуждение естественных прав к какому-то критическому мышлению и дворцу Путина.
Пидор.
Так да или нет?
Статья хорошая, но апеллировать к Ленину в преамбуле - такое себе. Более чистоплотный читатель может и бросить читать на таком вступлении.
Роскомнадзор:
Добавить в список экстремистской литературы "«Государство и революция», В.И. Ленин"
@Alexei Kuksin Ваше слово
Ваше слово
Денонсация.
Это же от меня требовалось?
И тем не менее, случай в Капитолии — кровавый мятеж «нацистов»...
А гражданская война в штатах велась за освобождение рабов. Ничего нового
Но не забывайте про взаимное право. Не смотря на рукописные законы - вы имеете право на восстание. А любая власть - имеет право защищать себя. Если вы боритесь за свое право, не стоит удивляться если власть будет бороться с вами, палкой резиновой или водометом. Это ваши права. Если ты плюешь на права власти, но орешь про свое, то тут уже начинается маразм в духе "ЭТО ДРУГОЕ". (У них: Частные компании могут блокировать кого хотят 11!1)). У нас: Ряяя, ограничивают нашу свободу). Либо право на борьбу всем (и для власти), либо сидите дальше в интернете.