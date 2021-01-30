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Анатолий Чиквин

Есть ли у народа право на восстание

Что говорят по этому поводу философы, юристы и законы разных стран в 5, 50 и 500 словах.

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Цитата из книги «Государство и революция», В.И. Ленин

После того, как 6 января сторонники Трампа ворвались в Капитолий и потребовали пересчёта голосов на президентских выборах, в СМИ вновь вспыхнула дискуссия о «праве народа на восстание». Суть её сводится к решению вопроса, имеет ли право гражданское общество сопротивляться тирании и угнетению с оружием в руках. А если такое право существует, то как его отличить от терроризма и вооружённого мятежа.

Последний раз перед 2021 годом эту тему бурно обсуждали в 2014 году — в связи с украинскими событиями. Однако философы и правоведы высказывались о «праве на восстание» и гораздо раньше, за сотни лет до нашей эры в Древнем Китае и Древней Греции. За прошедшее время юридическую науку обогатили труды мыслителей как признававших и оправдывающих свержение тиранов, так и выступавших резко против узаконения такой возможности.

Что характерно, признавал «право на восстание» и первый лидер Советской России Владимир Ленин. В своём классическом труде «Государство и революция» он писал, что усиление репрессий, укрепление аппарата репрессий «вынуждает революцию концентрировать все силы разрушения против государственной власти».

Признают ли в различных правовых системах и государствах «право на восстание» и как оно закрепляется — в зависимости от свободного времени можете прочитать это в 5, 50 или 500 словах.

В 5 словах

Вообще да, в России — нет.

В 50 словах

«Право на восстание» признают Германия, Чехия, Франция, США, даже Великобритания. Уже в 1793 году французская «Декларация прав человека и гражданина» провозгласила восстание «самым священным правом, необходимой обязанностью для народа». Ряд участников совещания по проекту Конституции России 1993 года предлагали закрепить такое право и в ней, в итоге идею не поддержали.

В 500 словах

Концепцию «права на восстание» мыслители разрабатывали давно. Вероятно, первыми были в XII-XI веках до нашей эры правители Древнего Китая из династии Чжоу. Чтобы оправдать захват власти у предыдущей династии, они разработали целое учение, известное как «Мандат небес». Его центральный тезис гласит: Небо благословляет естественный порядок и волю справедливого правителя, который является в этом смысле «Сыном Неба». Однако тираном Небеса будут недовольны и отзовут свой мандат, передав его более достойному правителю.

«Право на восстание» есть и в исламской традиции. Министр по делам ислама Саудовской Аравии в 1998-2014 годах шейх Салих али Шейх разъяснял содержание 28-го хадиса, в котором сказано: «Слушайте и повинуйтесь, даже если повелевать вами будет раб». По его мнению, «послушание и повиновение правителю необходимо только в том, что не является ослушанием Аллаха». Если же по какой-то причине правитель приказывает совершить грех, то ему нельзя повиноваться.

В Европе начало идеологии «права на восстание» положили «тираноборцы» Гармодий и Аристогитон в Древней Греции. Около 514 года до нашей эры они предприняли покушение на тиранов Гиппия и Гиппарха и погибли сами. Благодарные граждане почитали тираноубийц как национальных героев и воздвигли памятник, который считается первым политическим памятником на континенте.

В 1215 году английские бароны вынудили короля Иоанна Безземельного подписать «Великую хартию вольностей». Одна из статей документа говорила, что если монарх «в чём-либо против кого-либо погрешит или какую-либо из статей мира или гарантии нарушит», то бароны пусть «совместно с общиною всей земли будут принуждать и теснить его всеми способами, какими только могут, то есть путём захвата замков, земель, владений и всеми другими способами». Несмотря на то, что фактически работающей эта статья так и не стала, сама Хартия в целом до сих пор признаётся британским законодателем как действующая.

Помимо французской декларации 1793 года, «право на восстание» описано в Декларации независимости Соединённых Штатов: «Когда длинный ряд злоупотреблений и насилий свидетельствует о коварном замысле вынудить народ смириться с неограниченным деспотизмом, свержение такого правительства и создание новых гарантий безопасности на будущее становится правом и обязанностью народа». На самом деле не все юристы согласны с тем, что такое описание оправдывает все возможные восстания на будущее. Некоторые из них полагают, что декларация имела разовое действие.

В современных действующих конституциях «право на восстание» напрямую зафиксировано, например, в Основном законе Германии. Статья 20 говорит, что «все немцы имеют право оказывать сопротивление всякому, кто попытается отменить конституционный порядок, если нет других средств правовой защиты». Схожие по смыслу положения есть в Конституции Греции: «Соблюдение Конституции возлагается на патриотизм греков, которые имеют право и обязанность всеми возможными средствами сопротивляться любому, кто пытается насильственно её отменить» и Чехии: «граждане имеют право оказывать сопротивление любому, кто посягает на демократический порядок прав человека и основных свобод».

В российской Конституции «право на восстание» официально не закреплено. Научное сообщество не достигло компромисса в том, является ли это право «естественным» (присущим человеку в силу его природы) или всё же «позитивным» (требующим принятия специального закона). Неясно пока также, является ли это право индивидуальным (как право на тираноубийство) или коллективным (восстать может только народ, а не один человек). Серьёзная проблема — однозначное разграничение террористов и борцов за свободу. Она пока не нашла своего удовлетворительного разрешения.

#550500

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common sense

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@Анатолий Чиквин 
Так же:
Преамбула Всеобщей декларации прав человека.
Принята резолюцией 217 А (III) Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 года.

принимая во внимание, что необходимо, чтобы права человека охранялись властью закона в целях обеспечения того, чтобы человек не был вынужден прибегать, в качестве последнего средства, к восстанию против тирании и угнетения;

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml

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Анатолий Чиквин

common
0

Это войдёт в расширенную версию статьи на 5000 слов

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Bonaparte Napoleon

4

ммм.. цитаты Ленина.....

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Здешний вентилятор

Bonaparte
13
Ответить

-vinopa-

Bonaparte
0

rrrrr...

Ответить

Yuri Polu

Bonaparte
0

я точно на TJ?

Ответить

Привычный меч

6

Но де-факто все сводится к тому, что право это сработает лишь при удаче восстания

Ответить

Интеллектуальный единорожек88

2

Что характерно, признавал «право на восстание» и первый лидер Советской России Владимир Ленин. В своём классическом труде «Государство и революция» он писал, что усиление репрессий, укрепление аппарата репрессий «вынуждает революцию концентрировать все силы разрушения против государственной власти».

Нононо он же сам троцкистов давил ☹️

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социальныирудимент

Интеллектуальный
3

это другое, и троцкого давил сталин

Ответить

Alexei Kuksin

Интеллектуальный
1

Ленин запретил фракции внутри партии. Троцкизм при нем только оформлялся как движение. И запретил он фракции не потому что "ууу, сцуко лицемер", а потому что в стране бушевало кронштадское восстание и большая часть внутрипартийных фракций была против новой экономической политики, считая что военный коммунизм - заебись

Ответить

Анатолий Чиквин

Интеллектуальный
0

Ну вот как-то так получается 

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Alexey Makov

2

Право на изменения имеет критически мыслящая нация. Ситуация с друзьями и дворцом Путина и последующие опровержения - это как раз тест на критическое мышление. А результатом этого теста будет кол-во вышедших на улицы.
Если тест провалится, то и никаких изменений такой народ не заслуживает.

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Егор Марков

Alexey
0

Закрой рот и не позорься, если ты настолько дегенерат, что редуцировал обсуждение естественных прав к какому-то критическому мышлению и дворцу Путина.
Пидор.

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syrslava

Alexey
1

ну вы скучные уже

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Oldfag TV

2

Допиши в подзаг-то, что в 5, 50 и 500 словах.

Ответить

Магнитный волк

2

имею ли я право свергать узурпатора, который только мешает нормально жить?

имею ли я право защищать жизнь и имущество?

имею ли я право на самооборону?

имею ли я право отказаться от требования раздвинуть булки?

имею ли я право попросить добавить смазки?

Ответить

Дмитрий Киселев

0

Так да или нет?

Ответить

Nikita Zubkov

Дмитрий
5

Да нет наверное

Ответить

Привычный меч

Дмитрий
2

Да но у вас должно получиться а иначе вы террористы

Ответить

Bkmz Иванов

Дмитрий
0

Да. И летом ещё. Да и всегда. Но летом самое то было

Ответить

Иплувен Максимал

0

Статья хорошая, но апеллировать к Ленину в преамбуле - такое себе. Более чистоплотный читатель может и бросить читать на таком вступлении.

Ответить

Фанат Припоя

1

Роскомнадзор:
Добавить в список экстремистской литературы "«Государство и революция», В.И. Ленин"

Ответить

Добрый дым

0

@Alexei Kuksin Ваше слово

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Alexei Kuksin

Добрый
2

Ваше слово

Денонсация. 
Это же от меня требовалось?

Ответить

Учащийся Илья

Alexei
0

А должно было быть "дефенестрация"

Ответить

Bad Mother Fucker

Добрый
0

зочем ви тгавите

Ответить

Bkmz Иванов

0

Спасибо добрый человек за пост

Ответить

Джордж Харви

0

И тем не менее, случай в Капитолии — кровавый мятеж «нацистов»...

Ответить

Иван Иванович

Джордж
0

А гражданская война в штатах велась за освобождение рабов. Ничего нового

Ответить

MsSadisto .

0
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Андрей Сильванов

0

Но не забывайте про взаимное право. Не смотря на рукописные законы - вы имеете право на восстание. А любая власть - имеет право защищать себя. Если вы боритесь за свое право, не стоит удивляться если власть будет бороться с вами, палкой резиновой или водометом. Это ваши права. Если ты плюешь на права власти, но орешь про свое, то тут уже начинается маразм в духе "ЭТО ДРУГОЕ". (У них: Частные компании могут блокировать кого хотят 11!1)). У нас: Ряяя, ограничивают нашу свободу). Либо право на борьбу всем (и для власти), либо сидите дальше в интернете.

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