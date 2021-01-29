Первая масштабная «атака» небольших инвесторов вынуждает по-новому смотреть на рынок. А вот деньги получат не все, кто вложился в GameStop.

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Фото etsy.com

На фоне «войны» инвесторов с Reddit c крупными финансистами с Уолл-стрит из-за акций GameStop интерес к сфере инвестиций за несколько дней сильно вырос. С базовыми определениями хедж-фондов, шорт-сейлс и брокеров за последние дни многие разобрались, но что именно произошло и что будет с акциями теперь, пока что ясно не всем.

TJ попросил экономиста и научного сотрудника Высшей школы экономики Алексея Белянина объяснить ситуацию. Он среди прочего предположил, какие могут быть последствия для фондового рынка и небольших инвесторов.

Алексей Белянин экономист, научный сотрудник ВШЭ

Почему это произошло

Примечателен сам факт игры мелких инвесторов против крупных игроков. Во-первых, она вообще возможна, во-вторых, она сработала. Отсюда вопрос о причинах. Почему нашлось такое количество инвесторов, которым эта идея понравилась и почему это возможно? Видимо, дело в том, что отношение большого количества мелких инвесторов к крупному бизнесу настолько неприязненное, что они готовы рискнуть собственными деньгами, чтобы «насолить» большим игрокам с Уолл-стрит. Что-то у них накипело.

Надо изучить, вызвано ли это социальными процессами в США: движением Black Lives Matter, президентскими выборами, глобальной политикой, коронавирусом, реакцией на эпидемию в разных странах, общим неравенством в экономике и мире — ответ на это пока никто не даст.

Конкурентным хедж-фондам даже идеологически от нынешней ситуации должно быть неуютно. Если окажется, что атаки небольших инвесторов могут пошатнуть или довести до банкротства крупных, то это снизит доверие людей ко всем хедж-фондам. Если один игрок на рынке ненадёжен, то где гарантия, что остальные надёжны?

Что это значит

Ситуация с хедж-фондами, GameStop и пользователями Reddit — распределённая атака на традиционные стратегии крупных финансовых игроков на глобальных фондовых рынках. История беспрецедентная, но это явление новой реальности, к которому нам надо быть готовыми. Возможности для подобной атаки возникли сравнительно недавно. И хотя задача координации не проста, как показал опыт, в её реализации нет ничего невозможного.

Стратегия шорт-сейлс (коротких продаж) заключается в том, что вы берёте актив (акцию) взаймы у брокера, у которого много ценных бумаг. За это он берёт комиссию и маржу, рассчитывая, что актив не упадёт в цене. Вы продаёте эту акцию, взятую взаймы, по текущей цене, надеясь, что акция подешевеет — и тогда вы снова её купите, отдадите обратно брокеру и заработаете на разнице. Пока шорт-сейлс происходят на сбалансированном рынке — кто-то думает что акция упадёт, а другой, что она вырастет, — рынок находится в равновесии.

Подробно и понятно о таких продажах рассказал пользователь TJ:

Сейчас индустрия, к которой относится GameStop, переживает не лучшие времена (собеседник TJ имеет в виду, что бизнес-модель продажи дисков с играми вытеснена развитием цифровой дистрибуции). Этим и пользуются игроки, которые практикуют шорт-сейлс — прежде всего это крупные инвестиционные фонды.

Пользователь Reddit с ником Roaring Kitty («ревущий котик») запустил флешмоб — распределённую атаку многих мелких инвесторов с Reddit, которые начали скупать опционы на GameStop. Спрос на акции взлетел настолько, что он стал больше самих акций в обороте, из-за чего их цена резко повысилась. Теперь брокеры требуют от шорт-продавцов внести дополнительный залог за акции (margin call). Спрос и цена растут ещё больше, и в результате хедж-фонды, игравшие на понижение цены на акции GameStop, потеряли многие миллионы долларов. Дальше запускается снежный ком.

Чем этот феномен уникален

Видимо, это не последняя ситуация, когда такая игра сработала. Ситуация примечательна тем, что таких стратегических скоординированных атак большого числа мелких инвесторов рынок, пожалуй, не видел никогда.

Ведь подавляющее большинство (свыше 90%) оборотов финансового рынка инициированы крупными игроками: банкирами, инвестиционными и пенсионными фондами, хедж-фондами и так далее. А мелкие, шумовые трейдеры в моделях рыночных микроструктур не играют стратегической роли. В теории им уготована роль «чайников», которые реагируют на ценовые сигналы, обладают ограниченной информацией, и никак не способны принимать стратегические решения, и тем более задавать ценовой тренд.

Но оказалось, что современные технологии, даже такая не финансовая площадка как Reddit, способна создать центр финансового стратегического планирования, который может разрушить стратегии крупных финансовых игроков.

Закрытие продаж Robinhood

К этому никто не был готов, поэтому, к примеру, Robinhood приостанавливает торговлю, что идёт вразрез с представлениями о том, как должен работать рынок. Получается какой-то Робин Гуд наоборот: грабит бедных, чтобы польстить богатым.

То, что сделал Robinhood, законом не запрещено. Но рынок реагирует отрицательно, поскольку идеология современного рынка построена на свободе информации, открытости и свободном движении цен. Цена — главный источник информации о ценности актива. Если такую информацию не будут давать цены, то будут давать такие «Рычащие котики» — нужно ли это? Блокировки в таких атаках будут восприниматься как покушение на свободу слова и информации, которые ценны во всём цивилизованном мире.

Как происходящее повлияет на GameStop

GameStop — это просто разменная монета, компания сейчас ничего не решает, и долгосрочные перспективы её в нынешней рыночной нише, прямо скажем, не очень радужные. Однако проблема в том, что подобным «контр-атакам» против стратегий крупных игроков могут подвергаться и акции других компаний.

Стоимость акций GameStop График investing.com

Грозит ли наказание «Ревущему котику»

Сложно сказать, как действия «Ревущего котика» будет трактовать американское законодательство. Теоретически мошенничество можно приписать. Но если честно, что в его действия мошеннического? Он не угрожал, не крал. Он предложил одну стратегию, а хедж-фонды — другую. Ничего, выходящего за рамки правил фондового рынка, он не сделал. Рынок должен сам регулироваться и вычищать неэффективные решения.

Как там с деньгами

Реддиторы не получат всех тех денег, которые в теории сейчас имеют, обладая акциями GameStop. Если они скинут все свои акции, то их цена в одночасье рухнет, и прибыль зафиксировать не удастся. Если миллиардерам надо, они потихоньку выходят из акций, чтобы одномоментный рост их предложения не обрушил их рыночную стоимость.

Отразится ли происходящее на обычных людях

Если вы не играете на финансовых рынках, то ситуация на вас не скажется. Если инвестируете активы на рынках, то стоит подумать о перспективе, потому что вся эта история заставляет задуматься о действующих причинах произошедшего и о том, какие обстоятельства могут повлиять на рынок.