Как Reddit «обыграл» Уолл-стрит, как это повлияет на GameStop и чем грозит рынку. Объясняет экономист Статьи редакции
Первая масштабная «атака» небольших инвесторов вынуждает по-новому смотреть на рынок. А вот деньги получат не все, кто вложился в GameStop.
На фоне «войны» инвесторов с Reddit c крупными финансистами с Уолл-стрит из-за акций GameStop интерес к сфере инвестиций за несколько дней сильно вырос. С базовыми определениями хедж-фондов, шорт-сейлс и брокеров за последние дни многие разобрались, но что именно произошло и что будет с акциями теперь, пока что ясно не всем.
TJ попросил экономиста и научного сотрудника Высшей школы экономики Алексея Белянина объяснить ситуацию. Он среди прочего предположил, какие могут быть последствия для фондового рынка и небольших инвесторов.
Почему это произошло
Примечателен сам факт игры мелких инвесторов против крупных игроков. Во-первых, она вообще возможна, во-вторых, она сработала. Отсюда вопрос о причинах. Почему нашлось такое количество инвесторов, которым эта идея понравилась и почему это возможно? Видимо, дело в том, что отношение большого количества мелких инвесторов к крупному бизнесу настолько неприязненное, что они готовы рискнуть собственными деньгами, чтобы «насолить» большим игрокам с Уолл-стрит. Что-то у них накипело.
Надо изучить, вызвано ли это социальными процессами в США: движением Black Lives Matter, президентскими выборами, глобальной политикой, коронавирусом, реакцией на эпидемию в разных странах, общим неравенством в экономике и мире — ответ на это пока никто не даст.
Конкурентным хедж-фондам даже идеологически от нынешней ситуации должно быть неуютно. Если окажется, что атаки небольших инвесторов могут пошатнуть или довести до банкротства крупных, то это снизит доверие людей ко всем хедж-фондам. Если один игрок на рынке ненадёжен, то где гарантия, что остальные надёжны?
Что это значит
Ситуация с хедж-фондами, GameStop и пользователями Reddit — распределённая атака на традиционные стратегии крупных финансовых игроков на глобальных фондовых рынках. История беспрецедентная, но это явление новой реальности, к которому нам надо быть готовыми. Возможности для подобной атаки возникли сравнительно недавно. И хотя задача координации не проста, как показал опыт, в её реализации нет ничего невозможного.
Стратегия шорт-сейлс (коротких продаж) заключается в том, что вы берёте актив (акцию) взаймы у брокера, у которого много ценных бумаг. За это он берёт комиссию и маржу, рассчитывая, что актив не упадёт в цене. Вы продаёте эту акцию, взятую взаймы, по текущей цене, надеясь, что акция подешевеет — и тогда вы снова её купите, отдадите обратно брокеру и заработаете на разнице. Пока шорт-сейлс происходят на сбалансированном рынке — кто-то думает что акция упадёт, а другой, что она вырастет, — рынок находится в равновесии.
Подробно и понятно о таких продажах рассказал пользователь TJ:
Сейчас индустрия, к которой относится GameStop, переживает не лучшие времена (собеседник TJ имеет в виду, что бизнес-модель продажи дисков с играми вытеснена развитием цифровой дистрибуции). Этим и пользуются игроки, которые практикуют шорт-сейлс — прежде всего это крупные инвестиционные фонды.
Пользователь Reddit с ником Roaring Kitty («ревущий котик») запустил флешмоб — распределённую атаку многих мелких инвесторов с Reddit, которые начали скупать опционы на GameStop. Спрос на акции взлетел настолько, что он стал больше самих акций в обороте, из-за чего их цена резко повысилась. Теперь брокеры требуют от шорт-продавцов внести дополнительный залог за акции (margin call). Спрос и цена растут ещё больше, и в результате хедж-фонды, игравшие на понижение цены на акции GameStop, потеряли многие миллионы долларов. Дальше запускается снежный ком.
Чем этот феномен уникален
Видимо, это не последняя ситуация, когда такая игра сработала. Ситуация примечательна тем, что таких стратегических скоординированных атак большого числа мелких инвесторов рынок, пожалуй, не видел никогда.
Ведь подавляющее большинство (свыше 90%) оборотов финансового рынка инициированы крупными игроками: банкирами, инвестиционными и пенсионными фондами, хедж-фондами и так далее. А мелкие, шумовые трейдеры в моделях рыночных микроструктур не играют стратегической роли. В теории им уготована роль «чайников», которые реагируют на ценовые сигналы, обладают ограниченной информацией, и никак не способны принимать стратегические решения, и тем более задавать ценовой тренд.
Но оказалось, что современные технологии, даже такая не финансовая площадка как Reddit, способна создать центр финансового стратегического планирования, который может разрушить стратегии крупных финансовых игроков.
Закрытие продаж Robinhood
К этому никто не был готов, поэтому, к примеру, Robinhood приостанавливает торговлю, что идёт вразрез с представлениями о том, как должен работать рынок. Получается какой-то Робин Гуд наоборот: грабит бедных, чтобы польстить богатым.
То, что сделал Robinhood, законом не запрещено. Но рынок реагирует отрицательно, поскольку идеология современного рынка построена на свободе информации, открытости и свободном движении цен. Цена — главный источник информации о ценности актива. Если такую информацию не будут давать цены, то будут давать такие «Рычащие котики» — нужно ли это? Блокировки в таких атаках будут восприниматься как покушение на свободу слова и информации, которые ценны во всём цивилизованном мире.
Как происходящее повлияет на GameStop
GameStop — это просто разменная монета, компания сейчас ничего не решает, и долгосрочные перспективы её в нынешней рыночной нише, прямо скажем, не очень радужные. Однако проблема в том, что подобным «контр-атакам» против стратегий крупных игроков могут подвергаться и акции других компаний.
Грозит ли наказание «Ревущему котику»
Сложно сказать, как действия «Ревущего котика» будет трактовать американское законодательство. Теоретически мошенничество можно приписать. Но если честно, что в его действия мошеннического? Он не угрожал, не крал. Он предложил одну стратегию, а хедж-фонды — другую. Ничего, выходящего за рамки правил фондового рынка, он не сделал. Рынок должен сам регулироваться и вычищать неэффективные решения.
Как там с деньгами
Реддиторы не получат всех тех денег, которые в теории сейчас имеют, обладая акциями GameStop. Если они скинут все свои акции, то их цена в одночасье рухнет, и прибыль зафиксировать не удастся. Если миллиардерам надо, они потихоньку выходят из акций, чтобы одномоментный рост их предложения не обрушил их рыночную стоимость.
Отразится ли происходящее на обычных людях
Если вы не играете на финансовых рынках, то ситуация на вас не скажется. Если инвестируете активы на рынках, то стоит подумать о перспективе, потому что вся эта история заставляет задуматься о действующих причинах произошедшего и о том, какие обстоятельства могут повлиять на рынок.
Об этом нужно думать и фондам и отдельным игрокам. Представление о финансовых рынках должно быть уточнено, если не пересмотрено. Нужно проанализировать, как мы сейчас смотрим на поведение на финансовом рынке и ценообразование. Если вы инвестор — читайте новости. Возможно, сейчас есть резон выйти из рисковых активов.
Вот еще компетентное мнение анонимных экспертов (лол).
Если коротко, главный шорт селлер хедж-фонд Melvin влетел на больше денег, чем у него есть, во много раз. По цепочке этот долг вешается на шею банков, которые обеспечивали фонд.
До кризиса 2008г такой банк был бы один (и он бы лег вместе с фондом, потом лег бы следующий по цепочке банк и т.д.). После 2008, таких банков на фонд приходится 2-3.
Если бы дело было только в Мелвине, то он бы просто обанкротился, расшатались бы те 2-3 банка. Ничего катастрофичного.
Но, есть еще множество фондов, "копий" Мелвина, которые 1 в 1 копируют его действия. Их обеспечивают уже другие банки.
В итоге, говном заляпаны могут быть почти все, или вообще все инвест банки США.
Речь идет о ~90 миллиардах баксов. Вроде не много. Но 2008 случился из-за ~50 млрд.
Вот.
Забавно, что опыт 2008 их ничему не научил, и государство решает те же проблемы теми же методами: швыряет деньги в чуваков с Уолл-Стрит, пока те не успокоятся. За счет налогоплательщиков, конечно.
2021 они швырнули денег в чуваков не с Уолл стрит из-за чего и возникла вся эта история
После 2008, таких банков на фонд приходится 2-3. Если бы дело было только в Мелвине, то он бы просто обанкротился, расшатались бы те 2-3 банка. Ничего катастрофичного.
Только вот именно это и катастрофично. После 2008 было введено понятие «системно значимый банк». Крах такого банка может привести к ужасным последствиям. В 2008 все банковская система была на гране краха из-за CDS. Тогда банки удалось спасти большим количество дорогих слияний банков против их воли и вливания большого количества денег, но захотят ли банки поглощать убыточных конкурентов сейчас? Кто будет выкупать токсичные активы? Капитализация рынка CDS уже сегодня довольно сильно превышает капитализацию CDS до 2008, а это значит, что последствия будут гораздо серьёзнее
Благодаря действиям Уолл-Стрит ты можешь купить туалетной бумаги чтобы жопу подтереть
Сейчас индустрия игровых консолей, к которой относится GameStop, переживает не лучшие времена: они почти вытеснены онлайн-играми. Этим и пользуются игроки, которые практикуют шорт-сейлс — прежде всего это крупные инвестиционные фонды.
Что-то эксперт похоже недоразобрался с ситуацие по геймстоп.
Геймстоп - сеть магазинов и прокатных пунктов видеогр и сопутствующих товаров, и она медленно хирела (дело шло к банкротству в половине этого года) не из-за онлайн-игр, а из-за развития цифровой дистрибуции.
Подробный бас
что они готовы рискнуть собственными деньгами, чтобы «насолить» большим игрокам с Уолл-стрит. Что-то у них накипело. Надо изучить, вызвано ли это социальными процессами в США
Ну как бы с крызиса 2008 года же у них есть мощная нелюбовь к финансовым кабанчикам, что с левой, что с правой, что с серобурмалиновой стороны - люди на них возводят ответственность за случившееся и то, что сами воротилы особо не обеднели
что сами воротилы особо не обеднели
Сами воротилы накрутили миллиарды на спекуляциях, и им потом еще сверху миллиарды залили за счет налогоплательщиков, потому что "ту биг то фэйл". А сами топ-манагеры, устроившие мировой экономический кризис, получили мнологмиллионые золотые парашюты.
Это первый материал, где редакция спросила экономиста, что происходит. До этого мы объясняли ситуацию своими силами плюс пользователь опубликовал свой материал
Первые виновники в этой ситуации — SEC, которые отменили правила 30-х годов а запрете short-sale, по которому такие продажи запрещались, если бумага падает более чем на 10%. Второй промах SEC — дерегуляция хедж-фондов, эти ребята могут вести себя на рынке как хозяева и чаще всего так и делают, так как их регулирования практически не существует, чаще всех эти фонды входят в крупные банки по типу Morgan, Citi, GS. 3 промах SEC — брокеры, которые покрывают волатильность бумаги из своих средств, которых зачастую нет. В моменты роста волатильности, даже в производных на ликвидные инструменты требования возрастают и сальдирование позиций бывает не поддерживается. В таких бумагах риск таких изменений требований особенно высок. Сделав такую позицию сегодня, уже завтра утром можно получить уведомление об изменении требований и попасть в не приятную ситуацию. SEC в свою очередь опять дерегулировал брокеров, не введя ограничения по риску на капитал для высоковолатильных бумаг
Сейчас индустрия игровых консолей, к которой относится GameStop, переживает не лучшие времена
Каво?
Спрос на акции взлетел настолько, что он стал больше самих акций в обороте
А разве Котик начал атаку не потому, что заметил дисбаланс между количеством сделок и количеством акций?
Ситуация примечательна тем, что таких стратегических скоординированных атак большого числа мелких инвесторов рынок, пожалуй, не видел никогда.
он точно экономист? только в прошлом году была ткая же колбаса с Hertz и Wirecard, когда народ набегал и цена улетала вопреки всем прогнозам.
Обзорщики мемасов внезапно стали шарить в трейдинге. Классика ТЖ.
Обычный томагавк_два
ну так трейдинг — это как раз основа новой мемной войны. какие противоречия?
Мне интересно, будет ли эффект домино, если обвалится этот хедж полностью до банкротства.
А какие последствия для GameStop? Разве это не уничтожит компанию, когда все наиграются, акции начнут падать и все кинутся их сливать?
Телефонный огонь
Другая жертва, AMC, пытается сейчас успеть довыпустить акций по текущим ценам, чтобы поднять денег
Вероятный глобус
В смысле "пытается"? У них ведь уже получилось, не?
Телефонный огонь
Да, похоже на то, сконвертили долг в акции по хорошей цене. Я особо не слежу
https://www.marketwatch.com/story/amc-entertainment-to-issue-444-million-shares-as-investors-opt-to-convert-600-million-of-convertible-debt-2021-01-28
Если геймстоп не выпускает акций, то на его деятельность это вообще никак не влияет. В саму компанию ни цента не обломится от этих всех торгов.
Бесплатная реклама, разве что.
А он не может брать кредиты под залог своих акций?
С самой компанией все должно быть норм. Там ведь именно ситуация с тем что пришел новый большой инвестор Райан Кохен и все с реддита внезапно побежали закупать опционы и акции разгоняя цену. Вряд ли оно теперь будет стоить 4 бакса, я помню что было реально много тех кто вложился долгосрочно в геймстоп
Ситуация примечательна тем, что таких стратегических скоординированных атак большого числа мелких инвесторов рынок, пожалуй, не видел никогда
Лол, ваш экономист никогда не видел памп, а он вообще в курсе, как реальные фонды работают?
Только вот что. Крупнейший акционер Gamestop — держатель 10% его акций, это Fidelity Intrinsic Opportunities Fund. Ещё 13% раскиданы по номинально разным фондам, которые все находятся под управлением BlackRock. Что такое Fidelity и Blackrock? Это крупнейшие в мире управляющие инвестициями, у которых под управлением находится 3.3 триллиона долларов и 8.7 триллионов долларов соответственно. Melvin Capital управлял 12 миллиардами. Думаю, BlackRock и Fidelity с радостью продавали активистам с реддита часть своего пакета, фиксируя прибыль. Теперь эти активисты, называющие себя, я не придумываю, "бриллиантовыми руками", оказались гордыми владельцами неликвидного мусора. Вряд ли, впрочем, кто-то потратил на это свои последние деньги, хочется надеяться, что люди присоединились ради веселья и на небольшие суммы.
Вся эта история и так тянет на шоу Бенни Хилла, с многократным наступлением на грабли — но она была бы неполной без пламенных постов безграмотных американистов из России. Один человек, позиционирующий себя правым, даже ухитрился приплести левую риторику о финансовых спекулянтах как создателях кризисов и разрушителях рабочих мест. Возможно что-то такое вам уже попадалось на глаза.