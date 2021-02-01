Из лица демократии в изгои: что происходит в Мьянме после военного переворота и задержания лидера страны Статьи редакции
Госсоветница 15 лет провела под арестом из-за борьбы с военной хунтой, и стала Нобелевский лауреатом, но потеряла уважение из-за отрицания геноцида в стране.
1 февраля военная хунта Мьянмы устроила военный переворот в столице Нейпьидо: задержала президента Вин Мьина, а также госсоветницу и фактического лидера страны Аун Сан Су. У политика необычная судьба: ещё в начале 1990-х она боролось с военной диктатурой в Мьянме, за что её 15 лет продержали под домашним арестом. Сан Су стала первым политиком в стране и героем на Западе за стремление к демократии: ей вручили Нобелевскую премию мира, сравнивали с Нельсоном Манделой, Люк Бессон снял о её истории фильм, а U2 написали песню.
Но всё изменилось, когда Сан Су отказалась признавать геноцид против мусульман в Мьянме — от неё отвернулись западные политики и отобрали награды. Теперь её политической карьере помешал военный переворот из-за якобы сфальсифицированных результатов парламентских выборов.
Задержанная госсоветница боролась за демократию — и за это уже была арестована на 15 лет
Аун Сан Су — дочь убитого генерала и борца за независимость Мьянмы Аун Сана и посла страны в Индии До Кхин Чжи. Будущий политик училась в Оксфорде и жила с мужем и двумя детьми в Великобритании, а в Мьянму вернулась в 1988 году, чтобы ухаживать за больной матерью — тогда в стране начались митинги с требованием установления демократии. Сан Су стала лицом протестов против военной власти, продвигая идею мирных митингов для достижения свободных выборов — тогда же она основала партию «Национальная лига за демократию».
В стране случился переворот, а власть получили военные, жёстко подавив протесты. В 1989 году Сан Су отправили под домашний арест, предложив ей освобождение, если она покинет страну, но она отказалась. Спустя год на выборах партия «Национальная лига за демократию» получила 80% мест в парламенте, но военные отказались передавать власть.
В начале 1990-х Сан Су получила сразу две награды за отстаивание прав человека: Еврокомиссия вручила премию имени Сахарова, а ООН — Нобелевскую премию мира. В 1995 году политика отпустили, но регулярные аресты из-за столкновений интересов с военной хунтой не прекращались до 2010 года — в общей сложности Сан Су провела под домашним арестом 15 лет. С освобождением и налаживанием отношений между Сан Су и властями помогала ООН.
В 2012 году демократическая партия Сан Су участвовала в выборах в парламент — тогда ей впервые разрешили выступить на государственном телевидении. Политик по-прежнему настаивала на отмене «репрессивных законов», установлении свободы граждан и честных судах. Сан Су критиковала действия военной хунты, однако эту часть выступления цензурировали. «Национальная лига за демократию» победила в 43 округах из 45, а Сан Су стала депутатом нижнего парламента.
Спустя три года партия победила на выборах в обе палаты парламента, заняв большинство мест. По закону, четверть мест в законодательном органе отводились военным, что позволяло им участвовать в политической жизни страны несмотря на решение граждан. Военные мирно передали власть демократической партии.
В 2016 году Сан Су назначили на пост министра иностранных дел и госсоветника Мьянмы (аналог премьер-министра). Она не смогла стать президентом, так как её муж — британец, что является ограничением по местным законам. Несмотря на это, Сан Су стала фактически лидером Мьянмы.
К Сан Су было приковано внимание западных политиков — Барак Обама назвал её «маяком надежды для 50 миллионов людей, стремящихся к справедливости. После её освобождения Хилари Клинтон встретилась с политиком, отметив, что это может стать шагом к установлению отношений между США и Мьянмой. Она стала второй женщиной, выступившей в обеих палатах британского парламента. Канада выдала Сан Су почётное гражданство, а в Париже её тоже назначили почётным гражданином. Политика неоднократно сравнивали с Нельсоном Манделой — одним из самых известных борцов за права человека.
Сан Су стала также лицом Мьянмы в попкультуре — U2 написали о ней песню Walk On, а Люк Бессон снял фильм «Леди». В 2012 году Франция вручила политику награду Ордена почётного легиона, а в нескольких города Великобритании — награду «Свободы».
Репутация борца за демократию Сан Су разрушилась после отказа признавать геноцид мусульман в Мьянме
Репутация Сан Су на Западе сильно пошатнулась в 2019 году, когда она отвергла обвинения ООН в геноциде мусульман в Мьянме. О преследованиях мусульман рохинджа в стране говорили давно — меньшинства подвергаются притеснениям, живут в лагерях, лишённые гражданства военной хунтой. ООН создала специальную миссию по решению проблем штата Ракхайн, с 2016 года призывая правительство начать урегулирование проблем в регионе.
В 2017 году в Ракхайне, где живёт около миллиона рохинджа, обострился конфликт — повстанцы напали на полицейский участок. Во время столкновения погибли около 70 человек, в том числе 12 силовиков. Продолжающееся несколько лет противостояние вынудило около 730 тысяч рохинджа бежать в Бангладеш — в крупнейший в мире лагерь беженцев.
Беженцы рассказывали, что правительственные войска убивали рохинджа и сжигали целые деревни, сбрасывая на них бомбы с зажигательными смесями с вертолётов. По словам рохинджа, военные массово насиловали женщин и обезглавливали пожилых людей. Насилие над мусульманским меньшинством Мьянмы подтвердили и военные. Они рассказали, что начальство приказывало «убивать всех, кого видите, будь то дети или взрослые» — десятки тел хоронили в братских могилах, что подтвердили местные жители.
Организация «Врачи без границ» по показаниям беженцев подсчитала, что лишь за месяц в 2017 году военные застрелили и заживо сожгли в домах около 6700 рохинджа, включая 730 детей. Точное число убитых назвать невозможно, так как власти ограничили доступ к Ракхайну. Около 200 деревень в регионе полностью разрушили.
Однако военная хунта и представители правящей партии «Национальная лига за демократию», отвергали обвинения. Власти заявляли, что среди рохинджа есть много террористов, а «мусульмане сами убили свой собственный народ». Сожжённые деревни власти объясняли тем, что рохинджа, возможно, сами уничтожали свои дома, чтобы им сочувствовало международное сообщество.
В 2019 году ООН назвала происходящее в Ракхайне «геноцидом» мусульманского меньшинства. В гаагском суде Сан Су отвергла обвинения, полностью поддержав позицию военных Мьянмы. Политик заявила, что солдаты могли использовать «непропорциональную силу» к местным, а также, возможно, «недостаточно чётко различали» местных мусульманских повстанцев и мирных жителей.
По мнению Сан Су, происходящее в Ракхайне — это «очистка местности от повстанцев или террористов». Политик отметила, что «если были совершены военные преступления, они будут преследоваться в рамках нашей системы военной юстиции». В 2020 году суд ООН обязал Мьянму защищать рохинджа.
Позиция Сан Су по делу о геноциде разочаровала международное сообщество, считавшее её борцом за равенство и демократию. Канада и Франция лишили её звания почётного гражданина, а Великобритания — семи наград, выданных за «мирное сопротивление перед лицом угнетения».
Защитники Сан Су предполагают, что политик не защищает рохинджа из-за давления военных в правительстве. Также отмечают, что буддийское большинство в стране считает мусульманское меньшинство нелегальными мигрантами, а их поддержка может стоить ей политической карьеры, которая далась с большим трудом.
Новый военный переворот
Осуждение Запада стало не последней проблемой в политической карьере 75-летней Сан Су. В ноябре 2020 года в Мьянме прошли парламентские выборы, в которых вновь выиграла правящая партия. «Национальная лига за демократию» получила 396 мест из 476, а партии военных досталось лишь 33 места в парламенте. Тогда военная хунта заявила о фальсификациях на выборах, но 29 января 2021 года Избирательная комиссия Мьянмы опровергла обвинения.
Главный военный Мьянмы с 2011 года Мин Аун Хлаин, возможно причастный к геноциду, возмутился решением комиссии, заявив, что если Конституция страны не соблюдается политиками, то её нужно отменить. От слов военные перешли к действиям —1 февраля за несколько часов до первого парламентского заседания нового срока они задержали президента Мьянмы Вин Мьина и Сан Су с членами демократической партии.
Власть передали Мин Аун Хлаину, а также объявили чрезвычайное положение на год. После задержания Вин Мьина и Сан Су прекратило вещание государственное телевидение, наблюдались проблемы со связью и интернетом, на день приостановили работу банки. В столице расставили блокпосты с военными, по улицам передвигаются автомобили с военными.
Партия призвала жителей Мьянмы не мириться с военным переворотом и выходить на протесты. Сторонники партии опасаются, что происходящее может вернуть страну к военной диктатуре. «Только что открылись двери в другое, почти наверняка более тёмное будущее», — отметил историк Тан Мьинт-У.
Мин Аун Хлаин мог пойти на военный переворот не из-за фальсификации выборов, как он заявляет, а из-за нежелания уходить на пенсию через шесть месяцев, считает директор лондонской правозащитной группы Burma Campaign UK Марк Фарманер. Бывший политзаключённый Мьянмы и руководитель аналитического центра Янгона Кхин Зау Вин отметил, что военный переворот был ожидаем, однако его не смогли решить путём переговоров правящей и военной партий. «Это единственный переворот, который можно было предотвратить политически. Вопрос стоял не в том, [случится ли он], а в том, когда», — добавил Зау Вин.
Против захвата власти и за освобождение заключённых в Мьянме выступили ООН, США, Австралия, Великобритания, Евросоюз, Индия и Япония.
Организация «Врачи без границ» по показаниям беженцев подсчитала, что лишь за месяц в 2017 году военные застрелили и заживо сожгли в домах около 6700 рохинджа, включая 730 детей.
2017 год, людей сжигают в домах. В ООН беспокоятся.
@Екатерина Кузнецова или @Сергей Звезда , будет разбор событий на Болотной и сравнения с нынешними событиями?