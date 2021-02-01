Госсоветница 15 лет провела под арестом из-за борьбы с военной хунтой, и стала Нобелевский лауреатом, но потеряла уважение из-за отрицания геноцида в стране.

{"id":333055,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/analysis\/333055-iz-lica-demokratii-v-izgoi-chto-proishodit-v-myanme-posle-voennogo-perevorota-i-zaderzhaniya-lidera-strany","title":"\u0418\u0437 \u043b\u0438\u0446\u0430 \u0434\u0435\u043c\u043e\u043a\u0440\u0430\u0442\u0438\u0438 \u0432 \u0438\u0437\u0433\u043e\u0438: \u0447\u0442\u043e \u043f\u0440\u043e\u0438\u0441\u0445\u043e\u0434\u0438\u0442 \u0432 \u041c\u044c\u044f\u043d\u043c\u0435 \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435 \u0432\u043e\u0435\u043d\u043d\u043e\u0433\u043e \u043f\u0435\u0440\u0435\u0432\u043e\u0440\u043e\u0442\u0430 \u0438 \u0437\u0430\u0434\u0435\u0440\u0436\u0430\u043d\u0438\u044f \u043b\u0438\u0434\u0435\u0440\u0430 \u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u044b","services":{"vkontakte":{"url":"https:\/\/vk.com\/share.php?url=https:\/\/tjournal.ru\/analysis\/333055-iz-lica-demokratii-v-izgoi-chto-proishodit-v-myanme-posle-voennogo-perevorota-i-zaderzhaniya-lidera-strany&title=\u0418\u0437 \u043b\u0438\u0446\u0430 \u0434\u0435\u043c\u043e\u043a\u0440\u0430\u0442\u0438\u0438 \u0432 \u0438\u0437\u0433\u043e\u0438: \u0447\u0442\u043e \u043f\u0440\u043e\u0438\u0441\u0445\u043e\u0434\u0438\u0442 \u0432 \u041c\u044c\u044f\u043d\u043c\u0435 \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435 \u0432\u043e\u0435\u043d\u043d\u043e\u0433\u043e \u043f\u0435\u0440\u0435\u0432\u043e\u0440\u043e\u0442\u0430 \u0438 \u0437\u0430\u0434\u0435\u0440\u0436\u0430\u043d\u0438\u044f \u043b\u0438\u0434\u0435\u0440\u0430 \u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u044b","short_name":"VK","title":"\u0412\u041a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u0435","width":600,"height":450},"facebook":{"url":"https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https:\/\/tjournal.ru\/analysis\/333055-iz-lica-demokratii-v-izgoi-chto-proishodit-v-myanme-posle-voennogo-perevorota-i-zaderzhaniya-lidera-strany","short_name":"FB","title":"Facebook","width":600,"height":450},"twitter":{"url":"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?url=https:\/\/tjournal.ru\/analysis\/333055-iz-lica-demokratii-v-izgoi-chto-proishodit-v-myanme-posle-voennogo-perevorota-i-zaderzhaniya-lidera-strany&text=\u0418\u0437 \u043b\u0438\u0446\u0430 \u0434\u0435\u043c\u043e\u043a\u0440\u0430\u0442\u0438\u0438 \u0432 \u0438\u0437\u0433\u043e\u0438: \u0447\u0442\u043e \u043f\u0440\u043e\u0438\u0441\u0445\u043e\u0434\u0438\u0442 \u0432 \u041c\u044c\u044f\u043d\u043c\u0435 \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435 \u0432\u043e\u0435\u043d\u043d\u043e\u0433\u043e \u043f\u0435\u0440\u0435\u0432\u043e\u0440\u043e\u0442\u0430 \u0438 \u0437\u0430\u0434\u0435\u0440\u0436\u0430\u043d\u0438\u044f \u043b\u0438\u0434\u0435\u0440\u0430 \u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u044b","short_name":"TW","title":"Twitter","width":600,"height":450},"telegram":{"url":"tg:\/\/msg_url?url=https:\/\/tjournal.ru\/analysis\/333055-iz-lica-demokratii-v-izgoi-chto-proishodit-v-myanme-posle-voennogo-perevorota-i-zaderzhaniya-lidera-strany&text=\u0418\u0437 \u043b\u0438\u0446\u0430 \u0434\u0435\u043c\u043e\u043a\u0440\u0430\u0442\u0438\u0438 \u0432 \u0438\u0437\u0433\u043e\u0438: \u0447\u0442\u043e \u043f\u0440\u043e\u0438\u0441\u0445\u043e\u0434\u0438\u0442 \u0432 \u041c\u044c\u044f\u043d\u043c\u0435 \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435 \u0432\u043e\u0435\u043d\u043d\u043e\u0433\u043e \u043f\u0435\u0440\u0435\u0432\u043e\u0440\u043e\u0442\u0430 \u0438 \u0437\u0430\u0434\u0435\u0440\u0436\u0430\u043d\u0438\u044f \u043b\u0438\u0434\u0435\u0440\u0430 \u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u044b","short_name":"TG","title":"Telegram","width":600,"height":450},"odnoklassniki":{"url":"http:\/\/connect.ok.ru\/dk?st.cmd=WidgetSharePreview&service=odnoklassniki&st.shareUrl=https:\/\/tjournal.ru\/analysis\/333055-iz-lica-demokratii-v-izgoi-chto-proishodit-v-myanme-posle-voennogo-perevorota-i-zaderzhaniya-lidera-strany","short_name":"OK","title":"\u041e\u0434\u043d\u043e\u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u043d\u0438\u043a\u0438","width":600,"height":450},"email":{"url":"mailto:?subject=\u0418\u0437 \u043b\u0438\u0446\u0430 \u0434\u0435\u043c\u043e\u043a\u0440\u0430\u0442\u0438\u0438 \u0432 \u0438\u0437\u0433\u043e\u0438: \u0447\u0442\u043e \u043f\u0440\u043e\u0438\u0441\u0445\u043e\u0434\u0438\u0442 \u0432 \u041c\u044c\u044f\u043d\u043c\u0435 \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435 \u0432\u043e\u0435\u043d\u043d\u043e\u0433\u043e \u043f\u0435\u0440\u0435\u0432\u043e\u0440\u043e\u0442\u0430 \u0438 \u0437\u0430\u0434\u0435\u0440\u0436\u0430\u043d\u0438\u044f \u043b\u0438\u0434\u0435\u0440\u0430 \u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u044b&body=https:\/\/tjournal.ru\/analysis\/333055-iz-lica-demokratii-v-izgoi-chto-proishodit-v-myanme-posle-voennogo-perevorota-i-zaderzhaniya-lidera-strany","short_name":"Email","title":"\u041e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0447\u0442\u0443","width":600,"height":450}},"isFavorited":false} 608 просмотров

Госсоветница Мьянмы Аун Сан Су Фото El Siglo de Torreón

1 февраля военная хунта Мьянмы устроила военный переворот в столице Нейпьидо: задержала президента Вин Мьина, а также госсоветницу и фактического лидера страны Аун Сан Су. У политика необычная судьба: ещё в начале 1990-х она боролось с военной диктатурой в Мьянме, за что её 15 лет продержали под домашним арестом. Сан Су стала первым политиком в стране и героем на Западе за стремление к демократии: ей вручили Нобелевскую премию мира, сравнивали с Нельсоном Манделой, Люк Бессон снял о её истории фильм, а U2 написали песню.

Но всё изменилось, когда Сан Су отказалась признавать геноцид против мусульман в Мьянме — от неё отвернулись западные политики и отобрали награды. Теперь её политической карьере помешал военный переворот из-за якобы сфальсифицированных результатов парламентских выборов.

Задержанная госсоветница боролась за демократию — и за это уже была арестована на 15 лет

Аун Сан Су — дочь убитого генерала и борца за независимость Мьянмы Аун Сана и посла страны в Индии До Кхин Чжи. Будущий политик училась в Оксфорде и жила с мужем и двумя детьми в Великобритании, а в Мьянму вернулась в 1988 году, чтобы ухаживать за больной матерью — тогда в стране начались митинги с требованием установления демократии. Сан Су стала лицом протестов против военной власти, продвигая идею мирных митингов для достижения свободных выборов — тогда же она основала партию «Национальная лига за демократию».

Аун Сан Су с мужем и ребёнком в 1973 году Фото Би-би-си

В стране случился переворот, а власть получили военные, жёстко подавив протесты. В 1989 году Сан Су отправили под домашний арест, предложив ей освобождение, если она покинет страну, но она отказалась. Спустя год на выборах партия «Национальная лига за демократию» получила 80% мест в парламенте, но военные отказались передавать власть.

В начале 1990-х Сан Су получила сразу две награды за отстаивание прав человека: Еврокомиссия вручила премию имени Сахарова, а ООН — Нобелевскую премию мира. В 1995 году политика отпустили, но регулярные аресты из-за столкновений интересов с военной хунтой не прекращались до 2010 года — в общей сложности Сан Су провела под домашним арестом 15 лет. С освобождением и налаживанием отношений между Сан Су и властями помогала ООН.

Аун Сан Су после освобождения в 2010 году Фото AFP

В 2012 году демократическая партия Сан Су участвовала в выборах в парламент — тогда ей впервые разрешили выступить на государственном телевидении. Политик по-прежнему настаивала на отмене «репрессивных законов», установлении свободы граждан и честных судах. Сан Су критиковала действия военной хунты, однако эту часть выступления цензурировали. «Национальная лига за демократию» победила в 43 округах из 45, а Сан Су стала депутатом нижнего парламента.

Спустя три года партия победила на выборах в обе палаты парламента, заняв большинство мест. По закону, четверть мест в законодательном органе отводились военным, что позволяло им участвовать в политической жизни страны несмотря на решение граждан. Военные мирно передали власть демократической партии.

В 2016 году Сан Су назначили на пост министра иностранных дел и госсоветника Мьянмы (аналог премьер-министра). Она не смогла стать президентом, так как её муж — британец, что является ограничением по местным законам. Несмотря на это, Сан Су стала фактически лидером Мьянмы.

К Сан Су было приковано внимание западных политиков — Барак Обама назвал её «маяком надежды для 50 миллионов людей, стремящихся к справедливости. После её освобождения Хилари Клинтон встретилась с политиком, отметив, что это может стать шагом к установлению отношений между США и Мьянмой. Она стала второй женщиной, выступившей в обеих палатах британского парламента. Канада выдала Сан Су почётное гражданство, а в Париже её тоже назначили почётным гражданином. Политика неоднократно сравнивали с Нельсоном Манделой — одним из самых известных борцов за права человека.

Аун Сан Су с Бараком Обамой Фото AFP

Сан Су стала также лицом Мьянмы в попкультуре — U2 написали о ней песню Walk On, а Люк Бессон снял фильм «Леди». В 2012 году Франция вручила политику награду Ордена почётного легиона, а в нескольких города Великобритании — награду «Свободы».

Репутация борца за демократию Сан Су разрушилась после отказа признавать геноцид мусульман в Мьянме

Репутация Сан Су на Западе сильно пошатнулась в 2019 году, когда она отвергла обвинения ООН в геноциде мусульман в Мьянме. О преследованиях мусульман рохинджа в стране говорили давно — меньшинства подвергаются притеснениям, живут в лагерях, лишённые гражданства военной хунтой. ООН создала специальную миссию по решению проблем штата Ракхайн, с 2016 года призывая правительство начать урегулирование проблем в регионе.

Власти Мьянмы не признают этническую группу рохинджа, считая их нелегальными мигрантами из Бангладеш.

В 2017 году в Ракхайне, где живёт около миллиона рохинджа, обострился конфликт — повстанцы напали на полицейский участок. Во время столкновения погибли около 70 человек, в том числе 12 силовиков. Продолжающееся несколько лет противостояние вынудило около 730 тысяч рохинджа бежать в Бангладеш — в крупнейший в мире лагерь беженцев.

[{"title":"\u0416\u0438\u0442\u0435\u043b\u0438 \u041c\u044c\u044f\u043d\u043c\u044b \u043f\u043e\u043a\u0438\u0434\u0430\u044e\u0442 \u0441\u0432\u043e\u0438 \u0434\u043e\u043c\u0430 \u0438 \u0447\u0435\u0440\u0435\u0437 \u0442\u0440\u043e\u043f\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0435 \u043b\u0435\u0441\u0430 \u0438\u0434\u0443\u0442 \u043a \u0433\u0440\u0430\u043d\u0438\u0446\u0435 \u0441 \u0411\u0430\u043d\u0433\u043b\u0430\u0434\u0435\u0448\u00a0","author":"\u0424\u043e\u0442\u043e\u00a0\u0410\u0434\u0430\u043c\u0430 \u0414\u0438\u043d\u0430, The New York Times","image":{"type":"image","data":{"uuid":"722eadfb-b7d8-5bfb-a8fd-153a86355116","width":2048,"height":1365,"size":561714,"type":"jpg","color":"3c3c28","hash":"","external_service":[]}}},{"title":"\u0411\u0435\u0436\u0435\u043d\u0446\u044b \u0432 \u043b\u0430\u0433\u0435\u0440\u0435 \u0432 \u0411\u0430\u043d\u0433\u043b\u0430\u0434\u0435\u0448","author":"\u0424\u043e\u0442\u043e \u0410\u0434\u0430\u043c\u0430 \u0414\u0438\u043d\u0430, The New York Times","image":{"type":"image","data":{"uuid":"a546eefc-e8fe-552a-a6b4-a3daac0f229c","width":2048,"height":1366,"size":455535,"type":"jpg","color":"21201c","hash":"","external_service":[]}}}]

Беженцы рассказывали, что правительственные войска убивали рохинджа и сжигали целые деревни, сбрасывая на них бомбы с зажигательными смесями с вертолётов. По словам рохинджа, военные массово насиловали женщин и обезглавливали пожилых людей. Насилие над мусульманским меньшинством Мьянмы подтвердили и военные. Они рассказали, что начальство приказывало «убивать всех, кого видите, будь то дети или взрослые» — десятки тел хоронили в братских могилах, что подтвердили местные жители.

Организация «Врачи без границ» по показаниям беженцев подсчитала, что лишь за месяц в 2017 году военные застрелили и заживо сожгли в домах около 6700 рохинджа, включая 730 детей. Точное число убитых назвать невозможно, так как власти ограничили доступ к Ракхайну. Около 200 деревень в регионе полностью разрушили.

Однако военная хунта и представители правящей партии «Национальная лига за демократию», отвергали обвинения. Власти заявляли, что среди рохинджа есть много террористов, а «мусульмане сами убили свой собственный народ». Сожжённые деревни власти объясняли тем, что рохинджа, возможно, сами уничтожали свои дома, чтобы им сочувствовало международное сообщество.

В международный суд ООН по делу о геноциде меньшинств Мьянмы обратилась Гамбия и ещё 57 исламских государств в рамках Организации исламского сотрудничества. Они требовали прекращения преследований рохинджа.

В 2019 году ООН назвала происходящее в Ракхайне «геноцидом» мусульманского меньшинства. В гаагском суде Сан Су отвергла обвинения, полностью поддержав позицию военных Мьянмы. Политик заявила, что солдаты могли использовать «непропорциональную силу» к местным, а также, возможно, «недостаточно чётко различали» местных мусульманских повстанцев и мирных жителей.

Аун Сан Су в Гаагском суде Фото AFP

По мнению Сан Су, происходящее в Ракхайне — это «очистка местности от повстанцев или террористов». Политик отметила, что «если были совершены военные преступления, они будут преследоваться в рамках нашей системы военной юстиции». В 2020 году суд ООН обязал Мьянму защищать рохинджа.

Позиция Сан Су по делу о геноциде разочаровала международное сообщество, считавшее её борцом за равенство и демократию. Канада и Франция лишили её звания почётного гражданина, а Великобритания — семи наград, выданных за «мирное сопротивление перед лицом угнетения».

Защитники Сан Су предполагают, что политик не защищает рохинджа из-за давления военных в правительстве. Также отмечают, что буддийское большинство в стране считает мусульманское меньшинство нелегальными мигрантами, а их поддержка может стоить ей политической карьеры, которая далась с большим трудом.

Сторонники Аун Сан Су во время суда в Гааге Фото AFP

Новый военный переворот

Осуждение Запада стало не последней проблемой в политической карьере 75-летней Сан Су. В ноябре 2020 года в Мьянме прошли парламентские выборы, в которых вновь выиграла правящая партия. «Национальная лига за демократию» получила 396 мест из 476, а партии военных досталось лишь 33 места в парламенте. Тогда военная хунта заявила о фальсификациях на выборах, но 29 января 2021 года Избирательная комиссия Мьянмы опровергла обвинения.

Главный военный Мьянмы с 2011 года Мин Аун Хлаин, возможно причастный к геноциду, возмутился решением комиссии, заявив, что если Конституция страны не соблюдается политиками, то её нужно отменить. От слов военные перешли к действиям —1 февраля за несколько часов до первого парламентского заседания нового срока они задержали президента Мьянмы Вин Мьина и Сан Су с членами демократической партии.

[{"title":"\u0412\u043e\u0435\u043d\u043d\u044b\u0435 \u043d\u0430 \u0442\u0435\u0440\u0440\u0438\u0442\u043e\u0440\u0438\u0438 \u0442\u0435\u043b\u0435\u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0438 \u0432 \u042f\u043d\u0433\u043e\u043d\u0435 1 \u0444\u0435\u0432\u0440\u0430\u043b\u044f","author":"\u0424\u043e\u0442\u043e Reuters","image":{"type":"image","data":{"uuid":"bc045640-39e6-5ab5-b337-40940735c3e5","width":1075,"height":651,"size":421629,"type":"png","color":"3e443e","hash":"","external_service":[]}}},{"title":"\u0412\u043e\u0435\u043d\u043d\u044b\u0435 \u043d\u0430 \u0442\u0435\u0440\u0440\u0438\u0442\u043e\u0440\u0438\u0438 \u043c\u044d\u0440\u0438\u0438 \u042f\u043d\u0433\u043e\u043d\u0430 1 \u0444\u0435\u0432\u0440\u0430\u043b\u044f","author":"\u0424\u043e\u0442\u043e Reuters","image":{"type":"image","data":{"uuid":"5a5d1d19-3758-52d7-b265-1fc15669b9bc","width":1185,"height":734,"size":479974,"type":"png","color":"424946","hash":"","external_service":[]}}}]

Власть передали Мин Аун Хлаину, а также объявили чрезвычайное положение на год. После задержания Вин Мьина и Сан Су прекратило вещание государственное телевидение, наблюдались проблемы со связью и интернетом, на день приостановили работу банки. В столице расставили блокпосты с военными, по улицам передвигаются автомобили с военными.

Партия призвала жителей Мьянмы не мириться с военным переворотом и выходить на протесты. Сторонники партии опасаются, что происходящее может вернуть страну к военной диктатуре. «Только что открылись двери в другое, почти наверняка более тёмное будущее», — отметил историк Тан Мьинт-У.

Переворот внезапно положил конец ошибочному и хрупкому движению Мьянмы к демократии за последнее десятилетие. Ли Моргенбессер специалист по авторитарной политике в Юго-Восточной Азии Австралийского университета Гриффита

Мин Аун Хлаин мог пойти на военный переворот не из-за фальсификации выборов, как он заявляет, а из-за нежелания уходить на пенсию через шесть месяцев, считает директор лондонской правозащитной группы Burma Campaign UK Марк Фарманер. Бывший политзаключённый Мьянмы и руководитель аналитического центра Янгона Кхин Зау Вин отметил, что военный переворот был ожидаем, однако его не смогли решить путём переговоров правящей и военной партий. «Это единственный переворот, который можно было предотвратить политически. Вопрос стоял не в том, [случится ли он], а в том, когда», — добавил Зау Вин.