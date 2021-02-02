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Екатерина Кузнецова

Раздают чай и помогают протестующим: как государственные СМИ освещают действия полицейских на митингах Статьи редакции

Ничего об использовании электрошокеров или жёстких задержаниях.

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Силовики угощают чаем прохожих у Мосгорсуда 2 февраля Фото «Коммерсанта»

В России прошли две акции протеста 23 и 31 января — они стали рекордными по количеству задержаний протестующих. Силовики массово и жёстко задерживали мирных участников и журналистов, избивали дубинками и применяли электрошокеры. В соцсети и новостные репортажи государственных СМИ эти кадры не попали. Зато показали практически идентичные сюжеты, как силовики помогают пострадавшим и людям с ограниченными возможностями, угощают протестующих чаем и даже меняют колесо автомобилисту.

Насилие со стороны протестующих

Государственные СМИ не показывали насилие со стороны силовиков на обоих протестах, вместо этого отмечая жестокость протестующих. Телеканал НТВ в программе «ЧП» выпустил сюжет «Отнеслись по-человечески: как полицейские помогали людям на незаконных митингах». Ролик начался со слов «Их оскорбляли, провоцировали, били исподтишка, распыляли перцовые баллончики — и всё это делали мирные протестующие. Кажется, после такого обращения даже самые выдержанные сотрудники могли не сдержать эмоции. Но стражи порядка дали понять: они на несанкционированных шествиях чуть ли не самые человечные».

«Россия 24» уделила «насилию» протестующих выпуск новостей. В нём рассказали, что в полицию «летели снежки и петарды», а одному из сотрудников ОМОНа повредили ногу так, что «не мог сам идти». Авторы подчёркивали, что к насилию призывали в соцсетях, а на митингах были специальные координаторы. За шесть минут выпуска ни разу не показали кадры жестокого обращения силовиков с протестующими.

«Первый канал» в новостном сюжете также осветил лишь насилие протестующих, отмечая немногочисленность акций. Авторы заявили, что «ОМОНовцы даже не дрогнули», хотя «иногда приходилось отбиваться от разгорячённых участников акции». В выпуске показали мужчину с разбитой головой, но авторы намекнули, что он врёт. При этом не показали реально раненых на протестах людей.

В государственных СМИ и провластных телеграм-каналах разошёлся ролик, на котором парень достаёт бейсбольную биту, подходит к бойцам ОМОНа, замахивается и падает после «обезвреживания». Первым видео опубликовали в телеграм-канал «OMON Moscow».

О возбуждении дела за нападение на полицейских не сообщалось, какие-либо подробности об этом мужчине неизвестны. Ролик показали в новостных сюжетах федеральных каналов. По данным «Открытых медиа», ролик распространяли по указанию администрации президента.

Видео телеграм-канала «Орда»

Видео с нападением мужчины с битой на силовиков загрузили на «Яндекс.Диск» — там же находились другие видео, предназначавшиеся для распространения в провластных СМИ, сообщили «Открытые медиа». В той же папке был ролик с силовиками, меняющими колесо на машине у москвички.

Помощь силовиков протестующим и инвалидам

В новостях федеральных каналов отмечали, что силовики помогали протестующим, которым становилось плохо. При этом НТВ отмечало, что другим участникам акции до пострадавших не было дела: «Пока одни снимали происходящее, сотрудники правоохранительных органов поспешили вызвать медиков». Но на видео в репортаже слышно, как прохожие спрашивают, нужно ли вызвать скорую, на что очевидцы отмечают, что уже это сделали.

Телеканалы рассказали и о том, как росгвардейцы «приходили на выручку автолюбителям», точнее, помогли женщине заменить колесо. Ведущий НТВ отметил, что она обратилась именно к полицейским, хотя на улице было много и других людей.

НТВ @ntvru
Силовики помогают женщине менять колесо https://t.co/GztRzv3goV

В выпуске новостей НТВ упомянули, что сотрудникам органов приходилось «на руках переносить» людей с ограниченными возможностями, так как протестующие заняли тротуары. Авторы показали ролик о том, как силовики помогают спуститься по заснеженному пандусу человеку в инвалидной коляске — при этом и тротуары, и лестница не заполнены людьми. РИА «Новости» опубликовало похожий ролик: на нём того же человека уже не спускают, а поднимают силовики.

РИА Новости ✔
В Москве ОМОН помог колясочнику подняться из перехода
РИА Новости ✔
У "Матросской тишины" сотрудники полиции помогли инвалиду и сопровождавшей его женщине перейти дорогу
РИА Новости @rianru
В Москве полиция помогла мужчине, которому стало плохо на 2-й Боевской улице
https://ria.ru/20210131/pomosch-1595380840.html https://t.co/00zCzFdgpZ

Угощение чаем и раздача масок

На федеральных каналах не забыли рассказать и о том, что сотрудники полиции раздавали протестующим медицинские маски и чай с печеньем. В выпуске новостей НТВ упомянули, что с «персонажами», которые «согревались не только чаем», силовики вели себя «не так деликатно, но в рамках закона». Такие же тезисы уже вторую неделю упоминаются и в других государственных СМИ.

В новостях «России 24» тоже отметили «заботу» сотрудников полиции о протестующих. При этом ведущий назвал заявления о многотысячных акциях в России «фейками», показав пустые площади в Анапе и Великом Новгороде.

РИА Новости ✔
На Пушкинской девушки-полицейские раздают маски
Саваничи
В Новосибирске силовики совсем с катушек слетели!

Не забудем, не простим! 😎
НТВ @ntvru
На Трубной площади в Москве сотрудники Росгвардии раздают горячий чай https://t.co/lueH6A08Lf
Коммерсантъ @kommersant
У здания Мосгорсуда, где сегодня пройдет суд по делу Алексея Навального, сотрудники ОМОНа угощают коллег, прохожих и журналистов чаем.

Фото: Мария Старикова https://t.co/YIdAwauKAg
РИА Новости ✔
На Трубную привезли полевую кухню, готовятся угощать прохожих горячим чаем
РИА Новости ✔
Правоохранители проверили документы у женщины на инвалидном кресле и помогли попасть внутрь Мосгорсуда, где слушается дело Навального

#протесты #россия #сми #23января

50 50 комментариев
41
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GoodSanta

31

@Екатерина Кузнецова спасибо, что залезаете в эту яму пропагандистского дерьма вместо нас.

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Svetoslav Malogin

GoodSanta
31
Ответить

Екатерина Кузнецова

GoodSanta
23

самое ужасное — погружаться в тг-канал Симоньян

Ответить

Dmitry Teplyakov

Екатерина
9

Представляю себе это примерно вот так

Ответить

GoodSanta

Dmitry
12

Ну нет же

Ответить

Dmitry Teplyakov

GoodSan…
1

Это баян, пришло время разбавить свежачком

Ответить

Екатерина

Dmitry
1

ощущается так же

Ответить

GoodSanta

Екатерина
4

Фу, аж передернуло. Иногда попадаются на глаза высеры Соловьева - и не понимаю, как люди такому верят вообще

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Rodion Kutsaev

GoodSan…
4

Они просто хотят в это верить. Не важно, правда это или нет.

Ответить

Volodja Mihailov

Rodion
–7

так вера и работает. Вы же сами по дворцу не ползали? Документы подложные не рассматривали? На взятках людей не ловили? В распилах бюджетов самостоятельно не разбирались? Вы так же верите своему лидеру, как и другая часть страны своему. А правда/истина/решение оно посередине находиться всего этого "театра"

Ответить

Rodion Kutsaev

Volodja
0

Я не навальнист, еси шо

Ответить

Volodja Mihailov

Rodion
–1

да я тоже), просто я сослался на точку зрения обратную. Фильму же вероятно верите?

Ответить

Вова А.

Volodja
5

Строения на мысе Идокопас в том числе и дворец видны на картах, т.е. все строительство видно давно и по годам, планировок отелей с 16ю номерами не бывает, любой расчет окупаемости покажет, что проект убыточен изначально и это никогда не могло быть задумано как отель. Все компании в расследовании пробиваются по базам, владельцы совпадают. И если бы у противников расследования, у Путина были бы доказательства обратного никакой Ротенберг бы и не понадобился. А на слово верить ему - это для блаженных.

Ответить

GoodSanta

Volodja
2

фильму же верите?

Ну я заказал выписку из Росреестра на участок - подтвердилось.
Заказал выписки из егрюл по всем указанным организацииям - тоже все подтвердилось.
Через Контур проверил сами организации - и директора те же, и прибыли те же.
На авиакартах действительно бесполезная зона.
Спрашивается - а почему бы и не верить-то?

Ответить

Dmitry

GoodSan…
0

Так можно долго дискутировать:
На авиакартах действительно бесполезная зона.

А откуда вы знаете? Вы там сами летали?

Ответить

Вова А.

Dmitry
1

Или - «а вы вообще верите, что такой мыс есть, вы там были?»

Ответить

Вова А.

Вова
1

В дальше можно вообще перейти к знаменитым : «ты сначала добейся - потом критикуй», «а что ты для страны сделал, а Путин сделал много, ему можно», «в ваших интернетах госдеповские шпионы и не такое нарисуют, верьте всему в инетрнете - он же американский», «ты сначала роди, потом поймёшь»

Ответить

Dmitry

Вова
0

Если и были, видел дворец? Нет? А почему не пошли туда посмотреть? ФСО? Нет там никаких ФСО, вы их видели? Вас избили? А с чего вы взяли что это были сотрудники ФСО? Они показывали удостоверения?

Ответить

GoodSanta

Dmitry
0

Зачем? Авиакарты с отметкой бесполетных зон доступны всем желающим.
Или вы думаете, что для того что бы проверить - мне надо самому туда слетать чтобы меня там сбили?

Ответить

Dmitry

GoodSan…
0

Ну я лишь показал абсурдность дискуссии в духе, как выше: «Вы же сами по дворцу не ползали? Документы подложные не рассматривали? На взятках людей не ловили? В распилах бюджетов самостоятельно не разбирались?»

Ответить

Volodja

GoodSan…
0

выкладывай сюда, чертяга)

Ответить

Rodion

Volodja
1

Мне всё равно на фильм, если ничего не изменится, а так оно и будет.

Ответить

Volodja

Rodion
1

согласен. 

Ответить

Вова А.

GoodSan…
1

Одни не могут перебороть это убеждение «ну не может же власть врать» или «лишь бы не было беды, лучше ничего не менять - будет хуже», это люди чаще пенсионного возраста, их мотив - желание получать пенсию, любая опасность ее неполучения - это страх и ужас, поэтому они верят в то, что Навальный дестабилизирует обстановку и они лишатся кровных денег. Им постоянно рассказывают такие байки, под тем или иным соусом, и они это слушают. Многие госники(чиновники, коммунальщики, судьи и пр) боятся потерять работу или кормушку. Ватники - тут может быть чисто психологический эффект, они видят в Алексее свои скрытые страхи и желания, их злит это опознавание жизни в жопе и им не хочется быть обманутыми, но признавать то, что их власть же их и кидает постоянно для них очень болезненно, поэтому они вымещают злобу в комментариях, из принципа, как в притче про зависть: Жили-были два соседа. Один жил хорошо. Другой - чуть похуже. Второй завидовал первому. Пришел он к Богу с просьбой, мол дай мне столько же, сколько есть всего у моего соседа. И ответил Бог, что выполнит эту просьбу. Но при одном условии - соседу просителя он даст в два раза больше. И тогда просящий сказал - выколи мне глаз.

Ответить

Солнечный корабль

Екатерина
1

после пяти минут тг-канала Маргариты становишься истинным младотурком

Ответить

Вова А.

Екатерина
0

Или в комменты под новостями - сборище кремлеботов

Ответить

Екатерина Кузнецова

19

хаха я знаю что вы соскучились

Ответить

Потребительский хичхакер

Екатерина
2

свежее "покушать"

Ответить

Иван Трофимов

5

Есть ещё идеи:

Ответить

Varep

4

Ходил чисто попить чай, так и не нашёл место где его разливают

Ответить

Alexander the Nth

Varep
1

Надо было в автозак заглянуть.

Ответить

Varep

Alexander
2

Там только пиздюли раздавали

Ответить

Политический фонарь

–13

А вы публиковали фейковый вброс от пропагандонов из медузы и фантанки про слезоточивый газ?

Ответить

Секретный спрей

Политический
5

ой да завались ты, секноватая истеричка

Ответить

Политический фонарь

Секретный
–10

Не гавкай. Учтиво со мной разговаривай, бот.

Ответить

Секретный спрей

Политич…
5

Бгг, давай шустрее добавляй своими трясущимися пальчиками меня обратно в чс, ссыкливая малявка

Ответить

thewatt

2
Ответить

Оскорбления и спам

–9

Надеюсь всех этих пропагандонов когда-нибудь вырежут вместе с их семьями

P.S. Симоньян, вместе с муженьком и детьми, первых, надеюсь

Ответить

Rodion Kutsaev

Оскорбления
4

Они первые и предадут Путина и его шайку, скажут, что их заставляли и угрожали им.

Ответить

Оскорбления и спам

Rodion
1

Ну так и прощать грехи нельзя. Это как оправдывать фашистов тем, что "ну их же заставляли".

Ответить

Евгений Глебов

Оскорбл…
1

Это как оправдывать фашистов

Написало существо, постом ранее мечтавшее резать семьи.
Отчего-то таких как вы "политзаключенных" совершенно не жаль.

Ответить

Политический фонарь

Оскорбления
0

@Вахтёр @Сергей Звезда тут нарушение законов РФ.

Ответить

Pavel Romanov

1

Читаю подобное и не жалею, что перестал смотреть телевизор уже давным-давно. Просто какой-то полный пиздец.

Ответить

Политический фонарь

Pavel
–3

Перестал смотреть ТВ, зато тоннами пожираешь дерьмо из эхо Москвы, Медузы или ещё хуже - радио свободы?

Ответить

Pavel Romanov

Политический
1

Да ну брось! Зачем мне читать явно проамериканские источники "информации"! Я смотрю только наших русских "Соловьев LIVE", подписан на телеграм Симоньян. Вот там - жизнь, как она есть, без приукрас!

Ответить

Политический

Pavel
–1

Можно нейтральные, например 

Лента.Ру
Новости, статьи, фотографии, видео. Семь дней в неделю, 24 часа в сутки.
lenta.ru
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Евгений Глебов (Катышев)

1

Оспади, а чего вы ждали? Медуза, в отличие от этих пропагандонов, конечно же, как пример объективности, про чай написала.
P.S. каждое СМИ работает согласно своей редакционной политике. РИА Новости согласно повестке правительства, оппозиционное СМИ - против правительства. Трудно найти издание, которое будет тупо за все хорошее против всего плохого. У всех своя аудитория и интерес.

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Никита Сопов

0

Катя самая красивая 

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Bad Mother Fucker

0

как государственные СМИ ссут в уши людям

постоянно

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Alexander the Nth

0

Полиция с народом!

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