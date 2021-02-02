Раздают чай и помогают протестующим: как государственные СМИ освещают действия полицейских на митингах Статьи редакции
Ничего об использовании электрошокеров или жёстких задержаниях.
В России прошли две акции протеста 23 и 31 января — они стали рекордными по количеству задержаний протестующих. Силовики массово и жёстко задерживали мирных участников и журналистов, избивали дубинками и применяли электрошокеры. В соцсети и новостные репортажи государственных СМИ эти кадры не попали. Зато показали практически идентичные сюжеты, как силовики помогают пострадавшим и людям с ограниченными возможностями, угощают протестующих чаем и даже меняют колесо автомобилисту.
Насилие со стороны протестующих
Государственные СМИ не показывали насилие со стороны силовиков на обоих протестах, вместо этого отмечая жестокость протестующих. Телеканал НТВ в программе «ЧП» выпустил сюжет «Отнеслись по-человечески: как полицейские помогали людям на незаконных митингах». Ролик начался со слов «Их оскорбляли, провоцировали, били исподтишка, распыляли перцовые баллончики — и всё это делали мирные протестующие. Кажется, после такого обращения даже самые выдержанные сотрудники могли не сдержать эмоции. Но стражи порядка дали понять: они на несанкционированных шествиях чуть ли не самые человечные».
«Россия 24» уделила «насилию» протестующих выпуск новостей. В нём рассказали, что в полицию «летели снежки и петарды», а одному из сотрудников ОМОНа повредили ногу так, что «не мог сам идти». Авторы подчёркивали, что к насилию призывали в соцсетях, а на митингах были специальные координаторы. За шесть минут выпуска ни разу не показали кадры жестокого обращения силовиков с протестующими.
«Первый канал» в новостном сюжете также осветил лишь насилие протестующих, отмечая немногочисленность акций. Авторы заявили, что «ОМОНовцы даже не дрогнули», хотя «иногда приходилось отбиваться от разгорячённых участников акции». В выпуске показали мужчину с разбитой головой, но авторы намекнули, что он врёт. При этом не показали реально раненых на протестах людей.
В государственных СМИ и провластных телеграм-каналах разошёлся ролик, на котором парень достаёт бейсбольную биту, подходит к бойцам ОМОНа, замахивается и падает после «обезвреживания». Первым видео опубликовали в телеграм-канал «OMON Moscow».
О возбуждении дела за нападение на полицейских не сообщалось, какие-либо подробности об этом мужчине неизвестны. Ролик показали в новостных сюжетах федеральных каналов. По данным «Открытых медиа», ролик распространяли по указанию администрации президента.
Видео с нападением мужчины с битой на силовиков загрузили на «Яндекс.Диск» — там же находились другие видео, предназначавшиеся для распространения в провластных СМИ, сообщили «Открытые медиа». В той же папке был ролик с силовиками, меняющими колесо на машине у москвички.
Помощь силовиков протестующим и инвалидам
В новостях федеральных каналов отмечали, что силовики помогали протестующим, которым становилось плохо. При этом НТВ отмечало, что другим участникам акции до пострадавших не было дела: «Пока одни снимали происходящее, сотрудники правоохранительных органов поспешили вызвать медиков». Но на видео в репортаже слышно, как прохожие спрашивают, нужно ли вызвать скорую, на что очевидцы отмечают, что уже это сделали.
Телеканалы рассказали и о том, как росгвардейцы «приходили на выручку автолюбителям», точнее, помогли женщине заменить колесо. Ведущий НТВ отметил, что она обратилась именно к полицейским, хотя на улице было много и других людей.
В выпуске новостей НТВ упомянули, что сотрудникам органов приходилось «на руках переносить» людей с ограниченными возможностями, так как протестующие заняли тротуары. Авторы показали ролик о том, как силовики помогают спуститься по заснеженному пандусу человеку в инвалидной коляске — при этом и тротуары, и лестница не заполнены людьми. РИА «Новости» опубликовало похожий ролик: на нём того же человека уже не спускают, а поднимают силовики.
Угощение чаем и раздача масок
На федеральных каналах не забыли рассказать и о том, что сотрудники полиции раздавали протестующим медицинские маски и чай с печеньем. В выпуске новостей НТВ упомянули, что с «персонажами», которые «согревались не только чаем», силовики вели себя «не так деликатно, но в рамках закона». Такие же тезисы уже вторую неделю упоминаются и в других государственных СМИ.
В новостях «России 24» тоже отметили «заботу» сотрудников полиции о протестующих. При этом ведущий назвал заявления о многотысячных акциях в России «фейками», показав пустые площади в Анапе и Великом Новгороде.
@Екатерина Кузнецова спасибо, что залезаете в эту яму пропагандистского дерьма вместо нас.
Представляю себе это примерно вот так
Они просто хотят в это верить. Не важно, правда это или нет.
так вера и работает. Вы же сами по дворцу не ползали? Документы подложные не рассматривали? На взятках людей не ловили? В распилах бюджетов самостоятельно не разбирались? Вы так же верите своему лидеру, как и другая часть страны своему. А правда/истина/решение оно посередине находиться всего этого "театра"
Я не навальнист, еси шо
да я тоже), просто я сослался на точку зрения обратную. Фильму же вероятно верите?
Строения на мысе Идокопас в том числе и дворец видны на картах, т.е. все строительство видно давно и по годам, планировок отелей с 16ю номерами не бывает, любой расчет окупаемости покажет, что проект убыточен изначально и это никогда не могло быть задумано как отель. Все компании в расследовании пробиваются по базам, владельцы совпадают. И если бы у противников расследования, у Путина были бы доказательства обратного никакой Ротенберг бы и не понадобился. А на слово верить ему - это для блаженных.
фильму же верите?
Ну я заказал выписку из Росреестра на участок - подтвердилось.
Заказал выписки из егрюл по всем указанным организацииям - тоже все подтвердилось.
Через Контур проверил сами организации - и директора те же, и прибыли те же.
На авиакартах действительно бесполезная зона.
Спрашивается - а почему бы и не верить-то?
В дальше можно вообще перейти к знаменитым : «ты сначала добейся - потом критикуй», «а что ты для страны сделал, а Путин сделал много, ему можно», «в ваших интернетах госдеповские шпионы и не такое нарисуют, верьте всему в инетрнете - он же американский», «ты сначала роди, потом поймёшь»
Одни не могут перебороть это убеждение «ну не может же власть врать» или «лишь бы не было беды, лучше ничего не менять - будет хуже», это люди чаще пенсионного возраста, их мотив - желание получать пенсию, любая опасность ее неполучения - это страх и ужас, поэтому они верят в то, что Навальный дестабилизирует обстановку и они лишатся кровных денег. Им постоянно рассказывают такие байки, под тем или иным соусом, и они это слушают. Многие госники(чиновники, коммунальщики, судьи и пр) боятся потерять работу или кормушку. Ватники - тут может быть чисто психологический эффект, они видят в Алексее свои скрытые страхи и желания, их злит это опознавание жизни в жопе и им не хочется быть обманутыми, но признавать то, что их власть же их и кидает постоянно для них очень болезненно, поэтому они вымещают злобу в комментариях, из принципа, как в притче про зависть: Жили-были два соседа. Один жил хорошо. Другой - чуть похуже. Второй завидовал первому. Пришел он к Богу с просьбой, мол дай мне столько же, сколько есть всего у моего соседа. И ответил Бог, что выполнит эту просьбу. Но при одном условии - соседу просителя он даст в два раза больше. И тогда просящий сказал - выколи мне глаз.
Солнечный корабль
после пяти минут тг-канала Маргариты становишься истинным младотурком
Ходил чисто попить чай, так и не нашёл место где его разливают
Надо было в автозак заглянуть.
Секретный спрей
ой да завались ты, секноватая истеричка
Надеюсь всех этих пропагандонов когда-нибудь вырежут вместе с их семьями
P.S. Симоньян, вместе с муженьком и детьми, первых, надеюсь
Они первые и предадут Путина и его шайку, скажут, что их заставляли и угрожали им.
Ну так и прощать грехи нельзя. Это как оправдывать фашистов тем, что "ну их же заставляли".
Это как оправдывать фашистов
Написало существо, постом ранее мечтавшее резать семьи.
Отчего-то таких как вы "политзаключенных" совершенно не жаль.
Читаю подобное и не жалею, что перестал смотреть телевизор уже давным-давно. Просто какой-то полный пиздец.
Политический фонарь
Перестал смотреть ТВ, зато тоннами пожираешь дерьмо из эхо Москвы, Медузы или ещё хуже - радио свободы?
Да ну брось! Зачем мне читать явно проамериканские источники "информации"! Я смотрю только наших русских "Соловьев LIVE", подписан на телеграм Симоньян. Вот там - жизнь, как она есть, без приукрас!
Политический
Можно нейтральные, например
Оспади, а чего вы ждали? Медуза, в отличие от этих пропагандонов, конечно же, как пример объективности, про чай написала.
P.S. каждое СМИ работает согласно своей редакционной политике. РИА Новости согласно повестке правительства, оппозиционное СМИ - против правительства. Трудно найти издание, которое будет тупо за все хорошее против всего плохого. У всех своя аудитория и интерес.