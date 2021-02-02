Ничего об использовании электрошокеров или жёстких задержаниях.

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Силовики угощают чаем прохожих у Мосгорсуда 2 февраля Фото «Коммерсанта»

В России прошли две акции протеста 23 и 31 января — они стали рекордными по количеству задержаний протестующих. Силовики массово и жёстко задерживали мирных участников и журналистов, избивали дубинками и применяли электрошокеры. В соцсети и новостные репортажи государственных СМИ эти кадры не попали. Зато показали практически идентичные сюжеты, как силовики помогают пострадавшим и людям с ограниченными возможностями, угощают протестующих чаем и даже меняют колесо автомобилисту.

Насилие со стороны протестующих

Государственные СМИ не показывали насилие со стороны силовиков на обоих протестах, вместо этого отмечая жестокость протестующих. Телеканал НТВ в программе «ЧП» выпустил сюжет «Отнеслись по-человечески: как полицейские помогали людям на незаконных митингах». Ролик начался со слов «Их оскорбляли, провоцировали, били исподтишка, распыляли перцовые баллончики — и всё это делали мирные протестующие. Кажется, после такого обращения даже самые выдержанные сотрудники могли не сдержать эмоции. Но стражи порядка дали понять: они на несанкционированных шествиях чуть ли не самые человечные».

«Россия 24» уделила «насилию» протестующих выпуск новостей. В нём рассказали, что в полицию «летели снежки и петарды», а одному из сотрудников ОМОНа повредили ногу так, что «не мог сам идти». Авторы подчёркивали, что к насилию призывали в соцсетях, а на митингах были специальные координаторы. За шесть минут выпуска ни разу не показали кадры жестокого обращения силовиков с протестующими.

«Первый канал» в новостном сюжете также осветил лишь насилие протестующих, отмечая немногочисленность акций. Авторы заявили, что «ОМОНовцы даже не дрогнули», хотя «иногда приходилось отбиваться от разгорячённых участников акции». В выпуске показали мужчину с разбитой головой, но авторы намекнули, что он врёт. При этом не показали реально раненых на протестах людей.

В государственных СМИ и провластных телеграм-каналах разошёлся ролик, на котором парень достаёт бейсбольную биту, подходит к бойцам ОМОНа, замахивается и падает после «обезвреживания». Первым видео опубликовали в телеграм-канал «OMON Moscow».

О возбуждении дела за нападение на полицейских не сообщалось, какие-либо подробности об этом мужчине неизвестны. Ролик показали в новостных сюжетах федеральных каналов. По данным «Открытых медиа», ролик распространяли по указанию администрации президента.

Видео с нападением мужчины с битой на силовиков загрузили на «Яндекс.Диск» — там же находились другие видео, предназначавшиеся для распространения в провластных СМИ, сообщили «Открытые медиа». В той же папке был ролик с силовиками, меняющими колесо на машине у москвички.

Помощь силовиков протестующим и инвалидам

В новостях федеральных каналов отмечали, что силовики помогали протестующим, которым становилось плохо. При этом НТВ отмечало, что другим участникам акции до пострадавших не было дела: «Пока одни снимали происходящее, сотрудники правоохранительных органов поспешили вызвать медиков». Но на видео в репортаже слышно, как прохожие спрашивают, нужно ли вызвать скорую, на что очевидцы отмечают, что уже это сделали.

Телеканалы рассказали и о том, как росгвардейцы «приходили на выручку автолюбителям», точнее, помогли женщине заменить колесо. Ведущий НТВ отметил, что она обратилась именно к полицейским, хотя на улице было много и других людей.

В выпуске новостей НТВ упомянули, что сотрудникам органов приходилось «на руках переносить» людей с ограниченными возможностями, так как протестующие заняли тротуары. Авторы показали ролик о том, как силовики помогают спуститься по заснеженному пандусу человеку в инвалидной коляске — при этом и тротуары, и лестница не заполнены людьми. РИА «Новости» опубликовало похожий ролик: на нём того же человека уже не спускают, а поднимают силовики.

РИА Новости ✔ В Москве ОМОН помог колясочнику подняться из перехода

РИА Новости ✔ У "Матросской тишины" сотрудники полиции помогли инвалиду и сопровождавшей его женщине перейти дорогу

Угощение чаем и раздача масок

На федеральных каналах не забыли рассказать и о том, что сотрудники полиции раздавали протестующим медицинские маски и чай с печеньем. В выпуске новостей НТВ упомянули, что с «персонажами», которые «согревались не только чаем», силовики вели себя «не так деликатно, но в рамках закона». Такие же тезисы уже вторую неделю упоминаются и в других государственных СМИ.

В новостях «России 24» тоже отметили «заботу» сотрудников полиции о протестующих. При этом ведущий назвал заявления о многотысячных акциях в России «фейками», показав пустые площади в Анапе и Великом Новгороде.

Саваничи В Новосибирске силовики совсем с катушек слетели!



Не забудем, не простим! 😎

НТВ @ntvru На Трубной площади в Москве сотрудники Росгвардии раздают горячий чай https://t.co/lueH6A08Lf

Коммерсантъ @kommersant



Фото: Мария Старикова У здания Мосгорсуда, где сегодня пройдет суд по делу Алексея Навального, сотрудники ОМОНа угощают коллег, прохожих и журналистов чаем.Фото: Мария Старикова https://t.co/YIdAwauKAg

РИА Новости ✔ На Трубную привезли полевую кухню, готовятся угощать прохожих горячим чаем