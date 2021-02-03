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Екатерина Кузнецова

В России поставили рекорд задержаний. Итог — очереди из автозаков, переполненные отделения и жалобы на издевательства Статьи редакции

Некоторым задержанным пришлось провести 40 часов почти без сна, еды и воды.

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Спецтранспорт полиции в Казани 31 января Фото Андрея Григорьева, «Idel.Реалии»

С начала 2021 года в России уже три раза проходили митинги из-за задержания и суда над Алексеем Навальным. В общей сложности, по данным «ОВД-Инфо», задержали больше 10 тысяч человек. Масштаб задержаний вызвал коллапс в Москве и Петербурге: людей часами и даже сутками держат в автозаках и отделениях полиции, а сотрудники правозащитных организаций и адвокаты не прекращают работать и глубокой ночи, оказывая помощь задержанным.

В отделениях жалуются на нарушения, насилие, отсутствие еды, воды, и юридической помощи — в некоторые из них адвокатов не пускают, вводя план «Крепость» и ссылаясь на личные распоряжения начальства.

Мест в спецприёмниках не хватало — некоторые пробыли в автозаках и отделениях почти без сна 40 часов

Акция 23 января побила рекорд по задержаниям в России — около 3600 человек, однако на митинге 31 января задержанных стало ещё больше — 5644 человек. Людям приходилось по 3-6 часов находиться в автозаках в ожидании составления протокола в отделениях полиции. Особенно не повезло тем, кого отправили в московский спецприёмник «Сахарово» (Центр временного содержания иностранных граждан).

Задержанных привезли в автозаках к спецприёмнику, но, по словам полицейских, в нём не оказалось мест. В очереди находилось как минимум девять заполненных спецмашин, как минимум в одной из них людям пришлось часами стоять в проходе. Задержанные в одном из автозаков записали видеообращение, в котором сообщили, что с момента задержания прошло 40 часов — у них не было воды, еды и возможности выйти в туалет.

Мы до сих пор подвергаемся пыткам, фактически ещё ни разу нас не кормили. Последние девять часов мы находимся в автобусе, людей вынуждают находиться в автобусе стоя. Мы лишены возможности двигаться, у нас нет воды, нас не водят в туалет.

задержанные у спецприёмника в Сахарово

Жена арестованного фотокорреспондента Ивана Клейменова рассказала «Открытым медиа», что в очереди было около 200 человек, каждого оформляли по 20 минут. Людям в автозаке тоже не давали еду и воду, но выводили в туалет: «Люди делили между собой то, что у них было с собой». До заключения в «Сахарово» Клейменов не спал около двух суток, в том числе 13 часов он прождал заседания в Бабушкинском суде. Некоторые задержанные сообщили, что еду в автозаки им передавали волонтёры.

Глава Совета по правам человека Максим Фадеев подтвердил, что задержанные находились всю ночь в автозаке. В МВД заявили о начале проверки, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что видел публикации СМИ о проблемах задержанных в автозаках и их нужно проверить.

«Сахарово» рассчитано на 150 человек, но сейчас в приёмнике находятся около 340 человек, пишут «Открытые медиа» и член столичного ОНК Марина Литвинович. В ближайшее время в спецприёмник могут поместить около 800 человек, отметил политик Дмитрий Гудков.

Коллапс с автозаками случился и в Петербурге — люди сидели у спецприёмника на Захарьевской улице больше восьми часов. «В автозаке то холодно — если мотор выключают, то невозможно дышать из-за выхлопных газов. Задержанным не дают еды и воды», — рассказали задержанные «ОВД-Инфо». Полицейские сообщили им, что из-за недостатка мест могут помещать их в камеры с арестованными по уголовным делам.

Задержанные в автозаке у спецприёмника на Захарьевской улице Фото Ильи Афанасьева

В отделениях часто не выдают еду и воду — помогают волонтёры

Из-за большого количества задержанных 23 и 31 января отделения в Москве и Петербурге не справлялись с оформлением прибывающих, поэтому людям приходилось ночевать в ожидании составления протокола. Спальных мест не хватало, поэтому большинство располагались на стульях и отдыхали по очереди. Редактора «ВДудя» Даниила Туровского 26 часов продержали в отделении, где, по его словам, не было еды, а спать приходилось по двое на деревянных лавках без матрасов.

В восьмом отделе полиции Петербурга на семерых людей был один матрас, одна подушка и два одеяла, рассказала «Бумаге» задержанная. В шестом отделении полиции задержанных принуждали сдавать отпечатки пальцев, хотя по закону этого делать не нужно. Адвокат Мария Эйсмонт отметила, что в некоторых отделениях задержанным угрожали сломать руки и пальцы при отказе от дактилоскопии.

Одна из самых распространённых жалоб задержанных в полицейских отделениях — отказ от предоставления воды и еды. Участники акций сообщали, что в душных отделениях им выдавали только горячую воду, которой невозможно охладиться и утолить жажду. Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Марина Литвинович и журналист Иван Голунов организовали сбор средств и закупку бутилированной воды для задержанных «Сахарова», которой должно хватить на ближайшие дни.

Помогают участникам акций правозащитные организации, сотрудники которых из-за большого объёма работ, по их словам, «не спят сутками». В телеграм-каналах «Передачи. Москва» и «Передачи. Санкт-Петербург» знакомые задержанных и волонтёры организовывают доставку продуктов и воды. Запросов на помощь так много, что специалисты не справляются с нагрузкой.

Нестерова @nesteliza_
Ребята, мы горим. Чату передач срочно нужны координаторы, не вывозим такое количество задержанных и арестованных, а на Манежке уже новые.

Берём только лично знакомых, поймите, пожалуйста. Особенно ищем людей из другого часового пояса, чтобы московские ребята могли уходить спать

Не всегда волонтёрам удаётся отдать передачи в отделения и спецприёмники. Например, в «Сахарово» принимали по одному человеку в полчаса — многие не успевают отдать продукты своим родственникам. В некоторые отделения передачи не принимают совсем, сообщила Литвинович. В Самаре отказ от приёма продуктов объяснили коронавирусными ограничениями, а людей в очереди опрашивает полиция и угрожает задержаниями, пишет «ОВД-Инфо».

Очередь с передачами в «Сахарово» Фото Юлии Пшеничной 

Московские ОВД не справились с большим потоком задержанных на акциях, так как система не была готова, отметила Литвинова.

Конечно, московская полиция не готова работать с «новым контингентом» задерживаемых — с политическими. Отделы строились и планировались под редких хулиганов и пьяных, а не под десятки молодых людей с высшим образованием. Вот и не справляются.

Марина Литвонова
член Общественной наблюдательной комиссии

Правозащитные организации перегружены, а адвокатов не пускают к задержанным

Главным источником поддержки задержанных на митингах стали правозащитные организации «ОВД-Инфо», «Апология протеста» и «Открытка». У проектов есть телеграм-боты и операторы, оказывающие юридическую помощь. Такие проекты в основном существуют на пожертвования.

Массовые задержания спровоцировали и проблемы с работой таких организаций: в дни акций им приходится практически сутками обрабатывать запросы.

ОВД-Инфо @OvdInfo
⚡ Дорогие друзья!

Как и неделю назад, масштаб репрессий поражает наше воображение. У нас сейчас порядка 40 человек принимает сообщения на линии и в боте, но к с сожалению, мы не успеваем отвечать на все звонки
Dave Frenkel @merr1k
Чтобы вы понимали, Варя @BukvaCe за последние 5 дней спала типа 5 часов, а все остальное время отвечает на сообщения и звонки по всей России, оказывая юридическую помощь. И если я преувеличил, то, к сожалению, не сильно https://twitter.com/romanvolobuev/status/1356185541172224004

Адвокаты правозащитных организаций выезжают в отделения полиции и в суды сразу для группы задержанных, так как на каждого их не хватает. «ОВД-Инфо» сообщило, что в «Сахарова» и в одном из судов неизвестные люди представлялись адвокатами организации и призывали задержанных признать вину. Имена адвокатов и списки отделений и судов, в которые они выехали, организации размещают в своих телеграм-каналах.

Редактор «Открытых медиа» отметил, что юристы-правозащитники в Москве «почти закончились», а остальные «просят здоровую предоплату, пользуясь высоким спросом, либо вообще не хотят браться за административные дела задержанных».

Roman Volobuev @romanvolobuev
По итогам недели необходимо сказать, что юристы — супергерои и боги. Вы не представляете, что они творят и насколько хуже бы всё было без них. Перевести денег «ОВД-Инфо» (https://donate.ovdinfo.org) или «Апологии протеста» (https://apologia.pro) — лучшее, что сейчас можно сделать

Юристов организаций иногда отказываются пускать к задержанным в отделения и суды. К примеру, адвоката «ОВД-Инфо» не пускали к задержанным московского ОВД «Филёвский парк», ссылаясь на личное поручение начальника отдела. В нескольких отделениях Москвы и Петербурга вводили план «Крепость», при котором в отделение никого не впускают и не выпускают. Из-за введённого плана адвоката не допустили к задержанному на 15 суток корреспонденту «Открытых медиа» Дмитрию Никитину.

«Почему полицейские отказываются пускать в отделы полиции правозащитных адвокатов? Чтобы им никто не мешал избивать задержанных и нарушать их права», — заявили в «ОВД-Инфо». Правозащитники действительно получили жалобы от заключённых на избиения, угрозы и даже пытки.

К примеру, в московском ОВД «Донской» угрожали «переломать всё» за отказ фотографироваться и сдавать отпечатки пальцев, рассказали задержанные. Участника акции Андрея Румянцева ударили в солнечное сплетение, а другого человека толкнули в стену, когда они отказались разблокировать телефоны сотрудникам Центра «Э» (по противодействию экстремизму).

К задержанному волонтёру штаба Любови Соболь Алёне Китаёвой по той же причине применили удушение. Женщина рассказала, что полицейский ударил её ногой по ноге, затем надел на голову пакет: «При этом он не то чтобы душил, а, скажем так, тряс мне голову. В конце он толкнул так, что я упала со стула. Он сказал: „Так, садись быстро, сейчас будем электрошокер применять. Электрошокер вообще не оставляет никаких следов“». По словам женщины, сотрудник угрожал ей уголовным делом из-за ссадины на его лице: «Я сейчас скажу, что ты меня поцарапала».

Сестру Китаёвой, по её словам, толкнули в лицо, заламывали руки и «пытались выломать пальцы» за отказ фотографироваться. Дениса Миськова били по голове и ногам за то, что он «задавал много вопросов», пишет «ОВД-Инфо».

Но даже присутствие адвоката в отделении и суде не гарантирует положительный исход. Из-за большого количества задержанных процессы занимают около трёх минут, рассказала «Настоящему времени» Литвинович. «[В Останкинском суде процесс] занимал от силы три минуты, из которых одну минуту занимало время распечатки документов. Людей судили очень быстро, пачками, одинаковыми решениями их отправляли под арест. Фактически 80-90% тех, кто вчера был в судах, были арестованы».

Валя @valya_de
Если задержанных сотни, три-четыре правозащитные организации ещё могут координироваться и присылать защитников. Когда тысячи по всей стране — это невозможно, к сожалению. Нужно быть к этому готовыми https://twitter.com/bukvace/status/1356200050884567046
Валя @valya_de
Тем более в делах за митинги суд просто штампует сутки и аресты, так что адвокат это скорее моральная поддержка. Если не хватает адвокатов — этой моральной поддержкой могут быть близкие задержанных. Приезжайте к судам, читайте инструкции, помогайте найти ответы на юр вопросы

#протесты #навальный #суды #политика #право #полиция

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Умный корабль

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Рекорд по задержаниям? Избиения на акциях? Нет, в Кремле не слышали - у них "силовики верхом на единорогах скачут по радуге" и разливают горячий чай
Страна кривых зеркал

Ответить

Екатерина Кузнецова

Умный
7

они читают Lancet — впервые сегодня увидели 

Ответить

Рыжий

6

 Отделы строились и планировались под редких хулиганов и пьяных, а не под десятки молодых людей с высшим образованием. Вот и не справляются.

Но в ближайший год адаптируются под новый контингент 

Ответить

Жуткий супер_стар

Рыжий
3

Звучит как нацпроект. Это было в указах?

Ответить

Рыжий

Жуткий
3

Уверен, это обговаривается. Ну очень уж действие российских полицаев сейчас похожи на действия в Беларуси. Значит, и степень сюра будет нарастать
ИМХО, конечно же. Но ничего хорошего от этой страны я уже не жду

Ответить

Идеальный

Рыжий
1

ИМХО, конечно же. Но ничего хорошего от этой страны я уже не жду

Зря, очень зря. Светлая Россия прекрасного будущего уже не за горами ведь.

Ответить

Владимир Филатов

4

Если каждый день люди будут выходить и их будут задерживать, то у этих не останется места.

Ответить

Black Lodge

Владимир
7

Но ведь есть опыт братской страны, когда задержанных размещали в спортзалах.

Ответить

Умный корабль

Black
6

Есть и опыт не совсем братской Чили, когда задержанных размещали на стадионе

и не только размещали ...

Ответить

Владимир Филатов

Умный
0

жаль

Ответить

Владимир Филатов

Black
0

тогда мои полномочия всё

Ответить

Идеальный парфюмер

Владимир
2
Ответить

Владимир Филатов

Идеальный
0

не, я ошибся @Александр Лукашенко, тут твои фотки выкладывают

Ответить

Жы Dogolonoga

Владимир
1

дудосим диктатора

Ответить

Владимир Филатов

Жы
0

выше уже написали, что они выстоят

Ответить

Жы Dogolonoga

Владимир
0

демократия не за один день строится

Ответить

Genesi5

Жы
0

"демократия"

Ответить

Жы Dogolonoga

Genesi5
0

самолёты существуют

Ответить

Marhal_New _Arleana

1

Пятилетка за 4 года

Ответить

Владимир Филатов

Marhal_New
0

я выполню пятилетку за 3 года

Ответить

Victor Ganin

Владимир
2

Я за 2.

Ответить

Владимир Филатов

Victor
0

выполняй

Ответить

Украденная жизнь

1

Рекорд, бля. Спортивное задержание, командное избиение.

Ответить

Торговый парфюмер

0

Вот кстати, хоть какая-то стратегия - переполненная система виснет и все. Но за это тоже не зацепятся.
Прошлый раз систему чуть не парализовало то, что выходили в разных частях города и полиция просто не успевала и менты проклинали все на свете. Но потом Навальный опять всех собрал в одном месте и всех красиво упаковали.

Ответить

Рыжий

Торговый
0

 Прошлый раз систему чуть не парализовало то

А можно ссылку, что это за митинги были? Я только про Беларусь недавно читал такое. ну как недавно, до зимы еще

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Торговый парфюмер

Рыжий
0

Были митинги в 19 году, когда объявляли, что выйдут в одном месте, а выходили в другом. В итоге вся полиция нифига не могла купировать ситуацию по городу, а в пабликах полицейских чуть ли не были готовы увольняться из-за переработок. У меня сейчас нет ссылок. Но я это хорошо запомнил.

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