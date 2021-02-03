В России поставили рекорд задержаний. Итог — очереди из автозаков, переполненные отделения и жалобы на издевательства Статьи редакции
Некоторым задержанным пришлось провести 40 часов почти без сна, еды и воды.
С начала 2021 года в России уже три раза проходили митинги из-за задержания и суда над Алексеем Навальным. В общей сложности, по данным «ОВД-Инфо», задержали больше 10 тысяч человек. Масштаб задержаний вызвал коллапс в Москве и Петербурге: людей часами и даже сутками держат в автозаках и отделениях полиции, а сотрудники правозащитных организаций и адвокаты не прекращают работать и глубокой ночи, оказывая помощь задержанным.
В отделениях жалуются на нарушения, насилие, отсутствие еды, воды, и юридической помощи — в некоторые из них адвокатов не пускают, вводя план «Крепость» и ссылаясь на личные распоряжения начальства.
Мест в спецприёмниках не хватало — некоторые пробыли в автозаках и отделениях почти без сна 40 часов
Акция 23 января побила рекорд по задержаниям в России — около 3600 человек, однако на митинге 31 января задержанных стало ещё больше — 5644 человек. Людям приходилось по 3-6 часов находиться в автозаках в ожидании составления протокола в отделениях полиции. Особенно не повезло тем, кого отправили в московский спецприёмник «Сахарово» (Центр временного содержания иностранных граждан).
Задержанных привезли в автозаках к спецприёмнику, но, по словам полицейских, в нём не оказалось мест. В очереди находилось как минимум девять заполненных спецмашин, как минимум в одной из них людям пришлось часами стоять в проходе. Задержанные в одном из автозаков записали видеообращение, в котором сообщили, что с момента задержания прошло 40 часов — у них не было воды, еды и возможности выйти в туалет.
Жена арестованного фотокорреспондента Ивана Клейменова рассказала «Открытым медиа», что в очереди было около 200 человек, каждого оформляли по 20 минут. Людям в автозаке тоже не давали еду и воду, но выводили в туалет: «Люди делили между собой то, что у них было с собой». До заключения в «Сахарово» Клейменов не спал около двух суток, в том числе 13 часов он прождал заседания в Бабушкинском суде. Некоторые задержанные сообщили, что еду в автозаки им передавали волонтёры.
Глава Совета по правам человека Максим Фадеев подтвердил, что задержанные находились всю ночь в автозаке. В МВД заявили о начале проверки, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что видел публикации СМИ о проблемах задержанных в автозаках и их нужно проверить.
«Сахарово» рассчитано на 150 человек, но сейчас в приёмнике находятся около 340 человек, пишут «Открытые медиа» и член столичного ОНК Марина Литвинович. В ближайшее время в спецприёмник могут поместить около 800 человек, отметил политик Дмитрий Гудков.
Коллапс с автозаками случился и в Петербурге — люди сидели у спецприёмника на Захарьевской улице больше восьми часов. «В автозаке то холодно — если мотор выключают, то невозможно дышать из-за выхлопных газов. Задержанным не дают еды и воды», — рассказали задержанные «ОВД-Инфо». Полицейские сообщили им, что из-за недостатка мест могут помещать их в камеры с арестованными по уголовным делам.
В отделениях часто не выдают еду и воду — помогают волонтёры
Из-за большого количества задержанных 23 и 31 января отделения в Москве и Петербурге не справлялись с оформлением прибывающих, поэтому людям приходилось ночевать в ожидании составления протокола. Спальных мест не хватало, поэтому большинство располагались на стульях и отдыхали по очереди. Редактора «ВДудя» Даниила Туровского 26 часов продержали в отделении, где, по его словам, не было еды, а спать приходилось по двое на деревянных лавках без матрасов.
В восьмом отделе полиции Петербурга на семерых людей был один матрас, одна подушка и два одеяла, рассказала «Бумаге» задержанная. В шестом отделении полиции задержанных принуждали сдавать отпечатки пальцев, хотя по закону этого делать не нужно. Адвокат Мария Эйсмонт отметила, что в некоторых отделениях задержанным угрожали сломать руки и пальцы при отказе от дактилоскопии.
Одна из самых распространённых жалоб задержанных в полицейских отделениях — отказ от предоставления воды и еды. Участники акций сообщали, что в душных отделениях им выдавали только горячую воду, которой невозможно охладиться и утолить жажду. Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Марина Литвинович и журналист Иван Голунов организовали сбор средств и закупку бутилированной воды для задержанных «Сахарова», которой должно хватить на ближайшие дни.
Помогают участникам акций правозащитные организации, сотрудники которых из-за большого объёма работ, по их словам, «не спят сутками». В телеграм-каналах «Передачи. Москва» и «Передачи. Санкт-Петербург» знакомые задержанных и волонтёры организовывают доставку продуктов и воды. Запросов на помощь так много, что специалисты не справляются с нагрузкой.
Не всегда волонтёрам удаётся отдать передачи в отделения и спецприёмники. Например, в «Сахарово» принимали по одному человеку в полчаса — многие не успевают отдать продукты своим родственникам. В некоторые отделения передачи не принимают совсем, сообщила Литвинович. В Самаре отказ от приёма продуктов объяснили коронавирусными ограничениями, а людей в очереди опрашивает полиция и угрожает задержаниями, пишет «ОВД-Инфо».
Московские ОВД не справились с большим потоком задержанных на акциях, так как система не была готова, отметила Литвинова.
Правозащитные организации перегружены, а адвокатов не пускают к задержанным
Главным источником поддержки задержанных на митингах стали правозащитные организации «ОВД-Инфо», «Апология протеста» и «Открытка». У проектов есть телеграм-боты и операторы, оказывающие юридическую помощь. Такие проекты в основном существуют на пожертвования.
Массовые задержания спровоцировали и проблемы с работой таких организаций: в дни акций им приходится практически сутками обрабатывать запросы.
Адвокаты правозащитных организаций выезжают в отделения полиции и в суды сразу для группы задержанных, так как на каждого их не хватает. «ОВД-Инфо» сообщило, что в «Сахарова» и в одном из судов неизвестные люди представлялись адвокатами организации и призывали задержанных признать вину. Имена адвокатов и списки отделений и судов, в которые они выехали, организации размещают в своих телеграм-каналах.
Редактор «Открытых медиа» отметил, что юристы-правозащитники в Москве «почти закончились», а остальные «просят здоровую предоплату, пользуясь высоким спросом, либо вообще не хотят браться за административные дела задержанных».
Юристов организаций иногда отказываются пускать к задержанным в отделения и суды. К примеру, адвоката «ОВД-Инфо» не пускали к задержанным московского ОВД «Филёвский парк», ссылаясь на личное поручение начальника отдела. В нескольких отделениях Москвы и Петербурга вводили план «Крепость», при котором в отделение никого не впускают и не выпускают. Из-за введённого плана адвоката не допустили к задержанному на 15 суток корреспонденту «Открытых медиа» Дмитрию Никитину.
«Почему полицейские отказываются пускать в отделы полиции правозащитных адвокатов? Чтобы им никто не мешал избивать задержанных и нарушать их права», — заявили в «ОВД-Инфо». Правозащитники действительно получили жалобы от заключённых на избиения, угрозы и даже пытки.
К примеру, в московском ОВД «Донской» угрожали «переломать всё» за отказ фотографироваться и сдавать отпечатки пальцев, рассказали задержанные. Участника акции Андрея Румянцева ударили в солнечное сплетение, а другого человека толкнули в стену, когда они отказались разблокировать телефоны сотрудникам Центра «Э» (по противодействию экстремизму).
К задержанному волонтёру штаба Любови Соболь Алёне Китаёвой по той же причине применили удушение. Женщина рассказала, что полицейский ударил её ногой по ноге, затем надел на голову пакет: «При этом он не то чтобы душил, а, скажем так, тряс мне голову. В конце он толкнул так, что я упала со стула. Он сказал: „Так, садись быстро, сейчас будем электрошокер применять. Электрошокер вообще не оставляет никаких следов“». По словам женщины, сотрудник угрожал ей уголовным делом из-за ссадины на его лице: «Я сейчас скажу, что ты меня поцарапала».
Сестру Китаёвой, по её словам, толкнули в лицо, заламывали руки и «пытались выломать пальцы» за отказ фотографироваться. Дениса Миськова били по голове и ногам за то, что он «задавал много вопросов», пишет «ОВД-Инфо».
Но даже присутствие адвоката в отделении и суде не гарантирует положительный исход. Из-за большого количества задержанных процессы занимают около трёх минут, рассказала «Настоящему времени» Литвинович. «[В Останкинском суде процесс] занимал от силы три минуты, из которых одну минуту занимало время распечатки документов. Людей судили очень быстро, пачками, одинаковыми решениями их отправляли под арест. Фактически 80-90% тех, кто вчера был в судах, были арестованы».
Отделы строились и планировались под редких хулиганов и пьяных, а не под десятки молодых людей с высшим образованием. Вот и не справляются.
Но в ближайший год адаптируются под новый контингент
Жуткий супер_стар
Звучит как нацпроект. Это было в указах?
Идеальный
ИМХО, конечно же. Но ничего хорошего от этой страны я уже не жду
Зря, очень зря. Светлая Россия прекрасного будущего уже не за горами ведь.
Если каждый день люди будут выходить и их будут задерживать, то у этих не останется места.
Но ведь есть опыт братской страны, когда задержанных размещали в спортзалах.
Умный корабль
Есть и опыт не совсем братской Чили, когда задержанных размещали на стадионе
и не только размещали ...
Идеальный парфюмер
дудосим диктатора
выше уже написали, что они выстоят
демократия не за один день строится
Пятилетка за 4 года
я выполню пятилетку за 3 года
Вот кстати, хоть какая-то стратегия - переполненная система виснет и все. Но за это тоже не зацепятся.
Прошлый раз систему чуть не парализовало то, что выходили в разных частях города и полиция просто не успевала и менты проклинали все на свете. Но потом Навальный опять всех собрал в одном месте и всех красиво упаковали.
Торговый парфюмер
Были митинги в 19 году, когда объявляли, что выйдут в одном месте, а выходили в другом. В итоге вся полиция нифига не могла купировать ситуацию по городу, а в пабликах полицейских чуть ли не были готовы увольняться из-за переработок. У меня сейчас нет ссылок. Но я это хорошо запомнил.