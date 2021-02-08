Например, о поддержке Навального иностранными дипломатами, его «нацизме» и роскошной жизни во время пребывания в Германии.

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Скриншот из программы «Вести недели»

Вечером 7 февраля на телеканале «Россия 1» вышла программа «Вести недели» с ведущим Дмитрием Киселёвым. Её хронометраж (с рекламой) — 2 часа 23 минуты. Час из этого времени посвятили нескольким сюжетам про Алексея Навального. TJ посмотрел их и рассказывает, о чём там шла речь.

Начало блока про Навального — 33:03

Оглавление:

О поддержке иностранцев

В начале сюжета о замене Навальному условного срока на реальный говорится о том, что на слушание приехали иностранные дипломаты, чтобы «поддержать своего». Это назвали «явным скоординированным демаршем» и «вмешательством во внутренние дела» России.

«Но кавалькада дипломатов — это ещё цветочки. Новый президент США Джо Байден потребовал „срочно освободить“ Навального. Послушайте, Россия вообще требует задержанных или осужденных американцев „срочно освободить“? Нонсенс какой-то», — удивился Киселёв. Ведущий также упомянул о поддержке оппозиционера Эммануэлем Макроном, Ангелой Меркель и Борисом Джонсоном.

В материале говорится и о главе европейской дипломатии Жозепе Борреле, который также призывал к освобождению Навального. Отмечается, что Сергей Лавров «преподал европейскому гостю настоящий мастер-класс». Далее приводят слова главы МИДа, в котором он вновь заявляет, что «ни российские, ни немецкие гражданские врачи не нашли того, что, как говорят, было направлено в его [Навального] организм. Обнаружили это только немецкие военные врачи». По мнению Лаврова, «это о многом говорит».

По сути, Запад Навального и кинул. Его забросили в Россию, явно зная, что отправляют в тюрьму. Если совсем просто, то с ним обошлись, как с резиновым изделием номер два, — использовали и за ненадобностью брезгливо швырнули. Дмитрий Киселёв

О том, что Навальный «ломает жизни»

По словам Киселёва, сам Навальный пользуется людьми. «Обманывая, он толкает молодёжь на бессмысленное нарушение закона, а потом отказывается нести за это ответственность. То, что он многим тысячам тем самым портит жизнь, ему всё равно. И за что? За банальное враньё в интересах Запада, не России», — заявил ведущий.

Скриншот из программы «Вести недели»

В пример он приводит слова Навального, которые тот полгода назад говорил про российскую вакцину от Covid-19. «Путинское враньё о том, что российские учёные изобрели, зарегистрировали, протестировали и готовы массово применять вакцину — оно настолько очевидно, что ничего, кроме хохота, не вызывает», — сказал тогда Навальный (в тот момент в эффективности первой вакцины сомневался не только он).

Киселёв также вспомнил «парня-программиста, который ни с того ни с сего напал на полицейского в Питере» и заявил, что теперь у него не будет ничего хорошего, только сломанная жизнь.

О слушании по замене срока и «малочисленных» протестах после

Материал Ярослава Красиенко снова начинается с сообщения о том, что 2 февраля в суд приехали иностранные дипломаты (о них потом говорят ещё несколько раз). В сюжете также вспомнили, что Навальный ранее был осуждён условно по делу «Кировлеса» и привели слова прокурора о том, что к нему «проявили снисхождение». Там также рассказали, что Навальный намеренно пропускал регистрацию в ФСИН более 60 раз, причём большинство нарушений «зафиксировали задолго до того, как он отправился на лечение в Германию».

Но даже когда все медицинские процедуры в берлинской клинике «Шарите» официально закончились, блогер не стал выполнять свои обязательства, а ездил по Германии, раздавал интервью, публиковал фотографии со своих прогулок и ужинов. из сюжета «России 1»

В сюжете подчеркнули, что Навальный — не единственный, кому заменили условное наказание на реальное. По словам Красиенко, только в 2020 году эту меру применили к более чем 11 тысячам осуждённых. Он также подчеркнул, что Навальный «пытался превратить суд в шоу».

В сюжете подчеркнули, что «сторонников блогера», которые после заседания вышли на центральные улицы Москвы, «собралось немного, поэтому проиллюстрировать тезис о массовой поддержке заключённого многочисленным иностранным СМИ оказалось нечем». «Покричали, побегали и разошлись», — заключил Красиенко. В пример он также привёл «опасных» протестующих, которые распыляли газовый баллончик в сторону силовиков, бросали файеры, угрожали им. Кроме того, в сюжете рассказали о нескольких иностранных дипломатах, которые побывали на митингах и которых потом выслали из России.

Об оскорблении ветерана и «нацизме» Навального

Говоря о втором за неделю судебном разбирательстве с участием Навального, Киселёв заявил, что в Германии его «возили в правительственном кортеже и искусственно создали у нашего персонажа впечатление собственной значимости и даже исключительности».

Он вот ещё раз оскорбил ветерана Великой Отечественной, назвав уже его «куклой». В стране, где 9 Мая — главный праздник, такое не прощают. И кукла уже в глазах людей — это сам Навальный. В западных руках.

Ведущий сказал, что «Навальный и его навальнята, оскорбляя ветеранов и саму память о Великой Отечественной войне и Победе, [...] по факту готовы стереть культурный код россиян, „зачистив“ нашу память».

В сюжете о заседании его автор Андрей Медведев сказал, что «с Навального в этот день будто слезла маска, и начался сеанс саморазоблачения». Там сообщили, что весь процесс подсудимый «бесконечно хамил, перебивал судью, нарушал порядок, кричал, высмеял показания ветерана, глумился над ним и оскорблял его внука».

Скриншот из программы «Вести недели»

В сюжете вспомнили «неприглядный факт из биографии Навального» — то, что он пил «шуточный „первый тост за Холокост“». Потом там заявили, что Навальный «начинал именно как националист», «оппонентов не той национальности легко называл „черножопыми“, ходил на „Русские марши“, а евреев именовал „жидами“».

Позже, видимо, кураторы объяснили ему, что надо сбавить обороты, иначе можно потерять сторонников. И тогда Навальный стал действовать иначе. Впрочем, вполне типично для отечественного либерала. Он стал бороться с памятью о войне – десакрализировать её. [...] Обсмеять войну, Победу, жертвы и героизм – это вообще стало его стилем. из сюжета «России 1»

В пример также привели твит Навального в котором он «гнусно посмеялся над памятью советских людей, уничтоженных зондеркомандами СС». В сюжете рассказали об истории, в которой «малолетние подонки, сторонники Навального, гнусно глумятся над стариком, видимо, родственником, который их критикует. Дедушка, будучи ребёнком, пережил войну, голод, разруху».

В материале упомянули и слова Григория Явлинского, который является «традиционным противником власти и критиком Путина». Ранее основатель партии «Яблоко» раскритиковал Навального и его сторонников, за что его подвергли остракизму в сети.

В финале сюжета отмечается, что «за все годы публичной деятельности про День Победы Навальный никогда ничего не писал и не говорил». «Плевать ему на Победу и народ, плевать на ветеранов. Это же „совки“, „ватники“, „путинисты“, то есть не люди», — заключил Андрей Медведев.

О Сергее Колесникове, который первым рассказал о «дворце Путина»

Сергей Колесников фигурировал в расследовании ФБК о «дворце Путина». Он был вовлечён в строительство комплекса и рассказал об этом ещё в 2010 году. Киселёв рассказал, что Колесников — российский бизнесмен из 90-х, который «катит на президента, обвиняя его чёрт знает в чём». Ведущий назвал предпринимателя «алчным, жадным и скандальным человеком», обманувшим своих партнёров. Киселёв также заявил, что Колесников «встал на путь прямого предательства, забежал в американское посольство и сдался с потрохами спецслужбам США».

Скриншот из программы «Вести недели»

По данным «России 1», американская разведка стала использовать Колесникова и после присоединения Крыма его устами Путина обвинили в том, что он является конечным бенефициаром «некоей офшорной компании, которая, используя коррупционные схемы, набивает карманы», а деньги тратит в том числе на строительство дворца. После этого генпрокуратура Швейцарии начала проверку, но «не располагая доказательствами своих обвинений, Колесников ясно ощутил перспективу присесть» и отказался от обвинений, сказал Киселёв.

Зато сейчас американцы вынимают на свет божий этот зашквар и озвучивают его голосом Навального под мультик о несуществующих интерьерах «дворца». Настоящая информационная спецоперация. Агент Навальный выспренно читает написанный для него текст. Агент Колесников на бис выступает с обвинениями, который сам же и опроверг ещё в 2015 году. Дмитрий Киселёв

О «роскошной» жизни Навального в Германии и съёмках фильма о «дворце»

Анастасия Попова сняла репортаж в Германии и рассказала, что здание немецкой студии, где создавали фильм про «дворец» «новое, его открыли буквально недавно [...], но первый заказ пришёл очень быстро». По словам Поповой, заявку прислали из Лос-Анджелеса, а «составлена она была профессионально». Об этом владельцы студии якобы рассказали местным СМИ, самим сотрудникам «России 1» с ними поговорит не удалось.

В сюжете описывается здание и территория студии, а также говорится, что Навальный для работы над фильмом нанял 20 человек. «Себя он записывал там, где раньше был ресторан, а теперь принимают посетителей. Барная стойка по-прежнему работает. Пациент, едва отправившийся от боевого химического яда, вместе с владельцем по вечерам пил тут шнапс и местный джин», — говорится в материале.

Maria Pevchikh @pevchikh Отдельное безумие- это "расследование" про студию, где мы снимали "Дворец". За гос счет съемочная группа ВГТРК выехала на место, караулит сотрудников, рассказывают в федеральном эфире биографию владельцев. И все это просто про помещение, которое мы нашли в интернете и арендовали. https://t.co/i1vwSBDdw9

Попова также показала дом, который снимал Навальный «в самом престижном районе Фрайбурга».

Лестница ведёт вниз на первый этаж здания. Внизу около 100 квадратных метров, просторная гостиная, два дивана, телевизор, на столе — свежие фрукты. Владелец дома (родом из польского Гданьска) показывает фотографию со знаменитым постояльцем. Первый этаж — это две роскошные спальни с террасой, где по вечерам, если погода хорошая, виден закат на фоне города. Есть своя кухня с кофемашиной, набором голландского чая и подарочной бутылкой местного вина, и конечно же, ни одна вилла не может обойтись без своей комнаты грязи. из сюжета «России 1»

В сюжете также проинспектировали унитаз, туалетный ёршик и джакузи, которые есть в доме. Отмечается, что там также расположен 50-метровый бассейн. Далее описываются другие комнаты и интерьеры виллы. Попова подсчитала, что Навальный потратил на проживание больше 30 тысяч евро (530 евро в сутки).

О «фальшивом фильме», которым занимались спецслужбы США, Великобритании и Германии

Киселёв заявил, что «фальшивым фильмом про фальшивый дворец» скрупулёзно занимались спецслужбы трёх натовских стран — США, Великобритании и Германии. По его словам, целью этого фильма было «нанести ущерб лично президенту Путину как лидеру страны, а в итоге и самой России».

Скриншот из программы «Вести недели»

Ведущий утверждает, что Госдеп США через Национальный фонд поддержки демократии выдал британской группе Bellingcat (которая расследовала отравление Навального) полмиллиона долларов. Группа, по словам Киселёва, «тесно связана с британской разведкой МИ-6». Далее он указал, что формальным заказчиком фильма выступила подставная компания из Лос-Анджелеса, а работала над ним команда из двух десятков человек, связанных со спецслужбами Германии.

Работали специалисты, знакомые с проверенными американскими киноприёмами и устойчивыми типажами. Есть типаж супергероя, прекрасного принца, а есть типаж негодяя. И его надо строить по закону американского кино. Он должен выйти с низов, обезуметь от денег, власти, приобрести в этом смысл жизни, а потом потерпеть крах. [...] Ровно такой образ враждебная нам пропаганда наивно лепит из Путина, достраивая то, чего нет и в помине не было.

Киселёв так же упоминает интервью «Медузы» с Ланфранко Чирилло, который какое-то время был архитектором объекта в Геленджике. По словам ведущего, «даже он отметил, что в фильме много „ерунды и изобретений“ типа шеста для стриптиза».