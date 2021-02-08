«Россия 1» посвятила сюжетам про Навального час эфира. Вот о чём там рассказывали Статьи редакции
Например, о поддержке Навального иностранными дипломатами, его «нацизме» и роскошной жизни во время пребывания в Германии.
Вечером 7 февраля на телеканале «Россия 1» вышла программа «Вести недели» с ведущим Дмитрием Киселёвым. Её хронометраж (с рекламой) — 2 часа 23 минуты. Час из этого времени посвятили нескольким сюжетам про Алексея Навального. TJ посмотрел их и рассказывает, о чём там шла речь.
Оглавление:
- О поддержке иностранцев;
- О том, что Навальный «ломает жизни»;
- О слушании по замене срока и «малочисленных» протестах после;
- Об оскорблении ветерана и «нацизме» Навального;
- О Сергее Колесникове, который первым рассказал о «дворце Путина»;
- О «роскошной» жизни Навального в Германии и съёмках фильма о «дворце»;
- О «фальшивом фильме», которым занимались спецслужбы США, Великобритании и Германии.
О поддержке иностранцев
В начале сюжета о замене Навальному условного срока на реальный говорится о том, что на слушание приехали иностранные дипломаты, чтобы «поддержать своего». Это назвали «явным скоординированным демаршем» и «вмешательством во внутренние дела» России.
«Но кавалькада дипломатов — это ещё цветочки. Новый президент США Джо Байден потребовал „срочно освободить“ Навального. Послушайте, Россия вообще требует задержанных или осужденных американцев „срочно освободить“? Нонсенс какой-то», — удивился Киселёв. Ведущий также упомянул о поддержке оппозиционера Эммануэлем Макроном, Ангелой Меркель и Борисом Джонсоном.
В материале говорится и о главе европейской дипломатии Жозепе Борреле, который также призывал к освобождению Навального. Отмечается, что Сергей Лавров «преподал европейскому гостю настоящий мастер-класс». Далее приводят слова главы МИДа, в котором он вновь заявляет, что «ни российские, ни немецкие гражданские врачи не нашли того, что, как говорят, было направлено в его [Навального] организм. Обнаружили это только немецкие военные врачи». По мнению Лаврова, «это о многом говорит».
О том, что Навальный «ломает жизни»
По словам Киселёва, сам Навальный пользуется людьми. «Обманывая, он толкает молодёжь на бессмысленное нарушение закона, а потом отказывается нести за это ответственность. То, что он многим тысячам тем самым портит жизнь, ему всё равно. И за что? За банальное враньё в интересах Запада, не России», — заявил ведущий.
В пример он приводит слова Навального, которые тот полгода назад говорил про российскую вакцину от Covid-19. «Путинское враньё о том, что российские учёные изобрели, зарегистрировали, протестировали и готовы массово применять вакцину — оно настолько очевидно, что ничего, кроме хохота, не вызывает», — сказал тогда Навальный (в тот момент в эффективности первой вакцины сомневался не только он).
Киселёв также вспомнил «парня-программиста, который ни с того ни с сего напал на полицейского в Питере» и заявил, что теперь у него не будет ничего хорошего, только сломанная жизнь.
О слушании по замене срока и «малочисленных» протестах после
Материал Ярослава Красиенко снова начинается с сообщения о том, что 2 февраля в суд приехали иностранные дипломаты (о них потом говорят ещё несколько раз). В сюжете также вспомнили, что Навальный ранее был осуждён условно по делу «Кировлеса» и привели слова прокурора о том, что к нему «проявили снисхождение». Там также рассказали, что Навальный намеренно пропускал регистрацию в ФСИН более 60 раз, причём большинство нарушений «зафиксировали задолго до того, как он отправился на лечение в Германию».
В сюжете подчеркнули, что Навальный — не единственный, кому заменили условное наказание на реальное. По словам Красиенко, только в 2020 году эту меру применили к более чем 11 тысячам осуждённых. Он также подчеркнул, что Навальный «пытался превратить суд в шоу».
В сюжете подчеркнули, что «сторонников блогера», которые после заседания вышли на центральные улицы Москвы, «собралось немного, поэтому проиллюстрировать тезис о массовой поддержке заключённого многочисленным иностранным СМИ оказалось нечем». «Покричали, побегали и разошлись», — заключил Красиенко. В пример он также привёл «опасных» протестующих, которые распыляли газовый баллончик в сторону силовиков, бросали файеры, угрожали им. Кроме того, в сюжете рассказали о нескольких иностранных дипломатах, которые побывали на митингах и которых потом выслали из России.
Об оскорблении ветерана и «нацизме» Навального
Говоря о втором за неделю судебном разбирательстве с участием Навального, Киселёв заявил, что в Германии его «возили в правительственном кортеже и искусственно создали у нашего персонажа впечатление собственной значимости и даже исключительности».
Ведущий сказал, что «Навальный и его навальнята, оскорбляя ветеранов и саму память о Великой Отечественной войне и Победе, [...] по факту готовы стереть культурный код россиян, „зачистив“ нашу память».
В сюжете о заседании его автор Андрей Медведев сказал, что «с Навального в этот день будто слезла маска, и начался сеанс саморазоблачения». Там сообщили, что весь процесс подсудимый «бесконечно хамил, перебивал судью, нарушал порядок, кричал, высмеял показания ветерана, глумился над ним и оскорблял его внука».
В сюжете вспомнили «неприглядный факт из биографии Навального» — то, что он пил «шуточный „первый тост за Холокост“». Потом там заявили, что Навальный «начинал именно как националист», «оппонентов не той национальности легко называл „черножопыми“, ходил на „Русские марши“, а евреев именовал „жидами“».
В пример также привели твит Навального в котором он «гнусно посмеялся над памятью советских людей, уничтоженных зондеркомандами СС». В сюжете рассказали об истории, в которой «малолетние подонки, сторонники Навального, гнусно глумятся над стариком, видимо, родственником, который их критикует. Дедушка, будучи ребёнком, пережил войну, голод, разруху».
В материале упомянули и слова Григория Явлинского, который является «традиционным противником власти и критиком Путина». Ранее основатель партии «Яблоко» раскритиковал Навального и его сторонников, за что его подвергли остракизму в сети.
В финале сюжета отмечается, что «за все годы публичной деятельности про День Победы Навальный никогда ничего не писал и не говорил». «Плевать ему на Победу и народ, плевать на ветеранов. Это же „совки“, „ватники“, „путинисты“, то есть не люди», — заключил Андрей Медведев.
О Сергее Колесникове, который первым рассказал о «дворце Путина»
Сергей Колесников фигурировал в расследовании ФБК о «дворце Путина». Он был вовлечён в строительство комплекса и рассказал об этом ещё в 2010 году. Киселёв рассказал, что Колесников — российский бизнесмен из 90-х, который «катит на президента, обвиняя его чёрт знает в чём». Ведущий назвал предпринимателя «алчным, жадным и скандальным человеком», обманувшим своих партнёров. Киселёв также заявил, что Колесников «встал на путь прямого предательства, забежал в американское посольство и сдался с потрохами спецслужбам США».
По данным «России 1», американская разведка стала использовать Колесникова и после присоединения Крыма его устами Путина обвинили в том, что он является конечным бенефициаром «некоей офшорной компании, которая, используя коррупционные схемы, набивает карманы», а деньги тратит в том числе на строительство дворца. После этого генпрокуратура Швейцарии начала проверку, но «не располагая доказательствами своих обвинений, Колесников ясно ощутил перспективу присесть» и отказался от обвинений, сказал Киселёв.
О «роскошной» жизни Навального в Германии и съёмках фильма о «дворце»
Анастасия Попова сняла репортаж в Германии и рассказала, что здание немецкой студии, где создавали фильм про «дворец» «новое, его открыли буквально недавно [...], но первый заказ пришёл очень быстро». По словам Поповой, заявку прислали из Лос-Анджелеса, а «составлена она была профессионально». Об этом владельцы студии якобы рассказали местным СМИ, самим сотрудникам «России 1» с ними поговорит не удалось.
В сюжете описывается здание и территория студии, а также говорится, что Навальный для работы над фильмом нанял 20 человек. «Себя он записывал там, где раньше был ресторан, а теперь принимают посетителей. Барная стойка по-прежнему работает. Пациент, едва отправившийся от боевого химического яда, вместе с владельцем по вечерам пил тут шнапс и местный джин», — говорится в материале.
Попова также показала дом, который снимал Навальный «в самом престижном районе Фрайбурга».
В сюжете также проинспектировали унитаз, туалетный ёршик и джакузи, которые есть в доме. Отмечается, что там также расположен 50-метровый бассейн. Далее описываются другие комнаты и интерьеры виллы. Попова подсчитала, что Навальный потратил на проживание больше 30 тысяч евро (530 евро в сутки).
О «фальшивом фильме», которым занимались спецслужбы США, Великобритании и Германии
Киселёв заявил, что «фальшивым фильмом про фальшивый дворец» скрупулёзно занимались спецслужбы трёх натовских стран — США, Великобритании и Германии. По его словам, целью этого фильма было «нанести ущерб лично президенту Путину как лидеру страны, а в итоге и самой России».
Ведущий утверждает, что Госдеп США через Национальный фонд поддержки демократии выдал британской группе Bellingcat (которая расследовала отравление Навального) полмиллиона долларов. Группа, по словам Киселёва, «тесно связана с британской разведкой МИ-6». Далее он указал, что формальным заказчиком фильма выступила подставная компания из Лос-Анджелеса, а работала над ним команда из двух десятков человек, связанных со спецслужбами Германии.
Киселёв так же упоминает интервью «Медузы» с Ланфранко Чирилло, который какое-то время был архитектором объекта в Геленджике. По словам ведущего, «даже он отметил, что в фильме много „ерунды и изобретений“ типа шеста для стриптиза».
В заключение Киселёв отметил, что «работа над фальшивкой завершилась к 13 января. Именно в этот день Навальный объявил, что летит в Россию с изготовленной „бомбой“».
Недавний танк88
спасибо, что сделала это грязное дело за нас, родина тебя не забудет
Оказавшись перед пропагандистом, что вы ему скажете?
Я уже давно думаю, какого фига 9 мая главный праздник, день космонавтики лучше во всех смыслах. Прорыв, стремление ввысь, есть элемент подвига. Почему это не может быть нашим "культурным кодом" и "национальной идеей"?
Внимательный кран
У нас нечем гордиться в настоящем, приходится гордиться только прошлым. Сам обожаю космос и хотел бы, чтобы человечество стремилось к ебаным звездам, а не в ебаный радиоактивный пепел из-за постоянных срачей между странами и холодными войнами.
Ну так почему бы не гордиться в прошлом первым человеком в космосе?
Удивительно, что они целый час уделили какому-то неизвестному блогеру, берлинскому пациенту и тд. Как говорится, я три дня гналась за вами, чтобы сказать, как вы мне безразличны.
Есть типаж супергероя, прекрасного принца, а есть типаж негодяя. И его надо строить по закону американского кино. Он должен выйти с низов, обезуметь от денег, власти, приобрести в этом смысл жизни, а потом потерпеть крах.
Мммммммммммммммммм
Напомните, откуда там вова вышел?
даже "спасибо за наводку" нет
Знатоки, накидайте историй, что делали с такими "ведущими" в других странах, после смены режима. Интересно передовые практики изучить.
В большинстве случаев - нихрена не делали.
Международному суду больше нравится рассматривать дела про приблежённых *главного злодея*, а не смотреть как 2 часа удерживают свой электорат.
Если конечно они доживут до судебных заседаний)) Но это уже прерогатива воставшего населения(которое до сих верит в мирный протест)
там вроде всего одного за пропаганду казнили за весь процесс
Да, Лени Рифеншталь вообще до глубокой старости дожила.
Но Киселёв ближе к Штрейхеру, ящетаю.
В то же время сам Гитлер, рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер и лидер трудового фронта Германии Роберт Лей поощряли издание, считая, что примитивизм и площадной стиль «Штурмовика» делает нацистские идеи более доступными для людей с улицы.
Смешной колос
есть весьма рофельная история, как один чел стал голосом немецкой пропаганды на территории Великобритании во время войны, причем многие его слушали ибо юморил в передачах саркастишно
и на том и погорел - его поймали на территории германии британские солдаты, узнав его по голосу
P.S. А в итоге повесили.
P.P.S. Судили как за измену, но по беспределу (у него было сначала гражданство США, потом Германии, но там была мутная история с британским подданством, и эту историю приплели чтобы обосновать обвинение)
они понимают, что маркируя его нацистом, они ему только голосов добавляют?
Внимательный кран
Эту фразу можно найти под каждым постом о сюжете с ТВ. Ну как, сколько он там голосов набрал за 10 лет?
он только в одних выборах участвовал (наверное еще в кс оппозиции, но это не считается), поэтому откуда нам знать
Правый инструмент
Ростет потиху, учитывая тотальный недопуск в сми - успешно
Дождались покуда Навальный окажется за решеткой вместе с большей частью своей команды, и теперь наносят массированный удар из всех орудий. И ответить им некому.
Впрочем, это было легко предвидеть. Но есть ли у оппозиции план Б, или все упования связаны с Байденом и Европой - что им хватит жёсткости предпринять меры, которые доведут бакс рублей этак до 150?
часть команды за границей и есть дождь где высказаться и fakenews
Блин, посмотрел выпуск... пизда, работает! Все-таки не зря он бабосы получает. Всё так составлено... ух..
Как же хорошо, что есть интернет
В стране, где 9 Мая — главный праздник
Мое глубочайшее уважение ветераном ВОВ и жертвам тех лет, но это ж как надо сову на глобус натягивать...
То, что заявка на съемку фильма, пришла из США - любопытный факт.
Северный фонарь
Не из США, а с Нибиру.
Anfang Dezember habe man eine Anfrage aus den USA erhalten, ob man denn Produktionskapazitäten freihabe (в начале декабря они получили запрос из США, нет ли у них свободных производственных мощностей) Сами владельцы немецкой студии немецкой же газете рассказали.
https://www.schwarzwaelder-bote.de/inhalt.nawalny-vs-putin-palast-video-in-blackforest-studios-produziert.10cb22e2-daa7-4fbe-b824-2f35d456fe32.html