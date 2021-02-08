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Сергей Звезда

Лавров сказал, что Навальный не мог посмотреть «дело Путина» в архиве Штази без немецких спецслужб. Вообще-то мог Статьи редакции

Вы тоже можете посмотреть этот архив, только после ожидания и платы за услугу.

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1307 просмотров
Навальный с удостоверением Путина времён ГДР Кадр из расследования ФБК

8 февраля глава МИД России Сергей Лавров ответил на вопросы об отравлении Алексея Навального и расследовании Фонда борьбы с коррупцией о «дворце Путина».

Лавров повторил позицию российских властей в том числе о том, что Россия не причастна к возможному отравлению и что Германия отказывалась предоставлять медицинские документы и в процессе меняла аргументы. Но среди тезисов, кажется, появился и новый — он касается части расследования ФБК о службе Путина в ГДР.

Навальный для расследования посетил немецкий архив, после чего рассказал историю службы Путина в Дрездене, а также опубликовал его старые снимки и пропуск в здание Штази. «Всеми этими фотографиями может полюбоваться кто угодно, посетив городской архив Штази в Дрездене», — отметил политик.

Лавров утверждает, что Навальный не мог получить доступ к этим материалам без санкции немецких властей, а точнее — их спецслужб.

В этом фильме А.А.Навальный посещает здание бывшей резидентуры советской разведки в Дрездене и вместе с какими-то немецкими коллегами демонстрирует зрителям материалы из папки, которую он презентует как «личное дело Путина».
Ясно, что попасть в это здание и тем более получить доступ к неким архивам невозможно без сотрудничества с официальными властями ФРГ – скорее всего с их спецслужбами. Одно это говорит достаточно о подоплёке всей этой истории и о той роли, которую играл и играет Запад на всём протяжении ее раскрутки в международном медийном пространстве.

Сергей Лавров
глава МИД РФ

Но если зайти на официальный сайт немецких архивов, то можно увидеть, что доступ к документам открыт: как для обычных граждан, так и для СМИ или других организаций. Каждому желающему нужно заранее заполнить определённую форму и оплатить услугу. Их множество, самая дорогая — в 77 евро. Если ваши прилагаемые к заявке документы на иностранном языке, то их нужно перевести на немецкий — то есть иностранцам доступ тоже открыт. Судя по инструкции, максимальный срок ожидания составляет шесть месяцев.

Впрочем, глава МИД отметил, что обратился за разъяснением к немецким коллегам. Те ответилии, что среди данных, к которым получил доступ Навальный, ничего секретного не было.

Но конкретный вопрос, на который мы хотели бы получить ответ, заключается в следующем: если в Германии так пекутся о праве А.А.Навального распоряжаться своими персональными данными, то каким образом досье из немецких архивов, касающееся, как утверждают авторы фильма, В.В.Путина, могло быть передано для публичной презентации без его согласия?

Мы обратились за разъяснениями на сей счет к МИД ФРГ, откуда нам через несколько дней сообщили, что допуск А.А.Навального к упомянутым архивным материалам был согласован соответствующим германским ведомством, а в самих переданных ему материалах «не было ничего секретного». Комментарии излишни.

Сергей Лавров
глава МИД РФ

Навальный — не первый, кто публично показал удостоверение Путина, действовавшее с 1985 по 1989 годы. До этого СМИ уже получали доступ к этому архиву.

#навальный #мид #дворецпутина

25 25 комментариев
27
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25 комментариев
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Коммунальный огонь

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Да Лавров это тот же Песков, только для внешнего потребления 

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Вячеслав Парамонов

Коммунальный
5

«Дебилы блять.»
«Козлы нахуй.»

Одна вера, один народ.

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Руслан Турченко

Коммунальный
0

Не сметь оскорблять Громыко на минималках!)) Ты играешь на руку деструктивным силам, силам Варпа! Спиздеть, перекрутить, извратить, чуть-чуть нюхнуть.. это дипломатия, это правила игры!

Ответить

Папуша

12

Подождите-ка, то есть, Лавров ВРЁТ?

Ответить

FOX

Папуша
2

просто уверен, что во всем мире, как в России - все засекречено 

Ответить

Папуша

FOX
0

Сомневаюсь. Просто этому человеку платят за враньё, МИД для этого и существует.

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van der Pusch

4

Когда они уже скажут, что Навальный подстроил свое отравление, чтобы млиносердный Царь отпустил его в Германию, а тот мог встретиться со своими западными господами.

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Астралопетух

van
1

Уже сказали же. Причем этот же Лавров. Не очень понятно с чего вдруг он так суетится в этой теме. Может тоже дворец какой-то строит.

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Oldfag TV

van
0

Не подсказывай

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van der Pusch

Oldfag
1

проявляю инициативу чтобы мне 15 рублей дали

Ответить

FOX

3

пук-пук

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Северный фонарь

2

досье из немецких архивов, касающееся, как утверждают авторы фильма, В.В.Путина, могло быть передано для публичной презентации без его согласия?

Разрешено же только романтизировать и рассказывать каким он джедаем был в ГДР.

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Anton Gostev

1

То есть Лаврова не пускают к архивам без одобрения местных спецслужб? Может, он не знает, что так можно.

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пепси

Anton
1

Он маску не может нормально надеть, о чем речь?

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Disco Dinosaur

0

Тут радует одно- фильм посмотрели все в АП.

Пс заплатил бы 20к руб за то что бы посмотреть на реакцию лаврова, путина, пескова во время просмотра фильма

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Nick Rosenberg

Disco
1
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Nick Rosenberg

Nick
3
Ответить

Крепкий стоячок

0

Да это вы пидоры всё секретите про своих братишек чекистов

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Nick Rosenberg

0

Какая же тупая кляча. Решил не уступать захаровой на поприще тупости.

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GoodSanta

0

Навальный не мог

Вообще-то мог

НЕТ, НЕ МОГ!!!

Ответить

Сергей Звезда

GoodSanta
0

убедил

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AttentiveMilk

Сергей
0

Переубедил и уничтожил

Ответить

GoodSanta

Сергей
0

Пойду в МИД устраиваться

Ответить

Смешной колос

GoodSan…
0

нужно выиграть партию в нарды

а последняя стадия собеседования - многоходовочные подводные шестимерные шашки

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Крафтовый компот

0

Да это сказали амёбам перед телевизорам, а не думающим людям

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