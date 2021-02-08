Но конкретный вопрос, на который мы хотели бы получить ответ, заключается в следующем: если в Германии так пекутся о праве А.А.Навального распоряжаться своими персональными данными, то каким образом досье из немецких архивов, касающееся, как утверждают авторы фильма, В.В.Путина, могло быть передано для публичной презентации без его согласия?

Мы обратились за разъяснениями на сей счет к МИД ФРГ, откуда нам через несколько дней сообщили, что допуск А.А.Навального к упомянутым архивным материалам был согласован соответствующим германским ведомством, а в самих переданных ему материалах «не было ничего секретного». Комментарии излишни.