Лавров сказал, что Навальный не мог посмотреть «дело Путина» в архиве Штази без немецких спецслужб. Вообще-то мог Статьи редакции
Вы тоже можете посмотреть этот архив, только после ожидания и платы за услугу.
8 февраля глава МИД России Сергей Лавров ответил на вопросы об отравлении Алексея Навального и расследовании Фонда борьбы с коррупцией о «дворце Путина».
Лавров повторил позицию российских властей в том числе о том, что Россия не причастна к возможному отравлению и что Германия отказывалась предоставлять медицинские документы и в процессе меняла аргументы. Но среди тезисов, кажется, появился и новый — он касается части расследования ФБК о службе Путина в ГДР.
Лавров утверждает, что Навальный не мог получить доступ к этим материалам без санкции немецких властей, а точнее — их спецслужб.
Но если зайти на официальный сайт немецких архивов, то можно увидеть, что доступ к документам открыт: как для обычных граждан, так и для СМИ или других организаций. Каждому желающему нужно заранее заполнить определённую форму и оплатить услугу. Их множество, самая дорогая — в 77 евро. Если ваши прилагаемые к заявке документы на иностранном языке, то их нужно перевести на немецкий — то есть иностранцам доступ тоже открыт. Судя по инструкции, максимальный срок ожидания составляет шесть месяцев.
Впрочем, глава МИД отметил, что обратился за разъяснением к немецким коллегам. Те ответилии, что среди данных, к которым получил доступ Навальный, ничего секретного не было.
Навальный — не первый, кто публично показал удостоверение Путина, действовавшее с 1985 по 1989 годы. До этого СМИ уже получали доступ к этому архиву.
Не сметь оскорблять Громыко на минималках!)) Ты играешь на руку деструктивным силам, силам Варпа! Спиздеть, перекрутить, извратить, чуть-чуть нюхнуть.. это дипломатия, это правила игры!
Подождите-ка, то есть, Лавров ВРЁТ?
Когда они уже скажут, что Навальный подстроил свое отравление, чтобы млиносердный Царь отпустил его в Германию, а тот мог встретиться со своими западными господами.
Уже сказали же. Причем этот же Лавров. Не очень понятно с чего вдруг он так суетится в этой теме. Может тоже дворец какой-то строит.
То есть Лаврова не пускают к архивам без одобрения местных спецслужб? Может, он не знает, что так можно.
Тут радует одно- фильм посмотрели все в АП.
Пс заплатил бы 20к руб за то что бы посмотреть на реакцию лаврова, путина, пескова во время просмотра фильма
Навальный не мог
Вообще-то мог
НЕТ, НЕ МОГ!!!