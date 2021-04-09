Члены парламента наденут чёрные повязки, а государственные флаги приспустят.

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Муж Елизаветы II принц Филипп умер утром 9 апреля в Виндзорском замке в возрасте 99 лет. На случай смерти членов королевской семьи в Великобритании предусмотрены свои протоколы, в соответствии с которыми организуют похороны и траур.

Как будет проходить подготовка к похоронам

План действий на случай смерти принца Филиппа в Букингемском дворце подготовили заранее. Он получил название «Форт Бридж» — как мост в Эдинбурге. Подготовка похорон самой королевы будет обозначаться как операция «Лондонский мост».

Принц Филипп имеет право на государственные церемониальные похороны, как в случае с принцессой Дианой, но в 2013 году он сам отказался от такой формы. Герцог Эдинбургский заявил, что не желает подобной суеты и не хочет, чтобы чиновники проходили через стресс организации пышной церемонии прощания.

The Times предполагает, что до похорон тело будет находиться в Королевской капелле в Сент-Джеймсском дворце. Гроб будет закрыт для всех, кроме членов семьи.

Какой будет церемония прощания и где похоронят принца

The Independent пишет, что похороны принца Филиппа состоятся в Часовне Святого Георгия в Виндзорском замке — в мае 2018 года там прошла свадьба его внука принца Гарри и Меган Маркл.

Церемония, скорее всего, будет скромной, предполагает Business Insider. По желанию принца, на неё пригласят только членов семьи, друзей и глав государств из стран Содружества. На числе гостей скажутся и коронавирусные ограничения: как пишет «Би-би-си», сейчас на похороны допускается до 30 человек. По этой же причине Букингемский дворец снял табличку о смерти принца на воротах после того, как вокруг неё стали собираться люди.

По данным The Independent, принц Филипп попросил похоронить его в садах Фрогмор на территории Виндзорского замка. Там покоится королева Виктория, которая захотела быть похоронена рядом со своим мужем принцом Альбертом.

Как смерть принца Филиппа отразится на жизни Великобритании

В знак уважения по всей Великобритании и в странах Содружества приспустят государственные флаги. Это не коснётся королевских штандартов на резиденции, потому что они символизируют непрерывность монархии и опускаются только в случае смерти короля или королевы.

В палатах британского парламента церемониальную булаву, используемую как символ власти, закроют чёрной тканью. Парламентарии наденут либо чёрные галстуки, либо чёрные нарукавные повязки.

Королева Елизавета II вступит в официальный траур длиной в восемь дней. Она не будет одобрять законы и участвовать в государственных делах. Ещё один период королевского траура продлится 30 дней. Только по истечении этого срока она сможет полностью вернуться к своим государственным обязанностям.

Ранее случались прецеденты, когда королева находилась в трауре намного дольше. Например, это касается королевы Виктории, которая 40 лет вела уединённый образ жизни после смерти мужа.

В марте 2017 года The Guardian опубликовал план действий властей на случай смерти королевы Великобритании Елизаветы II. В нём отмечалось, что последние часы жизни она проведёт с врачами и родственниками, королём станет принц Чарльз, а о смерти сообщат с помощью кода «Лондонский мост разрушился».