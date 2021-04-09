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Саша Кириллова

Траур и восемь дней без новых законов: как смерть принца Филиппа отразится на жизни Великобритании Статьи редакции

Члены парламента наденут чёрные повязки, а государственные флаги приспустят.

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11 804 просмотров
Фото Getty Images

Муж Елизаветы II принц Филипп умер утром 9 апреля в Виндзорском замке в возрасте 99 лет. На случай смерти членов королевской семьи в Великобритании предусмотрены свои протоколы, в соответствии с которыми организуют похороны и траур.

Как будет проходить подготовка к похоронам

План действий на случай смерти принца Филиппа в Букингемском дворце подготовили заранее. Он получил название «Форт Бридж» — как мост в Эдинбурге. Подготовка похорон самой королевы будет обозначаться как операция «Лондонский мост».

Принц Филипп имеет право на государственные церемониальные похороны, как в случае с принцессой Дианой, но в 2013 году он сам отказался от такой формы. Герцог Эдинбургский заявил, что не желает подобной суеты и не хочет, чтобы чиновники проходили через стресс организации пышной церемонии прощания.

The Times предполагает, что до похорон тело будет находиться в Королевской капелле в Сент-Джеймсском дворце. Гроб будет закрыт для всех, кроме членов семьи.

Какой будет церемония прощания и где похоронят принца

The Independent пишет, что похороны принца Филиппа состоятся в Часовне Святого Георгия в Виндзорском замке — в мае 2018 года там прошла свадьба его внука принца Гарри и Меган Маркл.

Церемония, скорее всего, будет скромной, предполагает Business Insider. По желанию принца, на неё пригласят только членов семьи, друзей и глав государств из стран Содружества. На числе гостей скажутся и коронавирусные ограничения: как пишет «Би-би-си», сейчас на похороны допускается до 30 человек. По этой же причине Букингемский дворец снял табличку о смерти принца на воротах после того, как вокруг неё стали собираться люди.

По данным The Independent, принц Филипп попросил похоронить его в садах Фрогмор на территории Виндзорского замка. Там покоится королева Виктория, которая захотела быть похоронена рядом со своим мужем принцом Альбертом.

Как смерть принца Филиппа отразится на жизни Великобритании

В знак уважения по всей Великобритании и в странах Содружества приспустят государственные флаги. Это не коснётся королевских штандартов на резиденции, потому что они символизируют непрерывность монархии и опускаются только в случае смерти короля или королевы.

В палатах британского парламента церемониальную булаву, используемую как символ власти, закроют чёрной тканью. Парламентарии наденут либо чёрные галстуки, либо чёрные нарукавные повязки.

Королева Елизавета II вступит в официальный траур длиной в восемь дней. Она не будет одобрять законы и участвовать в государственных делах. Ещё один период королевского траура продлится 30 дней. Только по истечении этого срока она сможет полностью вернуться к своим государственным обязанностям.

Ранее случались прецеденты, когда королева находилась в трауре намного дольше. Например, это касается королевы Виктории, которая 40 лет вела уединённый образ жизни после смерти мужа.

В марте 2017 года The Guardian опубликовал план действий властей на случай смерти королевы Великобритании Елизаветы II. В нём отмечалось, что последние часы жизни она проведёт с врачами и родственниками, королём станет принц Чарльз, а о смерти сообщат с помощью кода «Лондонский мост разрушился».

Перед церемонией прощания, скорее всего, пройдут многочисленные приёмы, парады и шествия. А в день, когда придёт печальное сообщение, прекратятся заседания в обеих палатах парламента, раньше обычного завершат рабочий день многие британцы, а пилоты самолётов сделают объявление пассажирам.

Что случится после смерти королевы…
План британских властей оказался намного подробнее законов о кончине российского президента.
tjournal.ru

#великобритания #культура

46 46 комментариев
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Бледный цветок

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Большой жёлтый робат

Бледный
5

Шампусик много где раскупят. И водку

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PRIME XXVII

Большой
16

Толку то радоваться если на смену такой же долбоящер придёт, там всех выпиливать необходимо, иначе ничего не изменится.

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Большой жёлтый

PRIME
1

Ну в жизни должно быть место для маленьких радостей

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PRIME XXVII

Большой
4

Да их хватает, особенно если новости не смотреть.

Ответить

Аналогичный

PRIME
0

Хуже не может быть. Все же Медведев кое-как помогал бизнесу, строил Кремниевую Долину в РФ

Ответить

PRIME XXVII

Аналоги…
3

Хуже не может быть

Наивный

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Аналогичный

PRIME
0

После Брежнева пришел демократичный Горбачев, почему тут должно быть хуже в эпоху капитализма?

Ответить

Макс Зубрейчук

Аналоги…
0

Ну хуже уже не будет 

И пац-пац-пац-пац.

Ответить

Артемий Джокерович

Большой
0

Обычный вторник...

Ответить

Ol Ma

Бледный
0

Депрессия

Ответить

N Trample

8

А разве на 99 году жизни это не период 98-99?

Ответить

Саша Кириллова

N
11

Да, на 100-м году жизни. Поправила, спасиб! 

Ответить

N Trample

Саша
0

🙌

Ответить

Британский торшер

6

Классный был дядька, задорный

Ответить

aliftin

5

В марте 2017 года The Guardian опубликовал план действий властей на случай смерти королевы Великобритании Елизаветы II. 

Опять спойлеры.

Ответить

Архитектурный паркур

aliftin
2

Даже больше скажу, в июне этого года

Ответить

Мразь

3

У кого-нибудь есть номер Елизаветы II?

Ответить

Уникальный месяц

Мразь
8

В инсте ей напиши, шо ты как немодный?

Ответить

Мразь

Уникальный
0

Я аристократ и не пользуюсь этими вашими модными приблудами

Ответить

Darth Felus

Мразь
0

Тогда извольте писать письмо, благо они на них отвечают.

Ответить

Большой жёлтый робат

Уникальный
0

В директ

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Дмитрий Алексеевич

Мразь
0

8 800 555 35 35

Ответить

Мразь

Дмитрий
11

Позвонил, теперь должен миллион. Спасибо, блять

Ответить

Большой жёлтый

Мразь
1

8800 бесплатно, аллё

Ответить

Мразь

Большой
5

Звонок то бесплатный

Ответить

Глубокий цветок

Мразь
0

Держи +443031237300 говори — Call a queen please 

Ответить

Мразь

Глубокий
4

Ответили Idi Nahuy

Ответить

Vadim Ts.

Глубокий
0

The Queen

Ответить

Активный кавалер

Vadim
1

Well, he just doesn't care if it's The Queen or some other queen

Ответить

🌲🌳🌴🌵🌿🌾🍀

Мразь
0

дык "2" же, вторая она, не?

Ответить

Мразь

🌲🌳🌴🌵🌿🌾🍀
1

Римские циферки

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Максим Степанов

0

Подготовка похорон самой королевы будет обозначаться как операция «Лондонский мост».

Ну кощунство же, бабку заранее хоронить. Иль сама распорядилась?

Ответить

цорiк

Максим
10

Так положено, к сожалению. Все это понимают. У всех уже тексты заготовлены, некрологи

Ответить

Большой жёлтый робат

2

Доигрался в лего

Ответить

Дипломатический бинокль

2

и восемь дней без новых законов

ох ебать как тяжко

Ответить

Активный кавалер

2

god save the queen

Ответить

ouxen

1

какого хуя он принц был, и почему чарльз теперь король?

Ответить

Давний завод

ouxen
2

По обычаям королевской семьи супругу правящего короля называют королевой, но мужа правящей королевы называют принцем, а не королем.

Ответить

Даниил Шинкаренко

Давний
1

хуйня какая-то получается.

Ответить

ouxen

Давний
0

а консорт?

Ответить

Никон Макиенко

1

Зашёл в статью в закрепе (про «что будет если лизавета тавосамаво»), и наткнулся на вот это сообщение (пикрелейтед), а статье ровно 4 года и 1 месяц

🤷‍♂️
Помоему они промазали, и не в дате, а в персоне

Ответить

Мучительный чувак

Никон
1

итого 5 месяцев

Ответить

Никон Макиенко

Мучительный
0

пасиб

Ответить

Линейный жар

1

Приспустил свою траурную повязку.

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roos lan

0

разве на замке не спускали флаги когда Диана умерла? вроде этого требовал народ и в итоге их требования выполнилм

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