Траур и восемь дней без новых законов: как смерть принца Филиппа отразится на жизни Великобритании Статьи редакции
Члены парламента наденут чёрные повязки, а государственные флаги приспустят.
Муж Елизаветы II принц Филипп умер утром 9 апреля в Виндзорском замке в возрасте 99 лет. На случай смерти членов королевской семьи в Великобритании предусмотрены свои протоколы, в соответствии с которыми организуют похороны и траур.
Как будет проходить подготовка к похоронам
План действий на случай смерти принца Филиппа в Букингемском дворце подготовили заранее. Он получил название «Форт Бридж» — как мост в Эдинбурге. Подготовка похорон самой королевы будет обозначаться как операция «Лондонский мост».
Принц Филипп имеет право на государственные церемониальные похороны, как в случае с принцессой Дианой, но в 2013 году он сам отказался от такой формы. Герцог Эдинбургский заявил, что не желает подобной суеты и не хочет, чтобы чиновники проходили через стресс организации пышной церемонии прощания.
The Times предполагает, что до похорон тело будет находиться в Королевской капелле в Сент-Джеймсском дворце. Гроб будет закрыт для всех, кроме членов семьи.
Какой будет церемония прощания и где похоронят принца
The Independent пишет, что похороны принца Филиппа состоятся в Часовне Святого Георгия в Виндзорском замке — в мае 2018 года там прошла свадьба его внука принца Гарри и Меган Маркл.
Церемония, скорее всего, будет скромной, предполагает Business Insider. По желанию принца, на неё пригласят только членов семьи, друзей и глав государств из стран Содружества. На числе гостей скажутся и коронавирусные ограничения: как пишет «Би-би-си», сейчас на похороны допускается до 30 человек. По этой же причине Букингемский дворец снял табличку о смерти принца на воротах после того, как вокруг неё стали собираться люди.
По данным The Independent, принц Филипп попросил похоронить его в садах Фрогмор на территории Виндзорского замка. Там покоится королева Виктория, которая захотела быть похоронена рядом со своим мужем принцом Альбертом.
Как смерть принца Филиппа отразится на жизни Великобритании
В знак уважения по всей Великобритании и в странах Содружества приспустят государственные флаги. Это не коснётся королевских штандартов на резиденции, потому что они символизируют непрерывность монархии и опускаются только в случае смерти короля или королевы.
В палатах британского парламента церемониальную булаву, используемую как символ власти, закроют чёрной тканью. Парламентарии наденут либо чёрные галстуки, либо чёрные нарукавные повязки.
Королева Елизавета II вступит в официальный траур длиной в восемь дней. Она не будет одобрять законы и участвовать в государственных делах. Ещё один период королевского траура продлится 30 дней. Только по истечении этого срока она сможет полностью вернуться к своим государственным обязанностям.
Ранее случались прецеденты, когда королева находилась в трауре намного дольше. Например, это касается королевы Виктории, которая 40 лет вела уединённый образ жизни после смерти мужа.
В марте 2017 года The Guardian опубликовал план действий властей на случай смерти королевы Великобритании Елизаветы II. В нём отмечалось, что последние часы жизни она проведёт с врачами и родственниками, королём станет принц Чарльз, а о смерти сообщат с помощью кода «Лондонский мост разрушился».
Перед церемонией прощания, скорее всего, пройдут многочисленные приёмы, парады и шествия. А в день, когда придёт печальное сообщение, прекратятся заседания в обеих палатах парламента, раньше обычного завершат рабочий день многие британцы, а пилоты самолётов сделают объявление пассажирам.
Шампусик много где раскупят. И водку
Толку то радоваться если на смену такой же долбоящер придёт, там всех выпиливать необходимо, иначе ничего не изменится.
Ну в жизни должно быть место для маленьких радостей
Хуже не может быть. Все же Медведев кое-как помогал бизнесу, строил Кремниевую Долину в РФ
Хуже не может быть
Наивный
После Брежнева пришел демократичный Горбачев, почему тут должно быть хуже в эпоху капитализма?
В марте 2017 года The Guardian опубликовал план действий властей на случай смерти королевы Великобритании Елизаветы II.
Опять спойлеры.
У кого-нибудь есть номер Елизаветы II?
Уникальный месяц
В инсте ей напиши, шо ты как немодный?
Я аристократ и не пользуюсь этими вашими модными приблудами
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Глубокий цветок
Держи +443031237300 говори — Call a queen please
Подготовка похорон самой королевы будет обозначаться как операция «Лондонский мост».
Ну кощунство же, бабку заранее хоронить. Иль сама распорядилась?
какого хуя он принц был, и почему чарльз теперь король?
Давний завод
По обычаям королевской семьи супругу правящего короля называют королевой, но мужа правящей королевы называют принцем, а не королем.
Зашёл в статью в закрепе (про «что будет если лизавета тавосамаво»), и наткнулся на вот это сообщение (пикрелейтед), а статье ровно 4 года и 1 месяц
🤷♂️
Помоему они промазали, и не в дате, а в персоне
разве на замке не спускали флаги когда Диана умерла? вроде этого требовал народ и в итоге их требования выполнилм