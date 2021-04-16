Сообщений о партнёрстве с условными Сьерра-Леоне, Гватемалой и Бурунди всё больше, а смысл не совсем очевиден.

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Иллюстрация TJ

В соцсетях МИДа и СМИ регулярно пишут, что Россия договорилась с очередной страной о неразмещении оружия в космосе. Правда, зачастую эти новости кажутся забавными, так у большинства этих государств нет не только оружия, но даже космической программы. Зачем России это нужно и можно ли ли найти в этом смысл, рассказываем на TJ.

Что за договор об отказе от оружия в космосе и кто его подписал

В 2004 году Россия выдвинула инициативу неразмещения первыми оружия в космосе (НПОК). Хотя с 1967 года уже есть международный документ, который запрещает размещать в космическом пространстве оружие массового уничтожения (ОМУ), этого авторам НПОК показалось недостаточно, так как «другие виды оружия в [нём] не затрагиваются».

Разработчики НПОК считают, что подписание договора предотвратит вывод оружия в космос и обеспечит доверие стран друг к другу. К тому же, договорённости сделают разработку космических систем вооружений нецелесообразными, отметили российские дипломаты.

Космическим оружием могут быть спутники, ракеты, электронное оружие и другое. С его помощью можно создавать помехи со связью, выводить из строя оборудование и уничтожать его.

Помимо НПО, есть ещё два более широких проекта, на который делают упор российские власти. В 2008 году Россия и Китай разработали проект договора о предотвращении размещения оружия в космосе (ДПРОК), который запрещает использование силы или её угрозу. Его представили на Конференции по разоружению в Женеве. Спустя шесть лет проект дополнили, но до сих пор так и не приняли.

Частью ДПРОК стала ещё одна инициатива — меры транспарентности и доверия в космической деятельности (МТДК). Под председательством России, группа правительственных экспертов (ГПЭ) из 15 стран с 2011 по 2013 годы изучала деятельность государств в космосе, выявила проблемы и составила список мер для повышения прозрачности в работе космических программ.

Космический аппарат «Союз»

Резолюция с разработанными мерами 2014 по 2017 годы принималась консенсусом, но в 2018 году её вынесли на голосование, в котором США и Израиль высказались против, но 180 стран выступили за неё. В следующем году документ поддержало ещё меньше стран — 173, против по-прежнему выступили США и Израиль, а воздержались от ответа в том числе Великобритания, Австралия и Украина.

Несмотря на то, что в ООН всё меньше поддерживают российские инициативы, за 15 лет к договору присоединилось 30 стран. С начала 2021 года его подписали Республика Конго, Туркменистан и Сьерра-Леоне, а последними пока что стали Сейшельские острова.

Полный список:

Сейшельские острова;

Республика Конго;

Туркменистан;



Сьерра-Леоне;



Таджикистан;



Белоруссия;

Узбекистан;



Шри-Ланка;



Индонезия;

Аргентина;

Венесуэла;

Гватемала;

Казахстан;

Никарагуа;

Камбоджа;

Бразилия;



Киргизия;

Пакистан;

Армения;

Суринам;



Боливия;

Эквадор;

Вьетнам;

Бурунди;



Мьянма;

Уругвай;



Россия;

Сирия;

Того;

Куба.

Китай, хотя и выступал с инициативой, пока не подписывал с Россией договор по неразмещению оружия в космосе. США, Великобритания, Израиль и страны Евросоюза документ также не поддержали. В списке тех, с кем России удалось договориться, в основном находятся страны, у которых ни сейчас, ни в планах нет космической программы, а тем более намерений создавать оружие.

Зачем России это нужно

Сейчас в мире существует 72 космических агентства, но лишь некоторые из них могут запускать объекты — и в их список почти не входят страны, с которыми удалось договориться о НПОК. Но они имеют право высказать позицию, даже несмотря на отсутствие агентств, отметил в разговоре с «Коммерсантом» первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Это форма выражения политической воли, приверженности идее предотвращения гонки вооружений в космосе. Каждое суверенное государство имеет право эту волю выразить даже в отсутствие масштабной космической программы. В конце концов, перед лицом угрозы применения высокотехнологичных вооружений все равны. Дмитрий Полянский первый заместитель постпреда РФ при ООН

У таких договорённостей есть и другой смысл — поддержка России в ООН при решении важных вопросов в сфере космоса. Хотя такие партнёрства выглядят «забавно», так Россия «формирует более широкий круг стран, разделяющий общие подходы к предотвращению милитаризации космоса», сказал «Коммерсанту» научный сотрудник исследовательского института ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович. В отдалённой перспективе это, вероятно, поможет, при голосовании по соглашениям.

Замсекретарь Общественной палаты и бывший замгенсекретаря ООН Сергей Орджоникидзе считает, что подписание договора оказывает политическое воздействие на США. «Конечно, нужно набирать сторонников, союзников. Каждое государство, независимо от своего размера и влияния в мире, имеет свой взгляд на то, что должно произойти: война или мир. Чем больше государств выскажется на то, чтобы не размещать оружие в космосе, тем лучше», — сказал он «Газете.ру».

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) тоже подписали страны, не имеющие подобного оружия, но это позволяет им участвовать в обсуждениях и влиять на принятие решений.

Почему США отказывается поддерживать инициативу России

Хотя Россия публично выступает против использования оружия в космосе и призывает к этому остальные страны, США не раз подозревали российские власти в космическом вооружении. В 2017 году от «спутника-инспектора» Роскосмоса «Космос-2519» отделился «Космос-2521», что бывший заместитель госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Кристофер Форд назвал «не похожим ни на что другое, кроме как на спутниковое оружие».

В 2019 «Космос-2519» опасно «маневрировал рядом со спутником правительства США», вызвав озабоченность американских властей, отметил начальник космических сил США Джон Реймонд. В 2020 году Великобритания и США обвинили Россию в выведении нового объекта «Космос-2543» и испытаниях противоспутникового оружия. Страны предположили, что в процессе могли отделиться «обломки», «создающие риск образования мусора, который может представлять угрозу для спутников и космических систем».

[Испытания] подчеркивают лицемерную пропаганду Россией программы контроля над космическим вооружением, с помощью которой Москва стремится ограничить возможности США. При этом явно не собираясь останавливать свою собственную контркосмическую программу — как наземные противоспутниковые объекты, так и то, что кажется реальным противоспутниковым оружием на орбите. Кристофер Форд бывший заместитель госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности

Помимо подобных исследований в космосе, Россию обвинили и в испытании наземных ракет, которые способны отразить космические атаки, в том числе из США. Из-за наличия оружия, которое российские военные могут использовать в космосе, Форд назвал российско-китайскую инициативу «фальшивой», так как она «нацелена на решение проблем, которые её авторы сами и создали».

«Проект договора спроектирован так, чтобы никоим образом не затрагивать противоспутниковые системы наземного базирования, активно разрабатываемые и развёртываемые Россией и Китаем. Что же касается призыва России отказаться от размещения первыми оружия в космосе, то эту инициативу стоило бы назвать „отказ от размещения вторыми“», — добавил Форд.