Что происходит вокруг оппозиционера перед митингами в его поддержку.

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ИК-2 в Покрове Фото Димитара Дилькова, AFP / East News

Задержанный сразу после прилёта из Германии Алексей Навальный находится в заключении уже 92 дня. За это время оппозиционеру, который перенёс отравление предположительно «Новичком», становится всё хуже — последний месяц он жалуется на сильные боли, потерю чувствительности ноги, а результаты анализов, по словам врачей, «критические».

Сторонники Навального и представители разных стран призывают российские власти допустить к нему его лечащих врачей, однако уговоры не действуют. Из-за отказа ФСИН политик начал голодовку, которую держит уже 21 день — в знак солидарности к нему присоединились учёные, сторонники и пострадавшие в теракте в Беслане. Вместо допуска врачей ФСИН отправил оппозиционера в больницу при другой колонии.

Команда Навального хотя и заявляла, что объявит акцию протеста, дождавшись регистрации 500 тысяч желающих, внезапно анонсировала митинг 21 апреля. В ФБК это объяснили слишком стремительно развивающимися событиями и опасениями за здоровье оппозиционера.

Август 2020 — январь 2021 года

В августе 2020 года в самолёте во время полёта из Томска в Москву Навальному стало плохо. Рейс экстренно посадили в Омске и политика госпитализировали в местную больницу, где он пробыл с 20 по 22 августа, находясь в коме. Омские врачи утверждали, что следов ядов в его организме Навального не нашли, однако в Германии, куда перевезли оппозиционера, немецкие специалисты заявили об отравлении «Новичком».

Пять месяцев политик находился в Германии — сначала в клинике «Шарите» на лечении, а затем на реабилитации. В середине декабря Навальный выпустил совместное расследование с Bellingcat, The Insider, CNN и Der Spiegel. В нём политик назвал имена возможных отравителей и подробности операции.

11 января ФСИН обратилась в суд для замены Навальному срока по делу «Ив Роше» с условного на реальный, а 13 января оппозиционер заявил о возвращении в Россию. Тогда же стало известно, что 29 декабря, за день до окончания испытательного срока по делу, Навального объявили в розыск. В тот же день против оппозиционера возбудили дело о мошенничестве — СК считает, что он потратил 356 миллионов, собранных донатами для ФБК, на личные цели.

В аэропорту Внуково, куда должен был прилететь самолёт с политиком, собрались журналисты и активисты, а также дежурили около ста полицейских. Но в итоге борт сел в московском аэропорту Шереметьево, где Навального задержали.

18 января — задержание

18 января по решению Химкинского суда, заседание которого прошло в отделении полиции, Навального арестовали и доставили в столичный следственный изолятор «Матросская тишина» до 15 февраля. Такую меру избрали по требованию МВД для того, чтобы якобы обеспечить его явку 2 февраля на заседание суда по замене его условного срока на реальный.

19 января — выпуск расследования о «дворце Путина»

На следующий день после ареста вышло расследование ФБК о «дворце Путина», которое за 10 дней набрало больше 100 миллионов просмотров. В ролике рассказывается о доме в Геленджике с ледовым дворцом, церковью, тоннелем в горе, виноградниками и аквадискотекой и «комнатой грязи», которые стали мемом.

В Кремле отрицают причастность Путина ко дворцу. Президент заявил, что недвижимость в Геленджике ему «не принадлежит и не принадлежала», а его пресс-секретарь Дмитрий Песков назвал расследование — «чушью и компиляцией».

Федеральные СМИ тоже подключились к объяснению происхождения недвижимости в Геленджике: «биограф Путина» сказал телеканалу «Царьград», что дворец подарили президенту олигархи, Mash снял репортаж во дворце, где усомнился во владельце дома и показал «сплошную стройку» вместо интерьеров, а в ролике «России-1» здание представили как апарт-отель, а аквадискотеку — фонтаном. Спустя 11 дней после выхода расследования Навального владельцем «дворца Путина» себя назвал Аркадий Ротенберг.

23 и 31 января — масштабные протесты

После задержания Навального его сторонники объявили о протестах по всей России 23 января. За несколько дней до события Генпрокуратура начала бороться с призывами к выходу на акции. Полицейские приходили в квартиры к активистам с «предостережениями», Роскомнадзор угрожал соцсетям крупными штрафами за сообщения с призывами к несовершеннолетним участвовать в митингах (их позже оштрафовали), массово задерживали сотрудников штабов Навального по всей стране, Минпросвещения призвал оградить детей от «опасности прогулок», а университеты пугали отчислениями студентов.

23 января акции протеста прошли в 100 российских городах. Силовики задержали свыше четырёх тысяч человек, в том числе журналистов, и возбудили более 10 уголовных дел за блокирование дорог, избиения полицейских и хулиганство. Протестующие и наблюдатели жаловались на жестокость со стороны силовиков и массовые неизбирательные задержания. После акции полицейские отправили под домашний арест Любовь Соболь, Олега Навального и других сторонников оппозиционера.

31 января митинги по всей стране повторились. В общей сложности за два дня протестов задержали больше 10 тысяч человек, из-за чего люди находились в автозаках десятки часов, а мест в изоляторах не хватало. По данным «Агоры», на участников акций возбудили около 50 уголовных дел.

Столкновение протестующих с силовиками 23 января Фото Юрия Козырева, «Новая газета»

2 февраля — замена условного срока на реальный

2 февраля Навальному заменили условный срок на реальный, приговорив к 3,5 годам лишения свободы. Политик отбыл под домашним арестом часть срока, так что его сократили до 2,8 лет, а после апелляции его уменьшили на 1,5 месяца.

У здания суда, где оглашался приговор, задержали около 1000 человек, а центр Москвы перекрыли, собрав там технику и силовиков.

5 февраля — Байден потребовал освободить Навального

Американский президент Джо Байден потребовал от российских властей немедленно освободить Навального, задержанного по «политическим мотивам». К этому также призывала Ангела Меркель и представители Канады, Франции, Австрии, Чехии, Латвии, Литвы и Эстонии.

20 февраля — суд по делу о клевете на ветерана

Уголовное дело о клевете на ветерана завели ещё 15 июня 2020 года. Причиной стал твит Навального, где он назвал участников ролика о поправках в Конституцию «предателями» и «людьми без совести». Среди них был ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артёменко. По версии следствия, пост «содержал заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство ветерана». По данным РИА «Новости», Артёменко «стало плохо», когда он узнал об оскорблениях политика, хотя саму публикацию он не видел.

Процесс начался в Бабушкинском московском суде только 5 февраля 2021 года. На заседаниях Навальный и адвокаты жаловались на проблемы с видеосвязью, из-за которых не было слышно свидетелей обвинения, а также отмечали, что сомневаются в показания внука Артёменко и в происхождении заявления о клевете.

20 февраля суд оштрафовал Навального на 850 тысяч рублей. Судья также отправила в СК копии материалов дела и записей заседаний — вероятно, для проверки оскорблений политиком судьи и прокурора.

Алексей Навальный и его адвокаты в суде Фото пресс-службы Мосгорсуда

24 февраля — лишение статуса «узника совести» по версии Amnesty

Правозащитная организация Amnesty International, которая в январе 2021 года признала Навального узником совести после его задержания, отменила решение, но по-прежнему призывает освободить политика. Организация сослалась на «ненавистнические» высказывания оппозиционера, возможно, о мигрантах, 15-летней давности.

Сторонники Навального раскритиковали решение Amnesty. Директор ФБК назвал процедуру присвоения и лишения статуса «узника совести» «позорной». Глава региональной сети штабов Навального Леонид Волков написал в твиттере о «предсмертном существовании» организации, так как она должна помогать, а не вредить заключённым. Пресс-секретарь политика назвала действия Amnesty «стыдобушкой».

25 февраля — этапирование во Владимирскую область

25 февраля адвокат Навального Вадим Кобзев сообщил, что политика под стражей принудительно переместили, но отказались сообщать, куда. Защитница оппозиционера Ольга Михайлова отметила, что этапирование до апелляции по делу о клевете незаконно.

О том, в какую колонию собираются этапировать Навального, не разглашалось. Предполагали, что политика могли поместить в Коломне, Мордовии или Свердловской области. Спустя несколько дней выяснилось, что с 25 февраля Навальный находился в СИЗО-3 Покрова Владимирской области, а 11 марта его определили в ИК-2 того же города.

Бывшие заключённые назвали эту колонию «жёсткой», «ломающей», с «фактически строгим [а не общим] режимом» и нацеленной на «полное уничтожение человека». Спустя две недели после этапирования Навальный подтвердил, что находится в ИК-2. Он отметил, что «никакого насилия и даже намёка на него пока не видел».

ИК-2 в Покрове Фото УФСИН России по Владимирской области

23 марта — команда Навального анонсировала митинг

Команда Навального заявила о «принципиально другом» митинге с 500 тысячами участников. Планировалось, что он состоится, когда такое количество людей по всей России заявят о своём желании участвовать в акциях. Зарегистрироваться можно было на сайте митинга.

В середине апреля в интернет слили базу электронных почт зарегистрировавшихся, угрожая им деанонимизацией.

25 марта — жалобы на боли в спине, недопуск врача и пытки бессонницей

Через адвокатов Навальный подал два заявления, в которых пожаловался на сильную боль в спине, которая длится с 25 февраля. По словам политика, в течение четырёх недель он ежедневно сообщал о проблемах со здоровьем и просил допустить к медобследованию приглашённого им врача, так как нужного специалиста в колонии не было.

Сначала ему отказал начальник СИЗО-3 Владимирской области, где находился перед определением в колонию, а затем просьбу проигнорировало руководство ИК-2. 19 марта Навального осмотрел невролог от ФСИН, но лишь прописал обезболивающие препараты. Политик отметил, что расценивает происходящее как «издевательство», а также пожаловался на ухудшение состояния — в ноге появилась острая боль, потеря чувствительности и затруднения при ходьбе.

Во втором заявлении Навальный пожаловался, что на три месяца его поставили на учёт, как склонного к побегу. Из-за этого политику не давали полноценно спать ночью — каждый час его будили, чтобы удостовериться, что он не сбежал, хотя в его камере есть видеонаблюдение. Навальный указал на нарушение права на непрерывный восьмичасовой сон, назвав меру «пыткой бессонницей».

Адвокатов к политику не пускали, а когда им удалось его посетить, они назвали его состояние «крайне неблагополучным». «Голень у него отнимается, нога недееспособна, то есть одна нога у него практически не действует, то есть он не может ни присесть на неё, ничего. Правая нога в ужасном состоянии на самом деле», — сказала защитница Михайлова.

Вадим Кобзев @advokatkobzev Все это, естественно, привело к тому, что началось осложнение и сейчас у него потеря чувствительности правой ноги, острые боли, нога перестает слушаться и такими темпами ему понадобятся костыли.

Во ФСИН заявили, что состояние Навального «стабильное» и «удовлетворительное».

31 марта — Навальный объявил голодовку

Спустя неделю после жалобы на отсутствии лечения и «пытки бессонницей», Навальный заявил о начале голодовки с требованием «исполнить закон и пустить приглашённого врача». Политик объяснил решение тем, что «других способов борьбы нет». 16 марта Навальный рассказал, что в колонии ему угрожали «принудительным кормлением» из-за плохих анализов.

2 апреля — RT и Life выпустили ролики о «хороших условиях» в ИК

В ролике RT журналистка Мария Бутина описала колонию как «пионерский лагерь», Навального сравнила с «барином», который «требует особо отношения». В ролике самого политика не показали — был лишь слышен его голос за кадром. Life назвал оппозиционера «вертухаем», «как минимум вором в законе» и «наглым симулянтом», который в день жалобы на здоровье «уверенной походкой прогуливался с чашкой чая в руках».

5 апреля — Навального перевели в медсанчасть из-за температуры и кашля

5 апреля Навальный рассказал в инстаграме, что из 15 человек в его отряде троих госпитализировали с туберкулёзом, но «начальство беспокоит только вопрос, как скрыть статистику». Оппозиционер также сообщил о высокой температуре и сильном кашле.

Вечером того же дня ФСИН перевела Навального в медсанчасть из-за признаков ОРЗ, взяв анализы на коронавирус и туберкулёз. К 13 апреля диагнозы не подтвердились и Навального в «удовлетворительном» состоянии перевели обратно в колонию.

10 апреля — десятки людей начали голодовку в знак солидарности с Навальным

Учёный-биолог и бывший профессор ВШЭ и МГУ Николай Формозов присоединился к голодовке Навального и создал соответствующую группу в фейсбуке. Его цель — заставить власти предоставить оппозиционеру адекватную медицинскую помощь». По словам учёного, к нему присоединилось уже 92 человека.

Об участии в голодовке сообщили также пятеро участников движения «Голос Беслана», пострадавших в теракте в 2004 году.

Человека взяли в заложники и добивают его. Наши дети тоже были в заложниках в 2004 году. Тогда их не спасли. И мы прошли сотни судов, чтобы понять, что судов в России нет. Мы кричали, что если после Беслана власть не ответит за содеянное, то безнаказанность породит новые преступления. Элла Кесаева пострадавшая в теракте в Беслане

16 апреля — ФБК хотят признать экстремистской организацией

Прокуратура Москвы подала иск о признании Фонда борьбы с коррупцией и штабов Навального экстремистскими организациями. В ведомстве считают, что под прикрытием либеральных лозунгов ФБК и штабы занимаются «формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации», а также для «изменения конституционного строя». Процесс в Мосгорсуде начнётся 26 апреля, а продлиться может от нескольких недель до месяцев.

Если ФБК признают экстремистской организацией, её сотрудники моментально не станут фигурантами уголовных дел, но «будут под пристальным вниманием» полиции, пояснил юрист The Bell. При этом им нельзя будет пропагандировать деятельность фонда и проводить мероприятия. Тем же, кто просто поддерживал ФБК, юристы рекомендуют удалить из соцсетей записи в его поддержку.

17 апреля — врачи Навального сообщили о его «критическом» состоянии

Лечащие врачи Навального обнародовали результаты анализов, взятых у него накануне. В письме руководству ФСИН медики сообщили о «резкой отрицательной динамике» данных анализов и «близкому к критическому» состоянию политика. По словам врачей, у Навального развивается почечная недостаточность, а уровень калия такой высокий, что может привести к патологии сердечно-сосудистой системы и к остановке сердца. «Пациент с таким уровнем калия должен наблюдаться в реанимации», — добавил в разговоре с «Медузой» врач-кардиолог политика Ярослав Ашихмин.

Медики неоднократно просили руководство колонии пустить их для обследования Навального, однако им отказывают.

Команда Анастасии Васильевой @DrAnastasy Весь мир просил допустить лечащих врачей к Алексею @navalny . В составе докторов реаниматолога Алексея Эрлиха, терапевта Ярослава Ашихмина, нейрохирурга Всеволода Шурхая приняли решение приехать сегодня к колонии. Два часа мы простояли и умоляли нас пустить. Но нет. Не пустили https://t.co/WD6BGMsooS

17 апреля — нобелевские лауреаты , учёные и актёры призвали Путина обеспечить медпомощь Навальному

Более 70 писателей, публицистов, актёров, учёных со всего мира, среди которых пятеро нобелевских лауреатов, попросили Путина как гаранта прав россиян обеспечить Навальному право на допуск врача по его выбору. Среди них фронтмен Radiohead Том Йорк, известные актёры Стивен Фрай, Бенедикт Камбербэтч, Дэвид Духовны и писатели Том Стоппард, Дж.К.Роулинг и Майкл Каннингэм.

18 апреля — ФБК объявил об акции в поддержку Навального

Команда Навального призвала россиян выходить на акции протеста вечером 21 апреля — в день послания Путина Федеральному собранию. Ранее ФБК планировал организовать митинг после сбора 500 тысяч подписей россиян готовых выйти на митинг, но решил анонсировать акцию раньше из-за событий, развивающихся «слишком быстро и стремительно». К моменту объявления об акции на сайте зарегистрировалось 456 тысяч человек.

19 апреля — Навального переводят в стационар областной больницы для осуждённых

Комиссия врачей ФСИН решила перевести Навального из ИК-2 в стационар областной больницы для осужденных в колонии номер три во Владимире, хотя его состояние оценили как «удовлетворительное». Он будет находиться под наблюдением врачей и получать витаминную терапию, на которую сам согласился, заявили в ведомстве.

Сторонники Навального, юристы и врачи опасаются, что ФСИН решил перевести его в стационар больницы из-за сильного ухудшения состояния политика.

Ivan Zhdanov @ioannZH Еще раз. Перевод в ИК-3 это перевод в такую же пыточную колонию, только с большим стационаром, куда переводят тяжело больных. То есть это и нужно понимать как только то, что состояние Навального ухудшилось. И ухудшилось так, что даже пыточная это признает.

Лечащие врачи политика отметили, что больница, в которую перевели Навального, предназначена для лечения больных туберкулёзом. «Это совсем не та больница, где смогут поставить диагноз и назначить лечение по его проблемам», — написала в твиттере глава «Альянса врачей» Анастасия Васильева.

Команда Анастасии Васильевой @DrAnastasy Переводить здорового человека в больницу, где отделения разные, но ВСЕ пациенты лежат с туберкулезом, это совсем жесть. Это непрофессиональное и гестаповское решение насильно привить туберкулез человеку со сниженным иммунным статусом, чтобы только не пустить к нему его врачей

Навального поместили в одиночную камеру «туберкулёзной больницы», сообщил адвокат Кобзев. По словам защитника, вечером 19 апреля ему поставили капельницу с глюкозой, но сделать это смогли только с четвёртого раза, так как не могли попасть в вену. Вторую капельницу не удалось поставить даже после шести попыток. «Теперь только все руки исколоты и в синяках», — добавил Кобзев.