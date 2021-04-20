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Ольга Щербинина

Что происходит перед 21 апреля — днём послания Путина и митингов в поддержку Навального Статьи редакции

Президент готовит обращение, а сторонников Навального задерживают по всей стране.

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Акция 23 января Фото Евгения Разумного, «Ведомости»

21 апреля в 12:00 Владимир Путин выступит с посланием к Федеральному собранию. На этот же день сторонники Алексея Навального запланировали митинги по всей стране: они начнутся в 19:00 по местному времени каждого из городов. В ФБК эти акции назвали «финальной битвой между добром и нейтралитетом». TJ рассказывает, что происходит накануне этих событий.

Хронология ареста Алексея Навального: от…
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О послании Путина

Мероприятие пройдёт в Москве в центральном выставочном зале «Манеж». Кроме депутатов и сенаторов, его посетят члены правительства и главы регионов. Согласно Конституции, президент обращается к Федеральному собранию ежегодно, говорится на сайте Госдумы.

Традиционно ни содержание, ни даже темы послания заранее не разглашаются. Обычно президент рассказывает о положении в стране, основных направлениях внутренней и внешней политики. По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, обращение будет «постковидным» и коснётся ликвидации кризиса из-за которого просели экономика и социальная сфера.

Чаще всего послание длится около часа, но в 2018 году оно стало самым продолжительным за всю историю — 1 час 55 минут. 20 апреля Песков рассказал, что Путин продолжает готовиться к выступлению.

Послание президента Федеральному собранию, 2020 год Фото пресс-службы Госдумы

ФБК хотят признать экстремистской организацией

16 апреля московская прокуратура подала иск о признании ФБК, Фонда защиты прав граждан и штабов Навального экстремистскими организациями. По данным ведомства, под их видом работают иностранные и международные организации, чья деятельность признана в России нежелательной. В прокуратуре заявили, что организации «дестабилизируют общественно-политическую обстановку в стране».

Соратники Навального связали действия властей с планируемым митингом в поддержку политика и осенними выборами в Думу. Руководитель штабов Леонид Волков и директор ФБК Иван Жданов заявили, что «нет больших сомнений в том, какое решение примет путинский „суд“». Вечером 19 апреля стало известно, что суд засекретил материалы дела о признании ФБК экстремисткой организацией. Иск прокуратуры рассмотрят в закрытом режиме из-за грифа «секретно» на материалах.

Это откроет дорогу к сотням уголовных дел, под ударом окажется каждый наш сотрудник. Просто сам факт работы в ФБК или в одном из региональных штабов (официальной работы, вбелую, с уплатой всех налогов!) будет поводом для того, чтобы дать от двух до шести лет. Это в лучшем случае.

из ответа ФБК

Слив данных сторонников Навального

15 апреля в интернет попала база адресов электронных почт людей, которые зарегистрировались на сайте «Свободу Навальному!». Именно на этом сайте соратники политика собирали подписи тех, кто готов выйти на митинги.

Жданов подтвердил подлинность базы, но подчеркнул, что она содержит только электронные адреса — без персональных данных. Однако через несколько дней появились сообщения о письмах с угрозами. Они содержали их личные данные. «Через несколько дней подобное письмо получит твой работодатель», — также говорилось в письме. Волков заявил в эфире «Навальный Live», что электронные адреса украл бывший сотрудник ФБК, «завербованный ФСБ России». Роскомнадзор пообещал проверить утечку.

В сети появилась база данных сторонников…
В ФБК говорят, что утечка коснулась только электронных почт. По словам специалистов, этого уже…
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Что происходит в городах

Акции в поддержку Навального анонсировали 18 апреля. На следующий день Роскомнадзор потребовал от ФБК удалить видео с анонсом. В Москве протестующие соберутся на Манежной площади, в Петербурге — на Дворцовой. В остальных городах участники тоже соберутся на центральных площадях.

МВД и Генпрокуратура, как и всегда перед несогласованными акциями, предостерегли россиян от участия от участия в них и в целом от посещения площадей в этот день. МВД пообещало «немедленно пресекать» попытки столкновений с полицией и любые «агрессивные действия» участников акций. Генпрокуратура напомнила интернет-компаниям, что тем грозит административная ответственность за несвоевременное удаление призывов к митингам.

Мэрия Москвы не согласовала, объяснив это правилами из-за коронавируса. Там заявили, что в столице постепенно снимают ограничительные меры, но ситуация не позволяет провести двухчасовое публичное мероприятие на 100 тысяч человек. Очевидцы сообщили о том, что площадь начали обносить заборами.

Constantine @CKonovalov
На Манежную свозят заборчики https://t.co/SVWyXmxt4f

В Петербурге в ночь на 20 апреля стали выставлять ограждения на Дворцовой площади. Рядом также заметили сваленные в кучу знаки дорожных работ и цементные блоки для их установки, сообщает «Бумага».

В Екатеринбурге обнесли забором сквер в центре города. В управлении культуры объяснили, что это связано с подготовкой к празднованию 9 Мая — там начали монтировать концертную площадку. Также администрация Екатеринбурга объявила о переносе времени репетиции парада Победы и изменила график перекрытий улиц 21 апреля. Центр закроют с 18:00 21 апреля до 04:00 22 апреля. Ранее репетицию планировалось начать в 20:00.

Вице-мэр Челябинска Сергей Авдеев 19 апреля тоже перенёс репетицию парада на 18:00. Военные планируют репетировать по вечерам с 19 по 23 апреля. В Костроме мэрия решила обработать центральные скверы и площади от клещей.

Штаб Навального в Москве @teamnavalny_mos
Власти Костромы накануне митингов начали срочную обработку от клещей центральных скверов и площадей.

Московские вузы объявляют внеплановые контрольные работы и переносят пары на вечер 21 апреля, а Балтийский федеральный университет решил отметить свой день рождения в эту среду. https://t.co/9aCTJBZ1jJ

Задержания и обыски

В регионах России в последние дни задержали несколько активистов штабов Навального. 14 апреля в Петербурге координатору штаба Ирине Фатьяновой дали десять суток ареста по обвинению в организации протестной акции 31 января. В Махачкале, где штаб попытались открыть 11 апреля, на следующий день пропали координатор и его заместитель. Позже стало известно, что оба находятся под административным арестом.

Координатора штаба Навального в Твери отвезли в полицию, ему вменили статью 13.15 КоАП (Злоупотребление свободой массовой информации). В Краснодаре задержали активисток Марьям Дадашеву и Алипат Султанбегову. Бывшего главу петербургского штаба Дениса Михайлова арестовали на семь суток.

20 апреля Центральный районный суд Волгограда арестовал на 25 суток координатора местного штаба Навального Евгения Кочегина. Его признали виновным в нарушении закона о митингах (ст. 20.2 КоАП). РИА «Новости» отметило, что это «первый арест за призыв выйти на улицы 21 апреля».

Штаб Навального в Волгограде @teamnavalny_vlg
В квартиру к нашему координатору Евгению Кочегину ломится полиция.

С какой целью — не известно, но вы, наверное, догадываетесь. https://t.co/dlmwA5ulLf

В Мурманске неизвестные вскрыли штаб и разрисовали стены свастиками. В штабы в Пскове, Пензе и Иркутске приходили силовики, в Челябинске прошёл обыск. Курганский штаб затопили. В Краснодаре полицейские приехали к закрытому офису местного штаба в поисках листовок о новом митинге.

Гайд перед митингами: как себя обезопасить и что…
Памятка.
tjournal.ru

#навальный #путин #21апреля

50 50 комментариев
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Должен химик

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МОЖЕМ ПОВТОРИТЬ

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Мразь

Должен
30

Давай, давай, отрабатывай свои 15 рублей

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Ze Katze

Мразь
1

Уже 17
Преодолели кризис

Ответить

Мразь

Ze
0

Вот ты и спалился, кремлебот

Ответить

Непонятный чувак

Мразь
3

он же росгвардеец, завтра будет дубинками пиздить школьников.

Ответить

Мразь

Непонят…
1

Я тоже завтра буду пиздить школьников

Ответить

Должен химик

Мразь
2

Леммингов опять начало смешно рвать за пруф об их бомжацком вожде - националисте и фашисте

Ответить

Woody

Должен
4

Недурно накинул

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Мразь

Должен
3

- "Это Фотошоп"
- "Это было давно"
- "Ты обвиняешь жертву"

Ответить

Должен

Должен
1

Ссы в глаза - всё божья роса, бггг

Ответить

Bad Mother

Мразь
0

во сне?

Ответить

Мразь

Bad
1

Нет, у школы. Завтра же среда

Ответить

Bad

Мразь
1

ну и мразь же ты

Ответить

Христов украинец

Мразь
0

Разве у них не лари?

Ответить

Мразь

Христов
0

У кого у них?

Ответить

Христов украинец

Мразь
0

У грузинов, долбак

Ответить

Мразь

Христов
1

Каких грузинов?

Ответить

Христов украинец

Мразь
0

Грузинов-президентов

Ответить

Мразь

Христов
0

Он не настоящий президент Грузии

Ответить

Христов

Мразь
0

Кто

Ответить

Мразь

Христов
0

Лукашенко

Ответить

Христов

Мразь
0

Посмотрим завтра

Ответить

Мразь

Христов
0

Завтра может быть поздно

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Иван

Мразь
0

кто сказал?

Ответить

Мразь

Иван
0

Константин Егорыч

Ответить

Мразь

Должен
4

@Жених приехал стабильно рвется

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Должен химик

Мразь
1

Ага, смешной 

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AttentiveMilk

Должен
2

Нет ты

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g͡o͞od҉ t̨hin͠g͘

Должен
2

Будет прикольно, если на всякий случай за старые (местами придуманные) коменты Навального из ЖЖ возбудят дело. Ну так, тащ Майор не поймет уровня постметаиронии.

Ответить

common sense

g͡o͞od҉
4

Только обрати внимание, что в оригинальном посте двоеточие в конце (цитата), а дыня постит скрин с точкой:
https://navalny.livejournal.com/142157.html?thread=1847373&ref=tjournal.ru#t1847373

Ответить

Должен химик

g͡o͞od҉
2

Да запросто могут, у них же руки развязаны

Ответить

Законодательный торшер

Должен
1

ты шо, в мнения попасть захотел наравне с FOX в одну подборку да мразб скатыняка

Ответить

Иван Сидоров

Должен
0

ну и в чем он не прав?

Ответить

Роман Трусов

12

В Костроме мэрия решила обработать центральные скверы и площади от клещей.

Как любит однако власть исполнять свои прямые обязанности прямо перед митингами.

Ответить

Турецкий холод

Роман
3

А вы говорите «митинги не работают»

Ответить

Black Lodge

4

Агрессией соседнему государству угрожает Путин, а экстремист Навальный)

Ответить

Таблетка Галоперидола

Black
1

Да и своему, да и не только угрожает

Ответить

A patient patient

Black
0

Они же почти цитируют классиков.

Ответить

artemykairyak

2

Традиционно ни содержание, ни даже темы послания заранее не разглашаются

там каждый год одни и те же темы алё)))

Ответить

AZP

2

Президент готовит обращение

Пытается прочитать текст, который ему напечатали помощники ГИГАНТСКИМ шрифтом.

Ответить

Дмитрий Бурмистров

1

был задержан 23 января, ко мне щас опять полицейские приходили
опять пытались опросить, иду ли я завтра) 

Ответить

A patient patient

Дмитрий
0

*промазал веткой

Ответить

Дмитрий Бурмистров

A
0

а где про это? 

Ответить

A patient

Дмитрий
0

Это я промазал веткой. Ответить хотел сюда: https://tjournal.ru/analysis/370637-chto-proishodit-pered-21-aprelya-dnem-poslaniya-putina-i-mitingov-v-podderzhku-navalnogo?comment=5373830

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CommentBot

A
–1
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AZP

1

Мы работаем над благосостоянием россиян. Всё у них будет заебись.
А теперь к главному. У нас охуительные ракеты. 

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Василий Дробовский

AZP
0

Ничего страшного, всё равномерно распределено с Турцией.

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Rustam Taov

0

Осталось только верить, что много людей осознают все ценность этого митинга и выйдут на него

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ouxen

0

сегодня преза , ну а потом хоть камни с неба

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Василий Дробовский

0

У команды Навального огромная сила, Интернет  не победить.

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