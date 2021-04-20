Что происходит перед 21 апреля…

Президент готовит обращение, а сторонников Навального задерживают по всей стране.

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Акция 23 января Фото Евгения Разумного, «Ведомости»

21 апреля в 12:00 Владимир Путин выступит с посланием к Федеральному собранию. На этот же день сторонники Алексея Навального запланировали митинги по всей стране: они начнутся в 19:00 по местному времени каждого из городов. В ФБК эти акции назвали «финальной битвой между добром и нейтралитетом». TJ рассказывает, что происходит накануне этих событий.

О послании Путина

Мероприятие пройдёт в Москве в центральном выставочном зале «Манеж». Кроме депутатов и сенаторов, его посетят члены правительства и главы регионов. Согласно Конституции, президент обращается к Федеральному собранию ежегодно, говорится на сайте Госдумы.

Традиционно ни содержание, ни даже темы послания заранее не разглашаются. Обычно президент рассказывает о положении в стране, основных направлениях внутренней и внешней политики. По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, обращение будет «постковидным» и коснётся ликвидации кризиса из-за которого просели экономика и социальная сфера.

Чаще всего послание длится около часа, но в 2018 году оно стало самым продолжительным за всю историю — 1 час 55 минут. 20 апреля Песков рассказал, что Путин продолжает готовиться к выступлению.

Послание президента Федеральному собранию, 2020 год Фото пресс-службы Госдумы

ФБК хотят признать экстремистской организацией

16 апреля московская прокуратура подала иск о признании ФБК, Фонда защиты прав граждан и штабов Навального экстремистскими организациями. По данным ведомства, под их видом работают иностранные и международные организации, чья деятельность признана в России нежелательной. В прокуратуре заявили, что организации «дестабилизируют общественно-политическую обстановку в стране».

Соратники Навального связали действия властей с планируемым митингом в поддержку политика и осенними выборами в Думу. Руководитель штабов Леонид Волков и директор ФБК Иван Жданов заявили, что «нет больших сомнений в том, какое решение примет путинский „суд“». Вечером 19 апреля стало известно, что суд засекретил материалы дела о признании ФБК экстремисткой организацией. Иск прокуратуры рассмотрят в закрытом режиме из-за грифа «секретно» на материалах.

Это откроет дорогу к сотням уголовных дел, под ударом окажется каждый наш сотрудник. Просто сам факт работы в ФБК или в одном из региональных штабов (официальной работы, вбелую, с уплатой всех налогов!) будет поводом для того, чтобы дать от двух до шести лет. Это в лучшем случае. из ответа ФБК

Слив данных сторонников Навального

15 апреля в интернет попала база адресов электронных почт людей, которые зарегистрировались на сайте «Свободу Навальному!». Именно на этом сайте соратники политика собирали подписи тех, кто готов выйти на митинги.

Жданов подтвердил подлинность базы, но подчеркнул, что она содержит только электронные адреса — без персональных данных. Однако через несколько дней появились сообщения о письмах с угрозами. Они содержали их личные данные. «Через несколько дней подобное письмо получит твой работодатель», — также говорилось в письме. Волков заявил в эфире «Навальный Live», что электронные адреса украл бывший сотрудник ФБК, «завербованный ФСБ России». Роскомнадзор пообещал проверить утечку.

Что происходит в городах

Акции в поддержку Навального анонсировали 18 апреля. На следующий день Роскомнадзор потребовал от ФБК удалить видео с анонсом. В Москве протестующие соберутся на Манежной площади, в Петербурге — на Дворцовой. В остальных городах участники тоже соберутся на центральных площадях.

МВД и Генпрокуратура, как и всегда перед несогласованными акциями, предостерегли россиян от участия от участия в них и в целом от посещения площадей в этот день. МВД пообещало «немедленно пресекать» попытки столкновений с полицией и любые «агрессивные действия» участников акций. Генпрокуратура напомнила интернет-компаниям, что тем грозит административная ответственность за несвоевременное удаление призывов к митингам.

Мэрия Москвы не согласовала, объяснив это правилами из-за коронавируса. Там заявили, что в столице постепенно снимают ограничительные меры, но ситуация не позволяет провести двухчасовое публичное мероприятие на 100 тысяч человек. Очевидцы сообщили о том, что площадь начали обносить заборами.

В Петербурге в ночь на 20 апреля стали выставлять ограждения на Дворцовой площади. Рядом также заметили сваленные в кучу знаки дорожных работ и цементные блоки для их установки, сообщает «Бумага».

В Екатеринбурге обнесли забором сквер в центре города. В управлении культуры объяснили, что это связано с подготовкой к празднованию 9 Мая — там начали монтировать концертную площадку. Также администрация Екатеринбурга объявила о переносе времени репетиции парада Победы и изменила график перекрытий улиц 21 апреля. Центр закроют с 18:00 21 апреля до 04:00 22 апреля. Ранее репетицию планировалось начать в 20:00.

Вице-мэр Челябинска Сергей Авдеев 19 апреля тоже перенёс репетицию парада на 18:00. Военные планируют репетировать по вечерам с 19 по 23 апреля. В Костроме мэрия решила обработать центральные скверы и площади от клещей.

Штаб Навального в Москве @teamnavalny_mos



Московские вузы объявляют внеплановые контрольные работы и переносят пары на вечер 21 апреля, а Балтийский федеральный университет решил отметить свой день рождения в эту среду. Власти Костромы накануне митингов начали срочную обработку от клещей центральных скверов и площадей.Московские вузы объявляют внеплановые контрольные работы и переносят пары на вечер 21 апреля, а Балтийский федеральный университет решил отметить свой день рождения в эту среду. https://t.co/9aCTJBZ1jJ

Задержания и обыски

В регионах России в последние дни задержали несколько активистов штабов Навального. 14 апреля в Петербурге координатору штаба Ирине Фатьяновой дали десять суток ареста по обвинению в организации протестной акции 31 января. В Махачкале, где штаб попытались открыть 11 апреля, на следующий день пропали координатор и его заместитель. Позже стало известно, что оба находятся под административным арестом.

Координатора штаба Навального в Твери отвезли в полицию, ему вменили статью 13.15 КоАП (Злоупотребление свободой массовой информации). В Краснодаре задержали активисток Марьям Дадашеву и Алипат Султанбегову. Бывшего главу петербургского штаба Дениса Михайлова арестовали на семь суток.

20 апреля Центральный районный суд Волгограда арестовал на 25 суток координатора местного штаба Навального Евгения Кочегина. Его признали виновным в нарушении закона о митингах (ст. 20.2 КоАП). РИА «Новости» отметило, что это «первый арест за призыв выйти на улицы 21 апреля».