Как в России прошли акции 21 апреля: фонарики, хороводы и жестокие задержания с электрошокерами Статьи редакции
Протестный день начался с утренних обысков, а закончился массовыми задержаниями митингующих.
Вечером 21 апреля по всей России прошли акции в поддержку политика Алексея Навального. TJ вёл прямую трансляцию происходящего в Москве, Петербурге и других городах, а теперь подводит итоги.
Ещё до начала митингов по всей России прошли обыски и задержания. Кире Ярмыш назначили 10 суток ареста
21 апреля началось с задержаний и обысков. Утром полиция пришла к активистам и журналистам в разных городах России. К 10:00 в Петербурге об обысках сообщили шестеро активистов и одна журналистка, к 13:00 — их количество выросло до десяти.
В Екатеринбурге пришли с обыском к координатору местного штаба Навального Алексею Гресько. Масштабные задержали также прошли в Кургане, Нижнем Новгороде, Пятигорске, Сыктывкаре, Иркутске, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Хабаровске.
В Москве к 11:00 силовики уже задержали юриста ФБК Любовь Соболь и пресс-секретаря организации Киру Ярмыш. Соболь отпустили вечером до суда, которые пройдёт 22 апреля, а Ярмыш назначили 10 суток ареста за призывы к митингу в интернете. При этом пресс-секретарь уже два месяца находится под домашним арестом, а соцсети за неё ведут её коллеги.
В Москве, Петербурге и других городах России перекрыли центральные улицы
К 11:00 в Москве перекрыли Пушкинскую площадь и закрыли для прохода Александровский сад, Манежную и Красную площади, а со стороны Охотного ряда установили пропускной пункт. Днём ограждения появились вдоль Моховой и вокруг Пушкинской площади, вечером огородили Тверскую улицу и перекрыли выходы из метро «Пушкинская» и «Чеховская» к кинотеатру «Россия».
В Петербурге огородили Невский проспект и Дворцовую площадь. Со стороны Дворцового проезда поставили автобусы и уборочную технику, мешающие проходу на площадь, а со стороны Большой Морской — металлические ограждения. Днём вдоль реки Фонтанки силовики заблокировали входы во дворы, а вечером закрыли выходы с «Невского проспекта» на канал Грибоедова и с «Адмиралтейской».
Проходы на центральные площади закрыли в нескольких городах: в частности, в Чите, Иркутске, Краснокаменске, Екатеринбурге и Кемерово. Во Владивостоке из-за этого изменили место проведения акции. Городские власти по-разному объясняли перекрытия: в Чите заявили о репетиции концерта, в Новороссийске — парада. В Челябинске из-за ремонта закрыли доступ к подземным переходам на площади революции.
Как акции прошли на Дальнем Востоке, в Сибири и на Урале
Первые протестные акции прошли на Дальнем Востоке. Самым крупным там стал митинг во Владивостоке: в нём приняли участие около 400 человек. Протестующие прошли шествием от Привокзальной площади до музея «Подводная лодка», а вместе с собой пронесли гигантскую утку из пенопласта. По данным «ОВД-инфо», в городе никого не задержали.
В Магадане на центральной площади собралось около 40-50 человек, сообщает «Весьма». При разгоне акции полиция применила силу: во время задержания одного из жителей ударили головой о машину, передаёт «ОВД-инфо». Всего на акции задержали не менее 8 человек.
В Сибири самые масштабные митинги прошли в Новосибирске, Омске, Иркутске и Томске. По данным «Тайги.инфо», в первом городе на акции собралось около 4 тысяч человек, во втором — около 3 тысяч, в третьем и четвёртом — около 2-х. В Новосибирске и Иркутске протестующие зажигали фонарики на телефонах и водили хороводы. Всего в городах Сибири, по подсчётам «Тайга.инфо», на акции вышло более 10 тысяч жителей.
По данным «ОВД-инфо», в Иркутске задержали не менее 14 человек, в Омске — не менее двух. На акции в Новосибирске задержанных нет.
В Екатеринбурге, по данным Znak.com, на акцию вышло около 7 тысяч человек. Протестующие прошли шествием по центральным улицам. Полиция задержала не менее девяти человек, в том числе главу местного штаба Навального Алексея Гресько. В Челябинске, по оценке корреспондента «Урал. МБХ медиа», на акцию вышли около тысячи человек.
Как акции проходили в Москве и Петербурге
МВД оценило число участников акции в Москве в 6 тысяч человек, а в Петербурге — 4,5 тысячи. По подсчётам «Открытых медиа», в Москве на акцию вышли 25 тысяч человек. Издание отмечает, что использовало фотографии с митинга и данные сервиса Mapchecking, учитывающего плотность толпы.
Из-за перекрытий центральных площадей единого место сбора протестующих в Москве и Петербурге не было. В столице протестующие собирались у Манежной площади и на Тверской, после две большие группы сформировались у Госдумы и библиотеки имени Ленина, а позднее люди рассредоточились по центральным улицам города.
Во время акции протестующие зажигали фонарики на мобильных телефонах и скандировали «Любовь сильнее страха», «Привет, это Навальный» и «Выпей новичок». На митинг в Москве вышли Юлия и Олег Навальные, к протестующим присоединились реперы Каста, Face и Оксимирон.
В Петербурге митингующие собрались у Александровского сада и в начале Невского проспекта. Из-за перекрытий часть людей двинулась к Сенатской площади, часть в сторону Мариинского дворца, после протестующие разными колоннами дошли до переулка Гривцова и Сенной площади.
Петербуржцы также светили фонариками и скандировали кричалки «Россия без Путина», «Врача Навальному» и «Мы идем по лужам, Путин нам не нужен».
В 22:15 штаб Навального в Петербурге объявил о завершении акции, а штаб в Москве посоветовал вернуться на Цветной бульвар и «гулять малыми группами по городу».
На акциях проводились жестокие задержания. Силовики применяли шокеры
По актуальным данным «ОВД-Инфо», в связи с акциями задержали более 1496 человек в 89 городах. Из них в Петербурге — 662, в Уфе — 95, в Сочи — 53, а в Москве — 26. В Петербурге задержанных так много, что их перевозят на обычных автобусах, передаёт «Дождь».
ТАСС со ссылкой на МВД сообщил о задержании подростка 2005 года рождения (15-16 лет) на акции в Москве. При нём была сапёрная лопата, пишет агентство.
«Правозащита Открытки» сообщает, что поступило «очень много информации о травмах после избиения, жёстких задержаний и применения электрошокера». Издания UFA1.ru и Proufu.ru передают, что в центре Уфы людей выхватывали из толпы под предлогом того, что они похожи на разыскиваемых по ориентировкам. Там же силовики повалили девушку на асфальт и унесли в автозак, схвати за руки за ноги, сообщает «ОВД-Инфо».
В Челябинске полицейские применили удушающий приём к одному из протестующих, передаёт «Урал. МБХ медиа». После мужчину уносят к автозаку, он кричит на протяжении всего видео. В Тюмени люди в штатском жестко выдернули и увели человека из толпы, сообщает «Штаб Навального».
Жёсткие задержания зафиксировали и в Петербурге. Задержанный горожанин Виктор Колбин рассказал «ОВД-Инфо», что полицейские били его по голове, не давали общаться с оператором горячей линии и отобрали его вещи. Его доставили в 78-й отдел полиции.
Во время задержаний на Сенной площади и переулке Гривцова силовики избивали людей и использовали электрошокеры, сообщают «Бумага» и «Фонтанка». «Северо-Запад. МБХ медиа» опубликовало видео задержания мужчины, на котором его били дубинками. «Фонтанка» сообщает, что людей выводили из вестибюля метро, где они пытались спрятаться.
Задержанный с аритмией сердца рассказал «ОВД-Инфо», что его три раза ударили током. Сотрудники ОМОН, по его словам, говорили при этом: «Так тебе и надо». Удары током вызвали у мужчины приступ, «который он смог купировать благодаря таблеткам», пишет издание.
В Самаре полицейский использовал газовый баллончик против двух протестующих, передаёт корреспондент «Волга. МБХ медиа». На видео издание не видно момент его применения, но слышен голос силовика «Ну-ка по домам!» и крики «Позор!».
V1 сообщает о применении полицейскими слезоточивого газа по отношению к участникам акции протеста в центре Волгограда. По словам корреспондента издания, его применили, когда толпа митингующих зашла в арку одного из домов на улице Ленина.
Об избиении силовиками сообщили журналистка «Медиазоны» Ольга Ромашова и редактор команды Навального Александр Шепелев, в доме которых 21 апреля проводился обыск. По словам Ромашовой, полицейские вломились в квартиру, заперли её на кухне, а Шепелева били, чтобы он сказал пароль от телефона.
В отделах полиции нескольких городов вводили план «Крепость» и не пускали к задержанным адвокатов. Например, так произошло в Липецке и Екатеринбурге. В эфире «Дождя» представительница «ОВД-Инфо» отметила, что нарушения со стороны полицейских повторяют произошедшее на акциях в январе. «Слово гуманный я бы не стала применять [по отношению к ним]», — подчеркнула она.
Если я усну и проснусь через сто лет и меня спросят, что происходит в России в день митингов, я отвечу:
Протестный день начался с утренних обысков, а закончился массовыми задержаниями протестующих.
Ну всё в ближайшие два дня в комменты лучше не заходить, ибо кучка душнил, циников и уродов начнет писать очередные полные оригинальностью мысли про бесполезность и безрезультатность митинга.
Условный холод
очевидно же что так оно и есть, сколько лет все одно и то же происходит
какая разница сколько лет, если количество всероссийских митингов мало?
Можешь ради разнообразия написать пост с положительными результатами. Ну там... или... найдешь хоть один в общем.
И что дальше планируется?
спать и на работу 😎 мы здесь власть 😎
это и есть свобода!
уже четвер и навальный жив, значит, все было не зря 💪🏼
Короче говоря дед будет жить спокойно. Ему ничего не угрожает, а Алексей будет умирать. Точнее вряд ли будет умирать. Власть после покушения его просто будет делать никчемным инвалидом.
Те кто вышли молодцы, но видно же что недостаточно ибо дохуя кому просто насрать. Живут так сказать сегодняшним днём кивая на закручивание гаек.
Выборы тоже пройдут в тихушку и дед объявит себя спец. нац лидером наций. Митинги безусловно не прошли даром, но пока арестовывают узнаваемых лиц оппозиции, митинг будет тупо стихийным.
А вообще всё это очень печально.
Если вычесть из митингующих людей, работавших в центре города в рабочий день до 19 или до 20 часов и пытавшихся просто выбраться с работы домой сквозь толпы, интересно, насколько ухудшение статистики будет? Хотя даже по данным оппозиции получается меньше 100 тысяч на всю страну. Из 140 миллионов. Очень мало. Или я не прав?
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