Протестный день начался с утренних обысков, а закончился массовыми задержаниями митингующих.

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Вечером 21 апреля по всей России прошли акции в поддержку политика Алексея Навального. TJ вёл прямую трансляцию происходящего в Москве, Петербурге и других городах, а теперь подводит итоги.

Ещё до начала митингов по всей России прошли обыски и задержания. Кире Ярмыш назначили 10 суток ареста

21 апреля началось с задержаний и обысков. Утром полиция пришла к активистам и журналистам в разных городах России. К 10:00 в Петербурге об обысках сообщили шестеро активистов и одна журналистка, к 13:00 — их количество выросло до десяти.

В Екатеринбурге пришли с обыском к координатору местного штаба Навального Алексею Гресько. Масштабные задержали также прошли в Кургане, Нижнем Новгороде, Пятигорске, Сыктывкаре, Иркутске, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Хабаровске.

В Москве к 11:00 силовики уже задержали юриста ФБК Любовь Соболь и пресс-секретаря организации Киру Ярмыш. Соболь отпустили вечером до суда, которые пройдёт 22 апреля, а Ярмыш назначили 10 суток ареста за призывы к митингу в интернете. При этом пресс-секретарь уже два месяца находится под домашним арестом, а соцсети за неё ведут её коллеги.

В Москве, Петербурге и других городах России перекрыли центральные улицы

К 11:00 в Москве перекрыли Пушкинскую площадь и закрыли для прохода Александровский сад, Манежную и Красную площади, а со стороны Охотного ряда установили пропускной пункт. Днём ограждения появились вдоль Моховой и вокруг Пушкинской площади, вечером огородили Тверскую улицу и перекрыли выходы из метро «Пушкинская» и «Чеховская» к кинотеатру «Россия».

В Петербурге огородили Невский проспект и Дворцовую площадь. Со стороны Дворцового проезда поставили автобусы и уборочную технику, мешающие проходу на площадь, а со стороны Большой Морской — металлические ограждения. Днём вдоль реки Фонтанки силовики заблокировали входы во дворы, а вечером закрыли выходы с «Невского проспекта» на канал Грибоедова и с «Адмиралтейской».

Проходы на центральные площади закрыли в нескольких городах: в частности, в Чите, Иркутске, Краснокаменске, Екатеринбурге и Кемерово. Во Владивостоке из-за этого изменили место проведения акции. Городские власти по-разному объясняли перекрытия: в Чите заявили о репетиции концерта, в Новороссийске — парада. В Челябинске из-за ремонта закрыли доступ к подземным переходам на площади революции.

Как акции прошли на Дальнем Востоке, в Сибири и на Урале

Первые протестные акции прошли на Дальнем Востоке. Самым крупным там стал митинг во Владивостоке: в нём приняли участие около 400 человек. Протестующие прошли шествием от Привокзальной площади до музея «Подводная лодка», а вместе с собой пронесли гигантскую утку из пенопласта. По данным «ОВД-инфо», в городе никого не задержали.

Утка из пенопласта Фото штаба Навального во Владивостоке

В Магадане на центральной площади собралось около 40-50 человек, сообщает «Весьма». При разгоне акции полиция применила силу: во время задержания одного из жителей ударили головой о машину, передаёт «ОВД-инфо». Всего на акции задержали не менее 8 человек.

В Сибири самые масштабные митинги прошли в Новосибирске, Омске, Иркутске и Томске. По данным «Тайги.инфо», в первом городе на акции собралось около 4 тысяч человек, во втором — около 3 тысяч, в третьем и четвёртом — около 2-х. В Новосибирске и Иркутске протестующие зажигали фонарики на телефонах и водили хороводы. Всего в городах Сибири, по подсчётам «Тайга.инфо», на акции вышло более 10 тысяч жителей.

По данным «ОВД-инфо», в Иркутске задержали не менее 14 человек, в Омске — не менее двух. На акции в Новосибирске задержанных нет.

В Екатеринбурге, по данным Znak.com, на акцию вышло около 7 тысяч человек. Протестующие прошли шествием по центральным улицам. Полиция задержала не менее девяти человек, в том числе главу местного штаба Навального Алексея Гресько. В Челябинске, по оценке корреспондента «Урал. МБХ медиа», на акцию вышли около тысячи человек.

Шествие в Екатеринбурге Фото Znak.com

Как акции проходили в Москве и Петербурге

МВД оценило число участников акции в Москве в 6 тысяч человек, а в Петербурге — 4,5 тысячи. По подсчётам «Открытых медиа», в Москве на акцию вышли 25 тысяч человек. Издание отмечает, что использовало фотографии с митинга и данные сервиса Mapchecking, учитывающего плотность толпы.

Из-за перекрытий центральных площадей единого место сбора протестующих в Москве и Петербурге не было. В столице протестующие собирались у Манежной площади и на Тверской, после две большие группы сформировались у Госдумы и библиотеки имени Ленина, а позднее люди рассредоточились по центральным улицам города.

Во время акции протестующие зажигали фонарики на мобильных телефонах и скандировали «Любовь сильнее страха», «Привет, это Навальный» и «Выпей новичок». На митинг в Москве вышли Юлия и Олег Навальные, к протестующим присоединились реперы Каста, Face и Оксимирон.

Протестующие на Тверской улице Фото «Медиазоны»

В Петербурге митингующие собрались у Александровского сада и в начале Невского проспекта. Из-за перекрытий часть людей двинулась к Сенатской площади, часть в сторону Мариинского дворца, после протестующие разными колоннами дошли до переулка Гривцова и Сенной площади.

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Петербуржцы также светили фонариками и скандировали кричалки «Россия без Путина», «Врача Навальному» и «Мы идем по лужам, Путин нам не нужен».

В 22:15 штаб Навального в Петербурге объявил о завершении акции, а штаб в Москве посоветовал вернуться на Цветной бульвар и «гулять малыми группами по городу».

На акциях проводились жестокие задержания. Силовики применяли шокеры

По актуальным данным «ОВД-Инфо», в связи с акциями задержали более 1496 человек в 89 городах. Из них в Петербурге — 662, в Уфе — 95, в Сочи — 53, а в Москве — 26. В Петербурге задержанных так много, что их перевозят на обычных автобусах, передаёт «Дождь».

ТАСС со ссылкой на МВД сообщил о задержании подростка 2005 года рождения (15-16 лет) на акции в Москве. При нём была сапёрная лопата, пишет агентство.

«Правозащита Открытки» сообщает, что поступило «очень много информации о травмах после избиения, жёстких задержаний и применения электрошокера». Издания UFA1.ru и Proufu.ru передают, что в центре Уфы людей выхватывали из толпы под предлогом того, что они похожи на разыскиваемых по ориентировкам. Там же силовики повалили девушку на асфальт и унесли в автозак, схвати за руки за ноги, сообщает «ОВД-Инфо».

В Челябинске полицейские применили удушающий приём к одному из протестующих, передаёт «Урал. МБХ медиа». После мужчину уносят к автозаку, он кричит на протяжении всего видео. В Тюмени люди в штатском жестко выдернули и увели человека из толпы, сообщает «Штаб Навального».

Урал. МБХ медиа В Челябинске очень жестко задержали одного из участников акции, сотрудники Росгвардии душили человека, пока несли к автозаку



Видео: «Урал.МБХ медиа»

Жёсткие задержания зафиксировали и в Петербурге. Задержанный горожанин Виктор Колбин рассказал «ОВД-Инфо», что полицейские били его по голове, не давали общаться с оператором горячей линии и отобрали его вещи. Его доставили в 78-й отдел полиции.

Во время задержаний на Сенной площади и переулке Гривцова силовики избивали людей и использовали электрошокеры, сообщают «Бумага» и «Фонтанка». «Северо-Запад. МБХ медиа» опубликовало видео задержания мужчины, на котором его били дубинками. «Фонтанка» сообщает, что людей выводили из вестибюля метро, где они пытались спрятаться.

Задержанный с аритмией сердца рассказал «ОВД-Инфо», что его три раза ударили током. Сотрудники ОМОН, по его словам, говорили при этом: «Так тебе и надо». Удары током вызвали у мужчины приступ, «который он смог купировать благодаря таблеткам», пишет издание.

В Самаре полицейский использовал газовый баллончик против двух протестующих, передаёт корреспондент «Волга. МБХ медиа». На видео издание не видно момент его применения, но слышен голос силовика «Ну-ка по домам!» и крики «Позор!».

V1 сообщает о применении полицейскими слезоточивого газа по отношению к участникам акции протеста в центре Волгограда. По словам корреспондента издания, его применили, когда толпа митингующих зашла в арку одного из домов на улице Ленина.

Об избиении силовиками сообщили журналистка «Медиазоны» Ольга Ромашова и редактор команды Навального Александр Шепелев, в доме которых 21 апреля проводился обыск. По словам Ромашовой, полицейские вломились в квартиру, заперли её на кухне, а Шепелева били, чтобы он сказал пароль от телефона.

Били, чтобы сказал пароль. Саша сказал, что его били по ногам и давили на шею. Меня закрыли на кухне, я слышала как он кричит просто «Ааа» и «Мне больно». Ольга Ромашова журналистка «Медиазоны»