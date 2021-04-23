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Екатерина Кузнецова

Cruelty-free: почему до сих пор практикуют тестирования на животных и как в тиктоке обратили внимание на проблему Статьи редакции

Фильм о лабораторном кролике подтолкнул тысячи пользователей выступить против тестов на животных — они избавляются от косметики и требуют от брендов извинений.

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2760 просмотров
Скриншот из фильма «Спасите Ральфа»

Лента и комментарии в тиктоке внезапно заполнились роликами с призывами отказаться от тестирования косметики на животных. Всё началось с короткометражного фильма о кролике Ральфе, который потерял семью из-за лабораторных исследований, а затем из-за этого сам ослеп и оглох.

На многих ролик произвёл такое сильное впечатление, что теперь они массово выбрасывают косметику без метки «Не тестируется на животных» и призывают бренды извиняться за исследования на грызунах. Другие тиктокеры отмечают, что проблема жестоких испытаний стоит уже давно — и многие страны запретили их использование. Рассказываем, как проходят испытания на животных, почему их до сих пор практикуют и какие есть альтернативы.

С чего всё началось

В начале апреля Международное подразделение Общества защиты животных США (HSI), занимающаяся проблемами сельскохозяйственных, диких, вымирающих и других животных, выпустила четырёхминутный фильм «Save Ralph» («Спасите Ральфа»). Главного героя кролика Ральфа озвучил режиссёр Тайка Вайтити («Тор: Рагнарёк», «Кролик Джоджо»), а других персонажей — актёр Зак Эфрон («Папе снова 17»), комик Рики Джервейс («Изобретение лжи») и актриса Оливия Манн («Служба новостей»).

В анимационном фильме Ральф рассказывает, что ослеп на один глаз и оглох на одно ухо, а на спине его возникла открытая болезненная рана. Всё потому, что кролик работает «тестировщиком» в токсикологической лаборатории. При этом Ральф не жалуется, считая, что работает на благо людей, как и его погибшие в лаборатории родители и дети, которые якобы и были созданы для тестирований косметики.

Во время интервью человеческая рука забирает Ральфа в лабораторию к другим кроликам, где ему заливают в глаза химикаты. Из-за этого он полностью слепнет и повреждает шею, пытаясь высвободиться из ящика. В это время животные призывают Ральфа не просто давать интервью, а попросить у съёмочной группы помощи, но он их игнорирует.

Таким образом создатели фильма привлекли внимание к тестированию косметики на животных, которая до сих пор практикуется крупными компаниями. «У нас уже есть множество надёжных подходов к обеспечению безопасности продукции без использования животных, поэтому нет оправдания тому, чтобы заставлять таких, как Ральф, испытывать косметику или её ингредиенты», — заявил директор HSI.

Выпуск фильма приурочили к Дню защиты лабораторных животных 24 апреля. В этот день зоозащитные организации устраивают встречи и мероприятия, чтобы привлечь внимание к проблеме.

В тиктоке призывают отказываться от косметики, испытанной на животных (но иногда вбрасывают фейки)

Спустя несколько недель фильм завирусился в тиктоке и инстаграме, а на ютубе он набрал почти шесть миллионов просмотров. Поначалу пользователи призывали распространять ролик, чтобы как можно больше людей обратили внимание на проблему тестирования косметики и её компонентов на животных.

Скриншот из тиктока

Позже в русскоязычном и англоязычном тиктоке появились видео, в которых приводили списки косметических брендов, использующие и не использующие животных для тестирований. Не всегда эти списки корректны. Например, в одном из роликов упоминается косметический бренд Urban Decay, однако компания утверждает, что не тестирует компоненты на животных и имеет веганский состав.

«Бренды, которые тестируют косметику на животных»
Ролик @sofi_flay

Пользователи тиктока призывали компании, использовавшие животных для тестирований, извиняться. Под постами бьюти-блогеров также массово оставляли комментарии, в которых просили бойкотировать подобные бренды и выбрасывать косметику без маркировки «Не тестируется на животных».

С маркировкой в соцсети возникла путаница. На товарах, которые не тестировались, изображён знак кролика в разных вариациях. Некоторые пользователи посчитали, что если такое изображение есть, то производитель тестировал его на животных.

Чтобы привлечь ещё больше внимания к проблеме, в тиктоке рассказывают, как происходит процесс испытаний косметики, показывая, например, фотографии кроликов, закрытых в ящиках, и повреждённой кожи свиней. Некоторые делятся историями спасённых из лабораторий животных и артами на тему тестирований.

Многие удивляются поднявшейся волне негодования от тестирования косметики на животных, отмечая, что об этом известно уже давно. Кто-то (вероятно, в шутку) признаётся, что представлял себе исследования на животных иначе: например, в виде аккуратного нанесения косметики и накладных ресниц на мордочки.

Ролик @willowtheebulldog
Ролик @kittyinit
Ролик @theoneandonlydmac

На фоне активности в соцсетях вновь обратили внимание на петиции против использования животных в тестировании косметики. Одна из них набрала на Change.org более 247 тысячи подписей к моменту написания заметки. Её создатели и организаторы движения «Они не для тестов» также проводят встречи и записали интервью с сотрудником лаборатории.

Как проходят тестирования и почему их критикуют

В реальности всё происходит совсем не так мило, как в ироничных роликах в тиктоке. Тестирования косметики происходят несколькими способами: in vivo (с живым организмом), in vitro (вне живого организма) и другими альтернативными. Зоозащитники борются с in vivo исследованиями, для которых используют лабораторных животных.

Чтобы оценить безопасность для человека, на животных тестируют не только компоненты или готовую декоративную косметику, но и пищевые добавки, средства личной гигиены, чистящие средства, лекарства, вакцины, пестициды и другое.

Токсикологические тестирования проводятся не только на грызунах — кроликах, крысах и мышах, но и на свиньях, обезьянах, котах и собаках. Анестезию в опытах не применяют, чтобы препараты не повлияли на результаты исследований.

Животных могут использовать всего в одном исследовании или в нескольких, а иногда после тестирований они погибают, например, при измерении смертельной дозы какого-либо препарата. По данным HSI, около 500 тысяч животных ежегодно страдают и умирают из-за тестов.

Есть несколько способов для тестов веществ:

  • Перорально — с едой или введением напрямую, например, через трубку;
  • Ингаляция через маску или закрытый ящик;
  • Введение внутривенно или в мышцы;
  • Нанесение вещества на кожу;
  • Закапывание глаз.

Один из самых известных видов исследования — тест Дрейза. Кроликов фиксируют в боксах и закапывают им в глаза нужные компоненты, а затем промывают их физраствором. В течение трёх недель специалисты наблюдают за реакцией роговицы: поражениями, выделениями, отёком и так далее. В течение 21 дня кролик не может умыться самостоятельно. Проверяя реакцию кожи, животных обривают и наносят вещества на голые участки.

Мучения животных зачастую не оправданы, считают специалисты HSI и другие учёные. Они выделили несколько проблем, помимо моральных и этических, которые представляют тестирования на животных не лучшим способом проверки безопасности продукции. Один из главных недостатков — организмы животных, на которых проводят исследования, отличаются от человеческого. Например, для проверки влияния химикатов на поверхность тела учёные наносят их на кроликов или мышей, однако их кожа всасывает вещества гораздо быстрее, чем человеческая. Та же проблема в отличие организмов касается нервной, сердечно-сосудистой, репродуктивной и других систем.

Это влияет на качество исследований и, порой, показавшее свою безопасность на животных лекарство, может всё ещё быть вредным или неэффективным для людей, пишет HSI. К тому же на животных невозможно проверить, как химические вещества поведут себя в организме, если использовать их небольшими дозами в течение долгого времени, к примеру, зубная паста или шампунь. И так как продолжительность жизни крыс и собак гораздо меньше человеческой, исследователи пытаются воспроизвести возможный накопительный эффект вводя большие дозы химикатов, однако это может показать лишь то, как отразится на организме передозировка, отмечают HSI.

Ещё один минус по словам специалистов общества — тестирование на животных отнимает много времени и денег. Например, на проверку пестицида в США требуется около 10 лет и трёх миллионов долларов, не говоря о погибших во время испытаний тысячах животных, пишет HSI.

Главной проблемой борцы с тестированием на животных называют то, что в отличие от людей, они не могут согласиться или отказаться от участия в исследовании.

Какие есть альтернативы испытаниям на животных

Тестировать безопасность косметики и других товаров можно без участия животных при помощи альтернативных методов. Их спонсируют различные организации, например, Фонд лорда Даунинга, Американский фонд альтернатив исследований на животных (AFAAR) или бренд Lush.

Единого способа исследований без животных для всех стран пока нет, так что учёные продолжают искать наиболее эффективные. Всё осложняется тем, что чтобы контролирующие органы признали метод, он должен быть научно подтверждён не одним исследованием и не в одном институте — на это требуются годы и миллионы долларов.

Сейчас существует несколько основных используемых способов тестирований продукции без участия животных:

  • Культуры клеток (in vitro). Из организма человека берут живые активные клетки, которые затем выращивают «в пробирках». Таким образом уже получают кожу, органы и сосуды — и не только здоровые, но и поражённые. Этот способ помогает исследовать лекарства и другие продукты без использования животных и получать более точные результаты;
  • Компьютерные модели (in silico) органов разных систем человека, основываясь на знании биологии, могут предсказывать, как то или иное вещество будет воздействовать на организм;
  • Использование частиц человеческих тканей. Часто для токсикологических исследований учёные берут ткани животных, например, их лёгкие. Но можно использовать человеческие органы или их фрагменты, удалённые при операциях;
  • Тестирование на добровольцах. Для исследования лекарств учёные предлагают волонтёрам принимать микродозы препаратов, а при помощи компьютерной визуализации отслеживать реакции организма.

В каких странах отказались от тестирований на животных, а в каких — нет

Тестирование на животных и продажа продукции, произведённой после подобных исследований, частично или полностью запрещены в 40 странах. Где-то запрет касается только косметики, а где-то всех товаров, кроме медицинских.

Первым запрет на тестирование готовой косметики на животных в 1998 году ввела Великобритания. Сейчас в королевстве действует система оценки страданий животных, в зависимости от которой власти определяют, выдавать ли компании разрешение на исследования. В 2004 году её примеру последовал Евросоюз, позже дополнив закон положениями о запрете исследований компонентов и продажи продуктов, протестированных на животных.

Похожие положения с 2014 года действуют в Индии, а Израиль запретил импорт товаров, исследованных на животных. В трети бразильских или нескольких американских штатах тестирования косметики подобным способом тоже вне закона. Тесты на животных также запретили в Южной Корее, Новой Зеландии, Турции, Тайвани, Норвегии, Гватемале, Австралии и Мексике, а в нескольких других странах сейчас обсуждается подобный закон.

Фото AP

В России законопроект о запрете на тестирование косметики на животных отклонили в 2017 году, так как с его принятием будет сложно следить за безопасностью продукции, считают в Роспотребнадзоре. К тому же, запрет противоречит нормам Евразийского экономического союза, в который входит Россия: «Мы не имеем право что-либо изменить национальным законодательством без согласования со странами-участницами», — отметил депутат Александр Клыканов. Но производителям товаров не обязательно тестировать продукцию на животных, чтобы импортировать их в Россию — можно сделать это альтернативными способами.

Однако и в странах, где тестирование на животных запрещено, есть лазейки в законодательстве. Например, в Евросоюзе исследования запрещены Директивой по косметике, но их всё ещё проводят в соответствии с законами по безопасности Европейского химического агентства REACH.

Зачастую производителям приходится тестировать продукцию на животных, чтобы попасть на рынки некоторых стран, например, Китая (это последняя крупная страна с такими правилами). По китайским законам импортные товары должны проверяться только на животных. Учитывая, что китайцы — одни из крупнейших потребителей, брендам приходится отказываться от идеи этичного производства. Некоторые бренды позиционируют себя как «Cruelty-Free» в европейских странах и США, однако тестирует косметику из-за китайских правил.

«Cruelty-Free» бренды в России

Упаковки товаров брендов, которые не тестируют продукцию на животных, должны содержать логотипы «Vegan» или «Cruelty-Free» («Произведены без насилия над животными») с изображением кролика. Доказать, что компания не тестирует косметику на животных и не использует такие компоненты, можно, к примеру, в организациях PETA, Cruelty Free International, Choose Cruelty Free. Для этого нужно подтвердить, что товары произведены без насилия и оплатить единоразовый взнос.

Логотипы CFI, PETA и CCF, которые можно найти на упаковках «Cruelty Free» товаров

Узнать, какие бренды не тестировали продукцию на животных, можно на сайтах организаций, в обновляемом списке PETA или на сайте Cruelty Free Kitty.

Некоторые крупные бренды, представленные в России, позиционирующие себя «Cruelty-Free»:

  • Anastasia Beverly Hills;
  • Beauty Minimalist;
  • Natura Siberica;
  • The Body Shop;
  • Kevin.Murphy;
  • Organic Shop;
  • Marc Jacobs;
  • Urban Decay;
  • Essence;
  • Weleda;
  • Aveda;
  • Inglot;
  • H&M;
  • Lush;
  • Kiko.

#животные #фильмы #соцсети #tiktok #наука

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Бледный Никита

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Закомплексованная Душа

9

Бля, что за тупость, их специально для этого и вырастили

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Екатерина Кузнецова

Закомплексованн…
–4

а тебя для чего вырастили?

Ответить

Закомплексованная Душа

Екатерина
15

Ой, началось

Ответить

Закомплексованная Душа

Екатерина
8

argumentum ad hominem - апелляция к личности оппонента, а не к его доводам 

Ответить

Екатерина

Закомпл…
3

нелепо говорить, что животных вырастили ради страданий, а значит всё ок. вот я и спрашиваю, для чего тебя вырастили? а то вдруг был смысл, а ты ему не следуешь 

Ответить

Doktor

Екатери…
0

Смысла особо нет в существовании человека. Многие от этого страдают.
А фармкомпании придают смысла существования красноглазым кроликам. 

Ответить

Екатерина

Doktor
–1

у многих смысла в жизни не больше, чем у кролика — бегают, едят и размножаются

Ответить

Dmitry Teplyakov

Екатери…
5

Смысла жизни нет.

Ответить

Doktor

Екатери…
1

Ага, и? Вывод-то какой? Зато у кролика есть смысл жизни. Хорошо же)

Ответить

Екатерина

Doktor
0

а вывод такой, что если у кого-то смысл жизни не в том, чтобы отправлять ракеты в космос, то это не значит, что можно им придавать собственный смысл и приносить в жертву

Ответить

Doktor

Екатери…
0

Поговорим об этом, когда кролики научатся отправлять ракеты в космос.

Ответить

Екатерина

Doktor
1

оке

Ответить

Екатерина

Doktor
1

ты сказал как сам кролик Ральф из видео...

Ответить

Тактичный

Екатери…
0

Некоторых животных растят для того, чтобы кто-то потом сварил из них суп, это тоже проблема получается, их вообще растят чтобы убить

Ответить

Екатерина

Тактичн…
1

конечно это проблема. и не только этическая, но и экологическая 

Ответить

Alex Comrade

Екатери…
0

Экологическая? В чём она выражается?

Ответить

Екатерина

Alex
1

можешь почитать о том, сколько ресурсов уходит на поддержание нынешних объёмов животноводства 

Ответить

Doktor

Екатери…
0

Какие альтернативы?

Ответить

Екатерина

Doktor
1

если я скажу, что надо сокращать потребление мяса, то меня тут уничтожат 

Ответить

Doktor

Екатери…
0

Прикольно. Набирать белок-то до уровня 1,5 гр. на кг как при этом?

Ответить

Alex

Екатери…
0

Где читать-то?

Ответить

Екатерина

Alex
1

например, здесь https://ourworldindata.org/environmental-impacts-of-food

Ответить

Закомплексованна

Екатери…
0

Почему? Нет нарушения баланса, их вырастили для этого, а потом истребили... Звучит тупо конечно, но другого объяснения почему это нормально у меня нет

Ответить

Alex Comrade

Екатери…
0

Не ради страданий, а ради опытов.

Ответить

Илья Гераськин

Екатерина
7

Маменьку радовть

Ответить

Doktor Streyndzhlav

Екатерина
1

Предлагаешь тестировать на людях?)

Ответить

aliftin

Doktor
4

Зачем на людях то. На тиктокера можно. 

Ответить

Илья Захаров

Екатерина
0

Для чего мразей тиктокеров вырастали? У них глаза только после трендов открываются?

Ответить

Beer Fan

Закомплексованн…
0

Представь, что твои родители вырастили тебя для того, чтобы тебя ебали на камеру.

Ответить

Doktor Streyndzhlav

Beer
0

Ретранслируешь личный опыт?

Ответить

Уверенный украинец

15

А если выпустить ролик, про фермы с животными на убой, как много людей откажется от мяса интересно? И как много людей поужинали мясом перед тем (или после), как выложить в тикток видео про косметику 

Ответить

Екатерина Кузнецова

Уверенный
4

я как-то давно увидела, как выращивают телят на убой. с тех пор ни за что не ем телятину

Ответить

Doktor Streyndzhlav

Екатерина
26

А зря, они вкусные.

Ответить

Екатерина

Doktor
3

да я к мясу в целом равнодушна. думаю совсем отказаться (щас ем тока курицу и иногда свинину в хинкали)

Ответить

Престижный жар

Екатери…
2

не отказывайся, там самый полный набор аминокислот

Ответить

Екатерина

Престиж…
2

думаю, можно заменить. тем более что я его и так почти не ем

Ответить

Престижный жар

Екатери…
8

100% ты не будешь заменять их полноценно, заморачиваться комбинацией разных продуктов, чтобы охватить полный набор. в итоге раньше постареешь и раньше умрешь. зодумойся

Ответить

Doktor

Екатери…
–1

Нет, заменить их проблематично. Крайне.

Ответить

Ху Эмай

Doktor
4

Вообще не проблема, если не веганство, а вегетарианство, то остается молочка и яйца. 

Ответить

Doktor

Ху
0

Ну-ка ну-ка, чем заменить?

Ответить

Ху Эмай

Doktor
0

До конца коммент мой дочитай

Ответить

Doktor

Ху
0

Гм, гм. Ну и в каких количествах это требуется потреблять, чтобы заменить аминокислоты из 1 кг говядины, например?

Ответить

Ху Эмай

Doktor
1

Посчитай сам, если тебе интересно. То что без мясного белка не выжить, это уже стопятьсот раз опровергнуто. 

Ответить

Doktor

Ху
0

Прямо исследования приведешь, да?)

Ответить

master of

Doktor
1

То что без мяса можно жить доказано группами, придерживающимися религиозного веганства - типа джайнов.

Ответить

Doktor

master
0

И как там у ребят с мышечной массой?

Ответить

master of

Doktor
1

Про мышечную массу хуй знает, но за две с половиной тысячи лет не вымерли. Наверное не так уж плохо у  них с мышечной массой и здоровьем.

Ответить

Doktor

master
1

Только потому, что не вымерли?
Человечество в целом не вымерло, но это не значит, что люди были здоровее еще 100 лет назад.

Ответить

master of

Doktor
1

Средняя продолжительность выше чем у остальных https://timesofindia.indiatimes.com/india/census-data-show-jains-outlive-others/articleshow/50842275.cms

Ответить

Doktor

master
0

Так это скорее минус качеству жизни остальных индусов, лол(

Ответить

master of

Doktor
4

Я напомню, что разговор начался с того, можно ли выжить без мяса.
А пришло к тому, что иметь наибольшую продолжительность жизни в полуторамиллиардной стране все еще недостаточно.

Ответить

Doktor

master
0

Хорошо бы какую-то доказательную базу под твои утверждения) а не просто статью в Таймсофиндия)

Ответить

master of

Doktor
6

Раз уж эксперимента длиной больше чем две тысячи лет тебе мало, то даже если лично иисус сойдет с облака и скажет "да, без мяса можно жить", ты скажешь "нет, не пойдет, где нотариально заверенное письменное заявлению с синей печаться небесной канцелярии".

Ответить

Doktor

master
–2

Так я и не говорил, что жить нельзя) Я говорю, что качество такой жизни - низкое.

Ответить

master of

Doktor
1

-То что без мясного белка не выжить, это уже стопятьсот раз опровергнуто.
- Прямо исследования приведешь, да?)

Ответить

Doktor

master
0

Понятно. Скорректирую формулировку. Так как там у этих индусов с мышечной массой и крепостью костей?)

Ответить

master of

Doktor
1

https://is.gd/vweOjJ

Here, Let Me Google That For You
Passive-aggressively teach your friends how to Google. For all those people who find it more…
is.gd
Ответить

Doktor

master
0

А. Ну правильно, зачем доказывать свою точку зрения.

Ответить

master of

Doktor
0

Беру пример с тебя.

Ответить

Ху Эмай

Doktor
1

Поищи на пабмеде, если тебе интересно. Ты интернетом то пользоваться умеешь?

Ответить

Doktor

Ху
0

Понятно. Доказывать свою точку зрения - удел ленивых. Удачи)

Ответить

Ху Эмай

Doktor
0

Я ничего здесь не доказываю.

Ответить

Doktor

Ху
–1

Я заметил)

Ответить

Ху Эмай

Doktor
0

Давай ты мне тогда докажи, что без мясного белка не выжить. Скидывай исследования))

Ответить

Doktor

Ху
–1

Засем? Я здись нисиго ни даказиваю

Ответить

Ху Эмай

Doktor
1

Ну видишь, и мне впадлу что-то объяснять ноунеймам в интернете. Ты серанул, я имею право серануть в ответ. И нехер мне рот затыкать

Ответить

Johny Lee

Екатери…
1

Там разновалентный белок в растениях и в животных. Мясо де-факто больше даёт намного. Люди - млекопитающие, не нужно из нас травоядных делать

Ответить

Екатерина

Johny
0

я больше полугода мясо не ела — отлично себя чувствовала. а других я не призываю не есть мясо 

Ответить

Конкретный меч

Престиж…
1

Самый полный набор аминокислот содержится в куриных яйцах. В мясе их тоже немало, но это зависит от типа мяса. К тому же, стоит смотреть не только на аминокислотный состав.

Ответить

Doktor

Конкрет…
0

Но куры тоже страдают. 

Ответить

Александр

Doktor
0

Куры не страдают. Они быстро погибают и безболезненно. А именно опыты заставляют животного мучатся. В этом вся разница

Ответить

Doktor

Алексан…
0

Тащемто, какие альтернативы-то?

Ответить

Doktor

Екатери…
1

Поддерживаю Сережу - задумайся об аминокислотах.

Ответить

Яня

Екатери…
0

Свиньи очень умные, как собаки, а может и умнее

Ответить

Дневной спрей

Екатерина
3

В дикой природе телята, видимо, живут абсолютно беззаботно и умирают от старости в окружении родных и близких.

Ответить

Уверенный украинец

Екатерина
1

осталось еще про птиц посмотреть, вроде курочек, и про все остальное что там мясное с:

Ответить

Екатерина

Уверенн…
1

да и от птицы собираюсь отказаться

Ответить

Церковный Мика

Екатери…
9

бактерии кстати тоже живые.

Ответить

Doktor

Церковн…
10

И их пиздец как много. Антибактериальное мыло - геноцид.

Ответить

rossoshmap

Церковн…
2

Даже на митинги ходят

Ответить

Церковный Мика

rossosh…
4

пук

Ответить

Doktor

Церковн…
2

среньк

Ответить

Александр Демьяненко

Екатерина
1

А в чем разница? телят и свиней убивают по разному? 

Ответить

Екатерина

Алексан…
0

там суть в том, что телят сразу отлучают от матери и сажают либо на короткую цепь, либо в боксы, чтобы они не могли толком ходить и мышцы не крепли, а оставались мягкими

Ответить

Александр

Екатери…
5

Ну то есть я могу понять логику веганов. что им не нравится убийство животных впринципе. В этом есть смысл. но отказываться от одного вида мяса потому что там животное чуть больше страдает перед тем как его убьют это не очень понятно. 

Ответить

Александр

Екатери…
0

то есть тебе жалко их потому что их у мамки забирают? а свиней не так жалко потому что не забирают? 

Ответить

N/a

Екатерина
0

Как будто с другими животными и птицей обращаются как-то иначе

Ответить

Сергей Звезда

Уверенный
3

Есть целые художественные фильмы про это — Окча (более приятно смотреть) и Гунда (более сложно смотреть)

Ответить

Церковный Мика

Сергей
5

фильм земляне. смотреть всем

Ответить

Сергей Звезда

Церковн…
1

Ну я серьезно, это классные и не топорные фильмы 

Ответить

Уверенный украинец

Сергей
0

Да, я знаю, но не смотрю специально. Я пытался стать веганом, но пока не получилось и сложно это, особенно зимой :с

Ответить

Сергей Звезда

Уверенн…
1
Ответить

Уверенный

Сергей
0

а ты сам ешь мясо?

Ответить

Сергей Звезда

Уверенн…
5

Конечно, оно же очень вкусное! Если его будут производить согласно всем нормам и моральным рамкам, я буду только рад. 

Материал всё же не про веганство, а про тех людей, которые считают, что не нужно использовать животных в таких необязательных целях 

Ответить

Doktor

Сергей
1

Моральные... Ээээ... Рамки? В производстве мяса? Это как?

Ответить

Уверенный

Doktor
2

Ну типа не держать 24/7 в клетке животных, например. Заменить выращивание животных на выращенное искусственно в лаборатории мясо

Ответить

Doktor

Уверенн…
1

Ты хоть представляешь, сколько это мясо стоить будет?
И так в среднем гражданин даже 1 г. белка на кг мяса не наедает.

Ответить

Уверенный

Doktor
1

Ну сейчас это будет дорого, ага, но может когда-нибудь, все же прогресс движется. Я бы был готов есть и переплачивать за такое мясо, если бы по всяким полезным свойствам и вкусу оно было как настоящее

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Doktor

Уверенн…
0

А я не был бы, как и миллионы моих сограждан. Раунд!

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Уверенный

Doktor
0

Не, это понятно, но уже был бы выбор и моя совесть чуть спокойнее была бы хд

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Argumenta

Уверенн…
0

Давайте не будем спешить с лабораторным мясом. Я точно не стану это есть без многолетних исследований влияния на организм

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Заметный

Argumen…
1

без многолетних исследований влияния на организм

Что за тупость. Это белок, он так же расщепляется на аминокислоты, как и животный. И не встраивается, прием НЕ ВСТРАИВАЕТСЯ, в днк организм потребителя, как об этом вещают пугалки))

Короче исследований гмо уже более чем достаточно на эту тему, ибо они максимально схожи.
Более того, к гмо хотя бы можно придраться за счет того, что базовые культуры заменяются гмо культурами, уничтожая биоразнообразие.

Но тут то? Тупо белок из пробирки, не более, что в нем может быть "опасного"??

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Argumenta

Заметный
0

ясно

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Doktor

Argumen…
0

А какие риски при еде?

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Argumenta

Doktor
0

Вот именно, какие? При еде наверное никаких, а долгосрочная перспектива?

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Илья

Argumen…
2

1 в 1 претензии анти-ГМОшников

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Argumenta

Илья
0

Генная модификация - это, как правило ускоренная селекция, тут все ок. А эксперементы с присадкой генов других видов - другое

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Илья

Argumen…
2

Генная модификация - это, как правило ускоренная селекция, тут все ок.

А генная модификация - другое

Пофиксил

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Argumenta

Илья
0

Бля, ты понял о чем я, не рвись

Ответить

Илья

Argumen…
0

Нет ты не рвись. Мясо там само растёт. Его не подсаживают клетку к клетке

Ответить

Argumenta

Илья
0

Нет ты

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master of

Argumen…
1

Мясо лабораторное -> днк там тоже выходит лабораторное -> будешь есть искусственное мясо, и лабораторное днк встроится в твое -> мутируешь в ученого -> придется жить на 13 тычсяч рублей в месяц (с премией!).
Ну нахуй!

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Neketa Fo

Argumen…
0

О, точно такие же комментарии от противников ГМО

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Argumenta

Neketa
0

Мне похуй по большому счету, но мясо из пробирки для меня пока перебор

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Doktor

Argumen…
0

Маловероятные? Ну типа, мясо, белок, у тебя и так распадается на составные компоненты. Какой риск-то?

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Сергей

Doktor
2
Котлета из пробирки
Есть ли будущее у «чистого мяса»
nplus1.ru
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Doktor

Сергей
0

Не нашел там про итоговую стоимость продукта при массовом производстве. 

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Коммунальн

Doktor
1

будут по опыту борьбы с ДВС - введут конский сбор на настоящее мясо, так что либо котлетки из картона и стейк из червячков за цену нормальных в старые добрые десятые, либо плоти

Ответить

Doktor

Коммуна…
4

Спасибо, отличный план.
Средний гражданин в России и так не набирает даже 1г. на кг веса по белку. Будет еще меньше.

Ответить

Argumenta

Коммуна…
1

пост-cyberpunk в чистом виде, и все становится на свои места, богатые едят натурель, бедные - пластик

Ответить

Argumenta

Doktor
1

Это очень дорого на данный момент, а о массовом производстве речи пока не идет

Ответить

Сергей

Doktor
1

Она пока серьезная, но на это и есть наука и технологии

Ответить

Doktor

Сергей
0

Ага. Заходите, когда будет сильно дешевле.

Ответить

Argumenta

Doktor
0

@Олег Ивахнов  Вам есть, что сказать на данную тему?

Ответить

Любовный

Argumen…
3

Дитковский дешевка

Ответить

Федя Прозоров

Сергей
0

Окча и приятно смотреть? Ну не знаю...

Ответить

Сергей Звезда

Федя
0

Такой красивый фильм-путешествие с потрясающим кастом

Ответить

Федя Прозоров

Сергей
0

Я уснул, когда смотрел

Ответить

Сергей Звезда

Федя
0

выспись и посмотри снова, пожалуйста

Ответить

Федя Прозоров

Сергей
1

Редакционное задание

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Александр

Федя
0

Хороший фильм пока не доходит до веганского посыла. 

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infinity one

Уверенный
2

Я рос в республика, где жертвоприношения на празднике памятные события это норма.

Ну на мой интерес к мясу это не повлияло, особенно после того, как я сам поучаствовал в таинстве.

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Neketa Fo

Уверенный
1

Встречал людей которые после документалок про убой скота отказывались от мяса.

Вот взять меня, я коров безумно люблю! Они умные, красивые, у них вкусное молоко, они сами вкусные. Просто супер полезные животные, которым я благодарен за все! Но признаться честно, от видео где убивают скот у меня только аппетит просыпается.

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Doktor Streyndzhlav

Neketa
2

Каждый раз благодарю корову. Ты умерла не зря, корова, спасибо за мясо. Думаю, она улыбается, глядя на меня с небес.

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Яня

Doktor
1

Ну кстати, это как раз в логике народов севера: выращиваем оленя - благодарим духов за пищу - убиваем оленя - используем все его части в том числе кровь (детям дают пить чтоб витаминчиков набирались), шкуру, рога, кости.
Хотя наверно у многих традиций есть похожая штука

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Уверенный украинец

Neketa
1

Это уже фетиш и меня это пугает. Могу только сказать, что коровки ни живые ни мертвые мне не нравятся

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Neketa Fo

Уверенн…
0

Если ты не бычок то пугаться нечего

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Уверенный украинец

Уверенный
0

Но я не порицаю такой движ, особенно если уже есть способы тестировать как-то более гуманно 

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KSA

Уверенный