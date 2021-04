В реальности всё происходит совсем не так мило, как в ироничных роликах в тиктоке. Тестирования косметики происходят несколькими способами: in vivo (с живым организмом), in vitro (вне живого организма) и другими альтернативными. Зоозащитники борются с in vivo исследованиями, для которых используют лабораторных животных.