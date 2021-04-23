Фильм о лабораторном кролике подтолкнул тысячи пользователей выступить против тестов на животных — они избавляются от косметики и требуют от брендов извинений.

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Скриншот из фильма «Спасите Ральфа»

Лента и комментарии в тиктоке внезапно заполнились роликами с призывами отказаться от тестирования косметики на животных. Всё началось с короткометражного фильма о кролике Ральфе, который потерял семью из-за лабораторных исследований, а затем из-за этого сам ослеп и оглох.

На многих ролик произвёл такое сильное впечатление, что теперь они массово выбрасывают косметику без метки «Не тестируется на животных» и призывают бренды извиняться за исследования на грызунах. Другие тиктокеры отмечают, что проблема жестоких испытаний стоит уже давно — и многие страны запретили их использование. Рассказываем, как проходят испытания на животных, почему их до сих пор практикуют и какие есть альтернативы.

С чего всё началось

В начале апреля Международное подразделение Общества защиты животных США (HSI), занимающаяся проблемами сельскохозяйственных, диких, вымирающих и других животных, выпустила четырёхминутный фильм «Save Ralph» («Спасите Ральфа»). Главного героя кролика Ральфа озвучил режиссёр Тайка Вайтити («Тор: Рагнарёк», «Кролик Джоджо»), а других персонажей — актёр Зак Эфрон («Папе снова 17»), комик Рики Джервейс («Изобретение лжи») и актриса Оливия Манн («Служба новостей»).

В анимационном фильме Ральф рассказывает, что ослеп на один глаз и оглох на одно ухо, а на спине его возникла открытая болезненная рана. Всё потому, что кролик работает «тестировщиком» в токсикологической лаборатории. При этом Ральф не жалуется, считая, что работает на благо людей, как и его погибшие в лаборатории родители и дети, которые якобы и были созданы для тестирований косметики.

Во время интервью человеческая рука забирает Ральфа в лабораторию к другим кроликам, где ему заливают в глаза химикаты. Из-за этого он полностью слепнет и повреждает шею, пытаясь высвободиться из ящика. В это время животные призывают Ральфа не просто давать интервью, а попросить у съёмочной группы помощи, но он их игнорирует.

Таким образом создатели фильма привлекли внимание к тестированию косметики на животных, которая до сих пор практикуется крупными компаниями. «У нас уже есть множество надёжных подходов к обеспечению безопасности продукции без использования животных, поэтому нет оправдания тому, чтобы заставлять таких, как Ральф, испытывать косметику или её ингредиенты», — заявил директор HSI.

Выпуск фильма приурочили к Дню защиты лабораторных животных 24 апреля. В этот день зоозащитные организации устраивают встречи и мероприятия, чтобы привлечь внимание к проблеме.

В тиктоке призывают отказываться от косметики, испытанной на животных (но иногда вбрасывают фейки)

Спустя несколько недель фильм завирусился в тиктоке и инстаграме, а на ютубе он набрал почти шесть миллионов просмотров. Поначалу пользователи призывали распространять ролик, чтобы как можно больше людей обратили внимание на проблему тестирования косметики и её компонентов на животных.

Скриншот из тиктока

Позже в русскоязычном и англоязычном тиктоке появились видео, в которых приводили списки косметических брендов, использующие и не использующие животных для тестирований. Не всегда эти списки корректны. Например, в одном из роликов упоминается косметический бренд Urban Decay, однако компания утверждает, что не тестирует компоненты на животных и имеет веганский состав.

«Бренды, которые тестируют косметику на животных»

Ролик @sofi_flay

Пользователи тиктока призывали компании, использовавшие животных для тестирований, извиняться. Под постами бьюти-блогеров также массово оставляли комментарии, в которых просили бойкотировать подобные бренды и выбрасывать косметику без маркировки «Не тестируется на животных».

С маркировкой в соцсети возникла путаница. На товарах, которые не тестировались, изображён знак кролика в разных вариациях. Некоторые пользователи посчитали, что если такое изображение есть, то производитель тестировал его на животных.

Чтобы привлечь ещё больше внимания к проблеме, в тиктоке рассказывают, как происходит процесс испытаний косметики, показывая, например, фотографии кроликов, закрытых в ящиках, и повреждённой кожи свиней. Некоторые делятся историями спасённых из лабораторий животных и артами на тему тестирований.

Многие удивляются поднявшейся волне негодования от тестирования косметики на животных, отмечая, что об этом известно уже давно. Кто-то (вероятно, в шутку) признаётся, что представлял себе исследования на животных иначе: например, в виде аккуратного нанесения косметики и накладных ресниц на мордочки.

Ролик @willowtheebulldog

Ролик @kittyinit

Ролик @theoneandonlydmac

На фоне активности в соцсетях вновь обратили внимание на петиции против использования животных в тестировании косметики. Одна из них набрала на Change.org более 247 тысячи подписей к моменту написания заметки. Её создатели и организаторы движения «Они не для тестов» также проводят встречи и записали интервью с сотрудником лаборатории.

Как проходят тестирования и почему их критикуют

В реальности всё происходит совсем не так мило, как в ироничных роликах в тиктоке. Тестирования косметики происходят несколькими способами: in vivo (с живым организмом), in vitro (вне живого организма) и другими альтернативными. Зоозащитники борются с in vivo исследованиями, для которых используют лабораторных животных.

Чтобы оценить безопасность для человека, на животных тестируют не только компоненты или готовую декоративную косметику, но и пищевые добавки, средства личной гигиены, чистящие средства, лекарства, вакцины, пестициды и другое.

Токсикологические тестирования проводятся не только на грызунах — кроликах, крысах и мышах, но и на свиньях, обезьянах, котах и собаках. Анестезию в опытах не применяют, чтобы препараты не повлияли на результаты исследований.

Животных могут использовать всего в одном исследовании или в нескольких, а иногда после тестирований они погибают, например, при измерении смертельной дозы какого-либо препарата. По данным HSI, около 500 тысяч животных ежегодно страдают и умирают из-за тестов.

Есть несколько способов для тестов веществ:

Перорально — с едой или введением напрямую, например, через трубку;

Ингаляция через маску или закрытый ящик;

Введение внутривенно или в мышцы;

Нанесение вещества на кожу;

Закапывание глаз.

Один из самых известных видов исследования — тест Дрейза. Кроликов фиксируют в боксах и закапывают им в глаза нужные компоненты, а затем промывают их физраствором. В течение трёх недель специалисты наблюдают за реакцией роговицы: поражениями, выделениями, отёком и так далее. В течение 21 дня кролик не может умыться самостоятельно. Проверяя реакцию кожи, животных обривают и наносят вещества на голые участки.

Мучения животных зачастую не оправданы, считают специалисты HSI и другие учёные. Они выделили несколько проблем, помимо моральных и этических, которые представляют тестирования на животных не лучшим способом проверки безопасности продукции. Один из главных недостатков — организмы животных, на которых проводят исследования, отличаются от человеческого. Например, для проверки влияния химикатов на поверхность тела учёные наносят их на кроликов или мышей, однако их кожа всасывает вещества гораздо быстрее, чем человеческая. Та же проблема в отличие организмов касается нервной, сердечно-сосудистой, репродуктивной и других систем.

Это влияет на качество исследований и, порой, показавшее свою безопасность на животных лекарство, может всё ещё быть вредным или неэффективным для людей, пишет HSI. К тому же на животных невозможно проверить, как химические вещества поведут себя в организме, если использовать их небольшими дозами в течение долгого времени, к примеру, зубная паста или шампунь. И так как продолжительность жизни крыс и собак гораздо меньше человеческой, исследователи пытаются воспроизвести возможный накопительный эффект вводя большие дозы химикатов, однако это может показать лишь то, как отразится на организме передозировка, отмечают HSI.

Ещё один минус по словам специалистов общества — тестирование на животных отнимает много времени и денег. Например, на проверку пестицида в США требуется около 10 лет и трёх миллионов долларов, не говоря о погибших во время испытаний тысячах животных, пишет HSI.

Главной проблемой борцы с тестированием на животных называют то, что в отличие от людей, они не могут согласиться или отказаться от участия в исследовании.

Какие есть альтернативы испытаниям на животных

Тестировать безопасность косметики и других товаров можно без участия животных при помощи альтернативных методов. Их спонсируют различные организации, например, Фонд лорда Даунинга, Американский фонд альтернатив исследований на животных (AFAAR) или бренд Lush.

Единого способа исследований без животных для всех стран пока нет, так что учёные продолжают искать наиболее эффективные. Всё осложняется тем, что чтобы контролирующие органы признали метод, он должен быть научно подтверждён не одним исследованием и не в одном институте — на это требуются годы и миллионы долларов.

Сейчас существует несколько основных используемых способов тестирований продукции без участия животных:

Культуры клеток (in vitro). Из организма человека берут живые активные клетки, которые затем выращивают «в пробирках». Таким образом уже получают кожу, органы и сосуды — и не только здоровые, но и поражённые. Этот способ помогает исследовать лекарства и другие продукты без использования животных и получать более точные результаты;

Компьютерные модели (in silico) органов разных систем человека, основываясь на знании биологии, могут предсказывать, как то или иное вещество будет воздействовать на организм;

Использование частиц человеческих тканей. Часто для токсикологических исследований учёные берут ткани животных, например, их лёгкие. Но можно использовать человеческие органы или их фрагменты, удалённые при операциях;

Тестирование на добровольцах. Для исследования лекарств учёные предлагают волонтёрам принимать микродозы препаратов, а при помощи компьютерной визуализации отслеживать реакции организма.

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В каких странах отказались от тестирований на животных, а в каких — нет

Тестирование на животных и продажа продукции, произведённой после подобных исследований, частично или полностью запрещены в 40 странах. Где-то запрет касается только косметики, а где-то всех товаров, кроме медицинских.

Первым запрет на тестирование готовой косметики на животных в 1998 году ввела Великобритания. Сейчас в королевстве действует система оценки страданий животных, в зависимости от которой власти определяют, выдавать ли компании разрешение на исследования. В 2004 году её примеру последовал Евросоюз, позже дополнив закон положениями о запрете исследований компонентов и продажи продуктов, протестированных на животных.

Похожие положения с 2014 года действуют в Индии, а Израиль запретил импорт товаров, исследованных на животных. В трети бразильских или нескольких американских штатах тестирования косметики подобным способом тоже вне закона. Тесты на животных также запретили в Южной Корее, Новой Зеландии, Турции, Тайвани, Норвегии, Гватемале, Австралии и Мексике, а в нескольких других странах сейчас обсуждается подобный закон.

Фото AP

В России законопроект о запрете на тестирование косметики на животных отклонили в 2017 году, так как с его принятием будет сложно следить за безопасностью продукции, считают в Роспотребнадзоре. К тому же, запрет противоречит нормам Евразийского экономического союза, в который входит Россия: «Мы не имеем право что-либо изменить национальным законодательством без согласования со странами-участницами», — отметил депутат Александр Клыканов. Но производителям товаров не обязательно тестировать продукцию на животных, чтобы импортировать их в Россию — можно сделать это альтернативными способами.

Однако и в странах, где тестирование на животных запрещено, есть лазейки в законодательстве. Например, в Евросоюзе исследования запрещены Директивой по косметике, но их всё ещё проводят в соответствии с законами по безопасности Европейского химического агентства REACH.

Зачастую производителям приходится тестировать продукцию на животных, чтобы попасть на рынки некоторых стран, например, Китая (это последняя крупная страна с такими правилами). По китайским законам импортные товары должны проверяться только на животных. Учитывая, что китайцы — одни из крупнейших потребителей, брендам приходится отказываться от идеи этичного производства. Некоторые бренды позиционируют себя как «Cruelty-Free» в европейских странах и США, однако тестирует косметику из-за китайских правил.

«Cruelty-Free» бренды в России

Упаковки товаров брендов, которые не тестируют продукцию на животных, должны содержать логотипы «Vegan» или «Cruelty-Free» («Произведены без насилия над животными») с изображением кролика. Доказать, что компания не тестирует косметику на животных и не использует такие компоненты, можно, к примеру, в организациях PETA, Cruelty Free International, Choose Cruelty Free. Для этого нужно подтвердить, что товары произведены без насилия и оплатить единоразовый взнос.

Логотипы CFI, PETA и CCF, которые можно найти на упаковках «Cruelty Free» товаров

Узнать, какие бренды не тестировали продукцию на животных, можно на сайтах организаций, в обновляемом списке PETA или на сайте Cruelty Free Kitty.

Некоторые крупные бренды, представленные в России, позиционирующие себя «Cruelty-Free»: