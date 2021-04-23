Больше 40 человек: страны Запада массово высылают российских дипломатов. Хронология Статьи редакции
От скандалов в Болгарии и Италии до конфликта с Чехией.
С конца марта из стран Запада выслали более 40 российских дипломатов. Причины разные: от «шпионских скандалов» до санкций. Россия в ответ объявила персонами нон грата не менее 20 сотрудников дипмиссий, а посол США временно уехал в Вашингтон.
22 марта — Болгария объявила о высылке двух российских дипломатов
Причиной послужил «шпионский скандал»: по данным местной прокуратуры, в стране действовала группа завербованных российской разведкой агентов, среди которых были действующие сотрудники разведки и Министерства обороны.
В российском посольстве высылку сотрудников назвали «очередным безосновательным демаршем болгарских властей», который не способствует конструктивному диалогу между странами.
31 марта — Италия высылает двух сотрудников аппарата военных атташе посольства России
Это произошло после того, как на автомобильной парковке в Риме задержали высокопоставленного офицера итальянского флота. На тайной встрече он передал офицеру российского посольства пакет секретных документов и получил за это 5 тысяч евро.
Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо назвал случившееся «враждебным актом чрезвычайной серьёзности», который служит «угрозой безопасности всего НАТО».
15 апреля — США выслали 10 дипломатов в рамках санкций против России
В Белом доме указали на то, что среди них есть «представители российских спецслужб».
Мера стала частью санкций США, введённых из-за «вредоносной внешней деятельности» правительства России. В Вашингтоне отметили, что считают российскую разведку ответственной за кибератаку на государственные ведомства страны в 2020 году.
15 апреля — Польша выслала дипломатов в знак солидарности с США
Польша объявила о высылке трёх российских дипломатов из-за «нарушения ими условий дипломатического статуса и проведения мероприятий в ущерб» стране.
В польском МИДе отметили, что Варшава выражает солидарность с решениями, принятыми властями США, а именно с введением новых санкций против России.
16 апреля — Россия ответила Польше высылкой пяти дипломатов
Россия в ответ на действия Варшавы объявила о высылке из страны пяти польских дипломатов.
17 апреля — Россия высылает украинского консула, а Украина старшего дипломата
Россия объявила о высылке из страны украинского консула Александра Сосонюка. Его задержали в Петербурге за получением закрытой базы данных правоохранительных органов и ФСБ.
Украины выразила протест из-за задержания Сосонюка и исключила предъявленные ему обвинения. В ответ власти страны выслали старшего дипломата российского посольства в Киеве.
17 апреля — Чехия высылает 18 дипломатов и объявляет в розыск Петрова и Боширова
18 сотрудников посольства в Праге заподозрили в причастности к работе на российскую разведку. После семи лет расследования спецслужбы пришли к выводу, что Москва причастна к взрывам на оружейных складах Врбетице 16 октября и 3 декабря 2014 года.
В организации взрывов полиция Чехии подозревает Александра Петрова и Руслана Боширова, ранее обвинённых Великобританией в отравлении Скрипалей ядом «Новичок». Мишенью, по данным следователей, был болгарский торговец оружием Емельян Гебрев. Чехия объявила Петрова и Боширова в розыск.
18 апреля — Россия назвала обвинения «абсурдными» и объявила о высылке 20 чешских дипломатов
В России обвинения в адрес Москвы назвали «абсурдными», «надуманными» и «голословными» и в ответ объявили персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии.
В ведомстве отметили, что Чехия пошла на такой шаг «в стремлении угодить США на фоне недавних американских санкций».
20 апреля — Россия высылает двух болгарских дипломатов
В ответ на высылку двух российских дипломатов Москва объявила о признании персонами нон грата двух болгарских. В МИД подчеркнули, что решение Софии было «ничем не мотивировано».
21 апреля — Россия объявляет о высылке десяти американских дипломатов
Решение о высылке приняли в качестве ответа на «враждебные действия американской стороны» против сотрудников российского посольства и генконсульства в США.
21 апреля — Чехия потребовала вернуть высланных сотрудников обратно в посольство
Министр иностранных дел Якуб Кулганек объяснил, что высылка «фактически парализовала работу» и назвал действия России непропорциональными. Кулганек предупредил, что Чехия может уравнять штаты дипмиссий, если Москва не выполнит требование.
В ответ в российском МИД предложили Чехии «оставить ультиматумы для общения внутри НАТО».
22 апреля — Россию временно покинул посол США Джон Салливан
Посол США в России Джон Салливан покинул дипмиссию и улетел в Вашингтон. Покинуть Москву российский МИД рекомендовал ему 16 апреля, но свой отъезд дипломат подтвердил 20-го. Он сообщил, что пробудет в США несколько недель.
22 апреля — Чехия объявила о сокращении числа российских дипломатов
Чехия сократила количество российских дипломатов в посольстве в Праге до числа чешских в Москве. Глава МИД Чехии Якуб Кулганек уточнил, что в обоих ведомствах будут работать по 32 сотрудника.
Кулганек не исключил, что в дальнейшем количество работников дипмиссии будет повышаться, но только на основе взаимности.
22 апреля — Словакия выслала трёх российских дипломатов
Власти Словакии объявили персонами нон-грата трёх российских дипломатов: в течение недели они должны уехать из страны. Так в стране ответили на просьбу Чехии о солидарности.
Премьер-министр республики Эдуард Хегер заявил, что решение о высылке дипломатов приняли «на основе информации, поступившей от спецслужб» и «в связи с ситуацией на ближайшем геополитическим пространстве».
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш поблагодарил Словакию за такое решение, а официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва глубоко разочарована недружественными действиями Братиславы, проявившей псевдосолидарность с Прагой по сфабрикованному делу.
23 апреля — Россия выслала пятерых польских дипломатов
МИД России объявил пятерых сотрудников польского посольства персонами нон грата. Это стало ответом на аналогичные действия Варшавы, признавшей нежелательными лицами трёх сотрудников российского посольства, отметили в ведомстве.
В Москве заявили, что Варшава «сознательно реализует курс на дальнейшую деградацию и разрушение двусторонних отношений».
23 апреля — Литва, Латвия и Эстония выслали четырёх российских дипломатов
В МИД Эстонии заявили, что действия России неприемлемы, нарушают международное право и подрывают европейскую безопасность.
Официальный представитель МИДа России Мария Захарова в ответ посоветовала балтийским дипломатам «начать прикидывать», кому из них придётся паковать вещи.
Непростой браслет
на бэкэнде
Непростой браслет
Так и Петров с Башировым уже не катаются по Европе
Нет, я не могу молчать. Это не инфографика. Это припудренная таблица из экселя.
Непростой браслет
еще прикинь ковидные паспорта введут.
С июня на общесоюзном уровне.
https://rus.err.ee/1608186508/strany-es-okonchatelno-dogovorilis-o-zapuske-pasporta-vakcinacii-v-ijune
Вряд ли, потому что это действие направлено против людей, а такое в цивилизованных странах не практикуется.
Сумасшедший франт
когда будет один посол + пару секретарей на каждую "недружественную" страну, то возможность получить визу и въехать в оную страну отпадет сама собой, независимо от того что где практикуется
Сумасшедший
ну да, вот за американской визой в польшу ездили. а в таком темпе и в польшу скоро не заедешь. шенген конечно выручает, но сколько ему осталось при деде - хз
Эт даже хорошо, что я не пошел учиться на дипломата
Интиллигентно как-то, надо просто всех Путинских лошков выпнуть и хуй с ними — пусть пьют водочку со своей начальницей и обсуждают кольцо врагов.
Ебать цирк
Москва глубоко разочарована недружественными действиями Братиславы, проявившей псевдосолидарность с Прагой по сфабрикованному делу.
Сфабриковали фейковые паспорта мишкина и чепиги, какие коварные, а!
Мне больше интересно, как кто-то третий может говорить кому-то, что у них "псевдосолидарность".
вы не по-настоящему, а специально!
Так один хрен солидарность же получается. То, что они специально, они и не скрывают о_О
посоветовала балтийским дипломатам «начать прикидывать», кому из них придётся паковать вещи.
Простите, а вы точно дипломат? А, чемодан. А, из аргентины.