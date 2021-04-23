От скандалов в Болгарии и Италии до конфликта с Чехией.

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Посольство России в Чехии Фото Global Look Press

С конца марта из стран Запада выслали более 40 российских дипломатов. Причины разные: от «шпионских скандалов» до санкций. Россия в ответ объявила персонами нон грата не менее 20 сотрудников дипмиссий, а посол США временно уехал в Вашингтон.

22 марта — Болгария объявила о высылке двух российских дипломатов

Причиной послужил «шпионский скандал»: по данным местной прокуратуры, в стране действовала группа завербованных российской разведкой агентов, среди которых были действующие сотрудники разведки и Министерства обороны.

В российском посольстве высылку сотрудников назвали «очередным безосновательным демаршем болгарских властей», который не способствует конструктивному диалогу между странами.

31 марта — Италия высылает двух сотрудников аппарата военных атташе посольства России

Это произошло после того, как на автомобильной парковке в Риме задержали высокопоставленного офицера итальянского флота. На тайной встрече он передал офицеру российского посольства пакет секретных документов и получил за это 5 тысяч евро.

Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо назвал случившееся «враждебным актом чрезвычайной серьёзности», который служит «угрозой безопасности всего НАТО».

15 апреля — США выслали 10 дипломатов в рамках санкций против России

В Белом доме указали на то, что среди них есть «представители российских спецслужб».

Мера стала частью санкций США, введённых из-за «вредоносной внешней деятельности» правительства России. В Вашингтоне отметили, что считают российскую разведку ответственной за кибератаку на государственные ведомства страны в 2020 году.

15 апреля — Польша выслала дипломатов в знак солидарности с США

Польша объявила о высылке трёх российских дипломатов из-за «нарушения ими условий дипломатического статуса и проведения мероприятий в ущерб» стране.

В польском МИДе отметили, что Варшава выражает солидарность с решениями, принятыми властями США, а именно с введением новых санкций против России.

16 апреля — Россия ответила Польше высылкой пяти дипломатов

Россия в ответ на действия Варшавы объявила о высылке из страны пяти польских дипломатов.

К слову, обратили внимание, как быстро в Варшаве подпели администрации США, потребовав отъезда из Польши трёх российских дипломатов. из заявления российского МИДа

17 апреля — Россия высылает украинского консула, а Украина старшего дипломата

Россия объявила о высылке из страны украинского консула Александра Сосонюка. Его задержали в Петербурге за получением закрытой базы данных правоохранительных органов и ФСБ.

Украины выразила протест из-за задержания Сосонюка и исключила предъявленные ему обвинения. В ответ власти страны выслали старшего дипломата российского посольства в Киеве.

17 апреля — Чехия высылает 18 дипломатов и объявляет в розыск Петрова и Боширова

18 сотрудников посольства в Праге заподозрили в причастности к работе на российскую разведку. После семи лет расследования спецслужбы пришли к выводу, что Москва причастна к взрывам на оружейных складах Врбетице 16 октября и 3 декабря 2014 года.

В организации взрывов полиция Чехии подозревает Александра Петрова и Руслана Боширова, ранее обвинённых Великобританией в отравлении Скрипалей ядом «Новичок». Мишенью, по данным следователей, был болгарский торговец оружием Емельян Гебрев. Чехия объявила Петрова и Боширова в розыск.

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18 апреля — Россия назвала обвинения «абсурдными» и объявила о высылке 20 чешских дипломатов

В России обвинения в адрес Москвы назвали «абсурдными», «надуманными» и «голословными» и в ответ объявили персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии.

В ведомстве отметили, что Чехия пошла на такой шаг «в стремлении угодить США на фоне недавних американских санкций».

РИА Новости ✔ Российские дипломаты садятся в самолет в Праге

20 апреля — Россия высылает двух болгарских дипломатов

В ответ на высылку двух российских дипломатов Москва объявила о признании персонами нон грата двух болгарских. В МИД подчеркнули, что решение Софии было «ничем не мотивировано».

21 апреля — Россия объявляет о высылке десяти американских дипломатов

Решение о высылке приняли в качестве ответа на «враждебные действия американской стороны» против сотрудников российского посольства и генконсульства в США.

21 апреля — Чехия потребовала вернуть высланных сотрудников обратно в посольство

Министр иностранных дел Якуб Кулганек объяснил, что высылка «фактически парализовала работу» и назвал действия России непропорциональными. Кулганек предупредил, что Чехия может уравнять штаты дипмиссий, если Москва не выполнит требование.

В ответ в российском МИД предложили Чехии «оставить ультиматумы для общения внутри НАТО».

22 апреля — Россию временно покинул посол США Джон Салливан

Посол США в России Джон Салливан покинул дипмиссию и улетел в Вашингтон. Покинуть Москву российский МИД рекомендовал ему 16 апреля, но свой отъезд дипломат подтвердил 20-го. Он сообщил, что пробудет в США несколько недель.

Джон Салливан Фото Валерия Шарифулина, РИА «Новости»

22 апреля — Чехия объявила о сокращении числа российских дипломатов

Чехия сократила количество российских дипломатов в посольстве в Праге до числа чешских в Москве. Глава МИД Чехии Якуб Кулганек уточнил, что в обоих ведомствах будут работать по 32 сотрудника.

Кулганек не исключил, что в дальнейшем количество работников дипмиссии будет повышаться, но только на основе взаимности.

22 апреля — Словакия выслала трёх российских дипломатов

Власти Словакии объявили персонами нон-грата трёх российских дипломатов: в течение недели они должны уехать из страны. Так в стране ответили на просьбу Чехии о солидарности.

Премьер-министр республики Эдуард Хегер заявил, что решение о высылке дипломатов приняли «на основе информации, поступившей от спецслужб» и «в связи с ситуацией на ближайшем геополитическим пространстве».

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш поблагодарил Словакию за такое решение, а официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва глубоко разочарована недружественными действиями Братиславы, проявившей псевдосолидарность с Прагой по сфабрикованному делу.

23 апреля — Россия выслала пятерых польских дипломатов

МИД России объявил пятерых сотрудников польского посольства персонами нон грата. Это стало ответом на аналогичные действия Варшавы, признавшей нежелательными лицами трёх сотрудников российского посольства, отметили в ведомстве.

В Москве заявили, что Варшава «сознательно реализует курс на дальнейшую деградацию и разрушение двусторонних отношений».

РИА Новости ✔ Россия в ответ решила выслать 5 польских дипломатов

23 апреля — Литва, Латвия и Эстония выслали четырёх российских дипломатов

Из солидарности с Чехией Литва выслала двух российский дипломатов, Латвия и Эстония — по одному.

В МИД Эстонии заявили, что действия России неприемлемы, нарушают международное право и подрывают европейскую безопасность.