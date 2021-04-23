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Саша Кириллова

Больше 40 человек: страны Запада массово высылают российских дипломатов. Хронология Статьи редакции

От скандалов в Болгарии и Италии до конфликта с Чехией.

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Посольство России в Чехии Фото Global Look Press

С конца марта из стран Запада выслали более 40 российских дипломатов. Причины разные: от «шпионских скандалов» до санкций. Россия в ответ объявила персонами нон грата не менее 20 сотрудников дипмиссий, а посол США временно уехал в Вашингтон.

22 марта — Болгария объявила о высылке двух российских дипломатов

Причиной послужил «шпионский скандал»: по данным местной прокуратуры, в стране действовала группа завербованных российской разведкой агентов, среди которых были действующие сотрудники разведки и Министерства обороны.

В российском посольстве высылку сотрудников назвали «очередным безосновательным демаршем болгарских властей», который не способствует конструктивному диалогу между странами.

31 марта — Италия высылает двух сотрудников аппарата военных атташе посольства России

Это произошло после того, как на автомобильной парковке в Риме задержали высокопоставленного офицера итальянского флота. На тайной встрече он передал офицеру российского посольства пакет секретных документов и получил за это 5 тысяч евро.

Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо назвал случившееся «враждебным актом чрезвычайной серьёзности», который служит «угрозой безопасности всего НАТО».

15 апреля — США выслали 10 дипломатов в рамках санкций против России

В Белом доме указали на то, что среди них есть «представители российских спецслужб».

Мера стала частью санкций США, введённых из-за «вредоносной внешней деятельности» правительства России. В Вашингтоне отметили, что считают российскую разведку ответственной за кибератаку на государственные ведомства страны в 2020 году.

15 апреля — Польша выслала дипломатов в знак солидарности с США

Польша объявила о высылке трёх российских дипломатов из-за «нарушения ими условий дипломатического статуса и проведения мероприятий в ущерб» стране.

В польском МИДе отметили, что Варшава выражает солидарность с решениями, принятыми властями США, а именно с введением новых санкций против России.

16 апреля — Россия ответила Польше высылкой пяти дипломатов

Россия в ответ на действия Варшавы объявила о высылке из страны пяти польских дипломатов.

К слову, обратили внимание, как быстро в Варшаве подпели администрации США, потребовав отъезда из Польши трёх российских дипломатов.

из заявления российского МИДа

17 апреля — Россия высылает украинского консула, а Украина старшего дипломата

Россия объявила о высылке из страны украинского консула Александра Сосонюка. Его задержали в Петербурге за получением закрытой базы данных правоохранительных органов и ФСБ.

Украины выразила протест из-за задержания Сосонюка и исключила предъявленные ему обвинения. В ответ власти страны выслали старшего дипломата российского посольства в Киеве.

17 апреля — Чехия высылает 18 дипломатов и объявляет в розыск Петрова и Боширова

18 сотрудников посольства в Праге заподозрили в причастности к работе на российскую разведку. После семи лет расследования спецслужбы пришли к выводу, что Москва причастна к взрывам на оружейных складах Врбетице 16 октября и 3 декабря 2014 года.

В организации взрывов полиция Чехии подозревает Александра Петрова и Руслана Боширова, ранее обвинённых Великобританией в отравлении Скрипалей ядом «Новичок». Мишенью, по данным следователей, был болгарский торговец оружием Емельян Гебрев. Чехия объявила Петрова и Боширова в розыск.

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Národní centrála proti organizovanému zločinu SKPV, žádá v souvislosti s prověřováním okolností závažné trestné činnosti o pomoc při pátrání po dvou osobách. https://www.policie.cz/clanek/zadost-o-pomoc-pri-patrani-po-2-osobach.aspx
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18 апреля — Россия назвала обвинения «абсурдными» и объявила о высылке 20 чешских дипломатов

В России обвинения в адрес Москвы назвали «абсурдными», «надуманными» и «голословными» и в ответ объявили персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии.

В ведомстве отметили, что Чехия пошла на такой шаг «в стремлении угодить США на фоне недавних американских санкций».

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Чешские дипломаты приехали в "Шереметьево"
РИА Новости ✔
Российские дипломаты садятся в самолет в Праге

20 апреля — Россия высылает двух болгарских дипломатов

В ответ на высылку двух российских дипломатов Москва объявила о признании персонами нон грата двух болгарских. В МИД подчеркнули, что решение Софии было «ничем не мотивировано».

21 апреля — Россия объявляет о высылке десяти американских дипломатов

Решение о высылке приняли в качестве ответа на «враждебные действия американской стороны» против сотрудников российского посольства и генконсульства в США.

21 апреля — Чехия потребовала вернуть высланных сотрудников обратно в посольство

Министр иностранных дел Якуб Кулганек объяснил, что высылка «фактически парализовала работу» и назвал действия России непропорциональными. Кулганек предупредил, что Чехия может уравнять штаты дипмиссий, если Москва не выполнит требование.

В ответ в российском МИД предложили Чехии «оставить ультиматумы для общения внутри НАТО».

22 апреля — Россию временно покинул посол США Джон Салливан

Посол США в России Джон Салливан покинул дипмиссию и улетел в Вашингтон. Покинуть Москву российский МИД рекомендовал ему 16 апреля, но свой отъезд дипломат подтвердил 20-го. Он сообщил, что пробудет в США несколько недель.

Джон Салливан Фото Валерия Шарифулина, РИА «Новости»

22 апреля — Чехия объявила о сокращении числа российских дипломатов

Чехия сократила количество российских дипломатов в посольстве в Праге до числа чешских в Москве. Глава МИД Чехии Якуб Кулганек уточнил, что в обоих ведомствах будут работать по 32 сотрудника.

Кулганек не исключил, что в дальнейшем количество работников дипмиссии будет повышаться, но только на основе взаимности.

22 апреля — Словакия выслала трёх российских дипломатов

Власти Словакии объявили персонами нон-грата трёх российских дипломатов: в течение недели они должны уехать из страны. Так в стране ответили на просьбу Чехии о солидарности.

Премьер-министр республики Эдуард Хегер заявил, что решение о высылке дипломатов приняли «на основе информации, поступившей от спецслужб» и «в связи с ситуацией на ближайшем геополитическим пространстве».

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш поблагодарил Словакию за такое решение, а официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва глубоко разочарована недружественными действиями Братиславы, проявившей псевдосолидарность с Прагой по сфабрикованному делу.

23 апреля — Россия выслала пятерых польских дипломатов

МИД России объявил пятерых сотрудников польского посольства персонами нон грата. Это стало ответом на аналогичные действия Варшавы, признавшей нежелательными лицами трёх сотрудников российского посольства, отметили в ведомстве.

В Москве заявили, что Варшава «сознательно реализует курс на дальнейшую деградацию и разрушение двусторонних отношений».

РИА Новости ✔
Россия в ответ решила выслать 5 польских дипломатов

23 апреля — Литва, Латвия и Эстония выслали четырёх российских дипломатов

Из солидарности с Чехией Литва выслала двух российский дипломатов, Латвия и Эстония — по одному.

В МИД Эстонии заявили, что действия России неприемлемы, нарушают международное право и подрывают европейскую безопасность.

Официальный представитель МИДа России Мария Захарова в ответ посоветовала балтийским дипломатам «начать прикидывать», кому из них придётся паковать вещи.

#политика #чехия #польша #кремль

40 40 комментариев
38
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Сердечный турник

22
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Непростой браслет

14

Вот у нас в Украине сделали инфографику неплохую. На украинском, но обещаю, все понятно. Если что спрашивайте я вам переведу. 

Ответить

Ху Эмай

Непростой
5

Где на этом графике горилка и сало?

Ответить

Непростой браслет

Ху
15

на бэкэнде 

Ответить

Ху Эмай

Непрост…
5

опять что-то на погромистском

Ответить

Andrew Sychev

Ху
0

Задний конец

Ответить

Max Hopkins

Ху
0

у тебя в очьке))0

Ответить

Suq Madiq

Непростой
4

а, так это ещё мелочи по сравнению с 2018...

Ответить

Алексей Логачев

Suq
1

Только апрель.... 

Ответить

Непростой браслет

Suq
0

Так и Петров с Башировым уже не катаются по Европе 

Ответить

Michael Shultz

Непрост…
0

сменили фамилии прост

Ответить

Andrey

Michael
4
Ответить

Саша Кириллова

Непростой
1

Красиво....

Ответить

Астралопетух

Непростой
1

Нет, я не могу молчать. Это не инфографика. Это припудренная таблица из экселя.

Ответить

Ничтожный бокал

Непростой
0

слово и дело? узнаю руку мастера

Ответить

Ничтожный бокал

Ничтожный
0

хватит смотреть скрыпина!!!

Ответить

Сумасшедший франт

15

Железный занавес будет не в запрете выехать а в невозможности куда-то вьехать

Ответить

Непростой браслет

Сумасшедший
0

еще прикинь ковидные паспорта введут.

Ответить

Ху Эмай

Непростой
0

Кстати, это на самом деле планируется, вроде как.

Ответить

Paavo Ulmanis

Непростой
0

С июня на общесоюзном уровне.
https://rus.err.ee/1608186508/strany-es-okonchatelno-dogovorilis-o-zapuske-pasporta-vakcinacii-v-ijune

Ответить

Eugard

Paavo
0

Что за хрень, разве нельзя просто в ID-карту данные забить? Она же по всему ЕС действительна.

Ответить

Ху Эмай

Сумасшедший
0

Вряд ли, потому что это действие направлено против людей, а такое в цивилизованных странах не практикуется. 

Ответить

Сумасшедший франт

Ху
0

когда будет один посол + пару секретарей на каждую "недружественную" страну, то возможность получить визу и въехать в оную страну отпадет сама собой, независимо от того что где практикуется

Ответить

Ху Эмай

Сумасше…
0

Придется делать визы в странах, куда визы не нужны. Жаль не известно, на каких должностях работали те, кого высылают. Вообще непонятно, чем все эти люди занимаются. Так-то для визы нужен консул и местные по найму в визовых отделах сидят.

Ответить

Сумасшедший

Ху
0

ну да, вот за американской визой в польшу ездили. а в таком темпе и в польшу скоро не заедешь. шенген конечно выручает, но сколько ему осталось при деде - хз

Ответить

Игорь Туманов

10

пересрались со всеми. Какие они нахуй дипломаты? 

Ответить

dead

8

Еее грядет железный занавес

Ответить

Некоторые микрофон

7

какие там дипломаты, чекисты одни

Ответить

Убедительная Геосфера

0

Эт даже хорошо, что я не пошел учиться на дипломата

Ответить

Непростой браслет

Убедительная
11

чего, мог бы наркоту возить 

Ответить

Кубардак Нургушаметов

3

Хочу чтобы меня тоже куда нибудь выслали из России

Ответить

Роман Новиков

2

Интиллигентно как-то, надо просто всех Путинских лошков выпнуть и хуй с ними — пусть пьют водочку со своей начальницей и обсуждают кольцо врагов.

Ответить

Крепкий стоячок

1

Ебать цирк

Ответить

Eugene Tackleberry

Крепкий
0
Ответить

Илья Гераськин

0

Москва глубоко разочарована недружественными действиями Братиславы, проявившей псевдосолидарность с Прагой по сфабрикованному делу.

Сфабриковали фейковые паспорта мишкина и чепиги, какие коварные, а!

Ответить

Азамат Багатов

Илья
0

Мне больше интересно, как кто-то третий может говорить кому-то, что у них "псевдосолидарность".

Ответить

Bad Mother Fucker

Азамат
0

вы не по-настоящему, а специально!

Ответить

Азамат Багатов

Bad
0

Так один хрен солидарность же получается. То, что они специально, они и не скрывают о_О

Ответить

unidentified flying BASTARD 🌈

0

польша вперде

Ответить

Азамат Багатов

0

посоветовала балтийским дипломатам «начать прикидывать», кому из них придётся паковать вещи.

Простите, а вы точно дипломат? А, чемодан. А, из аргентины.

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