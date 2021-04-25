Минпросвещения опубликовало проект постановления правительства, который раскрывает положения противоречивого закона.

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Лекции «Арзамаса» на YouTube тоже могут попасть под действие постановления

На портале нормативных правовых актов опубликовали проект постановления правительства, которое определит, как именно будет работать недавно принятый закон об ограничении просветительской деятельности. Против него выступали учёные: закон критиковали за непроработанность и вредительство.

Критики предполагали, что закон в основном затронет офлайн-мероприятия, но проект постановления касается и интернета. Он накладывает ограничения на деятельность блогеров, которые публикуют на ютубе уроки йоги, проводят в инстаграме творческие мастер-классы или делятся в соцсетях постами о гражданских правах.

Постановление пока не приняли — после стадии обсуждения его рассмотрят на заседании правительства. Однако предлагаемые в проекте ограничения соответствуют «борьбе» Минюста с «иностранным агентам», которыми всё чаще признают некоммерческие организации и СМИ. Постановление полностью запрещает «иноагентам» заниматься просветительской деятельностью.

TJ разобрался, что конкретно понимают под просветительской деятельностью, кто может ею заниматься, какие ограничения накладывает проект и за что его критикуют в соцсетях.

Что входит в просветительскую деятельность

Просветительская деятельность — деятельность, осуществляемая вне образовательных программ, направленная на распространение знаний (а также умений, навыков, ценностных установок, опыта и компетенции) «в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов». Согласно проекту постановления, под её формами понимают:

организацию презентаций лекториев;

проведение семинаров, мастер-классов, круглых столов, дискуссий;

распространение печатной информации, в том числе в интернете;

распространение видео, аудио, в том числе в интернете;

создание просветительских сайтов;

иные формы, обеспечивающие достижение целей просветительской деятельности.

Тематика просветительской деятельности тоже определена широко:

распространение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций;

распространение знаний о гражданских правах, свободах и обязанностях человека ;



; развитие способности творческого самовыражения и эстетической образованности;



и эстетической образованности; популяризация достижений современной науки и техники , лучших образцов отечественной и мировой культуры;



, лучших образцов отечественной и мировой культуры; формирование экологической культуры, бережного отношения‎ к природе, рационального использования природных ресурсов;



распространение знаний о здоровом образе жизни ;



; распространение знаний о психологии человека, выборе жизненного пути, профессии, отвечающей индивидуальным способностям, склонностям и интересам человека;



повышение осведомленности о деятельности органов власти , а также освоение знаний, необходимых для участия в деятельности общественных организаций и движений;



, а также освоение знаний, необходимых для участия в деятельности общественных организаций и движений; распространение знаний о формах и методах генерации инновационных подходов, нацеливающих сознание людей на создание новых инновационных социально значимых продуктов, открытий, нестандартных решений.



Кто может осуществлять просветительскую деятельность

Просветительской деятельностью могут заниматься органы госвласти и муниципальные организации. Юридическим и физическим лицам тоже разрешили это делать, но при соблюдении определённых условий.

Физические лица должны быть совершеннолетними и не судимыми. Они также должны не менее двух лет заниматься образовательной деятельностью или «принимать учатие в реализации общественно значимых инициатив». В постановлении не говорится, что это значит.

Юридические лица не должны быть «иностранными агентами» и не должны иметь долгов по налогам. Они также обязаны размещать в интернете полный список сотрудников, привлекаемых к образовательной деятельности с указанием уровня образования, квалификации и опыта работы. Их сотрудники, которые будут проводить образовательные мероприятия, должны соответствовать требованиям для физических лиц.

Для того, чтобы заниматься просветительской деятельностью, физическим и юридическим лицам нужно заключать договор оказания услуг с учебным заведением или учреждением культуры.

Контроль за просветительской деятельностью будет осуществлять не государство, а те организации, с которыми были заключены договора. Вероятно, им предстоит нести ответственность за содержание просветительской деятельности. Наказания за нарушение правила пока не определены.

За что проект постановления раскритиковали в соцсетях

Пользователи соцсетей посчитали, что постановление запрещает практически всю просветительскую деятельность в интернете — подкасты, лекции на ютубе, мастер-классы в инстаграме.

Алексей Барич @WingedByLiberty

Правительство выучило формулу "требуй большего — получишь желаемое". Стоит и нам. Курс по Python на Ютубе. Семинар по маникюру в Инсте. Лекция в @fogelbak по истории. Подготовка наблюдателей на выборы. Всё это, оказывается, требует 2 лет стажа и "договора об оказании услуг".Правительство выучило формулу "требуй большего — получишь желаемое". Стоит и нам. https://twitter.com/a_burakova/status/1385933856193327108

Зарема Халилова @Zmoki



Что будет происходить пока не понятно, но сам факт введения такой регуляции вызывает кучу негативных эмоций и деморализует Митапы айти сообществ походу тоже попадают под закон о просветительской деятельностиЧто будет происходить пока не понятно, но сам факт введения такой регуляции вызывает кучу негативных эмоций и деморализует https://twitter.com/a_burakova/status/1385933856193327108

постправедников @postpravednikov ой идите в жопу ни с кем я не буду согласовывать круглые столы в клабхаусе https://twitter.com/a_burakova/status/1385933856193327108

Оленька @olyaland "Ваши лекции на ютубе не согласованы с органами испольнительной власти, пожалуйста не мешайте смотреть "правильные" видосики уважаемым гражданам" https://twitter.com/a_burakova/status/1385933856193327108

Проект постановления также раскритиковали за цензуру и отметили, что в нём воплотились самые худшие ожидания критиков закона.

Paviel Łaŭcevič @lautsevich



У вас ещё есть шанс не дать довести ситуацию до того мрака, которого уже достигли мы.



Ваша задача не молчать, проявлять солидарность, противиться очевидному злу! Мои друзья из России, я не устану вам повторять, что вы ускоренными темпами падаете в одну бездну с Беларусью.У вас ещё есть шанс не дать довести ситуацию до того мрака, которого уже достигли мы.Ваша задача не молчать, проявлять солидарность, противиться очевидному злу! https://twitter.com/a_burakova/status/1385933856193327108

Constantine @CKonovalov

А все остальные будут в страхе преподавать и ждать, что через окно сейчас ОМОН ворвётся.



Подписавшие этот закон — клоуны и вредители. Ой, уже прокрутил в голове, как я могу это всё нарушить. Такой закон просто не может работать, точнее он будет работать точечно.А все остальные будут в страхе преподавать и ждать, что через окно сейчас ОМОН ворвётся.Подписавшие этот закон — клоуны и вредители. https://twitter.com/a_burakova/status/1385933856193327108

нейропаучиха ПРОТИВ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОСВЕТИТЕЛЬСТВА @sansara_bones



Ну собственно, всё именно так плохо, как мы и предполагали. Нужно снова поднять шум: в треде есть ссылка на обсуждение законопроекта, напишите свои пару ласковых, будьте добры Итак, помните закон о просветительской деятельности, о котором мы кричали всё это время?Ну собственно, всё именно так плохо, как мы и предполагали. Нужно снова поднять шум: в треде есть ссылка на обсуждение законопроекта, напишите свои пару ласковых, будьте добры https://twitter.com/a_burakova/status/1385933856193327108