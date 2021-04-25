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Даша Лейзаренко

От лекции про космос до мастер-класса по маникюру: что могут ограничить по закону о просветительской деятельности Статьи редакции

Минпросвещения опубликовало проект постановления правительства, который раскрывает положения противоречивого закона.

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Лекции «Арзамаса» на YouTube тоже могут попасть под действие постановления

На портале нормативных правовых актов опубликовали проект постановления правительства, которое определит, как именно будет работать недавно принятый закон об ограничении просветительской деятельности. Против него выступали учёные: закон критиковали за непроработанность и вредительство.

Критики предполагали, что закон в основном затронет офлайн-мероприятия, но проект постановления касается и интернета. Он накладывает ограничения на деятельность блогеров, которые публикуют на ютубе уроки йоги, проводят в инстаграме творческие мастер-классы или делятся в соцсетях постами о гражданских правах.

Постановление пока не приняли — после стадии обсуждения его рассмотрят на заседании правительства. Однако предлагаемые в проекте ограничения соответствуют «борьбе» Минюста с «иностранным агентам», которыми всё чаще признают некоммерческие организации и СМИ. Постановление полностью запрещает «иноагентам» заниматься просветительской деятельностью.

TJ разобрался, что конкретно понимают под просветительской деятельностью, кто может ею заниматься, какие ограничения накладывает проект и за что его критикуют в соцсетях.

Что входит в просветительскую деятельность

Просветительская деятельность — деятельность, осуществляемая вне образовательных программ, направленная на распространение знаний (а также умений, навыков, ценностных установок, опыта и компетенции) «в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов». Согласно проекту постановления, под её формами понимают:

  • организацию презентаций лекториев;
  • проведение семинаров, мастер-классов, круглых столов, дискуссий;
  • распространение печатной информации, в том числе в интернете;
  • распространение видео, аудио, в том числе в интернете;
  • создание просветительских сайтов;
  • иные формы, обеспечивающие достижение целей просветительской деятельности.

Тематика просветительской деятельности тоже определена широко:

  • распространение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций;
  • распространение знаний о гражданских правах, свободах и обязанностях человека;
  • развитие способности творческого самовыражения и эстетической образованности;
  • популяризация достижений современной науки и техники, лучших образцов отечественной и мировой культуры;
  • формирование экологической культуры, бережного отношения‎ к природе, рационального использования природных ресурсов;
  • распространение знаний о здоровом образе жизни;
  • распространение знаний о психологии человека, выборе жизненного пути, профессии, отвечающей индивидуальным способностям, склонностям и интересам человека;
  • повышение осведомленности о деятельности органов власти, а также освоение знаний, необходимых для участия в деятельности общественных организаций и движений;
  • распространение знаний о формах и методах генерации инновационных подходов, нацеливающих сознание людей на создание новых инновационных социально значимых продуктов, открытий, нестандартных решений.

Кто может осуществлять просветительскую деятельность

Просветительской деятельностью могут заниматься органы госвласти и муниципальные организации. Юридическим и физическим лицам тоже разрешили это делать, но при соблюдении определённых условий.

Физические лица должны быть совершеннолетними и не судимыми. Они также должны не менее двух лет заниматься образовательной деятельностью или «принимать учатие в реализации общественно значимых инициатив». В постановлении не говорится, что это значит.

Юридические лица не должны быть «иностранными агентами» и не должны иметь долгов по налогам. Они также обязаны размещать в интернете полный список сотрудников, привлекаемых к образовательной деятельности с указанием уровня образования, квалификации и опыта работы. Их сотрудники, которые будут проводить образовательные мероприятия, должны соответствовать требованиям для физических лиц.

Для того, чтобы заниматься просветительской деятельностью, физическим и юридическим лицам нужно заключать договор оказания услуг с учебным заведением или учреждением культуры.

Контроль за просветительской деятельностью будет осуществлять не государство, а те организации, с которыми были заключены договора. Вероятно, им предстоит нести ответственность за содержание просветительской деятельности. Наказания за нарушение правила пока не определены.

За что проект постановления раскритиковали в соцсетях

Пользователи соцсетей посчитали, что постановление запрещает практически всю просветительскую деятельность в интернете — подкасты, лекции на ютубе, мастер-классы в инстаграме.

Алексей Барич @WingedByLiberty
Курс по Python на Ютубе. Семинар по маникюру в Инсте. Лекция в @fogelbak по истории. Подготовка наблюдателей на выборы. Всё это, оказывается, требует 2 лет стажа и "договора об оказании услуг".
Правительство выучило формулу "требуй большего — получишь желаемое". Стоит и нам. https://twitter.com/a_burakova/status/1385933856193327108
смех и ярость @Vindeanar
это подзаконный акт, который лишит вас всех любимых подкастов, лекториев и мастер-классов https://twitter.com/a_burakova/status/1385933856193327108
Зарема Халилова @Zmoki
Митапы айти сообществ походу тоже попадают под закон о просветительской деятельности

Что будет происходить пока не понятно, но сам факт введения такой регуляции вызывает кучу негативных эмоций и деморализует https://twitter.com/a_burakova/status/1385933856193327108
постправедников @postpravednikov
ой идите в жопу ни с кем я не буду согласовывать круглые столы в клабхаусе https://twitter.com/a_burakova/status/1385933856193327108
Оленька @olyaland
"Ваши лекции на ютубе не согласованы с органами испольнительной власти, пожалуйста не мешайте смотреть "правильные" видосики уважаемым гражданам" https://twitter.com/a_burakova/status/1385933856193327108

Проект постановления также раскритиковали за цензуру и отметили, что в нём воплотились самые худшие ожидания критиков закона.

Соболь Любовь @SobolLubov
Россия - не место для дискуссий https://twitter.com/a_burakova/status/1385933856193327108
Иван Остапчук @ivaost
добро пожаловать в китай! https://twitter.com/a_burakova/status/1385933856193327108
Paviel Łaŭcevič @lautsevich
Мои друзья из России, я не устану вам повторять, что вы ускоренными темпами падаете в одну бездну с Беларусью.

У вас ещё есть шанс не дать довести ситуацию до того мрака, которого уже достигли мы.

Ваша задача не молчать, проявлять солидарность, противиться очевидному злу! https://twitter.com/a_burakova/status/1385933856193327108
Constantine @CKonovalov
Ой, уже прокрутил в голове, как я могу это всё нарушить. Такой закон просто не может работать, точнее он будет работать точечно.
А все остальные будут в страхе преподавать и ждать, что через окно сейчас ОМОН ворвётся.

Подписавшие этот закон — клоуны и вредители. https://twitter.com/a_burakova/status/1385933856193327108
нейропаучиха ПРОТИВ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОСВЕТИТЕЛЬСТВА @sansara_bones
Итак, помните закон о просветительской деятельности, о котором мы кричали всё это время?

Ну собственно, всё именно так плохо, как мы и предполагали. Нужно снова поднять шум: в треде есть ссылка на обсуждение законопроекта, напишите свои пару ласковых, будьте добры https://twitter.com/a_burakova/status/1385933856193327108
Ярость и Мультифора @hellpad
Вы только вдумайтесь, в России вводится запрет на образование https://twitter.com/a_burakova/status/1385933856193327108
Artem Mozgov @Mozgovty
Мрак, мы не одной ногой в совке, мы УЖЕ в совке https://twitter.com/a_burakova/status/1385933856193327108
Лёша Миняйло @aminyaylo
Лайфхак. Не благодарите. https://t.co/C5FPebQc3j

На сайте общественных обсуждений авторизованные пользователи могут проголосовать против проекта постановления и оставить отзыв.

#разборы #образование #наука #соцсети

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Eugene Tackleberry

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"На фоне отмены самого массового конкурса грантов на фундаментальные научные исследования ("а") РФФИ, в том же РФФИ поддержали 58 грантов по теологии. Каждый грант — это 1–2 миллиона рублей в год на 2 года.
Итого на теологию выделено до 232 миллионов рублей бюджетных средств"

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Дмитрий Алексеевич

Eugene
0

@teomist

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NIKI-TIKI-TAWI

Eugene
0

Ну а вдруг

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Игорь

2

Идут они лесом. Ща мне какая-то шваль чинушья будет указывать что учить, а что нет. НАХУЙ ПОШЛИ. Твари.

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syrslava

Игорь
0

И будет.

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Московский Live

1

закон об ограничении просветительской деятельности

Это намёк на то, что нужен быдло электорат без просвещения?

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Иванов Иван

Московский
0

Это не намёк

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syrslava

Московский
0

электорат разве ещё нужен?

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Марк Захаров

1

Жаль только это не настоящий разбор, по большему счету известные факты из СМИ и мнения людей, которые вряд ли читали ФЗ. Поэтому на vc.ru в комментариях больше получил информацию по этому закону, чем в таких "разборах".

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Мистер Блондин

0

Когда разбор сходки тж???

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Eugene Tackleberry

0

Давненько ничего не запрещали

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Огненный корабль

0

Показать понаеху где ближайшее метро — это просветительская деятельность?

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Александр Коровников

0

Я и в 2021 не провожу свои курсы по технологии машиностроения без бухла. Но ранее это было для близости к обучаемым 

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syrslava

0
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