С начала апреля в Индии наблюдается рост заболеваемости коронавирусом Covid-19. Если в конце марта в стране регистрировали около 70 тысяч новых случаев в сутки, а в начале апреля — более 100 тысяч, то в конце — более 300 тысяч. Как с кризисом справляется система здравоохранения, почему количество жертв продолжает расти и кто пытается помочь Индии — в обзоре TJ.