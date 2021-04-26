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Саша Кириллова

300 тысяч заражений в день: почему Индия не справляется с пандемией и как ей пытаются помочь Статьи редакции

Обзор коронавирусной ситуации в стране, где заболеваемость пять дней подряд бьёт исторический рекорд.

Медработники и родственники несут тело жертвы COVID-19 для кремации Фото AP

С начала апреля в Индии наблюдается рост заболеваемости коронавирусом Covid-19. Если в конце марта в стране регистрировали около 70 тысяч новых случаев в сутки, а в начале апреля — более 100 тысяч, то в конце — более 300 тысяч. Как с кризисом справляется система здравоохранения, почему количество жертв продолжает расти и кто пытается помочь Индии — в обзоре TJ.

  • С 22 апреля суточный прирост заболеваемости в Индии бьёт мировые рекорды ежедневно: 22 апреля зафиксировали более 314 тысяч случаев, 26-го — более 352 тысяч. Всего с начала пандемии власти Индии зарегистрировали более 16,9 миллиона заболевших Covid-19 на 1,4 миллиарда жителей.

  • Резкий рост числа инфицированных коронавирусом вызван комплексом причин, отмечает The Guardian. После снижения официальной заболеваемости в начале года (до 10 тысячи за сутки) многие жители Индии перестали соблюдать меры и стали реже тестироваться. Власти же смягчили ограничения: разрешили проведение массовых мероприятий, например, предвыборных митингов, открыли рынки, магазины, торговые центры, парки развлечений и музеи.

  • Ещё одна причина нового скачка распространения инфекции — новые штаммы коронавируса, в том числе с двойной и тройной мутацией. Последний появился из-за объединения трёх различных штаммов Covid-19, сообщает NDTV со ссылкой на эпидемиологов. По словам экспертов, новый вариант более заразен и быстрее распространяется.
  • Система здравоохранения Индии с трудом справляется с новой волной Covid-19: переполненные больницы в крупных городах отказываются принимать пациентов — там заканчиваются койки и запасы кислорода, пишет Reuters. Как агентству рассказал представитель больницы в Нью-Дели Ганга Рама, медучреждение оказалось в «чрезвычайно кризисной ситуации» и вынуждено «побираться».
  • 21 апреля в одной из больниц города Насик произошла утечка кислорода, и без него остались 60 аппаратов ИВЛ, пишет «Би-би-си». По этой причине в медучреждении умерли 22 пациента.
  • Всего с начала пандемии в Индии от коронавируса скончались 195 123 человека. Погибших настолько много, что их тела приходится сжигать массово и прямо на улицах. Работник уличного крематория рассказал The Guardian, всё выглядит так, как будто идёт война. Иногда не хватает и носилок: медикам приходится тащить тела на кремацию по земле, передаёт Reuters.
Уличная кремация трупов Фото Hindustan Times
  • Сейчас в ряде штатов Индии действуют различные ограничения: там закрыты школы и колледжи, ограничены работа магазинов и лавок. Полный локдаун с вечера 19 апреля по 3 мая ввели в округе Дели: работать там можно только из дома (за исключением госучреждений), открыты только продовольственные магазины и аптеки.
  • Ограничения против Индии ввели и другие страны. Например, Канада, Оман и Нидерланды закрыли со страной авиасообщение, ОЭА объявили запрет на поездки туда, а Германия ужесточила условия въезда из Индии.
  • Вакцинация в стране проходит с 16 января. На первом этапе её получили 30 миллионов медработников и сотрудников, входящих в группы риска. С 1 января прививают граждан старше 60 лет, с 1 апреля — старше 45. Всего в Индии ввели 139 миллионов доз вакцины и привили 1,6 % населения.
  • 25 апреля премьер-министр Нарендра Моди призвал всех граждан сделать прививки и проявлять осторожность. При этом вакцинация граждан старше 18 лет в стране ещё не началась, а остальным приходится стоять в очередях из сотен человек.
  • По данным NYT, правительство Индии потребовало от Facebook, Instagram и Twitter удалить примерно 100 постов с критикой мер властей по борьбе с пандемией. По мнению руководства, такие сообщения «распространяют фальшивую или вводящую в заблуждение информацию» и вызывают панику.
  • Компании удовлетворили запросы, отчасти сделав сообщения невидимыми для тех, кто использует сайты в Индии, пишет NYT. Один из ныне удалённых твитов опубликовал министр труда в управляемом оппозицией штате Западная Бенгалия Молой Гхатак. Политик обвинил Моди в «бесхозяйственности» и возложил на него ответственность за гибель людей.
  • На фоне рекордной заболеваемости с поддержкой Индии выступили другие страны. В США заявили, что «круглосуточно работают», чтобы передать стране лекарства, экспресс-тесты на COVID-19, вентиляторы, средства индивидуальной защиты и баллоны с кислородом. Великобритания и Франция направили в Индию партию медоборудования, в том числе аппараты ИВЛ. О планах помочь (но без уточнения) заявила и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
  • Россия предложила Индии начать поставки противовирусного препарата ремдесивир, использующегося при лечении коронавируса, сообщает Economic Times со ссылкой на источники. Ранее Индия запретила его экспорт, при этом ВОЗ ещё в октябре не рекомендовала использовать препарат при лечении Covid-19. Официально о помощи не объявлялось, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков говорил, что Россия не получала обращений индийских властей.

  • Мировые IT-компании Google, Uber и IBM предложили свои ресурсы, чтобы помочь Индии в борьбе с пандемией — от предоставления бесплатной цифровой образовательной платформы, закупок масок до увеличения производства аппаратов ИВЛ и доставки товаров первой необходимости.

  • Генеральный директор Microsoft Сатья Наделла написал в твиттере, что компания поможет Индии с покупкой ИВЛ, а соучредитель Ethereum Виталик Бутерин пожертвовал в фонд помощи страны более 600 тысяч долларов в криптовалюте. Google создала два гранта: один для помощи пострадавшим от кризиса семьям, второй — на покупку лекарств и медоборудования.

#covid19 #индия

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Секретный ГОСТ

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Честно говоря ожидал что Индусы зажгут немного раньше. Нет никакой уверенности что они способны справится с проблемой хотя бы от части качественно как это сделал Китай. Потому всем R.I.P

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Саша Кириллова

Секретный
1

Прочитала «Иисусы» вместо «Индусы» и поднапряглась 

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Секретный ГОСТ

Саша
0

Та судя по повесточке он скоро должен прийти 

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digtyarenko

1

более 16,9 миллиона заболевших Covid-19 на 1,4 миллиона жителей

это как? помогите

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Саша Кириллова

digtyarenko
0

исправила.... спасибо....

Ответить

master of mastery

1

Ещё одна причина нового скачка распространения инфекции — новые штаммы коронавируса, в том числе с двойной и тройной мутацией. Последний появился из-за объединения трёх различных штаммов Covid-19, сообщает NDTV со ссылкой на эпидемиологов. По словам экспертов, новый вариант более заразен и быстрее распространяется.

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Владимир Филатов

0

Google два гранта

Azino три топора

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