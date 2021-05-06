На клипы Моргенштерна и выпуск Юрия Дудя жалуется та же организация, что признала хентай детской порнографией и лоббировала создание списка экстремистских материалов.

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Митинг за свободный интернет в 2019 году Фото Ильи Варламова

За последний месяц в СМИ несколько раз появлялись новости об обвинениях в пропаганде наркотиков в интернете: сначала решили проверить творчество Моргенштерна, а затем ролик Юрия Дудя. Но россияне давно привыкли слышать подобное — Роскомнадзор регулярно предъявляет претензии то блогерам, то целым соцсетям.

Помогает «чистить» интернет околоправительственная организация «Лига безопасного интернета», созданная православным бизнесменом и возглавляемая дочерью сенатора Елены Мизулиной, знакомая по инициативам против пропаганды гомосексуализма. И если изначально «кибердружинники» «Лиги» должны были жаловаться только на детскую порнографию в соцсетях, то теперь организация не упускает из виду ни хентай, ни творчество рэперов, ни тиктоки.

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Новости о работе «Лиге безопасного интернета», которую правозащитники называют «Лигой без интернета», появляются в СМИ часто. В конце марта организация обратилась в Генпрокуратуру для проверки творчества Моргенштерна. По мнению «ЛБИ», рэпер «последовательно занимается пропагандой наркотиков» среди детей.

В конце апреля стало известно, что «Лига» пожаловалась на одно из интервью на ютуб-канале Юрия Дудя за пропаганду наркотиков. Предположительно, речь идёт о ролике с Ивангаем. Хотя в выпуске повторяют, что употребление наркотиков вредит здоровью, глава «ЛБИ» Екатерина Мизулина посчитала, что предупреждения не влияют на восприятие разговора. 26 апреля МВД возбудило административное дело, но пока не ясно, на кого именно.

28 апреля Лига безопасного интернета вновь появилась в новостях. На этот раз организация пожаловалась на тиктоки об участии российских военных в операции в ДНР, а также об эвакуации жителей Москвы. Роскомнадзор начал проверку, а в случае подтверждения фейков, соцсети придётся заблокировать такие ролики.

«ЛБИ» засветилась и во время январских акций протеста в поддержку Алексея Навального. Тогда организация просила СК проверить ролики с «вовлечением подростков в митинги» в соцсетях. В результате Роскомнадзор заблокировал публикации и оштрафовал несколько соцсетей.

Работа «ЛБИ» сильно повлияла на российскую интернет-действительность, и фактически под прикрытием заботы о безопасности детей организация стала одним из главных лоббистов суверенного интернета.

Что за «Лига безопасного интернета»

Авторы называют «ЛБИ» «крупнейшей и наиболее авторитетной в России» организацией, борющейся за безопасный интернет. Создание «Лиги» поддержали Минкомсвязи, МВД и Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, который в то время возглавляла Елена Мизулина.

Среди участников «ЛБИ» крупнейшие провайдеры и операторы связи: «Ростелеком», «МТС», «Билайн», «МегаФон», Kaspersky, Mail.ru Group (ей принадлежат «ВКонтакте» и «Одноклассники») и другие, говорится на сайте организации. «Лиге» помогают также организации, связанные с интернетом в России: Фонд Развития «Интернет», РОЦИТ и «Дружественный Интернет».

Чтобы стать партнёром «Лиги», юрлицу необходимо внести членский взнос в 150 тысяч рублей и зарегистрироваться, пишет Secret Mag.

Цель «Лиги» — полное искоренение опасного контента из интернета. И если поначалу речь шла в основном о детской порнографии, публикациях о наркотиках и суициде, то сейчас список нарушений, за которыми охотятся дружинники сильно расширился. Такая работа, кажется, идёт в разрез с манифестом «ЛБИ». В нём говорится, что одна из задач лиги — избежать «регуляции сверху» и не создавать цензуру в интернете.

Стикеры с символикой организаций, борющихся за безопасность детей в интернете Фото «Лиги безопасного интернета»

Организация довольно быстро стала влиять на законотворчество. В 2012 году приняли закон о защите детей от противоправной информации и ограничении доступа к ней в сети — в его создании участвовала «Лига». Именно из-за этого закона в России заработал единый реестр запрещённых сайтов.

Согласно закону, Роскомнадзор может до решения суда заблокировать сайты или материалы, если они содержат:

Информацию об изготовлении или продаже наркотиков и психотропных веществ;



Информацию, порочащую честь и достоинство людей или организаций;

Информацию о способах совершения самоубийств или призывы к суициду;

Призывы к подросткам и детям к совершению преступлений;

Информацию о продаже алкоголя и лекарств;

Экстремистские материалы;



Детскую порнографию;



Онлайн-казино.



С 2012 года «Лига» начала разрабатывать свой «чёрный список» сайтов, который позже лёг в основу поправок к Федеральному списку экстремистских материалов (сам список существует с 2007 года). Закон о списке запрещённых сайтов называли цензурирующим, а против его изначальных формулировок выступали крупные провайдеры, Минкомсвязи и даже тогдашний премьер-министр Дмитрий Медведев.

Зачастую в реестр «экстремистских» материалов попадают публикации, песни и ролики с реальными оскорблениями на национальной и религиозной почве. Но включение многих материалов в список вызывают вопросы у правозащитников. Например, в 2020 году РКН заблокировал, а затем разблокировал страницу hip-hop.ru, где проводились онлайн-баттлы. В этом году тюменского депутата от КПРФ оштрафовали за распространение экстремистских материалов — ролика «Припомним жуликам и ворам их манифест-2002». В списке РКН оказались сразу несколько песен бывшего участника группы «ДДТ» Вадима Курылёва.

больше пяти тысяч материалов находится в списке экстремистских. Около четырёх тысяч из них появились в нём после принятия поправок.

Помимо «чёрного», у организации есть и «белый» список с «безопасными» сайтами, которому она быстро нашла применение. «ЛБИ» протолкнула идею создания «чистого интернета» — по факту пользователи могли подключаться только к тем сайтам, которые одобрили эксперты «Лиги». Если же пользователь хотел смотреть другие сайты, или, как выразился тогдашний директор «ЛБИ» Денис Давыдов, «порнографию, сцены насилия и жестокости», то фильтр можно было отключить.

В 2013 году об эксперименте с «чистым интернетом» организация договорилась с властями и провайдерами Костромской области. «ЛБИ» продвинула и другую свою разработку — программное обеспечение с фильтрами контента, которым с 2012 года пользуется Роскомнадзор.

Чем занимаются «кибердружинники»

Если законотворчеством и разработками программ «Лиги» занимаются нанятые специалисты, то отслеживают «запрещённый» контент в соцсетях и в интернете «кибердружинники». На сайте «ЛБИ» говорится, что волонтёрством в организации занимаются 20 тысяч человек, а представительства имеются в 36 регионах, но подтверждений этому нет. В интервью Мизулина-младшая сказала, что «кибердружинниками» работают в том числе «бабушки».

О том, платят ли «дружинникам» и какие суммы — тоже доподлинно неизвестно. В отчётах «Лиги» говорится, что на «кибердружину» в 2020 году потратили 537 тысяч рублей, а в 2019 — 965 тысяч. Подать заявку на членство в «кибердружине» можно на сайте организации, но в момент написания материала ссылка на анкету не открывается.

«Киберволонтёры» просматривают миллионы страниц, а информация о нарушениях по длинной цепочке доходит до прокуратуры, Роскомнадзора и МВД. В первый год работы «дружинники» пожаловались на 11 тысяч материалов — все они были заблокированы, утверждал руководитель «дружины».

«Кибердружинники» на съезде в Ульяновске Фото Ulgrad.ru

Изначально «Кибердружинники» делали упор на борьбу с детской порнографией в сети. Они участвовали в поисках педофилов, в том числе «ловлей на живца», регистрируясь в соцсетях под видом детей и приходя на встречи. В одной из таких встреч присутствовал тогдашний директор «ЛБИ» Денис Давыдов.

В 2013 году «Лига» стала «экспертом» по хентаю. Сотрудники «ЛБИ» неоднократно проводили экспертизы подобных мультфильмов и добивались от Роскомнадзора признания их детской порнографией — и в конце концов добились. Спустя год после решения РКН житель Вологды получил три года условно за публикацию нескольких хентай-роликов во «ВКонтакте» в 2010-2013 годах. Видео тогда нашли «кибердружинники» «ЛБИ» — они сами сочли их детской порнографией во время собственной экспертизы, а суд учёл их доводы.

Круг интересов «ЛБИ» растёт, и сейчас дружинники занимаются также «борьбой с информационными войнами», «кибербуллингом», а также просветительской деятельностью, на которую государство выделяет миллионы рублей.

Много внимания «Лига» уделяет борьбе с «фейками». В 2020 году «ЛБИ» регулярно отчитывалась о тысячах найденных фейках о коронавирусе и поправках в Конституцию. А в 2021 году организация жаловалась на недостоверные публикации о российских вакцинах и о «фейковой» прививке Путина.

«ЛБИ» стал одним из самых влиятельных органов контроля за сетью, хоть и принадлежащий частному лицу. Чем больше времени шло, тем большее влияние оказывала «Лига», превращаясь из поискового интернет-отряда в околоправительственную организацию.

Как финансируется «Лига безопасного интернета»

В 2020 году «Лига» потратила больше 16 миллионов рублей , столько же — годом ранее, сказано в отчётах организации. Это на 10 миллионов рублей в год больше, чем в 2018 и 2017 годах.

Основной источник финансирования «Лиги» — фонд святителя Василия Великого и государственные гранты. Руководство организации неоднократно просило у властей деньги на программы. Например, в 2019 году «ЛБИ» получила грант на 11 миллионов рублей для «Месяца безопасного интернета» в российских школах. В этом году организация запросила у Фонда президентских грантов больше 10 миллионов рублей на программу «Чистый интернет», во время которой будут обучать волонтёров.

Православный бизнесмен, главный телекомщик и «спонсор войны на Донбасе»: кто стоит за созданием «Лиги»

Три главных лица «ЛБИ»: бизнесмен Константин Малофеев, бывший министр связи Игорь Щёголев и дочь сенатора Елены Мизулиной Екатерина Мизулина.

Малофеев — основатель и главный идейный вдохновитель «ЛБИ», православный бизнесмен и создатель инвестиционной группы «Маршал Капитал» («МарКап»). Его биография включает сразу несколько направлений деятельности: бизнес, телеком, политика и продвижение православия. И ни в одном из них у Малофеева нет чистой репутации.

Константин Малофеев Фото Фонда Святителя Василия Великого

Малофеев и православие

В 2007 году бизнесмен основал фонд святителя Василия Великого, цель которого — «формирование благоприятной духовно-нравственной среды» и «укрепление традиционных семейных ценностей». Тогда же появилась гимназия для «воспитания православных патриотов», строительство которой, как утверждали в СМИ, просто способ «отмыть» деньги. Фонд спонсировал не только создание школы, но и «турне» мощей святых и «даров волхвов» по России, Белоруссии и Украине в 2014 и 2015 годах. В 2015 году предприниматель создал телеканал «Царьград», пропагандирующий консервативные религиозные взгляды. Спустя два года Малофеев стал председателем исторического общества «Двуглавый орёл» (теперь «Царьград»), которое называет себя «хранителем тысячелетней Русской государственности».

Константин Малофеев Фото из фейсбука Малофеева

В 2019 году Малофеев стал заместителем патриарха Кирилла во «Всемирном русском народном соборе» (ВРНС), который занимается «сплочением русской нации и восстановлением исторической преемственности государства Российского». Именно по инициативе ВРНС и Малофеева в 2020 году Конституцию добавили положение о браке, как союзе мужчины и женщины.

Помимо этого, Малофеев не скрывает дружеских отношений с архимандритом Тихоном, которого в СМИ считают духовником Путина.

Малофеев и бизнес

С 2009 по 2010 годы предприниматель по приглашению властей возглавлял комитет по стратегическому развитию «Связьинвеста» — крупной государственной телеком компании. Назначение связывают с дружбой с министром связи тех лет Щёголевым. После прихода Малофеева, тогдашний гендиректор Евгений Юрченко подал в отставку, назвав бизнес православного предпринимателя «рейдерством».

Игорь Щёголев и Константин Малохеев Фото Mskagency.ru

В 2012 году «Связьинвест» со скандалом присоединили к «Ростелекому», а с 2010 по 2013 год фонд Малафеев владел 10,7% акций провайдера — и был его крупнейшим миноритарием. Бывший министр связи и член совета директоров «Связьинвеста» Леонид Рейман утверждал, что православный предприниматель, пользуясь положением, купил акции по цене ниже рынка.

С 2011 года репутация Малофеева стояла под вопросом. Четырьмя годами ранее банк «ВТБ» выдал 225 миллионов долларов компании «Русагропром» на покупку пяти молочных заводов «Нутритек», которую контролировал фонд Малофеева. Почти сразу заёмщики перестали выплачивать кредит и проценты, а позже выяснилось, что «Русагропром» и «Нутритек» связаны между собой. В 2011 году «ВТБ» подал иски о хищении денег на компании и лично на Малофеева — в его доме и офисах тогда провели обыски. В 2015 году конфликт урегулировали.

Малофеев и политика

В разгар судебных разбирательств с «ВТБ» в 2012 году Малофеев решился выдвинуться сенатором села Знаменское Смоленской области, вероятно, в том числе для получения сенаторского иммунитета. Но стать политиком тогда не получилось — за день до выборов суд лишил его статуса кандидата за подкуп избирателей.

К идее политической карьеры Малофеев вернулся в 2019 году, на этот раз сразу наметив на высокую позицию — зампредом «Справедливой России». Однако планы бизнесмена вновь не оправдались из-за разногласий с членами партии, которым не понравилось, что Малофеев хотел взять на себя слишком много полномочий. Почти сразу после вступления бизнесмен вышел из «СР».

Малофеев и война на Донбассе

В 2014 году, в разгар войны в Украине, российские СМИ рассказали о предполагаемом финансировании Малофеевым войны на Донбассе. Украинские же власти вовсе завели на бизнесмена уголовное дело о пособничестве террористам, а Евросоюз и США включили его в санкционные списки.

Служба безопасности Украины тогда обвинила Московский патриархат в помощи в разведке перед референдумом Крыма. К тому же, в «МарКап» Малофеева работал Александр Бородай, который позже стал первым премьер-министром самопровозглашённой Донецкой народной республики.

Предприниматель отверг обвинения в финансировании вооружённых формирований, заявив, что оказывал лишь гуманитарную помощь беженцам и мирным жителям.

Константин Малофеев с членами союза Фото Союза добровольцев Донбасса

Малофеев и «Лига безопасного интернета»

К моменту создания «Лиги безопасного интернета» в 2010 году, Малофеев уже был одним из главных игроков в российском телекоме и приближённым к верхушке власти и православной элиты. К тому же, в то время он занимал важную роль в деятельности «Ростелекома». В разговоре в «Ведомостями» знакомые бизнесмена утверждали, что без него не решались важные вопросы.

«Лига» стала логичным продолжением православной и телекоммуникационной деятельности Малофеева. По словам предпринимателя, с идеей создания «Лиги» к нему пришёл связанный с церковью человек: «Не хочу называть фамилию, это очень известный общественный православный деятель — в прошлом году он просто пришёл ко мне и вручил эту проблему». Малофеев утверждал, что «православный деятель» просил подключить бизнесменов к обеспечению безопасного интернета.

Но дело не только в идее создать безопасный интернет, заявлял бывший менеджер «Ростелекома» в разговоре с «Коммерсантом». По словам собеседника издания, предприниматель придумал идею: заявить о необходимости очистить интернет от детской порнографии, а затем и от «информации о наркотиках, экстремизме, оскорблениях политических деятелей и религиозных чувств и суициде».

Самым простым технологическим способом ликвидации такого контента было установление требований к операторам связи установить у себя на сети аппаратуру, которая позволила бы фильтровать эту информацию и не допускать пользователей к определенному набору сайтов. бывший сотрудник «Ростелекома» в разговоре с «Коммерсантом»

Предполагалось, что «Ростелеком» должен оснастить свои сети дорогостоящей аппаратурой Deep Packet Inspection (DPI), которая может фильтровать информацию, заявил источник. Управление фильтрацией якобы планировали передать «Лиге», а она бы продавала доступ к «чистой» информации операторам, которые не могут себе позволить внедрить технологию DPI. И хотя вместо «ЛБИ» доступ к реестру передали Роскомнадзору, организация всё равно стала «борцом за мораль» в интернете.

Ещё одной причиной для создания «Лиги» стала необходимость обелить имидж бизнесмена во время скандала со скупкой акций «Ростелекома», заявлял бывший консультант «МарКапа» Виктор Майклсон. Изначально планировалось, что «ЛБИ» будет бороться с детской порнографией, экстремизмом и гомосексуализмом, но консультанты якобы отговорили его от последнего, «потому что это средние века», — отметил собеседник Forbes.

Создание «Лиги» было придумано командой Малофеева как пиар-ход. [...] Потребовалась какая-то позитивная общественная инициатива. Виктор Майклсон пиар-специалист

Главный идеолог «ЛБИ» — дочь сенатора, борющегося с пропагандой гомосексуализма и детской порнографией

С 2018 года «ЛБИ» возглавляет Екатерина Мизулина. И хотя карьеру она начинала не в политике, с Малофеевым знакома давно. С 2008 года Мизулина работала переводчиком китайского языка для официальных делегаций, в том числе во время Олимпиады в 2008 году, пишет «МБХ Медиа». Затем стала главой фонда социально-правовых инициатив «Правовая столица», принадлежащего её отца.

С 2011 года Мизулина начала работать в фонде святителя Василия Великого. Спустя семь лет стала главой сразу двух НКО, основанных Малофеевым: «Лиги безопасного интернета» и Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям. В попечительском совете последнего состояла Мизулина-старшая.

Деятельность центра осталось для многих непонятной — и для волонтёров поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», и для полицейских, занимающихся пропажей детей, писали в 2018 году «Такие дела». По словам поисковиков, центр практически не участвовал в реальных операциях, а иногда даже вредил.

Я воспринимаю этот Национальный центр как организацию, которая создает раскол внутри поискового движения. Вся работа центра была направлена на то, чтобы скорейшим образом и любой ценой подписать с регионами договоры и таким образом продемонстрировать, что центр состоятелен для докладов наверх Дмитрий Второв руководитель Ассоциации волонтерских ассоциаций «Поиск пропавших детей»

НКО неоднократно получало президентские гранты. В 2021 году власти выделили почти 19 миллионов на три проекта: «Гонку волонтёров», на театральную поставку о безопасности для детей и на учебный центр.

Екатерина Мизулина в офисе Национального центра помощи Фото Евгения Одинокова, РИА «Новости»

«Важные истории» писали, что в 2018 и 2020 годах, уже при руководстве Мизулиной, центр поиска детей закупал автомобили для поисковых операций. А в 2019 и 2020 годах на автомобили НКО выписали 120 штрафов за нарушение правил дорожного движения.

В «Лиге безопасного интернета» Мизулина стала главным идеологом борьбы за «чистый интернет». Она призывала не только к замедлению твиттера, но и к полной его блокировке за неудалённые публикации, связанные с наркотиками и суицидом.

Мизулина также член Общественной палаты России и помощница своей матери Елены Мизулиной.

В интервью ведущему шоу «Антонимы» телеканала RT Антону Красовскому Мизулина рассказала, что уважает Рамзана Кадырова и считает его лидером общественного мнения в России — в отличие от Алексея Навального. Глава «ЛБИ» заявила, что популярность оппозиционера обусловлена «подкручиванием» просмотров на его ютуб-роликах и тиктоках и митингах — причём делают это «из Америки».

Мизулина отметила, что «Лига» продолжит настаивать на «обновлении» закона, который регулирует соцсети, так как «новых видов плохого контента» всё больше, а российское законодательство остаётся в «каменном веке». Директор организации добавила, что IT-компании нужно заставлять регистрироваться в России, чтобы они подчинялись местным законам — в пример она привела Турцию, где соцсети открыли представительства после угрозы замедления трафика.

Позиция главы «ЛБИ» с планомерным цензурированием интернета согласуется с мнением её матери-сенатора. Мизулина-старшая, выступая на форуме безопасности интернета в 2019 году, произнесла речь, которая, кажется, описывает то, как в «Лиге» видят будущее российской сети.