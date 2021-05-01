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Артём Мазанов

Законы, вступающие в силу в мае 2021 года: двойной ПЦР-тест при въезде в Россию и штрафы за высадку детей из автобуса Статьи редакции

Список главных изменений.

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Двойной ПЦР-тест при въезде в Россию

С 2 мая все россияне, возвращающиеся из другой страны, должны сдавать ПЦР-тест на коронавирус два раза. Первый нужно сделать не позднее трёх дней после прибытия, второй — в течение пяти дней. Интервал между двумя тестами должен быть не менее суток.

Штраф за высадку детей из общественного транспорта

За принудительную высадку из автобуса, трамвая или троллейбуса ребёнка-безбилетника до 16 лет водителям грозит штраф в размере пяти тысяч рублей, должностным лицам — от 20 до 30 тысяч рублей. Штраф взимается в пользу государства.

Увеличились штрафы за нарушение правил движения через железнодорожные пути

За пересечение путей в неположенном месте, выезд на железнодорожный переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме, при запрещающем сигнале светофора или дежурного по переезду, остановку или стоянку на переезде, проезд через нерегулируемый железнодорожный наказание составит: штраф в размере пяти тысяч рублей (ранее тысяча рублей) или лишение прав на три-шесть месяцев.

Налоговые вычеты

С 21 мая вычеты за покупку жилья и по ИИС можно будет получать без декларации и дополнительных документов на сайте налоговой. Новые правила распространятся на налоговые вычеты, право на которые возникло после 1 января 2020 года.

Льготы детям силовиков при поступлении в вузы

Дети полицейских и росгвардейцев получат преимущество при поступлении в подведомственные структурам вузы. Если на одно место будут претендовать два абитуриента с одинаковыми баллами за ЕГЭ и за вступительные экзамены, то приоритет отдадут ребёнку из семьи силовиков.

Оформить куплю-продажу подержанного автомобиля можно будет через сайт Госуслуг

Провести сделку через госуслуги смогут только физические лица.

Ветераны получат дополнительные выплаты ко Дню Победы — по 10 тысяч рублей

В Пенсионном фонде рассказали, что выплаты получат 33,2 тысячи россиян.

Работа в удаленном режиме для людей в возрасте старше 65 лет станет не обязательной, а рекомендательной

Решение о режиме работы для пожилых сотрудников будут принимать работодатели.

С 31 мая заканчивается срок действия соглашений о сдерживании цен на сахар

Соглашения были заключены в декабре 2020 года. Согласно документам, сахар не может стоить дороже 36 рублей в опте и 46 рублей в рознице.

#право #законы

14 14 комментариев
16
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Железный щит

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Льготы детям силовиков при поступлении в вузы

Очередной плевок в лицо обычному русскому человеку

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Виртуальный будильник

Железный
6

В подведомственные ВУЗы.
Обычному русскому человеку нахер ненужны.

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Железный щит

Виртуальный
0

Всмысле? А как же кровинушку свою пристроить, чтобы жил хорошо, как все люди

Ответить

Beerman

Железный
1

туда и раньше без соответствующих родственников не попасть было

Ответить

Замкнутый дым

0

А ВОТ ВО ВТОРУЮ МИРОВУЮ НЕЛЬЗЯ БЫЛО ДЕТЕЙ ВЫСАЖИВАТЬ ИЗ АВТОБУСА, ПОТОМУ ЧТО НЕ БЫЛО ДЕТЕЙ, БЫЛИ ТОЛЬКО СОЛДАТЫ…

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Ник Хартман

Замкнутый
1

в некоторых немецких автобусах такой функции высадка – не существовало

Ответить

Заинтересованный якорь

1

Ну, пока сахарок

Ответить

Alex Sallivan

–1

Я вот что-то не понял.. теперь до 16 лет можно не покупать билеты? Типо за это ничего не будет?

Ответить

Александр Борродач

Alex
2

Если ребенок без родителей - да, может открыто посылать кондуктора и его за это не высадят, побухтят разве что

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Suq Madiq

0

 двойной ПЦР-тест при въезде в Россию

Один через нос, второй через жёпь, по китайской схеме

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KSA

0

Куй им в глотку, а не ПЦР

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Максим Энкель

0

"Двойной ПЦР-тест при въезде в Россию"
Это пиздец конечно.

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Michael Boo

0

Не многовато ли льгот хуевикам? Феодализм какой-то.

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Beerman

0

А штраф за отказ в посадке есть? Вангую, детишки будут либо покупать билет сразу, либо идти пешком

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