Законы, вступающие в силу в мае 2021 года: двойной ПЦР-тест при въезде в Россию и штрафы за высадку детей из автобуса Статьи редакции
Список главных изменений.
Двойной ПЦР-тест при въезде в Россию
С 2 мая все россияне, возвращающиеся из другой страны, должны сдавать ПЦР-тест на коронавирус два раза. Первый нужно сделать не позднее трёх дней после прибытия, второй — в течение пяти дней. Интервал между двумя тестами должен быть не менее суток.
Штраф за высадку детей из общественного транспорта
За принудительную высадку из автобуса, трамвая или троллейбуса ребёнка-безбилетника до 16 лет водителям грозит штраф в размере пяти тысяч рублей, должностным лицам — от 20 до 30 тысяч рублей. Штраф взимается в пользу государства.
Увеличились штрафы за нарушение правил движения через железнодорожные пути
За пересечение путей в неположенном месте, выезд на железнодорожный переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме, при запрещающем сигнале светофора или дежурного по переезду, остановку или стоянку на переезде, проезд через нерегулируемый железнодорожный наказание составит: штраф в размере пяти тысяч рублей (ранее тысяча рублей) или лишение прав на три-шесть месяцев.
Налоговые вычеты
С 21 мая вычеты за покупку жилья и по ИИС можно будет получать без декларации и дополнительных документов на сайте налоговой. Новые правила распространятся на налоговые вычеты, право на которые возникло после 1 января 2020 года.
Льготы детям силовиков при поступлении в вузы
Дети полицейских и росгвардейцев получат преимущество при поступлении в подведомственные структурам вузы. Если на одно место будут претендовать два абитуриента с одинаковыми баллами за ЕГЭ и за вступительные экзамены, то приоритет отдадут ребёнку из семьи силовиков.
Оформить куплю-продажу подержанного автомобиля можно будет через сайт Госуслуг
Провести сделку через госуслуги смогут только физические лица.
Ветераны получат дополнительные выплаты ко Дню Победы — по 10 тысяч рублей
В Пенсионном фонде рассказали, что выплаты получат 33,2 тысячи россиян.
Работа в удаленном режиме для людей в возрасте старше 65 лет станет не обязательной, а рекомендательной
Решение о режиме работы для пожилых сотрудников будут принимать работодатели.
С 31 мая заканчивается срок действия соглашений о сдерживании цен на сахар
Соглашения были заключены в декабре 2020 года. Согласно документам, сахар не может стоить дороже 36 рублей в опте и 46 рублей в рознице.
Виртуальный будильник
В подведомственные ВУЗы.
Обычному русскому человеку нахер ненужны.
Железный щит
Всмысле? А как же кровинушку свою пристроить, чтобы жил хорошо, как все люди
в некоторых немецких автобусах такой функции высадка – не существовало
Я вот что-то не понял.. теперь до 16 лет можно не покупать билеты? Типо за это ничего не будет?
Если ребенок без родителей - да, может открыто посылать кондуктора и его за это не высадят, побухтят разве что
двойной ПЦР-тест при въезде в Россию
Один через нос, второй через жёпь, по китайской схеме
А штраф за отказ в посадке есть? Вангую, детишки будут либо покупать билет сразу, либо идти пешком