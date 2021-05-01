Список главных изменений.

{"id":375864,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/analysis\/375864-zakony-vstupayushchie-v-silu-v-mae-2021-goda-dvoynoy-pcr-test-pri-vezde-v-rossiyu-i-shtrafy-za-vysadku-detey-iz-avtobusa","title":"\u0417\u0430\u043a\u043e\u043d\u044b, \u0432\u0441\u0442\u0443\u043f\u0430\u044e\u0449\u0438\u0435 \u0432 \u0441\u0438\u043b\u0443 \u0432 \u043c\u0430\u0435 2021 \u0433\u043e\u0434\u0430: \u0434\u0432\u043e\u0439\u043d\u043e\u0439 \u041f\u0426\u0420-\u0442\u0435\u0441\u0442 \u043f\u0440\u0438 \u0432\u044a\u0435\u0437\u0434\u0435 \u0432 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u044e \u0438 \u0448\u0442\u0440\u0430\u0444\u044b \u0437\u0430 \u0432\u044b\u0441\u0430\u0434\u043a\u0443 \u0434\u0435\u0442\u0435\u0439 \u0438\u0437 \u0430\u0432\u0442\u043e\u0431\u0443\u0441\u0430","services":{"vkontakte":{"url":"https:\/\/vk.com\/share.php?url=https:\/\/tjournal.ru\/analysis\/375864-zakony-vstupayushchie-v-silu-v-mae-2021-goda-dvoynoy-pcr-test-pri-vezde-v-rossiyu-i-shtrafy-za-vysadku-detey-iz-avtobusa&title=\u0417\u0430\u043a\u043e\u043d\u044b, \u0432\u0441\u0442\u0443\u043f\u0430\u044e\u0449\u0438\u0435 \u0432 \u0441\u0438\u043b\u0443 \u0432 \u043c\u0430\u0435 2021 \u0433\u043e\u0434\u0430: \u0434\u0432\u043e\u0439\u043d\u043e\u0439 \u041f\u0426\u0420-\u0442\u0435\u0441\u0442 \u043f\u0440\u0438 \u0432\u044a\u0435\u0437\u0434\u0435 \u0432 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u044e \u0438 \u0448\u0442\u0440\u0430\u0444\u044b \u0437\u0430 \u0432\u044b\u0441\u0430\u0434\u043a\u0443 \u0434\u0435\u0442\u0435\u0439 \u0438\u0437 \u0430\u0432\u0442\u043e\u0431\u0443\u0441\u0430","short_name":"VK","title":"\u0412\u041a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u0435","width":600,"height":450},"facebook":{"url":"https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https:\/\/tjournal.ru\/analysis\/375864-zakony-vstupayushchie-v-silu-v-mae-2021-goda-dvoynoy-pcr-test-pri-vezde-v-rossiyu-i-shtrafy-za-vysadku-detey-iz-avtobusa","short_name":"FB","title":"Facebook","width":600,"height":450},"twitter":{"url":"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?url=https:\/\/tjournal.ru\/analysis\/375864-zakony-vstupayushchie-v-silu-v-mae-2021-goda-dvoynoy-pcr-test-pri-vezde-v-rossiyu-i-shtrafy-za-vysadku-detey-iz-avtobusa&text=\u0417\u0430\u043a\u043e\u043d\u044b, \u0432\u0441\u0442\u0443\u043f\u0430\u044e\u0449\u0438\u0435 \u0432 \u0441\u0438\u043b\u0443 \u0432 \u043c\u0430\u0435 2021 \u0433\u043e\u0434\u0430: \u0434\u0432\u043e\u0439\u043d\u043e\u0439 \u041f\u0426\u0420-\u0442\u0435\u0441\u0442 \u043f\u0440\u0438 \u0432\u044a\u0435\u0437\u0434\u0435 \u0432 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u044e \u0438 \u0448\u0442\u0440\u0430\u0444\u044b \u0437\u0430 \u0432\u044b\u0441\u0430\u0434\u043a\u0443 \u0434\u0435\u0442\u0435\u0439 \u0438\u0437 \u0430\u0432\u0442\u043e\u0431\u0443\u0441\u0430","short_name":"TW","title":"Twitter","width":600,"height":450},"telegram":{"url":"tg:\/\/msg_url?url=https:\/\/tjournal.ru\/analysis\/375864-zakony-vstupayushchie-v-silu-v-mae-2021-goda-dvoynoy-pcr-test-pri-vezde-v-rossiyu-i-shtrafy-za-vysadku-detey-iz-avtobusa&text=\u0417\u0430\u043a\u043e\u043d\u044b, \u0432\u0441\u0442\u0443\u043f\u0430\u044e\u0449\u0438\u0435 \u0432 \u0441\u0438\u043b\u0443 \u0432 \u043c\u0430\u0435 2021 \u0433\u043e\u0434\u0430: \u0434\u0432\u043e\u0439\u043d\u043e\u0439 \u041f\u0426\u0420-\u0442\u0435\u0441\u0442 \u043f\u0440\u0438 \u0432\u044a\u0435\u0437\u0434\u0435 \u0432 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u044e \u0438 \u0448\u0442\u0440\u0430\u0444\u044b \u0437\u0430 \u0432\u044b\u0441\u0430\u0434\u043a\u0443 \u0434\u0435\u0442\u0435\u0439 \u0438\u0437 \u0430\u0432\u0442\u043e\u0431\u0443\u0441\u0430","short_name":"TG","title":"Telegram","width":600,"height":450},"odnoklassniki":{"url":"http:\/\/connect.ok.ru\/dk?st.cmd=WidgetSharePreview&service=odnoklassniki&st.shareUrl=https:\/\/tjournal.ru\/analysis\/375864-zakony-vstupayushchie-v-silu-v-mae-2021-goda-dvoynoy-pcr-test-pri-vezde-v-rossiyu-i-shtrafy-za-vysadku-detey-iz-avtobusa","short_name":"OK","title":"\u041e\u0434\u043d\u043e\u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u043d\u0438\u043a\u0438","width":600,"height":450},"email":{"url":"mailto:?subject=\u0417\u0430\u043a\u043e\u043d\u044b, \u0432\u0441\u0442\u0443\u043f\u0430\u044e\u0449\u0438\u0435 \u0432 \u0441\u0438\u043b\u0443 \u0432 \u043c\u0430\u0435 2021 \u0433\u043e\u0434\u0430: \u0434\u0432\u043e\u0439\u043d\u043e\u0439 \u041f\u0426\u0420-\u0442\u0435\u0441\u0442 \u043f\u0440\u0438 \u0432\u044a\u0435\u0437\u0434\u0435 \u0432 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u044e \u0438 \u0448\u0442\u0440\u0430\u0444\u044b \u0437\u0430 \u0432\u044b\u0441\u0430\u0434\u043a\u0443 \u0434\u0435\u0442\u0435\u0439 \u0438\u0437 \u0430\u0432\u0442\u043e\u0431\u0443\u0441\u0430&body=https:\/\/tjournal.ru\/analysis\/375864-zakony-vstupayushchie-v-silu-v-mae-2021-goda-dvoynoy-pcr-test-pri-vezde-v-rossiyu-i-shtrafy-za-vysadku-detey-iz-avtobusa","short_name":"Email","title":"\u041e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0447\u0442\u0443","width":600,"height":450}},"isFavorited":false} 1671 просмотров Слушать

Двойной ПЦР-тест при въезде в Россию

С 2 мая все россияне, возвращающиеся из другой страны, должны сдавать ПЦР-тест на коронавирус два раза. Первый нужно сделать не позднее трёх дней после прибытия, второй — в течение пяти дней. Интервал между двумя тестами должен быть не менее суток.

Штраф за высадку детей из общественного транспорта

За принудительную высадку из автобуса, трамвая или троллейбуса ребёнка-безбилетника до 16 лет водителям грозит штраф в размере пяти тысяч рублей, должностным лицам — от 20 до 30 тысяч рублей. Штраф взимается в пользу государства.

Увеличились штрафы за нарушение правил движения через железнодорожные пути

За пересечение путей в неположенном месте, выезд на железнодорожный переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме, при запрещающем сигнале светофора или дежурного по переезду, остановку или стоянку на переезде, проезд через нерегулируемый железнодорожный наказание составит: штраф в размере пяти тысяч рублей (ранее тысяча рублей) или лишение прав на три-шесть месяцев.

Налоговые вычеты

С 21 мая вычеты за покупку жилья и по ИИС можно будет получать без декларации и дополнительных документов на сайте налоговой. Новые правила распространятся на налоговые вычеты, право на которые возникло после 1 января 2020 года.

Льготы детям силовиков при поступлении в вузы

Дети полицейских и росгвардейцев получат преимущество при поступлении в подведомственные структурам вузы. Если на одно место будут претендовать два абитуриента с одинаковыми баллами за ЕГЭ и за вступительные экзамены, то приоритет отдадут ребёнку из семьи силовиков.

Оформить куплю-продажу подержанного автомобиля можно будет через сайт Госуслуг

Провести сделку через госуслуги смогут только физические лица.

Ветераны получат дополнительные выплаты ко Дню Победы — по 10 тысяч рублей

В Пенсионном фонде рассказали, что выплаты получат 33,2 тысячи россиян.

Работа в удаленном режиме для людей в возрасте старше 65 лет станет не обязательной, а рекомендательной

Решение о режиме работы для пожилых сотрудников будут принимать работодатели.

С 31 мая заканчивается срок действия соглашений о сдерживании цен на сахар