Главное о стрельбе в школе Казани: подробности нападения, информация о стрелке и первая реакция властей Статьи редакции
Погибли не менее 8 человек, задержанный — 19-летний выпускник школы Ильназ Галявиев. Незадолго до нападения он писал о будущих убийствах в блоге, а на допросе провозгласил себя «богом».
Утром 11 мая в Казани в школе № 175 на улице Джаудата Файзи произошла стрельба. Огонь открыл 19-летний мужчина, его задержали. В результате стрельбы погибли как минимум восемь человек. СК возбудил дело о массовом убийстве.
В школе произошла стрельба и взрыв. Ученики выпрыгивали из окон, пытаясь спастись
Первоначально сообщалось, что в школу № 175 зашли двое вооружённых людей и открыли огонь по учащимся. Одного из нападавших позже задержали у входа в учебное заведение. После стрельбы, пишет РИА «Новости», раздался взрыв, от которого в школе выбило двери и стёкла.
Как TJ рассказал проживающий рядом со школой Максим Зарецкий, первые выстрелы раздались в районе 9 утра. «Сначала услышал от трёх до пяти выстрелов, очень громкие, сразу слышно, что из огнестрельного. Потом была пауза минуты на две, после — ещё два выстрела, а затем раздался взрыв», — сообщил Зарецкий.
Некоторые школьники пытались спастись от нападавшего, выпрыгивая из окон. «В какой-то момент с третьего этажа спрыгнуло несколько детей», — рассказывала одна из очевидиц.
Восьмиклассник Сергей рассказал «Медиазоне», как произошло нападение. По его словам, все «начали суетиться» и говорить, что надо закрыть двери, а через пару минут сообщили, что «в школе [находятся] вот эти черти».
«Я со спины видел одного, как выводили, а второй застрелился. В 8А классе семь человек, что ли, застрелил [...]. И всё. Мы через 10-15 минут вышли примерно. Не из окна, я хотел, но мне учитель сразу закрыл окно и сказал, типа, нет», — сообщил школьник.
Ученик 9-го класса Булат рассказал RT, что когда всё случилось, им сказали запереться в кабинете. После этого «прогремел сильный взрыв, через минуту началась стрельба». Максим Зарецкий сообщил TJ, что после взрыва дети начали покидать здание школы. Их эвакуировали в соседний детский сад.
После стрельбы на место происшествия отправили более 20 бригад скорой. Около 11 часов утра на место происшествия прибыл президент Татарстана Рустам Минниханов. Он зашёл внутрь, «чтобы оценить, какая там ситуация».
Во время стрельбы погибло не менее 8 человек — это ученики восьмого класса и учительница
По официальным данным, во время нападения погибло семь школьников. По словам Рустама Минниханова, это ученики восьмого класса — четыре мальчика и три девочки. «Они погибли здесь, на третьем этаже», — сказал Минниханов. В пресс-службе правительства сообщили, что при стрельбе вместе с семью детьми погибла ещё и учительница.
Источник «РИА Новости» в правоохранительных органах привёл данные об 11 погибших, в том числе о двух школьниках, которые разбились, выпрыгнув из окна.
Всего в происшествии пострадали не менее 20 человек, сообщили в правительстве. Их доставили в республиканскую клиническую больницу с травами различной степени. По данным РИА «Новости», шесть пострадавших детей находятся в крайне тяжёлом состоянии.
Нападавший — 19-летний выпускник школы, которого в апреле отчислили из колледжа. У него было разрешение на оружие
Глава Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что нападавший — 19-летний молодой человек. По словам Минниханова, на него официально зарегистрировано оружие. Но, как рассказал депутат Александр Хинштейн, разрешение выдали 28 апреля.
По данным Baza, стрелком оказался 19-летний Ильназ Галявиев. Он закончил школу четыре года назад, а в последнее время учился в колледже «на айтишника». В апреле Галявиева исключили из-за академической задолженности: он перестал приходить на занятия.
По словам отца Галявиева, Ильназ не был религиозен, а никаких плохих мыслей или настроений «никогда не высказывал и не показывал». В колледже Галявиева охарактеризовали как «тихого и неконфликтного студента». «Всегда был опрятным и спокойным, уважительно относился к сокурсникам и преподавателям», — сообщили в учебном заведении.
По данным «Подъёма», перед нападением на школу Галявиев завёл телеграм-канал «Бог», где он опубликовал короткий «манифест». «Сейчас убью огромное количество биомусора и сам застрелюсь», — написал он в последнем посте. Сейчас канал стрелка заблокирован.
Канал «Еду в Татарстан» опубликовал видео допроса Галявиева. Там задержанный говорит, что «два месяца назад осознал, что он бог», а «внутри него начал пробуждаться монстр», из-за чего он начал всех ненавидеть.
При задержании Галявиев сообщил, что по адресу своей прописки заложил бомбу. Позже Mash сообщил, что она взорвалась, но в дежурно-диспетчерской службе это опровергли. «Эвакуировали дом 10 по улице Туганлык, так как думали, что один из стрелков там, но пока ничего не подтвердилось», — сообщили сотрудники службы.
Информацию о втором нападавшем в МВД опровергли. При этом СМИ писали, что его застрелили
Изначально СМИ сообщали, что напавших на школу было двое: одного из них заблокировали на четвёртом этаже учебного заведения. В 11 утра Mash сообщил, что второго нападавшего убили, информацию также подтвердил источник РИА «Новости».
В МВД Татарстана сообщили, что на школу напал только один человек, пособников у него не было. Информацию о втором нападавшем также опровергли в полиции. Baza пишет, полицейские проверяют версию, что у нападавшего было двое сообщников. По данным канала, у преступников было взрывное устройство и автоматическое оружие.
«РБК» со ссылкой на источник сообщил, что полиция задержала пособника стрелков — это 41-летний Рамиль Мухамедшин. По словам источника, сотрудники также отрабатывают связи злоумышленников, личности которых уже известны.
СК возбудил уголовное дело. В школах Казани отменили уроки
Управление СК по Татарстану возбудило уголовное дело об убийстве двух или более лиц (ч. 2 ст. 105 УК РФ). Позднее его забрал центральный аппарат СК, сообщает «РИА Новости».
В Казани ввели режим контртеррористической операции, а занятия второй смены отменили во всех школах. 12 мая уроков в учебных заведениях города также не будет: там пройдут проверки.
Татарстанский центр крови сообщил о повышенной потребности в крови. Уже днём там образовалась гигантская очередь.
Власти Татарстана обещают выплатить семьям погибших в школе по миллиону рублей, получившим ранения тяжелой и средней тяжести — 400 тысяч рублей, получившим легкие ранения — 200 тысяч рублей.
Президент Владимир Путин поручил «срочно проработать положение» об ужесточении правил оборота оружия. Из Москвы в Казань вылетели министр просвещения Сергей Кравцов и министр здравоохранения Михаил Мурашко.
В Общественной палате заявили о необходимости борьбы с анонимностью в интернете после происшествия в школе. «Закон о саморегулировании социальных сетей, который у нас принят, не работает. Социальные сети, мягко говоря, не в полной мере [...] фильтруют контент, который публикуют пользователи», — отметил первый зампредседателя комиссии по СМИ Александр Малькевич.
12 мая в Татарстане объявили днём траура. Финал Кубка России по футболу и все матчи РПЛ последнего тура начнутся с минуты молчания. Рядом со школой появился стихийный мемориал.
Пока чекисты занимались очень «важными делами»: замедляли соцсети, сажали за твитты, внедрялись в штатском в группы протестующих — произошла трагедия. И закон Яровой, как оказалось, не работает (как же так)
Целевой Филипп
да блять как его отследить-то? Он разве про Путина писал что-то? Про власть российскую?
Он писал что идет убиват
так не путена же!!1!!11
Незнакомый
649 человек, на скрин гляди
Начали подписываться после первой публикации скринов. Изначально - 4 человека. Пруф можна найти здесь
Вообще то если бы они занимались делом, то как раз работали бы над работающим единым номером для экстренных случаев, скоростью реагирования, профилактику таких случаев и т.д.
Крайний волк
Это всё для последствий, а предсказать такое невозможно
сумасшедшего одиночку невозможно вычислить
Чувак шёл по улице с ружьем и махал рукой прохожему. Была бы возможность быстро настучать с ходу вспомнив телефон росгвардии – история возможно пошла бы по другому. Но пока у так называемых силовиков фокус на тех, кто им не может дать сдачи, то да, ничего не сделать. Хотя они же за косарь этому уебку оружие дали.
Литературный якорь
Чем больше они замедляют соцсети, тем медленнее у них самих будет работать мониторинг этих соцсетей
Вы не правы, проницательный Володин уже нашёл прямую взаимосвязь между одним и другим:
Иногда нас критикуют, говорят, что мы в вопросах экстремизма, вопросах предотвращения разного рода вовлечения детей в противоправную деятельность слишком жёсткие меры наказания вводим. Как жизнь показывает, опять — молодые люди. И то, что происходит, — как правило, с использованием Интернета. Поэтому здесь правильно было бы посмотреть на эти вопросы и на вопросы, связанные с оборотом оружия, — сказал Володин.
https://news.ru/society/v-rossii-izmenyat-pravila-oborota-oruzhiya-posle-strelby-v-kazani/
почему этот человек говорит всегда так, что я понять его не могу. сок мозга.
Бля так вы уже определитесь должны они соцсети мониторить или нет
Родители этих детей несколько дней назад наряжали их в военную форму и считали, что можем повторить. Интересно, они успели порадоваться локальной войне? Повторили?
Военный чайник
Блять, дядя, ты вроде и прав, но злорадствовать в этой ситуации — хуйня не меньшая
Неожиданный чайник
Даже если абстрагироваться от пиздеца, морального аспекта и логики, нифига он не прав. Мы ничего не знаем ни про погибших детей, ни про их семьи. Родители этих детей могли придерживаться любых взглядов. Вполне вероятно, что их точно так же раздражало победобесие.
Вполне вероятно, что их точно так же раздражало победобесие.
То что оно их "раздражало" - ничего не значит. Они точно так же несут ответственность за тот пиздец, который происходит в обществе, как и те кого это не раздражает, если они нихуя не сделали чтобы это прекратить.
А лично ты несешь за это ответственность?
А ты?
Я не считаю, что в стрельбе виноваты родители или учителя, при всей моей нелюбви к российскому школьному образованию. Это твоя позиция, потому я и спрашиваю тебя, по-твоему ты несешь за это ответственность?
За что вы вобще несёте ответственность в своей стране? :)
Все Путин, олигархи, девяностые, совок, плохие школы, плохие родители, все плохо, кроме каждого из вас - каждый из вас ни в чем, конечно же, не виноват.
Это твоя позиция, потому я и спрашиваю тебя, по-твоему ты несешь за это ответственность?
ебать ты съехал ,лол
Считаешь ли ты, что люди, которые выходили на митинги и боролись с властью всеми доступными методами виноваты?
Кстати, ты так и не ответил на вопрос. Лично ты считаешь себя виноватым? Очень удобно обвинять других в безответственности, но при этом стоять с краю.
Я живу в другой стране, за ваш биомусор точно никакой ответственности не несу. А у себя - да, отвечаю за все что происходит со мной и моей страной.
за ваш биомусор точно никакой ответственности не несу
Говоришь прямо как убийца.
И воздухом дышу как убийца, и кушаю как убийца.
Кстати, ты говоришь
А у себя - да, отвечаю за все что происходит со мной и моей страной.
В чем именно это проявляется? Каким образом ты будешь отвечать за происходящее, если в твоей стране начнутся похожие события?
Ты, кстати, снова съехал. Я спросила:
Считаешь ли ты, что люди, которые выходили на митинги и боролись с властью всеми доступными методами виноваты?
Предыдущий
Ну так-то это единственный плюс тоталитарочки для её заложников - узурпация власти и закрытие доступа к демократическим институтам автоматически подразумевает и полное снятие с народа ответственности за негативные изменения в стране.
Часть населения включает стокгольмский синдром и кланяется, куда скажут, часть победнее бухтит по кухням, часть побогаче уходит во внутреннюю эмиграцию.
Eventually всех их безжалостно прореживает гражданская война или какой-нибудь другой пиздец, потом происходит перезагрузка а ля 90е, потом всё заново. Истории политически несостоятельных стран до боли похожи и безнадёжно цикличны, потому что на каждом цикле уничтожаются или выживаются из страны те люди, которые могли бы цикл разорвать.
Все так. Как говорил один мой знакомый - "внутренний стержень людям со временем заменяет хозяйский хуй в жопе". Как по мне, то это именно то по чему так скучают совкоебы: "стабильность" читай "отсутствие ответственности за собственное будущее".
а кто несет ответственность за то 20 лет правления Путина?
Люди, которые принимали антиконституционные решения и подавляли протесты 2012 года, члены кооператива "Озеро" и члены партии Единая Россия.
Но ведь Путин законно избранный президент большинством россиян
Путин не имел права избираться снова. На выборы не были допущены оппозиционные кандидаты, средства массовой информации топили только за партию власти и не показывали альтернативы, оппозиционные СМИ планомерно уничтожались Путиным с начала правления, потому с уверенностью можно сказать, что выборы были нелигитимны.
Типичные русские, лишь бы переложить друг на друга, моя хата с краю...
моя хата с краю это с другого языка
Сильно - называть человека, обличающего чужое лицемерие, которое является причиной сотен смертей, злорадным. Врач, который диагностирует рак курильщику, по вашей логике, тоже "злорадствует"?
Я так понял, риторика "можем повторить" и школьное военное воспитание, вас не беспокоят. Во всем виноваты тролли из интернета.
Он не прав, пропаганда косвенно может повлиять, но основная причина кажется психопат он. А злорадствие от малого ума
вряд ли только психопат. Психопаты вроде не сильно стремятся выпилиться.
я ещё обратил внимание на его худощавость неестественную, он явно не ел, на этом фоне можно и с ума сойти
Я теперь часто начал видеть скрины комментов с tj в паблике "Деградат нация" (там админит небезысвестный Ватоадмин). Так вот, что скажу. Ты со своим уровнем приплетания процентов 100 попадешь в его сегодняшние посты.
ватоадмин - долбоёб
отправь ему скрин этого камента
Целевой Филипп
блять, хочу в подборку
Русские, как так получилось что вас убивают татары??????
Литературный
отправь ему скрин этого камента
Уже отправил его @Вахтёр
Это официальный подсайт
в паблике "Деградат нация"
Бляяяя
Ты-то нахуй там сидишь. Эта клоака давно уже обернулась тем, что хотела высмеивать. И "давно" значит реально давно.
Что? Удивительно примитивное мышление. Это просто невозможно связать с 9 мая. Во всех странах такое происходит. Это помешательство одного отдельного человека. Повлиять на него могло что угодно, но точно уж не День Победы. Ты, конечно, же это понимаешь, но пиздишь хуйню намерено. Ты просто чёртов троль.
Прикладной шмель
Родители этих детей несколько дней назад наряжали их в военную форму
пруф пожалуйста с восьмиклассницами в военной форме
пруфы что именно они наряжали?
Вот что бывает когда человека оставляют наедине с "это его выбор"
Заур, это не причина и не следствие, это поехавший чел пришел и перестрелял школьников по воле голосов в башке. Я сочувствую родителям умерших, они ничего не могли изменить.
В той теме, к которой ты аппелируешь, девушки сознательно, и видя всë своими глазами, ехали в эпицентр воюющей страны, рожали там детей, и теперь ты предлагаешь им сочувствовать.
Я в целом про обстановку в стране про цинизм. Человек больной был всем пофиг, идёт по улице с ружьём всем пофиг. Все кто мог и должен был проводит превентивные меры заняты имитацией деятельности
<sarcasm>А что такого, он же не с плакатом шёл?</sarcasm>
При общении с полицией он наверняка себя "спалил" бы свою неадекватность.
Идея "повторить" она конечно плохая. Такую войну не надо повторять, а лучше избегать. Но зачем всё мешать в одну кучу?
Если детей не наряжать в военную форму, то как это повлияет на вероятность того, что Россия не будет втянута в серьезную войну?
Дерьма ты кусок. И в моем комментарии намного больше правильного и положительного, чем в твоём.
"Родители этих детей несколько дней назад наряжали их в военную форму и считали, что можем повторить"
Пруф? Родители всех убитых и пострадавших так считали?
перед нападением на школу Галявиев завёл телеграм-канал «Бог», где он опубликовал короткий «манифест». «Сейчас убью огромное количество биомусора и сам застрелюсь»
Сидят такие ФСБшики думают как бы взломать канал шифрования, как получить ключи доступа к приватным перепискам, чтобы отследить террористов. Чел создает общедоступный паблик, в котором пишет, что всех перестреляет.
Тем временем ФСБ не не точно не наш.
Ну, объективно, за всеми пабликами с парой подписчиков не уследишь. Что не оправдывает слежку за неугодными.
Незнакомый Данила
.
Все равно это мелкий паблик.
Гораздо проще его найти, если бы кто-то из знакомых/тех, кто просто видел этот паблик, рассказал про это.
Но, во-первых, доверия органам нет, поэтому не расскажут. Во-вторых, даже если расскажут, скорее всего последует ничего.
Ты теперь просто скажи, а сколько там ещё психов может быть? В этом мелком паблике и в других? Это всё решается скорингом в соцсетях. У ФБ работают алгоритмы на выявление самоубийц, надо дорабатывать тему в отношении психопатов.
Почему ты мне этот вопрос задаешь?
Я тебе дал способ борьбы с этим, он будет работать на любом количестве.
Никакой скоринг тебя не спасёт, если к нему никто не придёт
Там 4 человека изначально было, остальные набежали после событий. Ссори за дезинформацию.
Но не удивлюсь если это откроет какие-нибудь новые разбирательства на тему Телеграма.
А вообще когда террорист в Крайстчёрче расстрелял людей в мечети, он тоже перед этим публиковал в открытую свой манифест на какой-то имиджборде, но видимо к такому относятся на уровне "ага, как скажешь".
Заборы поставили, теперь дети выбраться не могут.
Массовый кавалер
А почему эти заборы не закрывают после начала уроков?
Потому что движение людей (кто-то опоздал на урок, кто-то пришел раньше), после звонка не прекращается. Я видел в отдельных школах хорошую систему. Двери во время уроков блокируются, и войти в них могут только люди с ключом-чипом. Вот это полезнее закрытого забора.
Массовый кавалер
Судя по словам одного из учеников, какие-то классы как раз спаслись тем, что успели закрыться.
У стрелка видимо нет времени на ковыряние и прострел замков, ему проще бежать дальше и найти жертву, пока за ним не приехали.
Видимо восьмой класс не закрылся и туда забежал этот дебил. Либо все-таки выломал дверь. Автоматика конечно решила бы проблему.
Густой коктейль
Ничего не мешает сделать дыру в двери и пролезть через нее. Он же с дробашом был