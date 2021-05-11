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Саша Кириллова

Главное о стрельбе в школе Казани: подробности нападения, информация о стрелке и первая реакция властей Статьи редакции

Погибли не менее 8 человек, задержанный — 19-летний выпускник школы Ильназ Галявиев. Незадолго до нападения он писал о будущих убийствах в блоге, а на допросе провозгласил себя «богом».

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Фото РИА «Новостей»

Утром 11 мая в Казани в школе № 175 на улице Джаудата Файзи произошла стрельба. Огонь открыл 19-летний мужчина, его задержали. В результате стрельбы погибли как минимум восемь человек. СК возбудил дело о массовом убийстве.

В школе произошла стрельба и взрыв. Ученики выпрыгивали из окон, пытаясь спастись

Первоначально сообщалось, что в школу № 175 зашли двое вооружённых людей и открыли огонь по учащимся. Одного из нападавших позже задержали у входа в учебное заведение. После стрельбы, пишет РИА «Новости», раздался взрыв, от которого в школе выбило двери и стёкла.

Baza
Видео из гимназии 175 в Казани. Помимо стрельбы там был еще и взрыв — в коридоре валяются выбитые двери и стекла.

Как TJ рассказал проживающий рядом со школой Максим Зарецкий, первые выстрелы раздались в районе 9 утра. «Сначала услышал от трёх до пяти выстрелов, очень громкие, сразу слышно, что из огнестрельного. Потом была пауза минуты на две, после — ещё два выстрела, а затем раздался взрыв», — сообщил Зарецкий.

Max Zareckiy @shaikhulud
Школу 175 оцепили силовики. В периметре только скорая и экстренные службы.

Фото (С) Я https://t.co/SsFhOno9i6

Некоторые школьники пытались спастись от нападавшего, выпрыгивая из окон. «В какой-то момент с третьего этажа спрыгнуло несколько детей», — рассказывала одна из очевидиц.

Осторожно: в видео показаны выпрыгивающие из окон дети. Двое учеников, спрыгнувших с третьего этажа, погибли.
РИА Новости ✔
Очевидцы публикуют видео того, как дети спасаются, прыгая из окон казанской школы, слышна стрельба

Восьмиклассник Сергей рассказал «Медиазоне», как произошло нападение. По его словам, все «начали суетиться» и говорить, что надо закрыть двери, а через пару минут сообщили, что «в школе [находятся] вот эти черти».

«Я со спины видел одного, как выводили, а второй застрелился. В 8А классе семь человек, что ли, застрелил [...]. И всё. Мы через 10-15 минут вышли примерно. Не из окна, я хотел, но мне учитель сразу закрыл окно и сказал, типа, нет», — сообщил школьник.

РИА Новости @rianru
Наш корреспондент прибыл на место ЧП в казанской школе. Публикуем первые кадры https://t.co/upfjUEiXid

Ученик 9-го класса Булат рассказал RT, что когда всё случилось, им сказали запереться в кабинете. После этого «прогремел сильный взрыв, через минуту началась стрельба». Максим Зарецкий сообщил TJ, что после взрыва дети начали покидать здание школы. Их эвакуировали в соседний детский сад.

Из моего окна виден задний двор школы, где находится спортивная площадка. После взрыва — он был не очень сильный, окна не затряслись — побежали дети. Сначала младшеклассники, которые кричали: «Помогите, в школе убивают!», потом старшеклассники. Всего детей выводили примерно час: этаж за этажом.

Максим Зарецкий
очевидец

После стрельбы на место происшествия отправили более 20 бригад скорой. Около 11 часов утра на место происшествия прибыл президент Татарстана Рустам Минниханов. Он зашёл внутрь, «чтобы оценить, какая там ситуация».

Во время стрельбы погибло не менее 8 человек — это ученики восьмого класса и учительница

По официальным данным, во время нападения погибло семь школьников. По словам Рустама Минниханова, это ученики восьмого класса — четыре мальчика и три девочки. «Они погибли здесь, на третьем этаже», — сказал Минниханов. В пресс-службе правительства сообщили, что при стрельбе вместе с семью детьми погибла ещё и учительница.

Источник «РИА Новости» в правоохранительных органах привёл данные об 11 погибших, в том числе о двух школьниках, которые разбились, выпрыгнув из окна.

Всего в происшествии пострадали не менее 20 человек, сообщили в правительстве. Их доставили в республиканскую клиническую больницу с травами различной степени. По данным РИА «Новости», шесть пострадавших детей находятся в крайне тяжёлом состоянии.

Нападавший — 19-летний выпускник школы, которого в апреле отчислили из колледжа. У него было разрешение на оружие

Глава Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что нападавший — 19-летний молодой человек. По словам Минниханова, на него официально зарегистрировано оружие. Но, как рассказал депутат Александр Хинштейн, разрешение выдали 28 апреля.

Mash
Forwarded from Mash Iptash
Вот так — как ни в чём не бывало ранним майским утром в 9:24 — Ильназ Галявиев в маске и с дробовиком наперевес идёт по казанской улице. Он направляется в школу №175. По пути встречает случайного прохожего и машет ему оружием.

Парня никто не остановил.

По данным Baza, стрелком оказался 19-летний Ильназ Галявиев. Он закончил школу четыре года назад, а в последнее время учился в колледже «на айтишника». В апреле Галявиева исключили из-за академической задолженности: он перестал приходить на занятия.

По словам отца Галявиева, Ильназ не был религиозен, а никаких плохих мыслей или настроений «никогда не высказывал и не показывал». В колледже Галявиева охарактеризовали как «тихого и неконфликтного студента». «Всегда был опрятным и спокойным, уважительно относился к сокурсникам и преподавателям», — сообщили в учебном заведении.

По данным «Подъёма», перед нападением на школу Галявиев завёл телеграм-канал «Бог», где он опубликовал короткий «манифест». «Сейчас убью огромное количество биомусора и сам застрелюсь», — написал он в последнем посте. Сейчас канал стрелка заблокирован.

Скриншот из канала стрелка

Канал «Еду в Татарстан» опубликовал видео допроса Галявиева. Там задержанный говорит, что «два месяца назад осознал, что он бог», а «внутри него начал пробуждаться монстр», из-за чего он начал всех ненавидеть.

Еду в Татарстан
Видео на котором допрашивают Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в казанской школе.
Осторожно, видео содержит нецензурную лексику

При задержании Галявиев сообщил, что по адресу своей прописки заложил бомбу. Позже Mash сообщил, что она взорвалась, но в дежурно-диспетчерской службе это опровергли. «Эвакуировали дом 10 по улице Туганлык, так как думали, что один из стрелков там, но пока ничего не подтвердилось», — сообщили сотрудники службы.

Информацию о втором нападавшем в МВД опровергли. При этом СМИ писали, что его застрелили

Изначально СМИ сообщали, что напавших на школу было двое: одного из них заблокировали на четвёртом этаже учебного заведения. В 11 утра Mash сообщил, что второго нападавшего убили, информацию также подтвердил источник РИА «Новости».

В МВД Татарстана сообщили, что на школу напал только один человек, пособников у него не было. Информацию о втором нападавшем также опровергли в полиции. Baza пишет, полицейские проверяют версию, что у нападавшего было двое сообщников. По данным канала, у преступников было взрывное устройство и автоматическое оружие.

РИА Новости ✔
Кадры с места трагедии в казанской школе

«РБК» со ссылкой на источник сообщил, что полиция задержала пособника стрелков — это 41-летний Рамиль Мухамедшин. По словам источника, сотрудники также отрабатывают связи злоумышленников, личности которых уже известны.

СК возбудил уголовное дело. В школах Казани отменили уроки

Управление СК по Татарстану возбудило уголовное дело об убийстве двух или более лиц (ч. 2 ст. 105 УК РФ). Позднее его забрал центральный аппарат СК, сообщает «РИА Новости».

В Казани ввели режим контртеррористической операции, а занятия второй смены отменили во всех школах. 12 мая уроков в учебных заведениях города также не будет: там пройдут проверки.

Татарстанский центр крови сообщил о повышенной потребности в крови. Уже днём там образовалась гигантская очередь.

e-Kazan.ru @e_kazan_ru
В республиканском центре крови на проспекте Победы образовалась гигантская очередь. Все эти люди пришли сдавать кровь. Казанцы продолжают подходить.

Власти уверяют, что запасов донорской крови достаточно. https://t.co/94PbMLQNe2

Власти Татарстана обещают выплатить семьям погибших в школе по миллиону рублей, получившим ранения тяжелой и средней тяжести — 400 тысяч рублей, получившим легкие ранения — 200 тысяч рублей.

Президент Владимир Путин поручил «срочно проработать положение» об ужесточении правил оборота оружия. Из Москвы в Казань вылетели министр просвещения Сергей Кравцов и министр здравоохранения Михаил Мурашко.

В Общественной палате заявили о необходимости борьбы с анонимностью в интернете после происшествия в школе. «Закон о саморегулировании социальных сетей, который у нас принят, не работает. Социальные сети, мягко говоря, не в полной мере [...] фильтруют контент, который публикуют пользователи», — отметил первый зампредседателя комиссии по СМИ Александр Малькевич.

12 мая в Татарстане объявили днём траура. Финал Кубка России по футболу и все матчи РПЛ последнего тура начнутся с минуты молчания. Рядом со школой появился стихийный мемориал.

Baza
У гимназии 175 организован стихийный мемориал.

#происшествия #стрельбавказани

251 251 комментарий
2
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Roman E.

75

Пока чекисты занимались очень «важными делами»: замедляли соцсети, сажали за твитты, внедрялись в штатском в группы протестующих — произошла трагедия. И закон Яровой, как оказалось, не работает (как же так)

Ответить

Целевой Филипп

Roman
32

да блять как его отследить-то? Он разве про Путина писал что-то? Про власть российскую? 

Ответить

Михаил Набоков

Целевой
5

Он писал что идет убиват

Ответить

Крафтовый компот

Михаил
16

так не путена же!!1!!11

Ответить

Pavel Voronin

Крафтов…
0

не шаман

Ответить

Beer Fan

Михаил
0

Но на телегу это пидора были подписаны полтора человека

Ответить

Незнакомый

Beer
0

649 человек, на скрин гляди

Ответить

Beer Fan

Незнако…
3

Начали подписываться после первой публикации скринов. Изначально - 4 человека. Пруф можна найти здесь

"Убью огромное количество биомусора". Бойня в…
Что происходит в Татарстане, где устроили теракт в школе 175. Данные о раненых и погибших, что…
strana.ua
Ответить

Евгений

Михаил
0

но не путина же 

Ответить

Вячеслав Андреев

Целевой
1

Вообще то если бы они занимались делом, то как раз работали бы над работающим единым номером для экстренных случаев, скоростью реагирования, профилактику таких случаев и т.д.

Ответить

Крайний волк

Вячеслав
0

Это всё для последствий, а предсказать такое невозможно
сумасшедшего одиночку невозможно вычислить

Ответить

Вячеслав Андреев

Крайний
0

Чувак шёл по улице с ружьем и махал рукой прохожему. Была бы возможность быстро настучать с ходу вспомнив телефон росгвардии – история возможно пошла бы по другому. Но пока у так называемых силовиков фокус на тех, кто им не может дать сдачи, то да, ничего не сделать. Хотя они же за косарь этому уебку оружие дали.

Ответить

Литературный якорь

Roman
3

Чем больше они замедляют соцсети, тем медленнее у них самих будет работать мониторинг этих соцсетей

Ответить

Михаил Набоков

Roman
1

Да

Ответить

Романелло Кивогенс

Roman
1

Вы не правы, проницательный Володин уже нашёл прямую взаимосвязь между одним и другим:

 Иногда нас критикуют, говорят, что мы в вопросах экстремизма, вопросах предотвращения разного рода вовлечения детей в противоправную деятельность слишком жёсткие меры наказания вводим. Как жизнь показывает, опять — молодые люди. И то, что происходит, — как правило, с использованием Интернета. Поэтому здесь правильно было бы посмотреть на эти вопросы и на вопросы, связанные с оборотом оружия, — сказал Володин.

https://news.ru/society/v-rossii-izmenyat-pravila-oborota-oruzhiya-posle-strelby-v-kazani/

Ответить

Антон Верещагин

Романелло
0

почему этот человек говорит всегда так, что я понять его не могу. сок мозга.

Ответить

Алексей Волосач

Roman
0

Бля так вы уже определитесь должны они соцсети мониторить или нет

Ответить

Оборонный бас

Алексей
0

мониторят, но не то

Ответить

Вальдемар

–33

Родители этих детей несколько дней назад наряжали их в военную форму и считали, что можем повторить. Интересно, они успели порадоваться локальной войне? Повторили?

Ответить

Военный чайник

Вальдемар
92

Блять, дядя, ты вроде и прав, но злорадствовать в этой ситуации — хуйня не меньшая

Ответить

Неожиданный чайник

Военный
74

Даже если абстрагироваться от пиздеца, морального аспекта и логики, нифига он не прав. Мы ничего не знаем ни про погибших детей, ни про их семьи. Родители этих детей могли придерживаться любых взглядов. Вполне вероятно, что их точно так же раздражало победобесие. 

Ответить

Целевой Филипп

Неожида…
7

лес рубят – щепки летят

Ответить

Alex Sharp

Неожида…
–3

Вполне вероятно, что их точно так же раздражало победобесие. 

То что оно их "раздражало" - ничего не значит. Они точно так же несут ответственность за тот пиздец, который происходит в обществе, как и те кого это не раздражает, если они нихуя не сделали чтобы это прекратить.

Ответить

Неожиданный

Alex
6

А лично ты несешь за это ответственность? 

Ответить

Alex Sharp

Неожида…
–1

А ты?

Ответить

Неожиданный

Alex
2

Я не считаю, что в стрельбе виноваты родители или учителя, при всей моей нелюбви к российскому школьному образованию. Это твоя позиция, потому я и спрашиваю тебя, по-твоему ты несешь за это ответственность? 

Ответить

Alex Sharp

Неожида…
4

За что вы вобще несёте ответственность в своей стране? :)
Все Путин, олигархи, девяностые, совок, плохие школы, плохие родители, все плохо, кроме каждого из вас - каждый из вас ни в чем, конечно же, не виноват.

Ответить

Погибший

Alex
2

Это твоя позиция, потому я и спрашиваю тебя, по-твоему ты несешь за это ответственность?

ебать ты съехал ,лол

Ответить

Неожиданны

Alex
1

Считаешь ли ты, что люди, которые выходили на митинги и боролись с властью всеми доступными методами виноваты?

Кстати, ты так и не ответил на вопрос. Лично ты считаешь себя виноватым? Очень удобно обвинять других в безответственности, но при этом стоять с краю. 

Ответить

Alex Sharp

Неожида…
1

Я живу в другой стране, за ваш биомусор точно никакой ответственности не несу. А у себя - да, отвечаю за все что происходит со мной и моей страной.

Ответить

Неожиданны

Alex
2

за ваш биомусор точно никакой ответственности не несу

Говоришь прямо как убийца.

Ответить

Alex Sharp

Неожида…
0

И воздухом дышу как убийца, и кушаю как убийца.

Ответить

Неожиданны

Alex
0

Кстати, ты говоришь

А у себя - да, отвечаю за все что происходит со мной и моей страной.

В чем именно это проявляется? Каким образом ты будешь отвечать за происходящее, если в твоей стране начнутся похожие события?

Ответить

Алиса

Alex
0

Што за страна такая?

Ответить

Неожиданны

Alex
0

Ты, кстати, снова съехал. Я спросила:

Считаешь ли ты, что люди, которые выходили на митинги и боролись с властью всеми доступными методами виноваты?

Ответить

Погибший

Alex
1

я не понял! ты что то мне предъявить хочешь?

Ответить

Dr.Bezega

Alex
1

Это, кстати, многое говорит о нашем обществе

Ответить

Предыдущий

Alex
1

Ну так-то это единственный плюс тоталитарочки для её заложников - узурпация власти и закрытие доступа к демократическим институтам автоматически подразумевает и полное снятие с народа ответственности за негативные изменения в стране.

Часть населения включает стокгольмский синдром и кланяется, куда скажут, часть победнее бухтит по кухням, часть побогаче уходит во внутреннюю эмиграцию.

Eventually всех их безжалостно прореживает гражданская война или какой-нибудь другой пиздец, потом происходит перезагрузка а ля 90е, потом всё заново. Истории политически несостоятельных стран до боли похожи и безнадёжно цикличны, потому что на каждом цикле уничтожаются или выживаются из страны те люди, которые могли бы цикл разорвать.

Ответить

Alex Sharp

Предыду…
0

Все так. Как говорил один мой знакомый - "внутренний стержень людям со временем заменяет хозяйский хуй в жопе". Как по мне, то это именно то по чему так скучают совкоебы: "стабильность" читай "отсутствие ответственности за собственное будущее".

Ответить

Целевой

Неожида…
2

а кто несет ответственность за то 20 лет правления Путина? 

Ответить

Предыдущий

Целевой
3

Обама

Ответить

Dr.Bezega

Предыду…
3
Ответить

Неожиданны

Целевой
–1

Люди, которые принимали антиконституционные решения и подавляли протесты 2012 года, члены кооператива "Озеро" и члены партии Единая Россия. 

Ответить

Целевой

Неожида…
2

Но ведь Путин законно избранный президент большинством россиян 

Ответить

Неожиданны

Целевой
2

Путин не имел права избираться снова. На выборы не были допущены оппозиционные кандидаты, средства массовой информации топили только за партию власти и не показывали альтернативы, оппозиционные СМИ планомерно уничтожались Путиным с начала правления, потому с уверенностью можно сказать, что выборы были  нелигитимны. 

Ответить

Целевой

Неожида…
1

получается власть в России нелегитимна? 

Ответить

Лига

Целевой
3

Хватит использовать это слово, не понимая его значения

Ответить

Неожиданны

Целевой
0

Ес.

Ответить

Незнакомый

Неожида…
0

Ты можешь быть права по фактам, но что легитимно а что нет в этой стране решает суд.

Ответить

Alex Sharp

Неожида…
–2

Люди

Убрал лишнее из твоего предложения, не благодари.

Ответить

Cryo Jungler

Alex
0

Типичные русские, лишь бы переложить друг на друга, моя хата с краю...

Ответить

Целевой

Cryo
2

моя хата с краю это с другого языка 

Ответить

Крайний

Целевой
1

В русском так же есть

Ответить

Cryo

Целевой
0

Но ты же суть уловил, так что разницы нет.

Ответить

Целевой

Cryo
0

Та конечно нет разницы, а как же 

Ответить

Cryo

Целевой
0

Чел, ты душный, отвянь.

Ответить

Целевой

Cryo
0

не пизди 

Ответить

Cryo

Целевой
0

Чистая правда, душнила.

Ответить

Целевой

Cryo
0

то есть? 

Ответить

Alex Sharp

Военный
4

Сильно - называть человека, обличающего чужое лицемерие, которое является причиной сотен смертей, злорадным. Врач, который диагностирует рак курильщику, по вашей логике, тоже "злорадствует"?

Ответить

Beer Fan

Alex
2

Он ничего не диагностирует. Он просто тупой троль, который сейчас наблюдает, как люди агрятся на него и получает немалое удовольствие.

Ответить

Alex Sharp

Beer
6

Я так понял, риторика "можем повторить" и школьное военное воспитание, вас не беспокоят. Во всем виноваты тролли из интернета.

Ответить

Кирилл

Alex
1

И аниме

Ответить

Beer Fan

Alex
0

"Можем повторить" в том самом смысле - риторика парочки алкашей из-под гастронома. Зачем клеймить весь народ?

Ответить

Roman Sapon

Alex
0

Думаешь "можем повторить" превратилось в "нужно повторить"?

Ответить

Roman Sapon

Военный
3

Он не прав, пропаганда косвенно может повлиять, но основная причина кажется психопат он. А злорадствие от малого ума

Ответить

Pavel Voronin

Roman
0

вряд ли только психопат. Психопаты вроде не сильно стремятся выпилиться.

Ответить

Roman Sapon

Pavel
0

я ещё обратил внимание на его худощавость неестественную, он явно не ел, на этом фоне можно и с ума сойти

Ответить

Alexei Kuksin

Вальдемар
2

Я теперь часто начал видеть скрины комментов с tj в паблике "Деградат нация" (там админит небезысвестный Ватоадмин). Так вот, что скажу. Ты со своим уровнем приплетания процентов 100 попадешь в его сегодняшние посты.

Ответить

Bad Mother Fucker

Alexei
13

ватоадмин - долбоёб

отправь ему скрин этого камента

Ответить

Целевой Филипп

Bad
5

блять, хочу в подборку 

Русские, как так получилось что вас убивают татары?????? 

Ответить

Bad Mother

Целевой
6

прост

Ответить

Погибший Макс

Целевой
0

Украинцы, как так получилось?

Ответить

Литературный

Bad
5
Ответить

Азамат Багатов

Литерат…
4

Господи, какие дегенераты.

Ответить

Литературный

Литерат…
1

@Zoibana 

Ответить

Dr.Bezega

Литерат…
1

Ищи себя в пабликах вконтакте

Ответить

Никита Суетолог

Bad
0

отправь ему скрин этого камента

Уже отправил его @Вахтёр 
Это официальный подсайт

Ответить

Bad Mother

Никита
0
Ответить

Никита Суетолог

Bad
0

И горжусь этим.

Ответить

Азамат Багатов

Alexei
4

в паблике "Деградат нация"

Бляяяя
Ты-то нахуй там сидишь. Эта клоака давно уже обернулась тем, что хотела высмеивать. И "давно" значит реально давно.

Ответить

Зарубежный вентилятор

Alexei
2

ищи себя в либерахах тиджорнала

Ответить

Коммерческий пришелец

Alexei
1

уже есть одни 

Ответить

Никита Суетолог

Alexei
0

Вато, привет. Похудей к лету, пж.

Ответить

Beer Fan

Вальдемар
5

Что? Удивительно примитивное мышление. Это просто невозможно связать с 9 мая. Во всех странах такое происходит. Это помешательство одного отдельного человека. Повлиять на него могло что угодно, но точно уж не День Победы. Ты, конечно, же это понимаешь, но пиздишь хуйню намерено. Ты просто чёртов троль.

Ответить

Прикладной шмель

Вальдемар
2

Родители этих детей несколько дней назад наряжали их в военную форму

пруф пожалуйста с восьмиклассницами в военной форме

Ответить

Прикладной шмель

Прикладной
5

друг просит

Ответить

nonsense

Вальдемар
2

Кроме того что ты это выдумал, дак ещё и мотивацию всем выдал. 90% людей соглашаются с таким, чтобы от них отьебались, а не от "можем повторить" в голове.
Ну а сам факт злорадсвования над теми с кем произошла трагедия больше говорит о тебе, чем о них.

Ответить

一緒に 永遠に

Вальдемар
–2

От части ты прав.

Ответить

Bad Mother Fucker

一緒に
6

от какой части?

Ответить

Alex Sallivan

Вальдемар
0

Какой же ты уебок

Ответить

Убедительная Геосфера

Вальдемар
0

пруфы что именно они наряжали?

Ответить

Заур Зауров

Убедительная
0

Вот что бывает когда человека оставляют наедине с "это его выбор"

Ответить

Убедительная

Заур
0

Заур, это не причина и не следствие, это поехавший чел пришел и перестрелял школьников по воле голосов в башке. Я сочувствую родителям умерших, они ничего не могли изменить.
В той теме, к которой ты аппелируешь, девушки сознательно, и видя всë своими глазами, ехали в эпицентр воюющей страны, рожали там детей, и теперь ты предлагаешь им сочувствовать. 

Ответить

Заур Зауров

Убедите…
0

Я в целом про обстановку в стране про цинизм. Человек больной был всем пофиг, идёт по улице с ружьём всем пофиг. Все кто мог и должен был проводит превентивные меры заняты имитацией деятельности

Ответить

Рамиль

Заур
2

Ну вот насчёт того, что его никто не остановил :ты бы сам сунулся к типу с ружьем? А насчёт звонка в полицию :ну мы все знаем их скорость и желание реагировать.

Ответить

Рыжий

Рамиль
3

Человека 3 часа убивали в квартире - хрен кто приехал, хотя звонили чуть ли не больше 10ти раз. А там просто чувак идет с ружьем по улице

Ответить

Заур

Рыжий
0

Как часто ты видешь чувака с ружьём на улице? Очередная отмазка своего цинизма

Ответить

Рамиль

Заур
0

Это не цинизм, это самосохранение.

Ответить

Заур

Рамиль
0

Кто тебе мешает за углом предпринимать меры предосторожности? Позвонить ментам? Никто тебя не призывает подходить к нему . Но и просто увидев это идти дальше по своим делам это не самосохранение это эгоизм трусость и подлость по отношению к обществу.

Ответить

Рамиль

Заур
0

Да окей, окей. Я с тобой согласен. Я больше выражаю сомнение что менты хоть как то пошевелились

Ответить

Заур

Рамиль
0

На человека с ружьём они среагируют. Ты делаешь всё что должен сделать а дальше это их дела и не тебе предугадывать их реакцию

Ответить

Рамиль

Заур
0

Окей, окей, только её рвись пожалуйста.
Надеюсь что твои действия когда нибудь не разойдутся с этими словами

Ответить

Заур

Рамиль
0

Ты пустой человек.

Ответить

Рамиль

Заур
0

Это твое мнение. Хорошо что оно в целом не очень ценно.

Ответить

Заур Зауров

Рамиль
0

Я про звонок в полицию

Ответить

Pavel Voronin

Заур
1

<sarcasm>А что такого, он же не с плакатом шёл?</sarcasm>

Ответить

Заур Зауров

Pavel
0

При общении с полицией он наверняка себя "спалил" бы свою неадекватность.

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Рамиль

Заур
0

Но с остальным согласен. И ведь он как то и разрешение получил..

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Alexander Z

Вальдемар
0

Ой все, гори ярким пламенем

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Suq Madiq

Вальдемар
0

ну они же не 8 человек хотели повторить, а каких-то 40 миллионов

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Дмитрий Масленников

Вальдемар
0

Идея "повторить" она конечно плохая. Такую войну не надо повторять, а лучше избегать. Но зачем всё мешать в одну кучу? 
Если детей не наряжать в военную форму, то как это повлияет на вероятность того, что Россия не будет втянута в серьезную войну? 

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Андрей Федоров

Вальдемар
–1

Дерьма ты кусок. И в моем комментарии намного больше правильного и положительного, чем в твоём.

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Андрей Охапкин

Вальдемар
–1

"Родители этих детей несколько дней назад наряжали их в военную форму и считали, что можем повторить"

Пруф? Родители всех убитых и пострадавших так считали?

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Woody Johnson

53

перед нападением на школу Галявиев завёл телеграм-канал «Бог», где он опубликовал короткий «манифест». «Сейчас убью огромное количество биомусора и сам застрелюсь»

Сидят такие ФСБшики думают как бы взломать канал шифрования, как получить ключи доступа к приватным перепискам, чтобы отследить террористов. Чел создает общедоступный паблик, в котором пишет, что всех перестреляет.
Тем временем ФСБ не не точно не наш.

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Михаил Никитин

Woody
8

Зато в Майнкрафте норм сработали.

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Лига порвах

Woody
5

Ну, объективно, за всеми пабликами с парой подписчиков не уследишь. Что не оправдывает слежку за неугодными.

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Незнакомый Данила

Лига
0

.

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некипишуй

Незнако…
2

649 стало уже после

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Незнакомый

некипиш…
0

Интересно, кто эти 4

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Лига порвах

Незнако…
0

Все равно это мелкий паблик.
Гораздо проще его найти, если бы кто-то из знакомых/тех, кто просто видел этот паблик, рассказал про это.
Но, во-первых, доверия органам нет, поэтому не расскажут. Во-вторых, даже если расскажут, скорее всего последует ничего.

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Незнакомый

Лига
0

Ты теперь просто скажи, а сколько там ещё психов может быть? В этом мелком паблике и в других? Это всё решается скорингом в соцсетях. У ФБ работают алгоритмы на выявление самоубийц, надо дорабатывать тему в отношении психопатов.

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Лига порвах

Незнако…
0

Почему ты мне этот вопрос задаешь?
Я тебе дал способ борьбы с этим, он будет работать на любом количестве.
Никакой скоринг тебя не спасёт, если к нему никто не придёт

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Незнакомый

Лига
1

Там 4 человека изначально было, остальные набежали после событий. Ссори за дезинформацию.

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Лига

Незнако…
0

Я и думаю, вроде на каких-то скринах было мало народу.
Так или иначе, решение этой проблемы лежит в том числе и вне области соцсетей. И пока у нас люди не готовы сообщать о таком в полицию, это не решится

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Густой коктейль

Woody
0

Сообщение исчезло

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ＫＩＢØＵＮＥ

Woody
0

Но не удивлюсь если это откроет какие-нибудь новые разбирательства на тему Телеграма.
А вообще когда террорист в Крайстчёрче расстрелял людей в мечети, он тоже перед этим публиковал в открытую свой манифест на какой-то имиджборде, но видимо к такому относятся на уровне "ага, как скажешь".

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Терье Анри

30

Заборы поставили, теперь дети выбраться не могут. 

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Грандиозный цветок

Терье
9

Зато штурмом на Кремль не пойдут, эта угроза приоритетнее

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Массовый кавалер

Терье
0

А почему эти заборы не закрывают после начала уроков?

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Alexei Kuksin

Массовый
0

Потому что движение людей (кто-то опоздал на урок, кто-то пришел раньше), после звонка не прекращается. Я видел в отдельных школах хорошую систему. Двери во время уроков блокируются, и войти в них могут только люди с ключом-чипом. Вот это полезнее закрытого забора.

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Лига порвах

Alexei
16

Мм, норм тюрьма

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Массовый кавалер

Alexei
1

Судя по словам одного из учеников, какие-то классы как раз спаслись тем, что успели закрыться.
У стрелка видимо нет времени на ковыряние и прострел замков, ему проще бежать дальше и найти жертву, пока за ним не приехали.
Видимо восьмой класс не закрылся и туда забежал этот дебил. Либо все-таки выломал дверь. Автоматика конечно решила бы проблему.

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Густой коктейль

Массовый
0

Ничего не мешает сделать дыру в двери и пролезть через нее. Он же с дробашом был

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