Погибли не менее 8 человек, задержанный — 19-летний выпускник школы Ильназ Галявиев. Незадолго до нападения он писал о будущих убийствах в блоге, а на допросе провозгласил себя «богом».

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Фото РИА «Новостей»

Утром 11 мая в Казани в школе № 175 на улице Джаудата Файзи произошла стрельба. Огонь открыл 19-летний мужчина, его задержали. В результате стрельбы погибли как минимум восемь человек. СК возбудил дело о массовом убийстве.

В школе произошла стрельба и взрыв. Ученики выпрыгивали из окон, пытаясь спастись

Первоначально сообщалось, что в школу № 175 зашли двое вооружённых людей и открыли огонь по учащимся. Одного из нападавших позже задержали у входа в учебное заведение. После стрельбы, пишет РИА «Новости», раздался взрыв, от которого в школе выбило двери и стёкла.

Baza Видео из гимназии 175 в Казани. Помимо стрельбы там был еще и взрыв — в коридоре валяются выбитые двери и стекла.

Как TJ рассказал проживающий рядом со школой Максим Зарецкий, первые выстрелы раздались в районе 9 утра. «Сначала услышал от трёх до пяти выстрелов, очень громкие, сразу слышно, что из огнестрельного. Потом была пауза минуты на две, после — ещё два выстрела, а затем раздался взрыв», — сообщил Зарецкий.

Некоторые школьники пытались спастись от нападавшего, выпрыгивая из окон. «В какой-то момент с третьего этажа спрыгнуло несколько детей», — рассказывала одна из очевидиц.

Осторожно: в видео показаны выпрыгивающие из окон дети. Двое учеников, спрыгнувших с третьего этажа, погибли.

РИА Новости ✔ Очевидцы публикуют видео того, как дети спасаются, прыгая из окон казанской школы, слышна стрельба

Восьмиклассник Сергей рассказал «Медиазоне», как произошло нападение. По его словам, все «начали суетиться» и говорить, что надо закрыть двери, а через пару минут сообщили, что «в школе [находятся] вот эти черти».

«Я со спины видел одного, как выводили, а второй застрелился. В 8А классе семь человек, что ли, застрелил [...]. И всё. Мы через 10-15 минут вышли примерно. Не из окна, я хотел, но мне учитель сразу закрыл окно и сказал, типа, нет», — сообщил школьник.

Ученик 9-го класса Булат рассказал RT, что когда всё случилось, им сказали запереться в кабинете. После этого «прогремел сильный взрыв, через минуту началась стрельба». Максим Зарецкий сообщил TJ, что после взрыва дети начали покидать здание школы. Их эвакуировали в соседний детский сад.

Из моего окна виден задний двор школы, где находится спортивная площадка. После взрыва — он был не очень сильный, окна не затряслись — побежали дети. Сначала младшеклассники, которые кричали: «Помогите, в школе убивают!», потом старшеклассники. Всего детей выводили примерно час: этаж за этажом. Максим Зарецкий очевидец

После стрельбы на место происшествия отправили более 20 бригад скорой. Около 11 часов утра на место происшествия прибыл президент Татарстана Рустам Минниханов. Он зашёл внутрь, «чтобы оценить, какая там ситуация».

Во время стрельбы погибло не менее 8 человек — это ученики восьмого класса и учительница

По официальным данным, во время нападения погибло семь школьников. По словам Рустама Минниханова, это ученики восьмого класса — четыре мальчика и три девочки. «Они погибли здесь, на третьем этаже», — сказал Минниханов. В пресс-службе правительства сообщили, что при стрельбе вместе с семью детьми погибла ещё и учительница.

Источник «РИА Новости» в правоохранительных органах привёл данные об 11 погибших, в том числе о двух школьниках, которые разбились, выпрыгнув из окна.

Всего в происшествии пострадали не менее 20 человек, сообщили в правительстве. Их доставили в республиканскую клиническую больницу с травами различной степени. По данным РИА «Новости», шесть пострадавших детей находятся в крайне тяжёлом состоянии.

Нападавший — 19-летний выпускник школы, которого в апреле отчислили из колледжа. У него было разрешение на оружие

Глава Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что нападавший — 19-летний молодой человек. По словам Минниханова, на него официально зарегистрировано оружие. Но, как рассказал депутат Александр Хинштейн, разрешение выдали 28 апреля.

Mash Forwarded from Mash Iptash Вот так — как ни в чём не бывало ранним майским утром в 9:24 — Ильназ Галявиев в маске и с дробовиком наперевес идёт по казанской улице. Он направляется в школу №175. По пути встречает случайного прохожего и машет ему оружием.



Парня никто не остановил.

По данным Baza, стрелком оказался 19-летний Ильназ Галявиев. Он закончил школу четыре года назад, а в последнее время учился в колледже «на айтишника». В апреле Галявиева исключили из-за академической задолженности: он перестал приходить на занятия.

По словам отца Галявиева, Ильназ не был религиозен, а никаких плохих мыслей или настроений «никогда не высказывал и не показывал». В колледже Галявиева охарактеризовали как «тихого и неконфликтного студента». «Всегда был опрятным и спокойным, уважительно относился к сокурсникам и преподавателям», — сообщили в учебном заведении.

По данным «Подъёма», перед нападением на школу Галявиев завёл телеграм-канал «Бог», где он опубликовал короткий «манифест». «Сейчас убью огромное количество биомусора и сам застрелюсь», — написал он в последнем посте. Сейчас канал стрелка заблокирован.

Скриншот из канала стрелка

Канал «Еду в Татарстан» опубликовал видео допроса Галявиева. Там задержанный говорит, что «два месяца назад осознал, что он бог», а «внутри него начал пробуждаться монстр», из-за чего он начал всех ненавидеть.

Еду в Татарстан Видео на котором допрашивают Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в казанской школе. Осторожно, видео содержит нецензурную лексику

При задержании Галявиев сообщил, что по адресу своей прописки заложил бомбу. Позже Mash сообщил, что она взорвалась, но в дежурно-диспетчерской службе это опровергли. «Эвакуировали дом 10 по улице Туганлык, так как думали, что один из стрелков там, но пока ничего не подтвердилось», — сообщили сотрудники службы.

Информацию о втором нападавшем в МВД опровергли. При этом СМИ писали, что его застрелили

Изначально СМИ сообщали, что напавших на школу было двое: одного из них заблокировали на четвёртом этаже учебного заведения. В 11 утра Mash сообщил, что второго нападавшего убили, информацию также подтвердил источник РИА «Новости».

В МВД Татарстана сообщили, что на школу напал только один человек, пособников у него не было. Информацию о втором нападавшем также опровергли в полиции. Baza пишет, полицейские проверяют версию, что у нападавшего было двое сообщников. По данным канала, у преступников было взрывное устройство и автоматическое оружие.

РИА Новости ✔ Кадры с места трагедии в казанской школе [{"image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/bea6db47-3c12-56b6-8caa-01a83798fae7\/","width":800,"height":508}}},{"image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/46a1ff63-4963-57bb-acff-97ab69940437\/","width":800,"height":541}}},{"image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/77906643-4e23-59f6-aabe-a08afdf2bac9\/","width":800,"height":534}}},{"image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/e16e9afd-4823-5eea-8ace-c7c319f4e056\/","width":800,"height":533}}},{"image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/a913c6db-528b-5d37-b5c4-1fa654fa3251\/","width":800,"height":534}}},{"image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/faad9677-15e7-5360-b30b-4a8c4993c5d0\/","width":800,"height":533}}},{"image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/30590186-e453-5e2b-920e-8debc0a59817\/","width":800,"height":545}}}]

«РБК» со ссылкой на источник сообщил, что полиция задержала пособника стрелков — это 41-летний Рамиль Мухамедшин. По словам источника, сотрудники также отрабатывают связи злоумышленников, личности которых уже известны.

СК возбудил уголовное дело. В школах Казани отменили уроки

Управление СК по Татарстану возбудило уголовное дело об убийстве двух или более лиц (ч. 2 ст. 105 УК РФ). Позднее его забрал центральный аппарат СК, сообщает «РИА Новости».

В Казани ввели режим контртеррористической операции, а занятия второй смены отменили во всех школах. 12 мая уроков в учебных заведениях города также не будет: там пройдут проверки.

Татарстанский центр крови сообщил о повышенной потребности в крови. Уже днём там образовалась гигантская очередь.

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Власти уверяют, что запасов донорской крови достаточно. В республиканском центре крови на проспекте Победы образовалась гигантская очередь. Все эти люди пришли сдавать кровь. Казанцы продолжают подходить.Власти уверяют, что запасов донорской крови достаточно. https://t.co/94PbMLQNe2

Власти Татарстана обещают выплатить семьям погибших в школе по миллиону рублей, получившим ранения тяжелой и средней тяжести — 400 тысяч рублей, получившим легкие ранения — 200 тысяч рублей.

Президент Владимир Путин поручил «срочно проработать положение» об ужесточении правил оборота оружия. Из Москвы в Казань вылетели министр просвещения Сергей Кравцов и министр здравоохранения Михаил Мурашко.

В Общественной палате заявили о необходимости борьбы с анонимностью в интернете после происшествия в школе. «Закон о саморегулировании социальных сетей, который у нас принят, не работает. Социальные сети, мягко говоря, не в полной мере [...] фильтруют контент, который публикуют пользователи», — отметил первый зампредседателя комиссии по СМИ Александр Малькевич.

12 мая в Татарстане объявили днём траура. Финал Кубка России по футболу и все матчи РПЛ последнего тура начнутся с минуты молчания. Рядом со школой появился стихийный мемориал.