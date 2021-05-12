Скулшутинг в России: что власти предлагали исправить после предыдущих нападений на школы — и как это реализовали Статьи редакции
Большинство инициатив не реализовали — или только регионально. А законом стало только одно крупное предложение — о защите детей от «колумбайн-сообществ».
Первым громким случаем стрельбы в школе в России считают инцидент 3 февраля 2014 года в Отрадном — тогда десятиклассник застрелил двух человек. По подсчётам «Новой газеты», с того момента произошло не менее 30 нападений с участием школьников и подростков, их жертвами стали 42 человека. Самими масштабными стали нападения в Керчи (21 погибший) и Казани (9 погибших).
После каждого крупного происшествия в органах власти звучали предложения различной степени радикальности — от замены охраны в школе на бойцов Росгвардии до ужесточения законодательства об оружии и ограничения действий детей в соцсетях. TJ вспоминает, какие идеи высказывались — и превратились ли они в законы.
Стрельба в Отрадном, февраль 2014 года
3 февраля 2014 года десятиклассник Сергей Гордеев пришёл в школу № 263 в Отрадном с карабином и винтовкой. Он застрелил учителя географии и охранника, а также тяжело ранил патрульного. После переговоров Гордеева задержали. В суде его признали невменяемым и направили на принудительное лечение.
Что предлагали:
- проверить все детские учреждения на антитеррористическую безопасность — обеспеченность охраной и видеонаблюдением, наличие штатов детских психологов, эффективность работы служб разрешения конфликтов;
- ограничить распространение оружия в России и ужесточить контроль за его хранением и владельцами;
- обязать владельцев травматических пистолетов и охотничьих ружей проходить медосмотр ежегодно, а не раз в пять лет;
- ограничить распространение компьютерных игр, в которых содержится открытая пропаганда насилия и жестокости;
- снабдить школьных охранников дубинками и электрошокерами.
Что сделали:
- в ряде регионов России — главным образом в Москве и Московской области — прошли проверки безопасности в школах. В Москве прокуратура выявила более 1300 нарушений: в частности, не работали пропускные системы и тревожные кнопки.
Нападение в Ивантеевке, сентябрь 2017 года
5 сентября 2017 года девятиклассник Михаил Пивнев открыл стрельбу и взорвал самодельные устройства в «Образовательном центре № 1». В результате атаки пострадали четыре человека. Пивнева признали вменяемым и приговорили к семи годам и 3 месяцам лишения свободы. Исследователи считают этот случай первым в России преступлением, совершённым последователем массового убийства в школе «Колумбайн».
Что предлагали:
- вернуть механизм предоставления школам медицинских карт учащихся и школьных психологов;
- разработать специальные требования к частным охранным предприятиям, охраняющим школы и подобные учреждения;
- ввести лицензию на продажу пневматического оружия мощностью до 7,5 джоуля и регистрировать его при покупке;
- запретить продавать детям пневматическое оружие с дульной энергией больше 0,5 джоуля;
- ввести в Подмосковье досмотр учеников в экстренных случаях.
Что сделали:
- Росгвардия проверила ЧОПы, охраняющие школы, и выявила более 1,1 тысячи нарушений. В их числе — отсутствие охранника на рабочем месте, неисправность тревожной кнопки и системы видеонаблюдения. К административной ответственности привлекли более 420 человек;
- закон о запрете продажи пневматического оружия детям внесли в Госдуму, но сняли с рассмотрения в марте 2019 года из-за «отзыва инициативы».
Нападения на школы в Перми и Улан-Уде, январь 2018
В январе 2018 года в Пермском крае и Бурятии произошло сразу два нападения на школы. 15 января в школе № 127 в Перми произошла драка между двумя учениками, вооружёнными ножами. В результате пострадали 15 человек. Подростков признали виновными: одному суд назначил 9 лет и 8 месяцев лишения свободы, другому — семь лет.
19 января девятиклассник и два его сообщника напали с топором на детей и учительницу в школе № 5 в посёлке Сосновый Бор под Улан-Уде, а после пытались поджечь здание «коктейлем Молотова». Пострадали шесть детей и учитель. Нападавшего признали невменяемым и отправили на принудительное лечение.
Что предлагали:
- разработать механизм контроля за детьми в социальных сетях — прежде всего из семей в социально опасном положении;
- ужесточить уголовную ответственность для несовершеннолетних;
- выработать новые и учитывающие произошедшее меры безопасности для школ;
- блокировать в соцсетях группы, пропагандирующие насилие с применением холодного оружия в школах, и ввести внесудебную блокировку сайтов, толкающих детей к правонарушениям;
- привлекать к ответственности руководство соцсетей за распространяемую ими информацию, например, о жестокости, насилии и экстремизме;
- ограничить возможность регистрации детей и подростков в возрасте до 14 лет в социальных сетях;
- увеличить возраст (с 15 до 18 лет), по достижению которого дети сами могут решать, обращаться ли им за психиатрической помощью.
Что сделали:
- провели проверки систем безопасности в школах Перми, прокуратура выявила массовые нарушения — отсутствие систем наблюдения, охраны или экстренного оповещения о ЧС;
- приняли закон о защите детей от «колумбайн-сообществ» в интернете, в соответствии с которым провайдер обязан незамедлительно ограничивать доступ к ресурсам с контентом, «опасным для жизни и здоровья людей»;
- Роскомнадзор решил блокировать в интернете группы, призывающие подростков к жестокости и насилию;
- «ВКонтакте» начала блокировать сообщества и страницы, пропагандирующие насилие с применением холодного оружия в школах.
Что подвисло:
- закон о регулировании соцсетей так и не внесли в Госдуму, следует из данных на сайте парламента. В апреле 2017-го его уже вносил Виталий Милонов, но его отклонили после критики общественности.
Массовое убийство в Керченском колледже, октябрь 2018
17 октября 2018 года студент колледжа Владислав Росляков заложил взрывное устройство в столовой учебного заведения и открыл стрельбу по учащимся и работникам. Во время нападения погиб 21 человек, не менее 65 получили ранения. После совершения преступления Росляков покончил с собой.
Что предлагали:
- ужесточить меры контроля в сфере оборота оружия, в том числе увеличив число медицинских осмотров для владельцев до одного в год;
- повысить до 21 года возраст, с которого граждане, за исключением военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, могут приобретать огнестрельное оружие;
- установить особый порядок получения охотничьего билета и лицензии на приобретение огнестрельного гладкоствольного оружия лицами в возрасте от 18 лет до 21 года;
- поменять правила оборота оружия, чтобы владельцы сообщали Росгвардии о своих перемещениях, если выезжают с оружием больше чем на трое суток;
- ввести специальный экзамен для охотников;
- передать функции охраны образовательных организаций Росгвардии.
Что сделали:
- учебные заведения в Керчи стали охранять сотрудники Росгвардии.
Что подвисло:
- после общественного обсуждения отказались от идеи ужесточения правил хранения оружия. По данным «Новой газеты», поправки не одобрили в администрации президента из-за своей «жёсткости»;
- ни одна из поправок в закон «Об оружии» не была принята, пишет «Новая газета» со ссылкой на источник. Но в мае 2021 года комитет Госдумы одобрил законопроект, запрещающий выдавать лицензии россиянам с двумя и более судимостями, водителям, привлекавшихся за езду в состоянии опьянения или отказавшимся пройти освидетельствование;
- законопроекты о повышении возраста владения оружием не поддержало правительство — там решили, что это обернётся «ограничением трудовых прав граждан». В сентябре 2020 года первое чтение прошёл законопроект, снижающий возрастной ценз до 16 лет на получение охотничьего оружия;
- количество медицинских проверок не увеличили, а в ноябре 2020 года в первом чтении приняли законопроект, продлевающий срок действия разрешений до 15 лет.
Стрельба в колледже в Благовещенске, ноябрь 2019
14 ноября студент Даниил Засорин устроил стрельбу в колледже Благовещенска, в перестрелку с ним вступили сотрудники ДПС. Один человек погиб, ещё трое получили ранения. Сам стрелок покончил с собой.
Что предлагали:
- провести проверку систем безопасности в школах Благовещенска;
- предоставить силовикам право получать сведения о наличии у граждан медицинских противопоказаний для приобретения оружия.
Что сделали:
- ужесточили в учреждениях Амурской области пропускной режим, охрану и начали подготовку к введению системы тьюторства (кураторства);
- проверили работоспособность систем безопасности.
Что подвисло:
- в Госдуме заявили, что вопрос о повышении возраста продажи оружия в повестке не стоит, а «отдельные инциденты со стрельбой не должны служить поводом для принятия таких решений».
После стрельбы в школе в Казани российские власти вновь начали выдвигать предложения, которые могут предупредить подобные происшествия. Все они в том или ином виде звучали в предыдущие годы, но не были приняты:
- ужесточить правила оборота оружия и провести ревизию видов оружия, доступных обычным гражданам;
- усилить контроль за «воспевающими насилие компьютерными играми»;
- поднять возрастной ценз владения оружием до 21 года для тех, кто не служил в армии;
- отслеживать «преступные намерения» в интернете и соцсетях;
- привлекать к охране школ Росгвардию;
- ограничить анонимность в интернете.
Напоминаю, в массшутингах виноваты:
- Анонимность в сети
- Отсутствие гос. идеалогии
- США (Колумбайн) и Украина (почему бы и нет)
- Компьютерные игры
- Штурмовые дробовики
- Аниме
- ТЫ
В массшутингах НЕ виноваты:
- Проблемы в семье
- Буллинг в школе
- Падение уровня жизни
- Репрессии против политоппонентов
- Нагнетание военной истерии из госСМИ
не, ну там еще заодно куча ограничений на владельцев оружия.
Аля за нарушение правил хранения - сразу отбирать, ездил пьяным нельзя и т.п.
Причем как эти ограничения коррелируют с е...ко этим вообще неясно.
Густой рубин
но ведь это глупая логика. если ебанько будет лишен легального оружия, то это его не остановит. он пойдет искать нелегальное
он просто придет в школу с коктейлем молотова и ножиком. И будет не 9 жертв, а 109.
Е...ый настолько найдет как реализовать свой план...
А пострадают законопослушные владельцы оружия.
Сцук, 1 случай с оружием раз в 2 года. Система уже максимально закручена и уже некуда дальше... Алкаши с топорами, ножами, владельцы 500 сильных тачек, хозяева бойцовских собак убивают людей в десятки и сотни раз больше. Что я не помню идей запретить топоры или водку...
пострадают законопослушные владельцы оружия
Нарушение правил хранения
Не передёргивай, пожалуйста
там такие правила что не повернутый замок на несколько градусов считается очень грубым нарушением
Надо смотреть конечно, допускаю, что есть перегибы. Нужно правила в порядок привести и потом спрашивать по всей строгости
Не обязательно, кто-то пойдет, кто-то нет.
И вот уже часть из небольшого числа отсеялась.
А то, что человек садится за руль пьяный — это хороший показатель его уровня самоконтроля и ответственности
ну вот кстати куда проще и смертоноснее сумасшедшему будет сбить людей в ДТП, и никакого оружия не надо
Я согласен.
Уменьшение смертности на дорогах, наверное, самая простая стратегия уменьшения смертей сейчас.
Щас вот начался сезон самокатов напрокат , и по идее , компании должны быть заинтерсованы в наличии велодорожек в городах присутствия. Потому что так как ослабили правила и они осмелели, чувство что это до первой трагедии после чего ни дорог ни самокатов не будет
поднять пенсионный возраст и налохи
В чём проблема написать "Стрельба в школах", а не "Скулшутинг" ?
Густой рубин
Есть еще Чёрчшутинг
Предложили запретить школы?
Густой рубин
а кто будет вешать марьиванне шторы ?
Минимальный мангал
Шуль - череп
Еще вариант - запретить охоту с огнестрелом и не выдавать его никому, кроме полиции, армии. Хочешь на тигра или медведя поохотиться - рубись в рукопашку
Ну вот - детей россиян будут убивать в школах, а они 4 года будут ничего не делать.