Большинство инициатив не реализовали — или только регионально. А законом стало только одно крупное предложение — о защите детей от «колумбайн-сообществ».

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Фото Максима Богодвида, РИА «Новости»

Первым громким случаем стрельбы в школе в России считают инцидент 3 февраля 2014 года в Отрадном — тогда десятиклассник застрелил двух человек. По подсчётам «Новой газеты», с того момента произошло не менее 30 нападений с участием школьников и подростков, их жертвами стали 42 человека. Самими масштабными стали нападения в Керчи (21 погибший) и Казани (9 погибших).

После каждого крупного происшествия в органах власти звучали предложения различной степени радикальности — от замены охраны в школе на бойцов Росгвардии до ужесточения законодательства об оружии и ограничения действий детей в соцсетях. TJ вспоминает, какие идеи высказывались — и превратились ли они в законы.

Стрельба в Отрадном, февраль 2014 года

3 февраля 2014 года десятиклассник Сергей Гордеев пришёл в школу № 263 в Отрадном с карабином и винтовкой. Он застрелил учителя географии и охранника, а также тяжело ранил патрульного. После переговоров Гордеева задержали. В суде его признали невменяемым и направили на принудительное лечение.

Фото Кирилла Лебедева, «Газета.Ru»

Что предлагали:

проверить все детские учреждения на антитеррористическую безопасность — обеспеченность охраной и видеонаблюдением, наличие штатов детских психологов, эффективность работы служб разрешения конфликтов;

ограничить распространение оружия в России и ужесточить контроль за его хранением и владельцами;

обязать владельцев травматических пистолетов и охотничьих ружей проходить медосмотр ежегодно, а не раз в пять лет;



ограничить распространение компьютерных игр, в которых содержится открытая пропаганда насилия и жестокости;



снабдить школьных охранников дубинками и электрошокерами.

Что сделали:

в ряде регионов России — главным образом в Москве и Московской области — прошли проверки безопасности в школах. В Москве прокуратура выявила более 1300 нарушений: в частности, не работали пропускные системы и тревожные кнопки.

Нападение в Ивантеевке, сентябрь 2017 года

5 сентября 2017 года девятиклассник Михаил Пивнев открыл стрельбу и взорвал самодельные устройства в «Образовательном центре № 1». В результате атаки пострадали четыре человека. Пивнева признали вменяемым и приговорили к семи годам и 3 месяцам лишения свободы. Исследователи считают этот случай первым в России преступлением, совершённым последователем массового убийства в школе «Колумбайн».

Фото сообщества «Наша Ивантеевка»

Что предлагали:

вернуть механизм предоставления школам медицинских карт учащихся и школьных психологов;

разработать специальные требования к частным охранным предприятиям, охраняющим школы и подобные учреждения;



ввести лицензию на продажу пневматического оружия мощностью до 7,5 джоуля и регистрировать его при покупке;

запретить продавать детям пневматическое оружие с дульной энергией больше 0,5 джоуля;

ввести в Подмосковье досмотр учеников в экстренных случаях.

Что сделали:

Росгвардия проверила ЧОПы, охраняющие школы, и выявила более 1,1 тысячи нарушений. В их числе — отсутствие охранника на рабочем месте, неисправность тревожной кнопки и системы видеонаблюдения. К административной ответственности привлекли более 420 человек;

закон о запрете продажи пневматического оружия детям внесли в Госдуму, но сняли с рассмотрения в марте 2019 года из-за «отзыва инициативы».

Нападения на школы в Перми и Улан-Уде, январь 2018

В январе 2018 года в Пермском крае и Бурятии произошло сразу два нападения на школы. 15 января в школе № 127 в Перми произошла драка между двумя учениками, вооружёнными ножами. В результате пострадали 15 человек. Подростков признали виновными: одному суд назначил 9 лет и 8 месяцев лишения свободы, другому — семь лет.

19 января девятиклассник и два его сообщника напали с топором на детей и учительницу в школе № 5 в посёлке Сосновый Бор под Улан-Уде, а после пытались поджечь здание «коктейлем Молотова». Пострадали шесть детей и учитель. Нападавшего признали невменяемым и отправили на принудительное лечение.

Класс после нападения в Бурятии Фото СК

Что предлагали:

разработать механизм контроля за детьми в социальных сетях — прежде всего из семей в социально опасном положении;

ужесточить уголовную ответственность для несовершеннолетних;

выработать новые и учитывающие произошедшее меры безопасности для школ;



блокировать в соцсетях группы, пропагандирующие насилие с применением холодного оружия в школах, и ввести внесудебную блокировку сайтов, толкающих детей к правонарушениям;

привлекать к ответственности руководство соцсетей за распространяемую ими информацию, например, о жестокости, насилии и экстремизме;

ограничить возможность регистрации детей и подростков в возрасте до 14 лет в социальных сетях;



увеличить возраст (с 15 до 18 лет), по достижению которого дети сами могут решать, обращаться ли им за психиатрической помощью.



Что сделали:

провели проверки систем безопасности в школах Перми, прокуратура выявила массовые нарушения — отсутствие систем наблюдения, охраны или экстренного оповещения о ЧС;

приняли закон о защите детей от «колумбайн-сообществ» в интернете, в соответствии с которым провайдер обязан незамедлительно ограничивать доступ к ресурсам с контентом, «опасным для жизни и здоровья людей»;



Роскомнадзор решил блокировать в интернете группы, призывающие подростков к жестокости и насилию;



«ВКонтакте» начала блокировать сообщества и страницы, пропагандирующие насилие с применением холодного оружия в школах.

Что подвисло:

закон о регулировании соцсетей так и не внесли в Госдуму, следует из данных на сайте парламента. В апреле 2017-го его уже вносил Виталий Милонов, но его отклонили после критики общественности.

Массовое убийство в Керченском колледже, октябрь 2018

17 октября 2018 года студент колледжа Владислав Росляков заложил взрывное устройство в столовой учебного заведения и открыл стрельбу по учащимся и работникам. Во время нападения погиб 21 человек, не менее 65 получили ранения. После совершения преступления Росляков покончил с собой.

Фото читателя TJ

Что предлагали:

ужесточить меры контроля в сфере оборота оружия, в том числе увеличив число медицинских осмотров для владельцев до одного в год;

повысить до 21 года возраст, с которого граждане, за исключением военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, могут приобретать огнестрельное оружие;

установить особый порядок получения охотничьего билета и лицензии на приобретение огнестрельного гладкоствольного оружия лицами в возрасте от 18 лет до 21 года;



поменять правила оборота оружия, чтобы владельцы сообщали Росгвардии о своих перемещениях, если выезжают с оружием больше чем на трое суток;



ввести специальный экзамен для охотников;

передать функции охраны образовательных организаций Росгвардии.



Что сделали:

учебные заведения в Керчи стали охранять сотрудники Росгвардии.

Что подвисло:

после общественного обсуждения отказались от идеи ужесточения правил хранения оружия. По данным «Новой газеты», поправки не одобрили в администрации президента из-за своей «жёсткости»;

ни одна из поправок в закон «Об оружии» не была принята, пишет «Новая газета» со ссылкой на источник. Но в мае 2021 года комитет Госдумы одобрил законопроект, запрещающий выдавать лицензии россиянам с двумя и более судимостями, водителям, привлекавшихся за езду в состоянии опьянения или отказавшимся пройти освидетельствование;

законопроекты о повышении возраста владения оружием не поддержало правительство — там решили, что это обернётся «ограничением трудовых прав граждан». В сентябре 2020 года первое чтение прошёл законопроект, снижающий возрастной ценз до 16 лет на получение охотничьего оружия;

количество медицинских проверок не увеличили, а в ноябре 2020 года в первом чтении приняли законопроект, продлевающий срок действия разрешений до 15 лет.

Стрельба в колледже в Благовещенске, ноябрь 2019

14 ноября студент Даниил Засорин устроил стрельбу в колледже Благовещенска, в перестрелку с ним вступили сотрудники ДПС. Один человек погиб, ещё трое получили ранения. Сам стрелок покончил с собой.

Колледж, где произошло нападение Фото с сайта колледжа

Что предлагали:

провести проверку систем безопасности в школах Благовещенска;

предоставить силовикам право получать сведения о наличии у граждан медицинских противопоказаний для приобретения оружия.

Что сделали:

ужесточили в учреждениях Амурской области пропускной режим, охрану и начали подготовку к введению системы тьюторства (кураторства);

проверили работоспособность систем безопасности.

Что подвисло:

в Госдуме заявили, что вопрос о повышении возраста продажи оружия в повестке не стоит, а «отдельные инциденты со стрельбой не должны служить поводом для принятия таких решений».

После стрельбы в школе в Казани российские власти вновь начали выдвигать предложения, которые могут предупредить подобные происшествия. Все они в том или ином виде звучали в предыдущие годы, но не были приняты: