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Саша Кириллова

Скулшутинг в России: что власти предлагали исправить после предыдущих нападений на школы — и как это реализовали Статьи редакции

Большинство инициатив не реализовали — или только регионально. А законом стало только одно крупное предложение — о защите детей от «колумбайн-сообществ».

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Фото Максима Богодвида, РИА «Новости»

Первым громким случаем стрельбы в школе в России считают инцидент 3 февраля 2014 года в Отрадном — тогда десятиклассник застрелил двух человек. По подсчётам «Новой газеты», с того момента произошло не менее 30 нападений с участием школьников и подростков, их жертвами стали 42 человека. Самими масштабными стали нападения в Керчи (21 погибший) и Казани (9 погибших).

После каждого крупного происшествия в органах власти звучали предложения различной степени радикальности — от замены охраны в школе на бойцов Росгвардии до ужесточения законодательства об оружии и ограничения действий детей в соцсетях. TJ вспоминает, какие идеи высказывались — и превратились ли они в законы.

Стрельба в Отрадном, февраль 2014 года

3 февраля 2014 года десятиклассник Сергей Гордеев пришёл в школу № 263 в Отрадном с карабином и винтовкой. Он застрелил учителя географии и охранника, а также тяжело ранил патрульного. После переговоров Гордеева задержали. В суде его признали невменяемым и направили на принудительное лечение.

Фото Кирилла Лебедева, «Газета.Ru»

Что предлагали:

  • проверить все детские учреждения на антитеррористическую безопасность — обеспеченность охраной и видеонаблюдением, наличие штатов детских психологов, эффективность работы служб разрешения конфликтов;
  • ограничить распространение оружия в России и ужесточить контроль за его хранением и владельцами;
  • обязать владельцев травматических пистолетов и охотничьих ружей проходить медосмотр ежегодно, а не раз в пять лет;
  • ограничить распространение компьютерных игр, в которых содержится открытая пропаганда насилия и жестокости;
  • снабдить школьных охранников дубинками и электрошокерами.

Что сделали:

  • в ряде регионов России — главным образом в Москве и Московской области — прошли проверки безопасности в школах. В Москве прокуратура выявила более 1300 нарушений: в частности, не работали пропускные системы и тревожные кнопки.

Нападение в Ивантеевке, сентябрь 2017 года

5 сентября 2017 года девятиклассник Михаил Пивнев открыл стрельбу и взорвал самодельные устройства в «Образовательном центре № 1». В результате атаки пострадали четыре человека. Пивнева признали вменяемым и приговорили к семи годам и 3 месяцам лишения свободы. Исследователи считают этот случай первым в России преступлением, совершённым последователем массового убийства в школе «Колумбайн».

Фото сообщества «Наша Ивантеевка»

Что предлагали:

  • вернуть механизм предоставления школам медицинских карт учащихся и школьных психологов;
  • разработать специальные требования к частным охранным предприятиям, охраняющим школы и подобные учреждения;
  • ввести лицензию на продажу пневматического оружия мощностью до 7,5 джоуля и регистрировать его при покупке;
  • запретить продавать детям пневматическое оружие с дульной энергией больше 0,5 джоуля;
  • ввести в Подмосковье досмотр учеников в экстренных случаях.

Что сделали:

  • Росгвардия проверила ЧОПы, охраняющие школы, и выявила более 1,1 тысячи нарушений. В их числе — отсутствие охранника на рабочем месте, неисправность тревожной кнопки и системы видеонаблюдения. К административной ответственности привлекли более 420 человек;
  • закон о запрете продажи пневматического оружия детям внесли в Госдуму, но сняли с рассмотрения в марте 2019 года из-за «отзыва инициативы».

Нападения на школы в Перми и Улан-Уде, январь 2018

В январе 2018 года в Пермском крае и Бурятии произошло сразу два нападения на школы. 15 января в школе № 127 в Перми произошла драка между двумя учениками, вооружёнными ножами. В результате пострадали 15 человек. Подростков признали виновными: одному суд назначил 9 лет и 8 месяцев лишения свободы, другому — семь лет.

19 января девятиклассник и два его сообщника напали с топором на детей и учительницу в школе № 5 в посёлке Сосновый Бор под Улан-Уде, а после пытались поджечь здание «коктейлем Молотова». Пострадали шесть детей и учитель. Нападавшего признали невменяемым и отправили на принудительное лечение.

Класс после нападения в Бурятии Фото СК

Что предлагали:

  • разработать механизм контроля за детьми в социальных сетях — прежде всего из семей в социально опасном положении;
  • ужесточить уголовную ответственность для несовершеннолетних;
  • выработать новые и учитывающие произошедшее меры безопасности для школ;
  • блокировать в соцсетях группы, пропагандирующие насилие с применением холодного оружия в школах, и ввести внесудебную блокировку сайтов, толкающих детей к правонарушениям;
  • привлекать к ответственности руководство соцсетей за распространяемую ими информацию, например, о жестокости, насилии и экстремизме;
  • ограничить возможность регистрации детей и подростков в возрасте до 14 лет в социальных сетях;
  • увеличить возраст (с 15 до 18 лет), по достижению которого дети сами могут решать, обращаться ли им за психиатрической помощью.

Что сделали:

  • провели проверки систем безопасности в школах Перми, прокуратура выявила массовые нарушения — отсутствие систем наблюдения, охраны или экстренного оповещения о ЧС;
  • приняли закон о защите детей от «колумбайн-сообществ» в интернете, в соответствии с которым провайдер обязан незамедлительно ограничивать доступ к ресурсам с контентом, «опасным для жизни и здоровья людей»;
  • Роскомнадзор решил блокировать в интернете группы, призывающие подростков к жестокости и насилию;
  • «ВКонтакте» начала блокировать сообщества и страницы, пропагандирующие насилие с применением холодного оружия в школах.

Что подвисло:

  • закон о регулировании соцсетей так и не внесли в Госдуму, следует из данных на сайте парламента. В апреле 2017-го его уже вносил Виталий Милонов, но его отклонили после критики общественности.

Массовое убийство в Керченском колледже, октябрь 2018

17 октября 2018 года студент колледжа Владислав Росляков заложил взрывное устройство в столовой учебного заведения и открыл стрельбу по учащимся и работникам. Во время нападения погиб 21 человек, не менее 65 получили ранения. После совершения преступления Росляков покончил с собой.

Фото читателя TJ

Что предлагали:

  • ужесточить меры контроля в сфере оборота оружия, в том числе увеличив число медицинских осмотров для владельцев до одного в год;
  • повысить до 21 года возраст, с которого граждане, за исключением военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, могут приобретать огнестрельное оружие;
  • установить особый порядок получения охотничьего билета и лицензии на приобретение огнестрельного гладкоствольного оружия лицами в возрасте от 18 лет до 21 года;
  • поменять правила оборота оружия, чтобы владельцы сообщали Росгвардии о своих перемещениях, если выезжают с оружием больше чем на трое суток;
  • ввести специальный экзамен для охотников;
  • передать функции охраны образовательных организаций Росгвардии.

Что сделали:

Что подвисло:

  • после общественного обсуждения отказались от идеи ужесточения правил хранения оружия. По данным «Новой газеты», поправки не одобрили в администрации президента из-за своей «жёсткости»;
  • ни одна из поправок в закон «Об оружии» не была принята, пишет «Новая газета» со ссылкой на источник. Но в мае 2021 года комитет Госдумы одобрил законопроект, запрещающий выдавать лицензии россиянам с двумя и более судимостями, водителям, привлекавшихся за езду в состоянии опьянения или отказавшимся пройти освидетельствование;
  • законопроекты о повышении возраста владения оружием не поддержало правительство — там решили, что это обернётся «ограничением трудовых прав граждан». В сентябре 2020 года первое чтение прошёл законопроект, снижающий возрастной ценз до 16 лет на получение охотничьего оружия;
  • количество медицинских проверок не увеличили, а в ноябре 2020 года в первом чтении приняли законопроект, продлевающий срок действия разрешений до 15 лет.

Стрельба в колледже в Благовещенске, ноябрь 2019

14 ноября студент Даниил Засорин устроил стрельбу в колледже Благовещенска, в перестрелку с ним вступили сотрудники ДПС. Один человек погиб, ещё трое получили ранения. Сам стрелок покончил с собой.

Колледж, где произошло нападение Фото с сайта колледжа

Что предлагали:

  • провести проверку систем безопасности в школах Благовещенска;
  • предоставить силовикам право получать сведения о наличии у граждан медицинских противопоказаний для приобретения оружия.

Что сделали:

  • ужесточили в учреждениях Амурской области пропускной режим, охрану и начали подготовку к введению системы тьюторства (кураторства);
  • проверили работоспособность систем безопасности.

Что подвисло:

  • в Госдуме заявили, что вопрос о повышении возраста продажи оружия в повестке не стоит, а «отдельные инциденты со стрельбой не должны служить поводом для принятия таких решений».

После стрельбы в школе в Казани российские власти вновь начали выдвигать предложения, которые могут предупредить подобные происшествия. Все они в том или ином виде звучали в предыдущие годы, но не были приняты:

  • ужесточить правила оборота оружия и провести ревизию видов оружия, доступных обычным гражданам;
  • усилить контроль за «воспевающими насилие компьютерными играми»;
  • поднять возрастной ценз владения оружием до 21 года для тех, кто не служил в армии;
  • отслеживать «преступные намерения» в интернете и соцсетях;
  • привлекать к охране школ Росгвардию;
  • ограничить анонимность в интернете.

#происшествия #стрельбавказани #законы #регионы #школы

38 38 комментариев
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Василий Духанин-Есипов

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Напоминаю, в массшутингах виноваты:
- Анонимность в сети
- Отсутствие гос. идеалогии
- США (Колумбайн) и Украина (почему бы и нет)
- Компьютерные игры
- Штурмовые дробовики
- Аниме
- ТЫ

В массшутингах НЕ виноваты:
- Проблемы в семье
- Буллинг в школе
- Падение уровня жизни
- Репрессии против политоппонентов
- Нагнетание военной истерии из госСМИ

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Suq Madiq

Василий
2
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Густой рубин

4

из предлагаемых мер ощущение будто не с шутингами боролись , а с интернетом

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Саша Кириллова

Густой
2

милое дело загребсти за одно (но тоже большинство предложениями осталось)

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Fuck Privacy

Густой
1

Они стрельбу используют как прикрытие просто

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Madegghead

Густой
1

не, ну там еще заодно куча ограничений на владельцев оружия.
Аля за нарушение правил хранения - сразу отбирать, ездил пьяным нельзя и т.п.
Причем как эти ограничения коррелируют с е...ко этим вообще неясно.

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Густой рубин

Madegghead
0

но ведь это глупая логика. если ебанько будет лишен легального оружия, то это его не остановит. он пойдет искать нелегальное

Ответить

Madegghead

Густой
0

он просто придет в школу с коктейлем молотова и ножиком. И будет не 9 жертв, а 109.
Е...ый настолько найдет как реализовать свой план...
А пострадают законопослушные владельцы оружия.
Сцук, 1 случай с оружием раз в 2 года. Система уже максимально закручена и уже некуда дальше... Алкаши с топорами, ножами, владельцы 500 сильных тачек, хозяева бойцовских собак убивают людей в десятки  и сотни раз больше. Что я не помню идей запретить топоры или водку...

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Лига порвах

Madeggh…
0

пострадают законопослушные владельцы оружия

Нарушение правил хранения

Не передёргивай, пожалуйста

Ответить

Густой рубин

Лига
0

там такие правила что не повернутый замок на несколько градусов считается очень грубым нарушением

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Лига порвах

Густой
0

Надо смотреть конечно, допускаю, что есть перегибы. Нужно правила в порядок привести и потом спрашивать по всей строгости

Ответить

Лига порвах

Густой
0

Не обязательно, кто-то пойдет, кто-то нет.
И вот уже часть из небольшого числа отсеялась.
А то, что человек садится за руль пьяный — это хороший показатель его уровня самоконтроля и ответственности

Ответить

Густой рубин

Лига
0

ну вот кстати куда проще и смертоноснее сумасшедшему будет сбить людей в ДТП, и никакого оружия не надо

Ответить

Лига порвах

Густой
0

Я согласен.
Уменьшение смертности на дорогах, наверное, самая простая стратегия уменьшения смертей сейчас.

Ответить

Густой рубин

Лига
0

Щас вот начался сезон самокатов напрокат , и по идее , компании должны быть заинтерсованы в наличии велодорожек в городах присутствия. Потому что так как ослабили правила и они осмелели, чувство что это до первой трагедии после чего ни дорог ни самокатов не будет

Ответить

Иван Грозный

3

поднять пенсионный возраст и налохи

Ответить

Bad Mother Fucker

Иван
1

и запретить всё

Ответить

MangaloriANAL

1

В чём проблема написать "Стрельба в школах", а не "Скулшутинг" ? 

Ответить

Саша Кириллова

MangaloriANAL
1

Слово модное, крутое. А на самом деле: способ избежать повторов в заголовке.

Ответить

Andrew Khudyakov

MangaloriANAL
1

Школострельба

Ответить

Густой рубин

MangaloriANAL
0

Есть еще Чёрчшутинг

Ответить

Густой рубин

Густой
0

и Миллитари Лайвз Мэттер

Ответить

Bad Mother Fucker

MangaloriANAL
0

в чем проблема носить валенки, а не кроссовки

Ответить

Коровка говорит мууу

0

Предложили запретить школы?

Ответить

Густой рубин

Коровка
1

а кто будет вешать марьиванне шторы ?

Ответить

Коровка говорит мууу

Густой
0

Но ведь могут и Марьванну повесить

Ответить

Спортивный Даниль

0

скул это же череп, нет? 

Ответить

Минимальный мангал

Спортивный
0

Шуль - череп

Ответить

Спортивный Даниль

Минимальный
0

скхуль

Ответить

Действующий волк

Спортивный
0

череп — это скал.
Скул — это часть лица.

Ответить

Саша Кириллова

Спортивный
0

Скул это рэпер такой, мне рассказывали

Ответить

Bad Mother Fucker

Спортивный
0

это пиво такое

Ответить

Коровка говорит мууу

0

Еще вариант - запретить охоту с огнестрелом и не выдавать его никому, кроме полиции, армии. Хочешь на тигра или медведя поохотиться - рубись в рукопашку

Ответить

Suq Madiq

Коровка
0

 рубись в рукопашку

во втором чтении поправили на *ебись в рот

Ответить

Suq Madiq

Suq
0

извените

Ответить

Иван Пахомов

0

Ну вот - детей россиян будут убивать в школах, а они 4 года будут ничего не делать.

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Дмитрий Пелипас

0

Провести проверку - провели проверку. Молодцы

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Дамдин Дабаев

0

Улан-Удэ*

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