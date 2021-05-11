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Ольга Щербинина

«Медуза»: управление делами президента и АП причастны к утечке данных с сайта «Свободу Навальному!». Главное Статьи редакции

По данным издания, со сливом связан программист из Самары.

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Фото «Настоящего времени»

Об утечке собранной на сайте «Свободу Навальному!» базе адресов стало известно в ночь на 16 апреля, когда злоумышленники начали рассылать письма с угрозами. Как пишет «Медуза», неизвестные получили доступ к данным ещё 2 апреля.

Данные получили и работодатели, и силовики. Некоторые жертвы слива потеряли работу, к другим пришли с проверками правоохранительные органы.

В сети появилась база данных сторонников…
В ФБК говорят, что утечка коснулась только электронных почт. По словам специалистов, этого уже…
tjournal.ru

По данным журналистов издания, следы этой утечки ведут в управление делами президента и администрацию президента, к двум землякам — «талантливому программисту» и молодому руководителю стратегического НИИ.

Часть писем отправили с электронной почты издания «Москва-Баку», в котором работают бывшие сотрудники РИА ФАН

  • Три основных домена (navalnyfail.ru, navalnyfail.online и megadeanon.tech), с которых шла рассылка писем с угрозами, заброшены хозяевами, рассказали «Медузе» в Reg.ru — компании-регистраторе, которой известны владельцы сайтов;
  • Изданию удалось узнать ещё об одном домене — вечером 15 апреля несколько человек, опрошенных «Медузой», получили письма с почты noreply@moscow-baku.ru;
  • Этот домен и размещённый на нём сайт информационного агентства «Москва-Баку» принадлежат Мусе Мурадову, журналисту, который 30 лет назад возглавил независимую газету «Грозненский рабочий»;
  • Мурадов руководит ИА «Москва-Баку». «Концепция нашего сайта — освещать российско-азербайджанские отношения, — объяснил он „Медузе“. — У нас скорее пиар-проект, понимаете? Даже не в формате СМИ»;
  • На ютуб-канале издания работают выходцы с ВГТРК, а на сайте — бывшие сотрудники принадлежащего Евгению Пригожину РИА ФАН. Новости о Навальном на сайте «Москва-Баку» освещают нейтрально или не упоминают вовсе;

  • Представители издания отвергли предположение, что кто-либо из сотрудников мог использовать инфраструктуру сайта для рассылки угроз. Опрошенные «Медузой» технические специалисты не исключают, что похожая на тестовую короткая рассылка могла быть совершена с домена «Москвы-Баку» по ошибке;

  • По словам экспертов, «Москва-Баку» может вовсе не иметь никакого отношения к злоумышленникам. Сайт мог стать очередной их жертвой, так как заголовки писем легко подделать.

Для исполнителей «атаки» на сайт эта операция была не первой

  • Неизвестные, атаковавшие сайт «Свободу Навальному!», проводят спецоперации в интернете не в первый раз, пишет «Медуза». При изучении регистрационных данных доменов, использованных для организации рассылки, становится ясно, что все они при создании были привязаны к одному виртуальному номеру и двум имейлам. Те же адреса обнаружило издание «Настоящее время»;
  • Владелец одного из адресов уже участвовал в провокациях против ФБК, обратил внимание телеграм-канал Reworr. Этот адрес оставлен как контактный в объявлении о «раздаче денег» на акции, инициированной Ильёй Яшиным и поддержанной сотрудниками ФБК;
  • Судя по совпадению данных, эта группа зарегистрировала и домен navalny.ru.com, который пока, насколько известно «Медузе», не использовался рассылке или фишинге. Остальные зарегистрированные группой домены выглядят как сайты-подделки, имитирующие официальные ресурсы госведомств.

Предположительно, эти же неизвестные ранее атаковали сайт самарского издания «Засекин.ру»

  • Судя по пересечению регистрационных данных доменов, та же группа неизвестных создала сайты zasekin.press и zasekin.space. Они появились в феврале, накануне провокации против самарского издания «Засекин.ру»;
  • Хакеры подделали электронный адрес «Засекин.ру» — и начали рассылку от имени редакции. Они напомнили самарским чиновникам и отделениям партий о грядущих выборах в губернскую думу, предлагая «не голосовать за кандидатов от бункерного карлика», а поддержать «Умное голосование» Алексея Навального. Владелец сайта Дмитрий Лобойко заявил, что не является сторонником Навального. По его мнению, за атакой стоят «люди из АП»;
  • 22 февраля страницы сайта стали заполняться краткими описаниями способов самоубийства, ссылками на детскую порнографию и песнями группы «Коловрат». Материалы попадали на страницы сайта через систему комментариев, параллельно началась DDoS-атака;
  • По словам Лобойко, атака шла на страницу с заметкой о ветеране ФСБ Павле Селезнёве, опубликованная изданием накануне хакерской атаки. Со ссылкой на материалы суда «Засекин.ру» пересказал историю попыток бывшего силовика уехать за границу. Покидать страну ветеранам спецслужбы нельзя в течение пяти лет после увольнения, но подполковник раздобыл загранпаспорт на чужое имя и вылетел в Дубай;
  • «Оказалось, что у самого экс-силовика возможностей для организации спецоперации в интернете нет», — сказал Лобойко. Но, как утверждает собеседник «Медузы» в Самаре, помочь Селезнёву мог его близкий товарищ и бизнес-партнёр Михаил Дудин — «талантливый математик и программист».

Один из предполагаемых организаторов атаки на сайт Навального — программист, больше 10 лет сотрудничающий с АП

  • Согласно данным «СПАРК», до 2018 года Дудин был учредителем и гендиректором айти-компании «Алекс-Консалт». По словам собеседника «Медузы», он сотрудничал с органами госбезопасности и десять лет назад пытался продать ФСБ свою разработку по определению точного местоположения абонентов с использованием вышек сотовой связи;
  • Сейчас Дудин перебрался в Москву, где представляется как сотрудник администрации президента, пишет «Медуза». «Он абсолютно непубличное лицо. Работает сейчас на [начальника управления президента по внутренней политике Андрея] Ярина», — рассказал собеседник издания;

  • Трудоустроен ли Дудин в администрации официально, «Медузе» уточнить не удалось. Источники издания говорят, что в АП его знают уже больше десяти лет. Сейчас программист и правда «сотрудничает с Яриным», утверждают близкий к ФСБ и близкий к АП источники «Медузы». В 2017 году Ярин возглавил инициативу Кремля по защите от киберугроз из-за рубежа, а осенью 2020-го попал под санкции ЕС из-за отравления Навального;

  • Источники издания подтвердили «Медузе», что Дудин действительно причастен к атаке на сайт «Свободу Навальному!». Программист оказался связан и с НИИ при Управделами президента, которое собеседники «Медузы» также называют причастным к атаке на сайт сторонников Навального;
  • Чтобы при помощи адресов электронной почты составить базу с актуальными данными о людях, которые им принадлежат, злоумышленники пользовались СУБД «Спрут», которая считается одной их самых полноценных коллекций баз данных. «А у „Спрута“ — прямые контракты и официальная работа с ГлавНИВЦ, то есть, считай, с АП», — рассказал «Медузе» собеседник на российском рынке данных;

  • Главный научно-исследовательский вычислительный центр (ГлавНИВЦ) при Управделами президента — одна из организаций при Кремле, отвечающая за высокотехнологичные операции. В руководстве этого полусекретного НИИ, как ранее писала «Медуза» — выходцы из российских спецслужб, а команда программистов занималась разработкой технологий деанонимизации для нужд силовиков;

  • 14 апреля ГлавНИВЦ возглавил Вадим Гайсин — земляк и давний-бизнес-партнёр Михаила Дудина. С его приходом собеседники «Медузы» связывают грядущие перемены в НИИ и возвращение к «реальной работе» — разработкам для силовиков;
  • О причастности Дудина к сливу в своём расследовании пишет и «Настоящее время». Программист отказался беседовать с обоими изданиями.

Сайт «Свободу Навальному!» запустили в марте, чтобы собрать 500 тысяч желающих выйти на митинг в поддержку политика. Ресурс должен был стать площадкой для организации мероприятия, на нём зарегистрировались более 463 тысячи человек.

Позднее команда Навального решила не дожидаться сбора 500 тысяч человек и объявила, что следующая акция пройдёт 21 апреля.

Как в России прошли акции 21 апреля: фонарики…
Протестный день начался с утренних обысков, а закончился массовыми задержаниями митингующих.
tjournal.ru

#навальный #кибератаки #утечки

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Дмитрий Орлов

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Волков же сказал, что данные слил «завербованный ФСБ» бывший сотрудник ФБК. Значит, либо медуза, либо волков пиздит????

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Директор интернета

Дмитрий
3

Ещё в некоторых Telegram-каналах по кибербезопасности мелькали вот эти скриншоты (со ссылками на исходник). Если это не фейк, то детектив от Медузы начинает выглядеть особенно сюрреалистично (хотя описанные персонажи вполне могли каким-нибудь сканнером обнаружить эту уязвимость специально, и тогда картинка выстраивается)

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Bibba La Bibba

Директор
1

Можно кратко объяснить, что на фотке происходит?

Ответить

Илья Гераськин

Bibba
3

Якобы на страницах сайта можно найти в открытом виде пароль от API к бэкенду, т.е. получить доступ к самому серверу.

Ответить

Директор

Bibba
2

Если чуть длиннее — в обфусцированном коде на JavaScript на странице, которая открывается после подтверждения почты, кто-то обнаружил вшитый токен доступа к *чему-то* (к чему именно — определить довольно сложно из-за обфускации кода). Через некоторое время этот токен доступа был заменён на получение BASE_AUTHORIZATION из переменной окружения.

Возможно, это фейк. Пруфов кроме картинок лично я не видел.

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Искусственный

Директор
0

И что в клиентском жскрипте является окружением?

Ответить

Директор

Искусст…
1

Непонятно. Это могло быть куском какого-нибудь SSR, по крайней мере API похож на API ноды twilio.com/blog/2017/08/working-with-environment-variables-in-node-js.html Сами картинки в комментариях я вот отсюда выгуглил: https://vk.com/wall-38484857_159973

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Искусственный

Директор
0

Напоминает фейк ес чесн
Если предположить что сср, то по прежнему не понятно зачем клиентской части апишные креды. И зачем менять на енв, тип заэвалить?
Можно предположить, что затащили весь файл конфигурации, но что там делает тогда широта/долгота
Про херь с парсинтом я вообще хз, как оно так зашло

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Диванный

Искусст…
3

Не поленился проверить в архиве — реально лежат какие-то креды:

Ответить

Директор

Диванный
0

А можете поделиться ссылкой на архив?
UPD А, вижу в заголовке окна на скриншоте — спасибо.

Ответить

Диванный

Директор
2

https://web.archive.org/web/20210323111844/https://free.navalny.com/

Я требую, чтобы Алексея Навального немедленно…
Присоединяйтесь к акции «Россия будет счастливой» в своем городе!
web.archive.org
Ответить

Искусствен

Искусст…
1

Ес что 2й скрин настояший
Мб и правда просто дебилы

Ответить

Директор

Искусст…
0

Миллион версий уже наплодилось с этим сливом, от конспирологических до вот таких.

Ответить

Alexei Kuksin

Директор
0

Так, чему же верить - тому шо сотрудники Навального рукожопы, или в хитрый кремлевский заговор?

Ответить

Редкий велосипед

Alexei
4

Одно не исключает другого

Ответить

Жених приехал

Alexei
–1

Верить скринам из нонеймовских телеграм-каналов или расследованиям Медузы и Настоящего времени, которые проводились независимо...

Ответить

Иван Клюхин

Жених
2

расследованиям Медузы и Настоящего времени, которые проводились независимо...

от принципов журналистских расследований и, как обычно, не подкреплены никакими пруфами, кроме "наш источник сообщает".

Ответить

Жених приехал

Иван
0

 не подкреплены никакими пруфами

Ещё чего расскажешь?

Ответить

Иван Клюхин

Жених
3

А есть, что возразить?

Ответить

Жених

Иван
0

Твоя претензия безосновательна. Там приведён подробный анализ цифрового следа, опрошены свидетели и жертвы событий. Хотя, конечно, ссылочки на RT не наблюдается.

Ответить

Диванный

Жених
0

Никому ¯\_(ツ)_/¯

Ответить

Жених приехал

Диванный
0

Правда где-то посередине, у всех свои цели, лучше в это не лезть.

Именно так. Именно bothsidesism вбивают в голову пропагандисты, чтобы отвадить людей от конструктивного обсуждения.

Ответить

Дмитрий Орлов

Alexei
0

Зачем сталин убил крестьян?

Ответить

Роман Новиков

Дмитрий
0

Хотелось

Ответить

Роман Новиков

Директор
0

Хуйня какая-то. Кто вообще в здравом смысле пользуется логином «админ» и зачем там вообще всё это

Ответить

Зарубежный кот

Дмитрий
0

Евр*й как всегда п**ит

Ответить

Жених приехал

Дмитрий
1

Чему это противоречит?

Ответить

Массовый кавалер

Дмитрий
1
Ответить

Дмитрий Орлов

Дмитрий
0

Как правильно ставить запятые???? Я не учил русский

Ответить

Зарубежный кот

Дмитрий
1

Сообщение удалено

Ответить

Дмитрий Орлов

Зарубеж…
1

Согласен

Ответить

некипишуй

Дмитрий
1

начни с количества вопросительных знаков в конце предложения

Ответить

Русский

Дмитрий
0

Эта безграмотность меня оскорбляет, прошу администрацию принять меры

Ответить

Дмитрий Орлов

Русский
0

@Максоний @кто это

Ответить

Кто это

Дмитрий
0

Я не знаю других имен «Русский»

Ответить

Русский

Дмитрий
0

Не узнал?

Ответить

ouxen

Дмитрий
0

оба

Ответить

Элементарный единорожек88

4
Ответить

Зарубежный кот

Элементарный
0

привет, депрессия

Ответить

Zero-one-one

Элементарный
0

Почему ливнул? 

Ответить

ouxen

1

где информирование об иностранном агенте?

Ответить

Зарубежный кот

ouxen
6

открывай двери тиже ебаный

Ответить

Жених приехал

ouxen
0

В пизду пусть идут со своим информированием.

Ответить

ouxen

Жених
2

мы должны научиться действовать в рамках закона

Ответить

Миша Копейкин

2

Достижение "Вас признали Иностранным агентом": ✔ Получено
Достижение "Вас признали Экстримистской организацией": В процессе выполнения

Ответить

Andi Bigglesworth

1

Некоторые жертвы слива потеряли работу, к другим пришли с проверками правоохранительные органы.

А кто-то писал подробности? Особенно про потерю работы было бы интересно почитать. 

Ответить

Владимир Горячев

Andi
1

https://meduza.io/feature/2021/05/11/tvoe-imya-v-spiske-u-kakogo-to-efesbeshnika-na-stole

Твое имя в списке у какого-то эфэсбэшника на…
О подготовке массовой акции за освобождение Алексея Навального его сторонники объявили 23 марта…
meduza.io
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Евгений Ягуаров

0

Важное и своевременное расследование. Полагаю, после этого будет взрывная реакция общественности - возможны даже новые митинги. Власти уже подошли к краю - и похоже, вышли на финишную прямую. Скоро люди покажут. И это расследование будет началом.

Ответить

Роман Новиков

Евгений
0

))))))))))))))

Ответить

Зарубежный кот

0

Дудин, забери меня с собой

Ответить

Роман Новиков

0

Там по быдловато-уебанскому стилю писем было понятно кто, ничего нового.

Ответить

Сергей Ахрем

0

Напишите дудину что он предатель

Ответить

Константин Кудрявцев

0

Да какой этот ГНИВЦ полусекретный? Довольно публичная контора, выполняющая ИТ разработки для ФНС - сайты госуслуги, налогру. Вообще в этом гнивц бардак полный, безопаности никакой, точнее есть её видимость, доступ ко всем базам может получить любой рядовой разработчик

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