Конфликт Израиля и ХАМАС: с чего начался и как протесты привели к масштабным ракетным обстрелам. Главное Статьи редакции
Сектор Газа отстаивает право палестинцев жить в Иерусалиме, а Израиль хочет расплаты за обстрел своих территорий.
В начале мая в Иерусалиме начались протесты из-за возможного выселения палестинских семей и заселения на их место еврейских поселенцев. Это привело сначала к жёстким столкновениям арабского населения с полицией во многих израильских городах, а затем и к массированным обстрелам со стороны сектора Газа.
Израильские военные не только отражали атаку, но и ответили пуском ракет и разрушением инфраструктуры. В итоге погибло больше 70 жителей Израиля и сектора Газа, а сотни пострадали.
Конфликт начался из-за возможного выселения палестинцев и заселения на их место евреев
Конфликт между арабским и израильским населением существует давно из-за спорных территорий, в том числе Восточного Иерусалима — священного места как для евреев, так и для мусульман.
Эскалация конфликта произошла в начале мая тоже из-за Иерусалима. Арабское население района Шейх Джаррах в восточной части города протестовало против выселения нескольких палестинских семей из своих домов, в которые израильские власти планируют заселить еврейских поселенцев. Палестинцы утверждают, что имеют право на дома с тех пор, как в 1960-е их переселили туда после выселения из Иордании, а израильтяне настаивают, что купили имущество у еврейской ассоциации.
Протесты проходили в Иерусалиме, в том числе в одной из важнейших мечетей для мусульман Аль-Акса, расположенной на Храмовой горе. Именно там 8 мая произошли жёсткие столкновения арабских протестующих и израильской полиции: первые бросали камни и файеры, а в ответ их разгоняли водомётами, резиновыми пулями и светошумовыми гранатами. Протестующие скандировали «Аль-Акса осквернена» и «Поселенцы зайдут в дома только по нашим трупам».
В ночь на 10 мая ХАМАС угрожал начать обстрел Израиля, если полицейские не покинут Храмовую гору — нападение в итоге не произошло, так как полиция пошла на уступки. Протесты продолжились в нескольких израильских городах, в том числе в Иерусалиме и Лоде, где активисты поджигали автомобили, закидывали их камнями, нападали на полицейские участки, школы, медцентры и синагоги. В Лоде протестующий снял израильский флаг со столба, а на его место установил палестинский. Во время протестов пострадали не меньше 700 человек, а один человек погиб от выстрела израильтянина.
От ракетных обстрелов за два дня погибло больше 70 человек, а несколько сотен ранены
События в регионе развивались быстро — вечером 10 мая палестинское движение ХАМАС, контролирующее сектор Газа, всё же начало обстреливать южный Израиль ракетами. Система противоракетной обороны «Железный купол» перехватила десятки из примерно 300 ракет. Израильские военные сообщили, что обстрел ХАМАС производился каждые три минуты в течение 18 часов.
По данным Channel 12, в системе была неисправность, из-за которой не удалось остановить все ракеты, но сейчас проблема уже устранена. В ХАМАС же утверждают, что использовали новую ракету, которая обходит оборону.
В ответ израильская армия (ЦАХАЛ) запустила около 130 ракет по важным объектам в секторе Газа, в том числе по 12-этажному зданию Hanadi Tower, где в том числе располагались офисы ХАМАС. Военные сперва выпустили серию предупредительных выстрелов, чтобы люди успели выбежать из здания, пишет AP. Во время обстрелов погибло 15 членов ХАМАС, заявил ЦАХАЛ. Позже военные заявили об убийстве командира противотанкового ракетного подразделения ХАМАС. В «Исламском джихаде» пообещали отомстить за смерть нескольких командиров.
Снаряды попадали не только в важные для исламского движения объекты, но и в жилые дома. В городе сильно повреждены дороги и полностью разрушены некоторые гражданские здания. В одном из обстрелянных домов, по данным армии, находились члены ХАМАС. Израильские военные также уничтожают полицейские участки и склады оружия. В обращении к жителям Газы ЦАХАЛ заявил, что его цель не мирные люди, а ликвидация террористов.
Вечером 11 марта обстрелы Израиля сектором Газа усилились — ХАМАС сообщил о 70 ракетах, запущенных в течение 30 минут, то есть примерно по две ракеты в минуту. Их перехватывала система «Железный купол», а израильтяне наблюдали «сражение» в небе. Жителей призвали скрываться в бомбоубежищах и укрытиях.
Взаимные ракетные обстрелы Израиля и сектора Газа продолжаются и 12 мая. Израильские военные призвали закрыть школы на юге страны, а предприятия и учебные заведения в центре Израиля могут работать, если рядом с ними есть укрытия. На улице военные не рекомендуют собираться группами больше 30 человек. Работа израильского аэропорта имени Бен-Гуриона приостановлена. Минобороны Израиля планирует призвать из запаса около пяти тысяч военных.
В городе Лод из-за непрекращающихся беспорядков вечером 11 мая объявили чрезвычайное положение — об этом попросил мэр Яир Ревиво, пишет The Times of Israel. «Весь Израиль должен знать, это полная потеря контроля. Это немыслимо. Горят синагоги, подожжены сотни машин. Сотни арабских головорезов бродят по улицам. Каждую минуту загорается машина, синагога или школа. В нашу новую ратушу ворвались и подожгли. В Лоде разразилась гражданская война», — заявил мэр.
Международная реакция на конфликт
Власти Израиля и ХАМАС обвиняют друг друга в эскалации конфликта. Сектор Газа утверждает, что начал обстрел из-за притеснений арабского населения в Иерусалиме, а израильские военные объясняют атаки встречными мерами на агрессию.
Лидер ХАМАС Исмаил Хания заявил в телеобращении, что готов к эскалации конфликта, если этого хочет Израиль, но «если он хочет остановиться, мы также готовы», пишет Би-би-си. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху отказался прекращать огонь, пока исламское движение «не заплатит высокую цену» за нападение.
Нетаньяху добавил, что страна будет только сильнее пресекать насилие на протестах и наносить больше ударов по Сектору Газа. Политик считает, что боевые действия в регионе затянутся на «некоторое время».
Международное сообщество призывает прекратить вооружённый конфликт, но поддерживает право каждой страны на безопасность. МИД России осудил атаки на мирное население обеих сторон и призвал к сдержанности. Во Внешнеполитической службе Евросоюза заявили, что атаки из сектора Газа на Израиль «абсолютно неприемлемы» и «подпитывают эскалацию» конфликта. В Госдепартаменте США призвали к прекращению вооружённого конфликта, но отметили право Израиля на самооборону. Удары израильских военных по сектору Газа осудила Турция.
Представитель ООН по вопросам мира на Ближнем Востоке потребовал «немедленно прекратить огонь», так как страны близки к полномасштабной войне. Заявление организации, подписанное 15 странами-членами, ещё не опубликовали из-за того, что США тянет время, пишет The Times of Israel со ссылкой на дипломатов. В документе критикуют не только обстрелы со стороны Газы, но и выселение арабов из Восточного Иерусалима, что нарушает статус-кво территории, отмечает издание.
В The Guardian предположили, что Джо Байден пока не может определиться: поддерживать ли политику Дональда Трампа с одобрением действий Израиля, или отступить.
Критики Нетаньяху предполагают, что палестино-израильский конфликт может быть выгоден премьер-министру. С марта политик стал временным премьером и должен был сформировать коалиционное правительство, но не смог, и эту возможность получили его соперники — главы центристской партии «Йеш Атид» Яир Лапид и правой партии «Ямина» Нафтали Беннет, пишет AP.
Таким образом, политики могут сместить Нетаньяху. Однако из-за начала конфликта оппоненты отложили формирование коалиции, потому что не могут провести нужные переговоры с исламистской партией РААМ, отмечает «Коммерсант». Журналист издания Al Monitor Бен Каспит предположил, что за 12 лет правления Нетаньяху сделал ХАМАС своим союзником.
Всегда нравилась эта манера действий палестинцев - прикрывать свои объекты жилыми домами и мирным населением, чтобы при первом же ответе за свои действия бежать на камеры и показывать "распятых мальчиков".
Совершают теракты, убивают мирных израильтян, запускают ракеты и сразу же "МИРНЫХ ПЛАЕСТИНЦЕВ УБИВАЮТЬ, ПАМАГИТЕ".
Но вообще так не только Палестинцы делают - в той же Сирии аналогично поступают почти все стороны.
конфликт может быть выгоден премьер-министру
немножечко обывателю кажется что всё таки притянуто за уши. имея таких соседей , такую предисторию. и мягко говоря не лучшие отношения с ними это могло полыхнуть в любой момент , а не только когда Нетаньяху че то там не выдвинул коалицаонное правительство. выдвинет , не горит же , пусть пока те работают
Опять выясняют чей бог сильнее?
Подземный Петя
Насчёт бога хз, но ЦАХАЛ их разьебет и будет прав
Грамотный
Они и так очень злые, они не переставали ими быть, поэтому у Израиля и подготовка хорошая
Так и ЦАХАЛ по сути уже лет 30, если не больше, не вылазит из условий городского боя и контртеррористических операций. Та же Меркава была разработана чисто для местного театра боевых действий.
Хотя мне их подход нравится - ебашат просто в кашу, плевав на все протесты и прочее.
Всегда смешно видеть новости про «мирные протесты палестинцев». Там порой такое зверьё на улицу выходит, что сложно понять как они вообще дожили в Израиле до этого момента?
ты просто израильских евреев не видел
Почему же, видал и не раз)
И что там? Мирные, духовно развитые евреи? А палестинцы дикие и злые? Ой вэй
Израильтяне очень разные – есть сумасшедшие радикалы-ортодоксы, есть репатрианты из Европы и штатов, есть большая доля постсоветского населения. И в разнообразии этом имеется некий баланс. А с палестинцами все предельно просто – радикализм и юдофобия им с младенчества вдалбливают как идеологию
А подтверждение того, что все палестинцы +- такие есть. Гитлер что-то похожее про евреев говорил
Переодически ЦАХАЛ публикует записи с бодикамов своих контртеррористических операций. Очень наглядное подтверждение
тогда не понимаю твоих претензий
Претензия к радикализму – многие арабы, живущие на территории Израиля родились там, но при этом мечтают об уничтожении Израиля также, как иранский аятолла бредит о победе над США))
Почему статья написана от имени террористов, это ок у вас оправдывать убийства и называть несуществующие государства «странами»?
это какие несуществующие государства?
Ну в данном контексте имелись ввиду территории Палестинской Автономии
Палестинцы — это восточные донбасяо. Такие же отщепенцы, которые нахер не сдались ни арабским соседям ни Израилю.
ну, строго говоря, не вина палестинцев в том, что им не дают создать государство
так-то их вина, им это предлагали тогда же когда и евреям в 40-х годах, но только одни согласились, а вторые решили устроить террор
схуяли они чот решили
Египет, Сирия и Иордания просто поделили эту территорию между собой
во-первых - нихуя, мне даже лень сюда вставлять статьи как это было, это огромное количество инфы общедоступной
во-вторых, им еще сто раз потом предлагали создать свое государство, но они каждый раз носом воротили и устраивали интифады
можешь каких хочешь статей навставлять, фактов это не изменит
по сути сначала Лига использовала палестинские территории как анклавы партизанской войны, и им нахуй не нужно было никакое государство, а нужна была толпа голодных и злых арабов, готовых на всё
потом Израиль заебался терпеть под боком эту зарницу и просто оккупировал территории, и оккупация продолжалась до конца двадцатого века
Грамотный микрофон
Израиль хочет расплаты за обстрел своих территорий
Это что за речи @Екатерина Кузнецова ? Что за расплата? Звучит так, будто несчастный Хамас ждёт ужасная кара за какую-то ерунду.
Грамотный
Можно как-то по-другому это описать. Расплаты как раз требуют террористы ХАМАСа, обстреливая территорию израильсих городов и своих же мирных жителей, из-за того что суд, который тянется с 2008 года, встал не на сторону палестинцев.
Израиль принимает ответные меры.
Интересно, эти два упёртых барана когда-нибудь успокоятся?
Грамотный микрофон
Будто об интернет-споре пишешь
Ферман vs Куксин
А разве Ферман не за палестинцев? Там же можно девочек в 7 лет замуж выдавать?
Горбатых могила исправит, как говорится
И они бодрым шагом к ней идут
Масса палестинцев работает в Израиле. Теперь граница видимо закрыта и они без денег и работы. Полная жопа , а если учесть , что многие из них работали в туротрасли , которая и так загибается от ковида , то даже не знаю как выживает та украинка-экскурсовод , которая одна содержит семью в Палестине ( в районе Вифлиема ) и имеет один выходной в год.