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Екатерина Кузнецова

Конфликт Израиля и ХАМАС: с чего начался и как протесты привели к масштабным ракетным обстрелам. Главное Статьи редакции

Сектор Газа отстаивает право палестинцев жить в Иерусалиме, а Израиль хочет расплаты за обстрел своих территорий.

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Жители израильского города Йехуд после обстрела ракетами Фото AP

В начале мая в Иерусалиме начались протесты из-за возможного выселения палестинских семей и заселения на их место еврейских поселенцев. Это привело сначала к жёстким столкновениям арабского населения с полицией во многих израильских городах, а затем и к массированным обстрелам со стороны сектора Газа.

Израильские военные не только отражали атаку, но и ответили пуском ракет и разрушением инфраструктуры. В итоге погибло больше 70 жителей Израиля и сектора Газа, а сотни пострадали.

Конфликт начался из-за возможного выселения палестинцев и заселения на их место евреев

Конфликт между арабским и израильским населением существует давно из-за спорных территорий, в том числе Восточного Иерусалима — священного места как для евреев, так и для мусульман.

Эскалация конфликта произошла в начале мая тоже из-за Иерусалима. Арабское население района Шейх Джаррах в восточной части города протестовало против выселения нескольких палестинских семей из своих домов, в которые израильские власти планируют заселить еврейских поселенцев. Палестинцы утверждают, что имеют право на дома с тех пор, как в 1960-е их переселили туда после выселения из Иордании, а израильтяне настаивают, что купили имущество у еврейской ассоциации.

Протесты проходили в Иерусалиме, в том числе в одной из важнейших мечетей для мусульман Аль-Акса, расположенной на Храмовой горе. Именно там 8 мая произошли жёсткие столкновения арабских протестующих и израильской полиции: первые бросали камни и файеры, а в ответ их разгоняли водомётами, резиновыми пулями и светошумовыми гранатами. Протестующие скандировали «Аль-Акса осквернена» и «Поселенцы зайдут в дома только по нашим трупам».

Правозащитная организация Amnesty International осудила применение «непропорциональной силы» израильской полиции к мирным палестинским демонстрантам.

В ночь на 10 мая ХАМАС угрожал начать обстрел Израиля, если полицейские не покинут Храмовую гору — нападение в итоге не произошло, так как полиция пошла на уступки. Протесты продолжились в нескольких израильских городах, в том числе в Иерусалиме и Лоде, где активисты поджигали автомобили, закидывали их камнями, нападали на полицейские участки, школы, медцентры и синагоги. В Лоде протестующий снял израильский флаг со столба, а на его место установил палестинский. Во время протестов пострадали не меньше 700 человек, а один человек погиб от выстрела израильтянина.

وكالة شهاب للأنباء @ShehabAgency
#عاجل حريق في ساحات المسجد الأقصى واشتعال الأشجار https://t.co/OUH7CxPdvi
אור רביד | Or Ravid @OrRavid
לוד: הסרת דגל ישראל ותליית דגל פלסטין לקולות ההמון. כשתיאור המקום הוא: "לוד-פלסטין". https://t.co/A2nFtMaELs
Abier Khatib @abierkhatib
What. A. Night.
Qalansawe tonight.. #Palestine

Source: Eid Rizik Ramadan https://t.co/nmQdekkIUC

От ракетных обстрелов за два дня погибло больше 70 человек, а несколько сотен ранены

События в регионе развивались быстро — вечером 10 мая палестинское движение ХАМАС, контролирующее сектор Газа, всё же начало обстреливать южный Израиль ракетами. Система противоракетной обороны «Железный купол» перехватила десятки из примерно 300 ракет. Израильские военные сообщили, что обстрел ХАМАС производился каждые три минуты в течение 18 часов.

По данным Channel 12, в системе была неисправность, из-за которой не удалось остановить все ракеты, но сейчас проблема уже устранена. В ХАМАС же утверждают, что использовали новую ракету, которая обходит оборону.

Обстрелы происходят не в первый раз. Такое уже было и в 2020 году, и в марте и апреле этого года — израильские военные каждый раз отражают удары.

Israel Defense Forces @IDF
INTERCEPTED:
Terrorists recently fired another barrage of rockets from Gaza toward the Israeli city of Ashkelon.

We intercepted the rockets with the Iron Dome Aerial Defense System, and are now striking Hamas terror targets. https://t.co/5i87BRAgDn

В ответ израильская армия (ЦАХАЛ) запустила около 130 ракет по важным объектам в секторе Газа, в том числе по 12-этажному зданию Hanadi Tower, где в том числе располагались офисы ХАМАС. Военные сперва выпустили серию предупредительных выстрелов, чтобы люди успели выбежать из здания, пишет AP. Во время обстрелов погибло 15 членов ХАМАС, заявил ЦАХАЛ. Позже военные заявили об убийстве командира противотанкового ракетного подразделения ХАМАС. В «Исламском джихаде» пообещали отомстить за смерть нескольких командиров.

Amichai Stein @AmichaiStein1
Israel destroys a 13-story building in Gaza https://t.co/McGxUWPQng

Снаряды попадали не только в важные для исламского движения объекты, но и в жилые дома. В городе сильно повреждены дороги и полностью разрушены некоторые гражданские здания. В одном из обстрелянных домов, по данным армии, находились члены ХАМАС. Израильские военные также уничтожают полицейские участки и склады оружия. В обращении к жителям Газы ЦАХАЛ заявил, что его цель не мирные люди, а ликвидация террористов.

Aya Isleem 🇵🇸 #Gaza @AyaIsleemEn
Bombing a civilian home in the middle of the Gaza Strip now
#GazaUnderAttack https://t.co/PlNhpIKPKr
HouHou @HouHou61754058
This is how the people of Gaza are waking up during this holy month. Shame on Israel, shame on all those who support this state and especially shame on those who are silent and close their eyes to the genocide suffered by the Palestinian people
#GazaUnderAttack https://t.co/iidwwyOzVb

Вечером 11 марта обстрелы Израиля сектором Газа усилились — ХАМАС сообщил о 70 ракетах, запущенных в течение 30 минут, то есть примерно по две ракеты в минуту. Их перехватывала система «Железный купол», а израильтяне наблюдали «сражение» в небе. Жителей призвали скрываться в бомбоубежищах и укрытиях.

Israel Defense Forces @IDF
RAW FOOTAGE: This is the moment the Iron Dome intercepted a barrage of rockets over Tel Aviv and central Israel. https://t.co/8jl8OTgWCl
Israel Defense Forces @IDF
WATCH as the Iron Dome Aerial Defense System intercepts rockets over southern Israel: https://t.co/xUz3bMuTzz
Joe Truzman @Jtruzmah
Multiple Iron Dome Tamir interceptors launched towards rocket barrage fired from #Gaza a short time ago. #Israel https://t.co/Dir1i8TUz7

Взаимные ракетные обстрелы Израиля и сектора Газа продолжаются и 12 мая. Израильские военные призвали закрыть школы на юге страны, а предприятия и учебные заведения в центре Израиля могут работать, если рядом с ними есть укрытия. На улице военные не рекомендуют собираться группами больше 30 человек. Работа израильского аэропорта имени Бен-Гуриона приостановлена. Минобороны Израиля планирует призвать из запаса около пяти тысяч военных.

В городе Лод из-за непрекращающихся беспорядков вечером 11 мая объявили чрезвычайное положение — об этом попросил мэр Яир Ревиво, пишет The Times of Israel. «Весь Израиль должен знать, это полная потеря контроля. Это немыслимо. Горят синагоги, подожжены сотни машин. Сотни арабских головорезов бродят по улицам. Каждую минуту загорается машина, синагога или школа. В нашу новую ратушу ворвались и подожгли. В Лоде разразилась гражданская война», — заявил мэр.

К середине 12 мая в секторе Газа погибло 43 человека, в том числе 13 детей, а пострадало почти 300 человек. В Израиле ранены около 200 человек, а погибло около 30 человек, среди которых 10 детей. За два дня сектор Газа выпустил больше тысячи ракет, но примерно 200 из них упали на территории, контролируемой ХАМАС.

Международная реакция на конфликт

Власти Израиля и ХАМАС обвиняют друг друга в эскалации конфликта. Сектор Газа утверждает, что начал обстрел из-за притеснений арабского населения в Иерусалиме, а израильские военные объясняют атаки встречными мерами на агрессию.

Лидер ХАМАС Исмаил Хания заявил в телеобращении, что готов к эскалации конфликта, если этого хочет Израиль, но «если он хочет остановиться, мы также готовы», пишет Би-би-си. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху отказался прекращать огонь, пока исламское движение «не заплатит высокую цену» за нападение.

Нетаньяху добавил, что страна будет только сильнее пресекать насилие на протестах и наносить больше ударов по Сектору Газа. Политик считает, что боевые действия в регионе затянутся на «некоторое время».

Фото AP

Международное сообщество призывает прекратить вооружённый конфликт, но поддерживает право каждой страны на безопасность. МИД России осудил атаки на мирное население обеих сторон и призвал к сдержанности. Во Внешнеполитической службе Евросоюза заявили, что атаки из сектора Газа на Израиль «абсолютно неприемлемы» и «подпитывают эскалацию» конфликта. В Госдепартаменте США призвали к прекращению вооружённого конфликта, но отметили право Израиля на самооборону. Удары израильских военных по сектору Газа осудила Турция.

Представитель ООН по вопросам мира на Ближнем Востоке потребовал «немедленно прекратить огонь», так как страны близки к полномасштабной войне. Заявление организации, подписанное 15 странами-членами, ещё не опубликовали из-за того, что США тянет время, пишет The Times of Israel со ссылкой на дипломатов. В документе критикуют не только обстрелы со стороны Газы, но и выселение арабов из Восточного Иерусалима, что нарушает статус-кво территории, отмечает издание.

Сектор Газа после обстрела  Фото Халила Хамра, AP

В The Guardian предположили, что Джо Байден пока не может определиться: поддерживать ли политику Дональда Трампа с одобрением действий Израиля, или отступить.

Критики Нетаньяху предполагают, что палестино-израильский конфликт может быть выгоден премьер-министру. С марта политик стал временным премьером и должен был сформировать коалиционное правительство, но не смог, и эту возможность получили его соперники — главы центристской партии «Йеш Атид» Яир Лапид и правой партии «Ямина» Нафтали Беннет, пишет AP.

Таким образом, политики могут сместить Нетаньяху. Однако из-за начала конфликта оппоненты отложили формирование коалиции, потому что не могут провести нужные переговоры с исламистской партией РААМ, отмечает «Коммерсант». Журналист издания Al Monitor Бен Каспит предположил, что за 12 лет правления Нетаньяху сделал ХАМАС своим союзником.

#секторгаза #израиль #происшествия #войны #политика

46 46 комментариев
24
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Макс Зубрейчук

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Всегда нравилась эта манера действий палестинцев - прикрывать свои объекты жилыми домами и мирным населением, чтобы при первом же ответе за свои действия бежать на камеры и показывать "распятых мальчиков".

Совершают теракты, убивают мирных израильтян, запускают ракеты и сразу же "МИРНЫХ ПЛАЕСТИНЦЕВ УБИВАЮТЬ, ПАМАГИТЕ".

Но вообще так не только Палестинцы делают - в той же Сирии аналогично поступают почти все стороны. 

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Sergey

Макс
5

Такой же почерк у сепаратистов на востоке Украины

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Stanley H. Tweedle

Sergey
0

Так по одной и той же методичке работают - советской

Ответить

Густой рубин

7

конфликт может быть выгоден премьер-министру

немножечко обывателю кажется что всё таки притянуто за уши. имея таких соседей , такую предисторию. и мягко говоря не лучшие отношения с ними это могло полыхнуть в любой момент , а не только когда Нетаньяху че то там не выдвинул коалицаонное правительство. выдвинет , не горит же , пусть пока те работают

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Марк Рязанцев

Густой
3

тем более сколько раз уже разваливалась коалиция 4 раза

Ответить

Екатерина Кузнецова

Густой
1

ну да, это лишь предположения

Ответить

Берг

1

Опять выясняют чей бог сильнее?

Ответить

Подземный Петя

Берг
21

Насчёт бога хз, но ЦАХАЛ их разьебет и будет прав

Ответить

Берг

Подземный
1

это конечно да, но у этих ребят очень сильно развит навык партизанской войны, и они будут очень злыми

Ответить

Грамотный

Берг
4

Они и так очень злые, они не переставали ими быть, поэтому у Израиля и подготовка хорошая

Ответить

Макс Зубрейчук

Берг
1

Так и ЦАХАЛ по сути уже лет 30, если не больше, не вылазит из условий городского боя и контртеррористических операций. Та же Меркава была разработана чисто для местного театра боевых действий.

Хотя мне их подход нравится - ебашат просто в кашу, плевав на все протесты и прочее.

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Suq Madiq

Берг
0

  и они будут очень злыми

оочень, примерно так:

Ответить

Грамотный микрофон

4

Катерина, почему ты не добавила, что палестинские семьи за хаты свои не платили, а евреи хотели там построить высотку, выиграв суд?

Ответить

Заур Омаров

Грамотный
0

Сурс - коммент волкова. Найс

Ответить

Екатерина Кузнецова

Грамотный
0

я отметила, что израильтяне купили земли эти

Ответить

Igor Chvalun

Екатерина
1

Это самая интересная часть, хотелось бы поподробнее про нее.

Ответить

Антон Фомин

1

Всегда смешно видеть новости про «мирные протесты палестинцев». Там порой такое зверьё на улицу выходит, что сложно понять как они вообще дожили в Израиле до этого момента?

Ответить

Bad Mother Fucker

Антон
1

ты просто израильских евреев не видел

Ответить

Антон Фомин

Bad
1

Почему же, видал и не раз)

Ответить

Заур Омаров

Антон
0

И что там? Мирные, духовно развитые евреи? А палестинцы дикие и злые? Ой вэй

Ответить

Антон Фомин

Заур
3

Израильтяне очень разные – есть сумасшедшие радикалы-ортодоксы, есть репатрианты из Европы и штатов, есть большая доля постсоветского населения. И в разнообразии этом имеется некий баланс. А с палестинцами все предельно просто – радикализм и юдофобия им с младенчества вдалбливают как идеологию

Ответить

Заур Омаров

Антон
0

А подтверждение того, что все палестинцы +- такие есть. Гитлер что-то похожее про евреев говорил

Ответить

Антон Фомин

Заур
0

Переодически ЦАХАЛ публикует записи с бодикамов своих контртеррористических операций. Очень наглядное подтверждение

Ответить

Bad Mother

Антон
0

тогда не понимаю твоих претензий

Ответить

Антон Фомин

Bad
1

Претензия к радикализму – многие арабы, живущие на территории Израиля родились там, но при этом мечтают об уничтожении Израиля также, как иранский аятолла бредит о победе над США))

Ответить

Dimitri Knopov

–3

Почему статья написана от имени террористов, это ок у вас оправдывать убийства и называть несуществующие государства «странами»?

Ответить

Bad Mother Fucker

Dimitri
1

это какие несуществующие государства?

Ответить

Dimitri Knopov

Bad
1

Ну в данном контексте имелись ввиду территории Палестинской Автономии

Ответить

Антон Фомин

Dimitri
1

Палестинцы — это восточные донбасяо. Такие же отщепенцы, которые нахер не сдались ни арабским соседям ни Израилю.

Ответить

Bad Mother

Dimitri
0

ну, строго говоря, не вина палестинцев в том, что им не дают создать государство

Ответить

Dimitri Knopov

Bad
0

так-то их вина, им это предлагали тогда же когда и евреям в 40-х годах, но только одни согласились, а вторые решили устроить террор

Ответить

Bad Mother

Dimitri
1

схуяли они чот решили

Египет, Сирия и Иордания просто поделили эту территорию между собой

Ответить

Dimitri Knopov

Bad
0

во-первых -  нихуя, мне даже лень сюда вставлять статьи как это было, это огромное количество инфы общедоступной
во-вторых, им еще сто раз потом предлагали создать свое государство, но они каждый раз носом воротили и устраивали интифады

Ответить

bb8

Dimitri
0

чел, достаточно посмотреть на карту Израиля и понять, на каких нереально выгодных условиях поделили территорию для Израиля

Ответить

Bad

Dimitri
0

можешь каких хочешь статей навставлять, фактов это не изменит

по сути сначала Лига использовала палестинские территории как анклавы партизанской войны, и им нахуй не нужно было никакое государство, а нужна была толпа голодных и злых арабов, готовых на всё

потом Израиль заебался терпеть под боком эту зарницу и просто оккупировал территории, и оккупация продолжалась до конца двадцатого века

Ответить

Грамотный микрофон

Dimitri
1

Израиль хочет расплаты за обстрел своих территорий

Это что за речи @Екатерина Кузнецова ? Что за расплата? Звучит так, будто несчастный Хамас ждёт ужасная кара за какую-то ерунду.

Ответить

Екатерина Кузнецова

Грамотный
–1

«заплатить высокую цену» = расплата. нет? 

Ответить

Грамотный

Екатери…
1

Можно как-то по-другому это описать. Расплаты как раз требуют террористы ХАМАСа, обстреливая территорию израильсих городов и своих же мирных жителей, из-за того что суд, который тянется с 2008 года, встал не на сторону палестинцев.
Израиль принимает ответные меры.

Ответить

Dimitri Knopov

Dimitri
0

А че порвались-то, любите террор? 

Ответить

alexferman

0

Интересно, эти два упёртых барана когда-нибудь успокоятся?

Ответить

Грамотный микрофон

alexferman
0

Будто об интернет-споре пишешь

Ответить

Bad Mother Fucker

Грамотный
2

Ферман vs Куксин

Ответить

Alexei Kuksin

Bad
0

А разве Ферман не за палестинцев? Там же можно девочек в  7 лет замуж выдавать?

Ответить

Дима Внезапно

alexferman
0

Горбатых могила исправит, как говорится
И они бодрым шагом к ней идут

Ответить

красивые глазки

0

ещё вот видео
https://www.rbc.ru/politics/11/05/2021/609a4b7e9a79471b64e76699?

Почему началось обострение конфликта Израиля и…
Между Израилем и Палестиной обострился конфликт, который уже привел к взаимным ракетным обстрелам…
www.rbc.ru
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Саша

0

Масса палестинцев работает в Израиле.  Теперь граница видимо закрыта и они без денег и работы. Полная жопа , а если учесть , что многие из них работали в туротрасли , которая и так загибается от ковида , то даже не знаю как выживает та украинка-экскурсовод , которая одна содержит семью в Палестине ( в районе Вифлиема ) и имеет один выходной в год.

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