Сектор Газа отстаивает право палестинцев жить в Иерусалиме, а Израиль хочет расплаты за обстрел своих территорий.

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Жители израильского города Йехуд после обстрела ракетами Фото AP

В начале мая в Иерусалиме начались протесты из-за возможного выселения палестинских семей и заселения на их место еврейских поселенцев. Это привело сначала к жёстким столкновениям арабского населения с полицией во многих израильских городах, а затем и к массированным обстрелам со стороны сектора Газа.

Израильские военные не только отражали атаку, но и ответили пуском ракет и разрушением инфраструктуры. В итоге погибло больше 70 жителей Израиля и сектора Газа, а сотни пострадали.

Конфликт начался из-за возможного выселения палестинцев и заселения на их место евреев

Конфликт между арабским и израильским населением существует давно из-за спорных территорий, в том числе Восточного Иерусалима — священного места как для евреев, так и для мусульман.

Эскалация конфликта произошла в начале мая тоже из-за Иерусалима. Арабское население района Шейх Джаррах в восточной части города протестовало против выселения нескольких палестинских семей из своих домов, в которые израильские власти планируют заселить еврейских поселенцев. Палестинцы утверждают, что имеют право на дома с тех пор, как в 1960-е их переселили туда после выселения из Иордании, а израильтяне настаивают, что купили имущество у еврейской ассоциации.

Протесты проходили в Иерусалиме, в том числе в одной из важнейших мечетей для мусульман Аль-Акса, расположенной на Храмовой горе. Именно там 8 мая произошли жёсткие столкновения арабских протестующих и израильской полиции: первые бросали камни и файеры, а в ответ их разгоняли водомётами, резиновыми пулями и светошумовыми гранатами. Протестующие скандировали «Аль-Акса осквернена» и «Поселенцы зайдут в дома только по нашим трупам».

Правозащитная организация Amnesty International осудила применение «непропорциональной силы» израильской полиции к мирным палестинским демонстрантам.

В ночь на 10 мая ХАМАС угрожал начать обстрел Израиля, если полицейские не покинут Храмовую гору — нападение в итоге не произошло, так как полиция пошла на уступки. Протесты продолжились в нескольких израильских городах, в том числе в Иерусалиме и Лоде, где активисты поджигали автомобили, закидывали их камнями, нападали на полицейские участки, школы, медцентры и синагоги. В Лоде протестующий снял израильский флаг со столба, а на его место установил палестинский. Во время протестов пострадали не меньше 700 человек, а один человек погиб от выстрела израильтянина.

От ракетных обстрелов за два дня погибло больше 70 человек, а несколько сотен ранены

События в регионе развивались быстро — вечером 10 мая палестинское движение ХАМАС, контролирующее сектор Газа, всё же начало обстреливать южный Израиль ракетами. Система противоракетной обороны «Железный купол» перехватила десятки из примерно 300 ракет. Израильские военные сообщили, что обстрел ХАМАС производился каждые три минуты в течение 18 часов.

По данным Channel 12, в системе была неисправность, из-за которой не удалось остановить все ракеты, но сейчас проблема уже устранена. В ХАМАС же утверждают, что использовали новую ракету, которая обходит оборону.

Обстрелы происходят не в первый раз. Такое уже было и в 2020 году, и в марте и апреле этого года — израильские военные каждый раз отражают удары.

Israel Defense Forces @IDF

Terrorists recently fired another barrage of rockets from Gaza toward the Israeli city of Ashkelon.



We intercepted the rockets with the Iron Dome Aerial Defense System, and are now striking Hamas terror targets. INTERCEPTED:Terrorists recently fired another barrage of rockets from Gaza toward the Israeli city of Ashkelon.We intercepted the rockets with the Iron Dome Aerial Defense System, and are now striking Hamas terror targets. https://t.co/5i87BRAgDn

В ответ израильская армия (ЦАХАЛ) запустила около 130 ракет по важным объектам в секторе Газа, в том числе по 12-этажному зданию Hanadi Tower, где в том числе располагались офисы ХАМАС. Военные сперва выпустили серию предупредительных выстрелов, чтобы люди успели выбежать из здания, пишет AP. Во время обстрелов погибло 15 членов ХАМАС, заявил ЦАХАЛ. Позже военные заявили об убийстве командира противотанкового ракетного подразделения ХАМАС. В «Исламском джихаде» пообещали отомстить за смерть нескольких командиров.

Снаряды попадали не только в важные для исламского движения объекты, но и в жилые дома. В городе сильно повреждены дороги и полностью разрушены некоторые гражданские здания. В одном из обстрелянных домов, по данным армии, находились члены ХАМАС. Израильские военные также уничтожают полицейские участки и склады оружия. В обращении к жителям Газы ЦАХАЛ заявил, что его цель не мирные люди, а ликвидация террористов.

HouHou @HouHou61754058

#GazaUnderAttack https://t.co/iidwwyOzVb This is how the people of Gaza are waking up during this holy month. Shame on Israel, shame on all those who support this state and especially shame on those who are silent and close their eyes to the genocide suffered by the Palestinian people [{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/ff920d13-72ca-57c8-9136-9ae4cc1915d3\/","width":1024,"height":680}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/be559128-11e7-52ac-859b-b909d80548c1\/","width":1024,"height":682}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/0e82970e-32ce-55bc-be98-1b642454ebaa\/","width":480,"height":314}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/fef2d86e-d639-5384-b059-cc9f4c35b885\/","width":480,"height":599}}}]

Вечером 11 марта обстрелы Израиля сектором Газа усилились — ХАМАС сообщил о 70 ракетах, запущенных в течение 30 минут, то есть примерно по две ракеты в минуту. Их перехватывала система «Железный купол», а израильтяне наблюдали «сражение» в небе. Жителей призвали скрываться в бомбоубежищах и укрытиях.

Israel Defense Forces @IDF RAW FOOTAGE: This is the moment the Iron Dome intercepted a barrage of rockets over Tel Aviv and central Israel. https://t.co/8jl8OTgWCl

Взаимные ракетные обстрелы Израиля и сектора Газа продолжаются и 12 мая. Израильские военные призвали закрыть школы на юге страны, а предприятия и учебные заведения в центре Израиля могут работать, если рядом с ними есть укрытия. На улице военные не рекомендуют собираться группами больше 30 человек. Работа израильского аэропорта имени Бен-Гуриона приостановлена. Минобороны Израиля планирует призвать из запаса около пяти тысяч военных.

В городе Лод из-за непрекращающихся беспорядков вечером 11 мая объявили чрезвычайное положение — об этом попросил мэр Яир Ревиво, пишет The Times of Israel. «Весь Израиль должен знать, это полная потеря контроля. Это немыслимо. Горят синагоги, подожжены сотни машин. Сотни арабских головорезов бродят по улицам. Каждую минуту загорается машина, синагога или школа. В нашу новую ратушу ворвались и подожгли. В Лоде разразилась гражданская война», — заявил мэр.

К середине 12 мая в секторе Газа погибло 43 человека, в том числе 13 детей, а пострадало почти 300 человек. В Израиле ранены около 200 человек, а погибло около 30 человек, среди которых 10 детей. За два дня сектор Газа выпустил больше тысячи ракет, но примерно 200 из них упали на территории, контролируемой ХАМАС.

Международная реакция на конфликт

Власти Израиля и ХАМАС обвиняют друг друга в эскалации конфликта. Сектор Газа утверждает, что начал обстрел из-за притеснений арабского населения в Иерусалиме, а израильские военные объясняют атаки встречными мерами на агрессию.

Лидер ХАМАС Исмаил Хания заявил в телеобращении, что готов к эскалации конфликта, если этого хочет Израиль, но «если он хочет остановиться, мы также готовы», пишет Би-би-си. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху отказался прекращать огонь, пока исламское движение «не заплатит высокую цену» за нападение.

Нетаньяху добавил, что страна будет только сильнее пресекать насилие на протестах и наносить больше ударов по Сектору Газа. Политик считает, что боевые действия в регионе затянутся на «некоторое время».

Фото AP

Международное сообщество призывает прекратить вооружённый конфликт, но поддерживает право каждой страны на безопасность. МИД России осудил атаки на мирное население обеих сторон и призвал к сдержанности. Во Внешнеполитической службе Евросоюза заявили, что атаки из сектора Газа на Израиль «абсолютно неприемлемы» и «подпитывают эскалацию» конфликта. В Госдепартаменте США призвали к прекращению вооружённого конфликта, но отметили право Израиля на самооборону. Удары израильских военных по сектору Газа осудила Турция.

Представитель ООН по вопросам мира на Ближнем Востоке потребовал «немедленно прекратить огонь», так как страны близки к полномасштабной войне. Заявление организации, подписанное 15 странами-членами, ещё не опубликовали из-за того, что США тянет время, пишет The Times of Israel со ссылкой на дипломатов. В документе критикуют не только обстрелы со стороны Газы, но и выселение арабов из Восточного Иерусалима, что нарушает статус-кво территории, отмечает издание.

Сектор Газа после обстрела Фото Халила Хамра, AP

В The Guardian предположили, что Джо Байден пока не может определиться: поддерживать ли политику Дональда Трампа с одобрением действий Израиля, или отступить.

Критики Нетаньяху предполагают, что палестино-израильский конфликт может быть выгоден премьер-министру. С марта политик стал временным премьером и должен был сформировать коалиционное правительство, но не смог, и эту возможность получили его соперники — главы центристской партии «Йеш Атид» Яир Лапид и правой партии «Ямина» Нафтали Беннет, пишет AP.