Но одновременно с этим: производство третьей вакцины от Covid-19, запуск крупнейшего в Северном полушарии нейтринного телескопа и регистрация нового лекарства от эпилепсии.

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Фото Эмина Джафарова, «Коммерсантъ»

В декабре 2020 года президент Владимир Путин подписал указ о проведении года науки и технологий. В план, который правительство утвердило в марте, вошли более 85 мероприятий. В их числе — производство вакцины от центра Чумакова, запуск самого мощного в России токамака (термоядерного реактора) и открытие площадки для выпуска рекомбинантных препаратов.

Путин заявлял, что ценность труда людей, занятых в сфере науки и технологий, после появления коронавируса «заслуживают особого общественного и государственного признания». Президент РАН Александр Сергеев добавлял, что мероприятия должны поднять «престиж науки» и показать её важность для страны.

В марте в интернете начали иронизировать над «реализацией» года науки и технологий в России. Поводом послужили отмена самого массового гранта РФФИ и внесение поправок в закон о просветительской деятельности. Это не единственные негативные для науки события 2021 года. К таковым можно отнести:

Низкие зарплаты учёных и принудительный перевод на полставки для исполнения «майских указов»

Крупный скандал разгорелся в начале февраля, когда сотрудница Института цитологии и генетики (ИЦиГ) из Сибири Анастасия Проскурина пожаловалась Владимиру Путину на размер своей зарплаты. Учёная озвучила её размер — 25 тысяч рублей (или 32 тысячи с надбавкой) — и рассказала, что после указа о повышении зарплат сотрудникам предложили перейти на полставки.

Путин поручил министрам финансов и науки разобраться в ситуации, а прокуратура и СК начали проверку. Через три дня в институт пришли силовики, которые допросили Проскурину: они спрашивали «кто подучил» её выступить с таким заявлением, рассказывали «Сибирь.Реалии» коллеги учёной. По словам очевидцев, после этого девушка «долго плакала в своём кабинете».

Заседание совета по науке Фото пресс-службы Кремля

Глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил на совещании с Путиным, что зарплата Проскуриной составляет более 44 тысячи рублей. Руководство ИЦиГ представило отчёт, согласно которому средняя зарплата научных сотрудников — 67,2 тысячи. Директор института Алексей Кочетов отметил, что итоговая сумма зависит «от успешности учёного в получении грантов».

Сотрудники института анонимно рассказали «Сибирь.Реалии», что «никто из них таких денег не получает». Они также отметили, что серьёзные грантовые выплаты в НИИ выигрывают единицы — как правило, приближённые к руководству учреждения.

24 февраля научные работники обратились к Путину с открытым письмом, в котором также заявили, что их зарплаты «намного меньше тех, которые должны были бы быть согласно майским указам». Они отметили, что, в соответствии с опросом ОТР, средняя зарплата учёного в 2017 году составляла чуть более 20 тысяч рублей — и сейчас ситуация не изменилась.

Опрос ОТР по зарплатам научных работников в 2017 году Инфографика ОТР

Низкие зарплаты подтверждаются и данными сайта «Учёные-исследователи», где публикуются все конкурсы на замещение должностей научных работников. Например, 20 мая там опубликовали следующие объявления:

научный сотрудник в центр кормопроизводства и агроэкологии имени Вильямса в Московской области, оклад — 13 тысяч рублей (полная ставка), стимулирующие выплаты — 27 тысяч;

старший научный сотрудник со степенью кандидата наук в НИИ фармакологии имени Закусова в Москве, оклад — 15 тысяч рублей (полная ставка), стимулирующих выплат не предусмотрено;

старший научный сотрудник со степенью кандидата наук в Институт физической химии и электрохимии РАН в Москве, оклад — 24 тысячи рублей (полная ставка), без стимулирующих выплат.

Чтобы обеспечить необходимую отчётность по зарплатам, в научных центрах и университетах переводят сотрудников на половину ставки. По словам сотрудника РАН Игоря Просанова, такая практика распространена почти во всех институтах Академгородка.

Сотрудница ИЦиГ Елена Пивоварова с 2018 года занимается кампанией по прекращению перевода научных работников на полставки для выполнения «майских указов». Она добилась того, что профсоюз обратился в федеральное агентство научных организаций с просьбой откорректировать указ, но из различных ведомств приходили только отписки.

Анастасия Проскурина (в центре) вместе с Евгенией Долговой и Екатериной Поттер Фото «Российской газеты»

Обращение Проскуриной не привело к увеличению зарплат учёных в России. Исследовательница рассказала TJ, что к 20 мая «ситуация никак не поменялась». Сейчас учёная занимается работой над новыми лекарствами — за неё в феврале она стала лауреатом премии президента.

Отмена самого массового конкурса РФФИ и Оксфордской стипендии, включение теологии в перечень научных специальностей

Хотя значительная часть зарплаты учёного формируется за счёт грантовой поддержки, шансы на её получение в марте сократились. Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) отменил конкурс «а» — самый массовый в стране конкурс грантов для учёных.

Решение об отмене, как сообщалось на сайте РФФИ, приняло правительство России ещё в феврале: на этом основании фонд прекратил приём заявок и отказался от рассмотрения уже поступивших. Примечательно, что в 2020-м конкурс объявили позднее, чем обычно — в конце сентября вместо начала июня. В фонде это объяснили финансовыми проблемами.

Председатель совета РФФИ Владислав Панченко Фото Глеба Щелкунова, «Коммерсантъ»

Отмена 2021 года произошла, как позднее объяснили в Минобрнауки, из-за реорганизации РФФИ, объявленной в декабре 2020-го. Министр Валерий Фальков заявил, что решение нельзя назвать неожиданным, так как его обусловило присоединение РФФИ к РНФ. «8 февраля руководители фондов подписали документ […], там зафиксировали принципы объединения», — отметил он.

РФФИ создали в конце 1990-х в качестве аналога американского фонда NSF. Гранты в среднем до 500 тысяч рублей выдавались активно работающими научным группам (до 10 человек). Некоторые считают, что именно создание РФФИ в значительной степени позволил выжить российской фундаментальной науке. РНФ появился в 2013 году. Он финансово поддерживает проекты более высокого научного уровня и выдаёт гранты более крупного размера — до 150 миллионов рублей. С их помощью можно полностью профинансировать самостоятельный научный проект, говорят его создатели.

Учёные раскритиковали решение правительства. Заместитель председателя профсоюза работников РАН Евгений Онищенко выделил основные минусы отмены конкурса:

более 3 тысяч научных групп, у которых в 2020 году закончились гранты, остались без финансирования;

из-за отмены конкурса за месяц до окончания приёма заявок, многие научные коллективы уже подготовили и подали их (потратив много сил и времени);

гранты РФФИ сопровождались малым количеством бюрократии: за исключением 20% от суммы деньги предоставлялись напрямую физическим лицам — с них не надо было платить налоги.

По словам сопредседателя общества научных работников Андрея Цатуряна, грант РФФИ позволял десяткам тысяч учёных оставаться в современной науке. «Не секрет, что и в университетах деньги выделяются в основном на зарплаты, а на исследования их практически нет <…>. Это была львиная доля публикаций российских учёных, признанных международными изданиями, поддержанных этими конкурсами», — отметил он.

Физик и сооснователь «Диссернета» Андрей Ростовцев вспомнил, как на заседании президиума РАН «чиновник, потея и краснея, втирал академикам», что самый востребованных конкурс поддержки учёных «точно сохранят».

Я и тогда не сомневался, что и это тоже было враньё. Слишком хорошо я знаю наше государство. Так и получилось… Андрей Ростовцев физик и сооснователь «Диссернета»

Популяризатор науки Александр Панчин отметил, что конкурс на лучшие научные проекты по теологии не отменили.

На [грант РФФИ], конечно, денег у правительства нет. Зато на теологию деньги есть. По 4 миллиона на одно «исследование». И на храм в МГУ тоже деньги найдутся, не стоит сомневаться. Остаётся представить, что следующую эпидемию мы будем лечить не современной генно-инженерной вакциной, а намоленной водой.

Александр Панчин популяризатор науки

В апреле Минобрнауки включил теологию в перечень научных специальностей России. Она относится к области социальных и гуманитарных наук и включает три специальности: «Теоретическая теология», «Историческая теология» и «Практическая теология».

Учёные из академического клуба «1 июля» (неформальное сообщество академиков и членов-корреспондентов РАН) опубликовали заявление, в котором назвали отмену конкурса «весенним обострением» и «очередным шагом в направлении уничтожения российской науки». Исследователи отметили, что грант упразднили в разгар подачи заявок вопреки «обещаниям их сохранить» и «многочисленным обращениям» учёных.

Больше всего раздражает в этой гнусной истории желание властей работать с учёными в режиме спецопераций, с неожиданными поворотами, с постоянной подтасовкой фактов, ложью и дезинформацией. Это и странно, и возмутительно — поскольку наука в России […] необходима для выживания. Из заявления клуба «1 июля»

В апреле в РНФ заявили, что запустят «аналог отменённого конкурса РФФИ». Несмотря на то, что на него планируется выделять столько же денег, правила его выдачи будут другими. Так, грант нельзя будет продлить как ранее в РФФИ ещё на год, а в научный коллектив смогут входить не до десяти, а до четырёх человек.

Дизгастинг @_marzipanka В год науки РНФ решил, что учёным нельзя работать на дистанционке,обязательно иметь дорожную карту по трудочасам и тз. Научник вписал, что два месяца мы заняты думанием. Из РНФ приедут проверяющие,ржем,что они будут фиксировать трудочасы по суровым выражениям наших думающих лиц😂

Ещё одним неприятным сюрпризом в феврале стало закрытие программы «оксфордской стипендии», выплачивавшейся студентам с 2005 года. Такое решение принял совет попечителей. Бывшие стипендиаты создали сайт, на котором собирают подписи за сохранение программы.

утешение философией @_ptychka_ Ну то есть отменили оксфордскую стипендию, отменили конкурс рффи, за просветительство взялись, "мой первый грант" так и не запустили, новых ставок в вузах не открывают... С годом науки, не чокаясь!

The Fokin is the message @AlexandrFokin Год науки в России:

Отмена стипендии Оксфордского фонда

Отмена конкурса А РФФИ

Запрет просветительской деятельности

Замедление интернет ресурсов



И это только март...

Иляна Косынзяна @berkana_ileana Отмена Оксфордской стипендии - это без преувеличения диверсия и вредительство.

Принятие закона о контроле за просветительской деятельностью и протесты учёных против него

Закон о «просветительской деятельности» внесли в Госдуму в ноябре 2020 года и приняли менее чем за полгода: 5 апреля его подписал Путин. Проект выдвинула группа из 14 парламентариев и сенаторов, которые были соавторами закона об иноагентах-физлицах. Поправки внесли изменения в закон «Об образовании»: они определяют, что такое «просветительская деятельность», и вводят на неё ограничения.

Против закона выступали многие учёные. Просветители и исследователи, с которыми поговорил TJ, критиковали его за непроработанность и вредительство. По мнению экспертов, его цель — создать ещё один репрессивный инструмент.

25 апреля на портале нормативных правовых актов опубликовали проект постановления правительства, определяющий, как именно будет работать закон о просветительской деятельности.

В соответствии с проектом, для проведения лекций в школах и вузах потребуется договор с учреждениями и стаж в сфере образования не менее двух лет. НКО-иноагенты и вовсе не смогут организовывать подобные мероприятия.

Проект получил на сайте 25 тысяч дизлайков (при 72 лайках) и был отправлен на доработку из-за многочисленных «отзывов, предложений и замечаний». По словам глава отдела координации сферы организации дополнительного образования детей Елены Серебровой, по возможности их учтут в ходе доработки документа.

При этом недовольство общественности принятым законом не уменьшается: 16 мая в Москве прошла акция против закона о просветительской деятельности. В ней участвовали около 150 человек, в том числе научный журналист Григорий Тарасевич, профессор РАН Сергей Попов и академик Борис Кашин. На акции задержали около 20 человек.

Акция против закона о просветительской деятельности в Москве Фото «Протестный МГУ»

Рост числа уезжающих из России специалистов и снижение количества кандидатов и докторов наук

За последние девять лет число ежегодно выезжающих из России специалистов с высшим образованием и учёных выросло в пять раз — с 14 тысяч до почти 70 тысяч, заявил главный учёный секретарь РАН Николай Долгушкин. По его данным, с 1990 года их общее количество уменьшилось с 992 тысяч до 348 тысяч, то есть на 65% .

Растёт число уезжающих за рубеж специалистов с научными степенями. Если в 2012 году Россию покинули 40 докторов наук и 194 кандидата, то в 2018-м эти числа выросло до 157 и 280 соответственно, рассказывает Долгушкин.

По мнению учёного секретаря, специалисты переезжают в другие страны не из-за желания зарабатывать больше денег, а из-за недостатка хорошего оборудования.

Одна из проблем российской науки — отсталая инфраструктура. Посмотрите на наши суперкомпьютеры. Они не входят даже в десятку мирового рейтинга. На первом месте — Япония с машиной «Фугаку», следом — США, Китай, Германия. Нас обошла даже Саудовская Аравия. Если мы не увеличим их мощность, будем отставать всё дальше и, в конце концов, останемся на обочине. Николай Долгушкин главный учёный секретарь РАН

Проблемы финансирования науки также не стоит списывать со счетов: по словам главы комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслава Никонова, по доле расходов от ВВП на неё Россия занимает 94 место в мире. «Среди выпускников вузов последние два-три десятилетия количество тех, кто пошёл в науку, составляло 1%», — отметил он следствие этого.

Президент РАН Александр Сергеев рассказал, что с 2010 по 2019 годы в России почти в два раза снизилось количество аспирантов — с 157 тысяч до 84 тысяч. Упала и доля тех, кто после обучения защищает диссертацию: в 2020-м это сделали только около 9%. Такой показатель говорит о снижении престижа профессии учёного и важности их поддержки, считает академик.

Глава РАН Александр Сергеев Фото пресс-службы Кремля

По словам Сергеева, за последние пять лет на 10 тысяч человек уменьшилось количество кандидатов и докторов наук. В России работают около 400 тысяч учёных, из них 75 тысяч имеют степень кандидата, 25 тысяч — доктора наук.

Об отъезде учёных говорил и замглавы центра по компьютерным инцидентам Николай Мурашов. По его словам, угроза миграции наиболее квалифицированных специалистов — серьёзный вызов для российских компаний и государственных учреждений. Мурашов отмечал, что учёных «необходимо растить самим», активно используя возможности целевого обучения и грантовой поддержки.

В Кремле заявили, что не видят в оттоке специалистов ничего трагичного, так как это вопрос конкурентной среды и миграции. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что специалисты — абсолютно свободные люди и работают там, где есть «интересные проекты и комфортные условия».

Какие-то учёные уезжают, какие-то возвращаются. Это такой двусторонний процесс, он абсолютно нормальный, и ничего трагичного в этой ситуации нет. Дмитрий Песков пресс-секретарь президента России

В мае цифры, озвученные Долгушкиным, повторил глава фракции КПРФ Геннадий Зюганов. Глава Минобрнауки Валерий Фальков назвал их «скорее экспертным мнением», которое не подтверждается данными министерства. При этом сам Долгушкин объяснял, что приведённые им цифры подготовлены Росстатом.

По словам Фалькова, в число покидающих Россию включены те, кто уезжают из одной страны в другую на некоторое время.

Если молодой учёный выезжает на два или три года поработать по гранту в другую страну, набирается опыта, а потом приезжает, то это благо для нашей страны. К нам поступают ежегодно более 300 тысяч иностранных студентов. Часть из них доходят до аспирантуры, защищают диссертации и потом уезжают в свои страны. В этом тоже нет ничего плохого. Валерий Фальков министр науки и высшего образования

Но объяснение Фалькова расходится и с данными, приведёнными президентом РАН Сергеевым. По словам академика, число учёных в России за последние 15 лет сократилось на 17,5%, в то время как практически во всех странах мира наблюдался рост на 30-130%.

«По числу исследователей в эквиваленте полной занятости в последние годы мы опустились с 4-й позиции в мире на 6-ю, пропустив Германию и Южную Корею. По относительному числу исследователей на 10 тысяч занятого населения мы находимся на 27-м месте в мире, падаем», — заявил Сергеев.

Обвинение учёных в госизмене и преследование по политическим причинам

По подсчётам «Новой газеты», за последние 20 лет в России уголовному преследованию и арестам подверглись более 30 учёных. Их привлекали по статьям о государственной измене, разглашении гостайны, получении незаконного доступа к гостайне, а также контрабанде и растрате.

Такой ситуации способствовали поправки, внесённые в уголовный кодекс в 2012 году: если ранее в статье о госизмене говорилось об «оказании помощи иностранному государству во враждебной деятельности в ущерб внешней безопасности РФ», то из новой редакции исключили слова «враждебной» и «внешней». Это сделало область применения статьи очень широкой.

В 2021 году можно выделить три процесса, связанных с делами о госизмене. Из-за того, что суды проходят в закрытом режиме, подробностей о них мало.

12 апреля по делу о госизмене арестовали профессора МФТИ Валерия Голубкина. 69-летний учёный работал на кафедре теоретической и прикладной аэрогидромеханики. Вину Голубкин не признаёт;

23 апреля доцента МАИ Алексея Воробьева приговорили к 20 годам колонии по обвинению в госизмене. О его задержании не сообщалось, а в картотеке московских судов не упоминаются заседания по его делу;



29 апреля умер учёный Виктор Кудрявцев. Более года он просидел в «Лефортово», а в сентябре 2019 года освобождён под подписку о невыезде. По версии следствия, Кудрявцев передал научному институте из Бельгии сведения, которые можно использовать для создания оружия. Учёный не признавал вину — он заявлял, что не имел доступа к закрытой информации.

Виктор Кудрявцев Фото РИА «Новости»

Кроме дел о госизмене, активисты и учёные неоднократно обращали внимание на увольнения и санкции в отношении преподавателей, публично выражающих несогласие с проводимой политикой или поддерживающих оппозиционера Алексея Навального. Вот несколько громких историй:

академика РАН Ефима Хазанова признали организатором митинга за Навального и оштрафовали на 20 тысяч рублей за репост в фейсбуке;



профессора РГГУ Александра Агаджаняна оштрафовали на 20 тысяч рублей за участие в акции в поддержку Навального. Его задержали возде дома и оставили на ночь в отделе полиции, несмотря на астму;

сотрудника МГУ Константина Лямзаева забрали прямо с работы из-за акции 21 апреля. Позже его отпустили, так как выяснили, что на видео с камер наблюдения его нет;

преподавательницу ВШЭ Анну Великок уволили из вуза после её ареста за репост твита с информацией о митинге Навального;



преподавателя театрального института имени Иосифа Кобзона Артёма Назарова уволили из-за участие в акции 23 января;



преподавателя колледжа из Новосибирска Алексея Алексеева уволили после поста о митинге в поддержку Навального.

Что сделали хорошего

Из вышеописанного может сложиться впечатление, что ничего хорошего за пять месяцев года науки в России не произошло. Это не так: за это время выполнили две цели, поставленные в начале года. Во-первых, начали производство вакцины от коронавируса, разработанной в центре имени Чумакова, во-вторых, запустили токамак Т-15МД (термоядерную установку).

Кроме того, в течение года науки:

отредактировали геном мягкой пшеницы, что «позволит расширить пределы её адаптивности и повысит устойчивость к климатическим условиям» России;

научились управлять структурой люминесцентных комплексов, которые являются основным материалом для изготовления лазеров, сенсоров, и экранов;



зарегистрировали новое лекарство от эпилепсии, имеющее меньшее количество побочных эффектов по сравнению с аналогами;



запустили на Байкале крупнейший в Северном полушарии нейтринный телескоп, предназначенный для регистрации и исследования потоков нейтрино сверхвысоких энергий из космоса;

запустили с Байконура три наноспутника для изучения космоса школьниками.



Наноспутники Фото пресс-службы Минобрнауки

21 мая на форуме «Новое знание» выступил основатель Tesla Илон Маск. Она объявил, что Tesla близка к официальному появлению в России: «Я думаю, мы близки к присутствию в России, и Tesla скоро будет в России, я думаю, что это будет потрясающе».

Фото Кирилла Калинникова, РИА «Новости»

Физик Андрей Ростовцев назвал происходящее в России «спецоперацией по борьбе с наукой и образованием» и сравнил по силе последствий с реформой академии наук в 2013 году (тогда РАН объединили с РАМН и Россельхозакадемией, а также лишили сети академических институтов — прим. TJ). По его мнению, всё события объединены «чудовищной некомпетентностью при принятии управленческих решений» и «последовательностью действий уровня религиозного фанатизма».