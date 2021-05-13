Уже завели два уголовных дела о ложных сообщениях об актах терроризма.

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Фото РИА «Новости»

Утром 11 мая 19-летний Ильназ Галялиев устроил стрельбу в казанской гимназии, где раньше учился. В результате погибли 9 человек, более 20 ранены. Вскоре в разных регионах страны пользователи соцсетей начали «проверять» реакцию правоохранительных органов, сообщая о готовящихся взрывах в школах.

Жителя Крыма задержали из-за ложного сообщение о взрыве

25-летний житель Крыма на странице сообщества своего посёлка «ВКонтакте» сообщил о готовящемся взрыве в одной и школ региона. Силовики задержали мужчину в этот же день, на него завели уголовное дело о заведомо ложном сообщение об акте терроризма. Ему грозит штраф до миллиона рублей или срок до пяти лет.

Сам мужчина рассказал, что лишь хотел проверить правоохранительные органы на оперативность.

Просто я не верил, что они реально вычислят человека. Оказалось, что да, это возможно. Действительно, приехали очень быстро, задержали. Житель Крыма, сообщивший о готовящемся взрыве

В Благовещенске из-за ложного сообщения подростка о взрыве эвакуировали школу

Об эвакуации сообщил мэр города в телеграм-канале. Занятия прервали из-за угроз 17-летнего школьника. Под одним из постов, где обсуждались события в Казани, он пообещал «сделать то же самое». Оперативные службы проверили здание, но взрывоопасных предметов не обнаружили.

Скрин «Амурской правды»

В 27 школе был сигнал о возможной чрезвычайной ситуации в образовательном учреждении. Идёт проверка, все службы уже работают. Детей на это время отправили по домам. Ситуация полностью под контролем. Речь идёт только о данной школе. Прошу избегать спекуляций по этой теме. Олег Имамеев мэр Благовещенска

Подростка задержали. Следователям он заявил, что «просто пошутил». На 17-летнего школьника также завели уголовное дело о заведомо ложном сообщение об акте терроризма, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на УМВД России по Амурской области. Ему грозит штраф до миллиона рублей или срок до пяти лет.

Подросток из Орла переименовал страницу в честь стрелка Ильназа Галялиева

18-летний Роман Усов переименовал страницу и назвался Ильназом Галялиевым. Он также пошутил над событиями в казанской школе, сравнив стрельбу с компьютерной игрой и приложив картинку «Terrorists win», сообщает ИА «Орелград».

Позже в сети появилось видео, на котором подросток признаётся, что таким образом хотел поднять охваты своей страницы. В пресс-службе ГУ МВД по Орловской области Znak.com заявили, что «пока преждевременно что-либо комментировать».

Я признаюсь в том, что решил просто-напросто на такой трагедии поднять активно свои страницы по просьбе своих знакомых […] Я совершил большую ошибку. Это было не смешно […] Я поступил некрасиво по отношению к семьям погибших детей и учителей. Роман Усов