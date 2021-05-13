После стрельбы в Казани в соцсетях появляются «подражатели» нападавшего. Одних задерживают, другие извиняются на камеру Статьи редакции
Уже завели два уголовных дела о ложных сообщениях об актах терроризма.
Утром 11 мая 19-летний Ильназ Галялиев устроил стрельбу в казанской гимназии, где раньше учился. В результате погибли 9 человек, более 20 ранены. Вскоре в разных регионах страны пользователи соцсетей начали «проверять» реакцию правоохранительных органов, сообщая о готовящихся взрывах в школах.
Жителя Крыма задержали из-за ложного сообщение о взрыве
25-летний житель Крыма на странице сообщества своего посёлка «ВКонтакте» сообщил о готовящемся взрыве в одной и школ региона. Силовики задержали мужчину в этот же день, на него завели уголовное дело о заведомо ложном сообщение об акте терроризма. Ему грозит штраф до миллиона рублей или срок до пяти лет.
Сам мужчина рассказал, что лишь хотел проверить правоохранительные органы на оперативность.
В Благовещенске из-за ложного сообщения подростка о взрыве эвакуировали школу
Об эвакуации сообщил мэр города в телеграм-канале. Занятия прервали из-за угроз 17-летнего школьника. Под одним из постов, где обсуждались события в Казани, он пообещал «сделать то же самое». Оперативные службы проверили здание, но взрывоопасных предметов не обнаружили.
Подростка задержали. Следователям он заявил, что «просто пошутил». На 17-летнего школьника также завели уголовное дело о заведомо ложном сообщение об акте терроризма, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на УМВД России по Амурской области. Ему грозит штраф до миллиона рублей или срок до пяти лет.
Подросток из Орла переименовал страницу в честь стрелка Ильназа Галялиева
18-летний Роман Усов переименовал страницу и назвался Ильназом Галялиевым. Он также пошутил над событиями в казанской школе, сравнив стрельбу с компьютерной игрой и приложив картинку «Terrorists win», сообщает ИА «Орелград».
Позже в сети появилось видео, на котором подросток признаётся, что таким образом хотел поднять охваты своей страницы. В пресс-службе ГУ МВД по Орловской области Znak.com заявили, что «пока преждевременно что-либо комментировать».
12 мая суд отправил стрелка в Казани под арест на два месяца. Галялиев признал вину и заявил, что не страдает тяжкими заболеваниями. При это по данным СК, в 2020 году у него диагностировали заболевание мозга, но на учёте он не состоял. «Коммерсантъ» сообщал, что у стрелка атрофия головного мозга. При этом заболевании клетки мозга поэтапно отмирают, а также нарушаются нейронные связи.
Просто я не верил, что они реально вычислят человека. Оказалось, что да, это возможно. Действительно, приехали очень быстро, задержали.
Eму грозит штраф до миллиона рублей или срок до пяти лет.
блять пранк года просто
У меня, наоборот, ощущение, что кругом камеры и все сказанное интернетах может всплыть в один прекрасный момент.
Следователям он заявил, что «просто пошутил»
Это общество больно. Больно не потому, что появляются такие сообщения, а потому что тандем родители-государство начисто проебывает поколение школьников. Одни полагают, что на 11 лет сплавили ребенка профессиональным воспитателям-педагогам, другие — просто натаскивают детей на ими же придуманные "экзамены" без малейшей воспитательной функции.
тандем родители-государство начисто проебывает поколение школьников
Никогда такого не было и вот опять
Самостоятельный цвет
Ну сейчас просто ситуация сделала полный круг — если предыдущее поколение воспитывалось родителями еще советского времени, где хоть какие-то воспитательные методы были, то теперь в школах уже учатся дети людей, выросших в РФии
Громкий каякер
большинство из нас выросли уже в такое время , и на ЕГЭ натаскивали, и у родителей мало времени было. но вот че то не пошли же с ружьями
а в РФруские ржут над убитыми украинскими солдатами, и клепают мемы
покажи мемы
зачем ты так, теперь ему придется их клепать
Гугл предложил создать
Пизднул что в лужу пернул, покажи, а то безосновательно всех под одну гребенку. В сообщении человек написал что спортсмен, а не все украинцы и видео приложил.
Громкий каякер
я тупо скопипастил пост из паблика с чернухой
почему приплел ? ну потому что в RU таких долбоебов тоже хватает , но не из ОФИЦИАЛЬНОЙ СУКА СБОРНОЙ
для чего ? шоб тебя полыхнуло почемучка
https://t.me/c/1237513492/16314
Он это приплел к тому что неадекватов независимо от того где они есть нужно наказывать
Так так с вк то все понятно, а как слабовики идентифицировали чувака из телеги а, ммм???
Если аккаунт зарегистрирован до конца 2019 года, с большой долей вероятности привязанный номер телефона был слит в разнообразные базы, в чем вы можете убедиться за 50 центов на любом сервисе пробива. Делалайте ререг, указывайте новый username, сразу же выставляйте максимально огороженные настройки безопасности.
"Опция «Никто», или Один большой обман"
Руководство Telegram ответило новой возможностью указать «Никто» в опции «Кто видит мой номер телефона». Гениальное решение, способное решить все проблемы пробива мобильных номеров, но не тут-то было... Опция «Никто» в ее первой реализации – это обман пользователей со стороны Telegram. Она по-прежнему позволяла получать данные об аккаунте Telegram всем, у кого привязанный к этому аккаунту номер телефона добавлен в список контактов. Да, вы все правильно прочитали: это была просто пыль в глаза.
https://book.cyberyozh.com/ru/kak-deanonimiziruyut-oppozicionerov-i-narkotorgovcev-v-telegram/
Ну а для true анонимности в телеге проще всего купить уже зареганный аккаунт у какого-нибудь барыги на тематических форумах за крипту (предварительно прокрученную через миксер) и заходить в этот акк только через TOR. Такой способ, вероятно, обезопасит вас на 99% (1% оставим на косяки типа "заюзал тот же ник, что и в клирнете" или 0-day уязвимости).
пакет яровой же, зашифрованы только секретные чаты
Благодарю за пояснение, тогда я думаю 2 варианта, либо этот кабачок не скрыл номер телефона, либо телега выдала
К сожалению не единственный вариант, в комменте ниже я скинул инфу про базы слитых номеров у старых (примерно до конца 2019 года реги) аккаунтов. Проверял свой аккаунт, и действительно, номер спокойно бился за 20 руб. во всяких "глазах бога", не смотря на то что настройки давным-давно стояли правильные. Поможет тут только удаление акка и ререг.
Запретите этим людям размножаться, пожалуйста.