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Sasha Shambilova

После стрельбы в Казани в соцсетях появляются «подражатели» нападавшего. ​Одних задерживают, другие извиняются на камеру Статьи редакции

Уже завели два уголовных дела о ложных сообщениях об актах терроризма.

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Фото РИА «Новости»

Утром 11 мая 19-летний Ильназ Галялиев устроил стрельбу в казанской гимназии, где раньше учился. В результате погибли 9 человек, более 20 ранены. Вскоре в разных регионах страны пользователи соцсетей начали «проверять» реакцию правоохранительных органов, сообщая о готовящихся взрывах в школах.

Жителя Крыма задержали из-за ложного сообщение о взрыве

25-летний житель Крыма на странице сообщества своего посёлка «ВКонтакте» сообщил о готовящемся взрыве в одной и школ региона. Силовики задержали мужчину в этот же день, на него завели уголовное дело о заведомо ложном сообщение об акте терроризма. Ему грозит штраф до миллиона рублей или срок до пяти лет.

Сам мужчина рассказал, что лишь хотел проверить правоохранительные органы на оперативность.

Просто я не верил, что они реально вычислят человека. Оказалось, что да, это возможно. Действительно, приехали очень быстро, задержали.

Житель Крыма, сообщивший о готовящемся взрыве

В Благовещенске из-за ложного сообщения подростка о взрыве эвакуировали школу

Об эвакуации сообщил мэр города в телеграм-канале. Занятия прервали из-за угроз 17-летнего школьника. Под одним из постов, где обсуждались события в Казани, он пообещал «сделать то же самое». Оперативные службы проверили здание, но взрывоопасных предметов не обнаружили.

Скрин «Амурской правды»

В 27 школе был сигнал о возможной чрезвычайной ситуации в образовательном учреждении. Идёт проверка, все службы уже работают. Детей на это время отправили по домам. Ситуация полностью под контролем. Речь идёт только о данной школе. Прошу избегать спекуляций по этой теме.

Олег Имамеев
мэр Благовещенска

Подростка задержали. Следователям он заявил, что «просто пошутил». На 17-летнего школьника также завели уголовное дело о заведомо ложном сообщение об акте терроризма, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на УМВД России по Амурской области. Ему грозит штраф до миллиона рублей или срок до пяти лет.

Подросток из Орла переименовал страницу в честь стрелка Ильназа Галялиева

18-летний Роман Усов переименовал страницу и назвался Ильназом Галялиевым. Он также пошутил над событиями в казанской школе, сравнив стрельбу с компьютерной игрой и приложив картинку «Terrorists win», сообщает ИА «Орелград».

Позже в сети появилось видео, на котором подросток признаётся, что таким образом хотел поднять охваты своей страницы. В пресс-службе ГУ МВД по Орловской области Znak.com заявили, что «пока преждевременно что-либо комментировать».

Я признаюсь в том, что решил просто-напросто на такой трагедии поднять активно свои страницы по просьбе своих знакомых […] Я совершил большую ошибку. Это было не смешно […] Я поступил некрасиво по отношению к семьям погибших детей и учителей.

Роман Усов

12 мая суд отправил стрелка в Казани под арест на два месяца. Галялиев признал вину и заявил, что не страдает тяжкими заболеваниями. При это по данным СК, в 2020 году у него диагностировали заболевание мозга, но на учёте он не состоял. «Коммерсантъ» сообщал, что у стрелка атрофия головного мозга. При этом заболевании клетки мозга поэтапно отмирают, а также нарушаются нейронные связи.

#стрельбавказани #регионы #происшествия

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Мистер Блондин

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Просто я не верил, что они реально вычислят человека. Оказалось, что да, это возможно. Действительно, приехали очень быстро, задержали.

Eму грозит штраф до миллиона рублей или срок до пяти лет.

блять пранк года просто

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Cерьёзный Валера

Мистер
5

Вместе с номинацией на Дарвина.

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Erika Erka

Мистер
0

У меня, наоборот, ощущение, что кругом камеры и все сказанное интернетах может всплыть в один прекрасный момент. 

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Самостоятельный цвет

0

Следователям он заявил, что «просто пошутил»

Это общество больно. Больно не потому, что появляются такие сообщения, а потому что тандем родители-государство начисто проебывает поколение школьников. Одни полагают, что на 11 лет сплавили ребенка профессиональным воспитателям-педагогам, другие — просто натаскивают детей на ими же придуманные "экзамены" без малейшей воспитательной функции.

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alexferman

Самостоятельный
7

тандем родители-государство начисто проебывает поколение школьников

Никогда такого не было и вот опять

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Самостоятельный цвет

alexferman
5

Ну сейчас просто ситуация сделала полный круг — если предыдущее поколение воспитывалось родителями еще советского времени, где хоть какие-то воспитательные методы были, то теперь в школах уже учатся дети людей, выросших в РФии

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Громкий каякер

Самостоятельный
0

большинство из нас выросли уже в такое время , и на ЕГЭ натаскивали, и у родителей мало времени было. но вот че то не пошли же с ружьями

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Самостоятельный цвет

Громкий
0

Выше ответил

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Громкий каякер

2

а в UA еще и спортсмены тиктоки с рофлами про Казань снимают

Ответить

Сергей Дворниченко

Громкий
2

а в РФруские ржут над убитыми украинскими солдатами, и клепают мемы

Ответить

Мистер Блондин

Сергей
2

покажи мемы

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Слава Инженеров

Мистер
1

зачем ты так, теперь ему придется их клепать

Ответить

Сергей

Слава
–1

зря стараешся) 

Ответить

Слава Инженеров

Сергей
3

чё там по мемам?

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Андрей Рядькин

Мистер
0

Гугл предложил создать

https://www.meme-arsenal.com/create/template/1135371

Ответить

Павел Каташев

Сергей
0

Пизднул что в лужу пернул, покажи, а то безосновательно всех под одну гребенку. В сообщении человек написал что спортсмен, а не все украинцы и видео приложил.

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Сергей

Павел
0

спортсменЫ в ua . А теперь обьясни на хера и к чему он это приплел? и для чего?)

Ответить

Татарский Илья

Сергей
0

Обосрался, короч, ясно

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Громкий каякер

Сергей
0

я тупо скопипастил пост из паблика с чернухой
почему приплел ? ну потому что в RU таких долбоебов тоже хватает , но не из ОФИЦИАЛЬНОЙ СУКА СБОРНОЙ
для чего ? шоб тебя полыхнуло почемучка
https://t.me/c/1237513492/16314

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Павел Каташев

Сергей
0

Он это приплел к тому что неадекватов независимо от того где они есть нужно наказывать

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Кирилл Вселенский

1

Так так с вк то все понятно, а как слабовики идентифицировали чувака из телеги а, ммм??? 

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ggg123

Кирилл
1

Если аккаунт зарегистрирован до конца 2019 года, с большой долей вероятности привязанный номер телефона был слит в разнообразные базы, в чем вы можете убедиться за 50 центов на любом сервисе пробива. Делалайте ререг, указывайте новый username, сразу же выставляйте максимально огороженные настройки безопасности.

"Опция «Никто», или Один большой обман"
Руководство Telegram ответило новой возможностью указать «Никто» в опции «Кто видит мой номер телефона». Гениальное решение, способное решить все проблемы пробива мобильных номеров, но не тут-то было... Опция «Никто» в ее первой реализации – это обман пользователей со стороны Telegram. Она по-прежнему позволяла получать данные об аккаунте Telegram всем, у кого привязанный к этому аккаунту номер телефона добавлен в список контактов. Да, вы все правильно прочитали: это была просто пыль в глаза.
https://book.cyberyozh.com/ru/kak-deanonimiziruyut-oppozicionerov-i-narkotorgovcev-v-telegram/

Ну а для true анонимности в телеге проще всего купить уже зареганный аккаунт у какого-нибудь барыги на тематических форумах за крипту (предварительно прокрученную через миксер) и заходить в этот акк только через TOR. Такой способ, вероятно, обезопасит вас на 99% (1% оставим на косяки типа "заюзал тот же ник, что и в клирнете" или 0-day уязвимости). 

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Самостоятельный цвет

Кирилл
0

Дык Дуровские уже давно все выдают по запросу

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Слава Инженеров

Кирилл
0

пакет яровой же, зашифрованы только секретные чаты

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ggg123

Слава
0

Зашифрованы все чаты, просто у публичных ключ хранится на сервере телеги и телега может читать эту переписку.

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Слава Инженеров

ggg123
0

Благодарю за пояснение, тогда я думаю 2 варианта, либо этот кабачок не скрыл номер телефона, либо телега выдала

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ggg123

Слава
0

К сожалению не единственный вариант, в комменте ниже я скинул инфу про базы слитых номеров у старых (примерно до конца 2019 года реги) аккаунтов. Проверял свой аккаунт, и действительно, номер спокойно бился за 20 руб. во всяких "глазах бога", не смотря на то что настройки давным-давно стояли правильные. Поможет тут только удаление акка и ререг. 

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Владимир Филатов

0

Не очень умные школьники

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alexferman

0

Запретите этим людям размножаться, пожалуйста.

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Жизненный браслет

alexferman
0

второй то что сделал?

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