Власти предлагают признать мощные самокаты мопедами, а урбанисты и каршеринги считают, что это убьёт микромобильность в городах.

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Фото Густаво Зырянова, Сиб.фм

С приходом тепла в российских городах вновь заработал прокат микромобильного транспорта, в том числе электрического. Из-за отсутствия нужной инфраструктуры на электросамокатах приходится ездить по пешеходным улицам, тротуарам и обочинам дорог — и это раздражает многих пешеходов, велосипедистов и автомобилистов.

Проблема в том, что из-за пробела в законодательстве сейчас не ясно, где вообще должны ездить на мощном микротранспорте. Власти предлагают решить проблему, приравняв самокаты к мопедам, но урбанисты и кикшеринги настаивают, что это убьёт мобильность в городах и только ухудшит транспортную ситуацию.

В твиттере обсуждают электросамокаты: одни призывают их запретить, другие просят сделать для них инфраструктуру

В последние годы многие предпочитают электрические вело- и самокатшеринги, так как они развивают высокую скорость (некоторые достигают 60 км/ч), удобны и не требуют наличия водительских прав. По данным Дептранса, за месяц работы в городе совершили 500 тысяч поездок на электросамокатах. В «Яндекс.Маркете» отметили двукратный рост интереса к такому транспорту в сравнении с прошлым годом.

Микромобильный транспорт используют по нескольким направлениям: для передвижения по городу, развлечения или спорта. В первом случае самокатами и велосипедами пользуются либо как самостоятельным транспортом, либо комбинируют с городским транспортом. Например, из дальнего района доезжают до центра на автобусе, а для «последней мили» арендуют микротранспорт.

Фото The Verge

Можно передвигаться на собственном микротранспорте, беря его с собой в автобус или метро, но часто удобнее пользоваться станциями шеринга. Велосипед компании можно взять в одной точке, а сдать в другой, освободив себя от необходимости возить его с собой в метро и искать, где его оставить.

Так как в России практически не развита велосипедная инфраструктура, водителям самокатов приходится ездить по тротуарам или по перегруженным в парках велодорожкам. Это неминуемо ведёт к конфликтам с пешеходами, а иногда и с автомобилистами. В соцсетях с приходом весны не прекращается дискуссия о микротранспорте.

Денис Чужой @fe_city_boy Учёный: У человека в природе нет врагов, он не участвует в естественном отборе.



Эволюция: Как насчёт электросамокатов

Основная претензия в том, что пешеходы чувствуют себя небезопасно на тротуаре из-за высокой скорости электросамокатов. Жалуются и на то, что иногда на одном самокате передвигаются сразу два человека, а также пользуются ими в нетрезвом состоянии, подвергая опасности окружающих.

Интерес к теме подогрели два случая, произошедших в Петербурге. 13 мая несколько людей на самокатах сбили прохожих на тротуаре и избили одного из них. Спустя несколько дней при объезде прохожих на тротуаре танцор Мариинского театра Давид Залеев упал и ударился головой. Его ввели в искусственную кому.

Алёнушка @dirtyserpent Ситуация с великами и самокатами в Москве уже вышла за границы всех разумных пределов, реально нельзя пройти несколько несколько метров спокойно по улице. А ведь еще только май. Надеюсь, это как-то решится, и тротуар останется для пешеходов, просто правда невозможно уже.

Лариса Тарасова @Largentar @dirtyserpent В Новосибирске такая же фигня, по тротуарам ходить страшно, ещё скорость такую развивают - реальная опасность не только для здоровья, но и для жизни!

Тыгдычица ночная @potato_agility @yasakharnaya @blokalike @oh_fck_sasha Проблема в том, что при скорости 30~ км/ч пешеход при столкновении уже получает довольно серьезные травмы, заметить самокатчиков сложно (нет фар), двигаются быстро и по непредсказуемой траектории

Возмущаются быстрым микротранспортом не только пешеходы, но и велосипедисты и автомобилисты. Водители велосипедов жалуются, что на самокатах ездят по встречной полосе и мешают движению, а автовладельцы — на езду между машин.

Змей @udaff_ka К мотоциклам с мопедами добавились электровелосиепеды и самокаты, шныряющие между рядами в потоке. Осталось ещё рикш добавить и вообще збс будет

Водители самокатов и сами жалуются на отсутствие инфраструктуры, требуя от городских властей сделать передвижение в городе удобнее и безопаснее для всех.

Тот самый Мартин @martin_camera Часто езжу на электросамокате, но никогда не мешаю людям, не сигналю, потому что еду по краю дороги. Там, где могла быть велодорожка. Не сами электросамокаты являются проблемой, а отсутсвие инфраструктуры для них, для велосипедов.

гендерная интрига 🖤 @alcodyke @oh_fck_sasha Открыла для себя самокаты и шеринги прям недавно, когда временно охромела на одну ногу, а хочется не на автобусах передвигаться, лето жеж( и без какой-то культуры не оч комфортно, по дороге страшно, но учитывая как теоретически можно разогнаться на самокате по тротуарам...

Dave Frenkel @merr1k Единственный виновный в ситуации — это внезапно российские власти, живущие на другой планете и неспособные реагировать на окружающую действительность. Создать инфраструктуру они не могут, а единственный инструмент — запреты. Нет инфры — все так и будут мешать друг другу

Semyon Polosov @Polsemyon @proboknet Вот эти все велосипеды и самокаты на тротуарах мы же видим не потому, что им нравится носиться среди пешеходов, а потому что городская среда настолько недружелюбна и опасна, что по проезжей части могут передвигаться только подготовленные люди. А велодорог и полос почти нет.

Помимо недовольства, в соцсетях предлагали возможные решения проблемы, иногда слишком радикальные. Например, мэрии городов просили сделать удобную велоинфраструктуру, ограничить въезд самокатов в парки, снизить разрешённую скорость, а некоторые призывают и вовсе запретить этот вид транспорта.

Oleg Tsiple @ts_ole

1) скорректировать нормативы и быстро организовать сеть временных велополос, сузив полосы для авто,

2) запретить самокаты.

Интересно, какой же выберут? Есть два решения проблемы:1) скорректировать нормативы и быстро организовать сеть временных велополос, сузив полосы для авто,2) запретить самокаты.Интересно, какой же выберут? https://twitter.com/dirtyserpent/status/1393528825305341952

Shoshin Nikita @NikitaShoshin @ts_ole Максимально расстраивает количество ненависти в реплаях. Причём велосипедисты ненавидят пешеходов, а пешеходы - велосипедистов. Вот бы эту ненависть направить на тех, кто не делает нормальную инфраструктуру...

Самокаты пока не регулируются правилами, но иногда их признают мопедами и штрафуют водителей

Урбанисты выделяют несколько проблем, связанных с самокатами: недостаток инфраструктуры и нормативно-правовой базы. Сейчас самокатчики по факту приравнены к пешеходам, использующим средства передвижения. При этом электросамокат имеет как минимум два колёса, двигатель, мощность от 4 киловатт до 250 ватт и скорость до 50 км/ч, так что по правилам его можно приравнять к мопеду.

Из-за неточностей правила применяют по-разному. Часто сотрудники ГИБДД не обращают внимания на пользователей электросамокатов, катающихся по пешеходным зонам. Однако иногда самокатчиков штрафуют до 15 тысяч рублей или лишают прав за езду в нетрезвом виде. По судебной практике получается, что пользователи электросамокатов мощнее 4 киловатт должны иметь права категории «М» и ездить в шлеме.

Самокаты в Петербурге Фото Павла Каравашкина, «Фонтанка»

С 2017 года Минтранс занимается проблемой неактуальных законов. Ведомство составило проект изменений в ПДД о средствах индивидуальной мобильности (СИМ), куда должны были входить самокаты, сегвеи, моноколёса, гироскутеры, ролики, скейты и другие средства. В министерстве отмечали, что так как СИМ — эффективный способ перемещения, нужно интегрировать его в велосипедную и пешеходную инфраструктуру.

Новые правила предполагали разделение условий по возрастам. Детям до семи лет разрешалось бы ездить на самокатах только с родителями по тротуарам и пешеходным зонам. Дети с семи до 14 лет могли бы передвигаться без взрослых ещё и по велосипедным дорожкам. Пользователям СИМ старше 14 лет разрешалось бы ездить по пешеходным и велозонам, а при их отсутствии — по тротуарам (со скоростью не больше 20 км/ч), обочинам и дорогам, если на них ограничена скорость до 60 км/ч. Таким образом авторы законопроекта хотели предоставить пешеходам приоритет на тротуарах, а движение самокатов перенести на велоинфраструктуру.

В проекте говорилось, что СИМ не смогут использовать в состоянии опьянения, а ездить на транспорте смогут только по одному.

Однако до принятия проект так и не дошёл — его неоднократно критиковали в Центре организации дорожного движения (ЦОДД), МВД и Ространснадзоре. В ведомствах считали, что предлагаемые поправки поставят в опасность пешеходов и самих пользователей СИМ, так как при проезде по дорогам могут возникнуть проблемы и путаница с водителями. Эксперты также отметили, что непонятно, как отслеживать нарушение правил и скорости транспорта на тротуарах. В итоге документ застрял на стадии поправок.

Комиссия Общественной палаты РФ по безопасности предложила свои изменения в закон. По мнению её председателя Александра Холодова, Минтранс сделал слишком подробный текст закона и «закопался в деталях». По поправкам ОП, электрические самокаты и велосипеды приравняют к мопедам. При этом обычные самокаты, гироскутеры, сегвеи, скейты и другие средства без электромотора хотят признать СИМ. Предполагается, что электросамокатами смогут пользоваться только люди старше 16 лет, ездить можно будет только по обочинам, при этом нужно будет иметь права категории «М» и использовать шлем.

Урбанисты и кикшеринги считают, что приравнивание самокатов к мопедам убьёт микротранспорт

По мнению урбаниста Аркадия Гершмана, принятие такого закона «поставит крест» на электрическом микротранспорте. Он предположил, что компании, которые занимаются шерингом — умрут. «Если предложение ОП примут, то [бизнес] прикроется и горожане потеряют возможность передвигаться по городу удобно. [Компаниям придётся] давать доступ только тем, у кого есть удостоверение. И нужно будет выдавать, забирать, чистить шлемы», — добавил Гершман.

[Думаю, что] задача — до такой степени всё зарегламентировать, что пользоваться этим будет невозможно. Аркадий Гершман урбанист

Те же опасения в разговоре с TJ высказал урбанист и бывший сотрудник Дептранса Алексей Радченко. «Конечно, самокат — не мопед. Это вредная инициатива: она убьёт рынок, убьёт микромобильность в городах и выведет их использование в серую зону. Самокаты гораздо безопаснее автомобиля и их использование не приводит к тяжёлым травмам, за исключением отдельных случаев, которые обсуждают только за счёт новизны [транспорта]. Надо не запрещать новое, а подстраиваться под изменения», — отметил Радченко. Урбанист добавил, что в пешеходных зонах скорость самокатов стоит ограничивать до 20 км/ч.

Представитель кикшеринга Urent в разговоре с TJ тоже предположила, что подобная инициатива убьёт шеринг самокатов в России. «Москва в своё время стала мировым лидером каршеринга потому, что городские власти создали условия для развития нового средства городской мобильности, а не стали тормозить его развитие чрезмерным регулированием», — добавил спикер.

В Urent уже ограничивают максимальную скорость самокатов до 20 км/ч, а в многолюдных местах — до 10-15 км/ч. Сервис также планирует запустить обучение безопасному вождению электросамокатов, а в будущем будет отслеживать агрессивных водителей и блокировать их аккаунты.

Власти Петербурга уже договорились с кикшерингами об ограничении скорости самокатов до 15 км/ч. Если технически ограничить скорость на транспорте не получится, сервисы будут призывать пользователей самостоятельно контролировать её, а при нарушении — блокировать аккаунт. До 20 км/ч скорость ограничили и в Подмосковье.

В городах для микромобильного транспорта не хватает дорожек и парковок

Проблема российских городов в том, что власти не понимают, что улицами пользуются не только пешеходы и автомобилисты, отметил Гершман. В Москве постепенно расширяют велоинфраструктуру. Летом к 39 километрам постоянных добавят ещё 22 километра временных велосипедных полос.

Однако велодорожки частично решают только проблему доступности для велосипедов, ведь самокаты до принятия новых правил не должны по ним ездить. В московском Дептрансе всё же рекомендуют пользоваться в первую очередь именно велодорожками.

Гершман в эфире «Эха Москвы» предположил, что в будущем проблема столкновения интересов пешеходов, автомобилистов и пользователей СИМ могла бы решиться созданием отдельных полос для разных видов мобильности: тротуар для пешеходов, затем полоса для неэлектронного транспорта типа велосипеда, следом полоса для электронных средств и далее дорога для автомобилей.

Ещё одна инфраструктурная проблема — нехватка мест для парковки самокатов. Во многих российских городах, например в Петербурге, их можно оставлять на «станциях» без креплений, по сути бросив на тротуарах и у остановок. В середине мая местные власти решили запретить парковку самокатов у метро и остановок транспорта.

Самокаты в Петербурге Фото Павла Каравашкина, «Фонтанка»

В Москве самокаты можно оставлять только на станциях или велопарковках. Однако жители жаловались, что самокаты парковали в крепления для шеринговых велосипедов, из-за чего велосипедисты не могли завершить поездку.

Возможность оставить самокат в любом месте повышает мобильность в городе и сокращает время в пути, но грозит захламлением тротуаров неаккуратно оставленным транспортом.

Какие правила езды на электросамокатах в других странах

Не только в России критикуют водителей электросамокатов — эта проблема наблюдалась, кажется, во всех странах, где появились кикшеринги. В США микротранспорт, как и в Петербурге, оставляли посреди тротуаров, что мешало пешеходам. Разгневанные американцы создали специальный инстаграм-аккаунт, где публикуют ролики с уничтожением и порчей самокатов. В Сан-Франциско даже временно запрещали работу шеринговых компаний из-за жалоб жителей на хаотично разбросанные самокаты.

В США в зависимости от городов правила пользования самокатами могут отличаться, но в основном водителям разрешают передвигаться по велодорожкам или обочинам дороги. В некоторых городах запрещают ездить в определённых местах, например, на Манхэттене в Нью-Йорке.

Vadim Elistratov @great_laziness Я катался на электросамокате по Венис Бич (один из лучших дней моей жизни), и в США запрещено уже практически всё.



1. При активации самоката у меня попросили фотку паспорта

2. На велодорожках нельзя

3. В людных зонах самокат просто вырубается

Журналист Паша Борисов рассказал, что в Лондоне разрешили прокат самокатов год назад, но первый шеринг появится только в июне — за это время городские власти разработали правила. Водителями электросамокатов могут быть люди старше 18 лет. Им разрешат ездить по велодорожкам и проезжей части со скоростью до 20 км/ч, рекомендуют носить шлем и пройти курс по ПДД.

Pasha Borisov @3insy раз вы тут все сретесь из-за самокатов, вот вам зарубежный опыт.



В Лондоне самокаты запрещены по закону XIX века (я не шучу), при этом конечно их навалом, но только частных. Штрафуют, но не особо ретиво.



В июне появится первый прокат, и вот как он будет работать:

Во Франции первое время после появления электросамокатов власти называли их передвижение «законами джунглей», так что ввели ограничения. Теперь на них нельзя передвигаться по тротуарам и ездить быстрее 25 км/ч — за первое нарушение оштрафуют на 135 евро (12 тысяч рублей), а за второе на 1500 тысячи евро (135 тысяч рублей). Самокаты должны быть оборудованы светоотражающей системой и фонарями, а водителям советуют носить шлемы. Парковать их на тротуарах запрещено — для этого есть специальные бесплатные парковки.

Парковка для самоката Фото Жан-Батиста Гурлиат, Paris

В Испании правила для электросамокатов регулярно пересматривают. Правила в городах и для разных категорий этого транспорта разнятся, но в целом самокатчикам нельзя ездить быстрее 25 км/ч под угрозой штрафа в 500 евро (45 тысяч рублей). Передвигаться по тротуарам тоже запрещено, а при езде на мощных самокатах нужно надевать шлем. В будущем планируют ввести специальные сертификаты водителей.

В Германии самокаты не должны развивать скорость больше 20 км/ч, а пользоваться можно только велоинфраструктурой или, в крайнем случае, обочинами дорог. В Дании правила схожие — ехать можно не быстрее 20 км/ч по велодорожке людям старше 15 лет, а самокат должен иметь светоотражатели.

Во многих странах, где появлялись электросамокаты, его поначалу мало контролировали. Со временем стало понятно, что самокатчики - полноценные участники движения в городе и им необходимы свои правила.

Поправки в ПДД, составленные Минтрансом, в целом похожи на то, что уже практикуют в европейских странах: ограничение возраста и скорости, разрешение на движение по велодорожкам, запрет на езду в состоянии опьянения и рекомендации носить шлем. Такие правила не повлияют на работу кикшеринга и помогут комфортному движению на дорогах, но при условии наличия нужной инфраструктуры.