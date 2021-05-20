Электросамокаты — это новая мобильность и тренд. Но они до сих пор не регулируются правилами и раздражают пешеходов Статьи редакции
Власти предлагают признать мощные самокаты мопедами, а урбанисты и каршеринги считают, что это убьёт микромобильность в городах.
С приходом тепла в российских городах вновь заработал прокат микромобильного транспорта, в том числе электрического. Из-за отсутствия нужной инфраструктуры на электросамокатах приходится ездить по пешеходным улицам, тротуарам и обочинам дорог — и это раздражает многих пешеходов, велосипедистов и автомобилистов.
Проблема в том, что из-за пробела в законодательстве сейчас не ясно, где вообще должны ездить на мощном микротранспорте. Власти предлагают решить проблему, приравняв самокаты к мопедам, но урбанисты и кикшеринги настаивают, что это убьёт мобильность в городах и только ухудшит транспортную ситуацию.
В твиттере обсуждают электросамокаты: одни призывают их запретить, другие просят сделать для них инфраструктуру
В последние годы многие предпочитают электрические вело- и самокатшеринги, так как они развивают высокую скорость (некоторые достигают 60 км/ч), удобны и не требуют наличия водительских прав. По данным Дептранса, за месяц работы в городе совершили 500 тысяч поездок на электросамокатах. В «Яндекс.Маркете» отметили двукратный рост интереса к такому транспорту в сравнении с прошлым годом.
Микромобильный транспорт используют по нескольким направлениям: для передвижения по городу, развлечения или спорта. В первом случае самокатами и велосипедами пользуются либо как самостоятельным транспортом, либо комбинируют с городским транспортом. Например, из дальнего района доезжают до центра на автобусе, а для «последней мили» арендуют микротранспорт.
Можно передвигаться на собственном микротранспорте, беря его с собой в автобус или метро, но часто удобнее пользоваться станциями шеринга. Велосипед компании можно взять в одной точке, а сдать в другой, освободив себя от необходимости возить его с собой в метро и искать, где его оставить.
Так как в России практически не развита велосипедная инфраструктура, водителям самокатов приходится ездить по тротуарам или по перегруженным в парках велодорожкам. Это неминуемо ведёт к конфликтам с пешеходами, а иногда и с автомобилистами. В соцсетях с приходом весны не прекращается дискуссия о микротранспорте.
Основная претензия в том, что пешеходы чувствуют себя небезопасно на тротуаре из-за высокой скорости электросамокатов. Жалуются и на то, что иногда на одном самокате передвигаются сразу два человека, а также пользуются ими в нетрезвом состоянии, подвергая опасности окружающих.
Интерес к теме подогрели два случая, произошедших в Петербурге. 13 мая несколько людей на самокатах сбили прохожих на тротуаре и избили одного из них. Спустя несколько дней при объезде прохожих на тротуаре танцор Мариинского театра Давид Залеев упал и ударился головой. Его ввели в искусственную кому.
Возмущаются быстрым микротранспортом не только пешеходы, но и велосипедисты и автомобилисты. Водители велосипедов жалуются, что на самокатах ездят по встречной полосе и мешают движению, а автовладельцы — на езду между машин.
Водители самокатов и сами жалуются на отсутствие инфраструктуры, требуя от городских властей сделать передвижение в городе удобнее и безопаснее для всех.
Помимо недовольства, в соцсетях предлагали возможные решения проблемы, иногда слишком радикальные. Например, мэрии городов просили сделать удобную велоинфраструктуру, ограничить въезд самокатов в парки, снизить разрешённую скорость, а некоторые призывают и вовсе запретить этот вид транспорта.
Самокаты пока не регулируются правилами, но иногда их признают мопедами и штрафуют водителей
Урбанисты выделяют несколько проблем, связанных с самокатами: недостаток инфраструктуры и нормативно-правовой базы. Сейчас самокатчики по факту приравнены к пешеходам, использующим средства передвижения. При этом электросамокат имеет как минимум два колёса, двигатель, мощность от 4 киловатт до 250 ватт и скорость до 50 км/ч, так что по правилам его можно приравнять к мопеду.
Из-за неточностей правила применяют по-разному. Часто сотрудники ГИБДД не обращают внимания на пользователей электросамокатов, катающихся по пешеходным зонам. Однако иногда самокатчиков штрафуют до 15 тысяч рублей или лишают прав за езду в нетрезвом виде. По судебной практике получается, что пользователи электросамокатов мощнее 4 киловатт должны иметь права категории «М» и ездить в шлеме.
С 2017 года Минтранс занимается проблемой неактуальных законов. Ведомство составило проект изменений в ПДД о средствах индивидуальной мобильности (СИМ), куда должны были входить самокаты, сегвеи, моноколёса, гироскутеры, ролики, скейты и другие средства. В министерстве отмечали, что так как СИМ — эффективный способ перемещения, нужно интегрировать его в велосипедную и пешеходную инфраструктуру.
Новые правила предполагали разделение условий по возрастам. Детям до семи лет разрешалось бы ездить на самокатах только с родителями по тротуарам и пешеходным зонам. Дети с семи до 14 лет могли бы передвигаться без взрослых ещё и по велосипедным дорожкам. Пользователям СИМ старше 14 лет разрешалось бы ездить по пешеходным и велозонам, а при их отсутствии — по тротуарам (со скоростью не больше 20 км/ч), обочинам и дорогам, если на них ограничена скорость до 60 км/ч. Таким образом авторы законопроекта хотели предоставить пешеходам приоритет на тротуарах, а движение самокатов перенести на велоинфраструктуру.
Однако до принятия проект так и не дошёл — его неоднократно критиковали в Центре организации дорожного движения (ЦОДД), МВД и Ространснадзоре. В ведомствах считали, что предлагаемые поправки поставят в опасность пешеходов и самих пользователей СИМ, так как при проезде по дорогам могут возникнуть проблемы и путаница с водителями. Эксперты также отметили, что непонятно, как отслеживать нарушение правил и скорости транспорта на тротуарах. В итоге документ застрял на стадии поправок.
Комиссия Общественной палаты РФ по безопасности предложила свои изменения в закон. По мнению её председателя Александра Холодова, Минтранс сделал слишком подробный текст закона и «закопался в деталях». По поправкам ОП, электрические самокаты и велосипеды приравняют к мопедам. При этом обычные самокаты, гироскутеры, сегвеи, скейты и другие средства без электромотора хотят признать СИМ. Предполагается, что электросамокатами смогут пользоваться только люди старше 16 лет, ездить можно будет только по обочинам, при этом нужно будет иметь права категории «М» и использовать шлем.
Урбанисты и кикшеринги считают, что приравнивание самокатов к мопедам убьёт микротранспорт
По мнению урбаниста Аркадия Гершмана, принятие такого закона «поставит крест» на электрическом микротранспорте. Он предположил, что компании, которые занимаются шерингом — умрут. «Если предложение ОП примут, то [бизнес] прикроется и горожане потеряют возможность передвигаться по городу удобно. [Компаниям придётся] давать доступ только тем, у кого есть удостоверение. И нужно будет выдавать, забирать, чистить шлемы», — добавил Гершман.
Те же опасения в разговоре с TJ высказал урбанист и бывший сотрудник Дептранса Алексей Радченко. «Конечно, самокат — не мопед. Это вредная инициатива: она убьёт рынок, убьёт микромобильность в городах и выведет их использование в серую зону. Самокаты гораздо безопаснее автомобиля и их использование не приводит к тяжёлым травмам, за исключением отдельных случаев, которые обсуждают только за счёт новизны [транспорта]. Надо не запрещать новое, а подстраиваться под изменения», — отметил Радченко. Урбанист добавил, что в пешеходных зонах скорость самокатов стоит ограничивать до 20 км/ч.
Представитель кикшеринга Urent в разговоре с TJ тоже предположила, что подобная инициатива убьёт шеринг самокатов в России. «Москва в своё время стала мировым лидером каршеринга потому, что городские власти создали условия для развития нового средства городской мобильности, а не стали тормозить его развитие чрезмерным регулированием», — добавил спикер.
В Urent уже ограничивают максимальную скорость самокатов до 20 км/ч, а в многолюдных местах — до 10-15 км/ч. Сервис также планирует запустить обучение безопасному вождению электросамокатов, а в будущем будет отслеживать агрессивных водителей и блокировать их аккаунты.
Власти Петербурга уже договорились с кикшерингами об ограничении скорости самокатов до 15 км/ч. Если технически ограничить скорость на транспорте не получится, сервисы будут призывать пользователей самостоятельно контролировать её, а при нарушении — блокировать аккаунт. До 20 км/ч скорость ограничили и в Подмосковье.
В городах для микромобильного транспорта не хватает дорожек и парковок
Проблема российских городов в том, что власти не понимают, что улицами пользуются не только пешеходы и автомобилисты, отметил Гершман. В Москве постепенно расширяют велоинфраструктуру. Летом к 39 километрам постоянных добавят ещё 22 километра временных велосипедных полос.
Гершман в эфире «Эха Москвы» предположил, что в будущем проблема столкновения интересов пешеходов, автомобилистов и пользователей СИМ могла бы решиться созданием отдельных полос для разных видов мобильности: тротуар для пешеходов, затем полоса для неэлектронного транспорта типа велосипеда, следом полоса для электронных средств и далее дорога для автомобилей.
Ещё одна инфраструктурная проблема — нехватка мест для парковки самокатов. Во многих российских городах, например в Петербурге, их можно оставлять на «станциях» без креплений, по сути бросив на тротуарах и у остановок. В середине мая местные власти решили запретить парковку самокатов у метро и остановок транспорта.
В Москве самокаты можно оставлять только на станциях или велопарковках. Однако жители жаловались, что самокаты парковали в крепления для шеринговых велосипедов, из-за чего велосипедисты не могли завершить поездку.
Какие правила езды на электросамокатах в других странах
Не только в России критикуют водителей электросамокатов — эта проблема наблюдалась, кажется, во всех странах, где появились кикшеринги. В США микротранспорт, как и в Петербурге, оставляли посреди тротуаров, что мешало пешеходам. Разгневанные американцы создали специальный инстаграм-аккаунт, где публикуют ролики с уничтожением и порчей самокатов. В Сан-Франциско даже временно запрещали работу шеринговых компаний из-за жалоб жителей на хаотично разбросанные самокаты.
В США в зависимости от городов правила пользования самокатами могут отличаться, но в основном водителям разрешают передвигаться по велодорожкам или обочинам дороги. В некоторых городах запрещают ездить в определённых местах, например, на Манхэттене в Нью-Йорке.
Журналист Паша Борисов рассказал, что в Лондоне разрешили прокат самокатов год назад, но первый шеринг появится только в июне — за это время городские власти разработали правила. Водителями электросамокатов могут быть люди старше 18 лет. Им разрешат ездить по велодорожкам и проезжей части со скоростью до 20 км/ч, рекомендуют носить шлем и пройти курс по ПДД.
Во Франции первое время после появления электросамокатов власти называли их передвижение «законами джунглей», так что ввели ограничения. Теперь на них нельзя передвигаться по тротуарам и ездить быстрее 25 км/ч — за первое нарушение оштрафуют на 135 евро (12 тысяч рублей), а за второе на 1500 тысячи евро (135 тысяч рублей). Самокаты должны быть оборудованы светоотражающей системой и фонарями, а водителям советуют носить шлемы. Парковать их на тротуарах запрещено — для этого есть специальные бесплатные парковки.
В Испании правила для электросамокатов регулярно пересматривают. Правила в городах и для разных категорий этого транспорта разнятся, но в целом самокатчикам нельзя ездить быстрее 25 км/ч под угрозой штрафа в 500 евро (45 тысяч рублей). Передвигаться по тротуарам тоже запрещено, а при езде на мощных самокатах нужно надевать шлем. В будущем планируют ввести специальные сертификаты водителей.
В Германии самокаты не должны развивать скорость больше 20 км/ч, а пользоваться можно только велоинфраструктурой или, в крайнем случае, обочинами дорог. В Дании правила схожие — ехать можно не быстрее 20 км/ч по велодорожке людям старше 15 лет, а самокат должен иметь светоотражатели.
Во многих странах, где появлялись электросамокаты, его поначалу мало контролировали. Со временем стало понятно, что самокатчики - полноценные участники движения в городе и им необходимы свои правила.
Поправки в ПДД, составленные Минтрансом, в целом похожи на то, что уже практикуют в европейских странах: ограничение возраста и скорости, разрешение на движение по велодорожкам, запрет на езду в состоянии опьянения и рекомендации носить шлем. Такие правила не повлияют на работу кикшеринга и помогут комфортному движению на дорогах, но при условии наличия нужной инфраструктуры.
Приравнивание же электросамокатов к мопедам может прервать путь развития мобильности в городе, лишив тысячи людей возможности беспрепятственно пользоваться удобным транспортом.
Кривой диод
На Бульварном такие сделаны, в итоге
- На них все паркуются или «ждут»
- Выезжающие из двора автомобили хуй на неё дожили и при перестроении в поток используют её, как полосу разгона, тупо на ней стоя
- Некоторые поворачивают направо во двор не изучая содержимое велодорожки (хотя по пдд его надо пропустить), в результате чего можно нехило так уебаться
Короче надо пихнуть самокаты под землю, как boring company, чтобы мы жили отдельно от всего мира
Выдающийся парфюмер
Уёбищная культура вождения и воспитания в целом это уже другой, огромный вопрос. Невъебенные штрафы и реформа гибдд/полиции нужна, как минимум, но тут опять же - никому это нахуй не надо в России)
Выдающийся
Если бы было реально много - подпустили бы ( ͡° ͜ʖ ͡°) На деле основной массе роиссян глубоко пахую на всё это, им главное чтобы было где паркануть свою тойоту.
Ужасный дебаркадер
кажется велики с электродвигателем придумали еще в эпоху СССР. но с тех пор ничего в правилах не появилось. да и зачем сочинять , если в нулевые ( как минимум в Украине ) у подростков были популярны мопеды типа Honda Dio , которые объёмом меньше 40 кубов. Тоже компактный транспорт , на него тогда и прав не надо было .
Лето ещё не наступило, а уже жара, самокаты и ЛГБТ лего
маэстро уже во всем разобрался
Именно самокатчики убивали французских офицеров. Именно они сожгли Москву в 1812 году.
проездил на электросамокате прошлое лето
вроде нормально
потом оценил расходы, сервис и подумал "да ну вас в пизду"
в итоге купил мотоцикл
я в шеринге брал. там какие-то грабительские расценки и владельцы-пидорасы
Неплохой ГОСТ
мог купить сяомяо самокат, 20к всего
хватит идти на меня, оставьте блять хоть одну половинку тротуара
Возрастной паук например
Сука, да. Идёт навстречу какая-нибудь компания шеренгой, и хоть бы один освободил место для прохода/обхода. Ажтрисет
иногда просто останавливаюсь и жду пока обойдут..
ну и просто места нет куда бы я мог отойти
Вариант. А что делать, если ты пытаешься обогнать эту вальяжно дефилирующую процессию? Кричать "лыжню"?
Вспомнил, кстати, случай, когда я вот так пытался протиснуться через толпу провинциального быдла, которая меня прекрасно видела, не уместился между двумя широкими, задел плечом и тут началось
Такое стараюсь избегать, обидно что не понимают, но связываться с ними лишний раз не хочется..
покупаю самокат с кенгурятником спереди, я слишком долго ждал
Ужасный дебаркадер
в связи с этим из метро всегда выхожу посередине . нихуя страшного, зайдут после того как все выйдут
Деловой диод
Хрустик по зумерски
Деловой диод
Хотя бы шлем надел еблан тупой
оно думает шо если че успеет спрыгнуть. токо по физике он будет лететь по инерции с такой же скоростью в то от чего спрыгивал
Деловой диод
Я академик, с физикой не все так однозначно, но как можно не бояться ям на дороге, когда едешь на самокате с такой скоростью??
не, понятно что там не точно такая же скорость будет , но грубо говоря пролетит он точно какое то расстояние вперед , либо придется гасить кинэнергию за счет торможения , закручивая движение, эт да.
да ладно ям, там стоит буквально неправильно наклониться , засмотреться на девку в красном платье и вот ты уже падаешь
по моему большому велоопыту(маунтинбайк): до 30 км/ч реакция человека работает, ты можешь уйти в кувырок и т.п.
На скоростях от 30 км\ч - это происходит: бум и ты летишь и тут же лежишь... И работает только шлем.
Раз уж статья вдохновлена Новосибом , тем более что сегодня об этом же выходила подробная статья на популярном местном ресурсе НГС ( Катя я ни подкалываю, прост так совпало )) , скажу что в Новосибе , как и в других наверное наших городах, самая основная проблема это дороги. И тротуары. На фотке в статье площадь Ленина перед Оперным, это самая важная и вычищенная часть города, но мне выпала честь кататься в спальниках, и без каски и защиты делать на самиках нехуй. Непонятно можно ли выезжать на проезжую, водители конечно с пониманием относятся, но пару случаев когда уже чуть не сбили , были. Как на самокате пересечь Коммунальный мост с его шириной тротуара я хз. Вроде как компании должны быть заинтересованы в нормальных дорогах или велодорожках, но местные власти в лице Локтя постоянно делают вид шо с дорогами у нас заебись .
Кривой диод
Пидорасы, которые на большой скорости объезжают бабушек/коляски и тд на близком расстоянии должны сгореть в аду нахуй, как человек, с дохулионом стажа могу вам сказать, что если вы будете вежливо пропускать и все такое, поездка станет длиннее примерно на 1 минуту. Кататься на самокате ради скорости можно только на обособленной велодорожке, во всех остальных случаях надо пропускать всех пешеходов.
Правильно выставленный в сторону в подходящее время предмет в виде трости или зонта отучает любителей гонять среди пешеходов с первого раза. Проверено на велосипедистах.
ты была в Токио? Я там боялся остановиться на секунду передохнуть
Основная проблема - привлечение к ответственности. У самоката нет номера. Наехал-уехал.
Прелагаю раздраженным горожанам подрочить. Это повысит уровень гормонов счастья и поможет не задалбываться по мелочам.
"из-за пробела в законодательстве сейчас не ясно, где вообще должны ездить на мощном микротранспорте"
"они развивают высокую скорость (некоторые достигают 60 км/ч), удобны и не требуют наличия водительских прав"
Всё не так. Самокаты с двигателем мощнее 250 Вт приравниваются к мопедам - на них нужны права и ездить нужно по проезжей части. Если мощность меньше, то права не нужны, но и на проезжую часть выезжать нельзя.
нет, это не так. В статье все верно описано. Смотри решения судов, каждый дрочит как хочет, ибо непонятен статус.
О, у меня в районной группе сейчас суперсрач на эту тему. С одной стороны пешеходы не хотят видеть самокаты и велосипеды на тротуарах (совершенно логично) с другой стороны автомобилисты пытаются запретить дептрансу сужать автодороги под велополосы через местных депутатов, многие из которых только рады получить хайп помогая автовладельцам https://varlamov.ru/3958037.html
При этом и те и другие ненавидят дептранс и самокатчиков и не понимают что вообщем-то конфликт интересов тут только между самими жителями.
Я ещё понимаю велосипеды, и электро-велосипеды, особенно курьерские. Вот они правда доставляют дискомфорт и опасность.
Но самокаты?
Когда с утра спокойно идёшь на работу, а из-за спины пролетает самокатчик на скорости под 30 км/ч, как-то мягко говоря не хочется желать ему хорошего дня
велосипеды то тебе как мешают? Едет себе по дороге, только пидорасы водители пытаются покалечить вечно, а вот самокатчики носятся как ебанутые по тротуарам. А хуйня их эта очень тяжелая между прочим, может и убить, плюс из-за маленьких колес очень неустойчива ко всяким кочкам.
И отвечая на ниже про маневренность и габариты - как раз тут велосипед и безопаснее, потому что он менее маневрен, а следовательно более предсказуем в движении, плюс опять же, более устойчив, чем самокат, кстати, при прочем среднем электросамокат весит еще и ощутимо больше, чем велик, вот и думай.
Ужасный дебаркадер
ты еще накинь им что самокатчики это крупные рос it корпорации так шо просто так они не возьмут и не уйдут. ситимобил это сбер , а вхуш - он на инвестиции ВТБ и Открытия
Молчаливый дебаркадер
сузить дороги и сделать дорожки, вопрос решён
Дептранс это и делает, мало конечно и только в цао, но делает. Автомобилисты же резко против сужения автодорог и того что их велополосами лишают боковых парковок, им удобно машины там кидать. При этом автомобилисты самое активное большинство, хоть в целом их в москве и куда меньше чем пешеходов.
Как пользователь топа за свои деньги я всецело за регулирование, а то на меня как на дебила смотрят когда я шлем надеваю при поездке на 30-40кмч, типа я пусси
Да нахуй просто электро и не нужны. Пусть все переходят на обычный, это и полезно, и разогнаться свыше 30 не сможешь.
Самое главное сейчас сделать нормальные зоны для поездок, и если оставлять электро, то ограничить их до 20 в центре/
Осуждаю тех, кто звенит в спину, когда я иду по тротуару. Также осуждаю тех, кто устраивает пешие прогулки по велодорожке.
Человек — ленивая жопа. Ему лень ногами передвигаться по тротуару, поэтому ему нужны колёса — велосипеды, электросамокаты, — чтобы другие пешеходы постоянно оборачивались, не несётся ли на него на полной скороскти очередной курьер или студентишко
Не ищите смысла в этом комментарии, я вижу ущемления прав меня, как пешехода
зачастую не лень, но slow living не в почете
все куда-то спешат-несутся сломя голову
вот и придумали шайтан-машины чтоб еще быстрее нестись по тротуару
Чтобы не спешить, я всегда выхожу заранее
я, чтоб не спешить, не выхожу вовсе
Там где велодорожки есть очень удобно, взял прокатный и за несколько минут без всяких толп и пробок доехал куда надо
Нужно сделать велодорошки вокруг 9витеэташек
Катаюсь по автодороге, но автобыдло пытается выдавить на тротуар. Когда нибудь меня собьет машина.
В городах нужно просто запретить личный автотранспорт и отдать дороги самокатам
— У нас велоинфраструктура не пойдёт! Зима там снежная, дожди постоянно
— А летом?
— НЕ ПОЙДЁТ! ВОКРУГ ПАРКА СДЕЛАЕМ, ДАЛЬШЕ САМИ РАЗБЕРЁТЕСЬ
Лол, а в нашем городе велодорожка есть только в одном лесопарке (в начале длинной её части ходят пешеходы, зачастую - 2-3 человека рядом, которым пофиг на правила движения), а распространять повсеместно их невозможно, ибо тупо нету места. А если и есть - то тогда транспортному потоку пиздец будет. У городского рынка, например, две дороги односторонние, как и тротуары. Ещё у нас очень много бордюров и полос для слива воды прямо посреди тротуара. По некоторым тротуарам даже тележку хрен провезёшь...
Второе лето катаю на топе за свои деньги, регион ЕКБ.
1. Велодорожки есть (набережная, Фурманова). Где они есть еду по ним. Но это не отменяет что шеренга мамаш/бабушек/тетенек/пацанов почему-то гуляет по ней в том числе. И как бы в конечном счёте тротуар становится "обычным", а не разделенным на "тротуар+велодорожку". Единственное, что придает внутреннее спокойствие - что если чо произойдет на велодорожке, то ты предпринял всё что мог.
2. Где велодорожек нет, катаю по тротуарам, потому что:
2.1 В ЕКБ пешеходная часть более ровная и гладкая чем автомобильная дорога.
2.2 С пешеходом проще разъехаться если что, я бы даже сказал, что они мне не сильно мешают, и я им надеюсь так же.
А так, в общем и целом, стал замечать следующее - носятся как угорелые рентокаты (вуш, юрент, ситимобил). У кого свои пепелацы и спешиваются на перекрестках, и пешком переползают бордюрчики.
P.S.: был в Калининграде, гулял по "Верхнему пруду", там короче - набережная, и пешеходная зона и велодорожка находятся друг от друга на расстоянии 3-5 метров и разделены газоном. Вот это прям огонь.
Катим с бизнес-партнёром на воркшоп, где бариста Кунислав хотел как раз разобрать кейсы sidewalk-буллинга. Сэдли.
с микромобильностью все ясно, а что насчет наномобильности и фемтомобильностью? убьет ли это регулирование в городах?