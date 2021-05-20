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Разборы
Екатерина Кузнецова

Электросамокаты — это новая мобильность и тренд. Но они до сих пор не регулируются правилами и раздражают пешеходов Статьи редакции

Власти предлагают признать мощные самокаты мопедами, а урбанисты и каршеринги считают, что это убьёт микромобильность в городах.

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Фото Густаво Зырянова, Сиб.фм

С приходом тепла в российских городах вновь заработал прокат микромобильного транспорта, в том числе электрического. Из-за отсутствия нужной инфраструктуры на электросамокатах приходится ездить по пешеходным улицам, тротуарам и обочинам дорог — и это раздражает многих пешеходов, велосипедистов и автомобилистов.

Проблема в том, что из-за пробела в законодательстве сейчас не ясно, где вообще должны ездить на мощном микротранспорте. Власти предлагают решить проблему, приравняв самокаты к мопедам, но урбанисты и кикшеринги настаивают, что это убьёт мобильность в городах и только ухудшит транспортную ситуацию.

В твиттере обсуждают электросамокаты: одни призывают их запретить, другие просят сделать для них инфраструктуру

В последние годы многие предпочитают электрические вело- и самокатшеринги, так как они развивают высокую скорость (некоторые достигают 60 км/ч), удобны и не требуют наличия водительских прав. По данным Дептранса, за месяц работы в городе совершили 500 тысяч поездок на электросамокатах. В «Яндекс.Маркете» отметили двукратный рост интереса к такому транспорту в сравнении с прошлым годом.

Микромобильный транспорт используют по нескольким направлениям: для передвижения по городу, развлечения или спорта. В первом случае самокатами и велосипедами пользуются либо как самостоятельным транспортом, либо комбинируют с городским транспортом. Например, из дальнего района доезжают до центра на автобусе, а для «последней мили» арендуют микротранспорт.

Фото The Verge

Можно передвигаться на собственном микротранспорте, беря его с собой в автобус или метро, но часто удобнее пользоваться станциями шеринга. Велосипед компании можно взять в одной точке, а сдать в другой, освободив себя от необходимости возить его с собой в метро и искать, где его оставить.

Так как в России практически не развита велосипедная инфраструктура, водителям самокатов приходится ездить по тротуарам или по перегруженным в парках велодорожкам. Это неминуемо ведёт к конфликтам с пешеходами, а иногда и с автомобилистами. В соцсетях с приходом весны не прекращается дискуссия о микротранспорте.

Денис Чужой @fe_city_boy
Учёный: У человека в природе нет врагов, он не участвует в естественном отборе.

Эволюция: Как насчёт электросамокатов

Основная претензия в том, что пешеходы чувствуют себя небезопасно на тротуаре из-за высокой скорости электросамокатов. Жалуются и на то, что иногда на одном самокате передвигаются сразу два человека, а также пользуются ими в нетрезвом состоянии, подвергая опасности окружающих.

Интерес к теме подогрели два случая, произошедших в Петербурге. 13 мая несколько людей на самокатах сбили прохожих на тротуаре и избили одного из них. Спустя несколько дней при объезде прохожих на тротуаре танцор Мариинского театра Давид Залеев упал и ударился головой. Его ввели в искусственную кому.

Алёнушка @dirtyserpent
Ситуация с великами и самокатами в Москве уже вышла за границы всех разумных пределов, реально нельзя пройти несколько несколько метров спокойно по улице. А ведь еще только май. Надеюсь, это как-то решится, и тротуар останется для пешеходов, просто правда невозможно уже.
Лариса Тарасова @Largentar
@dirtyserpent В Новосибирске такая же фигня, по тротуарам ходить страшно, ещё скорость такую развивают - реальная опасность не только для здоровья, но и для жизни!
Тыгдычица ночная @potato_agility
@yasakharnaya @blokalike @oh_fck_sasha Проблема в том, что при скорости 30~ км/ч пешеход при столкновении уже получает довольно серьезные травмы, заметить самокатчиков сложно (нет фар), двигаются быстро и по непредсказуемой траектории

Возмущаются быстрым микротранспортом не только пешеходы, но и велосипедисты и автомобилисты. Водители велосипедов жалуются, что на самокатах ездят по встречной полосе и мешают движению, а автовладельцы — на езду между машин.

Змей @udaff_ka
К мотоциклам с мопедами добавились электровелосиепеды и самокаты, шныряющие между рядами в потоке. Осталось ещё рикш добавить и вообще збс будет
Дарья Сова @etosova
@oh_fck_sasha а вот видела тут на ттк ТАКОЕ https://t.co/1eiInlNaUv

Водители самокатов и сами жалуются на отсутствие инфраструктуры, требуя от городских властей сделать передвижение в городе удобнее и безопаснее для всех.

Тот самый Мартин @martin_camera
Часто езжу на электросамокате, но никогда не мешаю людям, не сигналю, потому что еду по краю дороги. Там, где могла быть велодорожка. Не сами электросамокаты являются проблемой, а отсутсвие инфраструктуры для них, для велосипедов.
гендерная интрига 🖤 @alcodyke
@oh_fck_sasha Открыла для себя самокаты и шеринги прям недавно, когда временно охромела на одну ногу, а хочется не на автобусах передвигаться, лето жеж( и без какой-то культуры не оч комфортно, по дороге страшно, но учитывая как теоретически можно разогнаться на самокате по тротуарам...
Dave Frenkel @merr1k
Единственный виновный в ситуации — это внезапно российские власти, живущие на другой планете и неспособные реагировать на окружающую действительность. Создать инфраструктуру они не могут, а единственный инструмент — запреты. Нет инфры — все так и будут мешать друг другу
Semyon Polosov @Polsemyon
@proboknet Вот эти все велосипеды и самокаты на тротуарах мы же видим не потому, что им нравится носиться среди пешеходов, а потому что городская среда настолько недружелюбна и опасна, что по проезжей части могут передвигаться только подготовленные люди. А велодорог и полос почти нет.

Помимо недовольства, в соцсетях предлагали возможные решения проблемы, иногда слишком радикальные. Например, мэрии городов просили сделать удобную велоинфраструктуру, ограничить въезд самокатов в парки, снизить разрешённую скорость, а некоторые призывают и вовсе запретить этот вид транспорта.

Oleg Tsiple @ts_ole
Есть два решения проблемы:
1) скорректировать нормативы и быстро организовать сеть временных велополос, сузив полосы для авто,
2) запретить самокаты.
Интересно, какой же выберут? https://twitter.com/dirtyserpent/status/1393528825305341952
Shoshin Nikita @NikitaShoshin
@ts_ole Максимально расстраивает количество ненависти в реплаях. Причём велосипедисты ненавидят пешеходов, а пешеходы - велосипедистов. Вот бы эту ненависть направить на тех, кто не делает нормальную инфраструктуру...

Самокаты пока не регулируются правилами, но иногда их признают мопедами и штрафуют водителей

Урбанисты выделяют несколько проблем, связанных с самокатами: недостаток инфраструктуры и нормативно-правовой базы. Сейчас самокатчики по факту приравнены к пешеходам, использующим средства передвижения. При этом электросамокат имеет как минимум два колёса, двигатель, мощность от 4 киловатт до 250 ватт и скорость до 50 км/ч, так что по правилам его можно приравнять к мопеду.

Из-за неточностей правила применяют по-разному. Часто сотрудники ГИБДД не обращают внимания на пользователей электросамокатов, катающихся по пешеходным зонам. Однако иногда самокатчиков штрафуют до 15 тысяч рублей или лишают прав за езду в нетрезвом виде. По судебной практике получается, что пользователи электросамокатов мощнее 4 киловатт должны иметь права категории «М» и ездить в шлеме.

Самокаты в Петербурге Фото Павла Каравашкина, «Фонтанка»

С 2017 года Минтранс занимается проблемой неактуальных законов. Ведомство составило проект изменений в ПДД о средствах индивидуальной мобильности (СИМ), куда должны были входить самокаты, сегвеи, моноколёса, гироскутеры, ролики, скейты и другие средства. В министерстве отмечали, что так как СИМ — эффективный способ перемещения, нужно интегрировать его в велосипедную и пешеходную инфраструктуру.

Новые правила предполагали разделение условий по возрастам. Детям до семи лет разрешалось бы ездить на самокатах только с родителями по тротуарам и пешеходным зонам. Дети с семи до 14 лет могли бы передвигаться без взрослых ещё и по велосипедным дорожкам. Пользователям СИМ старше 14 лет разрешалось бы ездить по пешеходным и велозонам, а при их отсутствии — по тротуарам (со скоростью не больше 20 км/ч), обочинам и дорогам, если на них ограничена скорость до 60 км/ч. Таким образом авторы законопроекта хотели предоставить пешеходам приоритет на тротуарах, а движение самокатов перенести на велоинфраструктуру.

В проекте говорилось, что СИМ не смогут использовать в состоянии опьянения, а ездить на транспорте смогут только по одному.

Однако до принятия проект так и не дошёл — его неоднократно критиковали в Центре организации дорожного движения (ЦОДД), МВД и Ространснадзоре. В ведомствах считали, что предлагаемые поправки поставят в опасность пешеходов и самих пользователей СИМ, так как при проезде по дорогам могут возникнуть проблемы и путаница с водителями. Эксперты также отметили, что непонятно, как отслеживать нарушение правил и скорости транспорта на тротуарах. В итоге документ застрял на стадии поправок.

Комиссия Общественной палаты РФ по безопасности предложила свои изменения в закон. По мнению её председателя Александра Холодова, Минтранс сделал слишком подробный текст закона и «закопался в деталях». По поправкам ОП, электрические самокаты и велосипеды приравняют к мопедам. При этом обычные самокаты, гироскутеры, сегвеи, скейты и другие средства без электромотора хотят признать СИМ. Предполагается, что электросамокатами смогут пользоваться только люди старше 16 лет, ездить можно будет только по обочинам, при этом нужно будет иметь права категории «М» и использовать шлем.

Урбанисты и кикшеринги считают, что приравнивание самокатов к мопедам убьёт микротранспорт

По мнению урбаниста Аркадия Гершмана, принятие такого закона «поставит крест» на электрическом микротранспорте. Он предположил, что компании, которые занимаются шерингом — умрут. «Если предложение ОП примут, то [бизнес] прикроется и горожане потеряют возможность передвигаться по городу удобно. [Компаниям придётся] давать доступ только тем, у кого есть удостоверение. И нужно будет выдавать, забирать, чистить шлемы», — добавил Гершман.

[Думаю, что] задача — до такой степени всё зарегламентировать, что пользоваться этим будет невозможно.

Аркадий Гершман
урбанист

Те же опасения в разговоре с TJ высказал урбанист и бывший сотрудник Дептранса Алексей Радченко. «Конечно, самокат — не мопед. Это вредная инициатива: она убьёт рынок, убьёт микромобильность в городах и выведет их использование в серую зону. Самокаты гораздо безопаснее автомобиля и их использование не приводит к тяжёлым травмам, за исключением отдельных случаев, которые обсуждают только за счёт новизны [транспорта]. Надо не запрещать новое, а подстраиваться под изменения», — отметил Радченко. Урбанист добавил, что в пешеходных зонах скорость самокатов стоит ограничивать до 20 км/ч.

Представитель кикшеринга Urent в разговоре с TJ тоже предположила, что подобная инициатива убьёт шеринг самокатов в России. «Москва в своё время стала мировым лидером каршеринга потому, что городские власти создали условия для развития нового средства городской мобильности, а не стали тормозить его развитие чрезмерным регулированием», — добавил спикер.

В Urent уже ограничивают максимальную скорость самокатов до 20 км/ч, а в многолюдных местах — до 10-15 км/ч. Сервис также планирует запустить обучение безопасному вождению электросамокатов, а в будущем будет отслеживать агрессивных водителей и блокировать их аккаунты.

Власти Петербурга уже договорились с кикшерингами об ограничении скорости самокатов до 15 км/ч. Если технически ограничить скорость на транспорте не получится, сервисы будут призывать пользователей самостоятельно контролировать её, а при нарушении — блокировать аккаунт. До 20 км/ч скорость ограничили и в Подмосковье.

В городах для микромобильного транспорта не хватает дорожек и парковок

Проблема российских городов в том, что власти не понимают, что улицами пользуются не только пешеходы и автомобилисты, отметил Гершман. В Москве постепенно расширяют велоинфраструктуру. Летом к 39 километрам постоянных добавят ещё 22 километра временных велосипедных полос.

Однако велодорожки частично решают только проблему доступности для велосипедов, ведь самокаты до принятия новых правил не должны по ним ездить. В московском Дептрансе всё же рекомендуют пользоваться в первую очередь именно велодорожками.

Гершман в эфире «Эха Москвы» предположил, что в будущем проблема столкновения интересов пешеходов, автомобилистов и пользователей СИМ могла бы решиться созданием отдельных полос для разных видов мобильности: тротуар для пешеходов, затем полоса для неэлектронного транспорта типа велосипеда, следом полоса для электронных средств и далее дорога для автомобилей.

Ещё одна инфраструктурная проблема — нехватка мест для парковки самокатов. Во многих российских городах, например в Петербурге, их можно оставлять на «станциях» без креплений, по сути бросив на тротуарах и у остановок. В середине мая местные власти решили запретить парковку самокатов у метро и остановок транспорта.

Самокаты в Петербурге Фото Павла Каравашкина, «Фонтанка»

В Москве самокаты можно оставлять только на станциях или велопарковках. Однако жители жаловались, что самокаты парковали в крепления для шеринговых велосипедов, из-за чего велосипедисты не могли завершить поездку.

Возможность оставить самокат в любом месте повышает мобильность в городе и сокращает время в пути, но грозит захламлением тротуаров неаккуратно оставленным транспортом.

Какие правила езды на электросамокатах в других странах

Не только в России критикуют водителей электросамокатов — эта проблема наблюдалась, кажется, во всех странах, где появились кикшеринги. В США микротранспорт, как и в Петербурге, оставляли посреди тротуаров, что мешало пешеходам. Разгневанные американцы создали специальный инстаграм-аккаунт, где публикуют ролики с уничтожением и порчей самокатов. В Сан-Франциско даже временно запрещали работу шеринговых компаний из-за жалоб жителей на хаотично разбросанные самокаты.

В США в зависимости от городов правила пользования самокатами могут отличаться, но в основном водителям разрешают передвигаться по велодорожкам или обочинам дороги. В некоторых городах запрещают ездить в определённых местах, например, на Манхэттене в Нью-Йорке.

Vadim Elistratov @great_laziness
Я катался на электросамокате по Венис Бич (один из лучших дней моей жизни), и в США запрещено уже практически всё.

1. При активации самоката у меня попросили фотку паспорта
2. На велодорожках нельзя
3. В людных зонах самокат просто вырубается

Журналист Паша Борисов рассказал, что в Лондоне разрешили прокат самокатов год назад, но первый шеринг появится только в июне — за это время городские власти разработали правила. Водителями электросамокатов могут быть люди старше 18 лет. Им разрешат ездить по велодорожкам и проезжей части со скоростью до 20 км/ч, рекомендуют носить шлем и пройти курс по ПДД.

Pasha Borisov @3insy
раз вы тут все сретесь из-за самокатов, вот вам зарубежный опыт.

В Лондоне самокаты запрещены по закону XIX века (я не шучу), при этом конечно их навалом, но только частных. Штрафуют, но не особо ретиво.

В июне появится первый прокат, и вот как он будет работать:

Во Франции первое время после появления электросамокатов власти называли их передвижение «законами джунглей», так что ввели ограничения. Теперь на них нельзя передвигаться по тротуарам и ездить быстрее 25 км/ч — за первое нарушение оштрафуют на 135 евро (12 тысяч рублей), а за второе на 1500 тысячи евро (135 тысяч рублей). Самокаты должны быть оборудованы светоотражающей системой и фонарями, а водителям советуют носить шлемы. Парковать их на тротуарах запрещено — для этого есть специальные бесплатные парковки.

Парковка для самоката Фото Жан-Батиста Гурлиат, Paris

В Испании правила для электросамокатов регулярно пересматривают. Правила в городах и для разных категорий этого транспорта разнятся, но в целом самокатчикам нельзя ездить быстрее 25 км/ч под угрозой штрафа в 500 евро (45 тысяч рублей). Передвигаться по тротуарам тоже запрещено, а при езде на мощных самокатах нужно надевать шлем. В будущем планируют ввести специальные сертификаты водителей.

В Германии самокаты не должны развивать скорость больше 20 км/ч, а пользоваться можно только велоинфраструктурой или, в крайнем случае, обочинами дорог. В Дании правила схожие — ехать можно не быстрее 20 км/ч по велодорожке людям старше 15 лет, а самокат должен иметь светоотражатели.

Во многих странах, где появлялись электросамокаты, его поначалу мало контролировали. Со временем стало понятно, что самокатчики - полноценные участники движения в городе и им необходимы свои правила.

Поправки в ПДД, составленные Минтрансом, в целом похожи на то, что уже практикуют в европейских странах: ограничение возраста и скорости, разрешение на движение по велодорожкам, запрет на езду в состоянии опьянения и рекомендации носить шлем. Такие правила не повлияют на работу кикшеринга и помогут комфортному движению на дорогах, но при условии наличия нужной инфраструктуры.

Приравнивание же электросамокатов к мопедам может прервать путь развития мобильности в городе, лишив тысячи людей возможности беспрепятственно пользоваться удобным транспортом.

#право #транспорт #соцсети #самокаты #урбанистика #мнения

109 109 комментариев
29
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109 комментариев
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Выдающийся парфюмер

11

Нужно делать нормальные велодорожки отдельные и от пешеходного и от автомобильного трафика и всё будет норм. Но это никому не нужно, потому что придётся сужать пространство для автоводятлов, так что ебитесь как хотите, "мы не Голландия, у нас климат другой"

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Кривой диод

Выдающийся
0

На Бульварном такие сделаны, в итоге
- На них все паркуются или «ждут»
- Выезжающие из двора автомобили хуй на неё дожили и при перестроении в поток используют её, как полосу разгона, тупо на ней стоя
- Некоторые поворачивают направо во двор не изучая содержимое велодорожки (хотя по пдд его надо пропустить), в результате чего можно нехило так уебаться

Короче надо пихнуть самокаты под землю, как boring company, чтобы мы жили отдельно от всего мира

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Выдающийся парфюмер

Кривой
8

Уёбищная культура вождения и воспитания в целом это уже другой, огромный вопрос. Невъебенные штрафы и реформа гибдд/полиции нужна, как минимум, но тут опять же - никому это нахуй не надо в России)

Ответить

Smaug The

Выдающи…
0

Много кому надо. Но этих людей к управлению не подпускают.

Ответить

Выдающийся

Smaug
0

Если бы было реально много - подпустили бы ( ͡° ͜ʖ ͡°) На деле основной массе роиссян глубоко пахую на всё это, им главное чтобы было где паркануть свою тойоту.

Ответить

Ra

Выдающи…
0

мы бы на одних штрафов для автоблядей уже бы всей страной на марс на каникулы улетели бы

Ответить

Подозрительный яд

10

У обычного велосипеда не те ж самые проблемы ли? Когда катался на велике, то всегда вместе с машинами, а то у пешеходов то дети бегают, то ещё чего.

Ответить

Ужасный дебаркадер

Подозрительный
3

кажется велики с электродвигателем придумали еще в эпоху СССР. но с тех пор ничего в правилах не появилось. да и зачем сочинять , если в нулевые ( как минимум в Украине ) у подростков были популярны мопеды типа Honda Dio , которые объёмом меньше 40 кубов. Тоже компактный транспорт , на него тогда и прав не надо было .

Ответить

Подозрительный яд

Ужасный
2

да и без двигателя проблем хватает

Ответить

Ужасный

Подозри…
1

я на прошлой неделе ехал на вхуше и въебался в велосипедиста. оба понимали что "поцелуй" неизбежен поэтому спрыгнули со своих коней заранее.

Ответить

Дмитрий Алексеевич

4

Лето ещё не наступило, а уже жара, самокаты и ЛГБТ лего

Ответить

Suq Madiq

Дмитрий
14

самокаты и ЛГБТ лего

это всё для одной категории граждан

Ответить

Рыжий паук например

Suq
3

Как всегда всё для чиновников.

Ответить

Николай Чумаков

Suq
0

для меня

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Сергей Касулин

6

маэстро уже во всем разобрался

Ответить

Alexei Kuksin

Сергей
8

Именно самокатчики убивали французских офицеров. Именно они сожгли Москву в 1812 году.

Ответить

Выдающийся парфюмер

Сергей
2

Лучше бы его в дурку вместо шамана отправили.

Ответить

solawind

Сергей
0

Походу маэстро кто-то узнал и проезжая мимо отвесил поджопник с самоката

Ответить

Иван Грозный

5

проездил на электросамокате прошлое лето
вроде нормально
потом оценил расходы, сервис и подумал "да ну вас в пизду"
в итоге купил мотоцикл

Ответить

Photuum

Иван
2

А какие там расходы? 
Мне казалось, самокат дешевле за счет дешевого электричества

Ответить

Иван Грозный

Photuum
1

я в шеринге брал. там какие-то грабительские расценки и владельцы-пидорасы

Ответить

Неплохой ГОСТ

Иван
0

мог купить сяомяо самокат, 20к всего

Ответить

Иван Грозный

Неплохой
0

покупай

Ответить

Молчаливый дебаркадер

2

пешеходы долбоёбы вне зависимости от места действия, говорю как пешеход

Ответить

Молчаливый дебаркадер

Молчаливый
5

хватит идти на меня, оставьте блять хоть одну половинку тротуара

Ответить

Возрастной паук например

Молчаливый
5

Сука, да. Идёт навстречу какая-нибудь компания шеренгой, и хоть бы один освободил место для прохода/обхода. Ажтрисет

Ответить

Молчаливый

Возраст…
0

иногда просто останавливаюсь и жду пока обойдут..
ну и просто места нет куда бы я мог отойти

Ответить

Возрастной паук

Молчали…
0

Вариант. А что делать, если ты пытаешься обогнать эту вальяжно дефилирующую процессию? Кричать "лыжню"?

Ответить

Молчаливый

Возраст…
0

я нежно трогаю за плечо и томно дышу на ушко

Ответить

Возрастной паук

Молчали…
0

Тут надо быть аккуратнее. Я так на тж попал

Ответить

Возрастной паук

Молчали…
0

Вспомнил, кстати, случай, когда я вот так пытался протиснуться через толпу провинциального быдла, которая меня прекрасно видела, не уместился между двумя широкими, задел плечом и тут началось

Ответить

Молчаливый

Возраст…
0

Такое стараюсь избегать, обидно что не понимают, но связываться с ними лишний раз не хочется..

Ответить

Молчаливый дебаркадер

Молчаливый
0

покупаю самокат с кенгурятником спереди, я слишком долго ждал

Ответить

Ужасный дебаркадер

Молчаливый
0

в связи с этим из метро всегда выхожу посередине . нихуя страшного, зайдут после того как все выйдут

Ответить

Oleg Bocharoff

Молчаливый
2

Да все люди говно, что уж там.

Ответить

FOX

3
Ответить

Деловой диод

FOX
1

Хрустик по зумерски

Ответить

Деловой диод

Деловой
5

Хотя бы шлем надел еблан тупой

Ответить

Ужасный

Деловой
2

оно думает шо если че успеет спрыгнуть. токо по физике он будет лететь по инерции с такой же скоростью в то от чего спрыгивал

Ответить

Деловой диод

Ужасный
3

Я академик, с физикой не все так однозначно, но как можно не бояться ям на дороге, когда едешь на самокате с такой скоростью??

Ответить

Ужасный

Деловой
2

не, понятно что там не точно такая же скорость будет , но грубо говоря пролетит он точно какое то расстояние вперед , либо придется гасить кинэнергию за счет торможения , закручивая движение, эт да.
да ладно ям, там стоит буквально неправильно наклониться , засмотреться на девку в красном платье и вот ты уже падаешь

Ответить

Madegghead

Ужасный
1

по моему большому велоопыту(маунтинбайк): до 30 км/ч реакция человека работает, ты можешь уйти в кувырок и т.п.
На скоростях от 30 км\ч - это происходит: бум и ты летишь и тут же лежишь... И работает только шлем.

Ответить

Madegghead

Ужасный
1

P.S на мой взгляд электросамокатчики - суицидники...

Ответить

Имя И Фамилия

FOX
–1

Эта зависть автобыдла....

Ответить

Ужасный дебаркадер

2

Раз уж статья вдохновлена Новосибом , тем более что сегодня об этом же выходила подробная статья на популярном местном ресурсе НГС ( Катя я ни подкалываю, прост так совпало )) , скажу что в Новосибе , как и в других наверное наших городах, самая основная проблема это дороги. И тротуары. На фотке в статье площадь Ленина перед Оперным, это самая важная и вычищенная часть города, но мне выпала честь кататься в спальниках, и без каски  и защиты делать на самиках нехуй. Непонятно можно ли выезжать на проезжую, водители конечно с пониманием относятся, но пару случаев когда уже чуть не сбили , были. Как на самокате пересечь Коммунальный мост с его шириной тротуара я хз. Вроде как компании должны быть заинтересованы в нормальных дорогах или велодорожках, но местные власти в лице Локтя постоянно делают вид шо с дорогами у нас заебись .

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Alexei Kuksin

Ужасный
1

В Сибе самые отвратительные дороги из всех окрестных регионов.

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Кривой диод

1

Электросамокаты охуенно, но никто на них не ездит с культурой «я всем уступаю», а это единственный нормальный способ на них ездить 

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Кривой диод

Кривой
4

Пидорасы, которые на большой скорости объезжают бабушек/коляски и тд на близком расстоянии должны сгореть в аду нахуй, как человек, с дохулионом стажа могу вам сказать, что если вы будете вежливо пропускать и все такое, поездка станет длиннее примерно на 1 минуту. Кататься на самокате ради скорости можно только на обособленной велодорожке, во всех остальных случаях надо пропускать всех пешеходов.

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Smaug The Terrible

Кривой
0

Правильно выставленный в сторону в подходящее время предмет в виде трости или зонта отучает любителей гонять среди пешеходов с первого раза. Проверено на велосипедистах.

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Екатерина Кузнецова

Кривой
2

есть такое правило в пешеходной зоне: кто медленнее, тот в приоритете

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Argumenta Ambigua

Екатерина
0

ты была в Токио? Я там боялся остановиться на секунду передохнуть

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Екатерина

Argumen…
0

неа

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Argumenta

Екатери…
1

там пешеходная зона - это финал спринтерской дистанции

Ответить

Екатерина

Argumen…
0

печаль

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Argumenta

Екатери…
0

но в целом я соглашусь с твоим посылом - так должно быть, но увы не будет

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Молчаливый

Argumen…
0

каждый раз читая о культуре японцев думаю, что я должен был там родиться

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Bobbyfisher

2

Основная проблема - привлечение к ответственности. У самоката нет номера. Наехал-уехал.

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Ужасный дебаркадер

Bobbyfisher
0

ты их арендуешь по номеру телефона

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Smaug The Terrible

2

Прелагаю раздраженным горожанам подрочить. Это повысит уровень гормонов счастья и поможет не задалбываться по мелочам.

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Photuum

0

"из-за пробела в законодательстве сейчас не ясно, где вообще должны ездить на мощном микротранспорте"

"они развивают высокую скорость (некоторые достигают 60 км/ч), удобны и не требуют наличия водительских прав"

Всё не так. Самокаты с двигателем мощнее 250 Вт приравниваются к мопедам - на них нужны права и ездить нужно по проезжей части. Если мощность меньше, то права не нужны, но и на проезжую часть выезжать нельзя.

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MangaloriANAL

Photuum
2

Плюсую, в этом видео ещё об этом узнать можно:

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Дмитрий Кораблёв

Photuum
0

нет, это не так. В статье все верно описано. Смотри решения судов, каждый дрочит как хочет, ибо непонятен статус.

Ответить

Екатерина Кузнецова

0

Короче история. В далёком 2013 году мои знакомые посоны привезли из США пару электронных самокатов, купленных примерно по тысяче долларов. Тогда их не было ещё ни у кого. Катались по смотровой площадке в Москве (там много было мажоров) и к ним сами «клиенты» подходили и в итоге продали их в пару раз дороже. Но и в итоге забили, мол, тема особо не идёт из-за высокой стоимости. А спустя пару лет случился дикий бум на эти самокаты и, наверное, парни теперь грустят, что тогда прососали такую тему

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Азамат Багатов

Екатерина
4
Ответить

rossoshmap

Екатерина
0

Успел сменять видак на телек за месяц, до бума VCD-плееров

Ответить

Независимый бокал

Екатерина
0

Почему «электронных»-то? :) Электрических

Ответить

Kir Kirsky

Екатерина
0

Сгоревших бизнесом по аренде электросамокатов и велосипедов дофига

Ответить

solawind

1

О, у меня в районной группе сейчас суперсрач на эту тему. С одной стороны пешеходы не хотят видеть самокаты и велосипеды на тротуарах (совершенно логично) с другой стороны автомобилисты пытаются запретить дептрансу сужать автодороги под велополосы через местных депутатов, многие из которых только рады получить хайп помогая автовладельцам  https://varlamov.ru/3958037.html 
При этом и те и другие ненавидят дептранс и самокатчиков и не понимают что вообщем-то конфликт интересов тут только между самими жителями.

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Александр Елисеев

solawind
0

Я ещё понимаю велосипеды, и электро-велосипеды, особенно курьерские. Вот они правда доставляют дискомфорт и опасность.

Но самокаты?

Ответить

Untiy16

Александр
1

А чем велосипед отличается от електросамоката?

Ответить

Александр

Untiy16
0

Маневренностью и габаритами.

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Эльдар Рязанов

Алексан…
1

Когда с утра спокойно идёшь на работу, а из-за спины пролетает самокатчик на скорости под 30 км/ч, как-то мягко говоря не хочется желать ему хорошего дня

Ответить

Александр

Эльдар
0

So true.
На больших скоростях конечно вообще не ок

Ответить

ТыжЮзер

Эльдар
0

Или с ребенком маленьким гуляешь, который меняет маршруты своих движений ежесекундно)
Я кстати на днях чуть дебила из Яндекс.Еды на велике не сбил, когда выезжал со двора, а он пролетел передо мной, даже не обернувшись.

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Rheu Rdflhfn

Александр
0

велосипеды то тебе как мешают? Едет себе по дороге, только пидорасы водители пытаются покалечить вечно, а вот самокатчики носятся как ебанутые по тротуарам. А хуйня их эта очень тяжелая между прочим, может и убить, плюс из-за маленьких колес очень неустойчива ко всяким кочкам.
И отвечая на ниже про маневренность и габариты - как раз тут велосипед и безопаснее, потому что он менее маневрен, а следовательно более предсказуем в движении, плюс опять же, более устойчив, чем самокат, кстати, при прочем среднем электросамокат весит еще и ощутимо больше, чем велик, вот и думай.

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Ужасный дебаркадер

solawind
0

ты еще накинь им что самокатчики это крупные рос it корпорации так шо просто так они не возьмут и не уйдут. ситимобил это сбер , а вхуш - он на инвестиции ВТБ и Открытия

Ответить

Молчаливый дебаркадер

solawind
0

сузить дороги и сделать дорожки, вопрос решён

Ответить

solawind

Молчаливый
0

Дептранс это и делает, мало конечно и только в цао, но делает. Автомобилисты же резко против сужения автодорог и того что их велополосами лишают боковых парковок, им удобно машины там кидать. При этом автомобилисты самое активное большинство, хоть в целом их в москве и куда меньше чем пешеходов.

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Молчаливый

solawind
0

самое активное меньшинство, я бы так сказал)

Ответить

Имя И Фамилия

1

Как пользователь топа за свои деньги я всецело за регулирование, а то на меня как на дебила смотрят когда я шлем надеваю при поездке на 30-40кмч, типа я пусси

Ответить

Лысина Арика

1

Да нахуй просто электро и не нужны. Пусть все переходят на обычный, это и полезно, и разогнаться свыше 30 не сможешь.
Самое главное сейчас сделать нормальные зоны для поездок, и если оставлять электро, то ограничить их до 20 в центре/ 

Ответить

Ну блин

0

Осуждаю тех, кто звенит в спину, когда я иду по тротуару. Также осуждаю тех, кто устраивает пешие прогулки по велодорожке. 

Ответить

Екатерина Кузнецова

Ну
1

звенеть в спину на тротуарах — дурной тон и непонимание того, що ты гость на этой дороге!

Ответить

Екатерина Кузнецова

Екатерина
0

хотя понимаю, что велосипедистам просто некуда деться часто. так что осуждаю дептранс!

Ответить

Ну блин

Екатери…
0

Блин, ну я всегда спешиваюсь, если мешаю пешеходам в их зоне, а не требую меня пропустить...

Ответить

Dmitry Teplyakov

Екатерина
0

тротуарах

Прочёл как «траурах»...

Ответить

Екатерина

Dmitry
0

и там тоже

Ответить

Федя Прозоров

–1

Человек — ленивая жопа. Ему лень ногами передвигаться по тротуару, поэтому ему нужны колёса — велосипеды, электросамокаты, — чтобы другие пешеходы  постоянно оборачивались, не несётся ли на него на полной скороскти очередной курьер или студентишко

Ответить

Федя Прозоров

Федя
0

Не ищите смысла в этом комментарии, я вижу ущемления прав меня, как пешехода

Ответить

Иван Грозный

Федя
2

зачастую не лень, но slow living не в почете
все куда-то спешат-несутся сломя голову
вот и придумали шайтан-машины чтоб еще быстрее нестись по тротуару

Ответить

Федя Прозоров

Иван
0

Чтобы не спешить, я всегда выхожу заранее

Ответить

Иван Грозный

Федя
1

я, чтоб не спешить, не выхожу вовсе

Ответить

Федя Прозоров

Иван
0

тоже выход

Ответить

Коллективный Мурод

0

Насколько любил кататься на них в Минске, настолько ненавижу в Москве
В Минске поток людей намного слабже, по оживленному проспекту  Независимости и Немиге(тут частично вроде, но есть) дорожки для удобства
В Москве же пиздец какой-то   

Ответить

solawind

Коллективный
0

Там где велодорожки есть очень удобно, взял прокатный и за несколько минут без всяких толп и пробок доехал куда надо

Ответить

Коллективный Мурод

solawind
0

Но их катастрофически мало

Ответить

Возрастной паук например

Коллективный
0

В Москве вообще пиздец с плотностью потока. Везде.

Ответить

Иван Дмитриев

0

Нужно сделать велодорошки вокруг 9витеэташек

Ответить

Возрастной паук например

Иван
0

Вилодорошки

Ответить

rossoshmap

0

тут как в джунглях, победит сильнейший

Ответить

Для закладок

0

Катаюсь по автодороге, но автобыдло пытается выдавить на тротуар. Когда нибудь меня собьет машина. 

Ответить

Алексей Иванов

0

В городах нужно просто запретить личный автотранспорт и отдать дороги самокатам 

Ответить

Иван Касаткин

0

— У нас велоинфраструктура не пойдёт! Зима там снежная, дожди постоянно
— А летом?
— НЕ ПОЙДЁТ! ВОКРУГ ПАРКА СДЕЛАЕМ, ДАЛЬШЕ САМИ РАЗБЕРЁТЕСЬ

Ответить

MangaloriANAL

0

Лол, а в нашем городе велодорожка есть только в одном лесопарке (в начале длинной её части ходят пешеходы, зачастую - 2-3 человека рядом, которым пофиг на правила движения), а распространять повсеместно их невозможно, ибо тупо нету места. А если и есть - то тогда транспортному потоку пиздец будет. У городского рынка, например, две дороги односторонние, как и тротуары. Ещё у нас очень много бордюров и полос для слива воды прямо посреди тротуара. По некоторым тротуарам даже тележку хрен провезёшь...

Ответить

Sashka :-)

0

Второе лето катаю на топе за свои деньги, регион ЕКБ.

1. Велодорожки есть (набережная, Фурманова). Где они есть еду по ним. Но это не отменяет что шеренга мамаш/бабушек/тетенек/пацанов почему-то гуляет по ней в том числе. И как бы в конечном счёте тротуар становится "обычным", а не разделенным на "тротуар+велодорожку". Единственное, что придает внутреннее спокойствие - что если чо произойдет на велодорожке, то ты предпринял всё что мог.
2. Где велодорожек нет, катаю по тротуарам, потому что:
2.1 В ЕКБ пешеходная часть более ровная и гладкая чем автомобильная дорога.
2.2 С пешеходом проще разъехаться если что, я бы даже сказал, что они мне не сильно мешают, и я им надеюсь так же.

А так, в общем и целом, стал замечать следующее - носятся как угорелые рентокаты (вуш, юрент, ситимобил). У кого свои пепелацы и спешиваются на перекрестках, и пешком переползают бордюрчики.

P.S.: был в Калининграде, гулял по "Верхнему пруду", там короче - набережная, и пешеходная зона и велодорожка находятся друг от друга на расстоянии 3-5 метров и разделены газоном. Вот это прям огонь.

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Евгений Мартынов

0

Катим с бизнес-партнёром на воркшоп, где бариста Кунислав хотел как раз разобрать кейсы sidewalk-буллинга. Сэдли.

Ответить

Dmitry Teplyakov

Евгений
0

Не забудь заехать по дороге в коворкинг

Ответить

Ra

0

с микромобильностью все ясно, а что насчет наномобильности и фемтомобильностью? убьет ли это регулирование в городах?

Ответить

Смешанный парфюмер

–1

Приравнивание же электросамокатов к мопедам может прервать путь развития мобильности в городе, лишив тысячи людей возможности беспрепятственно пользоваться удобным транспортом.

Если тебе нужен самокат, то иди выучи правила и получи корочку. В чём проблема?

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