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Саша Кириллова

«Дождь»: из структур дептранса Москвы массово увольняют сотрудников, регистрировавшихся на сайте «Свободу Навальному!» Статьи редакции

Это происходит на фоне массового сокращения работников метрополитена по требованию Кремля, утверждают СМИ.

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Фото Эмина Джафарова, «Коммерсант»

Сотрудников, чьи имена и данные оказались в попавшей в интернет базе сторонников Навального, массово увольняют из учреждений, подведомственных департаменту транспорта Москвы. Работникам предлагают написать заявление по собственному желанию, а в случае отказа — угрожают уволить по статье, выяснил «Дождь».

  • Журналисты издания поговорили с почти сотней работников структур департамента и выяснили, что уже на следующий день после публикации базы людей стали вызывать к начальству и предупреждать о возможных последствиях. После майских праздников практических всех «засветившихся» сотрудников уволили по разным причинам.

  • По данным опроса «Дождя», под сокращение попали несколько десятков человек, работавших в ГБУ «МосТрансПроект», ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства», ГКУ «Центр организации дорожного движения Правительства Москвы», ГКУ «Организатор перевозок», ГУП «Мосгортранс» и ГУП «Московский метрополитен».

  • Один из бывших сотрудников рассказал изданию, что через три недели после первого разговора его вновь вызвал начальник и сказал, что глава дептранса Максим Ликсутов «дал два дня на увольнение всех, попавших в базу». Ему предложили срочно уволиться по соглашению сторон или «под него начнут жёстко копать». Работник выбрал первый вариант.

  • Ещё один сотрудник рассказал «Дождю», что отказался добровольно увольняться, после чего его начали «травить» — например, служба безопасности отслеживала даже минимальные опоздания. Когда у него удержали за это 5 тысяч рублей из зарплаты, он «уже не стал дожидаться и сам ушёл».
  • К некоторым сотрудникам в департаменте искали индивидуальный подход. Один из уволенных, чьи родственники также работают в госучреждениях, рассказал, что ему посоветовали уйти мирно. «И тебе, и твоим родственникам будет лучше», — сообщило начальство.
Глава департамента транспорта Максим Ликсутов Фото Петра Кассина, «Коммерсант»
  • Многим сотрудникам метрополитена за отказ уволиться «по собственному» грозили оформить прогулы и «испортить трудовую». Один из работников рассказал, что его вызвали к начальству и сообщили, что он «прогулял 11 мая», хотя он был на работе. По данным издания, под сокращение попали в том числе и те, кто находился в отпуске или на больничном.
  • Источник «Дождя», близкий к мэрии Москвы, сообщил, что указание увольнять бюджетников из базы поступило из Кремля. «Хотели широко пройтись […] и тихо. Мозга и рук не хватило», — отметил он. По мнению источника, бюджетники дептранса «попали под горячую руку», в других структурах масштабных увольнений не было.
  • Изданию также не удалось обнаружить масштабных «зачисток» в других структурах, которые не входят в дептранс. Корреспонденты обзвонили сотрудников ГБУ «Жилищник», «Гормоста» и «Автодора» и выяснили, что никто из них не сталкивался с давлением или принуждением уволиться.
  • 13 мая заместитель председателя независимого профсоюза ГУП «Московский метрополитен» Василий Шеляков рассказал, что из учреждения уволили около 40 сотрудников, регистрировавшихся на сайте «Свободу Навальному!». Он отметил, что им предлагали на выбор два пути: по соглашению сторон или по статье.
Копии двух вариантов заявлений об увольнении работницы метрополитена Фото «Открытых медиа»
  • При этом некоторые работники сообщили «Новой газете», что не могут объяснить своё увольнение политической деятельностью. Слесарь-ремонтник Рамиль Мамедов рассказал, что работал в ночь перед зимними митингами. «Я живу в области, мне до Москвы добираться два часа. Что мне делать нечего — опять ехать и идти на какой-то митинг?», — заявил он.
  • ФБК пообещал оказать юридическую помощь уволенным работникам метрополитена. «Мы вас проконсультируем, поможем вам подготовить иск против работодателя и получить компенсацию или вернуть работу. А если суд не встанет на сторону закона, поможем обратиться в ЕСПЧ», — говорится на сайте Навального.
  • Через несколько дней профсоюз работников метрополитена опубликовал заявление, в котором попросил излишне не политизировать вопрос увольнений и отметил, что выясняет причины и встречается с уволенным сотрудниками.
  • В самом метрополитене массовые увольнения не комментировали. Из записи разговора одного из сотрудников с начальством, которую он передал «Медузе», следует, что для руководства произошедшее стало неожиданностью. «Для нас эта ситуация тоже стала интересной в кавычках — когда есть решение, которое обжалованию и обсуждению не подлежит», — заявили ему.
  • Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посоветовал уволенным работникам жаловаться в прокуратуру. «Наверное, там речь идет об участии в незаконных акциях? Точно мы с вами не знаем, поэтому я здесь не могу сказать. Но, скорее, это вопрос, который находится в прерогативе работодателя», — сказал он.

Сайт «Свободу Навальному!» запустили в марте, чтобы собрать 500 тысяч желающих выйти на митинг в поддержку политика. Ресурс должен был стать площадкой для организации мероприятия, на нём зарегистрировались более 463 тысячи человек. Позднее команда Навального решила не дожидаться сбора 500 тысяч человек и провела акцию 21 апреля.

База адресов электронных почт людей, которые зарегистрировались на сайте «Свободу Навальному!», появилась в свободном доступе 15 апреля. «Медуза» выяснила, что следы этой утечки ведут в управление делами президента и администрацию президента, к двум землякам — «талантливому программисту» и молодому руководителю стратегического НИИ.

«Медуза»: управление делами президента и АП…
По данным издания, со сливом связан программист из Самары.
tjournal.ru

#навальный #утечки #увольнения #москва

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Умерший торшер

18

Через несколько дней профсоюз работников метрополитена опубликовал заявление, в котором попросил излишне не политизировать вопрос увольнений

когда сразу понимаешь, что помощи от профсоюза будет ровно нихуя

Ответить

Здоровый холод

Умерший
2

Профсоюз в России: скидывай отчисления с зарплаты, а если у тебя есть дети - выдадут пакетик конфет. На большее не надейся.

Ответить

Федя Прозоров

8

Песков говорил, чтобы те обращались в прокуратуру. 
В прокуратуре: ну вы же написали заявление по собственному желанию. В чем проблемы?!

Ответить

Федя Прозоров

Федя
0

- Меня выживали и штрафовали за малейшее опоздание!
- А зачем вы опаздывали?

Ответить

Федя Прозоров

Федя
0

- Меня вызвали к начальству и сообщили, что я «прогулял 11 мая», хотя был на работе.
- Кататься на метро - это не работа, а водить поезд - ваша обязанность. Короче, мы отклоняем ваше заявление

Ответить

Русский цвет

7

Ну чё @FOX 

Ответить

Дмитрий Орлов

Русский
1

Порвался?

Ответить

Русский цвет

Дмитрий
0

Зачем Волков слил протест????

Ответить

Marhal_New _Arleana

Русский
0

Это вообще не самое страшное что произошло.

Ответить

Marhal_New _Arleana

Русский
0

Почему они не смогли собрать 500к зарегистрированных?

Ответить

Anton Gostev

7

Нежелательные граждане

Ответить

Dmitry Teplyakov

6

попросил излишне не политизировать вопрос увольнений и отметил, что выясняет причины и встречается с уволенным сотрудниками.

Ну вы поняли, да? Зачем сор из избы выносить, подумаешь, уволили, зачем бухтеть-то?

Ответить

Диванный Аналитик

2

Удалось найти хоть одного человека из этой волны увольнений, который не написал по собственному, и его уволили?

Ответить

Имя И Фамилия

Диванный
2

Хороший вопрос. Всегда читаю в этих свежих историях цепочку "я сказал, что не хочу писать по собственному - мне пригрозили увалом по статье - я написал по собственному". А где те, кто не побоялся угроз? Есть такие?

Ответить

Имя И Фамилия

0

Без разрывов поясните мне, зачем было регаться на сайте про митинг используя свои реальные данные? Я всё ещё считаю, что конечно же люди не виноваты, не подумайте. Но зачем было вводить емейл с госуслуг, например? Это связано с низкой интернет-грамотностью или что-то ещё?

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Федя Прозоров

Имя
4

Люди надеялись, что Путин увидит 500 тыс. зарегистрированных и убежит в страхе к Лукашенко

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over and over

Имя
3

Люди вообще очень по-дебильному относятся к тому, что выкладывают в интернете и в целом какие следы оставляют там. Ну, это я сужу по своим личным наблюдениям, если что. На деле хуй ево знает.

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Some Dude

Имя
1

на том сайте надо было только мыло оставить, фио и остальное вводить не нужно было. все данные взяли из госуслуг, склеив базу адросов мыла с сайта об акции и мыло из госуслуг. так и получили фио участников

Ответить

Alex Volkov

Some
1

Так человек и спрашивает, зачем использовать главный почтовый адрес.

Ответить

Имя И Фамилия

Some
0

Но зачем было вводить емейл с госуслуг, например?

Ответить

Some Dude

Имя
0

не у всех есть по куче емейл адресов. лично у меня только 3 активных, несколько запасных и я знаю, что существуют одноразовые. не все об этом знают.
просто по привычке, наверное, или хз. многие вообще свое мыло не знают, только по номеру уже привыкли регаться.
используя свои реальные данные

ни разу не видел, чтобы под данными подразумевали именно мыло

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Sergiy Sev

Имя
0

не все хакеро-айтишники, некоторые все еще верят в правовое государство.
Роися - самый лючший страна!

Ответить

Dmitry Teplyakov

1

Что мне делать нечего — опять ехать и идти на какой-то митинг?», — заявил он.

За это и уволили)

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Пространственный яд

0

на митинги ходят только безработные и отчисленные студенты

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Пространственный яд

Пространственный
1

успешные люди сидят во дворцах и отдыхают за границей

Ответить

Имя И Фамилия

Пространственный
0

Я в последний раз в отпуске в Казахстане был. Завидуй нищета.......

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Пространственный

Имя
0

а я на Азовском море, кушал шаурму и чебуреки

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Имя И Фамилия

Простра…
1

Берег Азовского моря - родина прекрасной няни из того сериала. Одобряю

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Привычный танк88

0

Я тоже донес на навальнят, сижу довольный, жду, пока не увольняют, всё-таки не Москва, нужно немного подождать.

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Валерий Федотов

0

Какой же стыд 🙈 старые мудаки устроили откровенный совок

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