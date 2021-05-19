Журналисты издания поговорили с почти сотней работников структур департамента и выяснили, что уже на следующий день после публикации базы людей стали вызывать к начальству и предупреждать о возможных последствиях. После майских праздников практических всех «засветившихся» сотрудников уволили по разным причинам.

По данным опроса «Дождя», под сокращение попали несколько десятков человек, работавших в ГБУ «МосТрансПроект», ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства», ГКУ «Центр организации дорожного движения Правительства Москвы», ГКУ «Организатор перевозок», ГУП «Мосгортранс» и ГУП «Московский метрополитен».

Один из бывших сотрудников рассказал изданию, что через три недели после первого разговора его вновь вызвал начальник и сказал, что глава дептранса Максим Ликсутов «дал два дня на увольнение всех, попавших в базу». Ему предложили срочно уволиться по соглашению сторон или «под него начнут жёстко копать». Работник выбрал первый вариант.

Ещё один сотрудник рассказал «Дождю», что отказался добровольно увольняться, после чего его начали «травить» — например, служба безопасности отслеживала даже минимальные опоздания. Когда у него удержали за это 5 тысяч рублей из зарплаты, он «уже не стал дожидаться и сам ушёл».

К некоторым сотрудникам в департаменте искали индивидуальный подход. Один из уволенных, чьи родственники также работают в госучреждениях, рассказал, что ему посоветовали уйти мирно. «И тебе, и твоим родственникам будет лучше», — сообщило начальство.