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yannlll

«Медуза»: Евгений Пригожин профинансировал съёмки фильма «Турист» о наёмниках в Африке. Там снялись бойцы ЧВК «Вагнера» Статьи редакции

Цель картины, утверждает издание, улучшить репутацию военной организации после ряда скандалов, включая гибель российских журналистов.

49 49 комментариев
1009 просмотров
Кадр из фильма «Турист» Фото Tourist Film Group

19 мая на НТВ состоится премьера фильма «Турист». Картину анонсируют как боевик о российских военных, которые в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) помогают правительству противостоять боевикам-повстанцам. Журналисты выяснили, что фильм рассказывает об операциях ЧВК «Вагнера». Картину сняли на деньги бизнесмена Евгения Пригожина, которого считают близким другом Владимира Путина. А цель такой картины, утверждает «Медуза», улучшить репутацию организации после ряда скандалов.

  • По сюжету фильма, главный герой Гриша Дмитриев (носит позывной «Турист») приезжает в Африку как «российский инструктор», чтобы «преподавать основы тактики местным военнослужащим». В командировке «Турист» становится свидетелем «организованной зарубежными спецслужбами» попытки переворота. Россияне в фильме помогают правительству победить повстанцев.
  • В 2018 году МИД заявил, что направил в ЦАР российских военных инструкторов, чтобы мирно урегулировать там гражданскую войну. США и журналисты-расследователи со ссылкой на документы ООН утверждали, что большинство из посланных инструкторов — не сотрудники Минобороны, а наёмники из ЧВК «Вагнера». Ссылаясь на очевидцев, журналисты писали, что бойцы занимаются грабежом, изнасилованиями и оккупацией.
  • В фильме «Турист» вместе с актёрами снялись настоящие наёмники из ЧВК «Вагнера», утверждают собеседники «Медузы». «Они ж для массовки использовали чевэкашников реальных — у меня там, ***** [блин], два знакомых засветились. В трейлере видно одного из них: он там с пулемёта ******* [фигачит] из багажника джихад-мобиля. А второй мне сам позвонил и попросил, чтобы я его в кино смотрел», — сказал изданию бывший сотрудник структур Пригожина, лично знакомый с бойцами организации.
  • В картине есть военная техника «Вагнера», вывезенная из Сирии — например, боевые «Уралы».
Посередине — Глеб Темнов в роли одного из «российских инструкторов» Фото kinonews
  • Собеседники «Медузы» утверждают, что «Турист» снят на деньги Евгения Пригожина, который поставил перед фильмом задачу обелить репутацию ЧВК «Вагнера». Об этом говорят консультант фильма, один из бывших командиров военной компании и бывший сотрудник пригожинских структур. «Турист» не самый масштабный фильм: на него потрачено «не более 150 тысяч долларов», говорит близкий к проекту собеседник «Медузы».
  • События «Туриста» разворачиваются в конце 2020 года. Но собеседник «Медузы» утверждает, что идея картины возникла еще в конце 2018 года. В том же году африканскую группу ЧВК «Вагнера» обвинили в гибели трёх российских журналистов. Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и Александр Расторгуев приехали в ЦАР снимать фильм о деятельности организации и были расстреляны неизвестными.
  • Часть съёмочной команды «Туриста» уже работала над проектами, связанными с Пригожиным. Сценарист Владимир Измайлов и продюсер Генрих Кейн ранее делали фильмы «Шугалей» и «Шугалей-2» о политтехнологе Максиме Шугалее. Он работал на Пригожина в Африке, а сейчас возглавляет связанный с бизнесменом Фонд защиты национальных ценностей.
  • Евгений Пригожин не ответил на вопросы «Медузы» о съёмках фильма. Вместо этого он заявил, что «Медуза» — враги народа, главная задача издания — «очернение всего великого и доброго, что создаёт Россия и россияне, и обеление преступлений Запада», а вопросы о фильме — брызжущие изо рта каловые массы в ответ на достижения России.
  • Бизнесмен сказал, что фильм рассказывает о «российских инструкторах», героически сражавшихся в Африке.
  • Выход картины поддержали связанный с Пригожиным сайт РИА ФАН и медиагруппа «Патриот» — её попечительский совет также возглавляет бизнесмен. Журналисты ФАН и с режиссером Кареном Шахназаровым. «Хорошо, что такие фильмы делают — это отражает в том числе роль России в мире», — сказал глава «Мосфильма».

#пригожин #войны #африка

49 49 комментариев
16
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49 комментариев
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Элементарный Слава

9

Говорят топ фильм, всем рекомендую посмотреть

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Κύριλλος

Элементарный
11

Я в кино никогда не ходил, но в этот раз точно пойду! Фильм о народе! 

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Рыжий

Κύριλλος
5

О глубинном народе?

Ответить

Элементарный

Рыжий
0

О лучших из них

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Мучительный спрей

Элементарный
1

кто говорит? актёры?

Ответить

Элементарный Слава

Мучительный
2

Украинские СМИ

Ответить

Мучительный

Элемент…
2

а что говорят африканские сми?

Ответить

Bad Mother

Мучител…
1

да кому интересно, что говорят африканские сми

Ответить

Андрей Охапкин

Bad
1

С украинскими СМИ ситуация такая же

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Алексей Логачев

Элементарный
0

В главной роли Лукашенко? 

Ответить

Lyakusha Cepelyakish

8

Ставь лайк, если при обсуждении достижений России у тебя изо рта брызжут каловые массы.

Ответить

Меньший Филипп

Lyakusha
3

Каких?

Ответить

AttentiveMilk

Меньший
5

Сильная международная политика

Ответить

Меньший Филипп

Attenti…
4

очень жаль что не внутренняя

Ответить

Меньший Филипп

Меньший
4

не всё сразу, нужно потерпеть

Ответить

Меньший Филипп

Меньший
6

вот разберемся с внешними врагами, и сразу займемся собственным законодательством, поверьте

Ответить

AttentiveMilk

Меньший
0

Во внутренней нищуки, взять нечего

Ответить

Lyakusha Cepelyakish

Меньший
1

...спросили участвующие в обсуждении (никто не знает). 

Ответить

lousy lousy cat

Меньший
0

Не каких, а каках.

Ответить

Имя Фамилия

6

пойду, хотя уже смотрел

Ответить

Имя Фамилия

Имя
3

Напиздел. Посмотрю, конечно ж, обзор бэда.

Ответить

Bkmz Иванов

4

Вместо этого он заявил, что «Медуза» — враги народа, главная задача издания — «очернение всего великого и доброго, что создаёт Россия и россияне, и обеление преступлений Запада», а вопросы о фильме — брызжущие изо рта каловые массы в ответ на достижения России.

Ответить

Кхалиси Бот

Bkmz
3

Вместо этёго ан заяви, что «Медюзя» — вьяги няйодя, глявная зядячо издяния — «очийненее всего веекого и добьохо, что сёздяёт Лассия и лоссеяни, и обиение пьестюпнений Зяпядя», а вопьосы о фийме — бьыззюсие изо лтя кяовые мяссы в ответ ня дёстизиния Лоссии.

Ответить

Bkmz Иванов

Bkmz
1

@Кхалиси Бот 

Ответить

Романелло Кивогенс

Bkmz
1

 Мы живем в самой прекрасной стране на свете, и все остальные страны нам завидуют.

Ответить

Bkmz Иванов

Романелло
0

Золотые слова

Ответить

Дмитрий Орлов

1

Ладно Путин. Но почему русские терпят пригожина у меня в голове совсем не укладывается. 

Ответить

Армейский Мика

Дмитрий
6

Он обеспечивает московские школы вкусными обедами

Ответить

Bad Mother Fucker

Армейский
0

тонко

Ответить

Nikolay Vasiliev

1

Не взлетит. Только голливуд научился за долгие годы снимать фильмы про свои спецслужбы/ЧВК и их операции по всему миру так, чтобы все это воспринимали в положительном ключе. Мне и самому нравится

Ответить

Ужасный микрофон

Nikolay
1

А как же падение черного ястреба, поколение убийц, апокалипсис сегодня и другие анти-военные фильмы? Да и свою чвк крупную и подгосударственную (блеквотер) они не обелили после массовых расстрелов мирняка в ираке

Ответить

ouxen

Ужасный
0

насоветуй фильмов на тему

Ответить

Ужасный микрофон

ouxen
1

Цельнометаллическая оболочка, Поколение Убийц, Охотник на оленей, Взвод, Афганский Излом (это уже из советских), Рожденный 4 июля.

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ouxen

Ужасный
1

часть из этого смотрел, исчо есть?

Ответить

Ужасный микрофон

ouxen
1

Персеполис, Иди и смотри и больше не знаю

Ответить

ouxen

Ужасный
0

может кто-то ещё знает?

Ответить

Ужасный

ouxen
0

Вспомнил еще фильм, про девочку выживающую в Афганистане во время гражданской войны. Но название не помню

Ответить

Dmitry Teplyakov

Ужасный
1

Поколение Убийц

Лучший, имхо

Ответить

ouxen

Dmitry
0

не смотрел

Ответить

Dmitry Teplyakov

ouxen
0

Посмотри, сам один сезон

Ответить

ouxen

Dmitry
0

аа, это сериал про ирак? смотрел пару серий вроде

Ответить

Dmitry

ouxen
1

Ага

Ответить

Дмитрий Кедов

0

Трейлер

Ответить

Армейский Мика

Дмитрий
0

Было бы круто, если бы весь фильм был, как последние 15 секунд этого трейлера

Ответить

Закомплексованная Душа

0

Главный герой очень уж сильно похож на Вагнера, отсыл_очка

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artemykairyak

0

Алё, ЧВК запрещены в России

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ouxen

0

пиздато, надо будет посмотреть с удовольствием

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Андрей Охапкин

0

Класс, поддержка отечественного кинематографа

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ouxen

Андрей
0

еее, Россия! + победа

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