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Екатерина Кузнецова

Китай вновь начали подозревать в утечке Covid-19 из лаборатории. Исследователи утверждают, что нашли доказательства Статьи редакции

Долгое время теорию об утечке коронавируса из уханьской лаборатории считали конспирологией, но теперь её требуют всерьёз расследовать.

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Фото AFP

С появлением Covid-19 строилось много теорий о его происхождении — некоторые из них считали откровенно конспирологическими. Версию с искусственным созданием вируса в уханьской лаборатории и случайной или специальной утечкой считали неправдоподобной.

Долгое время об этой теории почти не вспоминали, но за последние несколько недель американские политики, разведка и профессора биологии всё чаще предполагают серьёзно её изучить. Сомнений добавили учёные, заявившие о доказательствах лабораторного происхождении Covid-19.

О лабораторном происхождении вируса говорили ещё в начале пандемии

Главной версией происхождения Covid-19 считается передача вируса от дикого животного (вероятно, летучей мыши) к человеку на рынке в китайском городе Ухань. В том же городе располагается Институт вирусологии высшего уровня безопасности, где учёные работают с опасными вирусами, в том числе коронавирусом. Специалисты лаборатории усиливали свойства коронавируса, чтобы предсказать его опасность.

Такое близкое расположение лаборатории к рынку породило конспирологическую теорию об утечке из неё коронавируса — намеренно или случайно. Её поддерживали как обычные люди, так и некоторые представители властей США. Подозрения усилили телеграммы 2018 года, в которых американские дипломаты, посетившие уханьскую лабораторию, отмечали серьёзную нехватку персонала.

Специалисты уханьской лаборатории Фот AFP

На теории лабораторного происхождения Covid-19 в начале пандемии настаивал и Дональд Трамп. Американская разведка тогда заявляла, что изучает вероятность такого появления коронавируса, хотя соглашается с учёными, отрицающими его лабораторное происхождение.

Теорию не признали большинство вирусологов, возглавлявший рабочую группу по коронавирусу в США иммунолог Энтони Фаучи, а также ВОЗ, хотя организация продолжала изучать все варианты появления вируса.

ВОЗ долгое время пытался попасть в Ухань для выяснения причин начала пандемии коронавируса. В начале 2021 года специалистам наконец удалось попасть в Китай, однако происхождение Covid-19 они так и не установили.

Учёные, власти США и разведка Великобритании вновь призывают к расследованию лабораторного происхождения Covid-19

Долгое время о теории лабораторного происхождения коронавируса говорили мало, однако в мае 2021 года тема вновь стала обсуждаемой. В середине месяца 18 учёных из США, Канады и Великобритании призвали международное сообщество разобраться в происхождении Covid-19. Фаучи также поддержал расследование.

25 мая The Wall Street Journal опубликовала данные американской разведки, утверждающие, что в ноябре 2019 года, ещё до сообщений о вспышке коронавируса, троих учёных из уханьской лаборатории госпитализировали и сильным заболеванием. Об этом Госдепартамент сообщал ещё в январе, но теперь появились подробности о количестве заболевших.

В МИД Китая ответили на подозрения: «США продолжают раздумывать над теорией утечки из лаборатории. Действительно ли они озабочены поиском источника или попытаются отвлечь внимание?». В администрации Джо Байдена не подтвердили данные разведки, но призвали ВОЗ исследовать их.

Уханьская лаборатория Фото AFP

26 мая Байден поручил американской разведке удвоить усилия по изучению появления Covid-19. По словам президента, «разведывательное сообщество США „объединилось вокруг двух вероятных сценариев“, но не пришло к окончательному выводу». Спецслужбы должны подготовить отчёт через 90 дней.

После заявления Байдена в The New York Times написали, что у разведки США есть данные о перемещениях работников лаборатории в Ухане и характере начала вспышки коронавируса. Они якобы помогут определить происхождение Covid-19, однако для их изучения необходим компьютерный анализ.

На следующий день двое учёных Великобритании и Норвегии заявили, что нашли доказательства лабораторного происхождения Covid-19. Они пока не опубликовали исследование, но с текстом ознакомилось Daily Mail. Доказательства нашли британский профессор онкологии Ангус Далглиш, участвовавший в создании «вакцины от ВИЧ», и норвежский ученый и глава фармкомпании Immunor Биргер Соренсен, разрабатывающая вакцину от коронавируса Biovacc-19.

Специалисты ВОЗ в феврале 2021 года у уханьской лаборатории  Фото AFP

В исследовании говорится, что коронавирус создали в лаборатории Уханя, а затем попытались замести следы, выдав его за вирус естественного происхождения. Такие выводы они сделали, изучив структуру нового вируса: «шип» имеет ряд из четырёх положительно заряженных аминокислот, которые плотно крепятся к отрицательно заряженным человеческим клеткам, что делает его очень заразным.

Учёные утверждают, что в природе редко встречаются даже три положительно заряженные аминокислоты подряд, не говоря уже о четырёх. «Законы физики означают, что у вас не может быть четырёх положительно заряженных аминокислот подряд. Единственный способ получить это — искусственно изготовить», — сказал Daily Mail Далглиш.

Также исследователи обвинили власти Китая в «преднамеренном уничтожении, сокрытии или данных о заражениях» и в исчезновении китайских учёных, высказывавшихся о коронавирусе.

Доказательства были у учёных и раньше, но крупные научные журналы отказывались их публиковать, так как были уверены в естественном происхождении вируса. Специалисты планируют опубликовать подробности исследования в журнале Quarterly Review of Biophysics Discovery.

Теперь британская разведка тоже исследует происхождение коронавируса, и если прежде считала версию с утечкой из уханьской лаборатории маловероятной, то теперь называет её «правдоподобной», пишет The Sunday Times. По данным издания, сейчас специалисты ищут людей, знающих подробности о появлении Covid-19, в даркнете, чтобы свидетели не опасались репрессий со стороны китайских властей.

Учёные отмечают, что понять происхождение коронавируса необходимо для системы здравоохранения всего мира. «Будут появляться Covid-26 и Covid-32, если мы не поймем происхождение Covid-19», — заявил профессор педиатрии, молекулярной вирусологии и микробиологии Университета Бэйлора Питер Хотез.

В прошлом США уже обвиняли Китай в создании вируса и обещали, что страна «заплатит высокую цену»

В прошлом году Китай уже подозревали в создании коронавируса в лаборатории — в основном обвинения исходили от властей США. В самом начале пандемии ВОЗ, учёные и главы многих стран хвалили китайское правительство за прозрачность данных, однако спустя несколько месяцев позиция начала меняться, особенно у США.

Трамп, изначально благодаривший Китай за открытость, поменял мнение, когда в США резко начало расти количество заболевших и наступил коллапс системы здравоохранения. Число заболевших и погибших в стране стало самым больших в мире — к 1 июня в стране заболело больше 33 миллионов человек, а умерло почти 600 тысяч. Это связывают во многом с поздней реакцией на вирус властей США и с отсутствием в первое время жёстких ограничений.

В разгар первой волны эпидемии в США Трамп настаивал, что китайские власти виновны в распространении коронавируса, и подозревал их в искусственном создании Covid-19 в уханьской лаборатории. Вслед за Трампом обвинения подхватили другие американские политики, так что теория об умышленной или случайной биологической атаке перестала быть лишь конспирологией.

Вдобавок власти США пытались возложить на Китай и последствия экономического кризиса и утверждали, что заставят страну «заплатить высокую цену» за пандемию.

Подозрения подпитывало и то, что в течение года китайские власти отказывали ВОЗ в расследовании источника Covid-19 её специалистами. К тому же, спустя полгода после начала пандемии выяснилось, что Китай не был так прозрачен — около трёх недель власти страны не раскрывали данные о геноме вируса и подробности о первых заболевших. Уверенные, что «скрытный» Китай не будет участвовать в расследовании, пока его не заставят, американские власти призывали ввести санкции против китайских предприятий и политиков.

Год назад обвинения США почти никто не поддержал, а теперь о них говорят учёные и разведка

Хотя к жёсткой позиции США не присоединились европейские страны, за расследование в Китае высказалась Австралия. «Кажется совершенно разумным, что мир хочет получить независимую оценку того, как всё это произошло, чтобы мы могли извлечь уроки и предотвратить повторение», — отметил премьер-министр страны Скотт Моррисон.

Китайские власти не соглашаются с обвинениями стран, отражая критику ответными подозрениями. В государственной газете Китая Global Times писали, что заявление Австралии могут испортить отношения стран «без возможности восстановления», а также «противоречит здравому смыслу и рациональному мышлению».

В отношении США Китай выбрал ответные действия, тоже подогревая конспирологическую теорию и подозревая армию страны в создании вируса. Китайские власти также настаивали, что пытаясь возложить вину за большие потери от коронавируса на Китай, США лишь ищет виноватого и отвлекает внимание американцев от плохой реакции на пандемию. «Показывать пальцем на кого-либо — это неконструктивно. Старая китайская поговорка гласит: когда сталкиваешься с проблемами, начни с себя», — отметил представитель МИД КНР Гэн Шуан.

Это совершенно безответственные замечания. Пандемия является общим врагом человечества. Перед лицом этого внезапного глобального кризиса жертвами стали все страны, включая Китай. Как можно говорить о такой вещи, как компенсация или ответственность [Китая перед миром]?

Чжао Лицзян
представитель МИД КНР

И если год назад США были единственной страной, прямо подозревающей Китай в искусственном создании коронавируса, то теперь об этом, хотя пока и с большой неуверенностью, говорят учёные и британская разведка. И пока американские политики на новой волне подозрений Китая настаивают на санкциях за урон от пандемии, китайские политики по-прежнему отрицают искусственное происхождение вируса.

Мы призываем США и некоторые другие страны немедленно прекратить политизацию происхождения, не нужно ради политических целей подрывать международное сотрудничество по выяснению источника вируса.

Ван Вэньбинь
представитель МИД КНР

#covid19 #наука #коронавирус #китай #сша

43 43 комментария
36
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Лысый кавалер

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Китай врёт всегда, а если не врёт, то просто думает над тем, как соврать

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Slow Dimon

Лысый
2

Настоящий коммунисты.
Кошкорис мискожена

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Цветной Орзэмэс

Лысый
–2

репорт

Ответить

Лысый кавалер

Цветной
2

нет я не хочу в санаторий в Синьцзяне((((

Ответить

Цветной Орзэмэс

Лысый
0

Уйгур

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Madegghead

Цветной
0

недавно с удивлением узнать что уйгуры - это потомки казахов сбежавших от голодомора в 1930-х(то что они тюрки, я знал давно).

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Натуральный чувак

25

Ой, неужели тоталитарная страна состоящая из коммунистов у власти, которая не пускала к себе до 2021 года ВОЗ может врать и изобретать свои вирусы в лаборатории. Какая глупость

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Владимир Филатов

25

Старая китайская поговорка гласит: когда сталкиваешься с проблемами, начни с себя», — отметил представитель МИД КНР Гэн Шуан.

Ну так начни с себя, пидорас. Помоги провести расследование. 

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Видный блик

11

Все, кто кекал смехуёчками с "конспиролохов" конечно извиняться не будут
А все купленные Китаем бюрократы оон, лоббисты и инфоисточники не пострадают

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Андрей Кривоногов

Видный
0

конспиролухи впервые попали пальцем в небо, это не значит, что надо им награду

Ответить

Видный блик

Андрей
0

в даном случае скептиков разной степени обозвали конспирологами и забили на них хуй с подачи прокитайской части эстеблишмента ведущих государств и международных организаций, а другие испугались экономической аплеухи от Китая и не стали особо возражать

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Stanley H. Tweedle

9

Надеюсь дело кончится высадкой британских войск в Гонконге.

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Неудачный Валера

Stanley
2

в британии озабоченные только, высадят разве что американские войска

Ответить

Везучий

Неудачный
0

"Озабоченные" огромному количеству жителей дали визы, чтобы они спокойно могли жить и работать в UK. А вот руССкие до сих пор войнушками думают только...ничего нового.

Ответить

Закрытый паук например

Stanley
1

И Третьй Мировой войной

Ответить

Легкий Кирилл

Stanley
0

Достаточно выдать местным ВНЖ в США. Ядерная война из-за небольшого куска земли с муравейниками такая себе затея.

Ответить

Неудачный Валера

9

топ вирус за свои деньги

Ответить

Дарья Стрелкова

4

Если цитировать Дейли Мейл, то и цитировать что об этой «статье» думают другие ученые.

PS. Никак не отрицаю что вирус мог сбежать из лабы. Просто конкретно те двое ученых из Дейли Мейл - это испанский стыд для всего сообщества.

Британские ученые: создавая Уханьский…
Да-да, всевозможные желтые СМИ снова бездумно распространяют сенсационную новость об очередных…
scinquisitor.livejournal.com
Ответить

Натуральный чувак

Дарья
8

испанский стыд это ссылки на жж

Ответить

Дарья Стрелкова

Натуральный
2

A что плохого в жж? Или нынче только на телеграмм каналы можно ссылаться?

Ответить

Прогрессивный

Дарья
0

Любой уважающий себя блогер жж давно в фейсбуке

Ответить

Michael Petrov

Дарья
4

daily mail это в принципе уровень спид инфо и ренТВ

Ответить

Дмитрий Алексеевич

3

Китай должен быть destroyed

Ответить

whokilledlilyabrik

3

Законы физики означают, что у вас не может быть четырёх положительно заряженных аминокислот подряд

«шип» имеет ряд из четырёх положительно заряженных аминокислот

после этих слов на факультете теоретической физики начался сущий кошмар

Ответить

Лысина Арика

1

Проблема лабораторного истока ковида в том, что этот подвид существует уже очень много лет. Самое вероятное, что новая мутация, которую изучали как раз в лабе, могла выйти за пределы. Но с таким успехом она и в природе могла найтись/ 

Ответить

Натуральный чувак

Лысина
0

ага, как и спид. болезни не так страшны, как хуйня, которую создают люди

Ответить

Рыжий

Натуральный
0

А что, спид тоже в лаборатории сделали?

Ответить

Натуральный

Рыжий
0

не без участия человека, я об этом

Ответить

Yufers

Натурал…
2

Так получается китайцы насиловали летучую мышь в лаборатории, чтобы создать своего коммунистического бэтмена, а получили коронавирус? Похоже на правду.

Ответить

Натуральный

Yufers
2
Ответить

Madegghead

Yufers
0

точнее заставляли мышь насиловать панголина

Ответить

Дмитрий Ситало

Натурал…
2

пруфы

Ответить

Оранжевый дебаркадер

0

Байдон начал что-то подозревать

Ответить

сироп от щекотки

0

Что за бред??
Какая поддержка Сша?

Поддержка России была. Але! Гараж!
Устроили бля цирк.
Мы тут Голунова хуесосим, или вот это.. "поддержка сша" пишем тексте новости.
Вы еще в заголовоке этот укажите!

Ответить

Рог Кирилл

0

Уже даже интересно посмотреть на то, как их статью рецензировать будут. Сильно сомневаюсь, что ее опубликуют. Ну разве что в ней на самом деле будут аргументы посильнее того, что в белке идут подряд 4 заряженных аминокислоты, а это, якобы, "маловероятно".
P. S. Подумал, что есть одна страна с кучей мусорных научных журналов, куда такие публикации принимают на ура без особого рецензирования. И это Китай. Надо было этим двоим специалистам туда свою статью направить. Было бы очень иронично.

Ответить

Ирина Любимая

Рог
0

ТЖшникам этого достаточно, анализировать и искать информацию, зачем, в интернете написали уже, прожевали и положили в рот)

Ответить

Рог Кирилл

Ирина
0

Не, справедливости ради замечу, что здесь как раз много кто сомневается в этом "исследовании".

Ответить

Semen Semenov

0

Значит, когда Трамп говорил об этом и требовал наказать Китай, то все смеялись. А сейчас вон оно как

Ответить

Украденная жизнь

0

А таксисты говорят, что его в США разработали. Кому верить?

Ответить

Semen Semenov

0

Как можно говорить о такой вещи, как компенсация или ответственность [Китая перед миром]?

Действительно, как посмели

Ответить

Необыкновенный теркин30см

0

Я даже боюсь представить что будет если окажется, что Китай и правда искусственно изобрел этот вирус

Ответить

Дмитрий Ситало

–1

что-то не видно, чтобы китаю хоть что-нибудь не сходило с рук

Ответить

Зарегистрировался только что

–1

очередной фейк уровня тж

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