Долгое время теорию об утечке коронавируса из уханьской лаборатории считали конспирологией, но теперь её требуют всерьёз расследовать.

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Фото AFP

С появлением Covid-19 строилось много теорий о его происхождении — некоторые из них считали откровенно конспирологическими. Версию с искусственным созданием вируса в уханьской лаборатории и случайной или специальной утечкой считали неправдоподобной.

Долгое время об этой теории почти не вспоминали, но за последние несколько недель американские политики, разведка и профессора биологии всё чаще предполагают серьёзно её изучить. Сомнений добавили учёные, заявившие о доказательствах лабораторного происхождении Covid-19.

О лабораторном происхождении вируса говорили ещё в начале пандемии

Главной версией происхождения Covid-19 считается передача вируса от дикого животного (вероятно, летучей мыши) к человеку на рынке в китайском городе Ухань. В том же городе располагается Институт вирусологии высшего уровня безопасности, где учёные работают с опасными вирусами, в том числе коронавирусом. Специалисты лаборатории усиливали свойства коронавируса, чтобы предсказать его опасность.

Такое близкое расположение лаборатории к рынку породило конспирологическую теорию об утечке из неё коронавируса — намеренно или случайно. Её поддерживали как обычные люди, так и некоторые представители властей США. Подозрения усилили телеграммы 2018 года, в которых американские дипломаты, посетившие уханьскую лабораторию, отмечали серьёзную нехватку персонала.

Специалисты уханьской лаборатории Фот AFP

На теории лабораторного происхождения Covid-19 в начале пандемии настаивал и Дональд Трамп. Американская разведка тогда заявляла, что изучает вероятность такого появления коронавируса, хотя соглашается с учёными, отрицающими его лабораторное происхождение.

Теорию не признали большинство вирусологов, возглавлявший рабочую группу по коронавирусу в США иммунолог Энтони Фаучи, а также ВОЗ, хотя организация продолжала изучать все варианты появления вируса.

ВОЗ долгое время пытался попасть в Ухань для выяснения причин начала пандемии коронавируса. В начале 2021 года специалистам наконец удалось попасть в Китай, однако происхождение Covid-19 они так и не установили.

Учёные, власти США и разведка Великобритании вновь призывают к расследованию лабораторного происхождения Covid-19

Долгое время о теории лабораторного происхождения коронавируса говорили мало, однако в мае 2021 года тема вновь стала обсуждаемой. В середине месяца 18 учёных из США, Канады и Великобритании призвали международное сообщество разобраться в происхождении Covid-19. Фаучи также поддержал расследование.

25 мая The Wall Street Journal опубликовала данные американской разведки, утверждающие, что в ноябре 2019 года, ещё до сообщений о вспышке коронавируса, троих учёных из уханьской лаборатории госпитализировали и сильным заболеванием. Об этом Госдепартамент сообщал ещё в январе, но теперь появились подробности о количестве заболевших.

В МИД Китая ответили на подозрения: «США продолжают раздумывать над теорией утечки из лаборатории. Действительно ли они озабочены поиском источника или попытаются отвлечь внимание?». В администрации Джо Байдена не подтвердили данные разведки, но призвали ВОЗ исследовать их.

Уханьская лаборатория Фото AFP

26 мая Байден поручил американской разведке удвоить усилия по изучению появления Covid-19. По словам президента, «разведывательное сообщество США „объединилось вокруг двух вероятных сценариев“, но не пришло к окончательному выводу». Спецслужбы должны подготовить отчёт через 90 дней.

После заявления Байдена в The New York Times написали, что у разведки США есть данные о перемещениях работников лаборатории в Ухане и характере начала вспышки коронавируса. Они якобы помогут определить происхождение Covid-19, однако для их изучения необходим компьютерный анализ.

На следующий день двое учёных Великобритании и Норвегии заявили, что нашли доказательства лабораторного происхождения Covid-19. Они пока не опубликовали исследование, но с текстом ознакомилось Daily Mail. Доказательства нашли британский профессор онкологии Ангус Далглиш, участвовавший в создании «вакцины от ВИЧ», и норвежский ученый и глава фармкомпании Immunor Биргер Соренсен, разрабатывающая вакцину от коронавируса Biovacc-19.

Специалисты ВОЗ в феврале 2021 года у уханьской лаборатории Фото AFP

В исследовании говорится, что коронавирус создали в лаборатории Уханя, а затем попытались замести следы, выдав его за вирус естественного происхождения. Такие выводы они сделали, изучив структуру нового вируса: «шип» имеет ряд из четырёх положительно заряженных аминокислот, которые плотно крепятся к отрицательно заряженным человеческим клеткам, что делает его очень заразным.

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Учёные утверждают, что в природе редко встречаются даже три положительно заряженные аминокислоты подряд, не говоря уже о четырёх. «Законы физики означают, что у вас не может быть четырёх положительно заряженных аминокислот подряд. Единственный способ получить это — искусственно изготовить», — сказал Daily Mail Далглиш.

Также исследователи обвинили власти Китая в «преднамеренном уничтожении, сокрытии или данных о заражениях» и в исчезновении китайских учёных, высказывавшихся о коронавирусе.

Доказательства были у учёных и раньше, но крупные научные журналы отказывались их публиковать, так как были уверены в естественном происхождении вируса. Специалисты планируют опубликовать подробности исследования в журнале Quarterly Review of Biophysics Discovery.

Теперь британская разведка тоже исследует происхождение коронавируса, и если прежде считала версию с утечкой из уханьской лаборатории маловероятной, то теперь называет её «правдоподобной», пишет The Sunday Times. По данным издания, сейчас специалисты ищут людей, знающих подробности о появлении Covid-19, в даркнете, чтобы свидетели не опасались репрессий со стороны китайских властей.

Учёные отмечают, что понять происхождение коронавируса необходимо для системы здравоохранения всего мира. «Будут появляться Covid-26 и Covid-32, если мы не поймем происхождение Covid-19», — заявил профессор педиатрии, молекулярной вирусологии и микробиологии Университета Бэйлора Питер Хотез.

В прошлом США уже обвиняли Китай в создании вируса и обещали, что страна «заплатит высокую цену»

В прошлом году Китай уже подозревали в создании коронавируса в лаборатории — в основном обвинения исходили от властей США. В самом начале пандемии ВОЗ, учёные и главы многих стран хвалили китайское правительство за прозрачность данных, однако спустя несколько месяцев позиция начала меняться, особенно у США.

Трамп, изначально благодаривший Китай за открытость, поменял мнение, когда в США резко начало расти количество заболевших и наступил коллапс системы здравоохранения. Число заболевших и погибших в стране стало самым больших в мире — к 1 июня в стране заболело больше 33 миллионов человек, а умерло почти 600 тысяч. Это связывают во многом с поздней реакцией на вирус властей США и с отсутствием в первое время жёстких ограничений.

В разгар первой волны эпидемии в США Трамп настаивал, что китайские власти виновны в распространении коронавируса, и подозревал их в искусственном создании Covid-19 в уханьской лаборатории. Вслед за Трампом обвинения подхватили другие американские политики, так что теория об умышленной или случайной биологической атаке перестала быть лишь конспирологией.

Вдобавок власти США пытались возложить на Китай и последствия экономического кризиса и утверждали, что заставят страну «заплатить высокую цену» за пандемию.

Подозрения подпитывало и то, что в течение года китайские власти отказывали ВОЗ в расследовании источника Covid-19 её специалистами. К тому же, спустя полгода после начала пандемии выяснилось, что Китай не был так прозрачен — около трёх недель власти страны не раскрывали данные о геноме вируса и подробности о первых заболевших. Уверенные, что «скрытный» Китай не будет участвовать в расследовании, пока его не заставят, американские власти призывали ввести санкции против китайских предприятий и политиков.

Год назад обвинения США почти никто не поддержал, а теперь о них говорят учёные и разведка

Хотя к жёсткой позиции США не присоединились европейские страны, за расследование в Китае высказалась Австралия. «Кажется совершенно разумным, что мир хочет получить независимую оценку того, как всё это произошло, чтобы мы могли извлечь уроки и предотвратить повторение», — отметил премьер-министр страны Скотт Моррисон.

Китайские власти не соглашаются с обвинениями стран, отражая критику ответными подозрениями. В государственной газете Китая Global Times писали, что заявление Австралии могут испортить отношения стран «без возможности восстановления», а также «противоречит здравому смыслу и рациональному мышлению».

В отношении США Китай выбрал ответные действия, тоже подогревая конспирологическую теорию и подозревая армию страны в создании вируса. Китайские власти также настаивали, что пытаясь возложить вину за большие потери от коронавируса на Китай, США лишь ищет виноватого и отвлекает внимание американцев от плохой реакции на пандемию. «Показывать пальцем на кого-либо — это неконструктивно. Старая китайская поговорка гласит: когда сталкиваешься с проблемами, начни с себя», — отметил представитель МИД КНР Гэн Шуан.

Это совершенно безответственные замечания. Пандемия является общим врагом человечества. Перед лицом этого внезапного глобального кризиса жертвами стали все страны, включая Китай. Как можно говорить о такой вещи, как компенсация или ответственность [Китая перед миром]? Чжао Лицзян представитель МИД КНР

И если год назад США были единственной страной, прямо подозревающей Китай в искусственном создании коронавируса, то теперь об этом, хотя пока и с большой неуверенностью, говорят учёные и британская разведка. И пока американские политики на новой волне подозрений Китая настаивают на санкциях за урон от пандемии, китайские политики по-прежнему отрицают искусственное происхождение вируса.