Китай вновь начали подозревать в утечке Covid-19 из лаборатории. Исследователи утверждают, что нашли доказательства Статьи редакции
Долгое время теорию об утечке коронавируса из уханьской лаборатории считали конспирологией, но теперь её требуют всерьёз расследовать.
С появлением Covid-19 строилось много теорий о его происхождении — некоторые из них считали откровенно конспирологическими. Версию с искусственным созданием вируса в уханьской лаборатории и случайной или специальной утечкой считали неправдоподобной.
Долгое время об этой теории почти не вспоминали, но за последние несколько недель американские политики, разведка и профессора биологии всё чаще предполагают серьёзно её изучить. Сомнений добавили учёные, заявившие о доказательствах лабораторного происхождении Covid-19.
О лабораторном происхождении вируса говорили ещё в начале пандемии
Главной версией происхождения Covid-19 считается передача вируса от дикого животного (вероятно, летучей мыши) к человеку на рынке в китайском городе Ухань. В том же городе располагается Институт вирусологии высшего уровня безопасности, где учёные работают с опасными вирусами, в том числе коронавирусом. Специалисты лаборатории усиливали свойства коронавируса, чтобы предсказать его опасность.
Такое близкое расположение лаборатории к рынку породило конспирологическую теорию об утечке из неё коронавируса — намеренно или случайно. Её поддерживали как обычные люди, так и некоторые представители властей США. Подозрения усилили телеграммы 2018 года, в которых американские дипломаты, посетившие уханьскую лабораторию, отмечали серьёзную нехватку персонала.
На теории лабораторного происхождения Covid-19 в начале пандемии настаивал и Дональд Трамп. Американская разведка тогда заявляла, что изучает вероятность такого появления коронавируса, хотя соглашается с учёными, отрицающими его лабораторное происхождение.
Теорию не признали большинство вирусологов, возглавлявший рабочую группу по коронавирусу в США иммунолог Энтони Фаучи, а также ВОЗ, хотя организация продолжала изучать все варианты появления вируса.
Учёные, власти США и разведка Великобритании вновь призывают к расследованию лабораторного происхождения Covid-19
Долгое время о теории лабораторного происхождения коронавируса говорили мало, однако в мае 2021 года тема вновь стала обсуждаемой. В середине месяца 18 учёных из США, Канады и Великобритании призвали международное сообщество разобраться в происхождении Covid-19. Фаучи также поддержал расследование.
25 мая The Wall Street Journal опубликовала данные американской разведки, утверждающие, что в ноябре 2019 года, ещё до сообщений о вспышке коронавируса, троих учёных из уханьской лаборатории госпитализировали и сильным заболеванием. Об этом Госдепартамент сообщал ещё в январе, но теперь появились подробности о количестве заболевших.
В МИД Китая ответили на подозрения: «США продолжают раздумывать над теорией утечки из лаборатории. Действительно ли они озабочены поиском источника или попытаются отвлечь внимание?». В администрации Джо Байдена не подтвердили данные разведки, но призвали ВОЗ исследовать их.
26 мая Байден поручил американской разведке удвоить усилия по изучению появления Covid-19. По словам президента, «разведывательное сообщество США „объединилось вокруг двух вероятных сценариев“, но не пришло к окончательному выводу». Спецслужбы должны подготовить отчёт через 90 дней.
После заявления Байдена в The New York Times написали, что у разведки США есть данные о перемещениях работников лаборатории в Ухане и характере начала вспышки коронавируса. Они якобы помогут определить происхождение Covid-19, однако для их изучения необходим компьютерный анализ.
На следующий день двое учёных Великобритании и Норвегии заявили, что нашли доказательства лабораторного происхождения Covid-19. Они пока не опубликовали исследование, но с текстом ознакомилось Daily Mail. Доказательства нашли британский профессор онкологии Ангус Далглиш, участвовавший в создании «вакцины от ВИЧ», и норвежский ученый и глава фармкомпании Immunor Биргер Соренсен, разрабатывающая вакцину от коронавируса Biovacc-19.
В исследовании говорится, что коронавирус создали в лаборатории Уханя, а затем попытались замести следы, выдав его за вирус естественного происхождения. Такие выводы они сделали, изучив структуру нового вируса: «шип» имеет ряд из четырёх положительно заряженных аминокислот, которые плотно крепятся к отрицательно заряженным человеческим клеткам, что делает его очень заразным.
Учёные утверждают, что в природе редко встречаются даже три положительно заряженные аминокислоты подряд, не говоря уже о четырёх. «Законы физики означают, что у вас не может быть четырёх положительно заряженных аминокислот подряд. Единственный способ получить это — искусственно изготовить», — сказал Daily Mail Далглиш.
Также исследователи обвинили власти Китая в «преднамеренном уничтожении, сокрытии или данных о заражениях» и в исчезновении китайских учёных, высказывавшихся о коронавирусе.
Теперь британская разведка тоже исследует происхождение коронавируса, и если прежде считала версию с утечкой из уханьской лаборатории маловероятной, то теперь называет её «правдоподобной», пишет The Sunday Times. По данным издания, сейчас специалисты ищут людей, знающих подробности о появлении Covid-19, в даркнете, чтобы свидетели не опасались репрессий со стороны китайских властей.
Учёные отмечают, что понять происхождение коронавируса необходимо для системы здравоохранения всего мира. «Будут появляться Covid-26 и Covid-32, если мы не поймем происхождение Covid-19», — заявил профессор педиатрии, молекулярной вирусологии и микробиологии Университета Бэйлора Питер Хотез.
В прошлом США уже обвиняли Китай в создании вируса и обещали, что страна «заплатит высокую цену»
В прошлом году Китай уже подозревали в создании коронавируса в лаборатории — в основном обвинения исходили от властей США. В самом начале пандемии ВОЗ, учёные и главы многих стран хвалили китайское правительство за прозрачность данных, однако спустя несколько месяцев позиция начала меняться, особенно у США.
Трамп, изначально благодаривший Китай за открытость, поменял мнение, когда в США резко начало расти количество заболевших и наступил коллапс системы здравоохранения. Число заболевших и погибших в стране стало самым больших в мире — к 1 июня в стране заболело больше 33 миллионов человек, а умерло почти 600 тысяч. Это связывают во многом с поздней реакцией на вирус властей США и с отсутствием в первое время жёстких ограничений.
В разгар первой волны эпидемии в США Трамп настаивал, что китайские власти виновны в распространении коронавируса, и подозревал их в искусственном создании Covid-19 в уханьской лаборатории. Вслед за Трампом обвинения подхватили другие американские политики, так что теория об умышленной или случайной биологической атаке перестала быть лишь конспирологией.
Подозрения подпитывало и то, что в течение года китайские власти отказывали ВОЗ в расследовании источника Covid-19 её специалистами. К тому же, спустя полгода после начала пандемии выяснилось, что Китай не был так прозрачен — около трёх недель власти страны не раскрывали данные о геноме вируса и подробности о первых заболевших. Уверенные, что «скрытный» Китай не будет участвовать в расследовании, пока его не заставят, американские власти призывали ввести санкции против китайских предприятий и политиков.
Год назад обвинения США почти никто не поддержал, а теперь о них говорят учёные и разведка
Хотя к жёсткой позиции США не присоединились европейские страны, за расследование в Китае высказалась Австралия. «Кажется совершенно разумным, что мир хочет получить независимую оценку того, как всё это произошло, чтобы мы могли извлечь уроки и предотвратить повторение», — отметил премьер-министр страны Скотт Моррисон.
Китайские власти не соглашаются с обвинениями стран, отражая критику ответными подозрениями. В государственной газете Китая Global Times писали, что заявление Австралии могут испортить отношения стран «без возможности восстановления», а также «противоречит здравому смыслу и рациональному мышлению».
В отношении США Китай выбрал ответные действия, тоже подогревая конспирологическую теорию и подозревая армию страны в создании вируса. Китайские власти также настаивали, что пытаясь возложить вину за большие потери от коронавируса на Китай, США лишь ищет виноватого и отвлекает внимание американцев от плохой реакции на пандемию. «Показывать пальцем на кого-либо — это неконструктивно. Старая китайская поговорка гласит: когда сталкиваешься с проблемами, начни с себя», — отметил представитель МИД КНР Гэн Шуан.
И если год назад США были единственной страной, прямо подозревающей Китай в искусственном создании коронавируса, то теперь об этом, хотя пока и с большой неуверенностью, говорят учёные и британская разведка. И пока американские политики на новой волне подозрений Китая настаивают на санкциях за урон от пандемии, китайские политики по-прежнему отрицают искусственное происхождение вируса.
репорт
Лысый кавалер
нет я не хочу в санаторий в Синьцзяне((((
Уйгур
недавно с удивлением узнать что уйгуры - это потомки казахов сбежавших от голодомора в 1930-х(то что они тюрки, я знал давно).
Старая китайская поговорка гласит: когда сталкиваешься с проблемами, начни с себя», — отметил представитель МИД КНР Гэн Шуан.
Ну так начни с себя, пидорас. Помоги провести расследование.
конспиролухи впервые попали пальцем в небо, это не значит, что надо им награду
Видный блик
в даном случае скептиков разной степени обозвали конспирологами и забили на них хуй с подачи прокитайской части эстеблишмента ведущих государств и международных организаций, а другие испугались экономической аплеухи от Китая и не стали особо возражать
Надеюсь дело кончится высадкой британских войск в Гонконге.
Неудачный Валера
в британии озабоченные только, высадят разве что американские войска
Легкий Кирилл
Достаточно выдать местным ВНЖ в США. Ядерная война из-за небольшого куска земли с муравейниками такая себе затея.
Если цитировать Дейли Мейл, то и цитировать что об этой «статье» думают другие ученые.
PS. Никак не отрицаю что вирус мог сбежать из лабы. Просто конкретно те двое ученых из Дейли Мейл - это испанский стыд для всего сообщества.
Натуральный чувак
испанский стыд это ссылки на жж
A что плохого в жж? Или нынче только на телеграмм каналы можно ссылаться?
Законы физики означают, что у вас не может быть четырёх положительно заряженных аминокислот подряд
«шип» имеет ряд из четырёх положительно заряженных аминокислот
после этих слов на факультете теоретической физики начался сущий кошмар
Проблема лабораторного истока ковида в том, что этот подвид существует уже очень много лет. Самое вероятное, что новая мутация, которую изучали как раз в лабе, могла выйти за пределы. Но с таким успехом она и в природе могла найтись/
Натуральный чувак
ага, как и спид. болезни не так страшны, как хуйня, которую создают люди
А что, спид тоже в лаборатории сделали?
Натуральный
не без участия человека, я об этом
Что за бред??
Какая поддержка Сша?
Поддержка России была. Але! Гараж!
Устроили бля цирк.
Мы тут Голунова хуесосим, или вот это.. "поддержка сша" пишем тексте новости.
Вы еще в заголовоке этот укажите!
Уже даже интересно посмотреть на то, как их статью рецензировать будут. Сильно сомневаюсь, что ее опубликуют. Ну разве что в ней на самом деле будут аргументы посильнее того, что в белке идут подряд 4 заряженных аминокислоты, а это, якобы, "маловероятно".
P. S. Подумал, что есть одна страна с кучей мусорных научных журналов, куда такие публикации принимают на ура без особого рецензирования. И это Китай. Надо было этим двоим специалистам туда свою статью направить. Было бы очень иронично.
ТЖшникам этого достаточно, анализировать и искать информацию, зачем, в интернете написали уже, прожевали и положили в рот)
Не, справедливости ради замечу, что здесь как раз много кто сомневается в этом "исследовании".
Значит, когда Трамп говорил об этом и требовал наказать Китай, то все смеялись. А сейчас вон оно как
Как можно говорить о такой вещи, как компенсация или ответственность [Китая перед миром]?
Действительно, как посмели
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