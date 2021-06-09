Россия нашла нового «врага»: впереди, судя по всему, новые меры и ограничения в Москве, Петербурге и других городах.

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Фото РИА «Новости»

Растущая популярность электросамокатов в России привела увеличению числа аварий с пешеходами, а после и уголовных дел — как против нарушителей, так и кикшеринговых компаний. В Петербурге произошло несколько серьёзных ДТП с электротранспортом. Неясно, что именно стало решающим поводом взяться за проблему, но власти стали вводить ограничения скорости, устраивать обыски и даже эвакуировать самокаты.

За прошлый год число аварий с электросамокатами выросло почти в три раза, говорят в МВД

За последние два года спрос на электросамокаты в России сильно вырос: если в 2020-м ретейлеры впервые сообщили об «ажиотажном» интересе к этому виду транспорта, то в 2021-м тенденция укрепилась. Например, в первой половине апреля Wildberries зафиксировали увеличение спроса в 360%.

Вместе с ростом числа самокатов на улицах увеличилось и количество аварий. Число ДТП с их участием за 2020 год выросло почти в три раза, отчитывалось МВД: полиция зафиксировала 331 происшествие — погибли шесть человек и пострадали 347.

По данным московского центра организации дорожного движения (ЦОДД), в 2021 году аварийность в столице выросла на 71%, при этом 43% участников — это курьеры из служб доставки. Часть из них ездит на самокатах, но сколько именно, сказать сложно. Часто в таких ДТП травмы получают дети: в НИИ неотложной детской хирургии отмечают, что их доля ежегодно растёт на 2-3%.

На фоне сообщений о ДТП с самокатами выделяется Петербург — в мае и июне там произошло несколько резонансных аварий:

13 мая тяжёлую травму головы при падении с электросамоката получил солист балета Мариинского театра Давид Залеев. По данным «Фонтанки», он ехал пьяным по тротуару, задел прохожего и упал. Танцовщик провёл в коме более двух недель;

13 мая группа молодых людей на электросамокатах сбила двух прохожих на Невском проспекте. Один из пострадавших вступил с ними в конфликт, после чего его избили. Мужчина попал в больницу с переломами ребер, а СК возбудил дело о хулиганстве;

1 и 2 июня двух 4-летних мальчиков и одну 5-летнюю девочку сбили электросамокаты в разных районах Петербурга. Дети были госпитализированы, двое — в тяжелом состоянии;



4 июня СК возбудил дело в отношении 23-летнего петербуржца, сбившего на Московском проспекте 4-летнего мальчика. Ребёнок получил «телесные повреждения различной степени тяжести».

8 июня СК возбудил дело против 21-летней петербурженки, которая сбила 11-летнего мальчика на велосипеде.

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В Петербурге и других городах ограничивают скорость самокатов. Минтранс готовит поправки в ПДД

На федеральном уровне у электросамокатов нет чёткого статуса: сейчас этот вид транспорта по факту приравнен к пешеходам, использующим средства передвижения. Из-за этого человек на самокате должен ездить по тротуарам, пешеходным и велодорожкам, а если таковых нет — по обочине дороги, но навстречу потоку машин.

Некоторые электросамокаты имеют техническую возможность разгоняться до 50 км/ч, что из-за возможного оживлённого движения и узких тротуаров (как, например, в Петербурге) создаёт опасные ситуации. При этом водительское удостоверение для управления самокатом мощностью ниже 4 кВТ не требуется, а средства защиты можно не надевать, хоть это и рекомендуется.

В Москве ввёли «медленные зоны» для арендованных электросамокатов и предложили ограничить их скорость 25 км/час, в Екатеринбурге и Томске определили зоны, где этот вид транспорта не сможет развивать скорость выше 15 км/час. Полиция Екатеринбурга начала проводить рейды, где проверяла водительские удостоверения у самокатчиков, мощность транспорта которых превышает 250 ватт.

Фото УГИБДД по Свердловской области

В Петербурге власти ограничили скорость электросамокатов на 20 улицах Центрального и Петроградского районов города до 10 км/час. В Новосибирске подобные меры планировали ввести, но отложили. В мэрии города это объяснили тем, что сложная система управления компаний, где головной офис находится в Москве, «негативно влияет на оперативность принятия решений».

По данным опроса SuperJob, законодательные ограничения для вождения электросамокатов поддерживают 49% респондентов, ещё 23% выступают против, а 28% не имеют точки зрения на этот счёт. Чаще всего люди считают необходимым ограничивать скорость самокатов и сегвеев до 10-20 км/ч.

8 июня Минтранс рассказал, что готовит поправки в ПДД о регулировании самокатов. По словам замглавы профильного департамента Владимира Луговенко, ведомство обсуждает полицией несколько мер:

запрет использования электросамокатов тяжелее 35 килограммов на тротуарах;

ограничение допустимой скорость самокатов на тротуарах до 20 км/час и оставить приоритет движения за пешеходами;

введение нового дорожного знака запрета на движение самокатов в парках, вблизи метро, вокзалов, торговых центров;

передача регулирования правил для самокатов на местный уровень.

Операторы кикшеринга также представили собственные планы по обеспечению безопасности движения, пишет «Коммерсантъ». Соучредитель компании Whoosh Олег Журавлев рассказал, что компания вводит зоны принудительного ограничения скорости до 15 км/ч и полного запрета катания, а также разрабатывает технологии по определению веса пользователя. В URent предлагают ограничить скорость в городе до 20 км/ч. «Это достаточно быстро и в то же время безопасно», — говорят в компании.

Приложение Whoosh 6 июня в Петербурге Скриншот TJ

В Петербурге СК провело четыре обыска в кикшеринговых компаниях. Это объясняют уголовным делом по одной из аварий

Реакция Следственного комитета на аварии в Петербурге появилась относительно быстро. В мае глава СК Александр Бастрыкин потребовал урегулировать законодательство, 3 июня ведомство предупредило об участившихся случаях «агрессивного вождения», а 9 июня оно призвало МВД и Минтранс быстрее разрабатывать регламент по использованию самокатов.

В июне в петербургских компаниях по аренде электросамокатов прошли обыски. Это затронуло несколько фирм, среди которых — Whoosh, Molnia, Bolt, Scoobee и Red Wheels. 3 июня следователи искали «предметы и документы, представляющие интерес для следствия, а также в целях установления мужчины», совершившего наезд на ребёнка в Невском районе.

В СК объяснили обыски расследованием уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Ведомство сочло, что одна из компаний работала «из корыстных побуждений, пренебрегая безопасностью иных участников движения».

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7 июня петербургские следователи снова пришли с обысками в кикшеринговую компанию — предположительно, Whoosh. Следственные действия объяснили аналогичным уголовным делом.

8 июня СК пришёл с обысками в Urent и Еleven, 9 июня — в Mangoo и Вusyfly. В компаниях изъяли «предметы и документы, представляющие интерес для следствия». Ведомство в подробном релизе рассказало, что «с наступлением тёплой погоды» пользователи электросамокатов стали чаще сбивать прохожих, включая детей — некоторые попали в больницы в тяжёлом состоянии. Следователи отчитались о возбуждении шести уголовных дел о причинении вреда здоровью по неосторожности (часть 1 статьи 118 УК РФ) и хулиганстве (часть 2 статьи 213 УК РФ).

Электросамокаты являются источниками повышенной опасности, как для самих лиц, управляющих данным средством передвижения, так и для пешеходов и других участников дорожного движения. Опасность электросамоката, в частности, состоит в том, что он движется практически бесшумно и при этом со значительной скоростью и в городских условиях, его можно не услышать, в результате чего возможно столкновение и травмирование. Главное управление СК по Петербургу

Юристы оценивают происходящее вокруг электросамокатов неоднозначно. Председатель коллегии адвокатов АБС Антон Бакулин считает сам факт повторных обысков «нормальным явлением», но заведённое дело — абсурдом. По его мнению, в случае конфликта на проезжей части упрекать компанию «просто некорректно». Президент коллегии адвокатов «Санкт-Петербург» Игорь Кучеренко недоумевает из-за того, что таким незначительным событием, как драка на Невском проспекте заинтересовалось руководство СК РФ. «По моему личному мнению, здесь имеет место передел рынка», — заявил юрист.

Руководитель судебной практики юридической фирмы «Клифф» Игорь Серкин предполагает, что обыски могут быть элементом давления на компанию, а управляющий партнер адвокатского бюро Asterisk Владимир Хантимиров считает, что дело «просто поставили на контроль» и закрыть его теперь крайне сложно.

Для аренды нет никаких установленных требований по безопасности. Они есть для продуктов питания, для специализированных услуг вроде аттракционов. Но какую опасность могут предполагать услуги по аренде? Вы берете автомобиль в аренду. Должен ли прокат автомобилей контролировать ваше вождение? Нет. Он должен проверить у вас права. В случае с электросамокатом таких прав не предусмотрено. Игорь Серкин руководитель судебной практики юридической фирмы «Клифф»

В ночь на 8 июня в Петербурге отключили сервисы аренды самокатов. Это сделали сами кикшеринговые компании

Вечером 8 июня петербургские кикшеринги Whoosh и Molnia заблокировали для поездок часть центра Петербурга. В оповещении второй компании говорилось, что это связано с рекомендациями СК. В Whoosh «Бумаге» заявили, что ввели запрет «там, где строго пешеходные зоны и очень много пешеходов».

Скриншот TJ

В ночь на 9 июня Whoosh, Molnia, Urent, Eleven, Red Wheels и Busy-Fly запретили пользователям арендовать самокаты. Пользователям Molnia пришло уведомление о том, что компания убирает все самокаты из-за «ситуации, про которую известно из СМИ», в Whoosh при открытии приложения появляется сообщение о приостановке работы. В остальных сервисах транспорт просто нельзя арендовать.

Анатолий Хозяинов @hozyainow

6 - убрали все самокаты (Whoosh, Urent, Molnia, Eleven, ScooBee, Mangoo)

1 - ушла из города (По Пути)

1 - ушла с рынка (Red Wheels)



В прежнем режиме работает 1 оператор, Busy-Fly, самокаты лишь на севере города и в Кронштадте Кикшеринг в Питере исчез за одну ночь. Из 9 компаний:6 - убрали все самокаты (Whoosh, Urent, Molnia, Eleven, ScooBee, Mangoo)1 - ушла из города (По Пути)1 - ушла с рынка (Red Wheels)В прежнем режиме работает 1 оператор, Busy-Fly, самокаты лишь на севере города и в Кронштадте https://t.co/lqpnqxk9HA [{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/9ba57295-cac0-551c-b162-bc2fb2521708\/","width":590,"height":1280}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/187add88-2dbf-562b-93f4-6568ae29096d\/","width":720,"height":1280}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/b6ccc557-605e-58b4-b57e-d67420817692\/","width":720,"height":1280}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/ae326f46-207f-5282-8f6e-77decdf266fc\/","width":720,"height":1280}}}]

По данным Baza, с 6 утра следователи и оперативники изымали самокаты с парковок в разных районах Петербурга. Это связано с уголовным делом, возбуждённым из-за аварии на Невском проспекте, отмечает издание.

Глава комитета по транспорту Петербурга Кирилл Поляков рассказал «Подъёму», что владельцы кикшеринга сами убрали с улиц самокаты из-за действий СК. По его словам, власти города пытаются договориться с обеими сторонами. «Ищем разумный компромисс, чтобы поддержать бизнес и не запрещать совсем, но и обеспечить безопасность людей», — отметил он.

«Бумаге» в пресс-службе Whoosh подтвердили, что работу сервиса приостановили, чтобы урегулировать и согласовать все вопросы со Смольным. Источник издания, близкий к одной из компаний, также связал приостановку аренды с действиями СК. «Пока не понимаем, как работать, — все говорят разные вещи. СК, администрация города, профильные комитеты — все говорят разное. С одними ты делаешь встречи, вторые эвакуируют самокаты», — заявил он.

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Кикшеринг электросамокатов Urent через приложение «СитиМобил» остановили с 9 июня и в Челябинске, сообщает Znak.com. При этом в техподдержке сообщают, что запуск аренды начнётся в ближайшее время.

В Смольном решили полностью закрыть некоторые зоны Петербурга для самокатов. И ограничить их скорость до 10 км/ч на улицах с плотным потоком

9 июня комитет по транспорту объявил, что ограничит скорость самокатов до 10 км/час на улицах с плотным туристическим потоком, а на время проведения Евро-2020 — рядом с фан-зонами (на Дворцовой, Конюшенной и у «Юбилейного»), стадионом и адресами прибытия «футбольных» шаттлов.

В соглашение с кикшеринговыми компаниями также включат запрет на проезд электросамокатов по Невскому проспекту и Дворцовой площади и обязательство спешиваться при пересечении пешеходных переходов, отмечает «Бумага».

В компаниях Urent, Molnia и Whoosh заявили, что после согласования регламента кикшеринги могут вновь заработать в Петербурге.