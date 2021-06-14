«Кто сказал, что меня пугает оппозиция?»: о чём Путин рассказал в первом за три года иностранном интервью Статьи редакции
О Навальном, кибератаках, посадке лайнера Ryanair и другом.
12 июня журналист американского телеканала NBC News Кейр Симмонс взял интервью у Владимира Путина в преддверии его встречи с президентом США Джо Байденом в Женеве. Полной видеозаписи беседы, которая длилась почти полтора часа, пока нет, но 14 июня её текстовая версия появилась на сайте издания. Чуть позже расшифровка на русском появилась на сайте Кремля.
О Навальном
«У нас нет привычки кого-либо убивать», — сказал президент в ответ на вопрос, причастен ли он к отравлению оппозиционера. При этом Путин не гарантировал, что тот переживёт заключение в тюрьме. Российский лидер также сказал, что если кто-то «прикрывается политической деятельностью», чтобы решать свои дела, в том числе коммерческие, нужно за это ответить.
NBC также отметил, что российский лидер продемонстрировал «вспышки пренебрежения», когда его спросили, совпадение ли то, что за последние годы были убиты несколько других политических оппонентов Кремля.
О причастности России к кибератакам на США и конфликтах в киберпространстве
Обвинения Белого дома в атаках российских хакеров на США Путин назвал «фарсом» и призвал журналистов NBC News и косвенно власти США предоставить доказательства причастности России. «Нас во многом обвиняли. Вмешательства в выборы, кибератаки и всё в этом духе. И ни разу, ни разу никто не подумал предоставить какие-то доказательства или улики. Лишь необоснованные обвинения. Я удивлён, что нас ещё не обвинили в том, что мы спровоцировали движение Black Lives Matter», — сказал президент.
О «двойных стандартах» США
Как пишет NBC News, во время интервью Путин полагался на «проверенную кремлёвскую стратегию» уклоняться от критики, переводя тему на проблемы США. В ответ на упрёк Байдена о том, что Россия провоцирует мировую нестабильность, он упрекнул Белый дом за вмешательство в дела Ливии, Афганистана и Сирии.
Президент также припомнил Вашингтону штурм Капитолия как доказательство, что в США также преследуют людей за политическое инакомыслие.
О Байдене
В интервью Байден несколько раз вспоминал поездку в статусе вице-президента в Кремль в 2011 году, во время которой он лично сказал Путину, что у того «нет души».
Сам же российский президент сказал NBC, что не помнит подобную часть разговора, но отметил высокий профессионализм американского президента: «Он провёл практически всю свою взрослую жизнь в политике».
О сообщениях о сотрудничестве с Ираном в урон США
10 июня издание The Washington Post рассказало о сделке, по которой Россия якобы готовится предложить Ирану некую «усовершенствованную спутниковую систему». По сообщениям журналистов, она позволит Тегерану куда более тщательно отслеживать военные цели, включая военные силы США в Ираке.
Путин полностью отверг это сообщение, назвав «фейком».
Об обстоятельствах посадки лайнера Ryanair с экс-главредом Nexta на борту в Минске
Путин заявил, что не видит повода не доверять словам Лукашенко в вопросе вынужденной посадки лайнера, но для России эта тема «не представляет никакого интереса». Он также указал на то, что «все обвиняют» президента Белоруссии в причастности к произошедшему, но при этом никто не поинтересовался у пилота самолёта, вынуждали ли его приземлиться.
О том, убийца ли Путин
В марте Байден ответил утвердительно на вопрос журналиста, считает ли он Путина убийцей. По мнению президента США, российский лидер также «заплатит» за вмешательство в американские выборы. На прямой вопрос журналиста, действительно ли Путин — убийца, президент не ответил.
Ещё несколько цитат — о разном
- «Стабильность не достигается навязыванием одной точки зрения»;
- «Я знаю, в каком направлении нужно двигаться, чтобы обеспечить интересы страны, будем выявлять всех, кто идёт против закона и приносит ущерб, в том числе её имиджу»;
- «Кто вам сказал, что нас пугает оппозиция или меня пугает оппозиция? Вы знаете, это даже смешно»;
- «НАТО — это рудимент Холодной войны»;
- О преемнике — «Я сделаю всё, чтобы преданные стране люди, готовые положить на алтарь отечества жизнь, были поддержаны».
Пиздит как дышит. Вот и всё интервью вкратце.
хммм. дед выглядит обиженкой в этом интервью. задают неудобные вопросы, на которые помощнички не написали ответов.
ваще не выглядит сильным лидером. такие вот "хрю му а вот в америке а вот там вот тоже плохо" - это такие сигналы что лидер мнительный .
хотя это конечно всё пафосно , но откровенно говоря выглядит он мямлей
А когда-то разве было по-другому?
Абсолютный торшер
раньше действовал этот образ сильного русского кгбшника который весь такой неуязвимый и ему всё по плечу. а теперь вся его политика сводится к тому что ему очень хочется чтобы всё стало как раньше , чтобы его считали таким же сильным, но уже начинают сомневаться. такие вот провокационные вопросы это типа с ним не торгуются на темы того что можно спрашивать, а что нет
Ну хз, может первый и второй срок, после рокировочки уже сплошное наебалово пошло. Какие-то ёрзания вокруг одних и тех же скреп, власть ради власти любым путём, неприкрытая мелочность и непоследовательность.
Путин: Да-да, сейчас скажу. Сейчас скажу, я не пропущу ни одного вашего вопроса, не беспокойтесь.
и не сказал
Хуйло мразотное. Верит в конспирологию, буквально живёт вотэбаутизмом по старым лекалам «А у вас негров линчуют». Пиздец, позорище абсолютное.
ну это классическая хуета , за то что в штатах защемили RT законом FARA Путину захотелось показать что у нас тут просто целый пруд этих агентов , а он бедный несчастный , до одного RT доебались . поэтому помимо Голоса Америки он защемил вообще всех кто неугоден.
Исторически, наше время будет известно потомкам как "полный пиздец".
Краткое описание интервью:
Симмонс: "Господин Президент, А...?"
Путин: "А вот в АМЕРИКЕ..."
со времен "она утонула" ничего не изменилось, но некоторые ебобо продолжают верить что Пу раньше был другим :/
Важный момент надо бы вставить:
Корреспондент NBC Кир Симмонс добавил, что после интервью не на камеру Путин, «склоняясь к нему и смотря в глаза», говорил о том, что «на Западе спонсируют оппозиционеров в Москве». В расшифровке разговора на сайте Кремля также есть слова Путина, что «многие структуры так называемого гражданского общества финансируются из-за рубежа, готовятся соответствующие программы действий, активисты проходят подготовку за рубежом».
Написал бы что очередное дно пробито, но мы давно уже крутимся где то в центре земли.
Сообщение о бомбе отправленное спустя полчаса после начала переговоров с пилотом тоже все ок? Или протон тоже работает на госдеп?
"Если бы мы хотели это делать"
Что-то из разряда "хотели бы, отравили бы" или "хотели бы, задержали бы"?