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Roman Persianinov

«Кто сказал, что меня пугает оппозиция?»: о чём Путин рассказал в первом за три года иностранном интервью Статьи редакции

О Навальном, кибератаках, посадке лайнера Ryanair и другом.

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Фото NBC

12 июня журналист американского телеканала NBC News Кейр Симмонс взял интервью у Владимира Путина в преддверии его встречи с президентом США Джо Байденом в Женеве. Полной видеозаписи беседы, которая длилась почти полтора часа, пока нет, но 14 июня её текстовая версия появилась на сайте издания. Чуть позже расшифровка на русском появилась на сайте Кремля.

О Навальном

«У нас нет привычки кого-либо убивать», — сказал президент в ответ на вопрос, причастен ли он к отравлению оппозиционера. При этом Путин не гарантировал, что тот переживёт заключение в тюрьме. Российский лидер также сказал, что если кто-то «прикрывается политической деятельностью», чтобы решать свои дела, в том числе коммерческие, нужно за это ответить.

«Такие решения [об аресте Навального] в этой стране не принимаются президентом», — сказал он. «[В тюрьме] с ним будут обращаться не хуже, чем с кем-либо другим», — добавил Путин.

NBC также отметил, что российский лидер продемонстрировал «вспышки пренебрежения», когда его спросили, совпадение ли то, что за последние годы были убиты несколько других политических оппонентов Кремля.

Путин: Есть несистемная оппозиция. Вы сказали о том, что кто-то задержан, кто-то находится в местах лишения свободы ‒ да, это тоже бывает. Вы упоминали некоторые фамилии.

Симмонс: Да, я о них.

Путин: Да-да, сейчас скажу. Сейчас скажу, я не пропущу ни одного вашего вопроса, не беспокойтесь.

Симмонс: Алексей Навальный его зовут.

В.Путин: Не важно.

О причастности России к кибератакам на США и конфликтах в киберпространстве

Обвинения Белого дома в атаках российских хакеров на США Путин назвал «фарсом» и призвал журналистов NBC News и косвенно власти США предоставить доказательства причастности России. «Нас во многом обвиняли. Вмешательства в выборы, кибератаки и всё в этом духе. И ни разу, ни разу никто не подумал предоставить какие-то доказательства или улики. Лишь необоснованные обвинения. Я удивлён, что нас ещё не обвинили в том, что мы спровоцировали движение Black Lives Matter», — сказал президент.

Путин: Вы знаете, что касается войны, то, скажем, НАТО официально, я хочу обратить Ваше внимание на это, официально объявила о том, что считает киберпространство сферой боевых действий и проводит военные учения в киберпространстве. Мы об этом не говорим никогда.

Симмонс: И Вы участник этих боевых действий.

Путин: Нет.

Симмонс: Россия на этом поле ведёт войну. Так это?

Путин: Нет, не так. Это не так.

Симмонс: Правда?

Путин: Если бы мы хотели это делать… НАТО сказала, что считает киберпространство сферой боевых действий, и готовится, и даже учения проводит. Ну что нам мешает, мы сказали бы тоже: вы так, и мы так будем делать. Но мы не хотим этого. Так же как мы не хотим милитаризации космоса, мы не хотим и милитаризации киберпространства.

О «двойных стандартах» США

Как пишет NBC News, во время интервью Путин полагался на «проверенную кремлёвскую стратегию» уклоняться от критики, переводя тему на проблемы США. В ответ на упрёк Байдена о том, что Россия провоцирует мировую нестабильность, он упрекнул Белый дом за вмешательство в дела Ливии, Афганистана и Сирии.

«У нас есть такая поговорка: „Не пеняй на зеркало, коли рожа крива“. Я не имею в виду вас лично. Но когда кто-то нас в чём-то обвиняет, я отвечаю: почему вы не посмотрите на себя? В отражении в зеркале вы увидите себя, не нас», — отметил президент.

Президент также припомнил Вашингтону штурм Капитолия как доказательство, что в США также преследуют людей за политическое инакомыслие.

Путин: Вы упомянули закон об иностранных агентах. Но это не наше изобретение, это ещё в 30-е годы закон об иностранных агентах был принят в США, и он гораздо более жёсткий, чем у нас, направлен в том числе на предотвращение вмешательства во внутриполитическую жизнь Соединённых Штатов. И в целом, в общем, я считаю, что он оправдан.

Симмонс: Но, господин президент, просто в Америке мы называем то, что Вы сейчас делаете, «а сами-то вы что, на себя посмотрите» ‒ вот так говорят в Америке. Прямой вопрос задам, откровенный.

Путин: Дайте мне ответить, Вы же мне задали вопрос. Вам не нравится мой ответ, и Вы меня сразу прерываете. Это некорректно.

Так вот в Америке давно принят этот закон, он работает, и санкции гораздо жёстче, чем у нас, вплоть до лишения свободы и так далее.

Симмонс: Вы опять говорите про Соединённые Штаты.

Путин: Да, я сейчас скажу, я сейчас вернусь к нам, не беспокойтесь, я не останусь только на площадке проблем Соединённых Штатов. Я сейчас вернусь, прокомментирую то, что у нас происходит.

Симмонс: Я думал, что Вы считаете, что страны не должны вмешиваться во внутренние дела других стран и комментировать не должны политику, а Вы опять это делаете сейчас.

Путин: Нет. Если Вы наберётесь терпения и дадите мне сказать до конца то, что я хочу сказать, Вам всё станет ясно. Но Вам не нравится мой ответ, Вы не хотите, чтобы мой ответ слышали Ваши зрители, вот в чём проблема. Вы затыкаете мне рот. Разве это свобода выражения собственного мнения? Или это свобода выражения собственного мнения по-американски?

О Байдене

В интервью Байден несколько раз вспоминал поездку в статусе вице-президента в Кремль в 2011 году, во время которой он лично сказал Путину, что у того «нет души».

Путин и Байден в 2011 году Фото AP

Сам же российский президент сказал NBC, что не помнит подобную часть разговора, но отметил высокий профессионализм американского президента: «Он провёл практически всю свою взрослую жизнь в политике».

Симмонс: Да, Вас часто описывают как религиозного человека, и он говорил, что он прямо в лицо сказал: Вы бездушный человек.

Путин: Я такого не помню. «Что-то с памятью моей стало».

Симмонс: Он говорит, что 10 лет назад это было, когда он был вице-президентом.

Путин: У него хорошая память, наверное. Я не исключаю, но я такого не помню. Вообще, при личных встречах люди стараются вести себя как-то корректно. Я не помню некорректных элементов поведения со стороны моих коллег, до сих пор ничего подобного не было. Ну может быть, что-то он и сказал, но я не помню.

Симмонс: По-вашему, неуместно такие вещи говорить?

Путин: Смотря в каком контексте, смотря в какой форме.

О сообщениях о сотрудничестве с Ираном в урон США

10 июня издание The Washington Post рассказало о сделке, по которой Россия якобы готовится предложить Ирану некую «усовершенствованную спутниковую систему». По сообщениям журналистов, она позволит Тегерану куда более тщательно отслеживать военные цели, включая военные силы США в Ираке.

Путин полностью отверг это сообщение, назвав «фейком».

«Я о таком ничего не знаю, во всяком случае. Те, кто говорит об этом, знают лучше, чем я, наверное. Ну чушь».

Об обстоятельствах посадки лайнера Ryanair с экс-главредом Nexta на борту в Минске

Путин заявил, что не видит повода не доверять словам Лукашенко в вопросе вынужденной посадки лайнера, но для России эта тема «не представляет никакого интереса». Он также указал на то, что «все обвиняют» президента Белоруссии в причастности к произошедшему, но при этом никто не поинтересовался у пилота самолёта, вынуждали ли его приземлиться.

А почему мне не верить [Лукашенко]? Вы спросите у пилота. Самое простое ‒ спросить у командира корабля: тебя принуждали к посадке или нет? Спросите у него. Вы спрашивали у него? Что-то я ни разу не слышал интервью этого командира корабля, который сел в Минске. Почему бы его не спросить: тебя что, силой принуждали садиться? Почему не спрашиваете-то у него? Это даже странно. Все обвиняют Лукашенко, а у пилота не спрашивают.

О том, убийца ли Путин

В марте Байден ответил утвердительно на вопрос журналиста, считает ли он Путина убийцей. По мнению президента США, российский лидер также «заплатит» за вмешательство в американские выборы. На прямой вопрос журналиста, действительно ли Путин — убийца, президент не ответил.

Я привык за время своей работы к атакам с разных сторон по очень многим поводам, разного качества и остроты. Меня это не удивляет. Мы с теми людьми, с которыми работаем, спорим на международной арене, ‒ мы не жених и невеста, не клянёмся друг другу в вечной любви и дружбе. Мы партнёры и в чём-то соперничаем друг с другом.

Ещё несколько цитат — о разном

  • «Стабильность не достигается навязыванием одной точки зрения»;
  • «Я знаю, в каком направлении нужно двигаться, чтобы обеспечить интересы страны, будем выявлять всех, кто идёт против закона и приносит ущерб, в том числе её имиджу»;
  • «Кто вам сказал, что нас пугает оппозиция или меня пугает оппозиция? Вы знаете, это даже смешно»;
  • «НАТО — это рудимент Холодной войны»;
  • О преемнике — «Я сделаю всё, чтобы преданные стране люди, готовые положить на алтарь отечества жизнь, были поддержаны».

#интервью #путин #сша #мнения

36 36 комментариев
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Ваня Погост

54

Пиздит как дышит. Вот и всё интервью вкратце.

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ouxen

Ваня
29
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Kir Kirsky

ouxen
1

Полное собрание пиздежа

Пиздежь добавляется...✏️

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Michael Petrov

Ваня
0

это все 20+ лет его правления, а не только интервью

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Абсолютный торшер

35

хммм. дед выглядит обиженкой в этом интервью. задают неудобные вопросы, на которые помощнички не написали ответов.
ваще не выглядит сильным лидером. такие вот "хрю му а вот в америке а вот там вот тоже плохо" - это такие сигналы что лидер мнительный .
хотя это конечно всё пафосно , но откровенно говоря выглядит он мямлей

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Марк Захаров

Абсолютный
4

А когда-то разве было по-другому?

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Абсолютный торшер

Марк
16

раньше действовал этот образ сильного русского кгбшника который весь такой неуязвимый и ему всё по плечу. а теперь вся его политика сводится к тому что ему очень хочется чтобы всё стало как раньше , чтобы его считали таким же сильным, но уже начинают сомневаться. такие вот провокационные вопросы это типа с ним не торгуются на темы того что можно спрашивать, а что нет

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Коровка говорит

Абсолют…
5

Ну хз, может первый и второй срок, после рокировочки уже сплошное наебалово пошло. Какие-то ёрзания вокруг одних и тех же скреп, власть ради власти любым путём, неприкрытая мелочность и непоследовательность.

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ＫＩＢØＵＮＥ

Абсолютный
1

Поэтому он в дебатах и не участвует

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Максим Шпилёв

29

Путин: Да-да, сейчас скажу. Сейчас скажу, я не пропущу ни одного вашего вопроса, не беспокойтесь.

и не сказал

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пытаюсь жить эту жизнь

Максим
0

это уже было где-то, прям почти в точности так и говорил

Ответить

Смертельный диод

19

честно поебать че он там рассказал

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Жених приехал

12

Хуйло мразотное. Верит в конспирологию, буквально живёт вотэбаутизмом по старым лекалам «А у вас негров линчуют». Пиздец, позорище абсолютное.

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Bich

Жених
7

Бля какое животное
Если уже и говорить о случае в конгрессе, то как бы там типы с оружием прорывались через охрану игнорируя все предупреждения
Насчет людей, которым ломают ноги за то, что они проходят мимо "несогласованного" митинга, он ничего не уточнил?

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Абсолютный торшер

Жених
1

ну это классическая хуета , за то что в штатах защемили RT законом FARA Путину захотелось показать что у нас тут просто целый пруд этих агентов , а он бедный несчастный , до одного RT доебались . поэтому помимо Голоса Америки он защемил вообще всех кто неугоден.

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ＫＩＢØＵＮＥ

Жених
0

Нормальные у него сравнения людей которые штурмовали правительственное здание, с расследованиями коррупции в интернете

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Жених приехал

ＫＩＢØＵＮＥ
0

Красные папочки ему составляют отпетые уебаны.

Ответить

SloMo

11

Исторически, наше время будет известно потомкам как "полный пиздец".

Ответить

ouxen

SloMo
3

Будет известно, как пик развития

Ответить

Уголовный утюг

ouxen
0

Отскок развития

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Kirill Beerlove

9

Краткое описание интервью:
Симмонс: "Господин Президент, А...?"
Путин: "А вот в АМЕРИКЕ..."

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Агрессивный вентилятор

8

будем выявлять всех, кто идёт против закона и приносит ущерб, в том числе её имиджу

 почему вы не посмотрите на себя? В отражении в зеркале вы увидите себя

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Специальный Даниль

5

Ебать он клоун конечно

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Уголовный утюг

Специальный
1

Учится у лучших (у таракана) 

Ответить

Евгений Понтряков

5

со времен "она утонула" ничего не изменилось, но некоторые ебобо продолжают верить что Пу раньше был другим :/

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ad unguem

Евгений
0

Путин 2000: Она утонула
Путин 2021: Кто утонула?
Путин 2042:

Ответить

Kir Kirsky

ad
0

Хто я?

Ответить

Жених приехал

4

Важный момент надо бы вставить:

Корреспондент NBC Кир Симмонс добавил, что после интервью не на камеру Путин, «склоняясь к нему и смотря в глаза», говорил о том, что «на Западе спонсируют оппозиционеров в Москве». В расшифровке разговора на сайте Кремля также есть слова Путина, что «многие структуры так называемого гражданского общества финансируются из-за рубежа, готовятся соответствующие программы действий, активисты проходят подготовку за рубежом».

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Абсолютный торшер

Жених
1

свято в это верит . потому что если это не так , то ...

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Владимир Филатов

4

Цирк уехал, а путин остался 

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Михаил Углов

2

Написал бы что очередное дно пробито, но мы давно уже крутимся где то в центре земли. 

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Dmitry R.

2

в эти сказки венского леса уже давно никто не верит, кроме самых отбитых.

Ответить

Частный огонь

2

«Кто сказал, что меня пугают выборы?»

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ouxen

1

Коротко и ясно

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Bich

1

Сообщение о бомбе отправленное спустя полчаса после начала переговоров с пилотом тоже все ок? Или протон тоже работает на госдеп?

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Vyacheslav Gorin

0

Симмонс-ян

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Daniel Fadeev

0

"Если бы мы хотели это делать"
Что-то из разряда "хотели бы, отравили бы" или  "хотели бы, задержали бы"?

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