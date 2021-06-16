Главные вопросы о новой волне Covid-19 в России: виноват ли в ней «индийский» штамм и почему проваливается вакцинация Статьи редакции
Власти Москвы говорят о «взрывном росте» заболеваемости и объявляют частичную обязательную вакцинацию, а в соцсетях спорят об эффективности прививок и покупают сертификаты на «чёрном рынке».
В последние недели ситуация с коронавирусом в России ухудшилась: власти говорят о росте числа заболевших и разворачивают дополнительные койки, а перед больницами появляются очереди из машин скорой помощи. Уровень госпитализации в Москве и Петербурге сравним с пиковыми показателями первой и второй волн, темпы вакцинации остаются низкими.
TJ объясняет, что сейчас с коронавирусом в России, какую роль в росте заболеваемости играет «индийский» штамм и почему россияне не доверяют вакцине против Covid-19.
В России — третья волна пандемии? Почему коронавирус не удалось победить?
По данным оперштаба, уже неделю в России выявляют более 10 тысяч случаев Covid-19 за сутки: последний раз такой прирост в стране фиксировали в середине марта. 13 июня суточное число заразившихся инфекцией достигло 14 723 — это максимальный показатель за четыре месяца.
Больше всего новых заразившихся в Москве, Московской области и Петербурге. На 15 июня суточный прирост там составил 6805, 1135 и 902 соответственно. В Москве и Петербурге подобные цифры не фиксировали с конца 2020 года, в Подмосковье — с января 2021-го.
Растёт и число госпитализаций в коронавирусные стационары: на 16 июня в Москве госпитализировали 1778 человек, на 15 июня в Петербурге — более 800. Такое же число людей привозили в больницы в январе, а больше было только в декабре 2020-го — на пике «второй волны». Число пациентов на ИВЛ также сравнимо с данными конца прошлого года: в Москве сейчас на аппаратах искусственной вентиляции находится 481 человек, что на 30% больше, чем неделю назад.
Количество пациентов на ИВЛ в Петербурге неизвестно, как и статистика по пневмониям. Смольный перестал публиковать отчёты координационного совета по борьбе с коронавирусом 2 июня (когда в городе начался международный экономический форум — ПМЭФ), а сортировочные Covid-центры МИБС — 9 июня. На сложную ситуацию с госпитализациями указывают очереди из скорых машин, которые замечают с конца мая.
Главврач 40-й больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что каждый день в госпиталь поступает более 200 людей — и это больше, чем в первые две волны пандемии. Он отметил, что причинами взрывного роста могли стать «фееричное» отношение москвичей к ношению масок, несоблюдение дистанции и общая расслабленность.
В росте заболеваемости виноват «индийский штамм»? Он действительно так опасен?
Заммэра Москвы Анастасия Ракова рассказала, что почти треть заболевших в городе составляют молодые люди от 18 до 35 лет. По данным источника «Медузы» в мэрии, доля горожан этого возраста преобладает и среди тех, кто подключён к аппаратам ИВЛ. Источник сообщил, что по мнению «специалистов по вирусам» причиной резкого роста заболеваемости может быть «индийский» штамм (также известный как вариант «дельта»).
Официально впервые «индийский» вариант коронавируса в России выявили в середине мая. В июне глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в стране зафиксировали более 1000 случаев заражения новыми штаммами коронавируса: 70% — «британским», 24% — «индийским». При этом, судя по графикам распределения новых штаммов, он уже стал доминирующим.
Главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев рассказал, что «индийский» штамм на 50-60% заразнее, чем предыдущие варианты коронавируса. По его мнению, уже можно делать «осторожные выводы о более тяжёлом течении» болезни при инфицировании «новыми мутантными штаммами».
По словам замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Натальи Пшеничной, при «индийском» штамме чаще проявляются такие симптомы, как боли в животе и суставах, тошнота, потеря аппетита и даже слуха. Bloomberg со ссылкой на индийских врачей отмечает, что у пациентов встречаются тяжёлые расстройства желудка, тромбы, приводящие к гангренам, и нарушения слуха.
Как отмечает молекулярный биолог и научный журналист Ирина Якутенко, наибольшую опасность индийский штамм, вероятно, представляет для стран с малым объемом вакцинации.
Эффективность вакцин против индийского штамма ещё изучается. В центре Гамалеи отмечают, что «Спутник V» более эффективен против «дельта»-варианта, чем все остальные вакцины, по которым проводились аналогичные исследования. По словам директора Александра Гинцбурга, препарат создаёт достаточное количество антител для борьбы с этим штаммом.
16 июня Гинцбург заявил, что в Москве выявили новый вариант коронавируса — изменённый индийский штамм. Сейчас в НИИ изучают эффективность «Спутника V» против него: предварительные лабораторные испытания показали снижение эффективности в 1,4-2,4 раза, но учёные не считают это критичным показателем.
Что о новой волне говорят власти? И как пытаются разрешить ситуацию?
По сравнению с первой волной, когда большинство решений принималось на общегосударственном уровне, сейчас меры против Covid-19 вводят власти регионов. В начале июня стали появляться сообщения об ухудшении ситуации: 8 июня губернатор Петербурга Александр Беглов заявил о росте заболеваемости и связал её с «цикличностью вирусной активности», а 12 июня власти Москвы признали, что ситуация вышла из-под контроля.
15 июня мэр Москвы Сергей Собянин заявил о взрывном росте заболеваемости Covid-19: он отметил, что количество выявленных случаев в городе за последние дни выросло на 80%, а число госпитализаций тяжёлых пациентов — на 70%.
В связи с ухудшением ситуации с коронавирусом власти разворачивают дополнительные койки и вводят новые ограничения:
- в Москве объявили «нерабочие дни» с 12 по 20 июня, приостановили работу детских игровых комнат и фуд-кортов в ТЦ, а также запретили обслуживание посетителей в заведениях общепита с 23:00 до 6:00;
- в Петербурге ужесточили ограничения: запретили ночную работу ресторанов и развлекательные мероприятия в заведениях общепита, а также отменили бал медалистов;
- в Подмосковье на месяц запретили проведение массовых мероприятий;
- в Югре обязали пенсионеров, не сделавших прививку, оставаться дома и запретили массовые мероприятия с более 20 участниками;
- в Хабаровском крае перевели пожилых и беременных на удалёнку, а также ввели обязательное тестирование для авиапассажиров;
- в Вологодской области запретили ночные рестораны, закрыли фуд-корты и детские комнаты в торговых центрах;
- в Мурманской области 30% бюджетников перевели на удаленку;
- на въездах в Ивановскую область выставили наряды ДПС для проверки справок о вакцинации.
Кроме этого, власти всех уровней активно призывают вакцинироваться. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров использовал личный пример, чтобы убедить жителей привиться, а также не стал скрывать, какой препарат выбрал.
Как в России продвигается вакцинация? Почему привилось так мало людей?
Массовая вакцинация от Covid-19 началась в России ещё в январе, но её темпы не высоки: по словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, первым компонентом препарата привились 18 миллионов человек. По неофициальным данным, оба компонента получили более 14 миллионов человек, то есть менее 10% населения.
Всего в России зарегистрировано четыре вакцины: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт». По словам директора центра Гамалеи Александра Гинцбурга, медленный темп вакцинации может привести к формированию изменённых штаммов Covid-19.
В Кремле темпами вакцинации недовольны: пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что они «оставляют желать лучшего», но подчеркнул, что обязывать делать прививки не планируют. 25 мая власти Якутии объявили, что сделают процедуру обязательной, но после сообщений в СМИ уточнили, что речь идёт о «массовой», а не «обязательной» вакцинации.
Несмотря на эти заявления, 16 июня власти Москвы и Московской области ввели обязательную вакцинацию 60% работающих в сфере услуг. К таковым относятся работники торговли, салонов красоты, фитнес-клубов, общепита, банков, почты, МФЦ, культуры и образования, ЖКХ и энергетики, транспорта. Первым компонентом вакцины необходимо привить к 15 июля, вторым — к 15 августа.
Чтобы повысить темпы вакцинации, власти придумывают различные мотивационные программы: например, мэрия Москвы объявила розыгрыш автомобилей, в Подмосковье разыгрывают квартиру в Серпухове, а в Уфе — десять смартфонов.
Почему россияне отказываются прививаться? И можно ли это исправить?
Вместе с ростом числа новых случаев коронавируса в России в соцсетях стало появляться всё больше сообщений о вакцинации: одни пользователи призывали активнее вакцинироваться, вторые — писали о бесполезности прививок.
Противники вакцинации активно пишут о госпитализации с коронавирусных стационары знакомых, сделавших прививки.
Заражение коронавирусом после вакцинации не говорит о её бесполезности. Ни одна из зарегистрированных на сегодняшний день вакцин не имеет 100-процентной эффективности: например, у «Спутника V» она равна 97,6%, а у Pfizer — 91,3%. Это связано с тем, что полученный от препарата иммунитет зависит от человек и его иммунной системы, которая может отреагировать по-разному, говорит иммунолог Владимир Болибок.
Руководитель центра медпрофилактики Дмитрий Ченцов добавляет, что риск заболеть после вакцинации существует, но в 90% случаев человек защищён, а в остальных 10% не заболеет тяжело. Он отметил, что в стационарах Петербурга, например, среди пациентов с Covid-19 есть привитые, но это «десятки человек, а не сотни».
Случаи госпитализации с коронавирусом после прививки есть — и это не удивительно, говорит главврач скорой помощи Coris Лев Авербах. «К осени число заболевших с прививкой в Петербурге может достичь 50 тысяч человек и это абсолютно нормально. Около 550 тысяч человек привились полностью. Если брать 8-10%, на которых не подействует вакцина, то как раз такой показатель и получается», — отмечает врач.
Врач Михаил Каган отмечает, что заражение коронавирусом после вакцинации возможно по двум причинам. Во-первых, все препараты разрабатывались на основе первоначального варианта вируса и могут быть менее эффективны против некоторых его вариантов. Во-вторых, у пожилых людей иммунитет снижается с возрастом, что тоже делает вакцину менее эффективной.
Губернаторы регионов, с которыми поговорил «Би-би-си», говорят, что для повышения привлекательности вакцинации необходимо просвещать людей. «В российской ментальности всегда подозрительно относились ко всему новому. Мы работаем с этим, объясняем, что ничего страшного в вакцине нет, наоборот, единственный способ преодолеть ситуацию», — говорит губернатор Хакасии Валентин Коновалов.
Через некоторое время после вакцинации иммунитет ослабевает: пока неизвестно, когда это происходит и как делать ревакцинацию. Мэр Москвы Сергей Собянин привился «Спутник V» уже во второй раз, так как «по истечение года титры антител начали падать».
Как и зачем россияне покупают сертификаты о вакцинации
Некоторые россияне покупают сертификаты о вакцинации от коронавируса вместо самой вакцинации. По данным издания Baza, в России сложился «чёрный рынок» сертификатов, где покупатели не просто получают «паспорт прививки», а вносятся в официальные базы, что искажает статистику вакцинации.
Корреспондент Baza купил сертификат о введении вакцины на своё имя в Telegram-чате по торговле нелегальными услугами. На следующий день в его личном кабинете на «Госуслугах» появился дневник наблюдений с отметкой о первой инъекции «Спутником V». Дилер прислал скриншот из регистра вакцинированных, подтверждающий внесение данных журналиста. Доступ к нему имеют только сотрудники здравоохранения.
Корреспондент издания оформил и поддельный сертификат в Telegram-чате, где торгуют нелегальными услугами вроде поддельных и настоящих справок или услуг по «пробиву» информации. По словам продавцов, все они работают по одинаковой схеме: дилеру нужны паспортные данные, номер СНИЛС и подтверждённый аккаунт на «Госуслугах». Стоимость услуги — в среднем от 10 до 20 тысяч рублей.
Процедура «лжевакцинации» проводится как и настоящая прививка:
- вакцинация занимает 21 день;
- покупатель получает отметки об обеих инъекциях на личной странице в «Госуслугах», можно получить и физический сертификат с печатями;
- со стороны врача процедура выглядит «точно так же, как и настоящая вакцинация, но без пациента». Приходится даже вскрывать и сразу же утилизировать ампулу с вакциной.
По мнению адвоката Якова Гаджива, использование подобного сертификата попадает под статью 327 УК РФ — использование заведомо подложного документа. Врачи также могут понести за него ответственность по статье за нарушение санитарно-эпидемиологических правил.
В Роскомнадзоре говорят, что за время пандемии получили десятки судебных решений о пресечении распространения информации о продаже сертификатов о вакцинации. Ведомство заблокировало и удалило интернет-ресурсы по 92 ссылкам.
да потому что пиздели в прошлом году "мы первые мы первые" , лишь бы пиндосов наебнуть с этой вакциной. естественно никто не верит.
лидер нации который ссыт привиться ( я ему на слово верить не собираюсь , он не святой и не образец для подражания ) , но кремль говорит что "он привился". обычные причины - пиздабольство .
а сейчас, когда есть люди которые уже полтора года не болели ковидом ни разу , их как заставить ? ок, у меня есть родственники которые его подхватывали, но они тоже не пойдут - прокатило тогда , прокатит и в этот раз.
а щас твиттерские попросили - ну всё, теперь то я точно пойду. так что ли ?
Позитивный клуб
Назовите хоть одну причину, почему вакцинация не должна была провалится в России?
Скажу за соседнюю страну, я в записи на вакцину с февраля, по разным причинам их просто не хватает. Это главная причина провала.
В Москве с этим проблем нет. Можно даже без записи идти) Вопрос в другом: перед вакцинацией рекомендуют проходить медобследование (а вот тут уже траблы с графиками приёма врачей).
Взятие анализов на антитела вообще на два месяца вперед занято)
Вопрос в другом: перед вакцинацией рекомендуют проходить медобследование (а вот тут уже траблы с графиками приёма врачей).
Вчера ставил 1ю дозу спутника. Кроме заполнения бумажки в которой надо отметить свои болячки ничего не требовалось. Делал в ТЦ Калейдоскоп, там пункт с врачами от 219 поликлиники.
Очередь была, но не большая - человек 5-7 передо мной, за то время что я там пробыл (минут 40) - пришло еще человек 15.
Удивленный крюк
А как же открытые пункты вакцинации? Позвони своему терапевту, она может без дії тебя тоже уколоть
Надо очередь стоять целый день, в Ха только на днях открыли, и людей много
Удивленный крюк
Первый ажиотаж спадет и меньше станет. Но у терапевта своего все равно уточнить можешь
Очередь не обязательно стоять, можно через helsi записаться на время конкретное и прийти.
Законодательный калькулятор
в текущем состоянии - таких причин нет.
но и это не решение. вакцина не делает тебя неуязвимым. пока что ни одна из существующих не делает
Лол, я вот вроде и не против вакцин, но настолько внутри стоит триггер против всего что одобряет Путин, что мыслю чуть-ли не как антиваксер. Знаю что спутник норм, работает, но т.к. этого хочет пыня, не пойду им ставиться. Ну и второе, любая вакцина бесполезная хуйня пока не добавят в список вакцин для путешествий по Европе. inb4 короной переболел
Знаю что спутник норм, работает
Как проверил?
поправка - вероятно работает оригинальный лабараторный Спутник.
Но где ты его возьмешь?
Пиздец, ну вы и тупые антиваксеры
мы конечно тупые, потому что читаем новости и читали экспертов.
В РФ не было технологии современных биореакторов, не было специалистов, при том что масштабирование суперсложная задача...
Есть свидетельства нескольких стран которые закупили Спутник и сказали что им поставили что-то непонятное, точно не то что описано в Ланцет.
В статье выше также описано что нефига он не работает...
А умный у нас ты..
В статье выше также описано что нефига он не работает...
Нет, в статье выше ничего такого нет. Там есть пара твитов каких-то чуваков, без каких-либо доказательств о том, что конкретно им (или их родственникам) не повезло (внезапно вакцина не гарантия на 100%).
При этом каки с любой другой вакциной нужно понимать, что у тебя есть срок, когда тебе нужно избегать контактов после укола. А потом есть срок во время которого она работает.
Ну и почему-то многие в принципе не понимают, что против новых штаммов вакцина как правило заметно менее действенна.
Суть вакцинирования, в глобальном плане, не уберечь на 100% всех и каждого, а не допустить распространения и мутации вируса. Но у нас как всегда...
Какие страны об этом сказали?
Словакия, Бразилия и еще какие-то лень гуглить
Благодарный
Это был политический пиздеж. Словакия в итоге применяет спутник. Бразильский регулятор в итоге одобрил спутник. Спутник применяют в половине планеты, производят уже в Южной Корее, а с начала июня в Италии, сейчас делают тестовые партии. Лучше не ленись гуглить перед тем как комментировать.
я то нагуглил.
Но сейчас уже и пруфы страшно давать. В какой пруф не ткни- иноагент.
А госСМИ об этом не написали почему то...
Офицерский крюк
Матович договорился о закупках российской вакцины, не посоветовавшись с партнерами, хотя две из четырех партий правительственной коалиции были против — на фоне продолжавшихся уже несколько месяцев разногласий это решение стало формальным поводом потребовать его ухода.
в статье выше
С учётом того, что статью выше ты читал жепой, а не удивлен попыткам разносить это говно.
Нет, ты все же загугли, а то выглядит как вброс. Тебе не стыдно?
США признали попытки принудить Бразилию отказаться от «Спутника V»
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/604ffcee9a7947d1bf236828
05 июня
Бразилия разрешила применение и ввоз «Спутника V»
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/society/05/06/2021/60bac6bf9a79474262306d82
В Словакии начали прививать "Спутником". Это вторая страна ЕС, где одобрили российскую вакцину в обход ЕМА
https://www.bbc.com/russian/features-57140832
да я в курсе что РБК уже лет 5 провласное СМИ.
Тоже мне открытие совершил.
Нахрена ты это притащил то, ботяра?
Технологич
BBC тоже?
так там совсем другое написано про ту же новость внезапно...
Кстати ваши кураторы тупари.
Вы использованием тупых картинок палитесь, что вы боты лахты, а не люди.
Позитивный клуб
Опять наебали что-ли всех?
Всё правильно, не ходи на зло Пыне. Ему будет обидно и он уйдёт
Офицерский крюк
внутри стоит триггер против всего что одобряет Путин
На зло бабушке отморожу уши
Годами убивали медицинский сектор. Вместо продвижения на внутреннем рынке, занимались экспортом вакцины. Вместо образовательной работы спускают какие-то планы, которые всем похую. Превратили государство в сущность, которую все просто стараются избегать. Закрылись от всего зарубежного. Ой, блядь, что ж такое? Чё это у нас такая заболеваемость большая? Чё никто не прививается? Ну и народ же попался, а!?
Ну у нас 10% полностью привито, в европе в среднем 20%, по 300к+ человек в день вакцинируют, че бухтеть-то.
Если хотят стимулировать, самый верный вариант - выдавать разово 10к за вакцинацию, как недавно на детей давали, большинство бы в тот же день побежали прививаться. Цена вопроса - до 1 трлн. рублей, абсолютно подъемно, еще бы и попиарились перед выборами, жадничают.
учитывая нагрузку на экономику и здравоохранение - эти же деньги и так уйдут, а так бы сделали дело. Хотя бы коммунальные на эту сумму скостили бы и то пошел бы процесс
Почему проваливается вакцинация?
Прививка от ковида - богоугодное дело
Не нравится Спутник - ширяйтесь Пфайзером
Агрессивная реклама как одна из причин.
Сталинский кран
Да тут полно причин.
Тупоголовое население, игнорирующее здравый смысл на одной стороне
люди с огромным недоверием ко всему что сделано властями на другой
весь прошлый год населению промывали людям мозг о том, что ковид побеждён
Отсутствие конкуренции только отбивает желание идти спутником ставиться. Уверен если завезти в рф файзер, то очень многие спокойно пойдут и привьются хотя бы им. Правда черед какое-то время снова бухтеть начнут, что кому-то не помогло, у кого-то тромбоз
Тупоголовое население, игнорирующее здравый смысл на одной стороне
люди с огромным недоверием ко всему что сделано властями на другой
Почему на другой? Это вполне могут быть одни и те же люди
https://extranet.who.int/pqweb/key-resources/documents/status-covid-19-vaccines-within-who-eulpq-evaluation-process
Вот тут статус рассмотрения ВОЗ всех вакцин
По спутнику практически ничего нет
Сталинский кран
Anticipated decision date 1.06.21
и где
Кстати интересно, Индия вымерла уже? Что там творится вообще. А то как месяц назад попытались панику нагнать абсолютными цифрами - так больше и не пишут в масс медиа
уже всего 1,5 тысячи смертей в день
т.е. у них сейчас смертность COVID к размеру населения в 2-3 раза меньше российской..
И даже на самом пике индийская смертность была ниже российской. Забавные конечно эти СМИ.
@Billie Eilish
Тут чего порвалась то? Это данные из гугла. Индия ровно в 10 раз больше РФ по численности населения...
Смертность смотрят не в абсолютах, а в %...
Следующий рубин
Если ты двинешь кони обязательно тебя процитирую
Сталинский кран
Там по-моему более миллиарда человек, ты переоцениваешь скорость смертности. Учитывая помойный образ жизни индусов, их численность и смертность, вполне ещё несколько лет протянут.
Если предположить, что инкубационный период ковида до 21 дня (примерно), то массовое заражение этой волны началось в 20х числах мая. Что было такого в этот период?
Люди вернулись на работу после путинских каникул вроде раньше.
ОГЭ и ЕГЭ?
Больше ничего в голову не приходит.
Законодательный калькулятор
люди вернулись из отпусков взятых с пристыковкой к майским праздникам
Сталинский кран
Поэтому сейчас людям дали ещё неделю отпуска. В июле ждём ещё прибавочку заболевших
фотки из Анапы видел ?
Скинь ещё раз, вдруг кто-то не видел.
Но там как будто уже сразу по людям всё понятно
она летом всегда так выглядит.
Был по делам, из любопытства пошел к пляжу. Не дошел в общем я до моря...
да так везде по нашей великой Родине.
в прошлом году у нас в Новосибе выдались особо жаркие дни и все ломанулись на местное Обское море. Людей было по пропорциям как в Анапе. Плюсом все еще бухали пивасик в +40. От это ваще по расеянски
Законодате
богов кардиохирургии видимо
если легкий, а не балтика 9
Никогда не понимал смысла вот такого вот отдыха. Ну, ещё плюс несколько тысяч через месяц. Грустно. По статистике прошлого года мне казалось, что в 2021 в июле вся эта херня закончится
прикол в том что в прошлом году было точно так же
Законодате
это два стула - срубить бабла на внутреннем туризме сейчас либо провести кампанию для вакцинации и спокойно собирать бабла потом без всякого ковида. но у нас не могут жить завтрашним днем, надо сегодня и по максимуму
После кампании по вакцинации может появиться вероятность открытых границ и хуй кто поедет в России отдыхать. Я правда не понимаю вообще тех, кому надо хоть куда нибудь съездить вместо того, чтоб сидеть себе дома бабки копить. Но нет, едут в свои Крымы и Сочи за х1000
Ну да, поэтому я надеялся, что в этом будет иначе. В августе же был спад.. эт зимой уже жесть началась. Вот я думал, что теперь будет послабее и в августе закончилось всё. Но хуй там. Ещё годик посидим
Иногда мне кажется, что власти делают все для большего распространения ковида в россии.
Еще весной 20го был слушок, что на совещании правительства по проблеме новой пандемии кто-то заметил, что стране будет только лучше, если 15% пенсионеров вымрет. Дичь, конечно. Но порой берут сомнения в лживости этого слуха
Пенсионеры это почти треть населения так что не удивительно если бы кто-то из шайки сказал бы нечто подобное.
Сталинский кран
был слушок
в «вацапе» сын друга маминой подруги из фсб секретными материалами поделился? Сними шапку из фольги
Если уж о теориях заговора говорить, то давай лучше Китай хуесосить! Ебучие китайцы
заврались уже настолько, что "первая в мире" вакцина до сих пор не одобрена ВОЗ. в отличии от фуфельной китайской, которая еле 50% барьер переползла.
> вакцинации с доказанной эффективностью (я про Спутник, конечно).
ай, спасибки бл.. "доказанная эффективность" так только от людей, которые кагоцелом и арбидолом лечат.
А в России сертифицировали файзер? Может было бы лучше дать альтернативу (пусть даже за деньги).
Сидите дома, смертельный вирус ходит. Мы всё умрём!!!!расрас
Все - вводят ограничения.
Губернатор липецкой области Игорь Артамонов - разрешил проведение массовых мероприятий в регионе.
Количество пациентов на ИВЛ в Петербурге неизвестно, как и статистика по пневмониям. Смольный перестал публиковать отчёты координационного совета по борьбе с коронавирусом 2 июня (когда в городе начался международный экономический форум — ПМЭФ),
Интересно, почему никто не прививается????
Ну вот я бы хотела привиться, но фиг: я белорус без вида на жительство, у меня омс и официальная работа. Я бы даже платно привилась, но нет.
На позапрошлой неделе адски болела голова, один день одышка была, а затем горло и пропавший голос. Тест не делал, заперся дома. Второй раз болел.