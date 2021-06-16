Власти Москвы говорят о «взрывном росте» заболеваемости и объявляют частичную обязательную вакцинацию, а в соцсетях спорят об эффективности прививок и покупают сертификаты на «чёрном рынке».

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Фото Илья Питалева / РИА «Новости»

В последние недели ситуация с коронавирусом в России ухудшилась: власти говорят о росте числа заболевших и разворачивают дополнительные койки, а перед больницами появляются очереди из машин скорой помощи. Уровень госпитализации в Москве и Петербурге сравним с пиковыми показателями первой и второй волн, темпы вакцинации остаются низкими.

TJ объясняет, что сейчас с коронавирусом в России, какую роль в росте заболеваемости играет «индийский» штамм и почему россияне не доверяют вакцине против Covid-19.

В России — третья волна пандемии? Почему коронавирус не удалось победить?

По данным оперштаба, уже неделю в России выявляют более 10 тысяч случаев Covid-19 за сутки: последний раз такой прирост в стране фиксировали в середине марта. 13 июня суточное число заразившихся инфекцией достигло 14 723 — это максимальный показатель за четыре месяца.

Больше всего новых заразившихся в Москве, Московской области и Петербурге. На 15 июня суточный прирост там составил 6805, 1135 и 902 соответственно. В Москве и Петербурге подобные цифры не фиксировали с конца 2020 года, в Подмосковье — с января 2021-го.

Число новых заражений Инфографика «Яндекса»

Растёт и число госпитализаций в коронавирусные стационары: на 16 июня в Москве госпитализировали 1778 человек, на 15 июня в Петербурге — более 800. Такое же число людей привозили в больницы в январе, а больше было только в декабре 2020-го — на пике «второй волны». Число пациентов на ИВЛ также сравнимо с данными конца прошлого года: в Москве сейчас на аппаратах искусственной вентиляции находится 481 человек, что на 30% больше, чем неделю назад.

Количество пациентов на ИВЛ в Петербурге неизвестно, как и статистика по пневмониям. Смольный перестал публиковать отчёты координационного совета по борьбе с коронавирусом 2 июня (когда в городе начался международный экономический форум — ПМЭФ), а сортировочные Covid-центры МИБС — 9 июня. На сложную ситуацию с госпитализациями указывают очереди из скорых машин, которые замечают с конца мая.

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Главврач 40-й больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что каждый день в госпиталь поступает более 200 людей — и это больше, чем в первые две волны пандемии. Он отметил, что причинами взрывного роста могли стать «фееричное» отношение москвичей к ношению масок, несоблюдение дистанции и общая расслабленность.

Baza



На видео будни одного из водителей скорой помощи. Он снимает скопище машин у больницы во Фрязино и жалуется, что машин слишком много. Такую же пробку можно было наблюдать сегодня у Бронницкой городс... Очереди из скорых в Московской области. Как будто за год ничего не изменилось.



На видео будни одного из водителей скорой помощи. Он снимает скопище машин у больницы во Фрязино и жалуется, что машин слишком много. Такую же пробку можно было наблюдать сегодня у Бронницкой городской больницы. Очереди из скорых в Московской области. Как будто за год ничего не изменилось.На видео будни одного из водителей скорой помощи. Он снимает скопище машин у больницы во Фрязино и жалуется, что машин слишком много. Такую же пробку можно было наблюдать сегодня у Бронницкой городс...

В росте заболеваемости виноват «индийский штамм»? Он действительно так опасен?

Заммэра Москвы Анастасия Ракова рассказала, что почти треть заболевших в городе составляют молодые люди от 18 до 35 лет. По данным источника «Медузы» в мэрии, доля горожан этого возраста преобладает и среди тех, кто подключён к аппаратам ИВЛ. Источник сообщил, что по мнению «специалистов по вирусам» причиной резкого роста заболеваемости может быть «индийский» штамм (также известный как вариант «дельта»).

Официально впервые «индийский» вариант коронавируса в России выявили в середине мая. В июне глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в стране зафиксировали более 1000 случаев заражения новыми штаммами коронавируса: 70% — «британским», 24% — «индийским». При этом, судя по графикам распределения новых штаммов, он уже стал доминирующим.

Mike Honey 💉 @Mike_Honey_



Data from

https://github.com/Mike-Honey/covid-19-genomes#readme https://t.co/YKQE5U8Bxl @EricTopol More detailed data confirms the delta surge in Russia. Zoomed in to April 2021 onwards, top 3 variants by overall frequency, delta in red.Data from http://microreact.org for this dataviz project: Подробные данные подтверждают всплеск «дельта»-варианта в России (на графике показан красным светом). Число случаев стало увеличиваться с апреля 2021 года, штамм входит в тройку наиболее распространённых в стране.

Главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев рассказал, что «индийский» штамм на 50-60% заразнее, чем предыдущие варианты коронавируса. По его мнению, уже можно делать «осторожные выводы о более тяжёлом течении» болезни при инфицировании «новыми мутантными штаммами».

По словам замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Натальи Пшеничной, при «индийском» штамме чаще проявляются такие симптомы, как боли в животе и суставах, тошнота, потеря аппетита и даже слуха. Bloomberg со ссылкой на индийских врачей отмечает, что у пациентов встречаются тяжёлые расстройства желудка, тромбы, приводящие к гангренам, и нарушения слуха.

Как отмечает молекулярный биолог и научный журналист Ирина Якутенко, наибольшую опасность индийский штамм, вероятно, представляет для стран с малым объемом вакцинации.

Очень вероятно, что с наметившимся ростом заражений удастся справиться при помощи текущих мер контроля, в первую очередь вакцинации. А вот в непривитых сообществах сценарий может быть совсем иным — никаких гарантий, что индийский вариант успокоится на достигнутом и не начнет приобретать новые мутации. Ирина Якутенко молекулярный биолог, научный журналист

Эффективность вакцин против индийского штамма ещё изучается. В центре Гамалеи отмечают, что «Спутник V» более эффективен против «дельта»-варианта, чем все остальные вакцины, по которым проводились аналогичные исследования. По словам директора Александра Гинцбурга, препарат создаёт достаточное количество антител для борьбы с этим штаммом.

16 июня Гинцбург заявил, что в Москве выявили новый вариант коронавируса — изменённый индийский штамм. Сейчас в НИИ изучают эффективность «Спутника V» против него: предварительные лабораторные испытания показали снижение эффективности в 1,4-2,4 раза, но учёные не считают это критичным показателем.

Что о новой волне говорят власти? И как пытаются разрешить ситуацию?

По сравнению с первой волной, когда большинство решений принималось на общегосударственном уровне, сейчас меры против Covid-19 вводят власти регионов. В начале июня стали появляться сообщения об ухудшении ситуации: 8 июня губернатор Петербурга Александр Беглов заявил о росте заболеваемости и связал её с «цикличностью вирусной активности», а 12 июня власти Москвы признали, что ситуация вышла из-под контроля.

15 июня мэр Москвы Сергей Собянин заявил о взрывном росте заболеваемости Covid-19: он отметил, что количество выявленных случаев в городе за последние дни выросло на 80%, а число госпитализаций тяжёлых пациентов — на 70%.

В связи с ухудшением ситуации с коронавирусом власти разворачивают дополнительные койки и вводят новые ограничения:

в Москве объявили «нерабочие дни» с 12 по 20 июня, приостановили работу детских игровых комнат и фуд-кортов в ТЦ, а также запретили обслуживание посетителей в заведениях общепита с 23:00 до 6:00;

объявили «нерабочие дни» с 12 по 20 июня, приостановили работу детских игровых комнат и фуд-кортов в ТЦ, а также запретили обслуживание посетителей в заведениях общепита с 23:00 до 6:00; в Петербурге ужесточили ограничения: запретили ночную работу ресторанов и развлекательные мероприятия в заведениях общепита, а также отменили бал медалистов;

ужесточили ограничения: запретили ночную работу ресторанов и развлекательные мероприятия в заведениях общепита, а также отменили бал медалистов; в Подмосковье на месяц запретили проведение массовых мероприятий;

на месяц запретили проведение массовых мероприятий; в Югре обязали пенсионеров, не сделавших прививку, оставаться дома и запретили массовые мероприятия с более 20 участниками;

обязали пенсионеров, не сделавших прививку, оставаться дома и запретили массовые мероприятия с более 20 участниками; в Хабаровском крае перевели пожилых и беременных на удалёнку, а также ввели обязательное тестирование для авиапассажиров;



перевели пожилых и беременных на удалёнку, а также ввели обязательное тестирование для авиапассажиров; в Вологодской области запретили ночные рестораны, закрыли фуд-корты и детские комнаты в торговых центрах;

запретили ночные рестораны, закрыли фуд-корты и детские комнаты в торговых центрах; в Мурманской области 30% бюджетников перевели на удаленку;

30% бюджетников перевели на удаленку; на въездах в Ивановскую область выставили наряды ДПС для проверки справок о вакцинации.



Кроме этого, власти всех уровней активно призывают вакцинироваться. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров использовал личный пример, чтобы убедить жителей привиться, а также не стал скрывать, какой препарат выбрал.

Меня стали спрашивать, какая вакцина, мне говорили коллеги: «Не говори», но я сказал: «Все хороши, но у меня был „Спутник“, потому что его больше всего в регионе». Дмитрий Азаров губернатор Самарской области

Как в России продвигается вакцинация? Почему привилось так мало людей?

Массовая вакцинация от Covid-19 началась в России ещё в январе, но её темпы не высоки: по словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, первым компонентом препарата привились 18 миллионов человек. По неофициальным данным, оба компонента получили более 14 миллионов человек, то есть менее 10% населения.

Всего в России зарегистрировано четыре вакцины: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт». По словам директора центра Гамалеи Александра Гинцбурга, медленный темп вакцинации может привести к формированию изменённых штаммов Covid-19.

Фото Валерия Мельникова / РИА «Новости»

В Кремле темпами вакцинации недовольны: пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что они «оставляют желать лучшего», но подчеркнул, что обязывать делать прививки не планируют. 25 мая власти Якутии объявили, что сделают процедуру обязательной, но после сообщений в СМИ уточнили, что речь идёт о «массовой», а не «обязательной» вакцинации.

Несмотря на эти заявления, 16 июня власти Москвы и Московской области ввели обязательную вакцинацию 60% работающих в сфере услуг. К таковым относятся работники торговли, салонов красоты, фитнес-клубов, общепита, банков, почты, МФЦ, культуры и образования, ЖКХ и энергетики, транспорта. Первым компонентом вакцины необходимо привить к 15 июля, вторым — к 15 августа.

Чтобы повысить темпы вакцинации, власти придумывают различные мотивационные программы: например, мэрия Москвы объявила розыгрыш автомобилей, в Подмосковье разыгрывают квартиру в Серпухове, а в Уфе — десять смартфонов.

Почему россияне отказываются прививаться? И можно ли это исправить?

Вместе с ростом числа новых случаев коронавируса в России в соцсетях стало появляться всё больше сообщений о вакцинации: одни пользователи призывали активнее вакцинироваться, вторые — писали о бесполезности прививок.

Пепел Клааса @pepel_klaasa Ребят, вакцинируйтесь уже спутником, ну серьезно. Мы из ЕС специально летали, чтобы пораньше вакцинироваться (когда местные вакцины молодым не давали еще), всё норм, антитела на месте, врачи бельгийские ничего плохого про спутник не говорят, вирусологи тоже. https://twitter.com/max_katz/status/1404287868516900870

Противники вакцинации активно пишут о госпитализации с коронавирусных стационары знакомых, сделавших прививки.

Vik @vtvitte У жены сына родители и бабушка с дедушкой в Москве сделали прививку Спутником в конце апреля. Мама с папой после второй прививки делали тест. Антитела высокие. Сейчас вся семья болеет короной. Мама очень тяжело. Вот это что за прививка, ни одного члена семьи не уберегла!

Михаил Бах @Mikhail_Bakh В декабре прошлого года я вакцинировался Спутником.

Сейчас валяюсь дома с подтверждённым ковидом.

Передайте «спасибо» деду за победу — пусть сидит в бункере и никуда не ездит.

Заражение коронавирусом после вакцинации не говорит о её бесполезности. Ни одна из зарегистрированных на сегодняшний день вакцин не имеет 100-процентной эффективности: например, у «Спутника V» она равна 97,6%, а у Pfizer — 91,3%. Это связано с тем, что полученный от препарата иммунитет зависит от человек и его иммунной системы, которая может отреагировать по-разному, говорит иммунолог Владимир Болибок.

Руководитель центра медпрофилактики Дмитрий Ченцов добавляет, что риск заболеть после вакцинации существует, но в 90% случаев человек защищён, а в остальных 10% не заболеет тяжело. Он отметил, что в стационарах Петербурга, например, среди пациентов с Covid-19 есть привитые, но это «десятки человек, а не сотни».

Случаи госпитализации с коронавирусом после прививки есть — и это не удивительно, говорит главврач скорой помощи Coris Лев Авербах. «К осени число заболевших с прививкой в Петербурге может достичь 50 тысяч человек и это абсолютно нормально. Около 550 тысяч человек привились полностью. Если брать 8-10%, на которых не подействует вакцина, то как раз такой показатель и получается», — отмечает врач.

Некоторые люди заболевают, потому что у них просто не успел выработаться иммунитет после вакцинации. Это ведь долгая история — 21 день нужно, чтобы образовались антитела после первой вакцины, потом ещё 21 день после второго укола и только потом через какое-то время появляется иммунитет. Лев Авербах главный врач частной скорой медицинской помощи Coris

Врач Михаил Каган отмечает, что заражение коронавирусом после вакцинации возможно по двум причинам. Во-первых, все препараты разрабатывались на основе первоначального варианта вируса и могут быть менее эффективны против некоторых его вариантов. Во-вторых, у пожилых людей иммунитет снижается с возрастом, что тоже делает вакцину менее эффективной.

Губернаторы регионов, с которыми поговорил «Би-би-си», говорят, что для повышения привлекательности вакцинации необходимо просвещать людей. «В российской ментальности всегда подозрительно относились ко всему новому. Мы работаем с этим, объясняем, что ничего страшного в вакцине нет, наоборот, единственный способ преодолеть ситуацию», — говорит губернатор Хакасии Валентин Коновалов.

Насильно мил не будешь. Мы спрашивали в госпитале больных, почему они не привились. Ответы самые разные — например: «Мы думали, что ковид уже ушёл, нас не коснётся». Андрей Воробьёв губернатор Московской области

Через некоторое время после вакцинации иммунитет ослабевает: пока неизвестно, когда это происходит и как делать ревакцинацию. Мэр Москвы Сергей Собянин привился «Спутник V» уже во второй раз, так как «по истечение года титры антител начали падать».

Как и зачем россияне покупают сертификаты о вакцинации

Некоторые россияне покупают сертификаты о вакцинации от коронавируса вместо самой вакцинации. По данным издания Baza, в России сложился «чёрный рынок» сертификатов, где покупатели не просто получают «паспорт прививки», а вносятся в официальные базы, что искажает статистику вакцинации.

Корреспондент Baza купил сертификат о введении вакцины на своё имя в Telegram-чате по торговле нелегальными услугами. На следующий день в его личном кабинете на «Госуслугах» появился дневник наблюдений с отметкой о первой инъекции «Спутником V». Дилер прислал скриншот из регистра вакцинированных, подтверждающий внесение данных журналиста. Доступ к нему имеют только сотрудники здравоохранения.

Корреспондент издания оформил и поддельный сертификат в Telegram-чате, где торгуют нелегальными услугами вроде поддельных и настоящих справок или услуг по «пробиву» информации. По словам продавцов, все они работают по одинаковой схеме: дилеру нужны паспортные данные, номер СНИЛС и подтверждённый аккаунт на «Госуслугах». Стоимость услуги — в среднем от 10 до 20 тысяч рублей.

Процедура «лжевакцинации» проводится как и настоящая прививка:

вакцинация занимает 21 день;

покупатель получает отметки об обеих инъекциях на личной странице в «Госуслугах», можно получить и физический сертификат с печатями;

со стороны врача процедура выглядит «точно так же, как и настоящая вакцинация, но без пациента». Приходится даже вскрывать и сразу же утилизировать ампулу с вакциной.

По мнению адвоката Якова Гаджива, использование подобного сертификата попадает под статью 327 УК РФ — использование заведомо подложного документа. Врачи также могут понести за него ответственность по статье за нарушение санитарно-эпидемиологических правил.

В Роскомнадзоре говорят, что за время пандемии получили десятки судебных решений о пресечении распространения информации о продаже сертификатов о вакцинации. Ведомство заблокировало и удалило интернет-ресурсы по 92 ссылкам.