Политтехнологи Пригожина и выходцы из «фабрики троллей»: что известно о фонде, желающем признать «Медиазону» иноагентом Статьи редакции
Влияние на выборы в Африке, призывы к цензуре рунета и книги c критикой Запада.
15 июня Фонд защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) призвал Госдуму внести «Медиазону» в список «иностранных агентов». Организация считает, что журналисты издания, которое рассказывает о судах и пытках, лгут о происходящем в России, «втаптывают репутацию» страны за иностранные деньги и «подбивают детей» на нарушение закона.
Критика независимых изданий — неотъемлемая часть работы фонда. Вместе с этим ФЗНЦ регулярно пишет о необходимости цензурировать рунет и о «плохом Западе», который якобы посягает на ценности России и «слабых» африканских стран.
TJ рассказывает, чем занимается фонд, что его связывает с «фабрикой троллей» и политтехнологами «повара Путина» Евгения Пригожина, и для чего организация, пытающаяся сохранить нравственность в России, уделяет так много внимания Африке.
Руководители фонда — связанный с «фабрикой троллей» медиаменеджер и «вмешавшийся» в африканские выборы политтехнолог
В апреле 2019 года ФЗНЦ презентовали его главные тогдашние идеологи: руководитель организации Малькевич, депутат Госдумы Виталий Милонов и протоиерей Всеволод Чаплин. Позже в фонде произошли изменения – священнослужитель менее чем через год умер, а место Малькевича занял Шугалей.
Руководители
Фонд учредил Александр Малькевич — член Общественной палаты, где он возглавляет комиссию по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций. До этого Малькевич работал главным редактором нескольких региональных телеканалов, а в 2018 году возглавил созданное тогда издание USA Really. Основали его, чтобы из России доносить до американцев «объективную и независимую информацию о происходящих в США и во всём мире событиях». По мнению создателей, большинство американских изданий подконтрольны властям и представляют только выгодную для них позицию.
USA Really — проект РИА «Федеральное агентство новостей» — издания, которое связывают с «фабрикой троллей» и «поваром Путина» Евгением Пригожиным. В 2018 году США ввели санкции против РИА «ФАН» из-за вмешательства в президентские выборы 2016 года. Вместе с этим USA Really потерял возможность вести страницы издания в соцсетях: Facebook удалил страницу в день запуска, Twitter лишил издание права публиковать ссылки на сайт, а Instagram – возможности подписывать фото и ставить хештеги. Сейчас гиперссылка с сайта на фейсбук не работает, а аккаунт в твиттере удалён.
В ноябре 2018 года Малькевича задержали и допросили о «российском вмешательстве» в аэропорту Вашингтона, но спустя полтора часа отпустили, обязав зарегистрировать USA Really как иностранного агента. Спустя месяц медиаменеджера внесли в санкционный список США из-за причастности к «фабрике троллей». Тогда Малькевич стал призывать российские власти присмотреться к иностранным изданиям, считая, что они участвуют в информационной войне против России.
Российский политтехнолог Максима Шугалей, которого ФЗНЦ представляет как социолога, до работы в фонде был известен странным случаем на выборах заксобрания Петербурга. Шугалей был членом избирательной комиссии и представлял интересы кандидата Савельева, которого хотели снять с выборов за нарушение. Но политтехнолог попытался уничтожить подготовленные для суда документы – для этого он рвал, поджигал и пытался съесть бумагу, писала «Независимая газета».
В 2016 году Шугалей консультировал архангельское отделение «Единой России», а в 2019 году в комитете по молодежной политике Петербурга заявили, что политтехнолог будет одним из консультантов школы молодых политиков, которую планировал создать Смольный. В 2020 году он возглавил список партии «Родина» в Коми, но потом сложил полномочия, как сам говорил, из-за перенесённого инсульта. Вместе с ним участвовали другие кандидаты, предположительно, связанные с Пригожиным, писала «Медуза».
В ФЗНЦ Шугалей пришёл руководителем исследовательского отдела в 2019 году, а после возвращения из Ливии его назначили руководителем фонда.
Эксперты
Чем именно занимаются эксперты фонда, перечисленные на сайте – неясно. Среди них есть депутат Госдумы от «Единой России» Виталий Милонов, известный борьбой с ЛГБТ-сообществом и законодательными инициативами о различных запретах.
Другой эксперт — Мария Бутина, в 2018 году арестованная в Вашингтоне из-за работы иностранным агентом без регистрации и признавшая вину в сговоре против США с целью продвижения интересов России. На родине она стала известной после освобождения и депортации. C 2019 года Бутина работает на телеканале RT: например, она посещала колонию, где находится Алексей Навальный, и назвала её «пионерским лагерем».
После ареста Бутина попросила о финансовой помощи на оплату услуг адвокатов в США. ФЗНЦ перечислил ей пять миллионов рублей. «Я сам столкнулся с произволом и был внесён в санкционные списки за свою журналистскую деятельность, поэтому мы будем ей помогать», — пояснял Малькевич.
Бутина собралась участвовать в политике и избраться в Госдуму от «Единой России». В конце мая она победила на праймериз партии, выдвинув кандидатуру от Кировской области, к которой отношения не имеет. Бутина объяснила решение «гостеприимством» области.
Экспертом фонда значится украинский общественный активист Антон Давидченко, который в 2013-2014 годах организовывал пророссийские митинги и руководил антимайдановским движением «Молодёжное единство» — сейчас оно запрещено на Украине. В январе 2014 года, на фоне Евромайдана, Давидченко создал отряды самообороны для «противостояния праворадикальным группировкам» в Одессе.
В марте 2014 года Давидченко задержали и осудили за «посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины» на пять лет условно. Вскоре активист уехал из страны.
Коммунистка Дарья Митина тоже числится среди экспертов фонда. Прежде выступала за КПРФ, однако теперь критикует партию. В 2020 году выпустила книгу «Боевая экология. Как Greenpeace, WWF и другие международные экологические организации подрывают развитие России». В аннотации книги говорится, что «авторы хотят показать опасность деструктивных сил, пытающихся остановить развитие нашей страны под знаменем экологии».
Важная часть работы ФЗНЦ — уличение западных стран в «грехах»
Ещё до официальной презентации фонд писал практически только о США и западных странах: искал «неудачные моменты» в расследовании российского вмешательства в выборы, перечислял «дикие выходки» американских военных и рассказывал о том, как НАТО «ради войн грабит» миллионы людей в день. В 2019 году организация регулярно публиковала «главные события месяца в США».
Во время президентских выборов на Украине в 2019 году фокус внимания ФЗНЦ перенёсся туда. Фонд писал о нарушениях на голосовании, «дискриминационных законах» страны, «агрессивных заявлениях» украинских политиков в адрес России и составлял «топ-10 украинских политзаключённых».
Под многотысячные митинги в Москве с массовыми и жёсткими задержаниями в августе 2019 года ФЗНЦ тоже подстроил повестку сайта. Фонд выпустил несколько материалов с «топами» западных протестов по количеству участников и задержаний, а также с перечислением демократических стран, жёстко регулирующих протесты.
У фонда вышло несколько книг о западных странах. Например, «СШАнутые», «Киевские власти против народа» и издание об использовании допинга западными спортсменами и дискриминации России.
В 2020 году, во время судебного процесса по поводу крушения малазийского «Боинга» MH-17, при поддержке ФЗНЦ вышла книга «МН-17. Хроника пикирующего Боинга. Правда о самолёте, который никто не сбивал». В ней «дан совершенно иной взгляд на произошедшую трагедию». Если по официальной версии следствия самолёт сбил российский зенитно-ракетный комплекс «Бук», то в фонде настаивают на непричастности России и разбирают другие версии и якобы несостыковки в расследовании.
Исследования фонда в Африке могут быть лишь попыткой прикрыть вмешательство политтехнологов Пригожина в местную политику
Фонд защиты национальных ценностей утверждает, что занимается «защитой национальных интересов РФ, сохранением традиционной культуры, защитой свободы слова и представителей СМИ по всему миру». Кроме того, ФЗНЦ анализирует «факты вмешательства отдельных государств во внутреннюю политику суверенных держав».
Идея фонда в том, чтобы сохранять культуру разных национальностей. Особое внимание в ФЗНЦ уделяют Африке и «защите» её от западных стран, которые, как считают создатели, пытаются сдержать развитие региона. Для этого фонд проводит на континенте социологические и политические исследования, просвещают местных жителей и оказывают гуманитарную помощь. По «просьбе местных властей» фонд готовит советы для правительств африканских государств, утверждается на сайте. Такие рекомендации в том числе обсуждают на неком «Африканском дискуссионном клубе».
На сайте фонда регулярно появляются публикации с исследованиями, которые в странах проводят специалисты ФЗНЦ. В одной из таких поездок в июле 2019 года временные ливийские власти арестовали двух россиян – политтехнолога и, как утверждает ФЗНЦ, социолога организации Максим Шугалей (о нём мы расскажем ниже) и его переводчика арабского происхождения Самера Суэйфана.
По данным Bloomberg, Шугалей и Суэйфан встречались с сыном свергнутого в 2011 году главы Ливии Муаммара Каддафи Саифом аль-Исламом Каддафи. Встреча происходила в преддверии президентских выборов в 2019 году (они в итоге так и не состоялись), в которых за власть в том числе боролся Каддафи-младший. Он находился в оппозиции к временному правительству, как и другой кандидат генерал ливийской национальной армии Халифа Хафтар, ориентированный на Россию. По мнению временного ливийского правительства, россияне хотели вмешаться в выборы.
ФЗНЦ тогда отвергал обвинения, настаивая, что специалисты лишь наблюдали за ситуацией в стране, приводя в доказательство опубликованное исследование. В нём говорится, что сотрудники фонда действительно общались с высокопоставленными политиками и военными Ливии, в том числе с Каддафи-младшим. В разговоре он настаивал, что ливийская политика рухнула в 2011 году под влиянием западных стран, которые «боялись сильной Ливии». Спустя полтора года россиян освободили.
Но это не единственное подозрение ФЗНЦ в попытке влиять на политический строй на африканском континенте. В 2019 году Би-би-си выпустило расследование о влиянии российских политтехнологов на президентские выборы в Мадагаскаре в 2018 году. По данным журналистов, шесть кандидатов получали финансовую и организационную поддержку, предположительно, от структуры Евгения Пригожина. Среди перечисленных россиян в списке политтехнологов бизнесмена есть и задержанный в Ливии Шугалей.
Социолог ФЗНЦ занимал высокий пост в составе политтехнологов Пригожина на Мадагаскаре, а выше него был только руководитель группы Олег Захарияш, пишет «Настоящее время» со ссылкой на штатное расписание, предположительно, структуры Пригожина. За месяц работы в стране Шугалей получал около 450 тысяч рублей, отмечает издание.
На Мадагаскаре Шугалей встречался c членами штаба бывшего премьер-министра и тогдашнего кандидата в президенты Жана Беризики. Сотрудница его штаба и малагасийский политик Эрика Йоклейн рассказала «Проекту», что российский политтехнолог предлагал штабу финансовую поддержку и дал ей около тысячи евро. В итоге ни один из кандидатов, которых изначально поддерживала российская группа, не выиграл.
Охранять политтехнологов на Мадагаскар отправили вооружённых наёмников ЧВК «Вагнера», который также связывают с Пригожиным, выяснил «Проект». Вместе с ними на острове были сотрудники ФСБ и ГРУ — они присутствовали на случай «оранжевой революции», отмечал собеседник издания. В пресс-службе Пригожина отрицали работу политтехнологов бизнесмена на Мадагаскаре.
К 2019 году пригожинские политтехнологи работали примерно в 20 африканских странах, в том числе в ЦАР, Судане, Ливии, Мадагаскаре, Анголе, Гвинее, Гвинее-Бисау, Мозамбике, Зимбабве и Демократической Республике Конго. В ЦАР располагались военные «Вагнера», а также золотодобывающая компания, которую в СМИ связывают с Пригожиным.
Зачем Пригожину Африка
ФЗНЦ образовался спустя год после того, как Россия начала усиливать своё влияние в Африке. Новая цель у российских властей появилась с подачи Пригожина в конце 2017 года, рассказали «Проекту» политтехнологи, участвовавшие в работе на Мадагаскаре.
Занять практически свободную нишу влияния в Африке бизнесмен планировал при помощи военных ЧВК «Вагнера» и политтехнологов, говорится в расследовании Bloomberg. Местным властям предлагали помощь военных в защите и обучении, технологии и консультации в выборах. В ответ структуры бизнесмена получали бы доступ к полезным ископаемым, а Россия – возможность продавать в страны военную технику.
В 2018 году режиссёр-документалист Александр Расторгуев, военный корреспондент Орхан Джемаль и оператор Кирилл Радченко отправились в ЦАР снимать фильм о деятельности «группы Вагнера». Проект готовили по заданию «Центра управления расследованиями», финансируемого Михаилом Ходорковским.
Журналистов убили, когда они ехали на встречу с человеком по имени Мартин, который якобы должен был помочь в съёмках. По официальной версии, преступление совершила местная банда ради личных вещей россиян.
Но в докладе центра «Досье» (проект Ходорковского) говорится, что за Расторгуевым, Радченко и Джамалем тщательно следили правоохранительные органы ЦАР, в том числе местный жандарм, контактировавший в то время с членом «группы Вагнера». «Мартина» вовсе не существовало, пришло к выводу «Досье», а контакт выдуманного человека журналистам дал сотрудник РИА «ФАН» Кирилл Романовский. В исследовании отмечается, что подконтрольные Пригожину медиа вели информационную кампанию, чтобы бизнесмена не подозревали в причастности к этому делу.
В 2019 году РИА «ФАН» выпустило фильм-расследование «Кто стоит за убийством российских журналистов в ЦАР». Для съёмок агентство отправило в республику детектива и несколько журналистов, в том числе Романовского. В фильме авторы предположили, что к убийству могла быть причастна французская разведка и Михаил Ходорковский.
Контроль и цензурирование рунета — ещё одна цель фонда
Кроме того, ФЗНЦ взялся за контроль российского интернета по аналогии с Лигой безопасности интернета, которая также не имеет полномочий что-то запрещать, но часто выступает с цензурирующими инициативами.
Особое внимание специалисты уделяют оскорблениям госсимволов в интернете – они регулярно ищут такой контент и жалуются в соцсети и прокуратуру. Правда, «ВКонтакте» на призывы удалить публикации не отреагировала, так что фонд обратился за решением проблемы даже к Алишеру Усманову – главе холдинга USM, в которую входит Mail.Ru Group, что владеет соцсетью.
Фонд предлагал дать Роскомнадзору право блокировать сайты за противоправный и экстремистский контент до решения суда и ввести уголовное наказание за оскорбления в интернете. ФЗНЦ также призывал ведомство подать в суд на Facebook, Twitter и YouTube за нарушение правил хранения и обработки персональных данных. Кроме того, по мнению фонда, российским компаниям нужно запретить размещение рекламы на этих площадках, так как они «не работают в России легально».
Если же кто-то упрекает российские власти в цензуре и ограничении свободы в интернете, ФЗНЦ пытается опровергнуть эти обвинения. Например, в 2020 году правозащитные организации «Агора» и «Роскомсвобода» опубликовали доклад, где описали нарушения госорганов в сети. Фонд пришёл к выводу, что большинство обвинений якобы безосновательно: «В роли „жертв политических репрессий” авторы доклада позиционируют людей, не просто разделяющих экстремистские взгляды, но также открыто призывавших единомышленников к активным действиям и даже непосредственно готовившихся к совершению терактов».
ФЗНЦ пытается бороться с «иноагентами» в России
В ФЗНЦ давно говорят о вмешательстве западных государств в дела России при помощи НКО и СМИ, работающих в России. «„СМИ-иноагенты” открыто ведут пропаганду против нас и вообще чувствуют себя крайне вольготно. При этом больше всех кричат про диктатуру и „кровавый режим“», – заявлял РИА «ФАН» Малькевич.
15 июня Шугалей обратился в Госдуму с призывом признать «Медиазону» иностранным агентом. Поводом для этого стало то, что издание упоминает в материалах других «иноагентов» — Фонд борьбы с коррупцией, «Агору» и «Медузу». Ещё Шугалей обратил внимание на получение грантов, в том числе от фонда поддержки СМИ «Среда», тоже признанного в России «иноагентом». По мнению Шугалея, издание в целом «врёт своим читателям о том, что на самом деле происходит в России».
Глава ФЗНЦ также призвал внести в список «иноагентов» главреда «Медиазоны» Сергея Смирнова, пишет «Новая газета». Сделать это он хочет из-за «Летней школы журналистики и социокультурных исследовании» для представителей «российских и зарубежных оппозиционных медиаресурсов» в Вене, в которой участвовал Смирнов. Среди причин было и то, что главред «Медиазоны» был главой московского отделения Национал-большевистской партии, которую признали экстремистской.
Хотя фонд возмущается притеснением российских журналистов в западных странах, Шугалей не считает, что признание «Медиазоны» «иноагентом» нарушает права её сотрудников. «Каких прав? Что ущемляют? СМИ, выходящее на российскую аудиторию, живёт на западные деньги, критикует всё, что происходит в стране и призывает к митингам, всерьёз рассчитывает, что никто об этом не скажет и не заметит?», — заявил он в разговоре с «Новой газетой».
Если «Медиазону» признают «иностранным агентом», ей придётся ставить соответствующие метки на все свои материалы, в том числе в соцсетях. Издания стали признавать «аноагентами» с 2017 года. Под ограничения попали, например, «Радио Свобода» и родственные ей проекты, «Медуза» и VTimes. Издания неизбежно сталкиваются с проблемами финансирования: «Медуза» существенно сократила расходы и объявила сбор пожертвований, а руководство VTimes и вовсе закрыло проект.
В редакции «Медиазоны» напомнили, что именно после «доноса» «Медузу» признали «иностранным агентом». «Практика последних месяцев показывает, что в реестр под надуманным предлогом может попасть практически любое независимое издание — и даже отдельные люди», — добавили журналисты.
Пётр Верзилов заявил, что даже в случае признания издания «иноагентом» журналисты продолжат работать по-прежнему.
Населенный браслет
Пригожинская помойка пукнула в медиапространство с просьбой признать медиазону иностранным агентом. Что-то на уровне высеров жирика. Когда медиазону признают иноагентом, тогда и приходите...
зато на TJ пригожинским ‒ раздолье.
ведь деньги не пахнут, даже ***ных 75 ржублей :)
Образованный кофе
Подтверждаю, плачу с тиньки, не пахнет
Пособники мелкого питерского уголовника останутся на свалке истории, а Медиазона будет жить.
Потому что в ПРБ будут долго и усиленно судить всякую путинскую шваль, которая долгие годы вредила стране.
ПРБ это что? А то гугланул и там всякое
Значения аббревиатуры ПРБ
Найдено значений: 12
парашютная ракета бедствия
«Первый республиканский банк»
Первый русский банк
персональный радиобуй
планово-распределительное бюро
подвижная ремонтная база
поисково-разведочное бурение
правый борт
Приднестровский республиканский банк
производственная ремонтная база
пускатель бесконтактный реверсивный
путерихтовщик Балашенко
Это миф. Грезы. Как мечтать добиться чего то в жизни, но каждый раз искать оправдания почему не сегодня, но обязательно с завтрашнего дня.
кто так вообще говорит "дрочим факты", забавный в целом твит