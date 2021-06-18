Влияние на выборы в Африке, призывы к цензуре рунета и книги c критикой Запада.

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Задержание главреда «Медиазоны» Сергея Смирнова Фото Дениса Каминева, RTVI

15 июня Фонд защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) призвал Госдуму внести «Медиазону» в список «иностранных агентов». Организация считает, что журналисты издания, которое рассказывает о судах и пытках, лгут о происходящем в России, «втаптывают репутацию» страны за иностранные деньги и «подбивают детей» на нарушение закона.

Критика независимых изданий — неотъемлемая часть работы фонда. Вместе с этим ФЗНЦ регулярно пишет о необходимости цензурировать рунет и о «плохом Западе», который якобы посягает на ценности России и «слабых» африканских стран.

TJ рассказывает, чем занимается фонд, что его связывает с «фабрикой троллей» и политтехнологами «повара Путина» Евгения Пригожина, и для чего организация, пытающаяся сохранить нравственность в России, уделяет так много внимания Африке.

Руководители фонда — связанный с «фабрикой троллей» медиаменеджер и «вмешавшийся» в африканские выборы политтехнолог

В апреле 2019 года ФЗНЦ презентовали его главные тогдашние идеологи: руководитель организации Малькевич, депутат Госдумы Виталий Милонов и протоиерей Всеволод Чаплин. Позже в фонде произошли изменения – священнослужитель менее чем через год умер, а место Малькевича занял Шугалей.

О появлении ФЗНЦ часто рассказывало РИА «ФАН», которое, по данным многих расследований, входит в «фабрику медиа» Евгения Пригожина (само агентство это отрицает).

Презентация Фонда защиты национальных ценностей в 2019 году Фото Znak.com

Руководители

Фонд учредил Александр Малькевич — член Общественной палаты, где он возглавляет комиссию по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций. До этого Малькевич работал главным редактором нескольких региональных телеканалов, а в 2018 году возглавил созданное тогда издание USA Really. Основали его, чтобы из России доносить до американцев «объективную и независимую информацию о происходящих в США и во всём мире событиях». По мнению создателей, большинство американских изданий подконтрольны властям и представляют только выгодную для них позицию.

Александр Малькевич Фото РИА «ФАН»

USA Really — проект РИА «Федеральное агентство новостей» — издания, которое связывают с «фабрикой троллей» и «поваром Путина» Евгением Пригожиным. В 2018 году США ввели санкции против РИА «ФАН» из-за вмешательства в президентские выборы 2016 года. Вместе с этим USA Really потерял возможность вести страницы издания в соцсетях: Facebook удалил страницу в день запуска, Twitter лишил издание права публиковать ссылки на сайт, а Instagram – возможности подписывать фото и ставить хештеги. Сейчас гиперссылка с сайта на фейсбук не работает, а аккаунт в твиттере удалён.

Малькевич отрицал причастность фонда и к РИА «ФАН», и к структурам Пригожина. Он утверждал, что о бизнесмене «знает благодаря СМИ», а с агентством новостей взаимодействует так же, как с любым другим изданием. Неизвестно, кто и как финансирует ФЗНЦ. Малькевич лишь отмечал, что передавал фонду деньги, вырученные с продажи книги «СШАнутые». ФЗНЦ также получал пожертвования от малого бизнеса из регионов, отмечал бывший глава фонда.

В ноябре 2018 года Малькевича задержали и допросили о «российском вмешательстве» в аэропорту Вашингтона, но спустя полтора часа отпустили, обязав зарегистрировать USA Really как иностранного агента. Спустя месяц медиаменеджера внесли в санкционный список США из-за причастности к «фабрике троллей». Тогда Малькевич стал призывать российские власти присмотреться к иностранным изданиям, считая, что они участвуют в информационной войне против России.

Малькевич проработал главредом USA Really около года, а затем ушёл с поста и создал Фонд защиты национальных ценностей.

Российский политтехнолог Максима Шугалей, которого ФЗНЦ представляет как социолога, до работы в фонде был известен странным случаем на выборах заксобрания Петербурга. Шугалей был членом избирательной комиссии и представлял интересы кандидата Савельева, которого хотели снять с выборов за нарушение. Но политтехнолог попытался уничтожить подготовленные для суда документы – для этого он рвал, поджигал и пытался съесть бумагу, писала «Независимая газета».

Максим Шугалей Фото из фейсбука

В 2016 году Шугалей консультировал архангельское отделение «Единой России», а в 2019 году в комитете по молодежной политике Петербурга заявили, что политтехнолог будет одним из консультантов школы молодых политиков, которую планировал создать Смольный. В 2020 году он возглавил список партии «Родина» в Коми, но потом сложил полномочия, как сам говорил, из-за перенесённого инсульта. Вместе с ним участвовали другие кандидаты, предположительно, связанные с Пригожиным, писала «Медуза».

В ФЗНЦ Шугалей пришёл руководителем исследовательского отдела в 2019 году, а после возвращения из Ливии его назначили руководителем фонда.

Эксперты

Чем именно занимаются эксперты фонда, перечисленные на сайте – неясно. Среди них есть депутат Госдумы от «Единой России» Виталий Милонов, известный борьбой с ЛГБТ-сообществом и законодательными инициативами о различных запретах.

Виталий Милнов Фото Life

Другой эксперт — Мария Бутина, в 2018 году арестованная в Вашингтоне из-за работы иностранным агентом без регистрации и признавшая вину в сговоре против США с целью продвижения интересов России. На родине она стала известной после освобождения и депортации. C 2019 года Бутина работает на телеканале RT: например, она посещала колонию, где находится Алексей Навальный, и назвала её «пионерским лагерем».

После ареста Бутина попросила о финансовой помощи на оплату услуг адвокатов в США. ФЗНЦ перечислил ей пять миллионов рублей. «Я сам столкнулся с произволом и был внесён в санкционные списки за свою журналистскую деятельность, поэтому мы будем ей помогать», — пояснял Малькевич.

Бутина собралась участвовать в политике и избраться в Госдуму от «Единой России». В конце мая она победила на праймериз партии, выдвинув кандидатуру от Кировской области, к которой отношения не имеет. Бутина объяснила решение «гостеприимством» области.

Мария Бутина Фото news.myseldon.com

Экспертом фонда значится украинский общественный активист Антон Давидченко, который в 2013-2014 годах организовывал пророссийские митинги и руководил антимайдановским движением «Молодёжное единство» — сейчас оно запрещено на Украине. В январе 2014 года, на фоне Евромайдана, Давидченко создал отряды самообороны для «противостояния праворадикальным группировкам» в Одессе.

В марте 2014 года Давидченко задержали и осудили за «посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины» на пять лет условно. Вскоре активист уехал из страны.

Антон Давидченко (в центре) Фото «Новости Одессы»

Коммунистка Дарья Митина тоже числится среди экспертов фонда. Прежде выступала за КПРФ, однако теперь критикует партию. В 2020 году выпустила книгу «Боевая экология. Как Greenpeace, WWF и другие международные экологические организации подрывают развитие России». В аннотации книги говорится, что «авторы хотят показать опасность деструктивных сил, пытающихся остановить развитие нашей страны под знаменем экологии».

Дарья Митина Фото Regnum

Важная часть работы ФЗНЦ — уличение западных стран в «грехах»

Ещё до официальной презентации фонд писал практически только о США и западных странах: искал «неудачные моменты» в расследовании российского вмешательства в выборы, перечислял «дикие выходки» американских военных и рассказывал о том, как НАТО «ради войн грабит» миллионы людей в день. В 2019 году организация регулярно публиковала «главные события месяца в США».

Во время президентских выборов на Украине в 2019 году фокус внимания ФЗНЦ перенёсся туда. Фонд писал о нарушениях на голосовании, «дискриминационных законах» страны, «агрессивных заявлениях» украинских политиков в адрес России и составлял «топ-10 украинских политзаключённых».

Под многотысячные митинги в Москве с массовыми и жёсткими задержаниями в августе 2019 года ФЗНЦ тоже подстроил повестку сайта. Фонд выпустил несколько материалов с «топами» западных протестов по количеству участников и задержаний, а также с перечислением демократических стран, жёстко регулирующих протесты.

В целом в публикациях ФЗНЦ о западных странах главная мысль в том, что США, Великобритания и другие государства пытаются навязать свои идеи демократии странам СНГ и Африки, а затем пользуются ими. Сам же Запад якобы не соответствует демократическим принципам.

У фонда вышло несколько книг о западных странах. Например, «СШАнутые», «Киевские власти против народа» и издание об использовании допинга западными спортсменами и дискриминации России.

В 2020 году, во время судебного процесса по поводу крушения малазийского «Боинга» MH-17, при поддержке ФЗНЦ вышла книга «МН-17. Хроника пикирующего Боинга. Правда о самолёте, который никто не сбивал». В ней «дан совершенно иной взгляд на произошедшую трагедию». Если по официальной версии следствия самолёт сбил российский зенитно-ракетный комплекс «Бук», то в фонде настаивают на непричастности России и разбирают другие версии и якобы несостыковки в расследовании.

«Дело Скрипалей», «вмешательство в выборы США», теперь вот самолет – всё это звенья одной цепи – информационной войны против России. Нашу стану хотят показать как «империю зла». При этом ничего из того, что обсуждается, доказано не было. Александр Малькевич сооснователь ФЗНЦ

Исследования фонда в Африке могут быть лишь попыткой прикрыть вмешательство политтехнологов Пригожина в местную политику

Фонд защиты национальных ценностей утверждает, что занимается «защитой национальных интересов РФ, сохранением традиционной культуры, защитой свободы слова и представителей СМИ по всему миру». Кроме того, ФЗНЦ анализирует «факты вмешательства отдельных государств во внутреннюю политику суверенных держав».

Проще говоря – ФЗНЦ якобы пытается защитить Россию и «слабые» страны от «нападок» Запада в разных сферах: политической, социальной, экономической и в интернете.

Идея фонда в том, чтобы сохранять культуру разных национальностей. Особое внимание в ФЗНЦ уделяют Африке и «защите» её от западных стран, которые, как считают создатели, пытаются сдержать развитие региона. Для этого фонд проводит на континенте социологические и политические исследования, просвещают местных жителей и оказывают гуманитарную помощь. По «просьбе местных властей» фонд готовит советы для правительств африканских государств, утверждается на сайте. Такие рекомендации в том числе обсуждают на неком «Африканском дискуссионном клубе».

На сайте фонда регулярно появляются публикации с исследованиями, которые в странах проводят специалисты ФЗНЦ. В одной из таких поездок в июле 2019 года временные ливийские власти арестовали двух россиян – политтехнолога и, как утверждает ФЗНЦ, социолога организации Максим Шугалей (о нём мы расскажем ниже) и его переводчика арабского происхождения Самера Суэйфана.

Максим Шугалей с переводчиком Самером Суэйфана Фото ФЗНЦ

По данным Bloomberg, Шугалей и Суэйфан встречались с сыном свергнутого в 2011 году главы Ливии Муаммара Каддафи Саифом аль-Исламом Каддафи. Встреча происходила в преддверии президентских выборов в 2019 году (они в итоге так и не состоялись), в которых за власть в том числе боролся Каддафи-младший. Он находился в оппозиции к временному правительству, как и другой кандидат генерал ливийской национальной армии Халифа Хафтар, ориентированный на Россию. По мнению временного ливийского правительства, россияне хотели вмешаться в выборы. ФЗНЦ тогда отвергал обвинения, настаивая, что специалисты лишь наблюдали за ситуацией в стране, приводя в доказательство опубликованное исследование. В нём говорится, что сотрудники фонда действительно общались с высокопоставленными политиками и военными Ливии, в том числе с Каддафи-младшим. В разговоре он настаивал, что ливийская политика рухнула в 2011 году под влиянием западных стран, которые «боялись сильной Ливии». Спустя полтора года россиян освободили.

После свержения отца Саиф Каддафи возглавлял силы сопротивления временному правительству. Его арестовали и приговорили в 2015 году к смертной казни, однако спустя два года освободили. Международный уголовный суд в Гааге добивается выдачи сына бывшего ливийского правителя для осуждения его за преступления против человечности.

Но это не единственное подозрение ФЗНЦ в попытке влиять на политический строй на африканском континенте. В 2019 году Би-би-си выпустило расследование о влиянии российских политтехнологов на президентские выборы в Мадагаскаре в 2018 году. По данным журналистов, шесть кандидатов получали финансовую и организационную поддержку, предположительно, от структуры Евгения Пригожина. Среди перечисленных россиян в списке политтехнологов бизнесмена есть и задержанный в Ливии Шугалей.

Судя по расследованиям «Проекта» и Би-би-си, в Африке работает целая структура пригожинских политтехнологов. В 2019 году «Дождь» насчитал от 100 до 200 работников. Контролируется они из петербургского «бэк-офиса», главным в котором был Быков – один из основателей ФЗНЦ.

Социолог ФЗНЦ занимал высокий пост в составе политтехнологов Пригожина на Мадагаскаре, а выше него был только руководитель группы Олег Захарияш, пишет «Настоящее время» со ссылкой на штатное расписание, предположительно, структуры Пригожина. За месяц работы в стране Шугалей получал около 450 тысяч рублей, отмечает издание.

На Мадагаскаре Шугалей встречался c членами штаба бывшего премьер-министра и тогдашнего кандидата в президенты Жана Беризики. Сотрудница его штаба и малагасийский политик Эрика Йоклейн рассказала «Проекту», что российский политтехнолог предлагал штабу финансовую поддержку и дал ей около тысячи евро. В итоге ни один из кандидатов, которых изначально поддерживала российская группа, не выиграл.

Максим Шугалей (говорит по телефону) с водителем российской группы политтехнологов (слева) Фото из фейсбука водителя, «Проект»

Охранять политтехнологов на Мадагаскар отправили вооружённых наёмников ЧВК «Вагнера», который также связывают с Пригожиным, выяснил «Проект». Вместе с ними на острове были сотрудники ФСБ и ГРУ — они присутствовали на случай «оранжевой революции», отмечал собеседник издания. В пресс-службе Пригожина отрицали работу политтехнологов бизнесмена на Мадагаскаре.

К 2019 году пригожинские политтехнологи работали примерно в 20 африканских странах, в том числе в ЦАР, Судане, Ливии, Мадагаскаре, Анголе, Гвинее, Гвинее-Бисау, Мозамбике, Зимбабве и Демократической Республике Конго. В ЦАР располагались военные «Вагнера», а также золотодобывающая компания, которую в СМИ связывают с Пригожиным.

Зачем Пригожину Африка

ФЗНЦ образовался спустя год после того, как Россия начала усиливать своё влияние в Африке. Новая цель у российских властей появилась с подачи Пригожина в конце 2017 года, рассказали «Проекту» политтехнологи, участвовавшие в работе на Мадагаскаре.

Занять практически свободную нишу влияния в Африке бизнесмен планировал при помощи военных ЧВК «Вагнера» и политтехнологов, говорится в расследовании Bloomberg. Местным властям предлагали помощь военных в защите и обучении, технологии и консультации в выборах. В ответ структуры бизнесмена получали бы доступ к полезным ископаемым, а Россия – возможность продавать в страны военную технику.

В 2018 году режиссёр-документалист Александр Расторгуев, военный корреспондент Орхан Джемаль и оператор Кирилл Радченко отправились в ЦАР снимать фильм о деятельности «группы Вагнера». Проект готовили по заданию «Центра управления расследованиями», финансируемого Михаилом Ходорковским.

Журналистов убили, когда они ехали на встречу с человеком по имени Мартин, который якобы должен был помочь в съёмках. По официальной версии, преступление совершила местная банда ради личных вещей россиян.

Но в докладе центра «Досье» (проект Ходорковского) говорится, что за Расторгуевым, Радченко и Джамалем тщательно следили правоохранительные органы ЦАР, в том числе местный жандарм, контактировавший в то время с членом «группы Вагнера». «Мартина» вовсе не существовало, пришло к выводу «Досье», а контакт выдуманного человека журналистам дал сотрудник РИА «ФАН» Кирилл Романовский. В исследовании отмечается, что подконтрольные Пригожину медиа вели информационную кампанию, чтобы бизнесмена не подозревали в причастности к этому делу.

Убитые в ЦАР режиссер-документалист Александр Расторгуев, военный корреспондент Орхан Джемаль и оператор Кирилл Радченко Фото Sputnik

В 2019 году РИА «ФАН» выпустило фильм-расследование «Кто стоит за убийством российских журналистов в ЦАР». Для съёмок агентство отправило в республику детектива и несколько журналистов, в том числе Романовского. В фильме авторы предположили, что к убийству могла быть причастна французская разведка и Михаил Ходорковский.

Контроль и цензурирование рунета — ещё одна цель фонда

Кроме того, ФЗНЦ взялся за контроль российского интернета по аналогии с Лигой безопасности интернета, которая также не имеет полномочий что-то запрещать, но часто выступает с цензурирующими инициативами.

Особое внимание специалисты уделяют оскорблениям госсимволов в интернете – они регулярно ищут такой контент и жалуются в соцсети и прокуратуру. Правда, «ВКонтакте» на призывы удалить публикации не отреагировала, так что фонд обратился за решением проблемы даже к Алишеру Усманову – главе холдинга USM, в которую входит Mail.Ru Group, что владеет соцсетью.

Фонд предлагал дать Роскомнадзору право блокировать сайты за противоправный и экстремистский контент до решения суда и ввести уголовное наказание за оскорбления в интернете. ФЗНЦ также призывал ведомство подать в суд на Facebook, Twitter и YouTube за нарушение правил хранения и обработки персональных данных. Кроме того, по мнению фонда, российским компаниям нужно запретить размещение рекламы на этих площадках, так как они «не работают в России легально».

Если же кто-то упрекает российские власти в цензуре и ограничении свободы в интернете, ФЗНЦ пытается опровергнуть эти обвинения. Например, в 2020 году правозащитные организации «Агора» и «Роскомсвобода» опубликовали доклад, где описали нарушения госорганов в сети. Фонд пришёл к выводу, что большинство обвинений якобы безосновательно: «В роли „жертв политических репрессий” авторы доклада позиционируют людей, не просто разделяющих экстремистские взгляды, но также открыто призывавших единомышленников к активным действиям и даже непосредственно готовившихся к совершению терактов».

ФЗНЦ пытается бороться с «иноагентами» в России

В ФЗНЦ давно говорят о вмешательстве западных государств в дела России при помощи НКО и СМИ, работающих в России. «„СМИ-иноагенты” открыто ведут пропаганду против нас и вообще чувствуют себя крайне вольготно. При этом больше всех кричат про диктатуру и „кровавый режим“», – заявлял РИА «ФАН» Малькевич.

15 июня Шугалей обратился в Госдуму с призывом признать «Медиазону» иностранным агентом. Поводом для этого стало то, что издание упоминает в материалах других «иноагентов» — Фонд борьбы с коррупцией, «Агору» и «Медузу». Ещё Шугалей обратил внимание на получение грантов, в том числе от фонда поддержки СМИ «Среда», тоже признанного в России «иноагентом». По мнению Шугалея, издание в целом «врёт своим читателям о том, что на самом деле происходит в России».

«Медиазона» существует в том числе на пожертвования читателей — регулярные и разовые. Их можно сделать на сайте проекта. Издание ежегодно публикует отчёты о собранных средствах (в рублях, валюте и криптовалюте): в 2020 года сумма составила больше 20 миллионов рублей. О крупных инвесторах редакция ничего не сообщает, объясняя это высокими рисками для бизнеса в России.

Глава ФЗНЦ также призвал внести в список «иноагентов» главреда «Медиазоны» Сергея Смирнова, пишет «Новая газета». Сделать это он хочет из-за «Летней школы журналистики и социокультурных исследовании» для представителей «российских и зарубежных оппозиционных медиаресурсов» в Вене, в которой участвовал Смирнов. Среди причин было и то, что главред «Медиазоны» был главой московского отделения Национал-большевистской партии, которую признали экстремистской.

Моё обращение в соответствующие институты относительно «Медиазоны» не родилось с «бухты-барахты». Основное оружие в современном мире — это информация, и она не должна быть однобокой и направленной на призыв к революции. Я видел, к чему реально может привести раскол в любой стране — это минимум 20 лет хаоса и разрухи. Максим Шугалей глава ФЗНЦ

Хотя фонд возмущается притеснением российских журналистов в западных странах, Шугалей не считает, что признание «Медиазоны» «иноагентом» нарушает права её сотрудников. «Каких прав? Что ущемляют? СМИ, выходящее на российскую аудиторию, живёт на западные деньги, критикует всё, что происходит в стране и призывает к митингам, всерьёз рассчитывает, что никто об этом не скажет и не заметит?», — заявил он в разговоре с «Новой газетой».

Если «Медиазону» признают «иностранным агентом», ей придётся ставить соответствующие метки на все свои материалы, в том числе в соцсетях. Издания стали признавать «аноагентами» с 2017 года. Под ограничения попали, например, «Радио Свобода» и родственные ей проекты, «Медуза» и VTimes. Издания неизбежно сталкиваются с проблемами финансирования: «Медуза» существенно сократила расходы и объявила сбор пожертвований, а руководство VTimes и вовсе закрыло проект.

В редакции «Медиазоны» напомнили, что именно после «доноса» «Медузу» признали «иностранным агентом». «Практика последних месяцев показывает, что в реестр под надуманным предлогом может попасть практически любое независимое издание — и даже отдельные люди», — добавили журналисты.

Litavrin @litavrinm



сегодня на нас написали донос в генпрокуратуру и ркн с требованием признать нас иностранными агентами. пока этого не произошло, но практика с другими изданиями показывает, что риски есть



мы будем благодарны за любую поддержку



https://donate.zona.media/ https://t.co/3ODnlOtbYX приветсегодня на нас написали донос в генпрокуратуру и ркн с требованием признать нас иностранными агентами. пока этого не произошло, но практика с другими изданиями показывает, что риски естьмы будем благодарны за любую поддержку

полина глухова @whitechurch_ Шугалей пишет что мы «искажаем факты» пёс ты пожалеешь мы дрочим факты так что тебе и не снилось

Пётр Верзилов заявил, что даже в случае признания издания «иноагентом» журналисты продолжат работать по-прежнему.