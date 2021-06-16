Ещё недавно Путин утверждал о невозможности таких мер, а сегодня в Москве вводят штрафы до 300 тысяч за отказ прививаться.

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Вакцинация в Воронеже Фото Виталия Грасса, РИА «Воронеж»

Ситуация с коронавирусом в России становится всё хуже: число заболевших и госпитализированных растёт, а у больниц вновь выстраиваются очереди из «скорых». На этом фоне власти Москвы и Мособласти сперва ввели новые ограничения, а затем объявили об обязательной вакцинации для работников сферы услуг.

В соцсетях сразу же возникло много вопросов о том, как именно организуют такую кампанию. А юристы утверждают, что в России нет закона, по которому можно оштрафовать или отстранить от работы сотрудника, отказавшегося от прививки.

Где вакцинация стала обязательной

16 июня санитарные врачи Москвы и Московской области Елена Андреева и Ольга Михайлова обязали вакцинироваться работников сферы услуг. Работодатели должны будут проконтролировать, чтобы 60% сотрудников привились первым компонентом вакцины от коронавируса до 15 июля, а вторым – до 15 августа. Такое же постановление 19 мая приняли власти Якутии – там вакцинироваться должны 70% работников.

Если ты работаешь в организации, которая обслуживает неопределенный круг людей, то в условиях эпидемии — [вакцинация] уже точно не только твоё личное дело, какими бы индивидуальными средствами защиты ты ни пользовался. Сергей Собянин мэр Москвы

В правительстве пока не обсуждается введение обязательной вакцинации от коронавируса по всей России, сообщил источник «Интерфакса». «Этот вопрос будет решаться в зависимости от эпидемиологической обстановки в каждом регионе», – добавил собеседник.

Почему регионы решили сделать вакцинацию обязательной

Такие решения связаны с возросшим числом заболевших коронавирусом – с 9 июня каждый день фиксируют больше 10 тысяч новых случаев. Новая волна Covid-19 особенно коснулась Москвы, Московской области и Петербурга. В столице 13 июня зафиксировали больше семи тысяч заболевших – почти столько же, сколько на пике заболеваемости в 2020 году.

В столичных больницах лежат около 12 тысяч человек, в том числе 481 – на аппаратах ИВЛ, что на 30% больше, чем на прошлой неделе. Главврач «ковидной» больницы в Коммунарке отметил, что госпитализаций сейчас больше, чем в первые две волны коронавируса. В Московской области у больниц вновь очереди из автомобилей «скорой помощи». Власти Петербурга свою статистику перестали публиковать 2 июня, так что точное число госпитализированных и пациентов на ИВЛ неизвестно.

На фоне роста заболевших власти ввели новые коронавирусные ограничения. Например, в Москве объявили «нерабочую неделю», приостановили работу фудкорты и обслуживание в кафе по ночам, в Петербурге запретили мероприятия в ресторанах и ночную работу баров.

Кого затронет обязательная вакцинация

В Москве и Московской области привиться нужно работникам:

государственных и муниципальных органов власти;

массовых спортивных мероприятий;

культуры и образования;

детских игровых комнат;



общественного питания;

ЖКХ и энергетики;



салонов красоты;

фитнес-клубов;



бытовых услуг;

транспорта;



торговли;



банков;



почты;

МФЦ.

В Якутии привиться нужно работникам:

массовых мероприятий;

детских лагерей.

Насколько это законно

Санитарные врачи Москвы и Подмосковья основывались на нескольких федеральных законах. Например, на ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Там указано, что врач может принимать «мотивированные решения» о вакцинации, если возникает угроза распространения инфекции, «представляющей опасность для окружающих».

В законах не сказано об обязательных прививках. Но в них говорится, что санитарный врач вправе отстранить от работы сотрудников, которые «являются носителями возбудителей инфекционных заболеваний и могут быть источниками их распространения из-за особенностей деятельности».

По закону обязать вакцинироваться можно только некоторые категории работников, например, сферы образования или здравоохранения. Но и на работников других отраслей такое правило может распространяться, если есть угроза распространения опасных инфекционных заболеваний, сообщил The Bell юрист, партнёр фирмы «Рустам Курмаев и партнёры» Дмитрий Горбунов.

В обычной ситуации участие в программе вакцинации является правом, а не обязанностью почти для всех. Но если выходит особое постановление главного санитарного врача, то вакцинация становится обязательной для перечисленных в нём категорий граждан. Дмитрий Горбунов партнёр фирмы «Рустам Курмаев и партнёры»

При этом прививка всё ещё остаётся добровольной – насильно вакцинировать человека нельзя. Однако отказ может повлечь за собой разные последствия, поясняет Горбунов: «запрет на выезд из страны, временный отказ в приёме в образовательные организации и оздоровительные учреждения, и наконец, отказ в приёме на работу или отстранение от существующей работы».

Сейчас в России нет закона, который позволял бы принудительно вакцинировать россиян, заявил РБК юрист «Старинский и партнеры» Владимир Старинский. Для того, чтобы не пускать сотрудников на работу или штрафовать их или работодателя, нужна законодательная база, в том числе административная статья для конкретного вида нарушения, отметил адвокат.

Недопуск на работу и штраф будет легко оспорить из-за «явного противоречия федеральному законодательству», добавил в разговоре с РБК юрист Capital Legal Services Владислав Забродин.

Как власти будут отслеживать вакцинацию

Как эта система будет выглядеть, на этом этапе непонятно. контролировать, кто сделал вакцину, а кто нет – нельзя. Но Собянин заявил, что систему для отслеживания запустят 1 июля – следить за выполнением требований будут главное контрольное управление Москвы и органы исполнительной власти.

Для этого с 1 по 15 июля организации и индивидуальные предприниматели должны показывать властям актуальные данные о сотрудниках: численность, паспортные данные, номера телефонов, номера полисов ОМС и СНИЛС. Это нужно сделать в личном кабинете юрлица или предпринимателя на сайте мэрии.

Что будет, если сотрудник откажется вакцинироваться

В Якутии работодателей, которые не обеспечат вакцинацию 70% работников, потребовали штрафовать на 200 тысяч рублей. Сотрудников же могут не допустить к работе. Правда, законодательной базы для этого пока нет.

В Москве объявили о штрафах для работодателей: от 30 до 50 тысяч рублей для индивидуальных предпринимателей, а для юрлиц — от 100 до 300 тысяч. При повторном нарушении оштрафовать могут до миллиона рублей или вовсе приостановить работу на три месяца. Какие меры введут в Подмосковье — пока неизвестно.

Если у работника есть медицинские противопоказания против вакцинации от коронавируса, он может от неё отказаться. Прививку нельзя делать с гиперчувствительностью к её компонентам, тяжёлой аллергией, острыми инфекционными и неинфекционными заболеваниями, во время обострения хронических заболеваний, беременности и в период грудного вскармливания.

Месяц назад Путин и Матвиенко выступали против принудительной вакцинации, считая её нецелесообразной и нарушением закона

В феврале в Роспотребнадзоре заявили, что вакцинация «в настоящее время является добровольной для всех категорий граждан, в том числе работников образовательных организаций». Ведомство при этом отмечало, что при опасной эпидемиологической обстановке главные врачи могут отстранять от работы тех, кто откажется от прививки.

В конце мая Владимир Путин высказывался против обязательных прививок, подчёркивая, что россияне должны сами решаться на прививку. «На мой взгляд, вводить обязательную вакцинацию нецелесообразно и нельзя. Граждане должны сами осознать эту необходимость, понять, что если они не сделают прививку, то могут столкнуться с очень серьёзной и даже смертельной опасностью», – добавил президент.

Президента поддерживала и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, назвавшая принудительную вакцинацию «нецелесообразной».

Никакой обязательной вакцинации быть не может, потому что это будет грубое нарушение закона и тех правил, которые у нас существуют. Валентина Матвиенко спикер Совета Федерации

Что об этом думает бизнес

Московские бизнесмены по-разному отнеслись к инициативе властей, но планируют исполнять указания. Глава городского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк заявил, что многие предприниматели не выступали против обязательной вакцинации и даже «сами предлагали такое решение», пишет «Медуза»

Руководство Dodo Brands («Додо Пицца», «Донер-42» и «Дринкит») заранее знало о планах московской мэрии и поддерживает их, рассказал The Bell основатель компании Фёдор Овчинников. «Хотя власти объявили о необходимости 60%+ вакцинации, мы ставим внутреннюю задачу — вакцинировать всех. Целимся в 100% и исходим в решениях из этого», – добавил бизнесмен. Он добавил, что главная сложность – убедить сотрудников в важности и необходимости прививки, ведь многие не доверяют вакцине и власти.

В «Ситимобил» заявили, что готовы сделать площадки для вакцинации на основе пространств для обучения и отдыха водителей в 10 городах. Компания обсуждает идею с Роспотребнадзором. «Водители не являются сотрудниками компании, но мы обеспокоены ростом числа заболевших коронавирусом, поэтому готовы предоставить наши «Дома такси» для развертывания пунктов вакцинации водителей такси – не только тех, кто сотрудничает с нашим сервисом», – добавили в компании в разговоре с The Bell.

Руководство Х5 («Пятёрочка», «Перекрёсток») направило сотрудникам письмо, где призвало вакцинироваться от коронавируса, пишет РБК. В «Азбуке вкуса» и сети кинотеатров «Каро» также планируют соблюдать распоряжения властей, причём последние заявили, что большая часть сотрудников уже привилась.

В сети фитнес-клубов OrangeFitness решили привлечь сотрудников на вакцинацию розыгрышем Apple Watch. Глава «Теремка» Михаил Гончаров же считает, что не должен уговаривать сотрудников прививаться: «Человек, который хочет работать в ресторане, сделает прививку».

Общественная организация «Опора России», занимающаяся защитой малого и среднего бизнеса и обычно поддерживающая власть, предложила компенсировать бизнесу больничные для сотрудников, которым потребуется адаптация после прививки. Пока это просто инициатива.

Бьюти-индустрия пока не готова к принудительной вакцинации, сообщил РБК президент Ассоциации предприятий индустрии красоты (АПИК) и основатель сети «Персона» Игорь Стоянов. Руководство сети не сможет заставить людей привиться, к тому же мастера хотят самостоятельно сделать выбор – вакцинироваться или нет. «Большинство мастеров работают сдельно и, если начнём давить и не допускать к работе, сотрудники могут с базой клиентов уйти на надомную работу. А замотивировать тоже нечем — разыгрывать автомобили мы не в состоянии», – добавил Стоянов. Сейчас около 10% сотрудников отрасли вакцинировались, а переболели 40-50%.

Ответственность за вакцинацию сотрудников по-прежнему лежит на властях, а бизнесу лишь нужно правильно составить отчётность, отметил в разговоре с РБК уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов.