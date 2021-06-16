{"id":726,"title":"\u0427\u0435\u043c\u0443 \u043c\u044b \u043c\u043e\u0433\u043b\u0438 \u0431\u044b \u043d\u0430\u0443\u0447\u0438\u0442\u044c\u0441\u044f \u0443 \u0440\u043e\u0441\u0441\u0438\u0439\u0441\u043a\u0438\u0445 \u043a\u043e\u0441\u043c\u043e\u043d\u0430\u0432\u0442\u043e\u0432","url":"\/redirect?component=advertising&id=726&url=https:\/\/vc.ru\/promo\/254448-like-an-astronaut&hash=a5030a2f62915a7a07a8c868a88a0ed490fc2610974523f02fd63666cb17bc7c","isPaidAndBannersEnabled":false}
Разборы
Екатерина Кузнецова

Обязательная вакцинация от Covid-19 — это законно? А что, если отказаться? Как за этим следят? Ответы на главные вопросы Статьи редакции

Ещё недавно Путин утверждал о невозможности таких мер, а сегодня в Москве вводят штрафы до 300 тысяч за отказ прививаться.

29 29 комментариев
7357 просмотров
Вакцинация в Воронеже Фото Виталия Грасса, РИА «Воронеж»

Ситуация с коронавирусом в России становится всё хуже: число заболевших и госпитализированных растёт, а у больниц вновь выстраиваются очереди из «скорых». На этом фоне власти Москвы и Мособласти сперва ввели новые ограничения, а затем объявили об обязательной вакцинации для работников сферы услуг.

В соцсетях сразу же возникло много вопросов о том, как именно организуют такую кампанию. А юристы утверждают, что в России нет закона, по которому можно оштрафовать или отстранить от работы сотрудника, отказавшегося от прививки.

Где вакцинация стала обязательной

16 июня санитарные врачи Москвы и Московской области Елена Андреева и Ольга Михайлова обязали вакцинироваться работников сферы услуг. Работодатели должны будут проконтролировать, чтобы 60% сотрудников привились первым компонентом вакцины от коронавируса до 15 июля, а вторым – до 15 августа. Такое же постановление 19 мая приняли власти Якутии – там вакцинироваться должны 70% работников.

Если ты работаешь в организации, которая обслуживает неопределенный круг людей, то в условиях эпидемии — [вакцинация] уже точно не только твоё личное дело, какими бы индивидуальными средствами защиты ты ни пользовался.

Сергей Собянин
мэр Москвы

В правительстве пока не обсуждается введение обязательной вакцинации от коронавируса по всей России, сообщил источник «Интерфакса». «Этот вопрос будет решаться в зависимости от эпидемиологической обстановки в каждом регионе», – добавил собеседник.

Почему регионы решили сделать вакцинацию обязательной

Такие решения связаны с возросшим числом заболевших коронавирусом – с 9 июня каждый день фиксируют больше 10 тысяч новых случаев. Новая волна Covid-19 особенно коснулась Москвы, Московской области и Петербурга. В столице 13 июня зафиксировали больше семи тысяч заболевших – почти столько же, сколько на пике заболеваемости в 2020 году.

Главные вопросы о новой волне Covid-19 в России…
Власти Москвы говорят о «взрывном росте» заболеваемости и объявляют частичную обязательную…
tjournal.ru

В столичных больницах лежат около 12 тысяч человек, в том числе 481 – на аппаратах ИВЛ, что на 30% больше, чем на прошлой неделе. Главврач «ковидной» больницы в Коммунарке отметил, что госпитализаций сейчас больше, чем в первые две волны коронавируса. В Московской области у больниц вновь очереди из автомобилей «скорой помощи». Власти Петербурга свою статистику перестали публиковать 2 июня, так что точное число госпитализированных и пациентов на ИВЛ неизвестно.

На фоне роста заболевших власти ввели новые коронавирусные ограничения. Например, в Москве объявили «нерабочую неделю», приостановили работу фудкорты и обслуживание в кафе по ночам, в Петербурге запретили мероприятия в ресторанах и ночную работу баров.

Кого затронет обязательная вакцинация

В Москве и Московской области привиться нужно работникам:

  • государственных и муниципальных органов власти;
  • массовых спортивных мероприятий;
  • культуры и образования;
  • детских игровых комнат;
  • общественного питания;
  • ЖКХ и энергетики;
  • салонов красоты;
  • фитнес-клубов;
  • бытовых услуг;
  • транспорта;
  • торговли;
  • банков;
  • почты;
  • МФЦ.

В Якутии привиться нужно работникам:

  • массовых мероприятий;
  • детских лагерей.

Насколько это законно

Санитарные врачи Москвы и Подмосковья основывались на нескольких федеральных законах. Например, на ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Там указано, что врач может принимать «мотивированные решения» о вакцинации, если возникает угроза распространения инфекции, «представляющей опасность для окружающих».

В законах не сказано об обязательных прививках. Но в них говорится, что санитарный врач вправе отстранить от работы сотрудников, которые «являются носителями возбудителей инфекционных заболеваний и могут быть источниками их распространения из-за особенностей деятельности».

По закону обязать вакцинироваться можно только некоторые категории работников, например, сферы образования или здравоохранения. Но и на работников других отраслей такое правило может распространяться, если есть угроза распространения опасных инфекционных заболеваний, сообщил The Bell юрист, партнёр фирмы «Рустам Курмаев и партнёры» Дмитрий Горбунов.

В обычной ситуации участие в программе вакцинации является правом, а не обязанностью почти для всех. Но если выходит особое постановление главного санитарного врача, то вакцинация становится обязательной для перечисленных в нём категорий граждан.

Дмитрий Горбунов
партнёр фирмы «Рустам Курмаев и партнёры»

При этом прививка всё ещё остаётся добровольной – насильно вакцинировать человека нельзя. Однако отказ может повлечь за собой разные последствия, поясняет Горбунов: «запрет на выезд из страны, временный отказ в приёме в образовательные организации и оздоровительные учреждения, и наконец, отказ в приёме на работу или отстранение от существующей работы».

Сейчас в России нет закона, который позволял бы принудительно вакцинировать россиян, заявил РБК юрист «Старинский и партнеры» Владимир Старинский. Для того, чтобы не пускать сотрудников на работу или штрафовать их или работодателя, нужна законодательная база, в том числе административная статья для конкретного вида нарушения, отметил адвокат.

Недопуск на работу и штраф будет легко оспорить из-за «явного противоречия федеральному законодательству», добавил в разговоре с РБК юрист Capital Legal Services Владислав Забродин.

Как власти будут отслеживать вакцинацию

Как эта система будет выглядеть, на этом этапе непонятно. контролировать, кто сделал вакцину, а кто нет – нельзя. Но Собянин заявил, что систему для отслеживания запустят 1 июля – следить за выполнением требований будут главное контрольное управление Москвы и органы исполнительной власти.

Для этого с 1 по 15 июля организации и индивидуальные предприниматели должны показывать властям актуальные данные о сотрудниках: численность, паспортные данные, номера телефонов, номера полисов ОМС и СНИЛС. Это нужно сделать в личном кабинете юрлица или предпринимателя на сайте мэрии.

Что будет, если сотрудник откажется вакцинироваться

В Якутии работодателей, которые не обеспечат вакцинацию 70% работников, потребовали штрафовать на 200 тысяч рублей. Сотрудников же могут не допустить к работе. Правда, законодательной базы для этого пока нет.

В Москве объявили о штрафах для работодателей: от 30 до 50 тысяч рублей для индивидуальных предпринимателей, а для юрлиц — от 100 до 300 тысяч. При повторном нарушении оштрафовать могут до миллиона рублей или вовсе приостановить работу на три месяца. Какие меры введут в Подмосковье — пока неизвестно.

Если у работника есть медицинские противопоказания против вакцинации от коронавируса, он может от неё отказаться. Прививку нельзя делать с гиперчувствительностью к её компонентам, тяжёлой аллергией, острыми инфекционными и неинфекционными заболеваниями, во время обострения хронических заболеваний, беременности и в период грудного вскармливания.

Месяц назад Путин и Матвиенко выступали против принудительной вакцинации, считая её нецелесообразной и нарушением закона

В феврале в Роспотребнадзоре заявили, что вакцинация «в настоящее время является добровольной для всех категорий граждан, в том числе работников образовательных организаций». Ведомство при этом отмечало, что при опасной эпидемиологической обстановке главные врачи могут отстранять от работы тех, кто откажется от прививки.

В конце мая Владимир Путин высказывался против обязательных прививок, подчёркивая, что россияне должны сами решаться на прививку. «На мой взгляд, вводить обязательную вакцинацию нецелесообразно и нельзя. Граждане должны сами осознать эту необходимость, понять, что если они не сделают прививку, то могут столкнуться с очень серьёзной и даже смертельной опасностью», – добавил президент.

Президента поддерживала и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, назвавшая принудительную вакцинацию «нецелесообразной».

Никакой обязательной вакцинации быть не может, потому что это будет грубое нарушение закона и тех правил, которые у нас существуют.

Валентина Матвиенко
спикер Совета Федерации

Что об этом думает бизнес

Московские бизнесмены по-разному отнеслись к инициативе властей, но планируют исполнять указания. Глава городского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк заявил, что многие предприниматели не выступали против обязательной вакцинации и даже «сами предлагали такое решение», пишет «Медуза»

Руководство Dodo Brands («Додо Пицца», «Донер-42» и «Дринкит») заранее знало о планах московской мэрии и поддерживает их, рассказал The Bell основатель компании Фёдор Овчинников. «Хотя власти объявили о необходимости 60%+ вакцинации, мы ставим внутреннюю задачу — вакцинировать всех. Целимся в 100% и исходим в решениях из этого», – добавил бизнесмен. Он добавил, что главная сложность – убедить сотрудников в важности и необходимости прививки, ведь многие не доверяют вакцине и власти.

В «Ситимобил» заявили, что готовы сделать площадки для вакцинации на основе пространств для обучения и отдыха водителей в 10 городах. Компания обсуждает идею с Роспотребнадзором. «Водители не являются сотрудниками компании, но мы обеспокоены ростом числа заболевших коронавирусом, поэтому готовы предоставить наши «Дома такси» для развертывания пунктов вакцинации водителей такси – не только тех, кто сотрудничает с нашим сервисом», – добавили в компании в разговоре с The Bell.

Руководство Х5 («Пятёрочка», «Перекрёсток») направило сотрудникам письмо, где призвало вакцинироваться от коронавируса, пишет РБК. В «Азбуке вкуса» и сети кинотеатров «Каро» также планируют соблюдать распоряжения властей, причём последние заявили, что большая часть сотрудников уже привилась.

В сети фитнес-клубов OrangeFitness решили привлечь сотрудников на вакцинацию розыгрышем Apple Watch. Глава «Теремка» Михаил Гончаров же считает, что не должен уговаривать сотрудников прививаться: «Человек, который хочет работать в ресторане, сделает прививку».

Общественная организация «Опора России», занимающаяся защитой малого и среднего бизнеса и обычно поддерживающая власть, предложила компенсировать бизнесу больничные для сотрудников, которым потребуется адаптация после прививки. Пока это просто инициатива.

Бьюти-индустрия пока не готова к принудительной вакцинации, сообщил РБК президент Ассоциации предприятий индустрии красоты (АПИК) и основатель сети «Персона» Игорь Стоянов. Руководство сети не сможет заставить людей привиться, к тому же мастера хотят самостоятельно сделать выбор – вакцинироваться или нет. «Большинство мастеров работают сдельно и, если начнём давить и не допускать к работе, сотрудники могут с базой клиентов уйти на надомную работу. А замотивировать тоже нечем — разыгрывать автомобили мы не в состоянии», – добавил Стоянов. Сейчас около 10% сотрудников отрасли вакцинировались, а переболели 40-50%.

Ответственность за вакцинацию сотрудников по-прежнему лежит на властях, а бизнесу лишь нужно правильно составить отчётность, отметил в разговоре с РБК уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов.

Если сплошная вакцинация станет альтернативой ограничениям в работе, бизнес, безусловно, всецело поддержит такой подход. Думаю, противника этой меры найти будет трудно.

Борис Титов
уполномоченный по защите прав предпринимателей

#коронавирус #вакцинация #covid19

29 29 комментариев
15
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Екатерина Кузнецова", "author_type": "editor", "tags": ["\u043a\u043e\u0440\u043e\u043d\u0430\u0432\u0438\u0440\u0443\u0441","\u0432\u0430\u043a\u0446\u0438\u043d\u0430\u0446\u0438\u044f","covid19"], "comments": 29, "likes": 15, "favorites": 19, "is_advertisement": false, "subsite_label": "analysis", "id": 397382, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Wed, 16 Jun 2021 19:09:04 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
29 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Картошка Фри

10

Были бы пфайзер и модерна, вопросов было бы меньше 👀

Ответить

Молочный хичхакер

Картошка
3

вот именно.
Суки, дайте выбор.
А то коли сV или вали.

Ответить

Виктор Ганелес

Картошка
–1

Как будто в других странах нет ковид-диссидентов

Ответить

Гражданский велосипед

8

В любой непонятной (или понятной) ситуации перекладывай всю ответственность и головняк на бизнес. Охуенно.

Ответить

Eldar

Гражданский
–7

А ты хочешь чтоб обязательная вакцинация проходила под дулом автомата? Довольно мягкий способ обязать выбрали.

Ответить

Гражданский велосипед

Eldar
5

"Мягкий способ обязать" это какой-то оксюморон. У нас же власти настолько никчемные, что ни за что не могут взять ответственность. Федеральные власти все спихивают на регионы, регионы на бизнес. Режим ЧС не вводили, какие-то нерабочие дни вместо полноценного карантина, в ФНБ не лезли как-будто его вообще нет.

Я более чем уверен что от политиков-популистов будут заявления а-ля "господа коммерсанты, прививка это сугубо добровольное дело каждого, и не является поводом для увольнения с работы". Суды будут только рады принимать заявления незаконно уволенных сотрудников, пока предприниматели будут думать как и рыбку съесть и на хуй сесть.

Если мы уже живем в авторитарном государстве с крепкой вертикалью власти я хочу хотя бы видеть преимущества такого подхода.

Ответить

Задумчивой Кот

Граждан…
1

"Если мы уже живем в авторитарном государстве с крепкой вертикалью власти я хочу хотя бы видеть преимущества такого подхода."
Дохуя вы батенька хотите 

Ответить

Последовательный кот

3

Почему тж не напишет статью о том, как устроены политические убийства в России на основе расследований белингкат????? Думаю это полезно знать

Ответить

Сергей Звезда

Последовательный
6

Дим, в этот раз какой-то ленивый подъёб, не засчитываю тебе его. Мы про каждое их громкое расследование пишем 

Ответить

Литературный инструмент

Сергей
3

не засчитываю тебе его

Ответить

Neten

Сергей
0

А теперь сделайте супер статью со всеми другими статьями по статьям белингкэт

Ответить

Eugard

Последовательный
1

Пройдут обыски с конфискацией, оно надо кому-то?

Ответить

Последовательный кот

Eugard
0

Да

Ответить

Eugard

Последо…
0

Еееее

Ответить

Академический

Eugard
1

бался 

Ответить

Великолепный мангал

6

вакцинируйся или уволен. удобно
60% можно разными способами обеспечить, а штрафы за увольнение в ковид поменьше 
и конечно проклятый буржуй будет как всегда крайним

Ответить

Мирный каякер

Великолепный
–2

По какой статье тебя могу уволить за отказ прививаться ?

Ответить

Eugard

Мирный
3

Экстримизм, призывы к самоубийству, сопротивление правоохранительным органам.

Ответить

Neten

Eugard
1

Оскорбление действующей власти

Ответить

Eugard

Neten
1

Оскорбление ветеранов власти

Ответить

Главный корабль

4

И таки да — если стало херово после прививки — кто будет оплачивать больничный?

Ответить

Vyacheslav Khristolyubov

Главный
2

Государство! С радостью оплатит больничный, исходя из МРОТа (12 792 руб.)

Ответить

Фантастический шмель

2

А юристы утверждают, что в России нет закона, по которому можно оштрафовать или отстранить от работы сотрудника, отказавшегося от прививки.

Кого и когда это волновало? В крайнем случае быстренько напечатают новый закон. Юристы такие смешные, делают вид, что их работа в стране-правовой помойке что-то значит )))

Ответить

Бешеный звук

1

Да нахуй пошли бля, итак охуели, теперь ещё и к этому говну принуждают

Ответить

Victor Ganin

1

Обязательная вакцинация от Covid-19 — это законно?

Иж как заговорили, когда в их в хату постучались.

А то, что:
24 (36) года во власти - это законно?
Повышение пенсионного возраста - это законно?
Политические убийства невиновных граждан боевым химическим оружием - это законно?
Ещё недавно Путин утверждал о невозможности таких мер

А теперь, когда абсолютно всю оппозицию и любые методы высказывания несогласия задушили, заступаться за обычный народ уже некому.

Так что теперь как в анекдоте: пусть очередь занимают, чтобы пораньше освободиться.

Ответить

Дмитрий Федоров

1

Россияне проглотят в очередной раз. Вместо того чтобы обьявить массовую забастовку.

Ответить

Marat Khamadeev

0

В Москве и Московской области привиться нужно работникам:

Все, что ниже специально пирамидкой сделано?)

Ответить

Екатерина Кузнецова

Marat
0

Да, так нравится больше)

Ответить

Виктор Ганелес

0

Жена юрист в ретейле, и вот что я понял из её слов:

В таких законах есть проблема - бизнес обязуют обеспечить вакцинацию ХХ% сотрудников

Но если сотрудники не вакцинируются - остаётся проблема: заставить их нельзя, уволить их нельзя, отстранить тоже

Можно отправить их в оплачиваемый отпуск - но % невакцинтрованных сотрудников от этого не изменится, да и где взять вакцинированных в таких количествах.

Придётся платить штрафы?
Пока не ясно

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Технологии
В сеть до анонса утекли скриншоты Windows 11 Pro — можно увидеть интерфейс, новые иконки и меню «Пуск»
Подлинность изображений подтвердил редактор The Verge Том Уоррен.
186
Спорт
Российские болельщики радуются голу Украины. Видео из фан-зоны в Петербурге
Украина забила два гола, сравняв счёт с Нидерландами, но в итоге проиграла.
242
Новости
«Сознательно хотел быть задержанным»: Путин — о Навальном после встречи с Байденом
«Он сделал то, чего он хотел».
202
Популярное за три дня
Истории
Суицид — это плохо. Ещё хуже, когда его совершает пилот самолёта на рабочем месте
Крушение самолёта немецкой авиакомпании в 2015 году стало одним из самых массовых убийств в истории. Почему это случилось и при чём здесь теракт 11 сентября в Нью-Йорке.
120
Новости
В Новосибирске взорвалась автозаправка. Ранены более 20 человек
Среди них — маленький ребёнок и двое сотрудников МЧС.
199
Животные
Жители Горного Алтая случайно встретили котят краснокнижного манула — одной из самых скрытных кошек России
Животных не побеспокоили — люди сняли видео и ушли.
63
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Комментарии

Алексей Каховский

Главное о встрече Путина и…

Иннокентий

Главное о встрече Путина и…

Артем Горбов

Главные вопросы о новой волне…

некипишуй

«Сознательно хотел быть…

van der Pusch

Зумеропрививочники

Petr

Немецких солдат отозвали из…

miha pntv

Более половины пользователей…

Иван Трофимов

Сборная России по футболу во…

miha pntv

Более половины пользователей…

miha pntv

Более половины пользователей…

Eugard

Немецких солдат отозвали из…

Крадущийся Лугут

Немецких солдат отозвали из…

Lolllp

Entry in the subsite Telegram

Zakhar Zakharov

Немецких солдат отозвали из…
null