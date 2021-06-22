Вакцинироваться требуют уже в 11 регионах, а в четырёх прививочный сертификат позволяет ходить на «безковидные» мероприятия.

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В последние несколько недель в России резко выросло число заболевших и госпитализированных с коронавирусом. Власти регионов вводят всё новые ограничения, в том числе обязательную вакцинацию от Covid-19 — такое правило работает уже в 11 регионах, но с разными условиями.

Есть области, где вместо требования делать прививки вакцинированным дают «привилегии» — разрешают посещать «безковидные» мероприятия, выходить в кинотеатры и салоны красоты.

Где уже ввели обязательную вакцинацию

Москва

16 июня Москва объявила об обязательной вакцинации 60% работников сферы обслуживания. Из 3,5-4 миллионов в этой категории привиться нужно будет двум миллионам человек. Сейчас в столице тремя российскими препаратами вакцинировано около 1,8 миллионов человек, а во всей России — 15,2 миллиона (10,43% населения), говорится на сайте препарата «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»).

Привиться нужно сотрудникам государственных и муниципальных органов власти, банков и почты, МФЦ, массовых спортивных мероприятий, фитнес-клубов, салонов красоты, СПА и массажных салонов, работникам сферы культуры и образования, общепита, ЖКХ и энергетики, транспорта и торговли.

Работодателей, которые не проконтролируют вакцинацию сотрудников, смогут оштрафовать на сумму от 30 до 300 тысяч рублей. Работников также можно будет отстранить от службы без сохранения зарплаты, заявили в Минтруде.

Что не получится сделать тем, у кого нет прививки:

Плановая госпитализация будет доступна только вакцинированным жителям. Это не касается экстренного оказания медицинской помощи, пациентов с онкологическими и гематологическими заболеваниями, а также тех, у кого есть противопоказания к вакцинированию;

Мировых судей могут посетить только люди с прививкой от коронавируса;

На большинство услуг в МФЦ придётся записываться заранее. Вакцинированные могут попасть в центры без записи;

Около 20 московских ресторанов будут открыты только для вакцинированных гостей с QR-кодом, это подтверждающим. Такие заведения смогут работать ночью (сейчас общепит работает до 23:00) без соблюдения дистанции между столами, а посетителям не нужно будет носить маски.

Помимо этого, ректоры московских вузов задумались над тем, чтобы в новом учебном году пускать на очные занятия только привитых студентов, либо тех, у кого есть антитела или противопоказания к вакцинации.

Подмосковье

В Московской области прививки нужно делать тем же категориям работников, что и в Москве. Вакцинированным не нужно носить маски в общественных местах. Подмосковные власти позволят увеличить число присутствующих на спортивных мероприятиях на 20% (сейчас может быть до 1500 зрителей), если они вакцинированы.

Петербург

В Петербурге пока нет таких ограничений для невакцинированных жителей, как в Москве. Вакцинироваться нужно 65% работников государственных органов власти города и госучреждений. Всего в Петербурге уже привились 778 тысяч человек, говорится на сайте «Гам-Ковид-Вак». Также власти призвали университеты стимулировать студентов к вакцинации.

Ленобласть

В Ленобласти требования к прививкам от коронавируса жёстче, чем в большинстве регионов. Власти поручили руководителям госорганов и частных предприятий многих сфер обеспечить вакцинацию 80% работников до сентября. Если процент вакцинированных будет ниже, предприятия грозятся закрыть.

Власти требуют вакцинироваться сотрудников частных предприятий в сферах:

музеев, библиотек, театров, кинотеатров, домов культуры;



здравоохранения, образования, соцзащиты;



детских лагерей и детских игровых комнат;



ЖКХ и энергетики;

транспорта;

торговли.

Вакцинация позволит отменить некоторые нынешние ограничения:

Для массовых мероприятий в регионе есть ограничения (в зависимости от зоны, их могут посещать от 30 до 50 человек), но их отменят, если у всех участников будут прививки от коронавируса или отрицательный ПЦР-тест;

Ограничения по численности посетителей общепита и салонов красоты тоже отменяются (сейчас нельзя занимать больше 50%-75% посадочных мест в зависимости от зоны), если все сотрудники и посетители будут вакцинированы;



Плановая госпитализация и приём в поликлиниках теперь тоже недоступна, если нет угрозы здоровью, но ограничения отменяются для вакцинированных в «оранжевой» и «зелёной» зонах;



Как и в Москве, МФЦ будут принимать посетителей с прививками без предварительной записи.



Тверская область

До 18 августа двумя компонентами вакцины против коронавируса обязательно вакцинироваться нужно 60% госслужащих и работников:

сферы образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания;



театров, кинотеатров, концертных залов, спортивных объектов;



ЖКХ и энергетики;

транспорта;

торговли;

гостиниц;

МФЦ.

Тульская область

В Тульской области власти также потребовали вакцинироваться 60% работников, но успеть это сделать нужно до 15 августа. В противном случае работодатель сможет отстранить сотрудника от службы. Прививки должны получить те же категории, что в Тверской области, а также сотрудники банков и почты.

Те, кто уже вакцинировался, сможет участвовать в «деловых массовых мероприятиях». На публичных событиях, выставках, спектаклях и показах кино, где разрешено заполнять зал на 50%, учитывать вакцинированных при расчёте не будут.

Кемеровская область

В Кузбассе обязательную вакцинацию объявили 17 июня. По новым правилам, привиться должны 60% работников медицинских и образовательных организаций, а также сферы социального обслуживания и МФЦ. Первый компонент вакцины нужно ввести до 18 июля, а второй — до 18 августа.

Сахалинская область

На Сахалине тоже нужно привиться 60% работников сферы образования, здравоохранения, соцзащиты и соцобслуживания, ЖКХ, общепита, торговли и культуры. Однако вакцинация не будет обязательной, пояснил губернатор области Валерий Лимаренко: «Если по медицинским показаниям или по внутренним убеждениям [работник] не хочет вакцинироваться, то он может этого не делать».

Ненецкий автономный округ

В НАО вакцинироваться нужно 60% сотрудников сферы здравоохранения, образования, услуг, торговли, соцзащиты, транспорта и энергетики, работников правоохранительных и госорганов, военнослужащих и студентов старше 18 лет. Пока неясно, какой срок даётся на вакцинацию.

Мурманская область

В столице региона и области ввели обязательную вакцинацию для сотрудников сферы торговли, общепита, транспорта, социально-культурных объектов, госслужащих и работников образовательных организаций. Какой процент сотрудников и в какой срок нужно вакцинировать — пока неизвестно.

Нижегородская область

Нижегородские власти обязали вакцинироваться сотрудников многих сфер двумя компонентами до 25 августа. Привиться необходимо сотрудникам:

выставок, просветительских и развлекательных мероприятий;



салонов красоты, бань, СПА, салонов массажа, соляриев;

образования, здравоохранения и соцзащиты;

детских игровых комнат, центров и лагерей;



музеев, кинотеатров, концертных залов;



госслужащих, правоохранителей;



фитнес-клубов, бассейнов;

ЖКХ и энергетики;

банков и почты;

транспорта;

общепита;

торговли;

МФЦ.

Кинотеатры, театры, детские развлекательные центры и спортивные мероприятия теперь можно посетить, только если предъявить сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест на коронавирус. Пожениться получится тоже только на таких условиях.

Фото Nn.ru

Где для вакцинированных есть «привилегии»

Башкирия

В Башкирии пока не ввели обязательную вакцинацию, потому что в этом «нет необходимости», заявил глава региона Радий Хабиров. Однако власти ограничили возможность пользоваться услугами и транспортом для тех, кто не сделал прививку. Таким образом они хотят оградить «оградить добросовестных людей от недобросовестных».

Теперь тем, кто не вакцинировался от коронавируса, нельзя:

посещать салоны красоты, фитнес-клубы, бани, музеи, концертные залы, кинотеатры, библиотеки, дискотеки, массовые спортивные мероприятия в помещениях. Также без вакцины не получится ездить на междугородних автобусах;

абитуриенты без прививок старше 18 лет не смогут лично подать документы в ВУЗы и колледжи — им придётся делать это дистанционно.

Ивановская область

Власти Ивановской области пока не ввели обязательную вакцинацию, но требуют от работодателей каждые четыре дня тестировать на коронавирус сотрудников сфер транспорта, автозаправок, общепита, туризма и торговли. Тем, у кого есть сертификат о прививке или антитела, тесты делать не придётся. Тестироваться также придётся на предприятиях, где меньше 60% сотрудников вакцинировались.

В области планируют приостановить плановые госпитализации для пациентов без прививки от коронавируса. Участие в развлекательных и досуговых мероприятий в кафе и банкетных залах возможен для вакцинированных и людей с отрицательным ПЦР-тестом.

Калининградская область

В Калининградской области участвовать в деловых мероприятиях можно только жителям с сертификатами о вакцинации или с отрицательным ПЦР-тестом.

Севастополь

Власти Севастополя собираются ввести ограничения для туристов и заселять в гостиницы только вакцинированных или приезжих с антителами. Если ситуация с коронавирусом в регионе будет ухудшаться, там могут также обязать делать прививки работников, заявили городские власти.

Карелия

В офисах органов исполнительной власти Карелии действуют особые условия: в кабинете может находиться только один работник без прививки и антител.

Другие регионы