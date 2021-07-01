Депутаты ужесточали цензуру в интернете, боролись с иностранными «врагами» и «защищали» детей, попутно принимая закон о декриминализации побоев в семье.

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Владимир Путин в Госдуме в 2020 году Фото пресс-службы президента

В июне закончила работу Государственная дума седьмого созыва, в которой «Единая Россия» занимала большинство мест. За пять лет депутаты приняли 2672 законопроекта. Зачастую они делали это в короткие сроки, проводя по два чтения за пару дней.

TJ вспомнил о самых резонансных законопроектах: в чём заключалась их суть и что происходило вокруг их принятия: от «обнуления» Владимира Путина до ужесточения цензуры в СМИ и интернете.

Некоторые поправки в Конституции и вовсе шли вразрез с принятыми законопроектами. Например, депутаты выступили за заботу о детях и материнстве, но декриминализовали побои в семье, а ежегодная переиндексация пенсий не помешала увеличению пенсионного возраста.

Как Госдума меняла Конституцию и делала выборы менее прозрачными

Госдума седьмого созыва приняла сразу несколько поправок, влияющих на выборы разного уровня. Теперь Путин вновь сможет избираться президентом, кандидаты от штабов Навального или ФБК не смогут участвовать в выборах несколько лет, а голосования могут длиться несколько дней (и их сложнее контролировать).

Новая Конституция

Кто предложил: Путин во время послания Федеральному собранию в январе 2020 года.

Как проголосовали: спустя два месяца после внесения закона 383 депутата Госдумы поддержали его, а воздержались 43 — из них 42 члена КПРФ и один из «Справедливой России».

В чём суть: поправки в Конституцию стали одним из самых спорных (мягко говоря) решений, принятых Госдумой. Они изменили уже существующие статьи главного закона и добавили новые, в основном направленные на укрепление власти президента.

Премьер-министр уже не определяет направление работы правительства, а только организует её. У Совета Федерации тоже стало меньше полномочий и «больше подчинения» президенту: орган теперь может назначать конституционных и верховных судей, генпрокурора и председателя Счётной палаты только по предложению главы страны. В Конституционном суде уменьшили число судей с 19 до 11 (с этим согласился даже сам КС), а его решения стали важнее международного права.

По новой Конституции президент не сможет баллотироваться на пост больше двух раз подряд, но по инициативе депутата «Единой России» Валентины Терешковой срок Путина «обнулился». Президенты получили неприкосновенность после окончания полномочий и право назначать больше сенаторов.

В Конституции отразили повестку последних лет — запретили «умалять подвиг» советских граждан в Великой Отечественной войне и призывать к отчуждению территорий. Брак назвали «союзом мужчины и женщины» и упомянули в законе бога — рядом со статьёй о России как светском государстве.

Задержание протестующего в феврале 2020 года Фото @ merr1k

Многодневное голосование

Кто предложил: депутаты от «едра» Дмитрий Ламейкин, Ольга Савастьянова, Валерий Иванов, Ирина Марьяш, Александр Авдеев и Дмитрий Сватковский.

Как проголосовали: против закона голосовали члены КПРФ и «Справедливой России», а ЛДПР не стала голосовать совсем. В итоге «за» выступили 344 депутата, «против» — 51, а вообще не участвовали около 50.

В чём суть: из-за пандемии коронавируса голосование по поправкам в Конституцию в июле 2020 года продлилось целую неделю, а не один день. Cоциологи, наблюдатели и голосовавшие заявляли о масштабных нарушениях, ошибках в бюллетенях, голосованиях «на пеньках» и фальсификациях.

В следующие несколько дней после окончания голосования за многодневные выборы выступили спикер Совфеда Валентина Матвиенко, глава ЦИК Элла Панфилова и сенатор Андрей Клишас. 14 июля, спустя неделю после окончания голосования, соответствующие поправки начали рассматривать в Госдуме сразу со второго чтения, включив их в закон о выборах, который лежал там восемь лет. Изменения обсуждали в сильной спешке — спустя неделю его уже приняли, одобрив 18 правок. При этом депутаты нарушили регламент, так как закон не должен концептуально меняться после первого чтения.

Теперь по решению избирательной комиссии выборы могут длиться от одного до трёх дней. Досрочное голосование и «день тишины» в таком случае отменяются, а подсчитывать результаты будут в последний день. Кроме того, законными становятся «выборы на пеньках» — голосование на придомовых территориях. Также с принятием закона наблюдатели смогут работать только в своём регионе.

Голосование по поправкам в деревне Турово в июле 2020 года Фото Сафрона Голикова, «Коммерсант»

Депутаты называли поправки слишком поспешными и продавленными силой. Около 1200 членов региональных избиркомов также выступали против закона, подписав открытое письмо. Движение в защиту прав избирателей «Голос», признанное «иноагентом», назвало изменения «опасными» и наносящими удар по самой сути демократических выборов. По мнению членов движения, в нынешних условиях будет сложно отслеживать нарушения ночью и по выходным, когда бюллетени будут лежать на участках.

В сентябре 2020 года депутаты от «Справедливой России» внесли в Думу поправки об отмене многодневного голосования, так как оно «не позволяет с достоверностью утверждать отсутствие нарушений избирательного законодательства в ходе реализации избирательного процесса». Инициативу с тех пор так и не рассмотрели.

«Закон против ФБК»

Кто предложил: единроссы Александр Пискарёв, Андрей Альшевских, Андрей Исаев и Адальби Шхагошев, депутаты «СР» Николай Рыжак и Алексей Чепа, коммунист Ризван Курбанов и член ЛДПР Дмитрий Савельев.

Как проголосовали: в голосованиях всех трёх чтений не участвовало около 100 депутатов из 450. Из голосовавших 45 человек выступали против закона. Среди них было по одному депутату от «едра» и ЛДПР, 41 член КПРФ и двое из «СР».

В чём суть: в 2021 году депутатам потребовалось две недели, чтобы принять закон о запрете участия в выборах лицам, причастным к экстремистским и террористическим организациям. Инициативу назвали «законом против ФБК», так как именно Фонд борьбы с коррупцией за месяц до этого решили признать экстремистским (и сделали это 10 июня).

Член ЛДПР Сергей Иванов, проголосовавший против, отметил, что «жулик и вор имеет право стать депутатом Госдумы, а человек, который опубликовал об этом жулике и воре информацию [...] — нет». Иванов предположил, что в будущем закон могут использовать для признания неугодных организаций экстремистскими, если «это понадобится».

Теперь бывшие сотрудники «экстремистских организаций» не смогут участвовать в любых выборах (до второго чтения — только в думских) в течение трёх лет, а их организаторы — в течение пяти лет. С принятием закона юрист ФБК Любовь Соболь не будет, как планировала, избираться в Госдуму до 2024 года. Новый закон уже применили к Илье Яшину — ему запретили участвовать в выборах в течение пяти лет за поддержку ФБК. Политик планировал участвовать в выборах в Мосгордуму.

Как депутаты цензурировали интернет (и не только его)

Госдума приняла много законов, цензурирующих интернет и СМИ. Категорий «иностранных агентов» становится всё больше, за причастность к «нежелательным организациям» теперь наказывают лишением свободы, а просветительскую деятельность жёстко контролируют. Пользователей рунета всё чаще хотят оградить от иностранных платформ и запрещают распространять в сети фейки.

Закон об «иноагентах»

Кто предложил: единоросс Юрий Швыткин, коммунист Александр Ющенко и депутат «СР» Олег Николаев. Закон приняли в ответ на требование Минюста США зарегистрироваться в качестве «иностранного агента» телеканал RT. Поправки о физлицах внесли шесть депутатов, в том числе единоросс Пётр Толстой, а также член Совета Федерации Андрей Клишас.

Как проголосовали: за поправки 2019 года не голосовало больше 100 депутатов. «Против» не выступил никто, а «за» — 311 человек.

В чём суть: власти давно обращали внимание на НКО и СМИ, которые финансируются из зарубежных стран. С 2012 года финансируемым из-за рубежа некоммерческим организациям по закону приходится регистрироваться в качестве «иностранных агентов».

В 2017 году Госдума приняла закон, позволяющий признавать «иноагентами» СМИ. Причём второе и третье чтение проводили в спешке (всего за два дня), а сами депутаты «не хотели» принимать закон, как заявил вице-спикер единоросс Пётр Толстой. С тех пор «иностранным агентом» стали признавать издания, зарегистрированные не в России и получающие иностранное финансирование или имущество от организаций и частных лиц.

В 2018 году Госдума дополнила закон, и с тех пор «иностранными агентами» признаются НКО, финансирующиеся не только из-за рубежа, но и российскими юрлицами, получающими заграничные деньги. С 2019 года по решению депутатов «иноагентами» признают и физические лица, сотрудничающие со «СМИ-иноагентами».

По закону «иноагенты» должны зарегистрироваться в таком статусе в России, отчитываться о полученных деньгах и тратах, сообщать данные спонсоров и каждые полгода публиковать отчёт о деятельности. Кроме того, их материалы в соцсетях должны помечаться специальными подписями, а другие издания, цитируя «иноагентов», должны делать об этом пометку.

За время работы закона «иностранными агентами» признали 20 изданий и физических лиц. Среди них «Радио свобода», «Настоящее время», «Медузу» и VTimes, которое не справилось с последствиями изменения статуса и заявило о закрытии. «Инагентами» также признали правозащитника Льва Пономарёва, журналистку «Радио Свободы» Людмилу Савицкую, журналистов Сергея Маркелова и Дениса Камалягина, а также фем-активистку Дарью Апахончич.

Суверенный интернет

Кто предложил: сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова, а также депутат Госдумы Андрей Луговой. До закона о суверенном интернете они участвовали в разработке законопроектов об ответственности за распространение фейков и публикаций, проявляющих неуважение к власти, а также инициировали закон о немедленной блокировке сайтов за экстремизм без решения суда.

Как проголосовали: с каждым чтением всё меньше депутатов поддерживали закон. Если в первом чтении «за» были 321 человек, а «против» — 47, то к третьему соотношение изменилось на 307 и 68 голосов соответственно.

В чём суть: в 2019 году, после полугода обсуждения, депутаты приняли закон о суверенном интернете, который, по их задумке, должен обеспечить надёжную работу российской сети без зависимости от западных серверов. Он тоже принимался в ответ на опубликованную США стратегию национальной кибербезопасности, которую власти назвали «агрессивной».

Для создания суверенного интернета властям нужно создать независимую резервную инфраструктуру для «критических ситуаций». При этом Роскомнадзор будет иметь право управлять рунетом, блокировать сайты без предупреждения и давать указания операторам связи. Они в свою очередь должны установить на сети технические средства противодействия угрозам, с помощью которых РКН сможет фильтровать трафик и ограничивать доступ к сайтам.

Независимые эксперты и операторы критиковали закон за непрозрачность, дороговизну и неподготовленность. Правозащитники опасаются, что «суверенный интернет» позволит властям изолировать россиян от мирового интернета, как это происходит в Китае.

Закон о «защите» россиян от цензуры соцсетей

Кто предложил: Александр Хинштейн, Сергей Боярский (авторы проекта о штрафах до 15 миллионов рублей за отказ сайтов удалять запрещённую информацию) и сенатор Пушков.

Как проголосовали: закон поддержали 307 депутатов, а против него выступили 73 законотворцев.

В чём суть: в декабре 2020 года Госдума крайне быстро приняла закон о цензуре против россиян в интернете — депутаты одобрили его всего за месяц. Поправки, по мнению депутатов, призваны защитить российских пользователей интернета от цензуры со стороны зарубежных компаний. В основном главными «врагами» в рунете власти считают Facebook, Twitter, YouTube и Instagram.

Теперь Роскомнадзор может частично или полностью заблокировать сайты, замедлить их или оштрафовать на миллионы рублей, если они будут ограничивать доступ россиян к информации. В пояснительной записке авторы проекта отмечают «многочисленные факты необоснованного ограничения» российских СМИ, например, RT, РИА «Новости», «Крым 24» в Twitter, Facebook и YouTube.

Роскомнадзор уже замедлял Twitter из-за отказа соцсети удалять запрещённую информации, однако после переговоров отменил решение.

Фото Александра Земляниченко, AP

Лишение свободы за клевету в инете

Кто предложил: единоросс Дмитрий Вяткин.

Как проголосовали: против закона выступила почти четверть депутатов — 96 человек, а поддержало — 305 членов Госдумы.

В чём суть: всего за неделю в конце 2020 года в Госдуме приняли поправки в уголовную статью о клевете в интернете. Прежде тех, кто распространяет ложные сведения о другом человеке, могли оштрафовать, но лишение свободы за это не предусматривалось. В новой редакции закона появилось упоминание распространения клеветы в интернете и наказание в виде лишения свободы.

Теперь «заведомо ложные» публикации в интернете о каком-то человеке могут грозить тюремным сроком до двух лет или штрафом до миллиона рублей.

«Нежелательные» организации

Кто предложил: те же депутаты, что вносили законопроект о многодневном голосовании.

Как проголосовали: в голосовании третьего чтения не участвовали больше ста депутатов из 450, но в итоге закон поддержали 307 членов Госдумы, а выступили против — 34.

В чём суть: закон о «нежелательных» организациях приняла ещё Госдума шестого созыва, но его значительно ужесточили в 2021 году. «Нежелательными» считаются международные или иностранные организации (коммерческие и нет), которые, по мнению властей, представляют опасность для России. Например, это могут быть компании, которые проводят семинары о правах человека, наблюдениях за выборами и с критикой российской политики.

В списке из 22 «нежелательных» организаций в основном значатся американские, например, фонд Сороса. Но есть и «Открытая Россия» Михаила Ходорковского.

С этого года за участие в «нежелательных» организациях россиянам грозит штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы от одного года до четырёх лет (раньше россиян должны были сперва дважды оштрафовать в течение года, прежде чем завести уголовное дело). За финансирование могут лишить свободы на срок до пяти лет, а за организацию её работы — до шести лет.

Кроме того, депутаты решили наказывать за участие в таких организациях и тех россиян, что живут за рубежом. «Нежелательными» могут признать любые компании, выступающие посредникам в проведении финансовых организаций, например, банки.

Закон приняли в Госдуме в третьем чтении, но он пока не одобрен Светом Федерации и президентом (хотя в том, что его примут, сомнений мало). В правительстве порекомендовали депутатам уточнить понятие «участия», так как неясно, что под ним подразумевается. Верховный суд попросил Госдуму обосновать мотивацию ужесточения наказания с помощью статистики и исследований данных правоприменения текущего закона.

О просветительской деятельности

Кто предложил: группа из 14 парламентариев и сенаторов во главе с Андреем Климовым, известным по странным заявлениям о «плохом» Западе. Большинство из «Единой России» (9 человек), по два из ЛДПР и «Справедливой России», один из КПРФ. Все они были соавторами закона, позволяющего признавать иностранными агентами физических лиц. Законопроект также вносила Наталья Поклонская, однако спустя неделю отозвала своё имя из списка авторов.

Как проголосовали: с каждым чтением сокращалось количество голосов за закон и увеличилось число его противников. Если в первом чтении за него проголосовало 321 депутатов, а против 37, во втором соотношение изменилось на 305 и и 62, а в третьем — 308 и 95 голосов.

В чём суть: закон приняли всего за полгода — внесли в ноябре 2020 года, а окончательно одобрили уже в апреле. В нём есть много неясностей и серых зон, которые позволяют трактовать их по-разному.

Закон вступил в силу недавно — 1 июня. С его принятием всем, кто хочет просвещать людей (интеллектуально, физически, творчески, профессионально и духовно-нравственно), придётся получать лицензию. Иностранные спикеры смогут выступать в образовательных учреждениях только с разрешения Минобрауки или Минпросвещения, но как именно — пока неясно. Запрещено использовать просвет для для разжигания социальной, расовой и другой розни, а также распространять недостоверные сведения о традициях народов. Как всё это это будет оцениваться тоже пока непонятно.

Закон может коснуться вообще чего угодно, связанного с образовательной деятельностью, в том числе музеев, лекториев, выставок, конференций, онлайн-школ и даже блогеров. Но из-за размытых формулировок не ясно, кого и как он заденет и что сделать, чтобы обезопасить себя.

Закон критиковали учёные, популяризаторы науки, сотрудники негосударственных образовательных учреждений и кураторы разных направлений. Формулировку «просветительской деятельности» считали слишком размытой и общей, из-за чего под неё подпадали любые образовательные сайты, подкасты, ютуб-шоу и так далее. Критика основывалась и на подозрениях, что государство хочет взять под контроль любой просвет в России, особенно со стороны иностранных граждан и организаций.

Фото Виталия Рагулина

Как депутаты пытались заботиться о пенсионерах, семьях и ветеранах

В рекламе поправок в Конституцию особенно уделяли внимание заботе об уязвимых слоях населения. Закрепили в законе ежегодную переиндексацию пенсий (хотя за два года до этого и так приняли об этом закон и повысили возраст выхода на пенсию), заявляли о защите государством материнства и детей (и принимали закон о декриминализации побоев) и запретили оскорблять ветеранов.

Пенсионная реформа

Кто предложил: правительство с представителем — министром труда и социальной защиты Максимом Топилиным (с января 2020 по февраль 2021 года — председатель правления Пенсионного фонда).

Как проголосовали: против реформы выступили многие депутаты КПРФ и «Справедливой России»: в итоге «за» проголосовало 332 человек, а «против» — 83. Не голосовало 34 человека.

В чём суть: власти давно обсуждали дефицит средств в пенсионном фонде, связанный со старением населения и демографическим кризисом. Дело в том, что молодые налогоплательщики не могут покрыть выплаты пенсий. По задумке авторов, повышение возраста позволит властям ежегодно индексировать выплаты неработающим пенсионерам на тысячу рублей (и она действительно повышается).

Законопроект о пенсионной реформе появился в публичном поле спустя несколько месяцев после президентских выборов-2018 и в первый день проходившего в России чемпионата мира по футболу. Его внёс на тот момент премьер-министр Дмитрий Медведев. Он предполагал повышение возраста выхода на пенсию для женщин на восемь лет (с 55 до 63 лет), а для мужчин на пять лет (с 60 до 65 лет).

Инициатива вызвала акции протеста во многих российских городах и осуждение даже со стороны некоторых единороссов, несмотря на угрозу политической карьере. Так главу ярославской областной Думы Михаила Боровицкого уволили из-за обращения в Госдуму о необходимости доработки законопроекта. Депутаты от КПРФ и «Справедливой России» открыто высказывались о недостатках инициативы. Коммунист Олег Смолин называл её «попыткой помочь нищим за счёт бедных».

Фото Дмитрия Кандинского, «В Томске»

После принятия закона в первом чтении в июле 2018 года рейтинги Путина и правительства, предложившего законопроект, снизились. Спустя полтора месяца президент внёс поправки, по которым предлагалось повысить пенсионный возраст для женщин на пять лет (до 60 лет). Итоговый документ Госдума приняла в конце сентября 2018 года, проведя второе и третье чтение всего за два дня.

Декриминализация побоев

Кто предложил: главными инициаторами поправок среди прочих стали депутаты Ольга Баталина и Ольга Окунева и два члена Совета Федерации — Галина Карелова и Зинаида Драгункина. Среди авторов была и Елена Мизулина — сенатор и бывшая глава комитета по вопросам семьи, женщин и детей.

Как проголосовали: в поддержку поправок выступили 380 депутатов, а против проголосовали всего трое.

В чём суть: правозащитники давно добиваются принятия в России закона о защите от домашнего насилия. В 2016 году Госдума шестого созыва сделала шаг в эту сторону. Депутаты убрали положение об общих случаях побоев, добавив формулировку о побоях в отношении членов семьи. Так за физическое насилие над близкими можно было получить два года лишения свободы.

Тогда это сильно возмутило Русскую православную церковь, родительские организации и особенно сенатора Мизулину, называвшую поправки «законом о шлепках». Противники считали, что поправка только навредит родителям, а государству нельзя вмешиваться в дела семьи и отправлять в тюрьму за физическое наказание детей. В итоге закон всё же изменили.

И в 2017 году Госдума пошла другим путём и всего за три месяца практически единогласно декриминализировала побои в семье. Теперь побои, совершённые в семье впервые и не приведшие к существенному вреду здоровью членов семьи, не наказывается по уголовному кодексу — лишь по административному. По поправке нарушителя оштрафуют на 5-10 тысяч рублей, дадут от 60 до 120 часов обязательных работ или арестуют на срок от 10 до 15 суток. Если же человек второй раз изобьёт членов семьи, на него уже заведут уголовное дело.

Международная правозащитная организации Human Rights Watch в 2018 году выпустила исследование, в котором пришла к выводу, что декриминализация побоев привела к ощущению безнаказанности у обидчиков, подрыву гарантий защиты жертвы и увеличению числа жалоб на побои.

Фото Дмитрия Кандинского, «В Томске»

Рост насилия отмечал и руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин: «Два года назад мы резко выступали против декриминализации домашнего насилия. Как в воду глядели: резко поднялось домашнее насилие, в том числе над детьми». Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова также назвала декриминализацию «ошибкой», хотя прежде выступала за принятие поправки.

Закон об оскорблении ветеранов

Кто предложил: зампред Госдумы Ирина Яровая, депутаты Александр Хинштейн, Владимир Шаманов и другие.

Как проголосовали: за закон об оскорблении чувств ветеранов депутаты голосовали очень охотно — поддержали его 408 человек, а против не выступил никто.

В чём суть: закон об оскорблении чувств ветеранов уже обсуждали в Госдуме в 2016 году, однако тогда его не приняли. Яровая вновь внесла законопроект после того, как на Алексея Навального завели дело о клевете на ветерана. В итоге его оштрафовали на 850 тысяч рублей ещё до принятия поправок.