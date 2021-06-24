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Артём Мазанов

Ревакцинация от Covid-19: когда нужно повторно прививаться и какие вакцины подходят Статьи редакции

Отвечаем на главные вопросы.

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Фото Виталия Белоусова, РИА «Новости»

Зачем нужна ревакцинация

Ревакцинация — повторное введение вакцины для поддержания иммунитета, выработанного предыдущими прививками. В зависимости от патогена перенесённые инфекции и прививки дают разную защиту: например, от вируса гриппа нужно прививаться ежегодно, а вакцины от кори могут обеспечить пожизненный иммунитет.

О ревакцинации заговорили, когда в мире стал активно распространяться мутировавший индийский вариант коронавируса «Дельта». Из-за того, что штамм более заразен, вызывает серьёзные осложнения и хуже поддаётся воздействию вакцин, в странах выросло число госпитализаций. Определить, каким конкретным штаммом заразился человек, нельзя в обычных лабораториях.

Когда именно «Дельта» начала активно распространяться по России, точно нельзя. Но, по словам Сергея Собянина, он появился в Москве в апреле, «в мае нарастал, и вот он выстрелил сейчас [в июне], когда стал массовым»

По словам мэра Москвы, у около 90% заболевших коронавирусом в города выявляют новую мутацию. Он уточнил, что новый штамм требует от граждан большего минимального уровня иммунитета — «практически в два раза по сравнению с уханьским штаммом».

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Это означает, что расчётный коллективный иммунитет, который мы считали достаточным — около 60% москвичей, которые уже переболели или привились, в пересчёте к иммунному статусу против новой заразы, против «дельты», снизился с 60% до 25%.

Сергей Собянин
мэр Москвы

Разработчики «Спутника V» утверждали, что вакцина создаёт достаточное количество антител для борьбы с индийским штаммом. Но, по данным лабораторий из Великобритании, где используется аналогичная «Спутнику» аденовирусная вакцина AstraZeneca, от «Дельты» препарат защищает на 5-6% хуже, чем от уханьского штамма.

Фото: Rebecca Conway/Getty Images

Сколько может защищать российская вакцина

Центр «Вектор» рассчитывает, что иммунитет после иммунизации «ЭпиВакКороной» будет действовать на протяжении года. Он планирует отслеживать это путём «изучения поствакцинального иммунитета в определенные промежутки времени».

1 год

Глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что «Спутник V» создан на той же платформе, что и вакцина против вируса Эбола — этот препарат «даёт защиту на протяжении двух лет минимум, а может быть, и больше».

2 года
предположительный срок защиты после прививки «Спутник V» (по словам разработчиков)

Когда нужно ревакцинироваться

Минздрав РФ рекомендует ревакцинироваться в условиях подъёма заболеваемости раз в полгода: как переболевшим, так и привившимся. В период более спокойной эпидемиологической ситуации ревакцинироваться можно будет раз в год.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, «ревакцинация будет и является неизбежной — не только вакцинация, но и ревакцинация — для тех, кто хочет обезопасить себя, обезопасить родных, близких, и для тех, кто обязан обезопасить всех тех, кто окружает его».

Экс-заведующий лабораторией особо опасных инфекций центра «Вектор» Александр Чепурнов уточнял, что переболевшим нужно вакцинироваться, когда количество антител снизится до «серой зоны», которая есть у всех тест-систем для определения антител. «Тогда переболевание послужит платформой, после которой прививка даст даже лучшие результаты», — добавил он.

По словам главы департамента здравоохранения Москвы, повторную прививку следует в любом случае делать через шесть месяцев после первого курса вакцинации: «уровень антител никакого значения не имеет, он через шесть месяцев такой, который как раз требует ревакцинация».

Чем вакцинироваться

«Спутник V» и «Спутник Лайт»

Изначально Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), который покрывает затраты Центра Гамалеи на клинические испытания по «Спутнику Лайт», заявлял, что эта вакцина будет применяться только в других странах, в России будут прививать «Спутником V».

Спустя несколько месяцев Минздрав сообщил, что обе вакцины будут применяться для повторной вакцинации, в том числе для тех людей, которые ранее ими прививались. «Спутник Лайт» показана к применению у людей в возрасте от 18 до 60 лет. Для людей более старшего возраста рекомендована вакцина «Спутник V».

По мнению мэра Москвы Сергея Собянина, пока единственный вариант повторной прививки — укол первым компонентом вакцины. «Если был «Спутник», то первым компонентом „Спутника“». Других вариантов пока не существует», — сказал он.

Директор РФПИ Кирилл Дмитриев считает, что «Спутник Лайт» эффективен для ревакцинации от коронавируса.

На собственном примере я увидел, что после ревакцинации [«Спутником Лайт»] уровень антител к коронавирусной инфекции, который снизился примерно через год после вакцинации, резко восстановился и вырос в шесть раз в течение трех дней.

Кирилл Дмитриев
директор РФПИ

«ЭпиВакКорона»

По данным Роспотребнадзора, ревакцинация возможна только пожилым людям, у которых слабо формируется иммунный ответ. Ведомство сообщило, что сейчас «отрабатываются разные схемы иммунизации».

«Ковивак»

Директор Центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова Айдар Ишмухаметов заявлял, что вакцина «КовиВак» «может применяться как бустер после применения других вакцин». В рамках третьей фазы клинических испытаний разработчики изучать вопрос о необходимости трехкратного введения вакцины;

Мы скептически относимся к тому, что на основании оценки уровня антител можно будет принять решение о ревакцинации любой вакциной.

Дело в том, что оценить уровень нейтрализующих антител, т.е. именно тех антител, которые защищают людей от инфекции, можно только в эксперименте с использованием нативного (естественного) инфекционного вируса.

Айдар Ишмухаметов
директор Центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова

Разве никто не говорил, что «Спутником V» нельзя ревакцинироваться

Да, в марте заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявляла, что вакциной «Спутник V», предположительно, нельзя будет привиться повторно.

Векторная вакцина тоже даёт достаточно высокий подъём антител. И да, действительно предполагается, что она будет достаточно длительной. Единственное, что ревакцинировать уже этой вакциной, скорее всего, уже не будут, потому что одновременно вводятся и аденовирусы, к которым тоже будут вырабатываться антитела.

Наталья Пшеничная
заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора

Но позже Пшеничная сообщила, что её неверно поняли: «повторная вакцинация им [«Спутником V»] возможна, но выбор препарата для ревакцинации — прерогатива лечащего врача». Её слова также опроверг директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Более того, доказана возможность ревакцинации аденовирусными векторами без потери иммуногенности к целевому антигену. Таким образом, ревакцинация «Спутником V» не просто возможна, но может быть даже более эффективна, чем первичная вакцинация.

Александр Гинцбург
директор Центра им. Гамалеи

Где записаться

Пока нигде. Глава департамента здравоохранения Москвы 22 июня сообщил, что законодательные вопросы повторной вакцинации урегулируют через несколько дней. Другие регионы пока об этом не сообщали.

Кто уже ревакцинировался в России

  • В марте несколько пожилых сотрудников центра Гамалеи ревакцинировались «Спутником V»;
  • В июне Собянин рассказал, что поставил третий укол: «Сам я привился ещё в мае прошлого года, по истечении года титры стали падать, и два дня назад ещё раз поставил первый компонент».
  • Также ревакцинацию прошли в том числе губернаторы Волгоградской, Мурманской, Московской, Новосибирской, Пензенской области и врио губернатора Хабаровского края.

#covid19 #вакцинаотcovid19 #здоровье

32 32 комментария
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iFlow Games

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Дайте мне просто Пфайзер

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Andrian Bikkel

iFlow
1

Дак купи

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iFlow Games

Andrian
0

А толку. Кто мне сертификат необходимый даст? На границе той же Польши или Франции, её будут проверять.

Ответить

Andrian Bikkel

iFlow
1

Мне кажется в частной клинике чем бы тебя ни укололи - сертификат о том, чем укололи, когда и кому, выписывается без проблем

Ответить

iFlow Games

Andrian
0

Ах если бы

Ответить

Виталий Маркульчак

2

На иглу подсаживают, или чип надо пропатчить.

Ответить

Дмитрий Родин

2

Эпивак параша без защиты, я бы вообще не упоминал его.

Ответить

Александр Собецкий

1

8 месяцев назад переболел, есть смысл ревакцинироваться?

Ответить

iFlow Games

Александр
0

8 уже слишком давно. 3-6 месяцев держатся антитела

Ответить

Александр Собецкий

iFlow
1

Ну так гляньте аттачмент, там вроде высокий показатель

Ответить

iFlow Games

Алексан…
2

Значит вам и не нужен ответ на ваш вопрос, вы и так уже всё решили.

Ответить

Александр

iFlow
1

Ну просто нигде не пишут уровень, при котором надо бы ревакцинироваться

И вообще, где-то слышал, что типа даже если антител мало, то не факт, что это плохо. Иммунная система помнит вирус, когда понадобится, начнёт вырабатывать

Ответить

iFlow Games

Алексан…
1

А никто и не напишет, потому что это субъективный показатель

Ответить

Александр

iFlow
1

Ну тогда зачем люди оперируют такими выражениями, как
"Уровень антител снижается, надо ревакцинироваться"

Ответить

iFlow

Алексан…
0

Если я отвечу, под статью пойду)

Ответить

Александр

iFlow
2

Напиши по английски, товарищ майор в школе его не учил

Ответить

Андрей Фокин

1

Глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил

Ля, вы серьезно кидайте ссылку на четырехчасовой Соловьев.Live, да еще и без таймкода..?
Сорян, не туда откомментил, но я аж прихуел просто чуточку.

Ответить

Лысый паук например

0

Но позже Пшеничная сообщила, что её неверно поняли: «повторная вакцинация им [«Спутником V»] возможна, но выбор препарата для ревакцинации — прерогатива лечащего врача».

Ясно. Сначала сказала правду, но её одернули эффективные менеджеры, и она переобулась.

Ответить

Грубый паркур

0

короче как с зубами , пломбу поставил , теперь и на чистки ходи

Ответить

Бешеный ГОСТ

Грубый
2

всмысле

Ответить

Научно-Технический танк88

0

Эпикваккорона это разве вакцина????? Кто знает

Ответить

Осторожный Мурод

Научно-Техничес…
0

Эт разве не одно и то же со спутником

Ответить

Роберт Депримов

Осторожный
1

Не.
Гамковид - векторная
Эпивак - пептидная

Ответить

Имя Фамилия

Осторожный
0

https://www.youtube.com/watch?v=Jdp9gjsCXUE

Ответить

Дмитрий Дьячков

0

По поводу Эпивака стоило бы ещё дать инфу с https://epivakorona.com/
https://ngs42.ru/text/health/2021/03/26/69832076/

(FAQ) Вопросы и ответы по вакцине от…
Получите ответы на самые важные вопросы о вакцине «ЭпиВакКорона»: работает ли она? как узнать…
epivakorona.com
Ответить

Vadim Savkin

0

А по файзеру, кстати, есть информация? Двух достаточно или тоже нет?

Ответить

Владимир Филатов

Vadim
0

Возможно потребуется третья доза.

Ответить

Андрей Охапкин

0

Мда, а я ещё даже первый раз не ставил

Ответить

Морс Вишневый

0

Танцы с бубном, збс

Ответить

Πетр Κудряшов

0

те кто решились сейчас привиться ахренеют от температуры после, смешанной с нынешней температурой вокруг. у меня после второго укола была 39,5, хз как такое переживается, когда вокруг примерно так же

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Значимый жар

Πетр
0

У меня после первой была 37, в жару легче перенеслось — озноб был.
Через 4-5 часов прошло

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Πетр Κудряшов

Значимый
0

после первой 38,5 была максимальная

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