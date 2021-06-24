«Защитник» или «Агрессор»: что известно о новом конфликте из-за эсминца в Чёрном море Статьи редакции
Великобритания настаивает, что может проходить через спорные воды, а Россия заявляет о готовности «бомбить не только по курсу, но и по цели».
14 июня эсминец «Дефендер» (Defender) ВМС Великобритании и фрегат «Эвертон» ВМС Нидерландов зашли в Чёрное море, сообщили в Национальном центре управления обороной РФ. Флот отрабатывает учения НАТО по программе Sea Guardian по борьбе с терроризмом в море. О намерениях пройти через черноморские воды известно с 10 июня, когда корабли покинули Стамбул.
Сразу после этого силы российского флота начали следить за действиями военных кораблей. Минобороны РФ 23 июня заявило о нарушении британским эсминцем водной границы с Россией и предупредительном огне по его курсу. В Минобороны Великобритании эти утверждения отвергли.
Позиция России
По данным Минобороны РФ, британский «Дефендер» на три километра вошёл в территориальные воды страны около мыса Фиолент. Эсминец предупредили об открытии огня в случае пересечения границы, но он никак не отреагировал.
После этого в 12:06 и 12:08 российский сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу, а в 12:19 самолёт Су-24М сбросил четыре осколочно-фугасных авиационных бомбы по курсу «Дефендера». По заявлениям ведомства, уже в 12:23 эсминец покинул территориальные воды России в Чёрном море.
Позиция Великобритании
Британское Минобороны сообщило, что эсминец «совершает мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом». Также ведомство отвергло факт предупредительных выстрелов по их военному кораблю.
По версии Великобритании, Россия проводила артиллерийские учения в Чёрном море и заранее уведомила об этом другие страны.
Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что судно двигалось из Одессы в Грузию «по международно признанному коридору». Он также подчеркнул, что Лондон не признаёт воссоединение Крыма с Россией.
Что происходило на борту эсминца
Находящийся на борту «Дефендера» корреспондент «Би-би-си» Джонатан Бил рассказал, что корабль действительно заходил в «оккупированные Россией территориальные воды Крыма» и экипаж даже видел берег полуострова, но стрельбы рядом с ним не было. Однако члены команды слышали выстрелы в отдалении.
По словам Била, периодически «Дефендер» сопровождали более 20 российских самолётов, а сторожевые корабли действительно предупреждали их о возможности открытия огня, «пытаясь заставить изменить курс». То, что предупредительный огонь по эсминцу открывали, подтвердил капитан судна Винсент Оуэн. Когда корабль покинул территориальные воды около Крыма, над ним всё ещё продолжали летать самолёты РФ.
Сам экипаж находится в состоянии повышенной готовности — они надели защитные маски на случай перестрелки, но не думали, что она произойдёт. Вскоре «Би-би-си» опубликовало репортаж с борта эсминца. На видео слышны предупреждения сторожевой охраны РФ: «Если вы пересечёте границу, я открою огонь, если вы пересечёте границу, я буду стрелять, вы меня слышите?».
Видео произошедшего также обнародовало Минобороны РФ.
«Можем бомбить по цели»: как отрегировали на инцидент в Чёрном море
- Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал произошедшее «ярким доказательством позиции Украины» об агрессивности и провокационности политики России. Он отметил необходимость перехода на качественно новое сотрудничество с НАТО, поскольку российская «оккупация и милитаризация Крыма представляют собой долговременную угрозу для Украины и союзников».
- Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что официальная позиция Лондона по произошедшему в Чёрном море — правда, а проходить через спорные воды было верным решением для «Дефендера».
- Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб назвал претензии России «предсказуемо неточными». Один из министров страны также отметил, что Владимир Путин просто «проверяет волю Запада», а предупреждения эсминцу от ВМФ РФ — это часть учений, которые Россия проводит в Чёрном море.
- Сразу после случившегося британского военного атташе вызвали в МИД РФ. 24 июня Россия вручила ноту протеста послу Великобритании из-за ситуации с «Дефендером».
- Минобороны РФ расценило инцидент как «грубое» нарушение Конвенции ООН по морскому праву, однако в соответствие с ней получать разрешения на мирный проход через государственные воды не нужно. Ведомство отметило необходимость расследования с британской стороны. Мария Захарова назвала заявления британских властей о ситуации с эсминцем ложью.
- Глава Крыма Сергей Аксенов отметил: «Правильно сделали, предупредительные очереди были. Дали понять, что Крым — это крепость. Рубежи России на замке находятся».
- Замглавы МИДа РФ Сергей Рябков заявил, что Россия готова защищать границы не только политико-дипломатическими, но и военными средствами: «Что мы можем делать? Мы можем взывать к здравому смыслу, требовать уважения международного права. Если это не помогает, мы можем бомбить не только по курсу, но и по цели, если коллеги и не понимают». Он также предложил сменить имя эсминца с «Дефендер» (перевод — «Защитник») на «Агрессор».
- О том, что случившееся — это сознательная провокация со стороны Лондона, заявили главком ВМФ России Николай Евменов и пресс-секретарь президента РФ Дмитрия Песков.
- МИД РФ подчеркнул, что инцидент с «Дефендером» может привести к эскалации конфликтов в Чёрном море. При этом Песков призвал не делать «концептуальных выводов», а также сообщил, что пока ничего не знает о возможном включении Великобритании в список «недружественных стран».
Мы можем взывать к здравому смыслу, требовать уважения международного права.
ну и в чем он не прав?
а судьи кто?
местная публика обосралась как всегда. стрельба была. можете сосать дальше
Ближний Гоша
То, что предупредительный огонь по эсминцу открывали, подтвердил капитан судна Винсент Оуэн
Все продолжаете с реальностью воевать? Лол, вата, только наоборот
Британский журналист слышал пушечные очереди, которые исходили со стороны российских кораблей. Эту информацию подтвердил и капитан судна.
Капитан британского эсминца Defender Винсент Оуэн подтвердил Daily Mail стрельбу со сторны российского флота у берегов аннексированного Крыма.
По его словам, огонь из пушки мог вести один из кораблей береговой охраны России.
"Я за свою 21-летнюю карьеру впервые так близко подошел к российским кораблям. Я предполагаю, что огонь вел один из кораблей береговой охраны. Мы вели себя уверенно, не вступали в конфронтацию и использовали свое право продолжать мирный проход через международные воды по признанному маршруту", - сказал он.
Алло, где бомбы по курсу?
То есть ты со стрельбы соскочил на бомбы уже? Бомб никто не показал, но вранье МО ВБ подтвердилось
причем пиндосы уже уосуждают, а бриташка отрицает инцидент.
Дурацкий микроскоп
Что?
Грубый паркур
да это Лапин
Новый Меглин?
Грубый паркур
любитель сильной россии
@Денис Лапин велосипеды любишь?
Официальный завод
Это тебя так изза жары колбасит?
Дурацкий микроскоп
Очко жмет, это же не унитазы с украинских лодок как в 2019 воровать.
кинь ссылку
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%9C%D0%A1_%D0%A1%D0%A8%D0%90_%D0%B8_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%B2_%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5_(1988)
Блять, я думал ты серьезно
1988 год, СССР. У тебя фантомные боли есть?
Да.. А причем тут инцидент с тараном кораблей в далеком 88 году?
нет, были украденные унитазы с украинских катеров, чем тебе не инцидент
да, которые сняли ФСБшники
Дурацкий микроскоп
ну не очко, плохая формулировка, а просто не смогли, причины думаю понятны
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал произошедшее «ярким доказательством позиции Украины» об агрессивности и провокационности политики России. Он отметил необходимость перехода на качественно новое сотрудничество с НАТО, поскольку российская «оккупация и милитаризация Крыма представляют собой долговременную угрозу для Украины и союзников».
Подсосались, жаль.
Корабль шёл через территориальные воды Украины по международно признанному коридору, но близко к Крыму мы проплывали. Рутина — нас просто сопровождал корабль со стороны России (кстати, ещё пара десятков самолётов рядом пролетели). По нам обещали сделать предупредительные выстрелы, но те выстрелы, что мы слышали — это были учения.
Глава Крыма Сергей Аксенов отметил: «Правильно сделали, предупредительные очереди были. Дали понять, что Крым — это крепость. Рубежи России на замке находятся».
Всегда угараю с этого переметнувшегося петушары
Россия в очередной раз напомнила, что она есть. Но зачем?
Дурацкий микроскоп
Надо заполнять вакуум в головах россиян, не о вылете борной с Евро же по телевизору говорить. Россия должна быть великой
Каво? Типа флот Великобритании специально всё это провернул, чтобы правительству РФ было о чем рассказать в новостях? Не понял логику, бро..... Или ты просто приплёл неудачно?
что провернул, проплыл по Черному морю ничего не нарушив? Я не понимаю, почему россияне смотрят на этот инцидент как на провокацию со стороны НАТО? Кек
Я не понимаю, почему россияне смотрят на этот инцидент как на провокацию со стороны НАТО
потому что из ящика так говорят
как ты думаешь, какой процент людей в России не находится внутри создаваемого информационного вакуума Кремлем. Я так смотрю, с 14 года это число медленно падает, удивительная работа.
нет никакого вакуума, есть бочка с говном, в ней все сидят.
кто на английском читает у того в бочке с говном окошко есть
что провернул
Я просто пытаюсь понять твою позицию, ты говоришь, что это всё специально устроили, чтобы было о чем поговорить. Ну проплыл и проплыл, я не против, хз почему так эту тему раздули
почему россияне смотрят на этот инцидент как на провокацию
Какие россияне? Очень глупо - обобщать таким образом. Правительство РФ, ты хотел сказать, наверное
Ну проплыл и проплыл, я не против, хз почему так эту тему раздули
вот об этом я и говорю, реакция в виде "ух как мы им вставили" и есть продукт для внутреннего зрителя
Понятно, но не думай, что всем это нравится. Посмотри хотя бы на комментарии здесь
ничего не нарушив
Он вошёл в территориальные воды.
Почему если русский корабль был в украинских водах , к британцам не присоединились эсминцы вмф Украины, почему даже эскадрильи не отправили ?
Эти комментарии
I'll be fire
сука 🤦♂️🤦♂️🤦♂️🤦♂️
"Минобороны РФ расценило инцидент как «грубое» нарушение Конвенции ООН по морскому праву"
Смешно это слышать от быдла, захватившего власть в своей стране и держа в заложниках другие страны.