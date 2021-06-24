Великобритания настаивает, что может проходить через спорные воды, а Россия заявляет о готовности «бомбить не только по курсу, но и по цели».

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Скриншот из видео Минобороны РФ

14 июня эсминец «Дефендер» (Defender) ВМС Великобритании и фрегат «Эвертон» ВМС Нидерландов зашли в Чёрное море, сообщили в Национальном центре управления обороной РФ. Флот отрабатывает учения НАТО по программе Sea Guardian по борьбе с терроризмом в море. О намерениях пройти через черноморские воды известно с 10 июня, когда корабли покинули Стамбул.

Сразу после этого силы российского флота начали следить за действиями военных кораблей. Минобороны РФ 23 июня заявило о нарушении британским эсминцем водной границы с Россией и предупредительном огне по его курсу. В Минобороны Великобритании эти утверждения отвергли.

Позиция России

По данным Минобороны РФ, британский «Дефендер» на три километра вошёл в территориальные воды страны около мыса Фиолент. Эсминец предупредили об открытии огня в случае пересечения границы, но он никак не отреагировал.

Мыс Фиолент, возле которого произошёл инцидент с британским эсминцем Скриншот из Google карт

После этого в 12:06 и 12:08 российский сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу, а в 12:19 самолёт Су-24М сбросил четыре осколочно-фугасных авиационных бомбы по курсу «Дефендера». По заявлениям ведомства, уже в 12:23 эсминец покинул территориальные воды России в Чёрном море.

Позиция Великобритании

Британское Минобороны сообщило, что эсминец «совершает мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом». Также ведомство отвергло факт предупредительных выстрелов по их военному кораблю.

По версии Великобритании, Россия проводила артиллерийские учения в Чёрном море и заранее уведомила об этом другие страны.

Ministry of Defence Press Office @DefenceHQPress We believe the Russians were undertaking a gunnery exercise in the Black Sea and provided the maritime community with prior-warning of their activity.



No shots were directed at HMS Defender and we do not recognise the claim that bombs were dropped in her path. Мы полагаем, что русские проводили артиллерийские учения в Чёрном море и заранее предупредили морское сообщество о своей деятельности. В «Дефендер» не стреляли, и мы не признаем утверждения, что на его пути были сброшены бомбы.

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что судно двигалось из Одессы в Грузию «по международно признанному коридору». Он также подчеркнул, что Лондон не признаёт воссоединение Крыма с Россией.

Что происходило на борту эсминца

Находящийся на борту «Дефендера» корреспондент «Би-би-си» Джонатан Бил рассказал, что корабль действительно заходил в «оккупированные Россией территориальные воды Крыма» и экипаж даже видел берег полуострова, но стрельбы рядом с ним не было. Однако члены команды слышали выстрелы в отдалении.

По словам Била, периодически «Дефендер» сопровождали более 20 российских самолётов, а сторожевые корабли действительно предупреждали их о возможности открытия огня, «пытаясь заставить изменить курс». То, что предупредительный огонь по эсминцу открывали, подтвердил капитан судна Винсент Оуэн. Когда корабль покинул территориальные воды около Крыма, над ним всё ещё продолжали летать самолёты РФ.

Сам экипаж находится в состоянии повышенной готовности — они надели защитные маски на случай перестрелки, но не думали, что она произойдёт. Вскоре «Би-би-си» опубликовало репортаж с борта эсминца. На видео слышны предупреждения сторожевой охраны РФ: «Если вы пересечёте границу, я открою огонь, если вы пересечёте границу, я буду стрелять, вы меня слышите?».

Видео произошедшего также обнародовало Минобороны РФ.

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