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Sasha Shambilova

«Защитник» или «Агрессор»: что известно о новом конфликте из-за эсминца в Чёрном море Статьи редакции

Великобритания настаивает, что может проходить через спорные воды, а Россия заявляет о готовности «бомбить не только по курсу, но и по цели».

93 93 комментария
2560 просмотров
Скриншот из видео Минобороны РФ

14 июня эсминец «Дефендер» (Defender) ВМС Великобритании и фрегат «Эвертон» ВМС Нидерландов зашли в Чёрное море, сообщили в Национальном центре управления обороной РФ. Флот отрабатывает учения НАТО по программе Sea Guardian по борьбе с терроризмом в море. О намерениях пройти через черноморские воды известно с 10 июня, когда корабли покинули Стамбул.

Сразу после этого силы российского флота начали следить за действиями военных кораблей. Минобороны РФ 23 июня заявило о нарушении британским эсминцем водной границы с Россией и предупредительном огне по его курсу. В Минобороны Великобритании эти утверждения отвергли.

Позиция России

По данным Минобороны РФ, британский «Дефендер» на три километра вошёл в территориальные воды страны около мыса Фиолент. Эсминец предупредили об открытии огня в случае пересечения границы, но он никак не отреагировал.

Мыс Фиолент, возле которого произошёл инцидент с британским эсминцем Скриншот из Google карт

После этого в 12:06 и 12:08 российский сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу, а в 12:19 самолёт Су-24М сбросил четыре осколочно-фугасных авиационных бомбы по курсу «Дефендера». По заявлениям ведомства, уже в 12:23 эсминец покинул территориальные воды России в Чёрном море.

Позиция Великобритании

Британское Минобороны сообщило, что эсминец «совершает мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом». Также ведомство отвергло факт предупредительных выстрелов по их военному кораблю.

По версии Великобритании, Россия проводила артиллерийские учения в Чёрном море и заранее уведомила об этом другие страны.

Ministry of Defence Press Office @DefenceHQPress
We believe the Russians were undertaking a gunnery exercise in the Black Sea and provided the maritime community with prior-warning of their activity.

No shots were directed at HMS Defender and we do not recognise the claim that bombs were dropped in her path.
Мы полагаем, что русские проводили артиллерийские учения в Чёрном море и заранее предупредили морское сообщество о своей деятельности. В «Дефендер» не стреляли, и мы не признаем утверждения, что на его пути были сброшены бомбы.

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что судно двигалось из Одессы в Грузию «по международно признанному коридору». Он также подчеркнул, что Лондон не признаёт воссоединение Крыма с Россией.

Что происходило на борту эсминца

Находящийся на борту «Дефендера» корреспондент «Би-би-си» Джонатан Бил рассказал, что корабль действительно заходил в «оккупированные Россией территориальные воды Крыма» и экипаж даже видел берег полуострова, но стрельбы рядом с ним не было. Однако члены команды слышали выстрелы в отдалении.

По словам Била, периодически «Дефендер» сопровождали более 20 российских самолётов, а сторожевые корабли действительно предупреждали их о возможности открытия огня, «пытаясь заставить изменить курс». То, что предупредительный огонь по эсминцу открывали, подтвердил капитан судна Винсент Оуэн. Когда корабль покинул территориальные воды около Крыма, над ним всё ещё продолжали летать самолёты РФ.

Сам экипаж находится в состоянии повышенной готовности — они надели защитные маски на случай перестрелки, но не думали, что она произойдёт. Вскоре «Би-би-си» опубликовало репортаж с борта эсминца. На видео слышны предупреждения сторожевой охраны РФ: «Если вы пересечёте границу, я открою огонь, если вы пересечёте границу, я буду стрелять, вы меня слышите?».

Видео произошедшего также обнародовало Минобороны РФ.

«Можем бомбить по цели»: как отрегировали на инцидент в Чёрном море

  • Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал произошедшее «ярким доказательством позиции Украины» об агрессивности и провокационности политики России. Он отметил необходимость перехода на качественно новое сотрудничество с НАТО, поскольку российская «оккупация и милитаризация Крыма представляют собой долговременную угрозу для Украины и союзников».
  • Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что официальная позиция Лондона по произошедшему в Чёрном море — правда, а проходить через спорные воды было верным решением для «Дефендера».
  • Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб назвал претензии России «предсказуемо неточными». Один из министров страны также отметил, что Владимир Путин просто «проверяет волю Запада», а предупреждения эсминцу от ВМФ РФ — это часть учений, которые Россия проводит в Чёрном море.
  • Сразу после случившегося британского военного атташе вызвали в МИД РФ. 24 июня Россия вручила ноту протеста послу Великобритании из-за ситуации с «Дефендером».
  • Минобороны РФ расценило инцидент как «грубое» нарушение Конвенции ООН по морскому праву, однако в соответствие с ней получать разрешения на мирный проход через государственные воды не нужно. Ведомство отметило необходимость расследования с британской стороны. Мария Захарова назвала заявления британских властей о ситуации с эсминцем ложью.
  • Глава Крыма Сергей Аксенов отметил: «Правильно сделали, предупредительные очереди были. Дали понять, что Крым — это крепость. Рубежи России на замке находятся».
  • Замглавы МИДа РФ Сергей Рябков заявил, что Россия готова защищать границы не только политико-дипломатическими, но и военными средствами: «Что мы можем делать? Мы можем взывать к здравому смыслу, требовать уважения международного права. Если это не помогает, мы можем бомбить не только по курсу, но и по цели, если коллеги и не понимают». Он также предложил сменить имя эсминца с «Дефендер» (перевод — «Защитник») на «Агрессор».
  • О том, что случившееся — это сознательная провокация со стороны Лондона, заявили главком ВМФ России Николай Евменов и пресс-секретарь президента РФ Дмитрия Песков.
  • МИД РФ подчеркнул, что инцидент с «Дефендером» может привести к эскалации конфликтов в Чёрном море. При этом Песков призвал не делать «концептуальных выводов», а также сообщил, что пока ничего не знает о возможном включении Великобритании в список «недружественных стран».

#политика #крым #армия #скандалы

93 93 комментария
22
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93 комментария
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Marhal_New _Arleana

28

Мы можем взывать к здравому смыслу, требовать уважения международного права.

Ответить

Далекий месяц

10

"Глава Крыма Сергей Аксенов отметил: «Правильно сделали, предупредительные очереди были. Дали понять, что Крым — это крепость. Рубежи России на замке находятся»."

Пиздос, охуеть просто

Ответить

Денис Лапин

Далекий
–3

и в чем он не прав?

Ответить

Целесообразный пистолет

9

Замглавы МИДа РФ Сергей Рябков... Мы можем взывать к здравому смыслу, требовать уважения международного права.

взывать к здравому смыслу, требовать уважения международного права.

требовать уважения международного права.

Замглавы МИДа РФ

)))))))))))000000

Ответить

Денис Лапин

Целесообразный
0

ну и в чем он не прав?

Ответить

Romario

Денис
0

Прав, прав. Как распоследняя конченая подзаборная шлюха, призывающая к целомудрию. 

Ответить

Денис Лапин

Romario
0

а судьи кто?

Ответить

Romario

Денис
0

Конь в пальто! 
Мы, анонимусы в интернетах. 

Ответить

Денис Лапин

Romario
0

кто мы? ты тут один

Ответить

Romario

Денис
0

Ты, я, он, она. 

Ответить

Денис Лапин

–25

местная публика обосралась как всегда. стрельба была. можете сосать дальше

Ответить

FOX

Денис
10

конечно была
Россия проводила артиллерийские учения в Чёрном море и заранее уведомила об этом другие страны

Ответить

Ближний Гоша

FOX
6

То, что предупредительный огонь по эсминцу открывали, подтвердил капитан судна Винсент Оуэн

Все продолжаете с реальностью воевать? Лол, вата, только наоборот

Ответить

Eugen T

Ближний
4

Британский журналист слышал пушечные очереди, которые исходили со стороны российских кораблей. Эту информацию подтвердил и капитан судна.

Капитан британского эсминца Defender Винсент Оуэн подтвердил Daily Mail стрельбу со сторны российского флота у берегов аннексированного Крыма.

По его словам, огонь из пушки мог вести один из кораблей береговой охраны России.

"Я за свою 21-летнюю карьеру впервые так близко подошел к российским кораблям. Я предполагаю, что огонь вел один из кораблей береговой охраны. Мы вели себя уверенно, не вступали в конфронтацию и использовали свое право продолжать мирный проход через международные воды по признанному маршруту", - сказал он.

Алло, где бомбы по курсу?

Ответить

Ближний Гоша

Eugen
3

То есть ты со стрельбы соскочил на бомбы уже? Бомб никто не показал, но вранье МО ВБ подтвердилось

Ответить

Eugen T

Ближний
1

Морф говорило только о бомбах с самолета, чью версию анализируем? Где и как подтвердилось враньё мо вб? Что там про вату?

Ответить

Ближний Гоша

Eugen
3

Морф говорило только о бомбах

Как у тебя вообще дела? Хорошо себя чувствуешь?

Ответить

Eugen T

Ближний
0

Так что там про вату?

Ответить

Денис Лапин

Денис
–3

причем пиндосы уже уосуждают, а бриташка отрицает инцидент.

Ответить

Дурацкий микроскоп

Денис
5

Что? 

Ответить

Владимир Филатов

Дурацкий
10

какой-то местный поехавший

Ответить

Грубый паркур

Дурацкий
0

да это Лапин

Ответить

Cерьёзный Валера

Грубый
0

Новый Меглин?

Ответить

Грубый паркур

Cерьёзн…
1

любитель сильной россии

Ответить

Cерьёзный Валера

Грубый
1

@Денис Лапин велосипеды любишь?

Ответить

Владимир

Cерьёзн…
3

без седла

Ответить

Cерьёзный

Владимир
3

Тест на Меглина пройдён!

Ответить

Дурацкий

Грубый
0

Лаптев 

Ответить

Артур Мудрик

Денис
3

рейтинг падает милорд 

Ответить

Официальный завод

Денис
0

Это тебя так изза жары колбасит?

Ответить

Владимир Филатов

Официальный
0

Судя по его предыдущим комментариям, это вовсе не жара.

Ответить

ИВАНКО ИВАНОВИЧ

Денис
0

Сказал себе ольгинский проститут, принимая очередного клиента.

Ответить

Официальный завод

1

А почему на таран не пошли? 

Ответить

Дурацкий микроскоп

Официальный
16

Очко жмет, это же не унитазы с украинских лодок как в 2019 воровать. 

Ответить

Официальный завод

Дурацкий
7

А ну да, эти могут и ответить

Ответить

IO

Дурацкий
3

Про таран американских кораблей там же твое очко не помнит?

Ответить

Официальный

IO
2

О, местный порваха тут как тут 

Ответить

Дурацкий

IO
0

кинь ссылку 

Ответить

IO

Дурацкий
0

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%9C%D0%A1_%D0%A1%D0%A8%D0%90_%D0%B8_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%B2_%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5_(1988)

Столкновение кораблей ВМС США и СССР в Чёрном…
Операция по вытеснению кораблей ВМС США из советских территориальных вод в Чёрном море 12 февраля…
ru.wikipedia.org
Ответить

Дурацкий

IO
9

Блять, я думал ты серьезно
1988 год, СССР. У тебя фантомные боли есть? 

Ответить

IO

Дурацкий
0

Как долги СССР платить так рррряяя, Россия

Ответить

Rodion

IO
4

Почему захваченные страны должны платить за долги захватчика?

Ответить

IO

Rodion
3

толсто

Ответить

Дурацкий

IO
2

Да.. А причем тут инцидент с тараном кораблей в далеком 88 году?

Ответить

Eugen T

Дурацкий
5

Голосом жирика: это ррооссиияя!!

Ответить

IO

Дурацкий
0

Не знаю, мб потому что новее инцидентов не было?

Ответить

Дурацкий

IO
2

нет, были украденные унитазы с украинских катеров, чем тебе не инцидент 

Ответить

IO

Дурацкий
0

На украинских катерах были унитазы? 

Ответить

Дурацкий

IO
1

да, которые сняли ФСБшники

Ответить

IO

Дурацкий
3

Ну если такие же как у Януковича, то я их понимаю

Ответить

Дурацкий

IO
1

вот, а мы не понимаем, а многие говорят братский народ, братский народ 

Ответить

IO

Дурацкий
0

смешно, но я сам хохол

Ответить

Дурацкий

IO
6

а я украинец 

Ответить

IO

Дурацкий
2

сочувствую

Ответить

Дурацкий

IO
0

спасибо

Ответить

Дурацкий

Дурацкий
2

прикинь, вернули катера без унитазов, умом Россию не понять 

Ответить

Владимир

IO
1

цивилизация, хуле

Ответить

Официальны

IO
2
Ответить

Roman

Официал…
0

Попался, ебаный еврей

Ответить

Грубый

IO
0

тебе лично что ли платить ?

Ответить

Дурацкий микроскоп

Дурацкий
0

ну не очко, плохая формулировка, а просто не смогли, причины думаю понятны 

Ответить

Ближний Гоша

Официальный
0

Зачем?

Ответить

Электрический пистолет

6

Отрабатывают учения по борьбе с терроризмом, а всполошилась Россия. Совпадение?

Ответить

Дуд Волро

2

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал произошедшее «ярким доказательством позиции Украины» об агрессивности и провокационности политики России. Он отметил необходимость перехода на качественно новое сотрудничество с НАТО, поскольку российская «оккупация и милитаризация Крыма представляют собой долговременную угрозу для Украины и союзников».

Подсосались, жаль.

Ответить

Spid3r

3
Ответить

Диванный Аналитик

3

Корабль шёл через территориальные воды Украины по международно признанному коридору, но близко к Крыму мы проплывали. Рутина — нас просто сопровождал корабль со стороны России (кстати, ещё пара десятков самолётов рядом пролетели). По нам обещали сделать предупредительные выстрелы, но те выстрелы, что мы слышали — это были учения.

Ответить

IO

2

Глава Крыма Сергей Аксенов отметил: «Правильно сделали, предупредительные очереди были. Дали понять, что Крым — это крепость. Рубежи России на замке находятся».

Всегда угараю с этого переметнувшегося петушары

Ответить

Cерьёзный Валера

2

Британский мимопроплывал.

Ответить

Dima Sergeyevich

2

РФ требует уважения к международному праву азазазз

Ответить

Roman Sapon

0

Россия в очередной раз напомнила, что она есть. Но зачем?

Ответить

Дурацкий микроскоп

Roman
3

Надо заполнять вакуум в головах россиян,  не о вылете борной с Евро же по телевизору говорить. Россия должна быть великой 

Ответить

Андрей Охапкин

Дурацкий
3

Каво? Типа флот Великобритании специально всё это провернул, чтобы правительству РФ было о чем рассказать в новостях? Не понял логику, бро..... Или ты просто приплёл неудачно? 

Ответить

Дурацкий

Андрей
2

что провернул, проплыл по Черному морю ничего не нарушив? Я не понимаю, почему россияне смотрят на этот инцидент как на провокацию со стороны НАТО? Кек 

Ответить

Сплошной диод

Дурацкий
1

Я не понимаю, почему россияне смотрят на этот инцидент как на провокацию со стороны НАТО

потому что из ящика так говорят 

Ответить

Дурацкий

Сплошной
0

как ты думаешь, какой процент людей в России не находится внутри создаваемого информационного вакуума Кремлем. Я так смотрю, с 14 года это число медленно падает,  удивительная работа. 

Ответить

Сплошной диод

Дурацкий
1

нет никакого вакуума, есть бочка с говном, в ней все сидят.
кто на английском читает у того в бочке с говном окошко есть

Ответить

Дурацкий

Сплошной
0

это шанс да, но это очень грустно 

Ответить

Андрей

Сплошной
0

А как же медуза, Лентач, тж.... Все наши любимые СМИ....

Ответить

Андрей Охапкин

Дурацкий
0

что провернул

Я просто пытаюсь понять твою позицию, ты говоришь, что это всё специально устроили, чтобы было о чем поговорить. Ну проплыл и проплыл, я не против, хз почему так эту тему раздули
почему россияне смотрят на этот инцидент как на провокацию

Какие россияне? Очень глупо - обобщать таким образом. Правительство РФ, ты хотел сказать, наверное

Ответить

Дурацкий

Андрей
0

 Ну проплыл и проплыл, я не против, хз почему так эту тему раздули 

вот об этом я и говорю, реакция в виде "ух как мы им вставили" и есть продукт для внутреннего зрителя

Ответить

Андрей Охапкин

Дурацкий
0

Понятно, но не думай, что всем это нравится. Посмотри хотя бы на комментарии здесь

Ответить

Oleg Rusakov

Дурацкий
–1

ничего не нарушив

Он вошёл в территориальные воды.

Ответить

Дурацкий

Oleg
0

чьи? 

Ответить

Zero-one-one

Дурацкий
–1

Не пиши больше на тж. Стыдно 

Ответить

Имя Фамилия

1

Ещё одна победа, которую никогда не забудем.

Ответить

Андрей Охапкин

1

Как же это всё надоело

Ответить

Алексей Штейн

1

Почему если русский корабль был в украинских водах , к британцам не присоединились эсминцы вмф Украины, почему даже эскадрильи не отправили ?

Ответить

Ближний Гоша

0

Эти комментарии

Бомб не было, эсминец мирно проходил через…
«Мы не признаём, что на путь „Дефендера” скинули бомбы».
tjournal.ru
Ответить

Сплошной диод

0

ну открыл бы огонь, хуле.
стал бы героем что войну с бриташками развязал 

Ответить

sf

0

I'll be fire

сука 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️

Ответить

Evy Liev

sf
–2

Бриташки и такого по русски сказать не в состоянии :)

Ответить

Robo Krabe

0

"Минобороны РФ расценило инцидент как «грубое» нарушение Конвенции ООН по морскому праву"
Смешно это слышать от быдла, захватившего власть в своей стране и держа в заложниках другие страны. 

Ответить

Никита Дровняшин

Robo
–1

держа в заложниках другие страны.

КЕК

Ответить
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