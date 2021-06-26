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Roman Persianinov

«Альтернатива» на грани закрытия: что почитать о единственной в России организации, которая вызволяет людей из рабства Статьи редакции

10 ссылок о проекте, который помог вернуться домой почти двум тысячам человек в России и ближнем зарубежье.

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Кадр из фильма RT о работе «Альтернативы» в Нигерии

В середине июня организация «Альтернатива» объявила, что находится на грани закрытия. Основной источник бюджета иссяк, и средств для поддержания проекта, в том числе донатов, осталось на несколько недель. «Возможно, попробуем реанимировать движение чуть позже, но сейчас я не могу больше тянуть. Если общество нас поддержит, то работа продолжится. Нет — значит, нет», — заявил глава проекта Олег Мельников 23 июня.

«Альтернатива» — это единственная в России (а если верить создателям, то и в мире) организация, которая специализируется на помощи жертвам трудового рабства и сексуальной эксплуатации. За время работы, начиная с 2011 года, сотрудники проекта помогли вернуться домой 1800 людей, успев нажить немало врагов как в России, так и за границей. Летом 2019 года Мельников отправился в Сирию эвакуировать двоих детей гражданки Казахстана и длительное время не выходил на связь. А когда всё-таки объявился, заявил — он скрывался от боевиков, которые назначали награду за информацию о нём.

TJ рассказывает, как можно побольше узнать об «Альтернативе».

  • «Людей берут под заказ»: глава «Альтернативы» рассказывает, как часть людей, ежедневно приезжающих в Москву и регионы на заработки, пропадают бесследно и становятся трудовыми рабами. Оптимальный текст для ознакомления с индустрией, с которой годами борется организация.

«Среднестатистический портрет российского подневольного рабочего, по словам Олега, такой: это человек из провинции, не разбирающийся в трудовых отношениях, желающий лучшей жизни и готовый ради этого работать кем угодно».

  • Интервью с Мельниковым о первых годах «Альтернативы»: незамеченная СМИ история о поездке в Дагестан, где команда спасла трёх мужчин и двух девушек, а также битва за людей из продуктового магазина в московском районе Гольяново. Параллельно Мельников немного рассказывает о себе — закончил восемь классов, ушел в общественные организации, успел помитинговать на Болотной площади и повоевать на Донбассе за ополченцев, параллельно занимаясь «Альтернативой».

«Мне не нравится то, что я делаю, не нравится спасать рабов. Такое не планируешь в детстве».

  • «Хозяин сказал: если позвоню в скорую, мне эту руку отрежут»: история о хозяйстве в московском районе Гольяново, которое годами использует трудовых рабов. Их пытаются вызволить близкие, а полиция, хоть и знает о проблеме, не может её ликвидировать.

Комитет «Гражданское содействие» до сих пор добивается открытия уголовных дел в отношении владельцев гольяновских магазинов: «У нас сейчас восемь отказов. Следователи тянут время, а жертвы потихоньку покидают Россию, возвращаются домой. Теперь следствию с потерпевшими «невозможно установить связь».

  • Рассказ о бизнес-стороне основателя «Альтернативы». Чтобы содержать проект, Мельников занимается бизнесом по продаже сухого льда (у семьи завод в Подмосковье) и мусороперерабатывающим предприятием в Кимрах. А в 2018 году решил продвигать криптовалюту HumanCoin, интеграцию которой во внутреннюю экономику он обсуждал с властями Южного Судана.

«По плану Мельникова, с каждым освобождённым рабом из оборота будет изыматься один HumanCoin. „Сейчас в мире насчитывается около 46 млн рабов, так что после полной ликвидации этой проблемы исчезнет и наша криптовалюта“, — делится он концепцией»

  • Большая инструкция о том, как помочь человеку, попавшему в рабство. Основные советы: обратить внимание, как человек выглядит, двигается и разговаривает, поговорить с человеком и узнать, нужна ли ему помощь, никогда не пытаться увести человека самостоятельно — из-за неудачной попытки уйти зависимого могут наказать и ужесточить условия жизни. Лучше предоставить это специальным организациям.

«Оказавшиеся в ситуации рабства люди, особенно мигранты, боятся уходить от „работодателя“, когда у них отобрали документы. Важно донести до человека, что бумаги можно восстановить. Если он — гражданин другой страны, через посольство».

«И вот полторы недели я на вокзале пил „Балтику 9“, был одет соответствующе»: ещё одно интервью с Мельниковым. Он детально рассказывает, как маскировался под бездомного, чтобы встретиться с вербовщиками, и потерял сознание после того, как ему подсыпали снотворное. Спасли напарники — они вовремя связались с полицией, которая забрала активиста. Людей, что пытались его похитить, не арестовали.

«В год в России пропадает примерно от 80 до 120 тысяч человек, это население большого города. В статистику не входят мигранты, которые пропадают гораздо чаще. В среднем 7 % из этой массы становятся рабами, то есть около 10 тысяч человек».

  • Рассказ об индустрии трудового рабства — наиболее распространенного вида в современном мире. По отработанной схеме приезжих на заработки в Россию из стран ближнего зарубежья или из деревень выслеживают вербовщики, которые предлагают им выгодную работу на юге, а потом предлагают выпить за успешное трудоустройство, подсыпая сильное снотворное в выпивку. Просыпаются жертвы уже далеко и оказываются перед фактом — им вернут их документы, когда они отработают деньги.

Обычно называют небольшие суммы, 15–20 тысяч, но их невозможно отработать, потому что рабовладельцы говорят: «За сегодня ты заработал 500 рублей, на твое питание потратили 300, а за жилье отдали 600». Так «долг» постоянно растет.

  • Рассказ о природе сексуального и нищенского рабства в России и за границей. Так как активисты «Альтернативы» работают не только на родине, в прошлом они пытались вызволить рабынь из многих точек мира, в том числе из Нигерии. Во время операции они выяснили, что одну из секс-рабынь отправил к злоумышленникам собственный отец. Что касается «импорта» из России, то зачастую девушек обманом отвозят в Турцию, а вернее в Турецкую республику Северного Кипра, которую Россия не признаёт.

Девушке говорят: «Будешь работать хостес в гостинице», а по факту заставляют заниматься проституцией. Мы прилетаем её спасать, нарушаем массу законов, потому что МИД, когда мы запрашиваем помощь, ссылается на сайт, где написано: «Не признаем турецкую часть Кипра, и эта территория не рекомендована к посещению. Мы сделали всё, что могли».

  • Ещё одно расследование о трудовом рабстве с упором на деятельность «Альтернативы», который исчерпывающе покрывает эту область. Внутри много живых историй людей, вызволенных из рабства, в том числе Антона Погорелова из Нижегородской области, которого в 2015 году обманом «продали» на кирпичный завод в Дагестан за 18 тысяч рублей. Он спасся благодаря местному активисту организации, который заметил, как Погорелова избивали работники завода за то, что тот без разрешения ушел с территории.

Антон просил отправить его домой, денег на дорогу у него не было, а с родственниками он связаться не мог. Но ему отказали: деньги он еще не отработал, причем все это время из его зарплаты каждый день вычитали сумму за cигареты и спирт. (Спирт на большинстве кирпичных заводов дают каждый вечер — так рабочих легче контролировать, они быстрее засыпают и не думают о побеге.)

  • Самое свежее интервью с Мельниковым на этот момент. Оно посвящено достижениям организации за 10 лет работы и причинам закрытия: из-за пандемии бизнес основателя, за счет которого он финансировал проект, просел, а накопления закончились. В месяц расходы компании составляли до 1,2 миллиона рублей, из которых 300 тысяч собирались пожертвованиями.

Мы — единственная организация в мире, которая занимается всем спектром вопросов. Есть те, кто занимается помощью жертвам насилия. Есть те, кто занимается пропагандой против рабства. Есть те, кто занимается и помощью, и пропагандой. Мы уникальны тем, что занимаемся всем этим и еще освобождаем людей. [...]

Спасибо России, она много нас чему научила (смеется). Кроме того, мы всегда были неподконтрольные «люди в черном», нам отчитываться не надо было. Так случилось, что мы закалились в этой стране и перенесли опыт в другие страны.

Олег Мельников
основатель «Альтернативы»
Последний на данный момент фильм на канале «Альтернативы»

#право #происшествия #истории

13 13 комментариев
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Андрей Охапкин

7

Было в статье? Тут ещё немного про их деятельность и рабство в современном мире в целом

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Северный паук например

4

* о единственной, не?

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мЕдь

3

Очень жаль, следил за ними периодически. Надо бы скинуть ребятам.  

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Кремлевский звук

0

им вернут их документы, когда они отработают деньги.

А в чём прикол так держаться за документы?

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мЕдь

Кремлевский
2

Запугивают, видимо.
С паспортом можно много неприятного сделать. Кредиты какие-нибудь. Да и не уедешь ты без него никуда, для покупки билета спросят опять же документы. 

Ответить

Кремлевский звук

мЕдь
0

для покупки билета спросят опять же документы.

Идёшь в полицию и заявляешь о краже доков
Кредиты какие-нибудь

Решается первым пунктом
А так более менее теперь понятно хотя бы

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мЕдь

Кремлев…
2

Я потому и начал с того, что их запугивают. Всегда можно рассказать, что полиция куплена, а для отмены кредитов надо будет сто судов пройти.
Да и даже если без этого всего, то отмена кредита первым пунктом действительно решается не так уж и просто. 

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Кремлевский звук

мЕдь
1

Но решается)
Лучше решить этот вопрос, чем сидеть в рабстве, не так ли?)

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мЕдь

Кремлев…
1

Да конечно лучше, вот только это ещё и понять надо. Вон там истории про то, как рабов спаивают вечерами, чтобы те успокаивались и не думали о побеге. Всё схвачено.

Ответить

Миша Копейкин

Кремлев…
0

 Среднестатистический портрет российского подневольного рабочего, по словам Олега, такой: это человек из провинции, не разбирающийся в трудовых отношениях, желающий лучшей жизни и готовый ради этого работать кем угодно

Ответить

Банковский фонарь

Кремлевский
0

Если ты хочешь сбежать, тебе надо либо купить билет, либо в полицию.
Читал рассказ об одном их случаев Дагестане, там беглецов пришедших в полицию участковый сам назад отвозил рабовладельцу. Рабовладелец их избивал так, чтобы пару недель вообще на ногах не стояли.

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Dmitry Smirnoff

0

Шёл 21 век.

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Банковский фонарь

0

ФБК и другим проектам оппозиции сейчас деньги уже не отправишь, но вот этих ребят поддержать сейчас можно (и нужно)

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