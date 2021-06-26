Мы — единственная организация в мире, которая занимается всем спектром вопросов. Есть те, кто занимается помощью жертвам насилия. Есть те, кто занимается пропагандой против рабства. Есть те, кто занимается и помощью, и пропагандой. Мы уникальны тем, что занимаемся всем этим и еще освобождаем людей. [...]

Спасибо России, она много нас чему научила (смеется). Кроме того, мы всегда были неподконтрольные «люди в черном», нам отчитываться не надо было. Так случилось, что мы закалились в этой стране и перенесли опыт в другие страны.

