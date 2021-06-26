«Альтернатива» на грани закрытия: что почитать об единственной в России организации, которая вызволяет людей из рабства Статьи редакции
10 ссылок о проекте, который помог вернуться домой почти двум тысячам человек в России и ближнем зарубежье.
В середине июня организация «Альтернатива» объявила, что находится на грани закрытия. Основной источник бюджета иссяк, и средств для поддержания проекта, в том числе донатов, осталось на несколько недель. «Возможно, попробуем реанимировать движение чуть позже, но сейчас я не могу больше тянуть. Если общество нас поддержит, то работа продолжится. Нет — значит, нет», — заявил глава проекта Олег Мельников 23 июня.
«Альтернатива» — это единственная в России (а если верить создателям, то и в мире) организация, которая специализируется на помощи жертвам трудового рабства и сексуальной эксплуатации. За время работы, начиная с 2011 года, сотрудники проекта помогли вернуться домой 1800 людей, успев нажить немало врагов как в России, так и за границей. Летом 2019 года Мельников отправился в Сирию эвакуировать двоих детей гражданки Казахстана и длительное время не выходил на связь. А когда всё-таки объявился, заявил — он скрывался от боевиков, которые назначали награду за информацию о нём.
TJ рассказывает, как можно побольше узнать об «Альтернативе».
- «Людей берут под заказ»: глава «Альтернативы» рассказывает, как часть людей, ежедневно приезжающих в Москву и регионы на заработки, пропадают бесследно и становятся трудовыми рабами. Оптимальный текст для ознакомления с индустрией, с которой годами борется организация.
- Интервью с Мельниковым о первых годах «Альтернативы»: незамеченная СМИ история о поездке в Дагестан, где команда спасла трёх мужчин и двух девушек, а также битва за людей из продуктового магазина в московском районе Гольяново. Параллельно Мельников немного рассказывает о себе — закончил восемь классов, ушел в общественные организации, успел помитинговать на Болотной площади и повоевать на Донбассе за ополченцев, параллельно занимаясь «Альтернативой».
- «Хозяин сказал: если позвоню в скорую, мне эту руку отрежут»: история о хозяйстве в московском районе Гольяново, которое годами использует трудовых рабов. Их пытаются вызволить близкие, а полиция, хоть и знает о проблеме, не может её ликвидировать.
- Рассказ о бизнес-стороне основателя «Альтернативы». Чтобы содержать проект, Мельников занимается бизнесом по продаже сухого льда (у семьи завод в Подмосковье) и мусороперерабатывающим предприятием в Кимрах. А в 2018 году решил продвигать криптовалюту HumanCoin, интеграцию которой во внутреннюю экономику он обсуждал с властями Южного Судана.
- Большая инструкция о том, как помочь человеку, попавшему в рабство. Основные советы: обратить внимание, как человек выглядит, двигается и разговаривает, поговорить с человеком и узнать, нужна ли ему помощь, никогда не пытаться увести человека самостоятельно — из-за неудачной попытки уйти зависимого могут наказать и ужесточить условия жизни. Лучше предоставить это специальным организациям.
«И вот полторы недели я на вокзале пил „Балтику 9“, был одет соответствующе»: ещё одно интервью с Мельниковым. Он детально рассказывает, как маскировался под бездомного, чтобы встретиться с вербовщиками, и потерял сознание после того, как ему подсыпали снотворное. Спасли напарники — они вовремя связались с полицией, которая забрала активиста. Людей, что пытались его похитить, не арестовали.
- Рассказ об индустрии трудового рабства — наиболее распространенного вида в современном мире. По отработанной схеме приезжих на заработки в Россию из стран ближнего зарубежья или из деревень выслеживают вербовщики, которые предлагают им выгодную работу на юге, а потом предлагают выпить за успешное трудоустройство, подсыпая сильное снотворное в выпивку. Просыпаются жертвы уже далеко и оказываются перед фактом — им вернут их документы, когда они отработают деньги.
- Рассказ о природе сексуального и нищенского рабства в России и за границей. Так как активисты «Альтернативы» работают не только на родине, в прошлом они пытались вызволить рабынь из многих точек мира, в том числе из Нигерии. Во время операции они выяснили, что одну из секс-рабынь отправил к злоумышленникам собственный отец. Что касается «импорта» из России, то зачастую девушек обманом отвозят в Турцию, а вернее в Турецкую республику Северного Кипра, которую Россия не признаёт.
- Ещё одно расследование о трудовом рабстве с упором на деятельность «Альтернативы», который исчерпывающе покрывает эту область. Внутри много живых историй людей, вызволенных из рабства, в том числе Антона Погорелова из Нижегородской области, которого в 2015 году обманом «продали» на кирпичный завод в Дагестан за 18 тысяч рублей. Он спасся благодаря местному активисту организации, который заметил, как Погорелова избивали работники завода за то, что тот без разрешения ушел с территории.
- Самое свежее интервью с Мельниковым на этот момент. Оно посвящено достижениям организации за 10 лет работы и причинам закрытия: из-за пандемии бизнес основателя, за счет которого он финансировал проект, просел, а накопления закончились. В месяц расходы компании составляли до 1,2 миллиона рублей, из которых 300 тысяч собирались пожертвованиями.
Запугивают, видимо.
С паспортом можно много неприятного сделать. Кредиты какие-нибудь. Да и не уедешь ты без него никуда, для покупки билета спросят опять же документы.
для покупки билета спросят опять же документы.
Идёшь в полицию и заявляешь о краже доков
Кредиты какие-нибудь
Решается первым пунктом
А так более менее теперь понятно хотя бы