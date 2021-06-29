Расследование «Проекта»: что стало известно о главе МВД в день, когда у журналистов издания прошли обыски Статьи редакции
По данным издания, Владимир Колокольцев владеет недвижимостью на сумму около двух миллиардов рублей.
28 июня издание «Проект» анонсировало расследование о главе МВД Владимире Колокольцове и его недвижимости, предположительно переписанной на родственников жены. В день выхода материала к его автору Марии Жолобовой, главному редактору Роману Баданину и его заместителю Михаилу Рубину пришли с обысками.
По предварительным данным, их проводят по делу о клевете 2017-го года из-за другого расследования — про бизнесмена Илью Трабера. Рубин в нём участия не принимал.
Сама Жолобова считает, что обыски связаны именно с расследованием про Колокольцева. В нём сообщается о недвижимости министра на сумму в 2 миллиарда рублей и его связях с преступными группировками.
- По данным издания, глава МВД переписал особняк на Рублёво-Успенском шоссе на сына сестры своей жены Дмитрия Бердичевского. Его стоимость составляет примерно 200 миллионов рублей. Семья Бердичевских часто посещает собственность, которая принадлежит Колокольцеву — дачу в Шевёлкино и старую квартиру министра в Филях.
- Предполагаемой сестре жены Колокольцева Зое Бердичевской также принадлежат два Porsche, хотя передвигается она на Toyota Камри.
- Сыну Колокольцева Александру принадлежит особняк стоимостью 1,2 миллиарда рублей в Заречье. Участок переписала на него Лилия Каиль — жена Льва Черепова, близкого к Измайловской ОПГ. Он — дядя владельцев «Ароматного мира» Задориных, с которыми министр дружит семьями.
- Должность министра Колокольцев получил после положительной характеристики подчинённого бывшего главы Госалкогольрегулирования Игоря Чуяна, который близко общался с другом Путина Аркадием Ротенбергом. Раньше Чуян работал в компании Задориных. Позже стало известно, что он занимался нелегальным бизнесом. Из-за обвинений бывший глава регулятора покинул Россию.
- «Проект» также сообщает, что Колокольцеву и его родственникам принадлежат: апартаменты в Москва-Сити, квартира в Заречье, квартира и парковочное место в Тверском районе, квартира в Хамовниках, три квартиры на Ленинском проспекте и ещё 23 парковочных места.
Лучше сразу видео на Ютюб ;)
Когда будет революция???
У нас скорее поллюция.
завтра
Всегда было интересно. Че за фетиш на парковочные места?)
Это как в 15 спальном доме, 18 сан узлов. Ебучие безумие.
2 варианта.
Либо у них столько автомобилей, просто оформлены на юр.лицо (они ведь все поголовно
успешные бизнесмены).
Либо просто бизнес по продаже паркомест, купили при строительстве, сейчас перепродают.
Думаю минут за 30 легко узнать ответ, если погуглить площадки объявлений, но мне лень
По предварительным данным, их проводят по делу о клевете 2017-го года из-за другого расследования — про бизнесмена Илью Трабера.
Бизнесмена? По-моему, во фразе "криминальный авторитет" очень много ошибок.
Уникальный Никита
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а вот и результат
По ее словам, в материале речь идет о недвижимости Колокольцева на сумму в 2 млрд рублей и его дружбе с измайловской ОПГ
https://tvrain.ru/teleshow/utro_na_dozhde/zhurnalist_proekta_zholobova-532855/
В который раз читаю ТЖ, и словно авторы скатились и не перечитывают что они написали.
Сама Жолобова , что обыски связаны именно с расследованием про Колокольцева.
Где сказуемое в этом предложении? Проснитесь, редакция, перечитывайте прежде чем отправлять.
Тоже мне лига авторов которая не можем один раз пруф-риднуть свой материал.
Шок-контент, чинуша бабос вагонами пиздит и корефанится с преступным скамом