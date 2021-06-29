{"id":752,"title":"\u041a\u0440\u0438\u0442\u0438\u043a\u0430: GPS-\u0442\u0440\u0435\u043a\u0435\u0440 \u2014 \u044d\u0442\u043e \u0432\u043c\u0435\u0448\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u0441\u0442\u0432\u043e \u0432 \u043b\u0438\u0447\u043d\u0443\u044e \u0436\u0438\u0437\u043d\u044c","url":"\/redirect?component=advertising&id=752&url=https:\/\/vc.ru\/promo\/256024-where-is-your-kid&hash=d89586eca6629c08b06218b68fefc096b1e75950cb16883bc97b747c55353e78","isPaidAndBannersEnabled":false}
Разборы
Sasha Shambilova

Расследование «Проекта»: что стало известно о главе МВД в день, когда у журналистов издания прошли обыски Статьи редакции

По данным издания, Владимир Колокольцев владеет недвижимостью на сумму около двух миллиардов рублей.

24 24 комментария
4807 просмотров
Скриншот из видео «Проекта»

28 июня издание «Проект» анонсировало расследование о главе МВД Владимире Колокольцове и его недвижимости, предположительно переписанной на родственников жены. В день выхода материала к его автору Марии Жолобовой, главному редактору Роману Баданину и его заместителю Михаилу Рубину пришли с обысками.

По предварительным данным, их проводят по делу о клевете 2017-го года из-за другого расследования — про бизнесмена Илью Трабера. Рубин в нём участия не принимал.

Сама Жолобова считает, что обыски связаны именно с расследованием про Колокольцева. В нём сообщается о недвижимости министра на сумму в 2 миллиарда рублей и его связях с преступными группировками.

  • По данным издания, глава МВД переписал особняк на Рублёво-Успенском шоссе на сына сестры своей жены Дмитрия Бердичевского. Его стоимость составляет примерно 200 миллионов рублей. Семья Бердичевских часто посещает собственность, которая принадлежит Колокольцеву — дачу в Шевёлкино и старую квартиру министра в Филях.
  • Предполагаемой сестре жены Колокольцева Зое Бердичевской также принадлежат два Porsche, хотя передвигается она на Toyota Камри.
  • Сыну Колокольцева Александру принадлежит особняк стоимостью 1,2 миллиарда рублей в Заречье. Участок переписала на него Лилия Каиль — жена Льва Черепова, близкого к Измайловской ОПГ. Он — дядя владельцев «Ароматного мира» Задориных, с которыми министр дружит семьями.
  • Должность министра Колокольцев получил после положительной характеристики подчинённого бывшего главы Госалкогольрегулирования Игоря Чуяна, который близко общался с другом Путина Аркадием Ротенбергом. Раньше Чуян работал в компании Задориных. Позже стало известно, что он занимался нелегальным бизнесом. Из-за обвинений бывший глава регулятора покинул Россию.
  • «Проект» также сообщает, что Колокольцеву и его родственникам принадлежат: апартаменты в Москва-Сити, квартира в Заречье, квартира и парковочное место в Тверском районе, квартира в Хамовниках, три квартиры на Ленинском проспекте и ещё 23 парковочных места.

#расследования

Спасибо за наводку Кузькин отец
24 24 комментария
2
70
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Кузькин отец", "author_type": "self", "tags": ["\u0440\u0430\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f"], "comments": 24, "likes": 70, "favorites": 9, "is_advertisement": false, "subsite_label": "analysis", "id": 403182, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Tue, 29 Jun 2021 09:19:25 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
24 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Cерьёзный Валера

7

Лучше сразу видео на Ютюб ;)

Ответить

Иван Прохоров

Cерьёзный
0

Когда будет революция???

Ответить

Cерьёзный Валера

Иван
16

У нас скорее поллюция.

Ответить

Иван Прохоров

Cерьёзн…
1

я устал ждать

Ответить

Automatique

Иван
0

завтра

Ответить

Иван Прохоров

Automat…
0

не, в сентябре возможно

Ответить

Собачий Кайф

2

Всегда было интересно. Че за фетиш на парковочные места?)
Это как в 15 спальном доме, 18 сан узлов. Ебучие безумие.

Ответить

Romario

Собачий
5

Ну здрасьте. Измайловские покалякать подскочат, им где - на улице парковаться? 

Ответить

Sergey Kolomiychuk

Собачий
1

2 варианта.
Либо у них столько автомобилей, просто оформлены на юр.лицо (они ведь все поголовно
успешные бизнесмены). 
Либо просто бизнес по продаже паркомест, купили при строительстве, сейчас перепродают. 
Думаю минут за 30 легко узнать ответ, если погуглить площадки объявлений, но мне лень

Ответить

&#013; &#013;

3

По предварительным данным, их проводят по делу о клевете 2017-го года из-за другого расследования — про бизнесмена Илью Трабера. 

Бизнесмена? По-моему, во фразе "криминальный авторитет" очень много ошибок. 

Ответить

Иркутский кофе

0

сайт у всех работает?

Ответить

CiZerin

Иркутский
3

У меня открылся, но была проверка на дудос 

Ответить

Уникальный Никита

Иркутский
0

Error 502 

Ответить

Иркутский кофе

Уникальный
1

у меня тож самое

Ответить

FOX

1

а вот и результат

Дождь @tvrain
Мария Жолобова рассказала Дождю, что связывает обыски у нее и у Романа Баданина с расследованием о главе МВД Владимире Колокольцеве.

По ее словам, в материале речь идет о недвижимости Колокольцева на сумму в 2 млрд рублей и его дружбе с измайловской ОПГ

https://tvrain.ru/teleshow/utro_na_dozhde/zhurnalist_proekta_zholobova-532855/
Ответить

The 1 Flash

1

В который раз читаю ТЖ, и словно авторы скатились и не перечитывают что они написали.
 Сама Жолобова , что обыски связаны именно с расследованием про Колокольцева.

Где сказуемое в этом предложении? Проснитесь, редакция, перечитывайте прежде чем отправлять. 
Тоже мне лига авторов которая не можем один раз пруф-риднуть свой материал.

Ответить

Сергей Звезда

The
0

Это баг со словами, на которые поставлены гиперссылки

Ответить

Смутный фитиль

1

Если коротко то

Ответить

Украденная жизнь

1

В изятой технике найдут инструкцию по сборке клеветалки.

Ответить

Папуша

0
Ответить

Cерьёзный Валера

0

Другое дело, спасибо!

Ответить

Lofoten Forsake

0

ТЖ мне за вас немного страшно. 

Ответить

Небольшой жёлтый робат

0

Шок-контент, чинуша бабос вагонами пиздит и корефанится с преступным скамом

Ответить

Подземный рак

0

Кто круче, Колокольцев или Трабер?

Ответить
Написать комментарий...
Читать все 24 комментария
Обсуждаемое
Новости
В детском лагере в Туве произошла вспышка Covid-19. Заразились больше 70 человек
СК проверяет, не подделывали ли справки об отсутствии заболевания и соблюдали ли в лагере меры по борьбе с распространением коронавируса.
256
Новости
Секретные документы о маршруте британского эсминца вблизи Крыма нашли на автобусной остановке
Британские военные специально проходили вблизи Крыма, чтобы поддержать Украину и показать, что они не «испугались» России.
311
Интернет
Стендап-комик Идрак Мирзализаде рассказал о травле и нападении за шутку про русских в юмористическом шоу на ютубе
Стендапер получил тысячи гневных комментариев в соцсетях, а Владимир Соловьёв призвал проверить его слова по статье о возбуждении ненависти.
616
Популярное за три дня
Новости
Кремль не увидел «ковидных» нарушений на «Алых парусах» в Петербурге. В центре города собирались тысячи людей
Задержания активисток во время одиночных пикетов на празднике комментировать отказались.
156
Разборы
«Альтернатива» на грани закрытия: что почитать о единственной в России организации, которая вызволяет людей из рабства
10 ссылок о проекте, который помог вернуться домой почти двум тысячам человек в России и ближнем зарубежье.
46
Интернет
Стендап-комик Идрак Мирзализаде рассказал о травле и нападении за шутку про русских в юмористическом шоу на ютубе
Стендапер получил тысячи гневных комментариев в соцсетях, а Владимир Соловьёв призвал проверить его слова по статье о возбуждении ненависти.
616
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Комментарии

Ann Partovi

Медики из Иркутска попросили у…

Doktor Streyndzhlav

Глава Минздрава: причина…

Stas Kartuzov

Глава Минздрава: причина…

Marhal_New _Arleana

Глава Минздрава: причина…

Doktor Streyndzhlav

Глава Минздрава: причина…

🐙

Глава Минздрава: причина…

Иван Прохоров

Глава Минздрава: причина…

Mikhail Lukup

Глава Минздрава: причина…

Дмитрий Кораблёв

Медики из Иркутска попросили у…

мЕдь

Глава Минздрава: причина…

Доктор Ливси

Глава Минздрава: причина…

Mike Rudenko

Глава Минздрава: причина…

towardsahead

Глава Минздрава: причина…

Доктор Ливси

Глава Минздрава: причина…

Brown Zweig

Учёные предложили худеть с…

Doktor Streyndzhlav

Учёные предложили худеть с…

ТыжЮзер

Глава Минздрава: причина…

Егор - Егор

Курский губернатор попросил…

🐙

Глава Минздрава: причина…

towardsahead

Глава Минздрава: причина…
null