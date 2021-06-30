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Саша Кириллова

Путин назвал новый способ борьбы с мошенниками: ЦБ должен сам предлагать делиться данными с силовиками Статьи редакции

МВД неоднократно пыталось расширить свой доступ к банковской тайне.

18 18 комментариев
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Фото пресс-службы Кремля

Во время прямой линии Владимира Путина жительница Красноярска спросила, как защититься от мошенников, которые представляются сотрудниками банков и «отнимают у граждан последние деньги». В ответ президент назвал таких людей подонками и предложил передавать личные сведения силовикам без решения суда и уголовного дела.

Что за проблема телефонного мошенничества

Во время пандемии в России резко выросло число дел о телефонном и интернет-мошенничестве. Оно бывает нескольких видов — от звонков на мобильные телефоны до рассылок и фишинговых сайтов. Чаще всего россияне жалуются на звонки от людей, представляющихся сотрудниками банков и пытающимися обманом вывести деньги с их счетов.

Громким случаем в СМИ, о котором и напомнила Путину ведущая прямой линии, стало ограбление ветерана Василия Пронина, сидевшего на параде Победы рядом с президентом. В мае мошенники убедили его по телефону снять 400 тысяч рублей и передать третьему лицу якобы для «оперативных мероприятий». Через два дня подозреваемых задержали.

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Как проблему с мошенничеством предлагает решить Путин

Путин считает, что государство, силовики и Центробанк должны «серьёзно поработать» над незаконным оборотом личных данных. По словам президента, если раньше у Центробанка на закрытие фишинговых сайтов уходило несколько недель, то к этому моменту срок сократился до нескольких дней, чего всё равно недостаточно.

«Банки, с которых снимают и которым приходят деньги, должны внимательно контролировать процессы. Мошенники работают в системе социального инжиниринга, они действуют от имени социальных служб: граждане должны иметь это в виду и относиться внимательно», — заявил президент.

С одной стороны, ЦБ обязан обеспечить банковскую тайну, а с другой — правоохранительные органы должны вмешиваться на ранней стадии и предупреждать такие случаи, отметил Путин. Но по закону, пояснил он, силовики могут запросить данные только если возбуждено уголовное дело или по решению суда. Президент увидел решение в том, чтобы ЦБ проявлял инициативу в случае сомнительных операций.

Если ЦБ имеет такое право, то оперативные службы МВД и других органов правопорядка или специальные службы могут обратиться в ЦБ. ЦБ имеет возможность проверить и, если считает, что эти операции действительно являются сомнительными, предоставляет информацию. Нужно совершенствовать практику этой работы и нормативную базу.

Владимир Путин
президент России

Причём тут банковская тайна

Личные данные гражданина России охраняются законом о защите персональных данных (№ 152-ФЗ), а банковская тайна — законом о банках и банковской деятельности. ЦБ и все его служащие гарантируют тайну об операциях, счетах и вкладах своих клиентов.

Банк действительно может раскрыть банковскую тайну только если получит постановление суда или мотивированный запрос по уголовному делу. При этом, по словам юриста Антон Бабенко, правоохранители постоянно пытаются выйти за рамки закона и запрашивают любую информацию, которую считают нужной, часто даже вне этих случаев.

Силовики неоднократно пытались расширить свой доступ к банковской тайне. В апреле 2020 года глава МВД Владимир Колокольцев предложил его облегчить, так как ЦБ несвоевременно информирует о признаках «противоправных действий в банках», но в банке России отвергли идею. В июле 2019-го глава Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил разрешить следователям запрашивать сведения, составляющие банковскую тайну, по материалам проверок, но в правительстве его не поддержали.

За последние пять лет правоохранители стали в 3 раза чаще запрашивать информацию о банковских вкладах и счетах. В 2017 году следственные и оперативные органы попросили у судов разрешения на 139 мероприятий, а в 2020-м — на 260 тысяч.

#линияпутина2021 #мошенничество

18 18 комментариев
8
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FOX

9

нужно разрешить вообще все
и обязательно никакой ответственности

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Ледяной танк88

8

Ради вашей безопасности все деньги будут у нас, а если вам они понадобятся, то обратитесь в ближайший МФЦ с заявлением, с точной суммой и причиной по которой вы хотите совершить указанную покупку.

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ОСА

Ледяной
0

А чё а ведь это идея

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Сладкий череп

2

блять да заберите вообще все деньги тогда и бороться не надо будет

Ответить

Сладкий череп

Сладкий
9

банки просто каждый квартал получают новые инструкции про ФРОМу и противодействию мошенничеству и отмыванию денег от ЦБ. по нынешним меркам законопослушный гражданин просто физически не может наебать банк уже, о нем знают больше чем надо и делятся со всеми силовиками. более того , на банковскую тайну давно уже болт , когда появилась такая структура как росфинмониторинг - у нее свои полномочия блочить счета просто потому что может .

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Tural

Сладкий
4

Из-за 40 рублей долга, неправильно наяисленных мне, блочили счет, а тут миллионы вывод за границу и банкротятся с долгами, налоговая не видит

Ответить

Nike RossXP

Tural
0

но ты же от этих 40 рублей не занёс 20 куда надо? Ну, вот.

Ответить

Tural

Nike
0

Какая разница, все равно руки тянут и берут сами. Никак не забуду, как криворукие сотрудники сбера 5 раз мне нерезидентскую карту открывали, а узнавал я об этом, когда валютный контроль снимал конские комиссии за перевод самому себе

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Dmitry R.

Сладкий
0

тогда соревновательная часть пропадет, не интересно будет.

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Neten

3

А может ему нахуй пойти?

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Kir Kirsky

1

У них есть яровая, опсосы и геолокация. Пусть работают, тогда и мошенничества не будет. А ещё пусть базы не сливают сами же.

Ответить

Илья Гераськин

1

Звонят мошенники с подменных номеров, значит надо банковскую тайну отменить. Логика железная вообще

Ответить

ouxen

0

Мошенники работают в системе социального инжиниринга, они действуют от имени социальных служб: граждане должны иметь это в виду и относиться с пониманием

Ответить

Украденная жизнь

0

Пробив банковских счетов через МВД более логичен. Все сервисы в одном месте.

Ответить

Иван Сидоров

–5

прав во всем

Ответить

Neten

Иван
0

На словах ты Лев Толстой, на на деле толстый хуй

Ответить

Иван Сидоров

Neten
0

как будто это что-то плохое

Ответить

Neten

Иван
0

Толстый хуй Путина!

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