МВД неоднократно пыталось расширить свой доступ к банковской тайне.

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Фото пресс-службы Кремля

Во время прямой линии Владимира Путина жительница Красноярска спросила, как защититься от мошенников, которые представляются сотрудниками банков и «отнимают у граждан последние деньги». В ответ президент назвал таких людей подонками и предложил передавать личные сведения силовикам без решения суда и уголовного дела.

Что за проблема телефонного мошенничества

Во время пандемии в России резко выросло число дел о телефонном и интернет-мошенничестве. Оно бывает нескольких видов — от звонков на мобильные телефоны до рассылок и фишинговых сайтов. Чаще всего россияне жалуются на звонки от людей, представляющихся сотрудниками банков и пытающимися обманом вывести деньги с их счетов.

Громким случаем в СМИ, о котором и напомнила Путину ведущая прямой линии, стало ограбление ветерана Василия Пронина, сидевшего на параде Победы рядом с президентом. В мае мошенники убедили его по телефону снять 400 тысяч рублей и передать третьему лицу якобы для «оперативных мероприятий». Через два дня подозреваемых задержали.

Как проблему с мошенничеством предлагает решить Путин

Путин считает, что государство, силовики и Центробанк должны «серьёзно поработать» над незаконным оборотом личных данных. По словам президента, если раньше у Центробанка на закрытие фишинговых сайтов уходило несколько недель, то к этому моменту срок сократился до нескольких дней, чего всё равно недостаточно.

«Банки, с которых снимают и которым приходят деньги, должны внимательно контролировать процессы. Мошенники работают в системе социального инжиниринга, они действуют от имени социальных служб: граждане должны иметь это в виду и относиться внимательно», — заявил президент.

С одной стороны, ЦБ обязан обеспечить банковскую тайну, а с другой — правоохранительные органы должны вмешиваться на ранней стадии и предупреждать такие случаи, отметил Путин. Но по закону, пояснил он, силовики могут запросить данные только если возбуждено уголовное дело или по решению суда. Президент увидел решение в том, чтобы ЦБ проявлял инициативу в случае сомнительных операций.

Если ЦБ имеет такое право, то оперативные службы МВД и других органов правопорядка или специальные службы могут обратиться в ЦБ. ЦБ имеет возможность проверить и, если считает, что эти операции действительно являются сомнительными, предоставляет информацию. Нужно совершенствовать практику этой работы и нормативную базу. Владимир Путин президент России

Причём тут банковская тайна

Личные данные гражданина России охраняются законом о защите персональных данных (№ 152-ФЗ), а банковская тайна — законом о банках и банковской деятельности. ЦБ и все его служащие гарантируют тайну об операциях, счетах и вкладах своих клиентов.

Банк действительно может раскрыть банковскую тайну только если получит постановление суда или мотивированный запрос по уголовному делу. При этом, по словам юриста Антон Бабенко, правоохранители постоянно пытаются выйти за рамки закона и запрашивают любую информацию, которую считают нужной, часто даже вне этих случаев.

Силовики неоднократно пытались расширить свой доступ к банковской тайне. В апреле 2020 года глава МВД Владимир Колокольцев предложил его облегчить, так как ЦБ несвоевременно информирует о признаках «противоправных действий в банках», но в банке России отвергли идею. В июле 2019-го глава Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил разрешить следователям запрашивать сведения, составляющие банковскую тайну, по материалам проверок, но в правительстве его не поддержали.