От «подонков» до Третьей мировой войны: краткие тезисы четырёх часов «прямой линии» Путина Статьи редакции
Какие инфоповоды дал эфир с президентом.
30 июня впервые за два года состоялась «Прямая линия с Владимиром Путиным». В 2020 году телемост отменили из-за пандемии. Президент отвечал на вопросы граждан 3 часа 42 минуты, TJ вёл прямую трансляцию, а теперь максимально кратко пересказывает главные тезисы.
О вакцинации от Covid-19
- Президент подчеркнул, что остаётся противником обязательной вакцинации;
- Путин рассказал, что сам он вакцинировался «Спутником V». Президент несколько месяцев умалчивал, каким препаратом сделал прививку, чтобы не рекламировать один из них;
- При этом он отметил, что кроме «Спутника» есть «ЭпиВакКорона», которая «не вызывает даже температуру» или каких-либо реакций, и «человек даже не замечает, что прививку сделал». Путин подчеркнул, что все российские вакцины «абсолютно безвредны»;
- Он отметил, что около 10% привитых болеют Covid-19, но «легко и без последствий». Позже он сказал, что следует верить данным бывшего министра здравоохранения Татьяны Голиковой, которая говорила о 2,5%;
- Путин назвал незаконным увольнение за отказ от прививки при наличии медицинского отвода.
О росте цен на продукты и инфляции
- Рост цен на продукты в России — следствие мировых тенденций на рынках, заявил Путин. По его словам, сегодня мировые индексы на продукты питания находятся на самой высокой планке за последние десять лет;
- Рост цен на овощи в России связан с нехваткой производства собственной продукции, её приходится завозить из-за рубежа, например, из Белоруссии или Турции, «где потеплее». «Скоро будет урожай овощей. Надеюсь, что это отразится на ценах»;
- Годовая инфляция в России сейчас находится на уровне 5,9%, рассказал Путин. Чтобы подавить её, Центробанк «немножко приподнял» ключевую ставку. Президент отметил, что в этом году вряд ли получится вернуть инфляцию на уровень 4%, но до 5% «мы сможем добраться».
О телефонных мошенниках
- Путин назвал «подонками» телефонных мошенников, в особенности тех, кто обманывает ветеранов и пожилых людей. Количество мошенничеств в России значительно возросло — на 25%;
- Государство, силовики и Центробанк должны «серьёзно поработать» над незаконным оборотом личных данных, заявил президент;
- По закону силовики могут запросить данные только если возбуждено уголовное дело или по решению суда. Президент увидел решение в том, чтобы ЦБ проявлял инициативу и сам предлагал полиции и СК вмешаться на ранней стадии.
О ситуации с британским эсминцем
- Третьей мировой войны не случилось бы, даже если бы Россия потопила британский эсминец у берегов Крыма, заявил Путин. «Потому что те, кто это делают, знают, что они не могут выйти победителями из этой войны»;
- Путин отметил, что в ответ на прекращение военных учений России у границ Украины западные страны «припёрлись» к российским границам;
- Ситуация с британским эсминцем Defender была комплексной провокацией, заявил президент. Заход корабля в российские территориальные воды в Чёрном море преследовал разведывательные цели, добавил он.
О блокировке иностранных соцсетей
- Президент заявил, что блокировка платформ не планируется, но они обязаны соблюдать российский закон. По его словам, есть механизмы, которые будут применять для нарушителей, например, замедление;
- «У нас нет таких планов. Но есть проблемы, которые заключаются в том, что они нас посылают подальше. У нас должно быть чувство собственного достоинства».
О преемнике
- По словам президента, решение о том, кто возглавляет страну, «в конечном итоге всегда за гражданами России»;
- Путин отметил, что однажды надеется сказать, кто, по его мнению, достоин возглавить «такую замечательную страну, как наша родина, Россия»;
О Байдене и США
- Отвечая на вопрос о том, зачем проводить встречи с американским лидером, Путин отметил, что «от президента США многое зависит»;
- Путин считает, что США видят, что РФ продолжает развиваться, а ВВП Китая превысил американский. «Партнёры в Штатах это понимают с одной стороны — вот и встреча в Женеве. Тогда как с другой стороны — стараются сохранить положение», — сказал Путин;
- Именно с этим, по его словам, связаны угрозы и «дальнейшее деструктивное поведение и с учениями, провокациями и санкциями».
О последнем созыве Госдумы и «Единой России»
- Путин заявил, что Госдума седьмого созыва работала на «должном уровне», а результаты её работы соответствовали требованиям ситуации. По его словам, Россия прошла наиболее сложный период пандемии гораздо легче, чем многие другие страны, в том числе благодаря депутатам;
- Путин заявил, что будет поддерживать партию «Единая Россия» во время сентябрьских выборов депутатов Госдумы. По его словам, единороссы не занимаются популизмом и идут на принятие непопулярных, но необходимых для страны решений;
- Путин напомнил, что в 1990-е годы было «принято огромное количество решений на потребу публике». «И принимались они людьми понимающими, что исполнить эти решения невозможно. … ] „Единая Россия“ не ведёт себя таким образом», — добавил он.
Кроме того, во время прямой линии президент анонсировал появление «Пушкинской карты» — по ней россияне в возрасте от 14 до 22 лет смогут посещать учреждения культуры. В пилотном 2021 году каждому участнику программы подарят «Пушкинскую карту» номиналом 3 тысячи рублей. В 2022 году на неё положат 5 тысяч рублей.
Путин также ответил на более частные вопросы. Например, о невыплате детских пособий в Астраханской области, строительстве газопровода в городе Усть-Джегута Карачаево-Черкесии, грязной воде в Пскове, зарплатах пожарных в Забайкалье. Местные власти уже занялись большинством этих проблем.
это была очень жидкая, никакая, бессмысленная, и напускная прямая линия. дед продолжает убеждать себя что он великий. но в этот раз как то очень слабо . даже мамашек с детишками не поддержал.
а вообще он повторяет по сути брежнева. такой же тупик во взглядах и идеях. его мямличность продолжает плодить в стране противоречия
Да и какая-то короткая
Окружающий американец
Ну наконец таки, кто-то сравнивает его с Брежневым. А то 37-ой год все время вспоминают, ибо мы вряд ли к нему приблизимся
А то 37-ой год все время вспоминают, ибо мы вряд ли к нему приблизимся
Догоним и перегоним
Работает же
Сладкий череп
в его голове может и работает. а на моей улице всё так же увядает
По его словам, единороссы не занимаются популизмом и идут на принятие непопулярных, но необходимых для страны решений.
ЧТООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООО?
Привет, сосаца идёшь?
Можно я вместо него
Владимира Владимировича любишь?
Почему ты ПРЕЗИДЕНТА СВЕРХДЕРЖАВЫ сравниваешь с мужским детородным органом?
Понимаю что гейские помыслы играют не последнюю роль в твоей жизни, но всему же есть предел. Стыдно должно быть как патриоту и как доблестному гражданину такой ВЕЛИКОЙ страны.
капец
гейские помыслы
У тебя на аве лого гейских помыслов
Американский фонарь
Но только высокий ВВП, а в России, к сожалению, только низкий ВВП.
Рост цен на овощи в России связан с нехваткой производства собственной продукции, её приходится завозить из-за рубежа, например, из Белоруссии или Турции, «где потеплее»
из Белоруссии или Турции
То есть главных стран, откуда в РФ попадает европейская контрабанда фруктов и овощей?
Беларусь, блять, страна потеплее)))
решение о том, кто возглавляет страну, «в конечном итоге всегда за гражданами России»
Так-то он прав, конечно. То что он является президентом, это решение россиян. Решение бездействовать.
Зачем продолжать это мусолить..
что за магическая сумма 5000 рублей?
предлагаю ввести её как константа подачки
Где?
Президент подчеркнул, что остаётся противником обязательной вакцинации
Путин назвал незаконным увольнение за отказ от прививки при наличии медицинского отвода.
как всегда бояре плохие?
Нет, незаконное - это при медотводе. А так можно законно уволить:) Ну и быть противником чего-то - не значит не топить за это на самом деле. У нас вон борются со взятками и наркобизнесом, а воз и ныне там:)
Рост цен на овощи в России связан с нехваткой производства собственной продукции, её приходится завозить из-за рубежа, например, из Белоруссии или Турции, «где потеплее». «Скоро будет урожай овощей. Надеюсь, что это отразится на ценах»
А ведь завозить овощи можно было бы не только из Турции и Беларуси, но и из стран Западной Европы. Однако кто-то умный в 2014 году в качестве ответных санкций ограничил ввоз оттуда продовольствия. Что аукнулось ещё тогда, и аукается сейчас.
Но сами понимаете, что санкции - дело политическое. Тем более, что те, кто их принимают, сами лично никаких лишений испытывать не будет. А народ? Ну чего народ - пущай затягивают потуже пояса.
Дорогой Денис
Хы, эти овощи и фрукты успешно контрабандируются через эти две страны. Именно, блять, через эти две страны.
Да, конечно о прежнем потоке товарооборота речи не идёт, но то, что ниточки есть, — это правда. Закупаются обычно рестораны, отели и прочие из сектора ХоРеКа, в магазины это редко попадает (в период дефицита, например)
Дорогой Денис
В качестве пруфов рекомендую загуглить информацию про подозрительно высокий процент яблок и черешни из той же Беларуси, годовой оборот который сильно превышает способность этой страны в принципе выращивать яблоки и черешню
РФ продолжает развиваться, а ВВП Китая превысил американский
Партия довольный. Два рис миска в бункер
Какая Белоруссия и Турция? Китайские продукты уже везде. При чем дешевле вырастить и привезти в рф из Китая и продукты все равно будут дешевле на 30-40%, чем вырастить в своём же регионе. Да что там говорить, на неделе заходу в магазин, а там два вида лука: Новая Зеландия и Китай! Блин, даже гребанный лук вырастить не можем
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