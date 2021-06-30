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Ольга Щербинина

От «подонков» до Третьей мировой войны: краткие тезисы четырёх часов «прямой линии» Путина Статьи редакции

Какие инфоповоды дал эфир с президентом.

56 56 комментариев
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Скриншот из трансляции

30 июня впервые за два года состоялась «Прямая линия с Владимиром Путиным». В 2020 году телемост отменили из-за пандемии. Президент отвечал на вопросы граждан 3 часа 42 минуты, TJ вёл прямую трансляцию, а теперь максимально кратко пересказывает главные тезисы.

Трансляция: «Прямая линия» Путина-2021 — Новости…
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О вакцинации от Covid-19

  • Президент подчеркнул, что остаётся противником обязательной вакцинации;
  • Путин рассказал, что сам он вакцинировался «Спутником V». Президент несколько месяцев умалчивал, каким препаратом сделал прививку, чтобы не рекламировать один из них;
  • При этом он отметил, что кроме «Спутника» есть «ЭпиВакКорона», которая «не вызывает даже температуру» или каких-либо реакций, и «человек даже не замечает, что прививку сделал». Путин подчеркнул, что все российские вакцины «абсолютно безвредны»;
  • Он отметил, что около 10% привитых болеют Covid-19, но «легко и без последствий». Позже он сказал, что следует верить данным бывшего министра здравоохранения Татьяны Голиковой, которая говорила о 2,5%;
  • Путин назвал незаконным увольнение за отказ от прививки при наличии медицинского отвода.

О росте цен на продукты и инфляции

  • Рост цен на продукты в России — следствие мировых тенденций на рынках, заявил Путин. По его словам, сегодня мировые индексы на продукты питания находятся на самой высокой планке за последние десять лет;
  • Рост цен на овощи в России связан с нехваткой производства собственной продукции, её приходится завозить из-за рубежа, например, из Белоруссии или Турции, «где потеплее». «Скоро будет урожай овощей. Надеюсь, что это отразится на ценах»;
  • Годовая инфляция в России сейчас находится на уровне 5,9%, рассказал Путин. Чтобы подавить её, Центробанк «немножко приподнял» ключевую ставку. Президент отметил, что в этом году вряд ли получится вернуть инфляцию на уровень 4%, но до 5% «мы сможем добраться».
Путин и рост цен — в одной картинке — Новости на…
Объяснения президента после вопросов на «прямой линии».
tjournal.ru

О телефонных мошенниках

  • Путин назвал «подонками» телефонных мошенников, в особенности тех, кто обманывает ветеранов и пожилых людей. Количество мошенничеств в России значительно возросло — на 25%;
  • Государство, силовики и Центробанк должны «серьёзно поработать» над незаконным оборотом личных данных, заявил президент;
  • По закону силовики могут запросить данные только если возбуждено уголовное дело или по решению суда. Президент увидел решение в том, чтобы ЦБ проявлял инициативу и сам предлагал полиции и СК вмешаться на ранней стадии.
Путин назвал новый способ борьбы с мошенниками…
МВД неоднократно пыталось расширить свой доступ к банковской тайне.
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О ситуации с британским эсминцем

  • Третьей мировой войны не случилось бы, даже если бы Россия потопила британский эсминец у берегов Крыма, заявил Путин. «Потому что те, кто это делают, знают, что они не могут выйти победителями из этой войны»;
  • Путин отметил, что в ответ на прекращение военных учений России у границ Украины западные страны «припёрлись» к российским границам;
  • Ситуация с британским эсминцем Defender была комплексной провокацией, заявил президент. Заход корабля в российские территориальные воды в Чёрном море преследовал разведывательные цели, добавил он.
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О блокировке иностранных соцсетей

  • Президент заявил, что блокировка платформ не планируется, но они обязаны соблюдать российский закон. По его словам, есть механизмы, которые будут применять для нарушителей, например, замедление;
  • «У нас нет таких планов. Но есть проблемы, которые заключаются в том, что они нас посылают подальше. У нас должно быть чувство собственного достоинства».
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О преемнике

  • По словам президента, решение о том, кто возглавляет страну, «в конечном итоге всегда за гражданами России»;
  • Путин отметил, что однажды надеется сказать, кто, по его мнению, достоин возглавить «такую замечательную страну, как наша родина, Россия»;

Cвято место пусто не бывает и незаменимых людей нет. С другой стороны, конечно, моя ответственность заключается и в том, чтобы дать рекомендации тем людям, которые будут претендовать на должность президента.

Владимир Путин

О Байдене и США

  • Отвечая на вопрос о том, зачем проводить встречи с американским лидером, Путин отметил, что «от президента США многое зависит»;
  • Путин считает, что США видят, что РФ продолжает развиваться, а ВВП Китая превысил американский. «Партнёры в Штатах это понимают с одной стороны — вот и встреча в Женеве. Тогда как с другой стороны — стараются сохранить положение», — сказал Путин;
  • Именно с этим, по его словам, связаны угрозы и «дальнейшее деструктивное поведение и с учениями, провокациями и санкциями».

О последнем созыве Госдумы и «Единой России»

  • Путин заявил, что Госдума седьмого созыва работала на «должном уровне», а результаты её работы соответствовали требованиям ситуации. По его словам, Россия прошла наиболее сложный период пандемии гораздо легче, чем многие другие страны, в том числе благодаря депутатам;
  • Путин заявил, что будет поддерживать партию «Единая Россия» во время сентябрьских выборов депутатов Госдумы. По его словам, единороссы не занимаются популизмом и идут на принятие непопулярных, но необходимых для страны решений;
  • Путин напомнил, что в 1990-е годы было «принято огромное количество решений на потребу публике». «И принимались они людьми понимающими, что исполнить эти решения невозможно. … ] „Единая Россия“ не ведёт себя таким образом», — добавил он.

Кроме того, во время прямой линии президент анонсировал появление «Пушкинской карты» — по ней россияне в возрасте от 14 до 22 лет смогут посещать учреждения культуры. В пилотном 2021 году каждому участнику программы подарят «Пушкинскую карту» номиналом 3 тысячи рублей. В 2022 году на неё положат 5 тысяч рублей.

Путин также ответил на более частные вопросы. Например, о невыплате детских пособий в Астраханской области, строительстве газопровода в городе Усть-Джегута Карачаево-Черкесии, грязной воде в Пскове, зарплатах пожарных в Забайкалье. Местные власти уже занялись большинством этих проблем.

#линияпутина2021 #политика #путин

56 56 комментариев
12
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56 комментариев
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Сладкий череп

33

это была очень жидкая, никакая, бессмысленная, и напускная прямая линия. дед продолжает убеждать себя что он великий. но в этот раз как то очень слабо . даже мамашек с детишками не поддержал.
а вообще он повторяет по сути брежнева. такой же тупик во взглядах и идеях. его мямличность продолжает плодить в стране противоречия

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Zero-one-one

Сладкий
4

Да и какая-то короткая

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Сладкий череп

Zero-one-one
0

и на том спасибо, невыносимо смотреть даже столько.

Ответить

Окружающий американец

Сладкий
2

Ну наконец таки, кто-то сравнивает его с Брежневым. А то 37-ой год все время вспоминают, ибо мы вряд ли к нему приблизимся

Ответить

Bkmz Иванов

Окружающий
0

А то 37-ой год все время вспоминают, ибо мы вряд ли к нему приблизимся

Догоним и перегоним

Ответить

ouxen

Сладкий
2

всем нравится

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Сладкий череп

ouxen
0

ядреная ебанина была

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Bkmz Иванов

Сладкий
2
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Marhal_New _Arleana

Сладкий
0

Работает же

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Сладкий череп

Marhal_New
1

в его голове может и работает. а на моей улице всё так же увядает

Ответить

Marhal_New

Сладкий
1

Сейм щит

Ответить

ouxen

Сладкий
1

всем нравится, как увядает

Ответить

ouxen

17

как же это всё уже заебало

Ответить

stikerman

14

 По его словам, единороссы не занимаются популизмом и идут на принятие непопулярных, но необходимых для страны решений. 

ЧТООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООО?

Ответить

ouxen

stikerman
5

приложи брошюру с первыми обещаниями едра

Ответить

stikerman

ouxen
0

лень, там на навальный лайф разбор их обещаний вышел за все время

Ответить

Vladimir Yakimenko

9

В моём дипломе было меньше воды. 

Ответить

Направленный дебаркадер

7

ВОВА МЫ С ТОБОЙ!

Ответить

Денис Старовойтов

Направленный
2

Два педераста...

Ответить

Хозяйственный хот-дог

Направленный
1

вова вова чума

Ответить

Направленный дебаркадер

3

КАКОЙ ЖЕ ОН АХУЕННЫЙ!

Ответить

AttentiveMilk

Направленный
4

Привет, сосаца идёшь?

Ответить

Адмирал Ламбер

AttentiveMilk
0

Можно я вместо него

Ответить

AttentiveMilk

Адмирал
0

Владимира Владимировича любишь?

Ответить

Адмирал Ламбер

Attenti…
1

Если надо то да

Ответить

Bkmz Иванов

Направленный
1

Почему ты ПРЕЗИДЕНТА СВЕРХДЕРЖАВЫ сравниваешь с мужским детородным органом?
Понимаю что гейские помыслы играют не последнюю роль в твоей жизни, но всему же есть предел. Стыдно должно быть как патриоту и как доблестному гражданину такой ВЕЛИКОЙ страны.

Ответить

Vadim Элайз

Bkmz
3

капец

Ответить

Bkmz Иванов

Vadim
0
Ответить

Грэм Грэмский

Bkmz
0

гейские помыслы

У тебя на аве лого гейских помыслов

Ответить

Bkmz Иванов

Грэм
1

Мимикрирую

Ответить

Дмитрий Алексеевич

5

Скучно, девочки

Ответить

Направленный дебаркадер

4

ВВП СПАСЕТ МИР!

Ответить

Американский фонарь

Направленный
3

Но только высокий ВВП, а в России, к сожалению, только низкий ВВП.

Ответить

Андрей

Американский
0

162 см.?

Ответить

Дорогой Денис

4

Рост цен на овощи в России связан с нехваткой производства собственной продукции, её приходится завозить из-за рубежа, например, из Белоруссии или Турции, «где потеплее»

из Белоруссии или Турции

То есть главных стран, откуда в РФ попадает европейская контрабанда фруктов и овощей?
Беларусь, блять, страна потеплее)))

Ответить

Александр Добриневский

3

решение о том, кто возглавляет страну, «в конечном итоге всегда за гражданами России»

Так-то он прав, конечно. То что он является президентом, это решение россиян. Решение бездействовать.

Ответить

Максим Шпилёв

3

Зачем продолжать это мусолить..

Ответить

Сергей Звезда

Максим
1

это финал

Ответить

ouxen

2

что за магическая сумма 5000 рублей?
предлагаю ввести её как константа подачки

Ответить

Slow Dimon

ouxen
1

Намёк на хабаровск

Ответить

Могучий чувак

2

Какие инфоповоды дал эфир с президентом

Идиотские и никому не интересные.

Ответить

ouxen

1

сам подонок

Ответить

Ян Восиповский

1

Как говорит один блоггер: "Хотелось бы верить, но верится с трудом".

Ответить

Названый магнит

0

Троицк в итоге узнали где?

Ответить

Ухудшанский

Названый
1

Северный Казахстан

Ответить

Кирилл Вселенский

Названый
0

Где?

Ответить

Названый магнит

Кирилл
0

Не знаю, Путин спросил, нам не ответили

Ответить

van der Pusch

0

Президент подчеркнул, что остаётся противником обязательной вакцинации

Путин назвал незаконным увольнение за отказ от прививки при наличии медицинского отвода.

как всегда бояре плохие?

Ответить

Vladimir Yakimenko

van
0

Нет, незаконное - это при медотводе. А так можно законно уволить:) Ну и быть противником чего-то - не значит не топить за это на самом деле. У нас вон борются со взятками и наркобизнесом, а воз и ныне там:)

Ответить

Романелло Кивогенс

0

Рост цен на овощи в России связан с нехваткой производства собственной продукции, её приходится завозить из-за рубежа, например, из Белоруссии или Турции, «где потеплее». «Скоро будет урожай овощей. Надеюсь, что это отразится на ценах»

А ведь завозить овощи можно было бы не только из Турции и Беларуси, но и из стран Западной Европы. Однако кто-то умный в 2014 году в качестве ответных санкций ограничил ввоз оттуда продовольствия. Что аукнулось ещё тогда, и аукается сейчас.

Но сами понимаете, что санкции - дело политическое. Тем более, что те, кто их принимают, сами лично никаких лишений испытывать не будет. А народ? Ну чего народ - пущай затягивают потуже пояса. 

Ответить

Дорогой Денис

Романелло
0

Хы, эти овощи и фрукты успешно контрабандируются через эти две страны. Именно, блять, через эти две страны.

Да, конечно о прежнем потоке товарооборота речи не идёт, но то, что ниточки есть, — это правда. Закупаются обычно рестораны, отели и прочие из сектора ХоРеКа, в магазины это редко попадает (в период дефицита, например)

Ответить

Дорогой Денис

Дорогой
0

В качестве пруфов рекомендую загуглить информацию про подозрительно высокий процент яблок и черешни из той же Беларуси, годовой оборот который сильно превышает способность этой страны в принципе выращивать яблоки и черешню

Ответить

Андрей

Дорогой
0

Да что проценты гуглить, все помнят про белорусские креветки и мидии...

Ответить

Татьяна Васильевна Кораблёва

0

Политик лидер и борец 

Ответить

Eugen T

0

РФ продолжает развиваться, а ВВП Китая превысил американский

Партия довольный. Два рис миска в бункер

Ответить

Fred Summer

0

Какая Белоруссия и Турция? Китайские продукты уже везде. При чем дешевле вырастить и привезти в рф из Китая и продукты все равно будут дешевле на 30-40%, чем вырастить в своём же регионе. Да что там говорить, на неделе заходу в магазин, а там два вида лука: Новая Зеландия и Китай! Блин, даже гребанный лук вырастить не можем

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