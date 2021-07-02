Почему переводы названий на AliExpress такие странные Статьи редакции
Трудности перевода, привычки продавцов и внутренний аналог Google Translate.
Одна из странных особенностей AliExpress — непонятные названия и описания товаров, часто состоящие из абсурдных комбинаций несочетаемых слов. Своеобразие текстов торговой площадки давно стало мемом и, например, привело к появлению пародийного твиттер-аккаунта. Там публикуют вещи с нелепыми наименованиями и ссылки, подтверждающие, что все эти товары реальны.
Специалист по локализации в «AliExpress Россия» рассказал в блоге компании на «Хабре», кто и как переводит тексты на сайте магазина и чем Alibaba Translate лучше Google Translate. На TJ — краткий пересказ главных моментов.
Виды текстов
Некоторые из текстов на AliExpress переводят вручную, некоторые — с помощью автоматического переводчика. За ручную локализацию каждого вида текста отвечает отдельная команда.
Интерфейс
Кнопки, элементы меню, подсказки AliExpress — этим занимаются UX-писатели из команды Content Strategy. Эти тексты не переводят, а пишут на русском языке вручную.
Маркетинг
Баннеры, правила промоакций, игры, почтовая рассылка — за них отвечает креативная команда в составе Content Strategy. Большую часть текстов пишут люди, но некоторые автоматически генерируют сотрудники AliExpress в Ханчжоу для всех стран присутствия платформы.
Дерево категорий и фильтры поиска
За них отвечают категорийные менеджеры. Но всё ещё встречаются элементы, переведённые машиной.
Витрины продавцов или «Магазины»
Текст для навигации внутри магазина, баннеров и прочую информацию пишет сам продавец. Инструменты для локализации ограничены, поэтому часто применяют полностью англоязычную навигацию. И никакого машинного перевода.
Информация о товаре
Название товара, варианты комплектации, параметры и текст с подробным описанием — всё это пишет продавец так, как посчитает нужным. К таким текстам всегда применяют машинный перевод.
Трудности перевода информации о товаре
Китайские продавцы добавляют в название и описание товара всё, что имеет к объекту хоть какое-то отношение. Они руководствуются принципом «больше напишу — по большему количеству запросов покажусь».
Из-за особенностей китайского языка и объема текста его очень трудно переводить.
Название на скриншоте состоит из:
立省100元 套餐1赠耳机】OPPO A72 5G双模90Hz大内存大电量全面屏学生老人智能拍照全网通手机旗舰正品
- 立省100元 — «Сэкономь 100 юаней»
- 套餐1 — «Комплект № 1»
- 赠耳机 — «Наушники в подарок»
- 5G双模 — «Двухдиапазонный 5G»
- 大内存 — «Большое хранилище (ROM)»
- 大电量 — «Аккумулятор большой ёмкости»
- 全面屏 — «Безрамочный экран»
- 学生老人 — «Для студентов и пенсионеров»
- 智能拍照 — «Умная фотография»
- 全网通 — «Поддержка всех сотовых операторов»
- 旗舰 — «Флагманская модель»
- 正品 — «Оригинальный (не поддельный)»
Из 61 знака на китайском языке при переводе получается около 300 на русском — в пять раз больше оригинала.
На AliExpress названия на китайском языке не поддерживаются — продавец вынужден писать их на английском. Если он плохо владеет языком, то переводит текст через переводчик Baidu (потому что Google в Китае заблокирован).
Чаще всего, перевод получается неправильным и непонятным. Именно этот текст на «кривом» английском языке потом автоматически переводят на русский.
Как переводят на русский язык
В AliExpress не используют Google Translate: он требует платы за использование в коммерческих целях, собирает много данных и натренирован на текстах общей тематики, что не подходит для специфики интернет-магазина. Вместо этого используют внутреннюю разработку Alibaba Translate.
Переводчик Alibaba Translate делали лингвисты, математики и другие учёные, которые адаптировали нейролингвистический движок для сферы электронной коммерции.
В публичной версии Alibaba Translate, доступной на сайте, можно выбрать одну из моделей, в том числе e-commerce.
Качество перевода на русский язык зависит от качества исходного английского текста — чем он хуже, тем непонятнее будет локализованный вариант.
Как пытаются сделать лучше
Чтобы названия и описания товаров были понятнее, специалисты по локализации работают в нескольких направлениях. Например, они сокращают заголовки.
Сначала сотрудники устанавливают «идеальное название» для определённой категории товара и пишут шаблон. Затем набор реальных названий отдают для перевода людям, специально обученным по этому шаблону. На полученных данных потом обучают движок переводчика — он и локализует в автоматическом режиме названия в нужных категориях товаров.
Купи кровать надувную для путешествий. На фото слева
Великий кубок
а как спать
Густой корабль
а это чтобы не спать
Там публикуют вещи с нелепыми наименованиями и ссылки, подтверждающие, что все эти товары реальны.
Святая наивность. Ссылки публикуют не чтобы подтверждать, что все эти товары реальны. А для того, чтобы денюшку зарабатывать. Это реферальные ссылки, за которую авторам идёт комиссия.
работаю у них локализатором. Ребята стараются исправиться, но делают это, как мне кажется, довольно медленно – не поспевают за потоками новых продуктов. Кроме того, проджект менеджеры у нас китайцы, а у них слегка непривычный для европеизированного склада ума способ ведения дел.
Не сказано самого главного - никакие движки не переведут внятно китайский на европейские языки в ближайшем будущем из-за особенностей, собственно, китайского языка. Вся история.