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yannlll

Почему переводы названий на AliExpress такие странные Статьи редакции

Трудности перевода, привычки продавцов и внутренний аналог Google Translate.

17 17 комментариев
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Пример непонятного описания товара на AliExpress

Одна из странных особенностей AliExpress — непонятные названия и описания товаров, часто состоящие из абсурдных комбинаций несочетаемых слов. Своеобразие текстов торговой площадки давно стало мемом и, например, привело к появлению пародийного твиттер-аккаунта. Там публикуют вещи с нелепыми наименованиями и ссылки, подтверждающие, что все эти товары реальны.

Переводы AliExpress @ali_translate
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Специалист по локализации в «AliExpress Россия» рассказал в блоге компании на «Хабре», кто и как переводит тексты на сайте магазина и чем Alibaba Translate лучше Google Translate. На TJ — краткий пересказ главных моментов.

Виды текстов

Некоторые из текстов на AliExpress переводят вручную, некоторые — с помощью автоматического переводчика. За ручную локализацию каждого вида текста отвечает отдельная команда.

Интерфейс

Кнопки, элементы меню, подсказки AliExpress — этим занимаются UX-писатели из команды Content Strategy. Эти тексты не переводят, а пишут на русском языке вручную.

Весь текст на скриншоте относится к интерфейсу 

Маркетинг

Баннеры, правила промоакций, игры, почтовая рассылка — за них отвечает креативная команда в составе Content Strategy. Большую часть текстов пишут люди, но некоторые автоматически генерируют сотрудники AliExpress в Ханчжоу для всех стран присутствия платформы.

Дерево категорий и фильтры поиска

За них отвечают категорийные менеджеры. Но всё ещё встречаются элементы, переведённые машиной.

Витрины продавцов или «Магазины»

Текст для навигации внутри магазина, баннеров и прочую информацию пишет сам продавец. Инструменты для локализации ограничены, поэтому часто применяют полностью англоязычную навигацию. И никакого машинного перевода.

Информация о товаре

Название товара, варианты комплектации, параметры и текст с подробным описанием — всё это пишет продавец так, как посчитает нужным. К таким текстам всегда применяют машинный перевод.

Трудности перевода информации о товаре

Китайские продавцы добавляют в название и описание товара всё, что имеет к объекту хоть какое-то отношение. Они руководствуются принципом «больше напишу — по большему количеству запросов покажусь».

Из-за особенностей китайского языка и объема текста его очень трудно переводить.

Типичное название товара на Taobao 

Название на скриншоте состоит из:

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  • 立省100元 — «Сэкономь 100 юаней»
  • 套餐1 — «Комплект № 1»
  • 赠耳机 — «Наушники в подарок»
  • 5G双模 — «Двухдиапазонный 5G»
  • 大内存 — «Большое хранилище (ROM)»
  • 大电量 — «Аккумулятор большой ёмкости»
  • 全面屏 — «Безрамочный экран»
  • 学生老人 — «Для студентов и пенсионеров»
  • 智能拍照 — «Умная фотография»
  • 全网通 — «Поддержка всех сотовых операторов»
  • 旗舰 — «Флагманская модель»
  • 正品 — «Оригинальный (не поддельный)»

Из 61 знака на китайском языке при переводе получается около 300 на русском — в пять раз больше оригинала.

На AliExpress названия на китайском языке не поддерживаются — продавец вынужден писать их на английском. Если он плохо владеет языком, то переводит текст через переводчик Baidu (потому что Google в Китае заблокирован).

Пример машинного перевода от Baidu — заменителя Google в китайском интернете

Чаще всего, перевод получается неправильным и непонятным. Именно этот текст на «кривом» английском языке потом автоматически переводят на русский.

Как переводят на русский язык

В AliExpress не используют Google Translate: он требует платы за использование в коммерческих целях, собирает много данных и натренирован на текстах общей тематики, что не подходит для специфики интернет-магазина. Вместо этого используют внутреннюю разработку Alibaba Translate.

Переводчик Alibaba Translate делали лингвисты, математики и другие учёные, которые адаптировали нейролингвистический движок для сферы электронной коммерции.

В публичной версии Alibaba Translate, доступной на сайте, можно выбрать одну из моделей, в том числе e-commerce.

Пример перевода описания товара через Google Translate
Пример перевода описания товара через Alibaba Translate

Качество перевода на русский язык зависит от качества исходного английского текста — чем он хуже, тем непонятнее будет локализованный вариант.

Пример плохого перевода 

Как пытаются сделать лучше

Чтобы названия и описания товаров были понятнее, специалисты по локализации работают в нескольких направлениях. Например, они сокращают заголовки.

Сначала сотрудники устанавливают «идеальное название» для определённой категории товара и пишут шаблон. Затем набор реальных названий отдают для перевода людям, специально обученным по этому шаблону. На полученных данных потом обучают движок переводчика — он и локализует в автоматическом режиме названия в нужных категориях товаров.

#aliexpress #интерфейсы #китай #технологии

17 17 комментариев
12
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Свойственный американец

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Комментарий смешно юмор 100% статья читать потом ставить лайк автор стараться

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Густой корабль

0

надо что-нибудь купить

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Мистер Блондин

Густой
4

Купи кровать надувную для путешествий. На фото слева

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Великий кубок

Мистер
2

а как спать

Ответить

Мистер Блондин

Великий
3

На фото показано как спать

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Густой корабль

Великий
2

а это чтобы не спать

Ответить

AttentiveMilk

Густой
0

Это же кровать. Они ёбнутые что ли??

Ответить

Гигантский Илья

Мистер
2

неплохая уличная садовая мебель

Ответить

Густой корабль

Мистер
1

сука это смешно

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Сознательный франт

1

Хз, меня всё устраивает. 

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Миша Копейкин

1

 Там публикуют вещи с нелепыми наименованиями и ссылки, подтверждающие, что все эти товары реальны.

Святая наивность. Ссылки публикуют не чтобы подтверждать, что все эти товары реальны. А для того, чтобы денюшку зарабатывать. Это реферальные ссылки, за которую авторам идёт комиссия.

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Валерий Федотов

0

Недавно нашел там светильник 8к!

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Относительный кран

0
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Производственный бас

0

Если они сделают нормальный перевод, то тысячам реферальных пабликов с приколами придется закрываться и они потеряют много денег

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Sail

0

У китайцев пунктик на уродливый и тормозящий UI

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Stepan Morozov

0

работаю у них локализатором. Ребята стараются исправиться, но делают это, как мне кажется, довольно медленно – не поспевают за потоками новых продуктов. Кроме того, проджект менеджеры у нас китайцы, а у них слегка непривычный для европеизированного склада ума способ ведения дел.

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Семен Семеныч

0

Не сказано самого главного - никакие движки не переведут внятно китайский на европейские языки в ближайшем будущем из-за особенностей, собственно, китайского языка. Вся история.

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