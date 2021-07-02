Трудности перевода, привычки продавцов и внутренний аналог Google Translate.

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Пример непонятного описания товара на AliExpress

Одна из странных особенностей AliExpress — непонятные названия и описания товаров, часто состоящие из абсурдных комбинаций несочетаемых слов. Своеобразие текстов торговой площадки давно стало мемом и, например, привело к появлению пародийного твиттер-аккаунта. Там публикуют вещи с нелепыми наименованиями и ссылки, подтверждающие, что все эти товары реальны.

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Специалист по локализации в «AliExpress Россия» рассказал в блоге компании на «Хабре», кто и как переводит тексты на сайте магазина и чем Alibaba Translate лучше Google Translate. На TJ — краткий пересказ главных моментов.

Виды текстов

Некоторые из текстов на AliExpress переводят вручную, некоторые — с помощью автоматического переводчика. За ручную локализацию каждого вида текста отвечает отдельная команда.

Интерфейс

Кнопки, элементы меню, подсказки AliExpress — этим занимаются UX-писатели из команды Content Strategy. Эти тексты не переводят, а пишут на русском языке вручную.

Весь текст на скриншоте относится к интерфейсу

Маркетинг

Баннеры, правила промоакций, игры, почтовая рассылка — за них отвечает креативная команда в составе Content Strategy. Большую часть текстов пишут люди, но некоторые автоматически генерируют сотрудники AliExpress в Ханчжоу для всех стран присутствия платформы.

Дерево категорий и фильтры поиска

За них отвечают категорийные менеджеры. Но всё ещё встречаются элементы, переведённые машиной.

Витрины продавцов или «Магазины»

Текст для навигации внутри магазина, баннеров и прочую информацию пишет сам продавец. Инструменты для локализации ограничены, поэтому часто применяют полностью англоязычную навигацию. И никакого машинного перевода.

Информация о товаре

Название товара, варианты комплектации, параметры и текст с подробным описанием — всё это пишет продавец так, как посчитает нужным. К таким текстам всегда применяют машинный перевод.

Трудности перевода информации о товаре

Китайские продавцы добавляют в название и описание товара всё, что имеет к объекту хоть какое-то отношение. Они руководствуются принципом «больше напишу — по большему количеству запросов покажусь».

Из-за особенностей китайского языка и объема текста его очень трудно переводить.

Типичное название товара на Taobao

Название на скриншоте состоит из:

立省100元 套餐1赠耳机】OPPO A72 5G双模90Hz大内存大电量全面屏学生老人智能拍照全网通手机旗舰正品

立省100元 — «Сэкономь 100 юаней»

套餐1 — «Комплект № 1»

赠耳机 — «Наушники в подарок»

5G双模 — «Двухдиапазонный 5G»

大内存 — «Большое хранилище (ROM)»

大电量 — «Аккумулятор большой ёмкости»

全面屏 — «Безрамочный экран»

学生老人 — «Для студентов и пенсионеров»

智能拍照 — «Умная фотография»

全网通 — «Поддержка всех сотовых операторов»

旗舰 — «Флагманская модель»

正品 — «Оригинальный (не поддельный)»

Из 61 знака на китайском языке при переводе получается около 300 на русском — в пять раз больше оригинала.

На AliExpress названия на китайском языке не поддерживаются — продавец вынужден писать их на английском. Если он плохо владеет языком, то переводит текст через переводчик Baidu (потому что Google в Китае заблокирован).

Пример машинного перевода от Baidu — заменителя Google в китайском интернете

Чаще всего, перевод получается неправильным и непонятным. Именно этот текст на «кривом» английском языке потом автоматически переводят на русский.

Как переводят на русский язык

В AliExpress не используют Google Translate: он требует платы за использование в коммерческих целях, собирает много данных и натренирован на текстах общей тематики, что не подходит для специфики интернет-магазина. Вместо этого используют внутреннюю разработку Alibaba Translate.

Переводчик Alibaba Translate делали лингвисты, математики и другие учёные, которые адаптировали нейролингвистический движок для сферы электронной коммерции.

В публичной версии Alibaba Translate, доступной на сайте, можно выбрать одну из моделей, в том числе e-commerce.

Пример перевода описания товара через Google Translate

Пример перевода описания товара через Alibaba Translate

Качество перевода на русский язык зависит от качества исходного английского текста — чем он хуже, тем непонятнее будет локализованный вариант.

Пример плохого перевода

Как пытаются сделать лучше

Чтобы названия и описания товаров были понятнее, специалисты по локализации работают в нескольких направлениях. Например, они сокращают заголовки.