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Саша Кириллова

«Что если я не готова отдать жизнь за Родину?»: как в школах «воспитывают патриотов» и что меняет новый стандарт Статьи редакции

Понятие гражданско-патриотического воспитания в России закрепили на высшем уровне — и вот что об этом думают учителя.

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Фото «Коммерсанта»

В начале июля министерство юстиции зарегистрировало новые федеральные государственные стандарты (ФГОС) начального и основного общего образования. Эти документы содержат обязательные требования для школ: на их основе составляют образовательные программы, пишут учебники и готовят задания для государственной аттестации — ОГЭ и ЕГЭ.

Предыдущие ФГОСы действовали более 10 лет: стандарт для 1-4 классов приняли в 2009 году, для 5-11 — в 2010-м. Новые требования вступят в силу с сентября 2022 года. Самым обсуждаемым отличием документа стал пункт о гражданско-патриотическом воспитании. TJ объясняет, в чём суть изменений, как он отразится на школьном образовании и что про «воспитание патриотизма» говорят учителя.

В чём суть изменений и как новым требованиям относятся учителя

Видов воспитания несколько — гражданское, трудовое, патриотическое, духовно-нравственное, физическое и экологическое. Такая формулировка есть в новом стандарте, где указано, что «личностные результаты» достигаются «в единстве учебной и воспитательной деятельности».

К гражданскому воспитанию относятся «выполнение обязанностей гражданина», «участие в жизни семьи, края и страны», «понимание прав, обязанностей и роли социальных институтов», «представление способов противодействия коррупции», а также «неприятие экстремизма и дискриминации». К патриотическому:

  • осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе;
  • проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры России, своего края, народов страны;
  • ценностное отношение к достижениям своей Родины — к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям;
  • уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам традициям разных народов, проживающих в стране.

В предыдущем варианте ФГОСа гражданско-патриотическое воспитание не выделялось в отдельные пункты и даже прямо так не называлось, а кратко описывались результаты освоения школьной программы. К ним относились: воспитание гражданской идентичности (патриотизма и уважения к отечеству), осознание этнической принадлежности и культуры своего народа, понимание ценностей российского общества и воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной.

Учителя из Москвы, Петербурга и Вологодской области, с которыми поговорил TJ, говорят, что включение патриотического воспитания в стандарт — формальность, потому что оно и так есть в школе. «Это лишь закрепило то, что от нас требуют уже не первый год. При составлении любой программы везде нужно прописывать, как ты будешь формировать патриотизм и гражданскую идентичность», — пояснила учительница из Москвы.

Педагоги не отрицают необходимость гражданско-патриотического воспитания, так как «дети не умеют пользоваться своими правами и не знают обязанности». Но часто, по словам учителей, оно реализуется «только на бумаге, словах или постах в соцсетях».

«Руководству необходимо, чтобы все отчёты были сданы, а провёл ли ты классный час на тему „День народного единства” — это уже другой вопрос», — рассказывает учительница из Вологодской области. Педагогам такое положение вещей не нравится. «Поговорили на уроке о правах? Предоставьте отчёт. Сходили на акцию на 10 минут? Сделайте фотоотчёт и пост в соцсети с хештегом #япатриот», — жалуется учительница из другой школы области.

Я скорее поддерживаю [гражданско-патриотическое воспитание]: школа — это огромный механизм, через который проходят миллионы детей. Просто необходимо иметь что-то, что даёт им чувство общей принадлежности. Это очень циничный поход, но я думаю, что школа неизбежно будет вбивать в людей какую-то общую идею и лучше, если она будет гражданско-патриотической.

учитель из Петербурга
анонимно

При этом, по словам петербургского педагога, патриотическое воспитание не должно реализовываться «по бумажке», когда «какой-нибудь сержант запаса» читает с листа текст. «Если честный и достойный учитель рассказывает детям действительно интересные и важные вещи, то получается хорошо», — отмечает он.

Почему патриотизм включили в стандарт и связаны ли с этим митинги

Это логичное продолжение тенденции последних лет. Новая Конституция среди прочего объявила детей «важнейшим приоритетом государственной политики». После её принятия, летом 2020 года, Владимир Путин внёс поправки в закон «Об образовании». В нём уточнили понятие «воспитания», с помощью которого теперь нужно формировать «чувство гражданственности и уважения к памяти защитников Отечества».

С марта 2021 года в школах десяти регионов ввели должность советника директора по воспитательной работе, которые организовывают патриотические слёты и акции, а также вовлекают «детей в юнармейские проекты». В число пилотных регионов вошла Вологодская область, двое учителей из которой подтвердили TJ появление новой должности в их школах.

Фото комитета по образованию Петербурга

Но всё это имеет и более глубокие корни. «Ведомости» отмечают, что тема патриотизма интересует Путина с начала первого срока: ещё в 2003 году он говорил, что «объединяющей идеологией» для России должен стать «общероссийский патриотизм».

Заслуженный учитель России Тамара Эйдельман считает, что пункт о гражданско-патриотическом воспитании включили в стандарт из-за участия школьников в акциях протеста. По мнению педагога, на министерство просвещения давят, а страдать приходится учителям. «Жаль, что очередная дурь обваливается на школу», — отмечает она.

Преподаватели из Москвы и Вологодской области, которым TJ задал вопрос о возможных причинах такого решения, также считают, что это может быть связано со страхом властей за своё положение и участием подростков в протестных акций. «Когда не хватает естественной поддержки, хочется сформировать её искусственно», — отмечает учительница из Москвы.

Мне иногда кажется, что это попытки восстановить систему воспитания СССР, но они настолько уродливы, что делают только хуже. В Союзе была общая идея, к которой стремилось общество, а сейчас её нет, к чему идёт общество и страна непонятно, вокруг клоуны и видимость сильного государства. Сложно воспитать патриота в условиях, когда говорят одно, а в жизни другое.

учительница из Вологодской области
анонимно

Как и в каких формах в школах сейчас «воспитывают патриотизм»

«Воспитание патриотизма» в школах занимает значительное количество времени, говорят учителя. «В программе появляются новые странные предметы, практически дублирующие уже существующие: например, Родной язык или Родная речь. Вот они как раз направлены на формирование патриотизма», — рассказывает учительница из Вологды.

По словам ещё одного педагога, сотрудники слышат про патриотизм чаще, чем про знания. «Мы каждый день должны воспитывать патриота — часто вместо занятий. Постоянные акции, конкурсы, видеоролики, вебинары, встречи, флешмобы и прочее... Но никакой системы нет: сегодня мы воспитываем патриота, завтра гражданина, послезавтра волонтёра-добродетеля», — говорит учитель.

Педагог из Москвы отмечает, что на истории от него требуют не только ежедневно заниматься патриотическим воспитанием, но и участвовать в «сотнях исторических конкурсов» и акций, в результате которых «дети должны возлюбить свою Родину».

Пару лет назад, 5 декабря, на четвёртом уроке нас всех выгнали в коридоры, где мы должны были спеть гимн Москвы. А 9 мая и 22 июня школьники и учителя выкладывали в соцсетях посты, посвящённые герою войны. Ссылки на них классные руководители обязывались отослать своим ученикам и их родителям, чтобы те поставили лайк и возложили виртуальные цветы.

учительница из Москвы
анонимно

Педагоги недовольны и тем, что в навязываемых мероприятиях нет никакой логики. По словам одной из учительниц, с детьми, которые ещё не проходили Вторую Мировую войну, заставляют говорить о ней, тоже самое происходит с темой прав человека.

Детей тащат везде, а потом говорят, что они безынициативные или не хотят ни в чём участвовать. А как участвовать, если ты не понимаешь, о чём идёт речь? Конечно, есть такие, кто много читает, эрудирован, есть лидеры сами по себе, они справляются с любой работой и прут как танки, лишь бы быть участником событий. Но таких не много.

учительница из Вологодской области
анонимно

Работает ли в школах «воспитание патриотизма» и что об этом думают дети

Что естественно, школьники по-разному относятся к «урокам патриотизма». Часто они рады какому-то мероприятию просто потому, что так можно пропустить уроки, рассказывает учительница из Вологодской области. «Относятся они к этому как к очередному школьному мероприятия без смысла. И в этом проблема: можно провести кучу акций и ни одна из них не заденет человека», — отмечает собеседница TJ.

По словам учительницы из Москвы, многие дети реагируют на патриотические мероприятия с большим негативом. Это связано с большим количеством подобных акций, а также тем, что школьники не понимают их пользы, считает педагог. «Современные дети — это люди интернета, от них не скрыть неприглядную правду. Они знают о коррупции, нищете и спрашивают, как любить страну, которая не заботится о гражданах», — подчёркивает она.

Мой ученик как-то спросил меня: «Представьте, в детстве мама вас любит, заботится, а потом из-за каких-то обстоятельств перестаёт это делать, постоянно придирается и поднимает руку. Вы всё равно будете её любить? Только честно». Это хорошее сравнение. Все вокруг скажут, что маму нужно любить любую. Но большинство детей такую мать возненавидит и сбежит, даже несмотря на то, что она раньше целовала их пяточки. Если наше правительство хочет воспитать поколение патриотов, нужно не акции проводить, а решать другие вопросы.

учительница из Москвы
анонимно

Отдельная история с «Юнармией» — детско-юношеским военно-патриотическим движением, существующим пять лет. Его целями называются воспитание «доброты, сочувствия, совестливости, верности, достоинства, любви к своей Родине» и формирование активной гражданской позиции. Но, по словам учителей, дети туда идут не за этим, а многие требования и цели существуют только «на бумаге».

Членов движения называют юнармейцами, они носят ярко-красные береты. В «Юнармия» их учат стрелять, оказывать медицинскую помощь и ориентироваться по карте. Учителя говорят, что дети состоящие в движении действительно серьёзно готовятся к патриотическим мероприятиям и «воспитывают свой патриотизм всё время».

«Но ведь патриотизм — это не ходить строем и не только военные подвиги к предкам. А системы воспитания любви к Родине и к своему краю нет», — подчёркивает один из педагогов.

По словам учительницы из Москвы, в их школе «Юнармия» позиционируется как «ещё один способ воспитания настоящего патриота», но выглядит «красиво только по документам». Предполагается, что в движение не должны брать всех подряд, а отбирать по успеваемости, поведению и физическим данным, но в реальности всё происходит иначе.

«Если школьник хочет вступить в "Юнармию", он пишет заявление и его принимают без всякого отбора. Кроме того, автоматически туда записывают всех учеников кадетского класса, который на деле давно превратился в "ссылку" для тех, с кем учителя не могут справиться», — рассказывает учительница.

При этом в школе существует «несколько сотен юнармейцев», которые получив красивую форму «исправились», отмечает педагог из Москвы. «Занятия не посещают, если посещают, то срывают их», — рассказала собеседница TJ.

Фото «Юнармия 35»

Все опрошенные TJ педагоги считают, что формировать патриотизм нужно, но другими методами. «Дети любят узнавать о стране, в которой живут, но их интересует реальное положение вещей», — отмечает учительница из Вологды. Она подчёркивает, что старается говорить с учениками на разные темы: от уважения к старшим до коррупции. «Думаю, что мои беседы с детьми расходятся с расчётами министерства просвещения», — добавляет она.

Ещё одна учительница отметила, что школа должна воспитывать патриотизм «не навязывая, и не только на примерах славного прошлого». По её мнению, дети начнут любить свою страну тогда, когда будут уверены, что «эта любовь ответна». Также стоит и разнообразить формы занятия, отмечают учителя.

«Можно организовать один разговор, просмотр фильма, встречу или одно совместное дело — и это запомнится на всю жизнь», — рассказывает учитель из Вологодской области. Согласен с этим и педагог из Петербурга. «Патриотизм должен появляться после того, как ты занимаешься удивительным вещами: например, на урок истории пришёл человек в доспехах русича, показал, как может прорубить череп», — говорит он.

Ещё одна учительница отмечает, что воспитание патриотизма подменяется в российских школах воспитанием воина, в то время как необходимо воспитывать «думающего человека, который знает историю свой страны, своего края, а не просто ходит на все подряд патриотический акции».

Меня вообще всегда напрягает определение патриотизма, что значит готовность на подвиг? А если я не готова отдать жизнь? Значит я не люблю Родину? Может быть, воспитывать тех, кто знает о своей Родине? Кто любит и уважает свои корни, свою малую Родину? Начать с малого, не требовать от детей ходить строем и кричать на каждом углу, как они любят Россию. А просто научить их чувствовать и любить.

учительница из Вологодской области
анонимно

#образование #интервью #лонгриды

69 69 комментариев
43
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Правительственный микроскоп

13

Все опрошенные TJ педагоги считают, что формировать патриотизм нужно, но другими методами.

Вбрасывая бюллетени на выборах, например.

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Дмитрий Пелипас

5

Для нормального человека Патриот синоним слова Идиот

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Дмитрий Пелипас

Дмитрий
12

Поясню.
Понятие патриатизм подсовывают под любовь к родине.
Но любовь к родине это и есть любовь к родине, у нее нет отдельного термина.
А патриотизм это типа любовь к государству.

Я люблю родину - то место где вырос, город, природу, родных и друзей - это родина. 

Государство - обслуживающая структура, чиновники, законы, управляющая компания и т.д.

Какого хрена у меня должна быть к нему любовь? Кртическое отношение да, но какие-то возвышенные эмоции - нет. Поэтому патриот это зомбированный идиот, и все.

Ответить

Рыжий

Дмитрий
0

Ну ты и чудак 

Ответить

Дмитрий Пелипас

Рыжий
0

а ты патриот?))

Ответить

Рыжий

Дмитрий
0

А ты пацифист? 

Ответить

norm

Рыжий
–1

Онанист

Ответить

Рыбный ящик

6

педагог из Петербурга

показал, как может прорубить череп

¯\_(ツ)_/¯

Ответить

Максим Шпилёв

Рыбный
0
Ответить

Mirch

Рыбный
0

Ну так это ж банально весело и интересно. Еще и погружение в прошлое создает. А когда приходит условный мужик с военкомата и с явно заебанным видом зачитывает лекцию про военные подвиги в ВОВ, о которых и так трубят по любому поводу, это не интересно и не весело.

Ответить

Рыбный ящик

Mirch
0

Я с этим и не спорю - просто иронично получилось https://tjournal.ru/internet/218448

«Расчленинград»: частые жестокие убийства в…
Череда громких дел и внимание СМИ привели к тому, что за «культурной столицей России» в сети…
tjournal.ru
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Bad Mother Fucker

3

в каменты вызывается Куксин

Ответить

Alexei Kuksin

Bad
7

Расступитес

Ответить

Bad Mother Fucker

Alexei
2

держи ответ перед опчеством

Ответить

Петербургский шмель

Alexei
0

РаСССтупитесь

Ответить

криво-косо

Петербу…
0

Ребус понятен, давай новый

Ответить

Петербургский

криво-к…
0

На тж ха это могут дать бан, вахтёр не любит ребусы

Ответить

криво-косо

Петербу…
0

А почему? Не любят самых умных?

Ответить

Максоний

Bad
0

Привет

Ответить

Bad Mother Fucker

Максоний
0

ты не Куксин

Ответить

Коровка говорит мууу

Bad
0
Ответить

криво-косо

Коровка
0

Пахахахахах, Хрущёв умеет разговаривать. Вот умора то. 

Ответить

Alexander the Nth

4

Короче, как и ожидалось, бОльшая часть учителей - продукты этого же общества и просто безвольные долбоёбы. Будут выполнять программу и немножко ныть.

Ответить

Bkmz Иванов

Alexander
2

@Alexei Kuksin извини конечно, но он прав отчасти. А может и не отчасти

Ответить

Alexei Kuksin

Bkmz
2

Ой да пофигу. Я лучше пойду на велосипеде покатаюсь. Ибо если я застряну в этом треде, это как всегда окончится моей травлей. 

Ответить

Bkmz Иванов

Alexei
0

Ещё раз прошу прощения за кибербуллинг..

Ответить

Alexei Kuksin

Alexander
0

Я конечно в эти темы вроде-бы зарекся лезть. Но когда тебе начальник на работе задает какую-то задачу, и она тебе не нравится, ты с этой работы сразу увольняешься?

Ответить

Антон Тимофеев

Alexei
0

Если моя работа писать программы а начальству ебнуло в голову заставить меня красить стены в туалете, и я этого делать не хочу, то да, руководство получит отказ, а если продолжит настаивать то итальянскую забастовку. 

Ответить

Alexander the Nth

Alexei
–1

Учитель - это не грузчик. У него не просто какая-то очередная работа. Он участвует в том числе в формировании личности человека. Я считаю, если в таком контексте педагог плюёт на морально-этческий вопрос и просто тянет лямку, то он просто хуесос.

Ответить

Alexei Kuksin

2

Статью читать не буду. Все идеи о воспитании патриотизма утонут в море школьной бюрократии. Примерно как сейчас умирает финансовая грамотность. Сегодня прислали письмо, мол будете два раза в месяц проводить мероприятия по финграмотности. Заполника, гугл-таблицу с названиями и формой мероприятия. А потом-ка приложи к этой таблице фотоотчет. 

Ответить

Скучный пришелец

Alexei
4

Понятно, как обычно отрицалово неудобных вещей. 
Еще можно приплести про "Строгость закона компенсируется его необязательным исполнением" только что-то эта практика уже не работает в России. 

Ваша страна милитаризируется советскими темпами, осенью вашими депутатами станут террористы , ваш президент пишет откровенно лживые и фашистские  статьи, а все на что вас хватает это "Если я закрою глаза то этого не будет".  Тьху ты, срамота. 

Ответить

Alexei Kuksin

Скучный
4

Почему когда я раньше что-то писал про Украину, мне в ответ ставили минусы и называли ватой, а тебе украинцу пишущему про Россию ставят плюсы?

Ответить

Скучный пришелец

Alexei
0

Обещаю тебя поддержать, если напомнишь хоть один тезис об Украине, по которому реакция в отношении со стороны общества тебя была отвратительной. 
У меня просто нет пруфов для ответа на твой вопрос.

Ответить

Соколов Андрей

3

Учителей опять пользуют как шлюх, а они удивляются почему такая маленькая зарплата, и почему их не уважают?

Ответить

Скучный пришелец

0

Если бы у вас были средства для миграции, то какую страну вы бы выбрали? 

Ответить

Корнелий Шнапс

Скучный
3

средства для миграции
крылья?

Ответить

Eugard

Корнелий
2

Еще внутренний биологический компас

Ответить

Automatique

Скучный
1

Если без ограничений, США

Ответить

Sail

Automatique
1

В Канаду же надо

Ответить

citizen

Sail
1

Нидерланды?

Ответить

Automatique

Sail
0

Я бы больше хотел жить в Калифорнии или Майами, ну или хотя бы где нибудь в Огайо

Ответить

Sail

Automat…
0

Я слышал что там стоимость ремонта зубов как бюджет омской области

Ответить

Automatique

Sail
0

Отлично, я как раз вылечил все зубы и снял брекеты 3 месяца назад.

Ответить

Sail

Automat…
1

Готов к отправке

Ответить

Automatiqu

Sail
0

Можешь высылать деньги на карту на билеты и на первоначальное развитие.
Дальше я сам там разберусь

Ответить

Sail

Automat…
0

Скинь только фото карты с шести разных сторон

Ответить

Automatiqu

Sail
0

Переведи по номеру плиз
88005553535

Ответить

Sail

Automat…
0

Блин я уже отправил на 867-5309

Ответить

Automatiqu

Sail
0

Тогда буду гнить в России, это на твоей совести

Ответить

Sail

Automat…
1
Ответить

Сергей Дворниченко

Скучный
1

туда где нету ни одного белого, что бы до конца жизни вероятность встретить  своего "брата славянина" была равна нулю, только так мы обретем покой и умиротворение)

Ответить

Маринеску

Сергей
1

- А есть на свете место, где нет мудаков?
- Есть, но нас туда не пустят.

Ответить

Максим Иванов

Скучный
1

Федеративные Штаты Микронезии

Ответить

cereal killa

Скучный
1

Канада, Япония

Ответить

Сознательный завод

1

"Что если я не готова отдать жизнь за Родину"
ну это прям обязательный пункт программы, я смотрю. Просто сделать, что нужно, и остаться при этом живым-здоровым - это для всяких муриканских и гейропейских содомитов.

Ответить

Максоний

0

Спасибо за текст, хотя не читал и никакого толком «патриотического воспитания» не видел

Вон хотите школьника опросить, я тут. Пока не воспоминания еще свежи и я их не пропил

Ответить

Саша Кириллова

Максоний
2

Прочитай...

Ответить

Максоний

Саша
1

Yes, my queen...

Ответить

Саша Кириллова

Максоний
1

Спасибо :3

Ответить

Doggy Style

Максоний
1

Новые требования вступят в силу с сентября 2022 года.

Ответить

Максоний

Doggy
0

Да оно где-то и сейчас есть, в меньшей степени

У нас даже типа военно патриотический конкурс был в школе, который их заставляли проводить. Но благодаря адекватности и похуизму учителей это все было не очень кринжово. Хотя местами да

Ответить

Eugard

0

Патрефилия - это когда на флаг и герб державы мастурбируют что-ли?

Ответить

Иван Дмитриев

0

А что такое эта ваша родина? Где ее выбрать можно?

Ответить

Semen Unban

Иван
0

В синагоге выбирать можно

Ответить

Сержант Волков

0

Пока в комментариях не начали рваться люди: патриотическое воспитание существует в разных странах мира, как и аналоги Юнармии и тд. Да, в нынешнем виде процесс неэффективен (а далее, возможно, будет хуже), но это часть государственной политики любого (практически) государства

Ответить

Джон Кроули

0

Но никакой системы нет: сегодня мы воспитываем патриота, завтра гражданина, послезавтра волонтёра-добродетеля», — говорит учитель.

Я только с третьего раза смог прочитать "добродетеля", а 2 раза до прочитал как:

Но никакой системы нет: сегодня мы воспитываем патриота, завтра гражданина, послезавтра волонтёра- ДОЛБОЕБА», — говорит учитель.

Ответить

Yuriy

0

Скинут это на классного руководителя, которая, может что-то и попытается провести, но всем на это будет абсолютно наплевать, а скорее забьет болт на это и учитель. Это вообще ничего не добавит в процесс обучение в школе, ничего не изменит для учеников, только учителю на 1 отчет больше писать придется. Просто импотентная власть ищет способ, как бы ей влиять на умы молодежи, а т.к. мозгов у этой власти нет, то и методы соответствующе эффективные.

Ответить

Vasya Stark

0

В нулевых было такое?

Ответить

Doggy Style

–1

Патрефилия, патрелюдус ну или патреэрос - это может про любовь к родине (отчизне), а вот патриотизм (коммунизм, консерватизм, либерализм, интегрализм, фашизм и тд на -изм) это не про любовь

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