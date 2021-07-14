Понятие гражданско-патриотического воспитания в России закрепили на высшем уровне — и вот что об этом думают учителя.

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Фото «Коммерсанта»

В начале июля министерство юстиции зарегистрировало новые федеральные государственные стандарты (ФГОС) начального и основного общего образования. Эти документы содержат обязательные требования для школ: на их основе составляют образовательные программы, пишут учебники и готовят задания для государственной аттестации — ОГЭ и ЕГЭ.

Предыдущие ФГОСы действовали более 10 лет: стандарт для 1-4 классов приняли в 2009 году, для 5-11 — в 2010-м. Новые требования вступят в силу с сентября 2022 года. Самым обсуждаемым отличием документа стал пункт о гражданско-патриотическом воспитании. TJ объясняет, в чём суть изменений, как он отразится на школьном образовании и что про «воспитание патриотизма» говорят учителя.

В чём суть изменений и как новым требованиям относятся учителя

Видов воспитания несколько — гражданское, трудовое, патриотическое, духовно-нравственное, физическое и экологическое. Такая формулировка есть в новом стандарте, где указано, что «личностные результаты» достигаются «в единстве учебной и воспитательной деятельности».

К гражданскому воспитанию относятся «выполнение обязанностей гражданина», «участие в жизни семьи, края и страны», «понимание прав, обязанностей и роли социальных институтов», «представление способов противодействия коррупции», а также «неприятие экстремизма и дискриминации». К патриотическому :

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе;

проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры России, своего края, народов страны;

ценностное отношение к достижениям своей Родины — к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям;

уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам традициям разных народов, проживающих в стране.

В предыдущем варианте ФГОСа гражданско-патриотическое воспитание не выделялось в отдельные пункты и даже прямо так не называлось, а кратко описывались результаты освоения школьной программы. К ним относились: воспитание гражданской идентичности (патриотизма и уважения к отечеству), осознание этнической принадлежности и культуры своего народа, понимание ценностей российского общества и воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной.

Учителя из Москвы, Петербурга и Вологодской области, с которыми поговорил TJ, говорят, что включение патриотического воспитания в стандарт — формальность, потому что оно и так есть в школе. «Это лишь закрепило то, что от нас требуют уже не первый год. При составлении любой программы везде нужно прописывать, как ты будешь формировать патриотизм и гражданскую идентичность», — пояснила учительница из Москвы.

Педагоги не отрицают необходимость гражданско-патриотического воспитания, так как «дети не умеют пользоваться своими правами и не знают обязанности». Но часто, по словам учителей, оно реализуется «только на бумаге, словах или постах в соцсетях».

«Руководству необходимо, чтобы все отчёты были сданы, а провёл ли ты классный час на тему „День народного единства” — это уже другой вопрос», — рассказывает учительница из Вологодской области. Педагогам такое положение вещей не нравится. «Поговорили на уроке о правах? Предоставьте отчёт. Сходили на акцию на 10 минут? Сделайте фотоотчёт и пост в соцсети с хештегом #япатриот», — жалуется учительница из другой школы области.

Я скорее поддерживаю [гражданско-патриотическое воспитание]: школа — это огромный механизм, через который проходят миллионы детей. Просто необходимо иметь что-то, что даёт им чувство общей принадлежности. Это очень циничный поход, но я думаю, что школа неизбежно будет вбивать в людей какую-то общую идею и лучше, если она будет гражданско-патриотической. учитель из Петербурга анонимно

При этом, по словам петербургского педагога, патриотическое воспитание не должно реализовываться «по бумажке», когда «какой-нибудь сержант запаса» читает с листа текст. «Если честный и достойный учитель рассказывает детям действительно интересные и важные вещи, то получается хорошо», — отмечает он.

Почему патриотизм включили в стандарт и связаны ли с этим митинги

Это логичное продолжение тенденции последних лет. Новая Конституция среди прочего объявила детей «важнейшим приоритетом государственной политики». После её принятия, летом 2020 года, Владимир Путин внёс поправки в закон «Об образовании». В нём уточнили понятие «воспитания», с помощью которого теперь нужно формировать «чувство гражданственности и уважения к памяти защитников Отечества».

С марта 2021 года в школах десяти регионов ввели должность советника директора по воспитательной работе, которые организовывают патриотические слёты и акции, а также вовлекают «детей в юнармейские проекты». В число пилотных регионов вошла Вологодская область, двое учителей из которой подтвердили TJ появление новой должности в их школах.

Фото комитета по образованию Петербурга

Но всё это имеет и более глубокие корни. «Ведомости» отмечают, что тема патриотизма интересует Путина с начала первого срока: ещё в 2003 году он говорил, что «объединяющей идеологией» для России должен стать «общероссийский патриотизм».

Заслуженный учитель России Тамара Эйдельман считает, что пункт о гражданско-патриотическом воспитании включили в стандарт из-за участия школьников в акциях протеста. По мнению педагога, на министерство просвещения давят, а страдать приходится учителям. «Жаль, что очередная дурь обваливается на школу», — отмечает она.

Преподаватели из Москвы и Вологодской области, которым TJ задал вопрос о возможных причинах такого решения, также считают, что это может быть связано со страхом властей за своё положение и участием подростков в протестных акций. «Когда не хватает естественной поддержки, хочется сформировать её искусственно», — отмечает учительница из Москвы.

Мне иногда кажется, что это попытки восстановить систему воспитания СССР, но они настолько уродливы, что делают только хуже. В Союзе была общая идея, к которой стремилось общество, а сейчас её нет, к чему идёт общество и страна непонятно, вокруг клоуны и видимость сильного государства. Сложно воспитать патриота в условиях, когда говорят одно, а в жизни другое. учительница из Вологодской области анонимно

Как и в каких формах в школах сейчас «воспитывают патриотизм»

«Воспитание патриотизма» в школах занимает значительное количество времени, говорят учителя. «В программе появляются новые странные предметы, практически дублирующие уже существующие: например, Родной язык или Родная речь. Вот они как раз направлены на формирование патриотизма», — рассказывает учительница из Вологды.

По словам ещё одного педагога, сотрудники слышат про патриотизм чаще, чем про знания. «Мы каждый день должны воспитывать патриота — часто вместо занятий. Постоянные акции, конкурсы, видеоролики, вебинары, встречи, флешмобы и прочее... Но никакой системы нет: сегодня мы воспитываем патриота, завтра гражданина, послезавтра волонтёра-добродетеля», — говорит учитель.

Педагог из Москвы отмечает, что на истории от него требуют не только ежедневно заниматься патриотическим воспитанием, но и участвовать в «сотнях исторических конкурсов» и акций, в результате которых «дети должны возлюбить свою Родину».

Пару лет назад, 5 декабря, на четвёртом уроке нас всех выгнали в коридоры, где мы должны были спеть гимн Москвы. А 9 мая и 22 июня школьники и учителя выкладывали в соцсетях посты, посвящённые герою войны. Ссылки на них классные руководители обязывались отослать своим ученикам и их родителям, чтобы те поставили лайк и возложили виртуальные цветы. учительница из Москвы анонимно

Педагоги недовольны и тем, что в навязываемых мероприятиях нет никакой логики. По словам одной из учительниц, с детьми, которые ещё не проходили Вторую Мировую войну, заставляют говорить о ней, тоже самое происходит с темой прав человека.

Детей тащат везде, а потом говорят, что они безынициативные или не хотят ни в чём участвовать. А как участвовать, если ты не понимаешь, о чём идёт речь? Конечно, есть такие, кто много читает, эрудирован, есть лидеры сами по себе, они справляются с любой работой и прут как танки, лишь бы быть участником событий. Но таких не много.

учительница из Вологодской области анонимно

Работает ли в школах «воспитание патриотизма» и что об этом думают дети

Что естественно, школьники по-разному относятся к «урокам патриотизма». Часто они рады какому-то мероприятию просто потому, что так можно пропустить уроки, рассказывает учительница из Вологодской области. «Относятся они к этому как к очередному школьному мероприятия без смысла. И в этом проблема: можно провести кучу акций и ни одна из них не заденет человека», — отмечает собеседница TJ.

По словам учительницы из Москвы, многие дети реагируют на патриотические мероприятия с большим негативом. Это связано с большим количеством подобных акций, а также тем, что школьники не понимают их пользы, считает педагог. «Современные дети — это люди интернета, от них не скрыть неприглядную правду. Они знают о коррупции, нищете и спрашивают, как любить страну, которая не заботится о гражданах», — подчёркивает она.

Мой ученик как-то спросил меня: «Представьте, в детстве мама вас любит, заботится, а потом из-за каких-то обстоятельств перестаёт это делать, постоянно придирается и поднимает руку. Вы всё равно будете её любить? Только честно». Это хорошее сравнение. Все вокруг скажут, что маму нужно любить любую. Но большинство детей такую мать возненавидит и сбежит, даже несмотря на то, что она раньше целовала их пяточки. Если наше правительство хочет воспитать поколение патриотов, нужно не акции проводить, а решать другие вопросы. учительница из Москвы анонимно

Отдельная история с «Юнармией» — детско-юношеским военно-патриотическим движением, существующим пять лет. Его целями называются воспитание «доброты, сочувствия, совестливости, верности, достоинства, любви к своей Родине» и формирование активной гражданской позиции. Но, по словам учителей, дети туда идут не за этим, а многие требования и цели существуют только «на бумаге».

Членов движения называют юнармейцами, они носят ярко-красные береты. В «Юнармия» их учат стрелять, оказывать медицинскую помощь и ориентироваться по карте. Учителя говорят, что дети состоящие в движении действительно серьёзно готовятся к патриотическим мероприятиям и «воспитывают свой патриотизм всё время».

«Но ведь патриотизм — это не ходить строем и не только военные подвиги к предкам. А системы воспитания любви к Родине и к своему краю нет», — подчёркивает один из педагогов.

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По словам учительницы из Москвы, в их школе «Юнармия» позиционируется как «ещё один способ воспитания настоящего патриота», но выглядит «красиво только по документам». Предполагается, что в движение не должны брать всех подряд, а отбирать по успеваемости, поведению и физическим данным, но в реальности всё происходит иначе.

«Если школьник хочет вступить в "Юнармию", он пишет заявление и его принимают без всякого отбора. Кроме того, автоматически туда записывают всех учеников кадетского класса, который на деле давно превратился в "ссылку" для тех, с кем учителя не могут справиться», — рассказывает учительница.

При этом в школе существует «несколько сотен юнармейцев», которые получив красивую форму «исправились», отмечает педагог из Москвы. «Занятия не посещают, если посещают, то срывают их», — рассказала собеседница TJ.

Фото «Юнармия 35»

Все опрошенные TJ педагоги считают, что формировать патриотизм нужно, но другими методами. «Дети любят узнавать о стране, в которой живут, но их интересует реальное положение вещей», — отмечает учительница из Вологды. Она подчёркивает, что старается говорить с учениками на разные темы: от уважения к старшим до коррупции. «Думаю, что мои беседы с детьми расходятся с расчётами министерства просвещения», — добавляет она.

Ещё одна учительница отметила, что школа должна воспитывать патриотизм «не навязывая, и не только на примерах славного прошлого». По её мнению, дети начнут любить свою страну тогда, когда будут уверены, что «эта любовь ответна». Также стоит и разнообразить формы занятия, отмечают учителя.

«Можно организовать один разговор, просмотр фильма, встречу или одно совместное дело — и это запомнится на всю жизнь», — рассказывает учитель из Вологодской области. Согласен с этим и педагог из Петербурга. «Патриотизм должен появляться после того, как ты занимаешься удивительным вещами: например, на урок истории пришёл человек в доспехах русича, показал, как может прорубить череп», — говорит он.

Ещё одна учительница отмечает, что воспитание патриотизма подменяется в российских школах воспитанием воина, в то время как необходимо воспитывать «думающего человека, который знает историю свой страны, своего края, а не просто ходит на все подряд патриотический акции».