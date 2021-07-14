«Что если я не готова отдать жизнь за Родину?»: как в школах «воспитывают патриотов» и что меняет новый стандарт Статьи редакции
Понятие гражданско-патриотического воспитания в России закрепили на высшем уровне — и вот что об этом думают учителя.
В начале июля министерство юстиции зарегистрировало новые федеральные государственные стандарты (ФГОС) начального и основного общего образования. Эти документы содержат обязательные требования для школ: на их основе составляют образовательные программы, пишут учебники и готовят задания для государственной аттестации — ОГЭ и ЕГЭ.
Предыдущие ФГОСы действовали более 10 лет: стандарт для 1-4 классов приняли в 2009 году, для 5-11 — в 2010-м. Новые требования вступят в силу с сентября 2022 года. Самым обсуждаемым отличием документа стал пункт о гражданско-патриотическом воспитании. TJ объясняет, в чём суть изменений, как он отразится на школьном образовании и что про «воспитание патриотизма» говорят учителя.
В чём суть изменений и как новым требованиям относятся учителя
Видов воспитания несколько — гражданское, трудовое, патриотическое, духовно-нравственное, физическое и экологическое. Такая формулировка есть в новом стандарте, где указано, что «личностные результаты» достигаются «в единстве учебной и воспитательной деятельности».
К гражданскому воспитанию относятся «выполнение обязанностей гражданина», «участие в жизни семьи, края и страны», «понимание прав, обязанностей и роли социальных институтов», «представление способов противодействия коррупции», а также «неприятие экстремизма и дискриминации». К патриотическому:
- осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе;
- проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры России, своего края, народов страны;
- ценностное отношение к достижениям своей Родины — к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям;
- уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам традициям разных народов, проживающих в стране.
В предыдущем варианте ФГОСа гражданско-патриотическое воспитание не выделялось в отдельные пункты и даже прямо так не называлось, а кратко описывались результаты освоения школьной программы. К ним относились: воспитание гражданской идентичности (патриотизма и уважения к отечеству), осознание этнической принадлежности и культуры своего народа, понимание ценностей российского общества и воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной.
Учителя из Москвы, Петербурга и Вологодской области, с которыми поговорил TJ, говорят, что включение патриотического воспитания в стандарт — формальность, потому что оно и так есть в школе. «Это лишь закрепило то, что от нас требуют уже не первый год. При составлении любой программы везде нужно прописывать, как ты будешь формировать патриотизм и гражданскую идентичность», — пояснила учительница из Москвы.
Педагоги не отрицают необходимость гражданско-патриотического воспитания, так как «дети не умеют пользоваться своими правами и не знают обязанности». Но часто, по словам учителей, оно реализуется «только на бумаге, словах или постах в соцсетях».
«Руководству необходимо, чтобы все отчёты были сданы, а провёл ли ты классный час на тему „День народного единства” — это уже другой вопрос», — рассказывает учительница из Вологодской области. Педагогам такое положение вещей не нравится. «Поговорили на уроке о правах? Предоставьте отчёт. Сходили на акцию на 10 минут? Сделайте фотоотчёт и пост в соцсети с хештегом #япатриот», — жалуется учительница из другой школы области.
При этом, по словам петербургского педагога, патриотическое воспитание не должно реализовываться «по бумажке», когда «какой-нибудь сержант запаса» читает с листа текст. «Если честный и достойный учитель рассказывает детям действительно интересные и важные вещи, то получается хорошо», — отмечает он.
Почему патриотизм включили в стандарт и связаны ли с этим митинги
Это логичное продолжение тенденции последних лет. Новая Конституция среди прочего объявила детей «важнейшим приоритетом государственной политики». После её принятия, летом 2020 года, Владимир Путин внёс поправки в закон «Об образовании». В нём уточнили понятие «воспитания», с помощью которого теперь нужно формировать «чувство гражданственности и уважения к памяти защитников Отечества».
С марта 2021 года в школах десяти регионов ввели должность советника директора по воспитательной работе, которые организовывают патриотические слёты и акции, а также вовлекают «детей в юнармейские проекты». В число пилотных регионов вошла Вологодская область, двое учителей из которой подтвердили TJ появление новой должности в их школах.
Но всё это имеет и более глубокие корни. «Ведомости» отмечают, что тема патриотизма интересует Путина с начала первого срока: ещё в 2003 году он говорил, что «объединяющей идеологией» для России должен стать «общероссийский патриотизм».
Заслуженный учитель России Тамара Эйдельман считает, что пункт о гражданско-патриотическом воспитании включили в стандарт из-за участия школьников в акциях протеста. По мнению педагога, на министерство просвещения давят, а страдать приходится учителям. «Жаль, что очередная дурь обваливается на школу», — отмечает она.
Преподаватели из Москвы и Вологодской области, которым TJ задал вопрос о возможных причинах такого решения, также считают, что это может быть связано со страхом властей за своё положение и участием подростков в протестных акций. «Когда не хватает естественной поддержки, хочется сформировать её искусственно», — отмечает учительница из Москвы.
Как и в каких формах в школах сейчас «воспитывают патриотизм»
«Воспитание патриотизма» в школах занимает значительное количество времени, говорят учителя. «В программе появляются новые странные предметы, практически дублирующие уже существующие: например, Родной язык или Родная речь. Вот они как раз направлены на формирование патриотизма», — рассказывает учительница из Вологды.
По словам ещё одного педагога, сотрудники слышат про патриотизм чаще, чем про знания. «Мы каждый день должны воспитывать патриота — часто вместо занятий. Постоянные акции, конкурсы, видеоролики, вебинары, встречи, флешмобы и прочее... Но никакой системы нет: сегодня мы воспитываем патриота, завтра гражданина, послезавтра волонтёра-добродетеля», — говорит учитель.
Педагог из Москвы отмечает, что на истории от него требуют не только ежедневно заниматься патриотическим воспитанием, но и участвовать в «сотнях исторических конкурсов» и акций, в результате которых «дети должны возлюбить свою Родину».
Педагоги недовольны и тем, что в навязываемых мероприятиях нет никакой логики. По словам одной из учительниц, с детьми, которые ещё не проходили Вторую Мировую войну, заставляют говорить о ней, тоже самое происходит с темой прав человека.
Работает ли в школах «воспитание патриотизма» и что об этом думают дети
Что естественно, школьники по-разному относятся к «урокам патриотизма». Часто они рады какому-то мероприятию просто потому, что так можно пропустить уроки, рассказывает учительница из Вологодской области. «Относятся они к этому как к очередному школьному мероприятия без смысла. И в этом проблема: можно провести кучу акций и ни одна из них не заденет человека», — отмечает собеседница TJ.
По словам учительницы из Москвы, многие дети реагируют на патриотические мероприятия с большим негативом. Это связано с большим количеством подобных акций, а также тем, что школьники не понимают их пользы, считает педагог. «Современные дети — это люди интернета, от них не скрыть неприглядную правду. Они знают о коррупции, нищете и спрашивают, как любить страну, которая не заботится о гражданах», — подчёркивает она.
Отдельная история с «Юнармией» — детско-юношеским военно-патриотическим движением, существующим пять лет. Его целями называются воспитание «доброты, сочувствия, совестливости, верности, достоинства, любви к своей Родине» и формирование активной гражданской позиции. Но, по словам учителей, дети туда идут не за этим, а многие требования и цели существуют только «на бумаге».
Членов движения называют юнармейцами, они носят ярко-красные береты. В «Юнармия» их учат стрелять, оказывать медицинскую помощь и ориентироваться по карте. Учителя говорят, что дети состоящие в движении действительно серьёзно готовятся к патриотическим мероприятиям и «воспитывают свой патриотизм всё время».
«Но ведь патриотизм — это не ходить строем и не только военные подвиги к предкам. А системы воспитания любви к Родине и к своему краю нет», — подчёркивает один из педагогов.
По словам учительницы из Москвы, в их школе «Юнармия» позиционируется как «ещё один способ воспитания настоящего патриота», но выглядит «красиво только по документам». Предполагается, что в движение не должны брать всех подряд, а отбирать по успеваемости, поведению и физическим данным, но в реальности всё происходит иначе.
«Если школьник хочет вступить в "Юнармию", он пишет заявление и его принимают без всякого отбора. Кроме того, автоматически туда записывают всех учеников кадетского класса, который на деле давно превратился в "ссылку" для тех, с кем учителя не могут справиться», — рассказывает учительница.
При этом в школе существует «несколько сотен юнармейцев», которые получив красивую форму «исправились», отмечает педагог из Москвы. «Занятия не посещают, если посещают, то срывают их», — рассказала собеседница TJ.
Все опрошенные TJ педагоги считают, что формировать патриотизм нужно, но другими методами. «Дети любят узнавать о стране, в которой живут, но их интересует реальное положение вещей», — отмечает учительница из Вологды. Она подчёркивает, что старается говорить с учениками на разные темы: от уважения к старшим до коррупции. «Думаю, что мои беседы с детьми расходятся с расчётами министерства просвещения», — добавляет она.
Ещё одна учительница отметила, что школа должна воспитывать патриотизм «не навязывая, и не только на примерах славного прошлого». По её мнению, дети начнут любить свою страну тогда, когда будут уверены, что «эта любовь ответна». Также стоит и разнообразить формы занятия, отмечают учителя.
«Можно организовать один разговор, просмотр фильма, встречу или одно совместное дело — и это запомнится на всю жизнь», — рассказывает учитель из Вологодской области. Согласен с этим и педагог из Петербурга. «Патриотизм должен появляться после того, как ты занимаешься удивительным вещами: например, на урок истории пришёл человек в доспехах русича, показал, как может прорубить череп», — говорит он.
Ещё одна учительница отмечает, что воспитание патриотизма подменяется в российских школах воспитанием воина, в то время как необходимо воспитывать «думающего человека, который знает историю свой страны, своего края, а не просто ходит на все подряд патриотический акции».
Для нормального человека Патриот синоним слова Идиот
Поясню.
Понятие патриатизм подсовывают под любовь к родине.
Но любовь к родине это и есть любовь к родине, у нее нет отдельного термина.
А патриотизм это типа любовь к государству.
Я люблю родину - то место где вырос, город, природу, родных и друзей - это родина.
Государство - обслуживающая структура, чиновники, законы, управляющая компания и т.д.
Какого хрена у меня должна быть к нему любовь? Кртическое отношение да, но какие-то возвышенные эмоции - нет. Поэтому патриот это зомбированный идиот, и все.
Рыбный ящик
Я с этим и не спорю - просто иронично получилось https://tjournal.ru/internet/218448
в каменты вызывается Куксин
Расступитес
Петербургский шмель
РаСССтупитесь
Ребус понятен, давай новый
Петербургский
На тж ха это могут дать бан, вахтёр не любит ребусы
Короче, как и ожидалось, бОльшая часть учителей - продукты этого же общества и просто безвольные долбоёбы. Будут выполнять программу и немножко ныть.
@Alexei Kuksin извини конечно, но он прав отчасти. А может и не отчасти
Ой да пофигу. Я лучше пойду на велосипеде покатаюсь. Ибо если я застряну в этом треде, это как всегда окончится моей травлей.
Я конечно в эти темы вроде-бы зарекся лезть. Но когда тебе начальник на работе задает какую-то задачу, и она тебе не нравится, ты с этой работы сразу увольняешься?
Если моя работа писать программы а начальству ебнуло в голову заставить меня красить стены в туалете, и я этого делать не хочу, то да, руководство получит отказ, а если продолжит настаивать то итальянскую забастовку.
Учитель - это не грузчик. У него не просто какая-то очередная работа. Он участвует в том числе в формировании личности человека. Я считаю, если в таком контексте педагог плюёт на морально-этческий вопрос и просто тянет лямку, то он просто хуесос.
Статью читать не буду. Все идеи о воспитании патриотизма утонут в море школьной бюрократии. Примерно как сейчас умирает финансовая грамотность. Сегодня прислали письмо, мол будете два раза в месяц проводить мероприятия по финграмотности. Заполника, гугл-таблицу с названиями и формой мероприятия. А потом-ка приложи к этой таблице фотоотчет.
Понятно, как обычно отрицалово неудобных вещей.
Еще можно приплести про "Строгость закона компенсируется его необязательным исполнением" только что-то эта практика уже не работает в России.
Ваша страна милитаризируется советскими темпами, осенью вашими депутатами станут террористы , ваш президент пишет откровенно лживые и фашистские статьи, а все на что вас хватает это "Если я закрою глаза то этого не будет". Тьху ты, срамота.
Почему когда я раньше что-то писал про Украину, мне в ответ ставили минусы и называли ватой, а тебе украинцу пишущему про Россию ставят плюсы?
Обещаю тебя поддержать, если напомнишь хоть один тезис об Украине, по которому реакция в отношении со стороны общества тебя была отвратительной.
У меня просто нет пруфов для ответа на твой вопрос.
Учителей опять пользуют как шлюх, а они удивляются почему такая маленькая зарплата, и почему их не уважают?
средства для миграции
крылья?
Если без ограничений, США
В Канаду же надо
Я бы больше хотел жить в Калифорнии или Майами, ну или хотя бы где нибудь в Огайо
Отлично, я как раз вылечил все зубы и снял брекеты 3 месяца назад.
Можешь высылать деньги на карту на билеты и на первоначальное развитие.
Дальше я сам там разберусь
Переведи по номеру плиз
88005553535
туда где нету ни одного белого, что бы до конца жизни вероятность встретить своего "брата славянина" была равна нулю, только так мы обретем покой и умиротворение)
Спасибо за текст, хотя не читал и никакого толком «патриотического воспитания» не видел
Вон хотите школьника опросить, я тут. Пока не воспоминания еще свежи и я их не пропил
Новые требования вступят в силу с сентября 2022 года.
А что такое эта ваша родина? Где ее выбрать можно?
Пока в комментариях не начали рваться люди: патриотическое воспитание существует в разных странах мира, как и аналоги Юнармии и тд. Да, в нынешнем виде процесс неэффективен (а далее, возможно, будет хуже), но это часть государственной политики любого (практически) государства
Но никакой системы нет: сегодня мы воспитываем патриота, завтра гражданина, послезавтра волонтёра-добродетеля», — говорит учитель.
Я только с третьего раза смог прочитать "добродетеля", а 2 раза до прочитал как:
Но никакой системы нет: сегодня мы воспитываем патриота, завтра гражданина, послезавтра волонтёра- ДОЛБОЕБА», — говорит учитель.
Скинут это на классного руководителя, которая, может что-то и попытается провести, но всем на это будет абсолютно наплевать, а скорее забьет болт на это и учитель. Это вообще ничего не добавит в процесс обучение в школе, ничего не изменит для учеников, только учителю на 1 отчет больше писать придется. Просто импотентная власть ищет способ, как бы ей влиять на умы молодежи, а т.к. мозгов у этой власти нет, то и методы соответствующе эффективные.
Патрефилия, патрелюдус ну или патреэрос - это может про любовь к родине (отчизне), а вот патриотизм (коммунизм, консерватизм, либерализм, интегрализм, фашизм и тд на -изм) это не про любовь